Pas de parallèle pour Loïc Meillard aux Mondiaux

Loïc Meillard renonce au parallèle des Mondiaux Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Parti pour un programme très dense aux Mondiaux de Courchevel, Loïc Meillard va un peu alléger son agenda. Alors qu’il ambitionnait de participer au parallèle, le skieur d’Hérémence préfère renoncer selon la presse romande. Pour justifier son choix, le Valaisan d’origine neuchâteloise a expliqué que le format ne lui convenait pas puisqu’il était similaire à celui d’il y a deux ans. Un format qui ne favorise pas les meilleurs athlètes puisque le retard maximum entre la première et la deuxième manche ne peut pas dépasser 0"50.Il sera donc présent vendredi prochain pour le géant et dimanche pour le slalom.

Le "quatre" suisse éliminé de la course aux médailles Image: KEYSTONE/Gian Ehrenzeller Aux Championnats d'Europe sur piste à Granges, le "quatre" suisse masculin n'a pas montré la progression attendue et s'est retrouvé éliminé par la Belgique dans le tour principal. Le quartette formé de Valère Thiébaud, Alex Vogel, Noah Bögli et Claudio Imhof n'a pas convaincu comme la veille. En 3'57''059, les quatre poursuiteurs n'ont été que quatre dixièmes de seconde plus rapide que mercredi (3'57''463). Avec ce nouveau temps, ils ont concédé plus de 5 secondes à leur adversaire, la Belgique et ont dû se contenter de la 7e place. L'entraîneur national Mickaël Bouget s'est montré déçu par la performance, mais la défection de dernière minute de Simon Vitzthum n'a pu être compensée. Avec le Thurgovien, les Suisses avaient arraché la médaille d'argent aux Européens il y a dix-huit mois sur la même piste soleuroise. Victime d'une fracture de la clavicule à la suite d'une chute à l'entraînement, il a largement fait défaut. "Il nous manque de la profondeur pour pouvoir cacher un forfait d'un coureur de l'acabit de Simon Vitzthum, explique Bouget. Mais il n'y a pas que ça. Nous savons que nous devons rouler plus vite et que nous pouvons rouler plus vite." Reusser a aimé Le quatre suisse dames avec Marlen Reusser, Fabienne Buri, Jasmin Liechti et Aline Seitz a facilement dominé l'Espagne pour assurer la sixième place. Elles ont très légèrement amélioré leur record de Suisse de trois centièmes (4'21''751). Reusser tirait un bilan positif après la course: "J'ai beaucoup appris et j'ai pris beaucoup de plaisir et je crois qu'on a vu que ce projet a du potentiel". Comment l'équipe va se développer dans le futur ? La question reste ouverte. "Nous savons maintenant où nous nous situons. Nous allons analyser nos perspectives dans l'optique d'une qualification pour les Jeux olympiques. Et après nous déciderons de la suite des opérations", précise Patrick Müller, le chef de la performance à Swiss Cycling.

La Ligue des champions de retour sur les chaînes de la SSR La Ligue des champions revient sur les cha Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Ligue des champions sera de retour sur les chaînes de la SSR à partir de la saison 2024-2025 et ceci pour trois saisons. La Ligue Europa et la Ligue Conference seront également à nouveau visibles sur les chaînes publiques. Depuis la saison 2021-2022, les chaînes de la SSR étaient privées des images des Coupes européennes. Blue sport, la chaîne payante de Swisscom, avait acheté les droits pour trois saisons et avait sous-licencié un match par journée au groupe CH Media (3+ et TV24). La donne va changer dès la saison 2024-2025. Blue détiendra toujours l'exclusivité des droits, sauf la finale, mais sous-licenciera un match par soirée de la phase de ligues (ex-phase de groupe) aux chaînes de la SSR (RTS, SRF, RSI). Soit un total de dix-sept matches avec un match également lors des phases à élimination directe, même deux si un club suisse a passé la phase de ligues. La finale sera diffusée sur les chaînes publiques et sous-licenciée à blue Sport pour les chaînes payantes. Une offre imbattable La nouvelle sous-licence concerne également la Ligue Europa et la Ligue Conference. Ainsi chaque jeudi soir, les chaînes de la SSR pourront choisir une affiche soit un total de dix-sept matches y compris les deux finales. "Nous ne sommes pas détenteurs des droits, mais avons négocié un accord de sous-licence avec Swisscom. C'est un accord raisonnable qui permettra au service public de diffuser à nouveau des directs européens. J'en suis heureux pour notre public", a commenté le patron des sports de la RTS, Massimo Lorenzi à Keystone-ATS. De son côté, CH Media a dit regretter le choix de blue de se tourner vers la SSR dès 2024. Selon le communiqué, l'offre de la SSR était imbattable pour un émetteur privé.

Jil Teichmann n'a pas tenu la distance Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Jil Teichmann (WTA 28) n'a pas signé l'exploit espéré au WTA 500 d'Abu Dhabi. La gauchère n'a pas tenu la distance devant la tête de série no 1 du tableau Daria Kasatkina (WTA 8). Jil Teichmann s'est inclinée 1-6 6-0 6-2 en huitième de finale pour concéder une troisième défaite en trois rencontres face à la joueuse de Togliatti. Après un premier set remarquable, elle a perdu huit jeux de rang contre une adversaire qui a fini par trouver ses marques. Lâchée par son coup droit au fil des jeux, Jil Teichmann est apparue bien désarmée dans une fin de rencontre pratiquement à sens unique. Jil Teichmann éliminée, Belinda Bencic reste la seule Suissesse en lice à Abu Dhabi. La Championne olympique affrontera vendredi l'Américaine Shelby Rogers (WTA 46)) en quart de finale qu'elle a battue à quatre reprises lors de leurs quatre dernières confrontations.

Zurich Lions: Simon Bodenmann prolonge son contrat Simon Bodenman restera finalement une saison de plus avec les Zurich Lions. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Simon Bodenmann jouera une année de plus avec les Zurich Lions. L'attaquant de 35 ans a prolongé son contrat avec le club zurichois jusqu'au 30 juin 2024. Auteur cette saison de 14 buts et de 11 assists, Simon Bodenmann donne à nouveau sa pleine mesure depuis l'intronisation à la bande de Marc Crawford, fin décembre. Ancien joueur Kloten et de Berne, il évolue depuis 2018 avec les Lions. Dans un premier temps, il ne figurait pas dans les plans des Lions pour la saison prochaine. Son efficacité retrouvée depuis Noël a contribué à lui donner une nouvelle chance.

Un mercato de janvier de tous les records Enzo Fernandez: le plus gros transfert du mercato de janvier pour rejoindre Chelsea. Image: KEYSTONE/EPA/Isabel Infantes 4387 transferts ont été enregistrés par la FIFA lors du dernier mercato de janvier. Il s’agit d’un record depuis le lancement du système de régulation des transferts de la FIFA en 2010. Les indemnités de transfert versées par les clubs ont également atteint un niveau sans précédent avec 1,57 milliard de dollars, soit quelque 230 millions de plus qu’en janvier 2018, date de l’ancien record. Le nombre de transferts dans le football masculin a augmenté de 14,4% par rapport à la même période en 2022 (3 834), avec la valeur totale des indemnités de transfert en augmentation de 49,9% par rapport aux sommes dépensées en janvier 2022 (1,05 milliard de dollars). Avec 898,6 millions de dollars – soit 57,3% du total de janvier 2023 à l’échelle mondiale –, les clubs anglais ont été les plus dépensiers, devançant de loin les clubs français et leurs 131,9 millions. Le football féminin a lui aussi établi un record historique en termes de transferts internationaux, puisque 341 ont été enregistrés au total, soit une hausse de 30,2% par rapport à janvier 2022. De même, les indemnités de transfert dans le football féminin ont atteint un montant encore jamais vu de 774'300 dollars. C’est la Colombie qui domine le classement des transferts entrants avec un total de 35 arrivées, tandis que la Suède et les États-Unis sont les deux pays ayant enregistré le plus de transferts sortants avec 26 départs chacun. C’est la troisième année consécutive que la FIFA publie un rapport peu après la conclusion d’une période de transferts internationaux de janvier. Il fournit un aperçu du marché dans le football masculin comme féminin.

Echec suisse en Super-G, Crawford titré Marco Odermatt seulement 4e du Super-G des Mondiaux Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marco Odermatt n'a pu faire mieux que 4e du Super-G des Championnats du monde à Courchevel. James Crawford a raflé l'or pour un centième devant Aleksander Aamodt Kilde et Alexis Pinturault. Caramba, encore raté pour les athlètes suisses. Hormis l'argent de Wendy Holdener en combiné, ces Mondiaux ne font pour l'heure pas leurs affaires. Grand favori de l'épreuve, Marco Odermatt a manqué la médaille pour 11 centièmes. Le leader de la Coupe du monde, fort de ses quatre succès en six courses cet hiver, n'a pas fait une mauvaise manche sur un parcours piqueté par leur entraîneur. Mais il a manqué ce petit quelque chose qui caractérise habituellement le Nidwaldien. Deuxième Helvète (8e), Loïc Meillard a réalisé une meilleure course que lors du combiné. Seulement à l'instar de son illustre compatriote, le skieur d'Hérémence a cédé un peu de terrain dans un passage clé sur le haut. Stefan Rogentin a lui pris la 17e place. Quatrième mousquetaire de Swiss-Ski, Gino Caviezel a été éliminé. De quoi sans doute faire fulminer Justin Murisier, écarté par les coaches au profit du Grison. Alors qu'Aleksander Aamodt Kilde pensait se parer d'or en voyant du vert lorsqu'il a coupé la ligne avec 25 centièmes de bonus sur Alexis Pinturault, le Norvégien a dû très vite déchanter. La faute à James Crawford. Le Canadien, ultra efficace sur le bas de la piste, a réussi la course de sa vie. Avec un seul podium dans la discipline, l'an dernier à Kvitfjell, Crawford ne faisait pas franchement partie des favoris. Mais l'Ontarien sait se surpasser lors des grands rendez-vous comme en atteste sa médaille de bronze en combiné l'an dernier aux JO de Pékin. Battu d'un souffle, Kilde va tout de même savourer cette première médaille mondiale. Elle lui donnera certainement la confiance nécessaire pour la descente de dimanche dont il sera le grand favori. Le podium est complété par Alexis Pinturault qui décroche sa 7e médaille mondiale après son titre du combiné mardi. On se demande tout de même comment la FIS a pu proposer un Super-G de moins d'1'20 pour une couronne mondiale. Il y a deux ans à Cortina, Kriechmayr s'était imposé juste sous les 1'20.

Kevin Durant va signer à Phoenix Image: KEYSTONE/FR36811 AP/PAUL BEATY Kevin Durant repasse à l'Ouest ! Selon ESPN, le joueur de Brooklyn est sur le point d'être transféré à Phoenix. Champion de NBA avec Golden State avant de rejoindre Brooklyn, l'ancien coéquipier de Thabo Sefolosha à Oklahoma City va rejoindre les Suns qui occupent la cinquième place de la Conférence Ouest. Si ce transfert est officialisé ces prochaines heures, Phoenix deviendra l'équipe à battre. Quant aux Nets, le départ de Kevin Durant (34 ans) ferme la parenthèse du Big Three qu'il composait avec James Harden et Kyrie Irving. Le trio sera vite parti vers d'autres cieux.

Russell Westbrook quitte les Lakers pour Utah Russell Westbrook n'est plus un Lakers. Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy Après le départ de Kyrie Irving de Brooklyn pour Dallas, une autre star de la NBA change d'air. Russell Westbrook quitte les Lakers pour Utah. L'arrière est impliqué dans un échange qui voit D'Angelo Russell, Malik Beasey et Jarred Vanderbilt, trois joueurs de Minnesota, rejoindre la franchise de Los Angeles. Les Lakers ont, en échange, notamment transféré Mike Conley à Minnesota et offert un premier tour de la draft 2027 à Utah. Avec 25 victoires contre 30 défaites, les Lakers sont mal engagés dans la lutte pour les play-off. Avec l'arrivée du trio de Minnesota, LeBron James, devenu mardi soir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, évoluera dans une équipe bien plus équilibrée. Quant à Russell Westbrook, il rejoint une cinquième équipe depuis son départ d'Oklahoma City il y a.... cinq ans. Son passage aux Lakers laissera le souvenir d'une tragique erreur de casting.

Carnet noir: l'Italienne Elena Fanchini emportée par un cancer Image: KEYSTONE/EPA/NICK DIDLICK L'Italienne Elena Fanchini, vice-championne du monde de descente en 2005, est morte d'un cancer à l'âge de 37 ans, a annoncé la fédération italienne (FISI). Elle se savait malade depuis 2018. Elle morte à son domicile de Solato, près de Brescia, précise la FISI. En Coupe du monde, Fanchini avait remporté deux descentes, à Lake Louise, au Canada, en décembre 2005, et à Cortina d'Ampezzo, en Italie, en 2015. Elle était montée deux autres fois sur un podium de Coupe du monde au fil d'une carrière hachée par les blessures. Elle disait notamment de ses genoux qu'ils étaient "en verre". L'annonce de son cancer, non spécifié, l'avait privée des Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Elle avait tenté cette année-là de reprendre la compétition après avoir subi l'ablation d'une tumeur cancéreuse. Mais elle avait chuté lors d'un entraînement du super-G de Copper Mountain, dans le Colorado. Victime d'une fracture du péroné et de graves contusions au genou gauche, elle n'avait jamais plus pris un départ en compétition et avait pris sa retraite en 2020 Le mois dernier, sa compatriote Sofia Goggia, étoile montante du ski et spécialiste comme elle de la descente, lui avait dédié sa victoire à Cortina, ajoutant que Fanchini traversait "une période difficile".

Une belle entame pour Belinda Bencic Belinda Bencic: un premier match victorieux aux Emirats. Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH Comme Jil Teichmann la veille, Belinda Bencic a connu une entame victorieuse au tournoi WTA 500 d'Abu Dhabi. La Champione olympique s'est imposée 6-4 6-5 devant Marta Kostyuk (WTA 57). Exemptée du premier tour en sa qualité de tête de série no 2, Belinda Bencic a livré un premier set remarquable avec seulement quatre points égarés sur son engagement face à l'Ukrainienne. Dans le second, elle a dû, en revanche, cravacher ferme. Menée 5-3, elle a su trouver à nouveau le bon rythme pour remporter les quatre derniers jeux de la rencontre. Seize jours après sa défaite en huitième de finale de l'Open d'Australie devant Aryna Sabalenka, Belinda Bencic a évolué dans un registre qui doit lui permettre de regarder assez loin dans ce tournoi. Bien plus loin en tout cas que le quart de finale qui doit l'opposer vendredi à la gagnante de la rencontre entre l'Estonienne Anett Kontaveit (WTA 18) et l'Américaine Shelby Rogers (WTA 46).

CE à Granges: un record pour l'équipe de Suisse de poursuite dames Image: KEYSTONE/EPA/Gian Ehrenzeller Destins divers pour Swiss Cycling lors de la qualification des épreuves de poursuite par équipes. Les dames ont brillé, alors que les hommes ont un peu déçu. L'équipe de Suisse de poursuite dames a signé une performance de choix lors de la première journée des Championnnats d'Europe de Granges. Fabienne Buri, Jasmin Liechti, Aline Seitz et Marlen Reusser ont bouclé la qualification en 4'21''783, ce qui leur a permis de pulvériser de plus de 7'' le record de Suisse établi en octobre 2021. Ce temps leur a permis de prendre la sixième place des qualifications remportées par les Britanniques. Celles-ci ont signé un nouveau record de la piste en 4'11''594. La Suisse sera opposée à l'Espagne, septième des qualifications, ce jeudi lors du tour principal. Apport bénéfique L'apport de Marlen Reusser s'est avéré bénéfique. La championne d'Europe du contre-la-montre dispute à Granges sa première grande compétition sur la piste. Le quatuor helvétique a par contre déçu. Sur la piste où ils avaient obtenu l'argent des Européens en octobre 2021, les Suisses ont manqué leur objectif qui était de finir en 3'52. Noah Bögli, Claudio Imhof, Valère Thiébaud et Alex Vogel ont dû se contenter d'un temps de 3'57''463, ce qui leur a valu la septième place. Ils devront beaucoup s'améliorer jeudi s'ils entendent lutter pour le bronze.

Mondiaux: les Suissesses se ratent en Super-G, Bassino titrée Seulement 6e du Super-G des Mondiaux, Lara Gut-Behrami a perdu son titre Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lara Gut-Behrami a cédé son titre mondial du Super-G lors des Mondiaux de Méribel. La Tessinoise a fini 6e d'une course remportée par l'Italienne Marta Bassino. La Tessinoise a de quoi se mordre les gants et les bâtons. Elle possédait en effet une demi-seconde d'avance après 40 secondes de course et il n'y avait aucune raison de croire que la fin de parcours n'allait pas lui convenir. Mais malgré les grandes courbes rapides, la skieuse de Comano n'a pas réussi à conserver son bonus acquis sur le haut. La championne olympique de la discipline manque le podium pour seulement quatre centièmes, de quoi la faire rager. Mais "LGB" peut mettre cette course de côté et se projeter vers la descente de samedi. Plus à l'aise en vitesse qu'en technique, Michelle Gisin a réussi une course correcte pour terminer au 10e rang à 0''69. Les trois autres représentantes de Swiss-Ski sont plus loin. Joana Hählen a pris le 13e rang. Commotionnée à Cortina, Corinne Suter a officiellement effectué son retour pour une 20e place, alors que Jasmine Flury s'est classée 22e. Marta Bassino s'offre son deuxième titre mondial après celui du parallèle à Cortina voici deux ans. La spécialiste de géant a réussi une fin de course absolument remarquable. C'est dans ces ultimes courbes que la Piémontaise s'est régalée et qu'elle a fait la différence. Derrière la Transalpine, on retrouve Mikaela Shiffrin (à 0''11) qui s'offre sa 12e médaille mondiale. Le podium est complété par un duo composé de l'Autrichienne Cornelia Hütter et de la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie à 0''33.

Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges Objectif Euro 2024 pour Domenicpo Tedesco. Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Domenico Tedesco est le nouveau sélectionneur de la Belgique. Agé de 37 ans, l'entraîneur italo-allemand s'est engagé pour la campagne de l'Euro 2024. Pressenti à ce poste, Domenico Tedesco, ancien entraîneur de Schalke 04 et de Leipzig, succède à l'Espagnol Roberto Martinez, qui a quitté les Diables Rouges sur une décevante élimination en phase de groupes du Mondial-2022 au Qatar, susceptible de marquer la fin d'une génération dorée. Domenico Tedesco est un polyglotte accompli (italien, allemand, russe, anglais, français, espagnol), étudiant brillant (il est diplômé en génie industriel) et amateur de datas (ce qui lui vaut le surnom de "laptop coach"). Il est diplômé de la Hennes-Weisweiler-Akademie dont il a fini major de sa promotion devant Julian Nagelsmann, l'actuel entraîneur du Bayern.