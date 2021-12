Pavlyuchenkova a le Covid +++ Thompson-Herah et Lewandowski honorés

Thompson-Herah et Lewandowski sportifs de l'année

Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le footballeur polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski et la sprinteuse jamaïcaine Elaine Thompson-Herah ont été élus respectivement sportif et sportive de l'année 2021 par l'AIPS.

L'Association internationale de la presse sportive (AIPS) a consulté, pour ses distinctions, un panel de 529 journalistes du monde entier, en provenance de 114 pays.

Triple championne olympique à Tokyo, Thompson-Herah a recueilli 605 points, devançant la footballeuse de Barcelone et de la sélection espagnole (et par ailleurs Ballon d'Or) Alexia Putellas (490 points) et la championne olympique et recordwoman du triple saut, la Vénézuélienne Yulimar Rojas (346).

Lewandowski a dépassé le record de 42 buts marqués dans une même année que détenait le légendaire Gerd Müller depuis 1972, en inscrivant son 43e but contre Wolfsburg (4-0) le 17 décembre. L'AIPS l'a récompensé en lui attribuant 435 points. L'attaquant polonais, déjà couronné en 2020, précède le champion du monde néerlandais de F1 Max Verstappen (349 points) et la star du PSG et de l'Argentine et septuple Ballon d'Or Lionel Messi (314).