Pas de nouvel exploit pour YB en Ligue des champions

Ligue des champions: Manchester United gagne au finish Image: KEYSTONE/EPA/Peter Powell Manchester United a réagi après sa défaite à Berne contre YB. Lors de la 2e journée de Ligue des champions, les Red Devils ont battu Villarreal 2-1 à Old Trafford, avec pas mal de réussite. Les Espagnols, prochains adversaires de YB dans ce groupe F, ont dominé en première mi-temps sans pouvoir concrétiser. Coupable de deux gros ratés auparavant, Paco Alcacer a ouvert le score de manière méritée (53e). Man U a égalisé sur une volée somptueuse d'Alex Telles (60e). Villarreal est ensuite passé plus près de la victoire que des Anglais assez décevants et pour qui le gardien De Gea a été l'homme du match. Pour sa 178e apparition en C1, record absolu, Cristiano Ronaldo s'est une fois encore mué en sauveur en arrachant la victoire à la 95e... Bayern top, Barcelone flop Le Bayern Munich caracole déjà en tête du groupe E. A domicile, les Bavarois ont écrasé Dynamo Kiev 5-0 pour compter le maximum de six points. Lewandowski a signé les deux premières réussites (12e pen/27e) avant celles de Gnabry (68e), Sané (74e) et Choupo-Moting (87e). A l'opposé, le FC Barcelone reste scotché à zéro point. Les Catalans ont été battus 3-0 à Lisbonne par le Benfica (sans Seferovic blessé) dont les buts ont été inscrits par Nunez (3e/79e pen) et Rafa Silva (69e). Ronald Koeman doit commencer à trembler pour son poste... Steffen marque Dans le groupe G, Renato Steffen a marqué pour Wolfsburg, qui a fait 1-1 à domicile contre le FC Séville. L'international suisse a ouvert le score à la 48e, les Espagnols égalisant en fin de rencontre sur un très controversé penalty de Rakitic. Kevin Mbabu était aussi titulaire pour les Loups, mais il a été remplacé à la 62e, Steffen sortant pour sa part une dizaine de minutes plus tard. Salzbourg est en tête du groupe avec quatre points. Les Autrichiens ont battu Lille 2-1 grâce à deux penalties convertis par Adeyemi. Le tenant battu Tenant du trophée, Chelsea s'est incliné 1-0 à Turin contre la Juventus dans le groupe H. Chiesa a marqué le seul but dix secondes après avoir donné le coup d'envoi de la seconde période.

Pas de spectateurs étrangers à Pékin Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Comme les JO de Tokyo, les Jeux d'hiver en février prochain à Pékin se dérouleront sans spectateurs étrangers. L'accès aux concours ne sera accordé qu'aux Chinois remplissant toutes les conditions. Selon le CIO, seuls les participants pleinement vaccinés seront dispensés de quarantaine et intégreront une bulle stricte. Les autres devront observer 21 jours d'isolement, sauf dérogation au cas par cas avec un "justificatif d'exemption médicale". Ces décisions, annoncées par le CIO mais prises par les organisateurs chinois, sont un avant-goût du train de mesures qui seront dévoilées en octobre pour éviter que ces Jeux d'hiver ne virent au foyer de contamination, une menace qui avait déjà empoisonné la préparation des JO de Tokyo cet été. Alors que la situation épidémique évolue - marquée à la fois par la propagation de variants du Covid-19 et par une couverture vaccinale de plus en plus étendue -, les options retenues diffèrent de celles de Tokyo: le huis clos est pour l'heure exclu, et le traitement des sportifs dépendra de leur statut vaccinal. La "bulle" olympique - une organisation en circuit fermé désormais familière au monde sportif - s'annonce par ailleurs plus rigoureuse qu'au Japon, ne permettra pas de se mêler à la population, et prévoit un test Covid quotidien pour "tous les participants aux Jeux", ainsi que "pour la main-d'oeuvre" résidant en Chine.

Djokovic forfait pour Indian Wells Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo Novak Djokovic, qui a échoué à réaliser un Grand Chelem calendaire à l'US Open, renonce à participer au Masters 1000 d'Indian Wells qui commence le 7 octobre. Les organisateurs l'ont annoncé. "Nous sommes déçus que Novak ne puisse pas nous rejoindre cet automne. Nous espérons le revoir en mars prochain pour la quête d'un sixième titre record dans le désert", a déclaré Tommy Haas, directeur du tournoi, dans un court message diffusé sur Twitter. "Je suis désolé de ne pas pouvoir voir mes fans à Indian Wells et jouer dans le désert, mon endroit préféré. J'espère vous voir l'année prochaine!", a pour sa part commenté Djokovic, cité dans le communiqué. L'absence de taille du Serbe dans le tableau masculin, s'ajoute à celles déjà connues de Roger Federer et de Rafael Nadal, ou encore de l'Autrichien Dominic Thiem, tous blessés. Chez les dames, la Japonaise Naomi Osaka, qui a souhaité faire une pause dans sa carrière car elle est en proie à des problèmes d'anxiété, la no 1 mondiale Ashleigh Barty et l'Américaine Serena Williams, elle aussi convalescente, seront aussi absentes. Djokovic est passé tout près d'écrire l'Histoire, il y a deux semaines à Flushing Meadows, où il a cédé en finale contre le Russe Daniil Medvedev, son dauphin au classement ATP, échouant ainsi à remporter les quatre Majeurs sur une saison. Exploit qui n'a plus été réalisé chez les messieurs depuis 1969 par l'Australien Rod Laver. A Indian Wells, habituellement programmé en mars, mais déplacé cette année en octobre en raison de la pandémie, il a remporté cinq de ses 36 victoires en Masters 1000, en 2008, 2011, 2014, 2015 et 2016.

A New York et San Francisco, les non vaccinés visés Image: KEYSTONE/FR110666 AP/ADAM HUNGER Les joueurs non vaccinés contre le covid dans les villes de New York et de San Francisco ne seront pas payés pour les matches qu'ils seront contraints de manquer à domicile. La NBA l'a annoncé. "Tout joueur qui choisit de ne pas se conformer aux exigences locales en matière de vaccination ne sera pas payé pour les matchs qu'il manquera", a déclaré Mike Bass, vice-président de l'instance, dans un communiqué. La municipalité de New York a adopté ces dernières semaines un décret imposant aux sportifs professionnels de prouver qu'ils ont reçu au moins une dose du vaccin pour avoir accès aux installations de leur club. A San Francisco, une ordonnance similaire, requérant une preuve de vaccination complète, entrera en vigueur début octobre. Ces mesures affectent notamment Kyrie Irving, la star des Brooklyn Nets, et Andrew Wiggins, joueur des Golden State Warriors, qui font partie des 10% du contingent de la ligue à ne pas être vaccinés. Les New York Knicks n'ont pas de joueur concerné, car tous sont entièrement vaccinés, ont-ils affirmé. Les décrets en question ne s'appliquent qu'aux joueurs évoluant pour les équipes de ces deux villes. Ceux qui jouent pour une des 27 autres formations de la Ligue en sont exemptés. Ce qui veut dire qu'un joueur non-vacciné, dont le club se déplacera à New York ou à San Francisco, pourra jouer là-bas. Irving et Wiggins pourront eux jouer les rencontres hors de leur ville. Cette annonce faite par la NBA survient dans un contexte déjà tendu avec les basketteurs refusant d'être vaccinés, alors qu'elle tente de finaliser un accord avec le syndicat des joueurs (NBPA) à propos du protocole sanitaire anti-covid qu'elle souhaite imposer pour la saison régulière qui débute dans trois semaines. Des mesures qui s'annoncent particulièrement contraignantes pour les non vaccinés, entre tests quotidiens, repas en solitaire, possibilités de sorties et interactions très limitées... A défaut de pouvoir obliger les joueurs à se faire vacciner, ce qu'elle souhaite mais que le syndicat des joueurs refuse, la NBA serre ainsi un peu plus la vis avec ses protocoles sanitaires et la perspective d'une conséquente retenue salariale pour les joueurs évoluant à New York et San Francisco. Une façon de forcer la main, pour atteindre l'objectif avoué de 100% de vaccinés.

Ligue des champions: Atalanta a mérité son succès Duel entre Suisses: Aebischer sous la pression de Freuler Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Les acteurs étaient unanimes après le match à Bergame. Atalanta a mérité son succès 1-0 contre des Young Boys qui ont pourtant bien défendu. David Wagner: "Nous aurions à l'un ou l'autre moment eu besoin de plus de calme dans le jeu. Mais quand on voit la pression sous laquelle nous nous sommes trouvés, c'est plus facile à dire qu'à faire." Aucun point Michel Aebischer: "Nous avons défendu de manière solidaire et ne leur avons pas laissé beaucoup d'occasions. Ils en ont eu deux ou trois, on ne peut pas tout empêcher. Si nous étions parvenu à jouer plus proprement au niveau technique, nous aurions peut-être pu nous créer quelques chances. Au final, cela n'a pas été un mauvais match pour nous, mais cela ne nous rapporte aucun point." Remo Freuler: "Nous savions que cela ne serait pas simple, car YB est une bonne équipe. Ils sont surtout très forts devant, il faut toujours faire attention de ne pas commettre des erreurs. En deuxième mi-temps, nous avons pu jouer un peu plus vite, ce qui nous a permis de nous créer des occasions. Notre victoire est méritée."

Ligue des champions: pas de nouvel exploit pour YB Pessina inscrit le seul but du match Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Les Young Boys n'ont pas réussi un deuxième exploit dans le groupe F de la Ligue des champions. A Bergame, les Bernois se sont inclinés 1-0 contre l'Atalanta après avoir été dominés sans relâche. La seule réussite de la rencontre a été inscrite par Pessina à la 68e, servi par Zapata qui avait profité d'une erreur d'appréciation de Lauper. YB n'a que très peu pu se montrer dangereux: la seule occasion notable a été pour Elia à la 28e, mais sa frappe frôlait le poteau de Musso. Pressing étouffant Le succès des Italiens répond à une parfaite logique au vu du scénario du match. Ils ont fait l'essentiel du jeu contre des champions de Suisse qui ont dû se résoudre à défendre presque constamment sous l'étouffant pressing de Remo Freuler et ses coéquipiers. David Wagner et ses protégés ont livré une belle prestation défensive face à un adversaire de qualité. L'Atalanta, il ne faut pas le nier, est une formation très difficile à jouer. Au fil des minutes, surtout après le repos, les Italiens ont mis une énorme pression sur les Bernois, allant les chercher très haut dans le terrain. Longs ballons YB n'a que très rarement pu garder le ballon et élaborer son jeu. Les Suisses ont souvent dû se résoudre à balancer de longs ballons en avant pour Elia et Siebatcheu, mais avec bien peu de succès. Il a aussi fallu un excellent David von Ballmoos pour maintenir un score aussi serré. Le portier s'est interposé notamment sur des essais du puissant Zapata (5e/82e), de l''omniprésent capitaine Toloi (55e) et de Muriel (89e).

Bencic sue avant de dérouler Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Belinda Bencic (WTA 12) a dû s'employer pour passer le cap du 2e tour du tournoi de Chicago. La St-Galloise a battu l'Australienne Maddison Inglis (WTA 130) 5-7 6-1 6-0. Belinda Bencic le diesel. Bien partie, puis malmenée dans la première manche, la championne olympique a administré une véritable correction à son adversaire. Comme si la Saint-Galloise avait été vexée d'avoir perdu le set initial alors qu'elle menait 4-2. Il faut dire que Bencic a de quoi être un brin en colère avec son service, elle qui a aligné neuf doubles fautes sur les deux premières manches. Par chance, Maddison Inglis n'a pas su profiter de ces cadeaux. Et pourtant le seul jeu remporté par l'Australienne lors du deuxième set fut un break à 3-0 pour Bencic. Mais après cette alerte, la championne olympique est passée en mode rouleau compresseur en devant toujours sauver çà et là quelques balles de break. Mais avec neuf jeux gagnés de rang, elle a bouclé cette partie de la meilleure des manières en 2h13. En huitièmes de finale, elle affrontera la gagnante du duel entre la Tchèque Tereza Martincova (WTA 53) et la Slovène Tamara Zidansek (WTA 33). Elle mène 2-0 contre la Tchèque et n'a jamais défié la Slovène.

Seferovic aussi indisponible pour l'équipe de Suisse Haris Seferovic souffre d'une blessure tenace au mollet. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'entraîneur de l'équipe de Suisse, Murat Yakin, devra outre Granit Xhaka, renoncer aux services de Haris Seferovic pour les deux matches de qualification pour la Coupe du monde en octobre. L'attaquant de Benfica Lisbonne souffre à nouveau d'une déchirure musculaire au mollet gauche, selon une information du "Blick". Seferovic doit désormais faire preuve de patience pour guérir complètement. Le Lucernois avait déjà traîné une blessure au même mollet avant les matches contre l'Italie et l'Irlande du Nord. Il était resté muet contre les Nord-Irlandais et avait même manqué un penalty. Après son retour au Portugal, la blessure s'est à nouveau aggravée au cours de l'entraînement. "Lors des deux dernières semaines, j'ai juste fait de la thérapie et de l'entraînement de force pour le haut du corps. Dès la semaine prochaine, je reprendrai lentement avec la course à pied", a précisé Seferovic au "Blick".

Pause encore plus longue pour Granit Xhaka Granit Xhaka devra s'armer de patience. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Arsenal a confirmé la blessure au genou de Granit Xhaka. Comme le club londonien l'annonce, le milieu de terrain suisse a subi une "grave blessure au ligament interne du genou" contre Tottenham. Xhaka évite l'opération, précise son club. Toutefois, son absence sera longue. Comme le club l'écrit, Xhaka devrait être capable de retrouver le terrain d'ici trois mois. Pour lui, il s'agit de la plus grave blessure depuis une déchirure du ligament à 16 ans, quand il jouait pour les juniors du FC Bâle. En raison de cette nouvelle blessure, Xhaka manquera quatre matches éliminatoires de la Coupe du monde avec l'équipe nationale. Il sera absent contre l'Irlande du Nord (9 octobre), en Lituanie (12 octobre), en Italie (12 novembre) et contre la Bulgarie (15 novembre). Cette blessure au ligament sanctionne un début de saison 2021-2022 raté pour le Bâlois. Elle a commencé avec trois défaites de suite en Championnat ainsi qu'une expulsion lors de la 3e journée lors d'un large revers 0-5 contre Manchester City. Corollaire, Xhaka a manqué deux matches de son club en Premier League en raison d'une suspension. Il a ensuite dû renoncer aux matches de l'équipe de Suisse contre la Grèce, l'Italie et l'Irlande du Nord en raison d'une infection au Covid-19.

L'édition 2022 décalée d'une semaine à cause de la présidentielle Image: KEYSTONE/EPA Paris-Roubaix changera de date en 2022 et reculera d'une semaine en raison du premier tour de l'élection présidentielle française, prévu le 10 avril, a annoncé mercredi la société organisatrice ASO. La "reine des classiques", qui aura lieu le dimanche 17 avril 2022, prendra la place de la classique néerlandaise l'Amstel Gold Race, laquelle se tiendra le 10 avril. "Cette solution a pu être trouvée grâce au concours et à l'esprit de conciliation de Leo van Vliet, directeur de l'Amstel Gold Race, ainsi que de l'Union cycliste internationale (UCI)", a déclaré Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, qui a remercié "chaleureusement" l'organisateur néerlandais. L'ordre des classiques printanières est bouleversé depuis 2019. Après les annulations ou reports de l'an passé en raison de la pandémie, Paris-Roubaix, jadis appelée la "Pascale" (à cause du dimanche de Pâques), a dû être déplacée cette année d'avril à octobre. La 118e édition de Paris-Roubaix, qui se double pour la première fois d'une version féminine (samedi), est programmée dimanche sur 259 kilomètres.

Face au foot européen, la FIFA recense ses soutiens La FIFA veut essayer d'instaurer la Coupe du monde tous les deux ans. Image: KEYSTONE/AP/Ben Gray Confrontée à une vague de réactions hostiles à son projet de Coupe du monde tous les deux ans, la FIFA consulte jeudi ses 211 fédérations, dans l'espoir de compter ses soutiens face au foot européen. Officiellement, il s'agit d'un premier échange "autour des calendriers internationaux féminin et masculin" au-delà de 2024, pour lesquels l'instance mondiale assure que tous les scénarios sont ouverts. Mais depuis quelques semaines, la FIFA pousse activement l'idée d'un Mondial biennal, plutôt que tous les quatre ans, rêvé dès 1999 par son ancien patron Sepp Blatter, et relancé en mars par son directeur du développement, le Français Arsène Wenger. Le sujet, inflammable tant il bouscule tous les équilibres sports et économiques - entre clubs et sélections, championnats et compétitions internationales - a suscité une cascade de critiques dans le foot européen mais aussi chez les représentants des ligues du monde entier, des joueurs et des supporters. "Légendes" à la rescousse Arsène Wenger préconise une phase finale chaque été, en alternant Mondial et tournois continentaux comme l'Euro ou la Copa America, et en regroupant les qualifications sur le seul mois d'octobre, ou en octobre et mars. Dans un système où chaque fédération dispose d'une voix au sein du Congrès de la FIFA, peu importe sa taille, la perspective de revenus accrus a de quoi séduire une myriade de votants africains, asiatiques ou océaniens, qui tirent de la manne du Mondial une grande partie de leurs ressources. Mais la FIFA a aussi su jouer sur d'autres tableaux: d'abord en convoquant à Doha une brochette d'anciens joueurs et entraîneurs, "légendes" rémunérées en tant qu'ambassadeurs, pour vanter d'une seule voix ce projet de refonte. L'instance a également dévoilé mi-septembre une étude en ligne auprès de 15'000 personnes "ayant un intérêt au football", montrant une légère majorité (55%) favorable à un Mondial plus fréquent que son actuel rythme quadriennal. Front du refus Face à cette constellation favorable à la FIFA, s'est formé en quelques semaines un front du rejet emmené par les confédérations européenne et sud-américaine, UEFA et Conmebol, ainsi que par les représentants des ligues mondiales et des clubs européens. Sur la forme, tous ont dénoncé l'absence de concertation réelle, quand un Mondial tous les deux ans bouleverserait leur propre calendrier, tout en obligeant les clubs à libérer leurs internationaux encore plus longtemps qu'aujourd'hui. Outre la santé "physique et mentale" des joueurs, déjà mise à rude épreuve par l'actuel enchaînement des compétitions, ils ont invoqué la concurrence faite aux tournois féminins et de jeunes, qui perdraient en visibilité donc en ressources. Enfin, la plupart ont estimé que le Mondial tirait son attrait sans égal de sa rareté, et que le tenir tous les deux ans "diluerait" sa valeur au lieu de faire exploser les recettes du football mondial - donc sa capacité à les redistribuer. Plusieurs dizaines d'associations nationales de supporters, de l'Argentine à l'Indonésie en passant par le Mali et toute l'Europe, ont aussi souligné la difficulté matérielle d'accompagner une compétition majeure chaque été. Bataille juridique ? Si les lignes de front sont désormais établies, personne ne sait comment la FIFA tiendra compte de ces oppositions: son président Gianni Infantino souhaite une décision d'ici la fin de l'année, et pourrait très bien se contenter d'un vote des fédérations. Reste que la puissante Association européenne des clubs (ECA) a exigé la semaine dernière "des négociations détaillées" avec la FIFA "et une approbation conjointe du calendrier international", revendiquant donc un droit de veto. L'association, présidée par le patron du PSG Nasser Al-Khelaïfi, fait pour l'heure référence à l'accord qui régit ses relations avec l'instance mondiale et doit être renégocié pour l'après-2024. Outre cette convention, les 247 clubs représentés par l'ECA disposent chacun d'un moyen de pression: ils sont les employeurs de la plupart des internationaux engagés dans les grandes phases finales, et peuvent contester en justice l'obligation de les mettre à disposition.

Manny Pacquiao met fin à sa carrière Image: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT Le légendaire boxeur philippin Manny Pacquiao, candidat à la présidentielle, a annoncé mercredi qu'il raccrochait les gants après plus de 25 ans de carrière professionnelle. Champion du monde en huit catégories de poids différentes et sénateur, Pacquiao qui, à 42 ans, ambitionne de succéder au président philippin Rodrigo Duterte, a reconnu que cette décision a été "la plus difficile" de sa vie. "C'est dur pour moi d'accepter que ma carrière de boxeur est terminée", a déclaré Manny Pacquiao dans un message vidéo posté sur Twitter, vite devenu viral. "Aujourd'hui, j'annonce ma retraite". Cette déclaration intervient dix jours après que le boxeur, devenu un héros national, s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle de mai 2022 aux Philippines. Pacquiao, qui a grandi dans la rue avant de devenir une star internationale, a annoncé sa candidature quelques semaines après son dernier combat professionnel, une défaite le 22 août à Las Vegas face au Cubain Yordenis Ugas. Il avait commencé sa carrière professionnelle en janvier 1995 avec une bourse de 1000 pesos (19 euros) avant d'amasser une immense fortune estimée à plus de 500 millions de dollars. Le boxeur, marié et père de cinq enfants, a remercié ses millions de fans à travers le monde. Il a également tenu à rendre un hommage particulier à son entraîneur de longue date, Freddie Roach, affirmant qu'il le considère comme un membre de "(sa) famille, un frère, un ami". Pacquiao est entré en politique en 2010, quand il a été élu député, avant de devenir sénateur en 2016. Il a parfois déclenché des controverses par ses déclarations favorables à la guerre anti-drogue menée par le gouvernement ou hostiles à l'homosexualité. "Changer plus de vies" Dans son message vidéo, il a affirmé que la boxe lui a donné "la chance de se battre pour sortir de la pauvreté" et "le courage de changer plus de vies". "Je n'oublierai jamais ce que j'ai fait et accompli dans ma vie. Je ne peux pas imaginer que je viens d'entendre la cloche finale" qui sonne la fin de la rencontre, a ajouté le champion, considéré comme l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Il est extrêmement populaire dans l'archipel de 110 millions d'habitants où sa générosité et son ascension, alors qu'il est né dans une extrême pauvreté, sont profondément admirés. Alors qu'il s'apprête à devenir officiellement candidat à l'élection présidentielle, Pacquiao a promis de s'attaquer à la pauvreté et à la corruption pour tenter de séduire les électeurs avec sa propre histoire. Après deux mandats de député et un de sénateur, l'élection du boxeur à la fonction suprême n'est pas irréaliste même si elle est loin d'être assurée. Les fans voient en Pacquiao la preuve vivante que les personnes qui travaillent dur peuvent réussir, quelles que soient leurs origines. Mais ses détracteurs accusent le quadragénaire de manquer d'intelligence et de ne pas souvent siéger au Sénat, ce qui suscite des interrogations quant à sa capacité à diriger l'archipel. Il s'est publiquement heurté à Duterte dernièrement, au sujet de la corruption officielle et de la gestion d'un différend maritime avec Pékin, et cela pourrait lui coûter des soutiens, car le président actuel reste extrêmement populaire.

Federer évoque le coup le plus important de sa carrière Image: KEYSTONE/EPA/HORACIO VILLALOBOS Roger Federer a convenu quel était le coup le plus important lâché dans sa carrière. Dans une interview avec le magazine "GQ", il a répondu à cette difficile question. Il s'agit de la balle de break à Roland-Garros en 2009 contre Tommy Haas. Federer s'était retrouvé dans la peau du grand favori cette année-là à Paris après les éliminations précoces de Rafael Nadal et de Novak Djokovic. La chance se présentait pour lui de remporter les Internationaux de France pour la première fois. Mais en huitièmes de finale contre Haas, rien ne se passait bien. Le Bâlois se retrouvait acculé 6-7 5-7 3-4 et balle de break pour Haas. Sur le retour croisé de l'Allemand, il avait pris tous les risques pour surprendre son adversaire. La balle est venue griffer la ligne, la balle de break était annihilée. Ensuite, Federer avait retourné le cours de la partie, avant de remporter en finale face à Robin Söderling son unique succès à Roland-Garros. Il égalait également le record de 14 tournois du Grand Chelem de Peter Sampras. Après ce coup, l'impulsion dans la partie a complètement changé. Si la balle avait manqué la ligne, j'aurais certainement perdu le match, souligne Federer.

Ligue des champions: Messi débloque son compteur avec le PSG Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Le Paris Saint-Germain a remporté le choc de la 2e journée de Ligue des champions dans le groupe A. Les Français ont battu Manchester City 2-0 grâce à des réussites de Gueye (8e) et Messi (74e). Le score ne reflète pas vraiment la physionomie d'une partie assez nettement dominée par les Anglais. Les Citizens ont cependant manqué de précision à la conclusion, ainsi que de chance: Sterling et Bernardo Silva ont ainsi chacun tiré sur la barre à quelques secondes d'intervalle (26e). Le PSG a dû se contenter de lancer de rares contres. Lionel Messi a enfin marqué son premier but pour le club de la capitale, sur un service de Mbappé, déjà à l'origine du 1-0. Bruges a causé une nouvelle surprise dans ce groupe. Les Belges sont allés gagner 2-1 à Leipzig et comptent quatre points contre zéro aux Allemands. Groupe B: Liverpool fait le plein Liverpool fait la course en tête dans le groupe B après son succès 5-1 à Porto. Les Reds ont marqué par Salah (18e/60e), Mané (45e) et Firmino (77e/83e) pour empocher un deuxième succès qui les place en excellente position. A dix dès la demi-heure après l'expulsion de Kessie, l'AC Milan a longtemps rêvé de victoire après le but de Rafael Leao (20e). Mais l'Atlético Madrid a arraché un succès pas forcément mérité grâce à Griezmann (84e) et Suarez (97e/penalty). Groupe C: Ajax et Dortmund font le trou Ajax Amsterdam et Borussia Dortmund ont déjà fait le trou dans la poule C. Les Néerlandais ont battu le Besiktas Istanbul grâce à des réussites de Berghuis et Haller en première mi-temps. Ils comptent le maximum de six points, tout comme le Borussia Dortmund. Les Allemands, avec Gregor Kobel et Manuel Akanji, se sont imposés 1-0 contre le Sporting Portugal. Malen (37e) a inscrit le but du BVB. Besiktas et Sporting n'ont toujours pas de point. Groupe D: la sensation Sheriff Le Sheriff Tiraspol continue de surprendre. Les Moldaves ont fêté une inattendue victoire 2-1 lors de leur déplacement à Madrid face au Real. Les Espagnols avaient eu besoin d'un penalty assez généreux de Benzema pour égaliser (65e), mais Thill a marqué de superbe manière pour le Sheriff à la 89e. Le club moldave compte ainsi six points! Tous deux battus lors de la 1re journée, Shakhtar Donetsk et l'Inter Milan en sont restés à 0-0 et ne comptent donc qu'un point à leur compteur.