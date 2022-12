Pas de médaille pour Noè Ponti ++ Cap sur l'Amérique en 2026

Le meilleur Suisse du classement intermédiaire est Loïc Meillard, 6e à 1''29. Deux centièmes plus loin, on retrouve Justin Murisier, 8e.

Odermatt a concédé 1''42 sur la piste Gran Risa, qui est une des plus difficiles de la Coupe du monde avec la Chuenisbärgli à Adelboden. Le Nidwaldien, deuxième et septième de la descente de Val Gardena les jours auparavant, a visiblement eu de la peine à passer de la descente au géant. D'autant plus que la manche à Alta Badia était piquetée très serrée.

Ponti n'a ainsi pas réussi la passe de trois à l'occasion de sa troisième course à Melbourne. Le nageur de Gambarogno a tout de même remporté l'argent sur le 50 m papillon et le bronze sur le 200 m papillon.

Le nombre de villes hôtes, lui, va doubler, avec 16 stades en 2026 contre huit enceintes au Qatar, et le casse-tête économique et environnemental de larges distances à parcourir.

Si l'option de 12 groupes de quatre est retenue, on atteindrait potentiellement plus de 100 matches...

L'Europe, elle, passe de 13 à 16 tickets, l'Amérique du Sud de 4,5 qualifiés à 6 qualifiés, et l'Amérique du Nord, qui qualifiera les trois pays hôtes du prochain Mondial, aura au total 6 représentants en 2026 (contre 3,5 aujourd'hui). Deux billets additionnels seront attribués via des barrages.

La nouvelle répartition par confédération fait la part belle à l'Afrique et à l'Asie: 9 billets (contre 5 auparavant) pour les Africains, 8 (contre 4,5) pour les Asiatiques, et un pour l'Océanie (qui ne qualifiait auparavant qu'un barragiste).

"Pour nous les Africains, cela tombe du ciel", s'est réjoui la semaine dernière l'ancien international nigérian Sunday Oliseh. "J'ai toujours pensé que nous devrions avoir plus de représentants. Plus on peut la jouer, meilleures seront nos chances."

Et de belles promenades en perspective, avec notamment parmi les villes-hôtes, Vancouver et Toronto au Canada, Mexico et Guadalajara au Mexique ou encore Miami, Los Angeles, New York, Dallas, Kansas City aux Etats-Unis.

Après une première édition à 13 nations en 1930, puis 16 jusqu'en 1978, puis 24 jusqu'en 1994, cette nouvelle inflation concrétise la première grande réforme du président de la FIFA Gianni Infantino, adoptée en 2017 peu après son avènement... Au risque de poser des problèmes inédits en terme de format et de logistique, avec potentiellement un total de plus de 100 matches à programmer, au lieu des 64 rencontres habituelles depuis 1998.

La 22e édition à peine refermée dimanche, la 23e se profile déjà dans trois ans et demi en Amérique du Nord et elle accueillera près d'un quart des 211 nations affiliées à la FIFA, au bout de trois décennies de Coupes du monde disputées à trente-deux sélections.

Akira Schmid, Jonas Siegenthaler et le capitaine Nico Hischier traversent également une crise de résultats avec New Jersey. Sur leur glace de Newark, les Devils ont perdu un cinquième match de rang. Ils se sont inclinés 4-2 devant Florida. Auteur de 25 arrêts sur les 28 tirs qui lui ont été adressés, Akira Schmid endosse une part de responsabilité sur le 2-0 de Gustav Forsling.

Le meilleur compteur suisse de la Ligue a été l'un des artisans du succès des Kings. Kevin Fiala a, en effet, marqué lors du shootout auquel Timo Meier n'a pas participé. L'Appenzellois a, quant à lui, brillé lors des 65 minutes de jeu avec un 15e but et une 14e passe décisive pour obtenir la deuxième étoile de la soirée.

Didier Deschamps misera sur le brio d'Hugo Lloris dans les buts, sur le métier de Raphaël Varane en défense centrale et sur le retour d'Adrien Rabiot pour arrêter Lionel Messi. Mais aussi sur cette formidable résilience qu'il a su insuffler dans une équipe qui a dû déplorer le forfait de trois joueurs majeurs, Paul Pogba, Ngolo Kanté et Karim Benzema, la blessure de Lucas Hernandez lors du premier match contre l'Australie et les absences de Rabiot et de Dayot Upamecano en demi-finale. Comme l'Argentine portée à la fois par le génie de Lionel Messi et par l'incroyable ferveur de ses supporters, la France se nourrit de ce fameux supplément d'âme qui fait toute la différence. Emettre le moindre pronostic sensé pour cette finale s'apparente vraiment à une mission impossible. Qui s'en plaindra?

Si Lionel Messi rêve de rejoindre dans la légende Diego Maradona, qui avait gagné pratiquement à lui tout seul le Mondial 1986, et si Kylian Mbappé de devenir le premier joueur depuis Pelé à remporter deux Coupes du monde à 23 ans, cette finale de Doha peut également hisser Didier Deschamps sur le toit du monde. Le Basque serait alors le premier à remporter deux Coupes du monde comme entraîneur et une comme joueur. Pour y parvenir, il lui reste toutefois à résoudre "la" seule question qui compte: comment neutraliser Lionel Messi?

Irrésistible lors du huitième de finale contre la Pologne, Kylian Mbappé a perdu un peu de sa flamboyance contre l'Angleterre et le Maroc. Le Parisien entend rebondir dimanche dans le match qui peut le consacrer comme le meilleur joueur au monde devant Lionel Messi. Au sein d'une équipe de France qui ne joue que pour lui depuis le forfait de Karim Benzema, Kylian Mbappé bénéficie de toutes les libertés, quitte à mettre en péril l'équilibre des Bleus en raison de ses manques dans le repli défensif. Mais Didier Deschamps a compris très vite que Kylian Mbappé était en quelque sorte son arme absolue Le sélectionneur en a eu une preuve de plus avec son influence sur les résultats des deux derniers matches. Sans avoir l'air d'y toucher, il fut à l'origine des quatre buts inscrits par la France contre l'Angleterre (2-1) et le Maroc (2-0).

Cette affiche Argentine - France, la tenante du titre faut-il le rappeler, opposera deux équipes qui viseront un troisième sacre. Ces deux équipes ont su déjouer les vents contraires pour se hisser en finale contrairement au Brésil et à l'Espagne, qui étaient les deux autres grands favoris du tournoi. Lionel Scaloni est parvenu à "réinventer" une nouvelle équipe après la défaite initiale de l'Albiceleste contre l'Arabie saoudite. Les titularisations d'Enzo Fernandez (21 ans) et de Julian Alvarez (22 ans) ont été un choix fort qui a payé sans doute au-delà de toutes espérances. Avec leur jeunesse et leur culot, le demi de Benfica et l'attaquant de Manchester City ont redonné un nouveau souffle à Lionel Messi. Comme si le capitaine oubliait à leur contact son âge avancé de 35 ans et 5 mois.

Il était peut-être écrit que le génie argentin et le prodige français, tous deux meilleurs buteurs du tournoi avec leurs cinq réussites, se retrouvent en finale de cette Coupe du monde de la démesure, organisée à la perfection grâce aux milliards des revenus du gaz d'un mini-Etat qui s'est bien aisément accordé des entorses commises à l'égard des droits humains. Avec ce duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé le jour de la fête nationale du Qatar, Doha et la FIFA ne pouvaient certainement pas rêver d'une plus belle apothéose.

"C'est le plan. Cela n'aurait pas de sens de ne pas jouer la Ligue des nations. Et ensuite on verra ce qu'on fait. Je veux rester pour la Ligue des nations", a déclaré à la télévision croate HRT Modric, après la victoire (2-1) contre le Maroc.

Malgré ces deux défaites en trois jours, le Maroc aura également réalisé une très grande Coupe du monde. Première équipe africaine à figurer dans le dernier carré du tournoi, la formation de Walid Regragui restera comme celle qui aura brisé le dernier rêve de grandeur du Portugal de Ronaldo et qui aura éliminé l'Espagne, l'un des grands favoris. Ce double exploit permet désormais au football africain de croire qu'une victoire en Coupe du monde est possible.

Comme en demi-finale, le Maroc a connu de très belles séquences, notamment grâce à la classe folle du duo formé par Achram Hakimi et par Hakim Ziyech. Sur leur côté droit, le défenseur du PSG et l'attaquant de Chelsea ont réalisé de superbes approches. Seulement, l'absence d'un grand buteur a pesé.

Luka Modric et ses coéquipiers se sont imposés 2-1 devant le Maroc. Ils ont forcé la décision grâce à une frappe enroulée de Mislav Orsic juste avant la pause. Leur premier but avait déjà été une petite merveille avec une tête de Josko Gvardiol pour conclure une combinaison imparable sur un coup franc à la 7e minute. Le Maroc pouvait égaliser pratiquement dans la foulée par Achraf Dari. Il lui a toutefois manqué un peu de souffle pour contester la victoire aux Croates. A sa décharge, on précisera que cette petite finale se jouait moins de 72 heures après sa rencontre contre la France.

Avec ce beau succès, Nadine Fähndrich est également la première Suissesse à remporter une course de Coupe du monde à Davos. Chez les messieurs, seul Toni Livers a eu droit à cet honneur. Il avait gagné en février 2007 sur 15 km en skating avec départ individuel. Quadruple champion olympique et qui s'est installé dans la station grisonne, Dario Cologna n'a fêté aucune de ses 26 victoires en Coupe du monde sur le plateau de la Landwasser.

"C'est génial de gagner ici à domicile, devant ce public, a expliqué la gagnante au micro de la FIS. J'étais fatiguée et c'est dur de récupérer en raison de l'altitude. Le but aujourd'hui était de garder suffisamment d'énergie avant la finale et ça a marché. Mais je me suis quand même demandé si ça allait tenir dans la dernière ligne droite."

Elle se savait attendue à domicile, elle a répondu avec la manière. Victorieuse à Beitostölen en classique le week-end dernier, Nadine Fähndrich l'a emporté en skating, là où elle se sent le mieux. La Lucernoise a devancé l'Américaine Jessie Diggins et la Suédoise Johanna Hagström.

Et Marco Odermatt? En déficit de poids sur les parties de glisse, le leader de la Coupe du monde a dû s'avouer vaincu pour finir 5e. "Odi" voit par ailleurs sa série de podiums s'arrêter à douze. Mais le Nidwaldien a toutes les chances d'en recommencer une nouvelle à l'occasion des deux géants d'Alta Badia dimanche et lundi où il sera l'immense favori.

Les têtes d'affiche ont intégré le top 15, mais cela reste clairement insuffisant. Lara Gut-Behrami termine 12e, Corinne Suter 14e et Michelle Gisin 15e. Troisième vendredi, on espérait mieux de Corinne Suter, toujours sur le podium en vitesse cette saison. Mais la Schwytzoise a cédé beaucoup trop de temps - plus d'une seconde - dans la partie technique.

Lors de la reconnaissance matinale, le ciel bleu a conforté l'Italienne dans sa décision. Elle a reconnu s'être tout de suite bien sentie. Et alors que l'on pouvait craindre un peu pour sa blessure lors de la poussée, elle n'a connu aucun problème au départ. Pas forcément la plus rapide sur le haut, Goggia a fait la différence dans la partie technique en adoptant la meilleure ligne. Au final, elle s'est imposée avec 0''43 d'avance sur la Slovène Ilka Stuhec et 0''52 sur l'Allemande Kira Weidle.

La recette d'une nouvelle épopée pour la France

Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar

Une attaque efficace, une solidarité parfaite, des tuteurs efficaces et un sélectionneur fédérateur. C'est le cocktail gagnant des Bleus finalistes dimanche contre l'Argentine.

Des cadres et "moins de fous"

Neuf minutes après le coup d'envoi de leur Coupe du monde, les Bleus ont encaissé un premier but et perdu leur défenseur Lucas Hernandez, gravement blessé. Mais ils ont renversé l'Australie (4-1) sans paniquer grâce, notamment, à un doublé d'Olivier Giroud.

Avec le buteur de 36 ans, ils sont neuf champions du monde 2018 encore en lice au Qatar et leur apport est inestimable, selon Youri Djorkaeff. "En 2022, il y a une continuité, une vraie expérience des cadres et ça se sent", "ils donnent la direction", souligne l'ancien international, champion du monde 1998.

Pour Ousmane Dembélé, "2018 c'était autre chose... Il y avait plus de fous dans l'équipe!". A l'époque, la finale contre la Croatie (4-2) était "la première depuis vingt ans, ce n'est pas pareil. Il y a beaucoup plus de calme, d'expérience, on sent qu'on l'a vécu en 2018".

Après la demi-finale il y a quatre ans (contre la Belgique, 1-0), "on était un peu plus euphoriques", se souvient-il. "Je pleurais", a aussi raconté Antoine Griezmann, alors que cette fois, "au lieu de fêter la finale, on a les pieds sur terre".

Entraide générationnelle

"Il y a un noyau dur de joueurs plus expérimentés", avec "une grande complémentarité dans l'approche du match", a relevé le capitaine Hugo Lloris.

Mais "il y a aussi des jeunes joueurs qui répondent très bien, qui amènent leur insouciance, leur talent. Cela fonctionne très bien. Pourquoi? Certainement parce qu'il y a beaucoup de respect entre les uns et les autres".

A 23 ans, Youssouf Fofana a pointé le rôle protecteur des plus anciens, désireux de prodiguer des conseils sans apparaître trop écrasants.

"Les plus expérimentés nous laissent une sorte de liberté d'expression, une liberté d'échec. Ils ne sont pas sur notre dos 24 heures sur 24, et ça suscite le respect. Du coup quand ils disent A, tout le monde fait A. Et si un jeune fait B, ils disent "C'est pas grave la prochaine fois, fais A", a raconté le Monégasque, arrivé au Qatar avec deux petites sélections dans les bagages.

Solidarité et souffrance

La mayonnaise a semble-t-il bien pris entre les générations, et cela se perçoit sur le terrain.

"Le secret? La solidarité, encore une fois", a remarqué Jules Koundé après la demie contre le Maroc (2-0). "On est une équipe qui sait souffrir".

Adrien Rabiot a tenu le même discours après le quart difficile contre l'Angleterre (2-1). La différence s'est faite sur "notre capacité de résilience". Dans la difficulté, "on n'a jamais lâché. (Il y a) cette unité, cette solidarité entre nous depuis le départ".

Menace diffuse

Contre l'Angleterre, la libération est venue d'un rare ballon parvenu jusqu'à l'avant-centre Olivier Giroud, 36 bougies et 118 sélections ce jour-là, après un premier but inscrit par le milieu défensif Aurélien Tchouaméni, 22 ans et une vingtaine de sélections.

Au total, si l'on excepte la défaite contre la Tunisie (1-0) avec les remplaçants, l'équipe-type a inscrit 13 buts en 5 matches, soit 2,6 buts par match en moyenne, avec six buteurs différents venus de tous les compartiments du jeu.

Il y a eu le défenseur très offensif Theo Hernandez, les milieux Rabiot et Tchouaméni, les attaquants Giroud et Kylian Mbappé, puis pour finir le remplaçant Randal Kolo Muani, contre le Maroc, 44 secondes après son entrée en jeu.

La clé? Deschamps

Ce groupe robuste porte la marque de Didier Deschamps. Le sélectionneur, affaibli par l'élimination en huitièmes de finale de l'Euro en 2021, a prouvé qu'il tenait toujours la barre.

"On était un peu dans le brouillard après l'Euro et Didier a fait un super virage, un super travail. Il est en phase avec son groupe, ses leaders, et ça se voit", constate Djorkaeff. "Deschamps a compris ses joueurs, il arrive à ce que chacun donne le maximum", appuie David Trezeguet, sacré avec lui en 1998 et 2000.

"C'est un meneur d'hommes qui arrive à fédérer, à mettre les joueurs dans les meilleures conditions, à faire jouer ses équipes de la meilleure des façons", s'enthousiasme Luis Fernandez. Beaucoup l'ont "critiqué" après l'Euro, "mais il a réussi à retourner la situation".