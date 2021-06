Pas de vaccin obligatoire pour la Copa America

Les spectateurs de l'étranger ont quant à eux déjà été interdits en mars par les organisateurs des JO. La question d'autoriser ou non des spectateurs locaux, et si oui dans quelle proportion, doit encore être tranchée ultérieurement ce mois-ci, alors que les Jeux sont prévus du 23 juillet au 8 août.

Et le nombre d'hôtels attitrés va être réduit à environ 150 contre 350 initialement, afin de mieux permettre aux organisateurs de vérifier le respect des règles, a ajouté Mme Hashimoto. Les restrictions d'accès au Japon et les conditions drastiques imposées par les organisateurs ont contraint de nombreux médias étrangers à réduire leurs équipes spécialement envoyées pour couvrir les Jeux.

Entre autres mesures de protection sanitaire, tous les membres des délégations passeront un test PCR toutes les 48 heures, resteront dans des chambres individuelles et des étages isolés dans leurs hôtels. Ils voyageront entre les quatre villes hôtes en avions affrétés, en plus d'avoir une mobilité réduite pendant leur séjour pour éviter les foules.

Le gouvernement du président Jair Bolsonaro a accepté d'organiser le tournoi en remplacement de l'Argentine, qui a vu son organisation annulée en raison de l'aggravation de la pandémie. Cette décision a été très contestée par des experts face à la gravité de la situation sanitaire au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde par le Covid-19 avec plus de 474'400 morts.

Le coordinateur de la Copa América, André Pedrinelli, a toutefois précisé que six des dix délégations qui disputeront le tournoi (composées de 65 personnes chacune) sont déjà complètement vaccinées et que deux autres finiront de l'être avant le début de la compétition qui démarre dimanche et s'achève le 10 juillet.

"La question du vaccin n'est pas une obligation. S'ils sont vaccinés, tant mieux. Mais on ne va pas s'efforcer de vacciner maintenant. Parce que le vaccin peut provoquer une réaction, et cela pourrait compromettre la compétitivité des joueurs" , a-t-il déclaré. Initialement, le gouvernement avait dit vouloir que l'ensemble des joueurs soit vacciné.

Giannis Antetokounmpo (18 points) et les siens vont devoir sacrément muscler leur jeu et aussi montrer autre chose offensivement (44% aux tirs, 30% derrière la ligne des 3 points) pour renverser cette série. Mais le scénario de ce deuxième match n'incite guère à l'optimisme.

Brooklyn s'est imposé 125-86 devant Milwaukee pour mener 2-0 dans la série. Les Nets ont forcé la décision en début de rencontre avec un premier quarter remporté 36-19. Kevin Durant (32 points) et Kyrie Irving (22 points) ont su prendre leurs responsabilités en l'absence de James Harden. Le transfuge de Houston souffre de l'ischio-jambier droit et aucune date quant à son retour au jeu n'a été arrêtée.

Devant 2500 spectateurs dans son antre du Centre Bell, Montréal a remporté 3-2 l'acte IV face aux Jets. Tyler Toffoli a inscrit le but de la victoire après 1'39'' de jeu dans la prolongation. Winnipeg a sans doute perdu cette série lors du premier match déjà avec la terrible charge de Mark Scheifele sur Jake Evans. Le centre no 1 du Jets avait écopé d'une suspension de quatre rencontres.

Dernière équipe qualifiée pour ces séries finales et mené 3-1 par Toronto au tour précédent, le Canadien a remporté 4-0 sa série face à Winnipeg. Son prochain adversaire sera le vainqueur de l'affrontement entre Colorado et Vegas. On en est à 2-2 dans cette série.

"Tout s'est bien passé", a déclaré le directeur de l'équipe nationale, Pierluigi Tami. Les tests rapides et PCR effectués après la convocation de dimanche se sont tous révélés négatifs. Selon le médecin de l'équipe, Martin Malek, plus de 90 % de la délégation a eu le covid ou a été vacciné au moins une fois. "Cela nous donne une sécurité extrême et rend le cas d'un test positif très improbable."

Lundi après-midi, l'équipe s'est envolée pour la capitale de l'Azerbaïdjan où un soleil radieux et 25 degrés attendaient tout ce petit monde. L'équipe a emménagé dans ses quartiers à l'hôtel cinq étoiles Bilgah Beach, et aura sa première séance d'entraînement mardi soir (17h).

Formé au Parana de Curitiba, le natif de Brasilia a rejoint le Servette FC en juillet 2001. Il fut l'un des artisans de la belle campagne européenne du club genevois qui était dirigé alors par Lucien Favre avec notamment son but à Berlin face au Hertha. Il a ensuite évolué à Bastia, à Lens et à Marseille avant de se fixer à Montpellier.

Joueur de champ le plus âgé à avoir évolué dans l'un des cinq grands championnats, le défenseur brésilien restera toutefois à Montpelier dans une nouvelle mission qui reste à définir. On rappellera qu'il a cueilli le titre de Champion de France dans l'Hérault lors de sa première saison.

Van der Poel n'avait pourtant pas passé en tête au sommet de la dernière difficulté, la Litschstrasse. On imaginait que Julian Alaphilippe pourrait peut-être s'extraire dans le descente, mais le champion du monde a sans doute hésité sur des routes tantôt sèches et tantôt détrempées.

Venu se tester, le champion du monde de cyclo-cross a prouvé qu'il était le plus fort sur les bords du lac de Zurich. Après avoir attaqué à 3,5 km de l'arrivée, le petit-fils de Raymond Poulidor n'avait plus que Schachmann dans sa roue et l'Allemand n'a pu soutenir la comparaison dans la dernière ligne droite.

Mathieu van der Poel (Alpecin) a remporté la 2e étape du Tour de Suisse entre les Chutes du Rhin et Lachen sur 178 km. Le Néerlandais a battu au sprint Max Schachmann et son compatriote Wout Poels.

Le premier qualifié pour les quarts de finale fut Diego Schwartzman. Tête de série no 10, le lutin argentin a battu l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 42) 7-6 (11/9) 6-4 7-5. Il a réussi l'exploit d'écarter sept balles de premier set. L'Argentin, qui n'a pas encore lâché un set en quatre rencontres, attend le vainqueur du choc entre Rafael Nadal et Jannik Sinner.

Lâché par son physique, Lorenzo Musetti a abandonné alors qu'il était mené 4-0 au cinquième set. Après avoir enlevé les deux premières manches au jeu décisif, l'Italien de 19 ans, qui dispute à Paris son premier tournoi du Grand Chelem, n'a gagné qu'un seul des dix-sept derniers jeux de ce huitième de finale. Le grand mérite de Novak Djokovic, qui s'impose finalement 6-7 (7/9) 6-7 (2/7) 6-1 6-0 4-0 abandon, fut de ne jamais s'affoler malgré la verve de son adversaire pour faire parler son expérience et son endurance. Et malgré aussi les 35 fautes directes qu'il a commises lors des deux premiers sets.

S'il passe le 1er tour, Dominic Stricker défiera en 8e de finale la tête de série no 2 du tableau, le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 20). La tête de série no 1 est le Canadien Denis Shapovalov (ATP 14), qui avait déclaré forfait sur blessure pour Roland-Garros.

Mercedes tire le signal d'alarme

Image: KEYSTONE/EPA LUSA

Depuis que Mercedes règne sans partage sur la F1, rarement l'écurie allemande n'a connu pareille déconvenue.

"On ne peut pas continuer à perdre des points comme à Monaco et en Azerbaïdjan, c'est inacceptable", a déclaré dimanche son patron Toto Wolff, après les deux GP "les plus durs" des dernières saisons.

Dans les rues de Bakou ce week-end, l'écurie septuple championne du monde de Formule 1 n'a "pas été au niveau" dès les essais libres. Après avoir sauvé la face en qualifications avec la première ligne de Lewis Hamilton, elle est passée à côté de la victoire à cause d'un arrêt au stand trop long, de son manque de rythme par rapport aux Red Bull et d'une erreur de freinage du Britannique quand il tentait de reprendre la première place à la toute fin.

Résultat, pour la première fois depuis leur double d'abandon au GP d'Autriche 2018, les Flèches d'argent n'ont inscrit aucun point (Hamilton 15e, Valtteri Bottas 12e). La rivale Red Bull, elle, s'est imposée grâce au Mexicain Sergio Pérez, après l'accident qui a mis fin à la course de son leader néerlandais Max Verstappen, jusque-là promis au succès.

"C'est douloureux", a reconnu Wolff, visiblement plus affecté qu'à l'accoutumée, lors d'une visioconférence de presse. "On avait une main sur le trophée et Max qui ne marquait pas de points... C'est la frustration qui domine".

"Détruits"

Interrogé sur l'état d'esprit de sa vedette Lewis Hamilton, l'Autrichien a poursuivi: "nous sommes +détruits+ l'un comme l'autre, pour être honnête. Pour lui, la victoire était si proche, puis elle s'est envolée. Pour moi, en tant que dirigeant, on doit juste être les meilleurs possible et on ne lui a pas donné une voiture compétitive".

"La frustration n'est pas seulement liée à son incident mais surtout au fait ne pas avoir atteint nos objectifs, tous autant que nous sommes. Ce que je retiens, c'est qu'il faut donner notre maximum dans la bataille pour les titres", martèle Wolff. "Notre voiture n'était pas au niveau tout le week-end. D'un point de vue opérationnel, il ne faut faire aucune erreur et, collectivement, nous ne l'avons pas fait ces deux derniers GP".

En effet, lors de la manche précédente à Monaco quinze jours plus tôt, Hamilton était déjà en retrait (7e des qualifications et de la course), quand son équipier finlandais abandonnait, sa roue cassée lors d'un arrêt aux stands et devenue impossible à changer. "Ce sont les deux semaines les plus dures", lâche le dirigeant de Mercedes. "Ne pas être performants à Monaco, voir Valtteri manquer le podium à cause d'un +pit stop+ de 36 heures, ça n'est pas vraiment une réussite par rapport à nos standards".

"Inacceptable"

"Beaucoup de choses ne vont pas aussi bien" que les années précédentes, remarque Toto Wolff. "On n'est pas à notre meilleur niveau d'un point de vue opérationnel. On n'a pas trouvé la fenêtre de fonctionnement idéale de la voiture pour être rapide en qualifications comme en course".

"Il y a beaucoup à améliorer", estime-t-il. "Je veux m'y mettre dès maintenant pour m'assurer d'être dans la course pour ce championnat. On ne peut pas continuer à perdre des points comme à Monaco et ici (en Azerbaïdjan), c'est inacceptable".

En effet, alors que Hamilton et Hamilton menaient les classements des pilotes et des constructeurs à l'issue du GP d'Espagne début mai, un mois et deux épreuves plus tard, la donne à changé. Le septuple champion du monde, qui avait 14 points d'avance sur Verstappen, en a désormais 4 de retard et son écurie, qui menait de 29 longueurs, est maintenant pointée 26 unités derrière Red Bull.

"Tout le monde doit se remobiliser et aller de l'avant pour combler l'écart", termine Wolff. "Nous avons dix jours (avant le GP de France du 18 au 20 juin). Le championnat est très, très ouvert, ça n'est que le début (le calendrier prévoit 23 GP, si la situation sanitaire le permet). Il faut faire en sorte que la frustration passe et que la satisfaction vienne".