Pelé «a fait du football un art» dit Neymar ++ Le Roi Pelé est décédé jeudi

Pelé "a fait du football un art", dit Neymar Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Les hommages se succèdent à la suite du décès de Pelé. Il "a fait du football un art", a déclaré sur Instagram Neymar, son héritier au sein de la sélection brésilienne. "Avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé, il a fait du football un art (...), il a donné une voix aux pauvres, aux Noirs, et surtout: il a donné de la visibilité au Brésil", a écrit l'attaquant du Paris St-Germain. "Il n'est plus là, mais sa magie va perdurer", a-t-il ajouté, dans un message illustré d'une photo du "Roi" du football portant une couronne et deux autres de lui à ses côtés. Son coéquipier en club Kylian Mbappé a lui aussi rendu hommage à Pelé. "Le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié, repose en paix, Roi", a écrit en anglais sur Twitter l'attaquant français, en légende d'une photo en noir et blanc montrant les deux joueurs côte à côte. "Une source d'inspiration" Autres superstars du football moderne, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont eux aussi exprimés jeudi. "Repose en paix, Pelé", a simplement réagi Messi, vainqueur du récent Mondial avec l'Argentine. Le septuple Ballon d'or a publié son message sur Instagram, en légende de trois photos: deux de lui-même avec Pelé et une autre du légendaire Brésilien célébrant un but en finale de la Coupe du monde 1970 au Mexique. Pelé a été "une source d'inspiration pour des millions" de personnes, "une référence hier, aujourd'hui et demain", a pour sa part souligné CR7. "L'affection dont il a toujours fait preuve à mon égard a été réciproque dans tous les moments, même à distance", a écrit le Portugais sur son compte Instagram, exprimant "la douleur qui touche actuellement tout le monde du football".

Le Roi Pelé est décédé jeudi Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Le Brésilien Pelé, aux yeux de beaucoup le meilleur footballeur de tous les temps, est mort au Brésil à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer. Le triple champion du monde, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, était aux soins intensifs depuis plusieurs semaines. Il a rendu son dernier souffle jeudi, a annoncé sa famille.

"Hat trick" pour Shiffrin, Holdener 5e Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Mikaela Shiffrin a signé comme en 2016 le "hat trick" à Semmering. Déjà victorieuse des deux géants mardi et mercredi, l'Américaine a remporté le slalom disputé jeudi dans la station autrichienne. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener doit se contenter d'un 5e rang, à 0''56 de la troisième marche du podium occupée par Lena Dürr. Leader avec 0''72 d'avance sur sa première poursuivante au terme de la première manche, Mikaela Shiffrin s'est imposée avec une marge de 0''29 sur sa compatriote Paula Moltzan (2e). Elle atteint ainsi, à 27 ans et 9 mois, la barre des 80 succès en Coupe du monde. Seuls Ingemar Stenmark (86) et Lindsey Vonn (82) ont fait mieux. Intouchable depuis sa victoire obtenue dans le super-G de St-Moritz avec désormais quatre succès d'affilée (dans trois disciplines différentes), Mikaela Shiffrin pourrait bien se retrouver très vite seule au sommet de la hiérarchie. Cinq épreuves techniques - trois slaloms et deux géants - sont ainsi programmées d'ici au 10 janvier. La double championne olympique et sextuple championne du monde, qui a remporté jeudi son 50e slalom de Coupe du monde, s'envole par ailleurs vers un cinquième gros Globe de cristal. Sa marge sur sa première poursuivante, Petra Vlhova, est de 369 unités. Quatrième du général, Wendy Holdener accuse 430 points de retard. Fin de série pour Holdener Une Wendy Holdener qui est redescendue de son nuage jeudi. Victorieuse coup sur coup de ses deux premiers slaloms de Coupe du monde (à Killington et à Sestrières), la Schwytzoise n'a pas signé la passe de trois. Trop prudente sur le tracé initial (6e à 1''02 de Mikaela Shiffrin), elle a néanmoins gagné un rang. Wendy Holdener abandonne donc la tunique rouge de leader du classement de la discipline, qu'elle partageait avec Mikaela Shiffrin. La quintuple médaillée olympique, qui restait sur trois podiums de suite en slalom, se retrouve 2e à 55 points de la skieuse du Colorado. Gisin seulement 20e Onzième de la première manche, Michelle Gisin a en revanche flanché sur le second tracé. L'Obwaldienne - qui a fêté son seul succès en Coupe du monde sur cette même piste en 2020 - a reculé à la 20e place finale. Son 16e rang dans le deuxième slalom de Levi demeure son meilleur résultat de l'hiver dans une discipline technique. Deux fois 27e en géant, Camille Rast ne s'est pas non plus rassurée jeudi. La Valaisanne de 23 ans, 24e de ce slalom, est toujours en quête d'un premier top 20 cette saison. A l'image de Michelle Gisin, la 7e du slalom des JO de Pékin 2022 peine à trouver les bons réglages avec son nouveau matériel. Troisième à s'élancer en deuxième manche, Aline Danioth n'a quant à elle pas su profiter de conditions optimales sous les projecteurs. L'Uranaise a simplement gagné deux rangs pour terminer 26e.

Granerud s'impose à Oberstdorf, Deschwanden déçoit Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Halvor Egner Granerud a remporté la première étape de la Tournée des Quatre tremplins jeudi à Obersdorf. Seul Suisse en lice, Gregor Deschwanden (37e) s'est contenté d'un saut dans ce concours. Auteur d'un premier saut remarquable (142,5 mètres), Halvor Egner Granerud a fait mieux que tenir le choc en finale. Il s'est posé à 139 mètres pour s'offrir à 26 ans son 15e succès en Coupe du monde, le premier dans le cadre de la prestigieuse Tournée austro-allemande. Le Norvégien a survolé les débats, devançant de 13,4 points son dauphin polonais Piotr Zyla (132,5 et 137 mètres). Leader de la Coupe du monde et favori de cette Tournée, Dawid Kubacki (140,5 et 136 mètres) complète le podium. Le Polonais accuse déjà 17,5 points de retard sur Halvor Egner Granerud. Gregor Deschwanden n'a pour sa part pas atteint son objectif minimal en connaissant l'élimination après la première manche. Il n'a pu faire mieux que 107,5 mètres, s'inclinant devant Robert Johansson et manquant nettement le cinquième ticket de "lucky loser". La déception est grande pour le Lucernois, 10e sur ce même tremplin douze mois plus tôt.

Örebro sort le Team Canada en quart Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Tenant du titre, le Team Canada ne remportera pas sa 17e Coupe Spengler ce samedi. La formation à la feuille d'érable s'est inclinée 3-1 en quart de finale face à Örebro, qui affrontera donc le Sparta Prague vendredi dès 15h10 dans la première demi-finale. Deuxième du groupe Torriani derrière Ambri-Piotta, Örebro a forcé la décision grâce à des buts de Filip Berglund (13e, à 5 contre 4) et de Linus Oberg (41e). Le 2-0, tombé après 21'' de jeu dans le dernier tiers alors que le Team Canada venait de "tuer" une pénalité, a coupé les ailes des joueurs de Travis Green. Vainqueurs de quatre des cinq dernières Coupes Spengler (avec une seule défaite au passage), les Canadiens ont réagi trop tard. Seul Chris DiDomenico (54e) est parvenu à trouver la faille, marquant simplement le quatrième but de son équipe dans ce tournoi. Örebro a scellé le score dans la cage vide à 26'' de la fin. L'échec du Team Canada est total. Les joueurs à la feuille d'érable, qui avait gagné 15 matches sur 16 lors des cinq précédentes éditions, quittent Davos sans la moindre victoire pour la première fois depuis leur première participation (1984).

Fanny Smith blessée à une épaule Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER Fanny Smith s'est blessée à l'épaule gauche la semaine dernière en chutant à San Candido. Les examens effectués à l'Hôpital de la Tour à Meyrin ont révélé que la double médaillée olympique souffrait d'une fracture non déplacée du tubercule majeur. Un nouveau bilan est prévu dans une semaine et demie, souligne Swiss-Ski dans un communiqué. Une décision sera alors prise concernant la participation de Fanny Smith à la prochaine étape de la Coupe du monde à Idre Fjäll, du 20 au 22 janvier.

1re manche: Shiffrin en tête, Holdener à 1''02 Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Mikaela Shiffrin a réussi une démonstration dans la première manche du slalom de Semmering jeudi. L'Américaine, en course pour un 80e succès en Coupe du monde, devance de 0''72 la 2e du classement provisoire Anna Swenn Larsson. Wendy Holdener est 6e. Victorieuse des deux géants organisés mardi et mercredi dans la station autrichienne, Mikaela Shiffrin a fait parler sa confiance pour creuser d'énormes écarts. Seules Paula Moltzan (3e à 0''79) et Lena Dürr (4e à 0''80) ont également lâché moins d'une seconde sur la skieuse du Colorado. Wendy Holdener, qui reste sur deux victoires dans la discipline et pointait en tête du classement de la spécialité à égalité avec Mikaela Shiffrin avant cette course, a perdu 1''02. La Schwytzoise devra se montrer bien plus agressive en deuxième manche (dès 18h30) pour monter sur le podium. Michelle Gisin, qui a fêté son seul succès en Coupe du monde sur cette même piste en 2020, a quant à elle signé un probant 11e temps. L'Obwaldienne, en quête d'un premier top 10 dans une discipline technique cet hiver, a concédé 1''67 sur Mikaela Shiffrin. La Valaisanne Camille Rast (22e à 3''18) devrait également être de la partie en deuxième manche.

Le juge unique suspend trois joueurs en National League Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le juge unique de la National League a prononcé des suspensions contre trois joueurs. Ainsi, Claudio Cadonau (Langnau), Jiri Sekac (Lausanne) et Justin Abdelkader (Zoug) sont sanctionnés. Le défenseur des Langnau Tigers Claudio Cadonau a été suspendu pour quatre matches. Il avait chargé à la bande l'attaquant de Genève-Servette Deniss Smirnovs lors du match du 22 décembre. Il devra, en outre, s'acquitter de 3900 francs d'amende. Il a déjà purgé un match. Suite à sa charge, Cadonau avait été exclu pour la troisième fois de la saison. L'attaquant du Lausanne HC, Jiri Sekac écope lui de trois matches et d'une amende de 5150 francs. Le Tchèque avait violemment chargé à la tête le défenseur canadien d'Ajoie Jerome Gauthier-Leduc lors du match du 23 décembre. Sekac n'avait pas été pénalisé sur cette action pendant le match. Quant à l'attaquant de Zoug, Justin Abdelkader, il devra purger deux matches pour une charge par derrière contre la bande à l'encontre du défenseur canadien des Rapperswil-Jona Lakers, Maxim Noreau le 23 décembre. . Il écope en sus d'une amende de 4000 francs.

La Suisse mène 2-0 face au Kazakhstan Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE La saison 2023 a démarré de manière idéale pour le tennis helvétique. L'équipe de Suisse mène en effet 2-0 face au Kazakhstan dans le cadre du groupe B de la United Cup. Cette rencontre se terminera vendredi. C'est Belinda Bencic (WTA 12) qui a donné un premier point à la Suisse à Brisbane en battant Yulia Putintseva (WTA 51) 7-6 (7/0) 6-3, non sans avoir dû effacer trois balles de premier set à 4-5 sur son service. Marc-Andrea Hüsler (ATP 56) a connu plus de difficultés face à Timofey Skatov (ATP 142), s'imposant 4-6 6-3 6-3. Capitaine helvétique, Stan Wawrinka (ATP 148) aura l'occasion d'offrir la victoire à son équipe dès le troisième simple, programmé vendredi dès 8h30 heure suisse. Le Vaudois se frottera au no 1 kazakhe, le fantasque Alexander Bublik (ATP 37). S'il échoue, Jil Teichmann (WTA 35) devrait pouvoir conclure l'affaire face à la modeste Zhibek Kulambayeva (WTA 441).

Marco Odermatt en démonstration, Loïc Meillard sur le podium Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Marco Odermatt est insatiable. Le Nidwaldien a fêté son cinquième succès de la saison après avoir dominé le Super-G de Bormio. Loïc Meillard l'accompagne sur le podium avec sa troisième place. Sur une piste Stelvio, une nouvelle fois verglacée, Odermatt a réussi une nouvelle démonstration, malgré une faute dans le haut du parcours. A l'arrivée, il a laissé l'Autrichien Vincent Kriechmayer, vainqueur de la descente la veille, à 0''64 et le Valaisan aux racines neuchâteloises Loïc Meillard à 1''22. Grâce à ce succès, Odermatt égale le futur retraité Beat Feuz au palmarès de la Coupe du monde avec seize victoires. Seuls cinq skieurs helvétiques ont fait mieux que le Nidwaldien: Pirmin Zurbriggen (40 succès), Peter Müller et Michael Von Grünigen (21) et Franz Heinzer (17). Pour Meillard, il s'agit de son deuxième podium de la saison après sa troisième place au slalom de Val d'Isère. C'est toutefois la première fois qu'il réussit un top 3 en Super-G. Les Grisons Stefan Rogentin (7e) et Gino Caviezel (10e) ont pris place dans le top 10. Le Valaisan Justin Murisier s'est classé 13e, complétant ainsi le bon résultat collectif des Suisses.

Djokovic n'oubliera pas son expulsion d'Australie Image: KEYSTONE/AP/Kelly Barnes Le Serbe Novak Djokovic a souligné qu'il ne pourrait sans doute jamais oublier l'épisode de son expulsion du pays il y a un an, en raison de sa non vaccination contre le Covid-19. Toutefois, il a exprimé sa volonté "d'aller de l'avant" au moment de commencer sa saison 2023 dans ce pays. Djokovic est arrivé mardi à Adelaïde, où il doit disputer son premier tournoi de l'année avant de tenter de remporter un 22e titre du Grand Chelem lors de l'Open d'Australie à Melbourne (15-29 janvier), ce qui lui permettrait d'égaler le record de Rafael Nadal. Il s'agit de la première visite du Serbe sur l'île continent depuis son expulsion en janvier dernier au terme d'un feuilleton judiciaire, et "Djoko" est revenu jeudi sur ce sombre épisode lors de sa première rencontre avec la presse locale. "Cela fait partie des choses qui ne vous lâchent pas, qui restent en vous pour, je suppose, le restant de vos jours", a admis le joueur de 35 ans, en marge d'une session d'entraînement à Adelaïde. "Comme je l'ai dit, je n'avais jamais connu une chose pareille, et j'espère ne plus jamais y être confronté", a-t-il ajouté. Bon accueil Mais, "évoquant une expérience de vie", Novak Djokovic a aussi exprimé le souhait "d'aller de l'avant", en relevant notamment le bon accueil qui lui avait été fait jusque-là. "Cela fait seulement deux jours que je suis ici mais (...) tout le monde a été très plaisant, extrêmement gentil avec moi", a-t-il relevé. "Je me suis toujours senti très bien en Australie, j'ai toujours joué mon meilleur tennis et j'y ai été beaucoup soutenu, alors j'espère vivre un autre grand été" austral, a ajouté le Serbe, qui a déjà remporté à neuf reprises l'Open d'Australie. Le Serbe a terminé 2022 à la 5e place mondiale, après une saison tronquée en raison de son statut de non vacciné. Il l'avait débutée en tentant de contourner l'obligation vaccinale alors en vigueur en Australie avec une dérogation jugée injustifiée par les autorités australiennes. Cet épisode lui avait valu d'être expulsé du pays après un séjour dans un centre de rétention, des critiques de la classe politique locale et un recours en justice. Novak Djokovic avait également écopé d'une interdiction de territoire de trois ans, mais cette mesure a été levée à la faveur d'un changement de gouvernement en Australie dans le courant de l'année.

L'Autrichien Matthias Mayer annonce sa retraite immédiate Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Une semaine après Beat Feuz, un autre pilier de la Coupe du monde raccroche les skis. Le triple champion olympique autrichien Matthias Mayer a annoncé sa retraite immédiate avant le Super-G de Bormio. "J'ai fait aujourd'hui ma dernière reconnaissance, et cela me suffit. Je n'ai plus le mordant pour continuer", a expliqué Mayer en Valteline avant le Super-G de Bormio. "J'ai un peu ruminé ces derniers jours et je dois dire: pour moi, le temps est venu pour que je me retire de la Coupe du monde." L'Autrichien de 32 ans, originaire de Carinthie, a gagné une médaille d'or lors des des trois derniers Jeux olympiques. En 2014, il avait remporté le titre en descente, puis l'or en Super-G à Pyeongchang en 2018 et à Pékin en février. Il compte onze succès en Coupe du monde.

Mbappé: "Je pense que je ne vais jamais digérer" l'échec Image: KEYSTONE/EPA "Je pense que je ne vais jamais le digérer", a admis Kylian Mbappé mercredi soir en parlant de la défaite de la France en finale du Mondial contre l'Argentine (4-2 tab). "Comme je l'ai dit aux coéquipiers, il n'y a aucune raison que le club paie un échec en sélection, ce sont deux situations bien différentes", a toutefois rassuré Mbappé, après avoir donné la victoire à son club, le Paris Saint-Germain, contre Strasbourg (2-1) lors de la 16e journée de Ligue 1. La vedette des Bleus a concédé avoir passé "des heures compliquées" dans la foulée de la défaite contre l'Albiceleste, où il avait ébloui en inscrivant un triplé puis un tir au but. Mbappé (24 ans) avait surpris en revenant dès la fin du Mondial à l'entraînement. "On a parlé avant la finale et j'ai dit au coach que je reviendrais, peu importe le résultat, parce que je me sentais bien et je voulais continuer à jouer, parce qu'on a deux matches importants", a-t-il expliqué mercredi. "Rester beau joueur" Interrogé à propos des moqueries qu'il a subies lors des célébrations des joueurs de l'Argentine, Mbappé a écarté le problème d'un revers de la main. "Les célébrations, ce n'est pas mon problème, je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles. l'important pour moi c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club, et on va attendre que Leo (Messi) revienne pour continuer à marquer et gagner des matches." "J'ai discuté avec (Leo Messi) après le match, je l'ai félicité. C'était la quête d'une vie pour lui, pour moi aussi, mais j'ai échoué, donc il faut toujours rester beau joueur", a-t-il affirmé.

Atlanta subit la loi des Nets Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Décimé par les blessures, Atlanta n'est pas parvenu à mettre fin à la série victorieuse de Brooklyn mercredi en NBA. Les Hawks se sont inclinés 108-107 devant les Nets, qui ont ainsi cueilli leur 10e succès consécutif. Déjà privés des services de leur meilleur rebondeur Clint Capela et de De'Andre Hunter, les Hawks ont également dû composer sans leur meilleur marqueur Trae Young. Le meneur a dû déclarer forfait pour cette partie à la dernière minute en raison d'une contusion au mollet gauche. Atlanta a néanmoins manqué de peu l'exploit, égalisant à 104-104 à 1'48'' de la fin face à une équipe portée par ses deux stars Kyrie Irving (28 points) et Kevin Durant (26 points). Les Hawks ont bénéficié de l'ultime possession dans ce match, mais Dejounte Murray a manqué la cible à 3 points à 0''1 du "buzzer". Touché au mollet droit, Clint Capela s'est retrouvé au repos forcé pour la cinquième fois dans les six derniers matches des Hawks. Son remplaçant Onyeka Okongwu a parfaitement tenu le choc mercredi, réussissant 18 points, 13 rebonds et 3 blocs.