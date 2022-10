Pas de passe de quatre pour New Jersey ++ Cilic éliminé

Pas de passe de quatre pour New Jersey Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Après trois succès de rang, le New Jersey de Nico Hischier et de Jonas Siegenthaler a retrouvé le goût amer de la défaite. Sur leur glace, les Devils se sont inclinés 6-3 devant Washington. Les Capitals ont forcé la décision dans un deuxième tiers remporté 4-0 qui a vu Alexander Ovechkin inscrire son 783e but en saison régulière. Le Russe de 37 ans n'est plus qu'à trois goals du record des buts marqués avec une seule équipe détenu depuis 1971 par le légendaire Gordie Howe avec Detroit. Crédité d'un bilan de -2, Nico Hischier n'a donc pas mené les siens vers une quatrième victoire de rang pour la première fois depuis octobre 2018. "Il est bien ardu de gagner un match si l'on ne joue pas 60 minutes, glisse le capitaine. Nous n'étions pas dans le rythme ce soir et nous l'avons payé très cher."

Marin Cilic éliminé malgré deux balles de match en sa faveur Image: KEYSTONE/AP/Georgios Kefalas Les Swiss Indoors ont déjà perdu l'un de leurs favoris. Tête de série no 4, Marin Cilic (ATP 16) s'est incliné au bout de la nuit devant le Français Arthur Rinderknech (ATP 51). Ce revers est bien amer pour le Croate, qui avait remporté le titre à Bâle en 2016. Marin Cilic a, en effet, servi pour le gain de la rencontre à 5-4 au troisième set. Malgré deux balles de match dans sa raquette, il n'a pas été en mesure de conclure avant de s'incliner finalement après 2h27' de jeu face à un adversaire qui était issu des qualifications. Marin Cilic était l'un des quatre vainqueurs d'un tournoi du Grand Chelem en lice dans le tournoi avec Carlos Alcaraz, victorieux lundi de son premier tour, Andy Murray et bien sûr Stan Wawrinka lesquels seront en lice ce mardi.

Une victoire sur le fil pour Carlos Alcaraz Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Carlos Alcaraz a pris son temps. Le no 1 mondial a su surmonter une entame bien laborieuse pour réussir sa grande première aux Swiss Indoors. Carlos Alcaraz s'est imposé sur le fil 3-6 6-2 7-5 devant le gaucher britannique Jack Draper (ATP 45) pour entrer de bon pied dans le tournoi. Pour rebondir surtout parfaitement après sa défaite concédée il y a trois semaines d'entrée de jeu au tournoi d'Astana face à David Goffin. Face à un adversaire qui est l'une des révélations de l'année - il l'a entamée au 265e rang -, Carlos Alcaraz a été largement dominé en début de rencontre. L'une des clés du match fut sans doute ce premier jeu offert sur un plateau par le Britannique à l'entame de la deuxième manche qui a permis à l'Espagnol de signer son premier break de la soirée. Au troisième set, Carlos Alcaraz devait galvauder un break d'avance pour se retrouver à trois points de la sortie à 4-5 0-15. Il pouvait toutefois gagner ce jeu de service pour rester en avant de signer le break décisif à 5-5. Il concluait après 2h17' match non sans avoir écarté deux balles de tie-break dans un dernier jeu "infernal". Carlos Alcaraz sera opposé en huitième de finale au vainqueur de la rencontre entre le Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 35) et le Français Adrian Mannarino (ATP 42). On rappellera que le défi qui lui est proposé cette semaine est de taille: devenir le premier joueur espagnol à enlever le titre à la Halle St. Jacques, un honneur que n'ont pas connu ni Rafael Nadal, ni Carlos Moya et ni son mentor Juan Carlos Ferrero... Mais à 19 ans, on peut bien croire que tout est possible.

Emery quitte Villarreal et rejoint Aston Villa Unai Emery retrouve un banc en Angleterre. Image: KEYSTONE/EPA EFE/ANGEL SANCHEZ L'entraîneur espagnol Unai Emery, vainqueur de quatre éditions de la Ligue Europa, a été nommé entraîneur d'Aston Villa après avoir rompu son contrat avec Villarreal, ont annoncé les deux clubs lundi. "Aston Villa est heureux d'annoncer la nomination d'Unai Emery comme nouvel entraîneur du club", a indiqué le club anglais, qui évolue en Premier League. "Emery prendra ses fonctions le 1er novembre, après avoir rempli les formalités liées à son permis de travail." Dans un communiqué distinct, le club espagnol précise qu'"Unai Emery a informé le Villarreal CF de sa décision unilatérale de mettre fin à son contrat". Emery, passé par le Paris SG, avait rejoint Villarreal lors de la saison 2020-21. A Aston Villa, il va succéder à l'Anglais Steven Gerrard, démis de ses fonctions après une défaite à Fulham (3-0) jeudi lors de la 12e journée du championnat. En difficulté depuis le début de la saison, le club basé à Birmingham ne pointe qu'à la 14e place de la Premier League. Le départ d'Emery intervient au lendemain de la victoire de Villarreal, septième du championnat d'Espagne, contre Almeria (2-1) lors de la 11e journée. L'ancien coach du Paris Saint-Germain (2016 à 2018) a remporté l'édition 2020-2021 de la Ligue Europa avec Villarreal, le premier de l'histoire du "sous-marin jaune". La saison dernière, il a réussi à mener Villarreal jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions, battue par Liverpool. A 50 ans, Emery va découvrir le neuvième club de sa carrière, après avoir notamment entraîné le PSG, avec lequel il a remporté la Ligue 1 en 2018, deux Coupes de la Ligue (2017 et 2018) et deux Coupes de France (2017 et 2018), et Arsenal de 2018 à 2019.

Djokovic jouera à Paris et aux Masters de Turin Image: KEYSTONE/AP/Stas Filippov Novak Djokovic a annoncé lundi qu'il serait bien présent au tournoi Masters 1000 de Paris (31 octobre - 6 novembre), dont il est le tenant du titre, puis au Masters de Turin. Il s'agiea des deux derniers objectifs de sa saison "inhabituelle et plutôt compliquée", a-t-il dit au média serbe Sportal. "Je vais à Paris, je me prépare pour les deux derniers tournois de la saison, le Masters de Paris et le Masters ATP de Turin", a déclaré l'ex-no 1 mondial. "Je me sens bien", poursuit le champion serbe, aujourd'hui classé au 7e rang de la hiérarchie mondiale. "Ces deux dernières compétitions, à Astana et à Tel Aviv, et les titres gagnés, ont élevé mes niveaux de confiance et de motivation", ajoute-t-il. A 35 ans, Djokovic, qui n'a disputé que neuf tournois cette année, sort d'une saison délicate. Son refus de se faire vacciner contre le Covid-19 l'a privé de l'Open d'Australie en janvier puis de la tournée américaine d'été, US Open inclus, et lui a fait perdre son rang de numéro un mondial. Privé de tournois individuels entre son succès début juillet à Wimbledon, son 21e titre en Grand Chelem, et le tournoi de Tel Aviv, fin septembre, Djokovic a aligné depuis son retour neuf victoires en autant de matches, s'adjugeant au passage ses 89e et 90e titres, série en cours. Sa victoire à Astana l'a qualifié pour les Masters de Turin, qui réuniront du 13 au 20 novembre les huit meilleurs joueurs de la saison. "C'est en quelque sorte naturel et normal, quand on gagne, de vouloir jouer plus et de poursuivre une série (de victoires, NDLR)", explique-t-il encore. "J'espère donc que je pourrai finir cette saison de la meilleure des manières, parce que cette année a été très inhabituelle, différente, plutôt compliquée pour moi, que soit mentalement ou émotionnellement. Je suis donc heureux de me sentir à nouveau bien sur un court et je suis satisfait de mon jeu", ajoute-t-il.

Antyukh déchue de l'or olympique 2012 du 400 m haies Image: KEYSTONE/AP/Anja Niedringhaus La Russe Natalya Antyukh, déjà sanctionnée par le Tribunal arbitral du sport (TAS), a été déchue de sa médaille d'or sur le 400 m haies des Jeux olympiques de Londres en 2012. L'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) a annoncé lundi l'annulation rétroactive d'une année supplémentaire de ses résultats. Au printemps 2021, Antyukh, aujourd'hui âgée de 41 ans et retraitée, avait vu l'ensemble de ses résultats obtenus entre le 30 juin 2013 et le 31 décembre 2015 annulés pour dopage par le TAS, sur la foi de preuves contenues dans le rapport McLaren qui avait mis en lumière en 2016 un système institutionnalisé de dopage en Russie. L'AIU a étendu cette période, la faisan débuter au 15 juillet 2012 - soit une douzaine de jours avant les JO de Londres - pour "usage d'une substance ou d'une méthode interdite" sur la base d'analyse de données du système de gestion de l'information de laboratoire de Moscou (Lims), au coeur de ce système de dopage ayant régné entre 2011 et 2015. Ce qui prive la Russe du titre olympique du 400 m haies, dix ans après. L'Américaine Lashinda Demus avait été médaillée d'argent de la spécialité et la Tchèque Zuzana Hejnova de bronze. La Jamaïcaine Kaliese Spencer avait elle terminé au pied du podium. Antyukh avait déjà été dépossédée de ses médailles obtenues avec le relais 4x400 m (l'argent aux Jeux de 2012, l'or aux Mondiaux de 2013 et le bronze aux Mondiaux de 2009 et 2011) en raison de disqualifications pour dopage d'ex-équipières. Elle conserve en revanche deux médailles d'or mondiales avec le relais russe, en plein air en 2005 et en salle l'année suivante.

Le début de la Coupe du monde sans Killian Peier, blessé au genou Killian Peier doit encore patienter avant de retrouver les tremplins. Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Le début de la Coupe du monde de saut se fera sans Killian Peier. Le Vaudois souffre d'une inflammation au genou. Le week-end dernier alors que les meilleurs sauteurs et sauteuses s'affrontaient dans le cadre des Championnats de Suisse à Kandersteg, Killian Peier (27 ans) n'était que spectateur. Le médaillé de bronze 2019 souffre d'une inflammation du genou qui l'a empêché d'effectuer des sauts d'entraînement depuis l'été. Ainsi le coup d'envoi de la Coupe du monde début novembre à Wisla en Pologne arrive trop tôt pour Peier. "Mon genou a besoin d'encore un peu de temps pour la guérison", déclare le Vaudois dans un communiqué de Swiss-Ski. Il ressent une amélioration qui lui laisse espérer un retour assez rapide sur les sautoirs. Le Vaudois avait déjà manqué la totalité de la saison 2020-2021 après une chute aux Championnats de Suisse en octobre 2020. Le médaillé de Seefeld avait été victime d'une déchirure du ligament croisé antérieur.

L'Allemagne sans Zverev pour la phase finale Alexander Zverev ne disputera pas la phase finale de la Coupe Davis Image: KEYSTONE/DPA/MICHAEL SCHWARTZ L'équipe d'Allemagne évoluera sans son leader Alexander Zverev (ATP 6) lors de la phase finale de la Coupe Davis à Malaga, a annoncé lundi son capitaine Michael Kohlmann. Zverev n'a plus joué depuis sa grave blessure en demi-finale à Roland-Garros en juin. Il "ne sera pas disponible pour la Coupe Davis", a expliqué la Fédération allemande dans un communiqué où elle dévoile les noms des cinq joueurs retenus pour la phase finale (22-27 novembre). Pour affronter le Canada en quart le 24 novembre, Kohlmann a appelé Oscar Otte, Jan-Lennard Struff et Yannick Hanfmann, ainsi que Tim Pütz et Kevin Krawietz pour le double. Ces cinq joueurs avaient qualifié l'Allemagne lors du 1er tour mi-septembre. Gravement blessé à la cheville droite en demi-finales de Roland-Garros face à Rafael Nadal, Alexander Zverev comptait effectuer son retour à cette occasion. Mais il avait renoncé au dernier moment, reconnaissant avoir trop forcé dans sa rééducation. Un oedème à la cheville droite avait été diagnostiqué, avec un risque de fracture. "Je dois être prudent, sinon ça peut devenir dangereux pour l'avenir", avait expliqué le champion olympique 2021, qui ne devrait vraisemblablement pas renouer avec la compétition avant 2023.

Alcaraz leader de l'Espagne pour la phase finale Carlos Alcaraz sera le chef de file de l'Espagne dans la phase finale de la Coupe Davis Image: KEYSTONE/EPA EFE/KAI FORSTERLING Carlos Alcaraz (19 ans) sera la figure de proue d'une équipe espagnole également composée de Pablo Carreño Busta (ATP 15), Roberto Bautista Agut (ATP 22) et le spécialiste de double Marcel Granollers, a annoncé le capitaine Sergi Bruguera dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de la fédération espagnole (RFET). Rafael Nadal (ATP 2) ne sera en revanche pas de la partie. Sergi Bruguera a décidé d'attendre pour annoncer le cinquième joueur. "Il reste encore un mois et j'aimerais m'accorder un peu de temps en plus pour évaluer le rendement de tous les possibles candidats d'ici la fin d'année. Le dernier nom, je l'annoncerai quand les tournois ATP seront terminés", a-t-il expliqué Bruguera, dont l'équipe affrontera le Canada en quart de finale.

Shaqiri s'entraîne bien avec Lugano Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Xherdan Shaqiri s'entraîne comme prévu avec le FC Lugano dans l'optique de la Coupe du monde, dès ce lundi selon un communiqué du club tessinois. Le Bâlois du Chicago Fire se préparera avec la formation du Cornaredo jusqu'au 13 novembre. Le sélectionneur Murat Yakin espère que l'accord passé entre les deux clubs partenaires - Lugano et Chicago appartiennent à l'Américain Joe Mansueto - permettra à Xherdan Shaqiri de rejoindre l'équipe de Suisse "dans la meilleure forme mondiale possible". "C'est un beau geste pour le football suisse dans son ensemble lorsque des clubs offrent leur soutien à la fédération et à notre équipe nationale", se réjouit le patron des équipes nationales Pierluigi Tami. La saison de Xherdan Shaqiri a pris fin il y a deux semaines, Chicago n'étant pas parvenu à se qualifier pour les play-off de MLS. L'attaquant bâlois ne peut en revanche pas être aligné en compétition par Lugano.

Meier, Suter et Kurashev gagnent Un assist pour Pius Suter. Image: KEYSTONE/AP/PAUL SANCYA Trois matches et trois victoires: le troisième dimanche d'octobre a souri aux Suisses de NHL. Le San Jose de Timo Meier s'est imposé 3-0 à Philadelphie pour cueillir son deuxième succès en six matches. Malgré cinq lancers à l'adresse de la cage adverse, l'Appenzellois n'a comptabilisé aucun point. Pius Suter a, en revanche, délivré un assist lors de la victoire 5-1 à domicile de Detroit face à Anaheim. Le Zurichois a été impliqué sur le 3-1 pour son troisième point de la saison. Enfin, le Chicago de Philipp Kurashev a battu 5-4 Seattle. Sur leur glace, les Blackhawks ont inscrit deux buts en l'espace de 13'' pour renverser le cours de la partie dans l'ultime période.

La plus belle victoire de Jessica Pegula Image: KEYSTONE/EPA/Francisco Guasco Fille d'un milliardaire propriétaire des Buffalo Bills (NFL) et des Buffalo Sabres (NHL), Jessica Pegula a raflé le jackpot à Guadalajara. Elle a signé la plus belle victoire de sa carrière. No 5 mondiale, l'Américaine de 28 ans a enlevé son premier tournoi WTA 1000. Au Mexique, elle a battu 6-2 6-3 Maria Sakkari (WTA 6) en finale après seulement 1h.10' de match. Elle a remporté dimanche son 41e match de l'année. Seules Iga Swiatek (62) et Ons Jabeur (46) ont gagné plus de rencontres que la joueuse de Buffalo. Il reste maintenant à Jessica Pegula de donner sa pleine mesure dans les grands rendez-vous. On pense au Masters de Forth Worth qui débutera la semaine prochaine et, bien sûr, aux tournois du Grand Chelem. A ce jour, ses meilleurs résultats dans les Majeurs demeurent des quarts de finale à Melbourne (2), Paris et New York.

Une première défaite pour Atlanta Image: KEYSTONE/AP/Brett Davis Un différentiel de -19 pour son premier double double de la saison: Clint Capela a vécu un dimanche bien contrasté face à Charlotte. Sur son parquet, Atlanta s'est incliné 126-109 devant les Hornets pour concéder sa première défaite de l'exercice après deux victoires initiales. Clint Capela, crédité de 14 points et de 10 rebonds, et ses coéquipiers ont sombré dans un troisième quarter perdu 45-29. Les Hawks avaient pourtant entamé la rencontre de la plus belle des manières avec un partiel de 11-0 qui leur a permis de mener 15-5. "Nous n'avons pas su défendre ce soir", fulmine le coach d'Atlanta Nate McMilan. Emmené par Kelly Oubre Jr, auteur de 24 points, Charlotte a pris sa revanche sur la défaite infligée par les Hawks lors des play-in du printemps temps dernier. Après ce dimanche sombre, Atlanta tentera de rebondir mercredi à Detroit pour son premier déplacement de la saison. A noter par ailleurs la troisième défaite en trois rencontres des Lakers. Devant leur public, LeBron James et ses coéquipiers se sont inclinés 106-104 devant Portland alors qu'ils menaient pourtant 102-95 à 1'56'' du buzzer.

GP des Etats-Unis: Verstappen s'impose devant Hamilton Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Max Verstappen (Red Bull) a gagné un GP des Etats-Unis animé à Austin. Le Néerlandais a fêté son 13e succès de la saison, égalant ainsi un record détenu par Michael Schumacher et Sebastian Vettel. Verstappen a dû batailler pour devancer Lewis Hamilton (Mercedes), qu'il a passé au 50e des 56 tours. Le double champion du monde avait perdu du temps lors de son deuxième changement de pneus, mais il est parvenu à revenir et à gagner pour la 33e fois de sa carrière en F1. Charles Leclerc (Ferrari) a complété le podium. Red Bull a par ailleurs décroché le titre des constructeurs, qui lui tendait les bras. L'écurie a ainsi rendu un bel hommage à son fondateur et propriétaire Dietrich Mateschitz, décédé samedi à lâge de 78 ans. Impressionnant vol plané Cette course a notamment été marquée par un incident qui aurait pu avoir de graves conséquences au 22e tour. Fernando Alonso (Alpine) a touché la roue arrière gauche de Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) en le dépassant, le Canadien faisant un mouvement à gauche à ce moment. La voiture d'Alonso a décollé et effectué un impressionnant vol plané, mais l'Espagnol a pu rentrer aux stands puis continuer la course. Il s'est classé 7e au volant d'une voiture un peu endommagée, mais bien solide. Derrière les trois premiers, les places d'honneur sont revenues à Sergio Pérez (Red Bull/4e), George Russell (Mercedes/5e) et Lando Norris (McLaren-Mercedes/6e). Auteur de la pole position, Carlos Sainz (Ferrari) a dû abandonner dès le 1er tour après avoir été touché par Russell au premier virage. Les Alfa Romeo-Ferrari n'ont une fois encore pas inscrit de point. Guanyu Zhou a fini 13e, alors que Valtteri Bottas a abandonné au 18e tour après une sortie de route.