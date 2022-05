Pas de Mondiaux pour Josi +++ Teichmann en quarts à Rome

Le défenseur Tobias Geisser, dont l'équipe des Hershey Bears vient d’être éliminée en AHL, et l’attaquant des Chicago Blackhawks Philipp Kurashev sont en revanche tous les deux arrivés à Helsinki. Ils remplacent dans l'effectif de Patrick Fischer Lukas Frick et Nando Eggenberger.

Malgré cette humiliation, Stephen Curry et ses coéquipiers gardent la main dans cette série. Ils mènent 3-2 et ils auront une seconde balle de match à jouer vendredi, cette fois à San Francisco où ils restent sur une série de sept victoires de rang.

Les Rangers sont toujours en vie. Dans son antre du Madison Square Garden, New York s'est imposé 5-3 devant Pittsburgh pour ne plus être mené que 3-2 dans la série.

Servette est passé à deux doigts d'une cinquième défaite consécutive qui l'aurait plongé dans la zone dangereuse. Mais les Genevois, sur un penalty dicté après l'intervention de la VAR et transformé à la 92e par Oberlin, ont arraché le nul (2-2) chez eux contre Lugano. Trois des quatre buts ont été inscrits sur penalty après consultation de la vidéo. Le Luganais Lovric, à la 62e, a marqué le seul but dans une action de jeu pour le 2-1.

Mème s'il n'a pas encore retrouvé le jeu qui lui avait permis de gagner trois titres du Grand Chelem et de se hisser au troisième rang mondial, Stan Wawrinka a réussi des coups magnifiques pour revenir dans ce match et pour porter l'estocade. On pense notamment à cette amortie de coup droit sortie pratiquement de nulle part pour s'offrir une balle de match.

Les deux hommes s'affronteront pour la 26e fois, deux ans et demi après leur dernière rencontre qui avait vu Stan Wawrinka s'imposer avant la limite en huitième de finale de l'US Open. Ils se retrouveront pour la troisième fois au Foro Italico après la finale de 2008 et le huitième de finale de 2011 remportés par Novak Djokovic.

Démare s'impose au sprint

Image: KEYSTONE/EPA ANSA/LUCA ZENNARO

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté au sprint la 5e étape du Tour d'Italie, mercredi à Messine, le premier succès français depuis le départ.

Il a devancé le Colombien Fernando Gaviria et l'Italien Giacomo Nizzolo en conclusion de cette étape de transition, pour la seconde journée sicilienne de l'épreuve.

L'Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek) est resté aux commandes du Giro après cette étape de 174 kilomètres comportant un col dans la première moitié de parcours.

Plusieurs sprinters ont été distancés dans cette ascension. Si Démare a pu recoller au bas de la descente, à 75 kilomètres de l'arrivée, l'Australien Caleb Ewan et le Britannique Mark Cavendish n'ont pu revenir sur le peloton principal.

Démare, qui est âgé de 30 ans, s'est imposé pour la première fois de l'année. Le Picard compte à son palmarès désormais 85 victoires, parmi lesquelles six étapes du Giro après un succès en 2019 et quatre en 2020 (en plus du maillot cyclamen du classement par points).

"Savoir persévérer"

"La montée a été difficile, on s'y attendait", a expliqué le Français. "J'ai perdu pas mal de temps mais les gars (de l'équipe) ont fait un super travail pour revenir dans la descente. On a repris vite la tête ensuite pour maintenir l'écart."

"On sait de quoi on est capable", a ajouté l'ancien champion de France. "Dans le cyclisme, c'est difficile parfois de mettre en place les choses mais il faut savoir persévérer."

Démare, qui était arrivé deuxième derrière Cavendish de la 3e étape du Giro, dimanche au lac Balaton, en Hongrie, s'empare du maillot cyclamen du classement par points.

Jeudi, la course s'installe sur le continent et parcourt 192 kilomètres en Calabre entre Palmi et Scalea, sur une route plane après les 50 premiers kilomètres et favorable aux sprinteurs.