Pelé quitte l'hôpital +++ GE Servette gagne à Zoug

Pelé autorisé à quitter l'hôpital de Sao Paulo Image: KEYSTONE/AP Pelé a reçu l'autorisation de quitter l'hôpital de Sao Paulo où il avait été admis il y a deux semaines pour un traitement de chimiothérapie. L'hôpital a donné l'information. Agé de 81 ans, Pelé "se trouve dans un état stable et poursuivra son traitement de la tumeur du colon identifiée en septembre dernier", écrit l'hôpital Albert-Einstein dans un communiqué qui ne précise pas la date exacte de sortie du triple champion du monde. Le "roi" Pelé avait annoncé le 9 décembre être hospitalisé dans cet établissement, qui le suit habituellement, afin d'effectuer "la dernière séance de chimiothérapie" de l'année 2021. La date exacte de son admission n'a jamais été dévoilée. Alors que le légendaire footballeur et sa famille avaient annoncé une durée d'hospitalisation de "quelques jours", deux semaines se sont en fait écoulées, au cours desquelles peu d'informations ont filtré sur son réel état de santé. Pelé avait déjà été hospitalisé dans cet hôpital durant un mois entre août et septembre. Le 4 septembre on lui avait retiré une tumeur du côlon détectée lors d'examens de routine. Depuis, Pelé avait publié plusieurs messages assurant que son état de santé s'améliorait.

Le règlement sur les chaussures plus restrictif après les JO 2024 Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Le règlement qui encadre les caractéristiques des chaussures en athlétisme deviendra un peu plus restrictif après les JO 2024 pour les pointes. World Athletics l'a annoncé. Le Conseil de la fédération internationale a amendé son règlement pour 2022 (les règles provisoires s'éteignent le 31 décembre 2021) et décidé notamment que l'épaisseur de la semelle des pointes (chaussures pour la piste) serait autorisée jusqu'à 20 mm maximum pour toutes les disciplines à partir de novembre 2024, après les prochains JO de Paris, laissant le temps aux équipementiers de s'y préparer. Aujourd'hui les semelles peuvent atteindre 25 mm pour le triple saut et pour les courses de 800 m et plus. L'athlétisme international a été bouleversé par l'arrivée d'une nouvelle génération de chaussures aux semelles plus épaisses, majoritairement avec des plaques de carbone et des mousses révolutionnaires, depuis 2016 pour la course sur route et 2019 pour la piste. Ces nouvelles technologies, peu encadrées, ont permis une amélioration générale des performances et posé des questions d'équité entre les sportifs et de crédibilité des nombreux records du monde établis. "L'objectif principal du groupe de travail sur les chaussures en athlétisme a été de trouver une solution à long terme à l'équilibre entre équité et innovation", écrit World Athletics dans son communiqué. Parmi les nouveautés du règlement, il sera désormais interdit aux athlètes de se débarrasser de leurs chaussures juste après leur compétition, en les donnant à leur staff par exemple, afin de pouvoir satisfaire un éventuel contrôle.

Winnik pousse Genève, Lausanne s'enfonce Image: KEYSTONE/URS FLUEELER En battant Zoug 5-1 chez lui, Genève a signé une sixième victoire en sept matches de National League. Lausanne a lui subi un troisième revers consécutif en s'inclinant 5-1 à Lugano. Quel match de Genève-Servette et quel match de Daniel Winnik. Auteur d'un triplé, l'attaquant canadien a bien aidé ses couleurs à prendre le pas sur le champion en titre. Bien dans leurs patins, efficaces, les Aigles ont parfaitement digéré la quarantaine préventive qui les a privés de trois matches. Emmenés par des étrangers toujours aussi dominants, les Grenat ont donné une leçon aux hommes de Dan Tangnes. Et tout ça avec le néophyte de 29 ans Dominic Nyffeler dans les buts! Le portier prêté par Kloten a parfaitement tenu le choc. Il a même été plus inspiré que son illustre adversaire Leonardo Genoni, même si le gardien international a sorti un arrêt incroyable pour éviter le 6-1. Avec Fust, ça ne fonctionne pas Lausanne s'enfonce de plus en plus et voit la possibilité de se battre pour la sixième place s'éloigner. Ecrasés par Rapperswil, battus à Malley par Bienne, les Lions ont cette fois subi la loi de Lugano au Tessin. Comme bien souvent, les Vaudois n'ont pas trop mal joué, en tout cas jusqu'à la mi-match. Ils ont même manqué plusieurs occasions de prendre l'avantage. Mais derrière, les joueurs de Chris McSorley ont su profiter de leurs opportunités. Alessio Bertaggia a ouvert le score après avoir "déshabillé" Heldner sur la séquence (24e). Le futur attaquant de Genève a donné le tournis au grand défenseur vaudois avant d'expédier le puck en lucarne. L'égalisation de Fuchs (29e) n'a pas eu l'effet escompté. Daniel Carr s'est fendu d'un doublé, tout comme Bertaggia. Alatalo a conclu la belle victoire luganaise. Du côté lausannois, le maintien de John Fust sur le banc doit se poser. Malgré un énième alignement différent, le Canado-Suisse n'a pas su trouver la bonne formule et voilà les Lions au 9e rang avec seulement quatre points de mieux qu'Ambri, 11e. Ajoie encore défait Nouvelle défaite pour Ajoie. Les Jurassiens ont été dominés 2-1 par Davos. Sans être transcendants, les Davosiens ont tout de même pu repartir de Porrentruy avec la totalité de l'enjeu. A noter la vilaine charge à la tête de Matej Stransky sur Thibault Frossard. Le Tchèque a pris sa douche avant tout le monde et il ne serait pas étonnant de voir le juge unique lui infliger quelques matches de suspension.

Open d'Australie: une invitation pour Andy Murray Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER L'Ecossais Andy Murray a reçu une invitation pour participer à l'Open d'Australie. Le premier tournoi du Grand Chelem de l'année aura lieu du 17 au 30 janvier à Melbourne. "Andy est connu pour son esprit de compétition, sa passion et son amour du jeu et je suis heureux de l'accueillir une nouvelle fois à Melbourne en janvier", a expliqué le directeur du tournoi Craig Tiley, sur le compte Twitter de l'Open d'Australie. "Je suis très impatient de revenir disputer l'Open d'Australie et je remercie Craig et son équipe pour l'opportunité. J'ai vécu de grands moments en Australie à jouer devant un public incroyable et je suis impatient de remettre les pieds sur le court de Melbourne Park", a de son côté rappelé Murray, ancien no 1 mondial. Cinq finales perdues L'Écossais de 34 ans n'a jamais remporté l'Open d'Australie, mais a disputé cinq finales à Melbourne (2008, 2010, 2011, 2015 et 2016) Vainqueur de trois titres du Grand Chelem dans sa carrière, celui qui a atteint le premier rang mondial en 2016 est gêné par des blessures récurrentes aux hanches depuis 2017. Il est désormais classé au 134e rang mondial. Sa dernière participation à l'Open d'Australie remonte à 2019 et il avait été éliminé dès le 1er tour. En août dernier, il avait participé à l'US Open grâce à une "wild card" et avait fait douter pendant cinq sets le Grec Stefanos Tsitsipas, 4e mondial, avant de s'incliner au 1er tour.

Premier League: deux matches reportés le 26 décembre Les supporters de Liverpool n'iront pas au stade dimanche Image: KEYSTONE/EPA/Peter Powell Le programme du Boxing Day ne sera pas aussi copieux qu'espéré. Deux matches de Premier League prévus dimanche ont été reportés. Il s'agit de Liverpool - Leeds et Wolverhampton - Watford. Ces deux rencontres, qui devaient débuter à 13h30, ne pourront pas avoir lieu en raison de cas de Covid-19 chez les deux clubs visiteurs. "A la suite des demandes de reports de Leeds United et Watford en raison du Covid-19, le conseil de la Premier League s'est réuni ce matin et a accepté avec regret de reporter les deux matches des clubs programmés lors du Boxing Day", a précisé la Premier League. Elle avait déjà dû reporter dix matches sur les trois dernières journées, dont six des dix programmés le week-end dernier. La Grande-Bretagne est confrontée à un nombre record de cas de Covid-19 causés par le variant Omicron. Intégrité de la compétition Lundi, le conseil d'administration de la Premier League avait déjà examiné des demandes de report. Il avait alors écarté cette option en raison d'un supposé risque d'atteinte à l'intégrité de la compétition. Cette crise survient dans une période charnière de la saison du foot anglais, aussi bien sur le plan sportif que financier, au vu des affluences attendues lors des trois journées programmées entre le 26 décembre et le 3 janvier. L'appel de Conte et Klopp L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, et son homologue de Tottenham, Antonio Conte, ont plaidé pour une réduction à un match des demi-finales de la Coupe de la Ligue Arsenal - Liverpool et Chelsea - Tottenham, prévues début janvier, afin de désengorger le calendrier. L'an dernier, ces demi-finales avaient été réduites à une seule rencontre en raison de la pandémie. "Ce serait mieux de disputer un match au lieu de deux, en particulier dans le contexte actuel, mais nous respectons les règles", a dit Antonio Conte. "Je pense que ce serait mieux de disputer un seul match, mais ce que je dis n'est pas trop important", a lancé Jürgen Klopp, pas opposé à l'idée d'aller défier Arsenal à l'Emirates Stadium. Son capitaine, Jordan Henderson, s'était inquiété mercredi que "personne ne prenne au sérieux le bien-être des joueurs", dans un contexte de préoccupations lancinantes sur le nombre de matches imposés aux équipes. La semaine dernière, Liverpool a enregistré quatre cas de Covid dans son effectif.

Classement FIFA: les Belges finissent 2021 à la 1re place Image: KEYSTONE/AP Pool EPA La Belgique a bouclé 2021 en tête du classement FIFA. C'est la quatrième année de suite que les Diables rouges occupent cette position. Le podium est complété par le Brésil et la France. L'équipe de Suisse figure pour sa part au 13e rang, juste derrière l'Allemagne. Huit pays européens figurent dans le top 10, seuls le Brésil et l'Argentine (5e) venant s'immiscer parmi les meilleurs. L'Angleterre, finaliste de l'Euro, pointe en 4e position, alors que l'Italie, victorieuse de cette compétition, est 6e. L'Espagne et le Portugal, que la Suisse affrontera en Ligue des Nations, suivent en 7e et 8e place.

Hanyu débute son contre-la-montre avant les JO Image: KEYSTONE/EPA/HOW HWEE YOUNG Le double champion olympique Yuzuru Hanyu n'a pas "atteint la ligne de départ" à six semaines des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février). Le Japonais va disputer sa première compétition depuis avril. Hanyu (27 ans), blessé à l'entraînement début novembre à un ligament de la cheville droite, va prendre part au championnat du Japon, qui se déroule cette semaine à Saitama. Le champion olympique de Sotchi 2014 et de Pyeongchang 2018 s'est présenté à l'entraînement jeudi, après avoir raté celui du mercredi. Quadruple axel "J'ai fait ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui (jeudi). Il s'agissait de passer l'axel. Je ne me concentre pas sur les rotations", a-t-il expliqué à un parterre de journalistes, faisant mention de sa volonté de tenter le quadruple axel, un saut qui n'a jamais été réussi en compétition officielle. "Je pense que Pékin pourrait être le point final de tout cela, alors je suis venu ici pleinement résolu à l'affronter de front". Le programme court aura lieu vendredi, et le programme libre dimanche. Hanyu est engagé dans une course contre-la-montre pour être prêt pour Pékin où il peut devenir le troisième patineur dans l'histoire, après le Suédois Gillis Grafström et la Norvégienne Sonja Henie, à remporter le titre olympique trois fois de suite.

Les organisateurs des JO s'attendent à des infections Image: KEYSTONE/EPA/ROMAN PILIPEY Les autorités chinoises sont prêtes à faire face à des foyers épidémiques lors des JO de Pékin. Des hôpitaux ont été désignés pour y envoyer les athlètes dont le test serait positif. "Il y aura certainement des infections et il est possible qu'un foyer de contamination à petite échelle se produise", a déclaré Huang Chun, chargé de contrôler la propagation du virus pendant les JO (4-20 février), lors d'une réunion d'information. Selon lui, l'évènement présente un "risque très élevé de transmission". La Chine adopte depuis le milieu de l'année dernière une stratégie "zéro Covid": restrictions strictes aux frontières, confinements localisés, longues quarantaines et traçage de la population. Elle réussit ainsi officiellement à maintenir des taux d'infection à un niveau très faible. Mesures très strictes Un simple cas peut entraîner des dépistages massifs ou des confinements. Des responsables politiques jugés fautifs ont également été démis de leurs fonctions. La Chine a renforcé des mesures déjà très strictes en prévision de l'arrivée de milliers d'athlètes étrangers pour les JO. La capitale Pékin exige désormais des tests Covid négatifs pour tous les visiteurs et limite les vols en provenance d'autres villes. Rappel de vaccin Outre les vaccinations obligatoires avant l'atterrissage en Chine, tous les athlètes doivent se soumettre à des tests de dépistage quotidien. Les responsables ont en outre vivement encouragé les athlètes à faire un rappel de vaccin contre le Covid-19. Les sportifs testés positifs ne seront pas autorisés à participer aux Jeux. Les patients asymptomatiques seront mis en quarantaine sur place, tandis que les patients présentant des symptômes seront envoyés dans des hôpitaux de Pékin et de Zhangjiakou préalablement désignés, a précisé Huang Chun.

Le PSG accroché, nouvelle désillusion pour Lyon Image: KEYSTONE/AP/Jeremias Gonzalez A l'occasion de la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve, le Paris-St-Germain, leader, a été accroché sur le terrain du 19e, Lorient (1-1). Nouveau raté de Lyon à domicile contre Metz (1-1). En Bretagne, le PSG n'a dû qu'à un but de l'Argentin Mauro Icardi au début des arrêts de jeu de ne pas rentrer avec une défaite un brin humiliante. Les Parisiens jouaient sans Kylian Mbappé, suspendu. A Lyon, où Xherdan Shaqiri n'a une fois de plus pas quitté le banc des remplaçants, Metz, 18e, est reparti avec un bon point (1-1). Mais les Lyonnais ont une nouvelle fois échoué et s'enlisent loin des premières places du classement. Le Bordeaux de Vladimir Petkovic, affaibli par de nombreux cas de Covid-19, s'est incliné à domicile contre Lille (2-3).

L'Inter Milan bien au chaud pour la trêve Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter Milan, déjà assurée du titre de championne d'hiver, va passer les fêtes bien au chaud en tête de la Serie A après avoir décroché contre le Torino (1-0) sa 7e victoire de rang en championnat. Les Nerazzurri comptent quatre points d'avance sur leurs dauphins, leur voisin du Milan AC, vainqueur 4-2 sur la pelouse d'Empoli. D'une manière surprenante, Naples a perdu 1-0 à domicile contre La Spezia, dix-septième du classement, et se retrouve à sept points de l'Inter. Face à un Torino combatif avec Rodriguez dès la 65e, l'Inter a joué au petit trot mais a assuré les trois points grâce à un but en première période de Denzel Dumfries d'une frappe précise au pied du poteau (30e). Le "Toro" a poussé pour égaliser en seconde période, sans réussir à faire plier cette Inter en pleine confiance, dont la défense n'a pas pris un but lors de ses six derniers matches. Dans les autres rencontres du jour, la Roma (6e) et la Fiorentina (7e) ont lâché chacune deux points importants, perdant le contact avec la Juventus désormais seule 5e à quatre points de l'Atalanta (4e).

Fribourg souffre contre Lugano mais gagne au finish Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Et de six! Fribourg Gottéron a enchaîné son sixième succès de rang après un match accroché avec Lugano (3-2 ap). Les Fribourgeois sont toujours seuls en tête du classement de National League. Ce nouveau succès aura-t-il un goût amer ? Dans les dernières secondes de la prolongation, Julien Sprunger, touché par une charge de Santeri Alatalo, a paru touché à la tête. Le capitaine fribourgeois, qui revient juste d'une commotion, avait un drôle de regard avant de filer directement au vestiaire. Sur la pénalité qui a suivi, Killian Mottet a inscrit le but de la victoire (64e). Le même Mottet qui avait échappé de peu à la pénalité de match au cours de la deuxième période pour une charge à la tête d'Arcobello, finalement punie par une double pénalité mineure. Entre deux équipes qui restaient les deux sur cinq succès consécutifs, le combat fut palpitant surtout lors du deuxième tiers-temps. Un doublé de Nathan Marchon a permis aux joueurs de Christain Dubé de tenir en échec les Luganais avant de faire la différence en prolongation. Lausanne bute sur van Pottelberghe Lausanne n'a pas pu effacer l'image de sa déroute à Rapperswil (0-7). Les joueurs de John Fust ont perdu 2-1 chez eux contre Bienne, non sans avoir dominé les deux premières périodes. Les arrêts sûrs du portier Joren van Pottelberghe ont largement contribué au succès seelandais. Les Vaudois avaient pourtant ouvert le score par Ronalds Kenins (8e). Bienne a pu rapidement égaliser par l'intermédiaire de Daniel Carbis, prêté par La Chaux-de-Fonds pour l'occasion (11e). C'est finalement Gaëtan Haas qui a trompé du revers le portier Lukas Boltshäuser en supériorité numérique (41e). Les Lausannois ont cru avoir égalisé alors qu'ils avaient retrouvé un peu d'allant en fin de match. Le deuxième but de Kenins était finalement annulé après un recours à la vidéo. Tim Bozon avait commis une obstruction sur le gardien seelandais (56e). Le LHC reste collé à la 9e place. Rien ne va plus pour le HC Davos avant le début de la Coupe Spengler. Les Grisons ont concédé leur troisième défaite en quatre jours. Cette fois-ci, ils se sont inclinés 2-1 sur leur glace face à Zoug. Des réussites de Dominik Schlumpf et de Sven Senteler au cours de la deuxième période ont permis au champion en titre de s'imposer. Rapperswil-Jona a finalement battu Berne 2-1 tab. Avec bien sûr, Roman Cervenka pour inscrire le tir au but décisif. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 33/71 (113-80). 2. Rapperswil-Jona Lakers 35/67 (116-88). 3. Zoug 31/63 (101-72). 4. Bienne 34/61 (100-83). 5. Davos 33/59 (101-83). 6. Zurich Lions 32/53 (105-89). 7. Lugano 33/48 (94-97). 8. Berne 32/45 (90-86). 9. Lausanne 31/43 (84-88). 10. Ambri-Piotta 33/39 (81-90). 11. Genève-Servette 30/38 (74-92). 12. Langnau Tigers 34/31 (99-124). 13. Ajoie 33/18 (60-146).

Slalom de Madonna: Foss-Solevaag s'impose, Meillard 6e Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Sebastian Foss-Solevaag a remporté le slalom de Madonna. Le Norvégien a devancé Alexis Pinturault, alors que Loïc Meillard s'est classé 6e. De Noël à Joël il n'y a qu'un pas. Ou qu'une lettre. Comme Joël Gaspoz lors du géant des Mondiaux de Crans-Montana en 1987, Clément Noël avait une voie royale. Impérial lors des deux manches, le Vosgien filait vers son dixième succès en Coupe du monde. Mais coupable d'une faute à une porte de l'arrivée et alors qu'il avait plus d'une seconde d'avance, Noël est parti sur le flanc en manquant la dernière porte. Comme le Valaisan. Cette improbable mésaventure a fait les affaires de Sebastian Foss-Solevaag. Le champion du monde norvégien signe sa deuxième victoire en Coupe du monde après le slalom de Flachau la saison passée. Le Scandinave a devancé Alexis Pinturault et le Suédois Kristoffer Jakobsen qui signe un deuxième podium en autant de courses. Meillard le meilleur Malgré une imposante délégation forte de neuf membres, dont sept dans le top 30, la troupe de Matteo Joris pensait faire beaucoup mieux et a déçu. Heureusement, Loïc Meillard a "sauvé les meubles" avec sa 7e place. Seulement 29e à l'issue du parcours initial, Loïc Meillard a profité d'une piste immaculée en deuxième manche pour remonter dans la hiérarchie. Le skieur d'Hérémence a signé le meilleur temps de la seconde manche. De quoi lui redonner le sourire après un début de saison difficile. Sur une piste qui a bien réussi aux Helvètes ces dernières années, ce fut plus compliqué en 2021. Huitième "à la mi-temps", Luca Aerni n'a pas retrouvé le feeling de 2017 lorsqu'il avait décroché l'unique podium de sa carrière en Coupe du monde en finissant tout juste derrière Marcel Hirscher. Moins tranchant lors de son second run, le skieur de Crans-Montana a terminé 17e, juste devant Ramon Zenhäusern. Yule déçoit 31e, Marc Rochat a manqué la qualification pour 0''02. Grosse déception pour Daniel Yule finalement 36e à 2''40. Vainqueur en 2018 et 2020 dans la station italienne, le skieur du Val Ferret n'a jamais trouvé le bon rythme sur cette piste après avoir commis une grosse faute sur le haut du tracé. Surprenant, surtout après sa très belle 4e place à Val d'Isère. Sandro Simonet, Reto Schmidiger et Noël von Grüningen ont connu le même sort. Eliminé à Val d'Isère après avoir enfourché la première porte sur le second parcours, Tanguy Nef n'a une fois de plus pas rallié l'arrivée.

Weibel: "C'est méga dommage pour le hockey" Lars Weibel, au premier plan, regrette l'absence des stars mondiales. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI La NHL a décidé de ne pas interrompre son Championnat pendant la pause olympique. Le directeur des équipes nationales suisse, Lars Weibel réagit à l'absence des stars de la NHL. L'ancien portier répond à la question de savoir ce qu'il ressent après cette défection: "C'est vraiment dur. Chaque fonctionnaire, chaque joueur, chaque fan rêve de se mesurer aux meilleurs du monde. C'est méga dommage pour le hockey." En outre, il regrette de ne pas voir les "Jungs" de la NHL. "Ils seraient volontiers venus. C'est simplement un bon groupe. Ce qu'ils vont manquer sur le plan humain, est une grande perte." L'entraîneur de la sélection helvétique, Patrick Fischer va donc suivre son plan B, une équipe sans les cracks de la NHL. Le dernier tournoi à Viège n'en a pris que plus d'importance. Dans le Haut-Valais, il a pu observer une deuxième équipe qui était complètement différente de celle convoquée à la Deutschland-Cup en novembre. "Je suis heureux d'être enfin au clair", relève Weibel. "Bien sûr, les grands noms manqueront. Mais il y a beaucoup de bons joueurs dans le monde. Le charme sportif est toujours aussi grand." Dans la sélection helvétique, une bonne moitié des joueurs seraient provenus d'Amérique du Nord, emmenée par Roman Josi, le meilleur défenseur de la NHL au cours de la saison 2019-2020. D'autres nations sont encore plus touchées que la Suisse. Ce renoncement rebrasse-t-il les chances de médaille ? "Cette question est hypothétique pour moi", lâche Weibel. Il y a quatre ans à Pyeongchang, lorsque les joueurs de NHL étaient pour la première fois depuis 1994, les Suisses ont échoué en huitièmes de finale contre l'Allemagne (1-2 ap). La sélection allemande avait disputé ensuite la finale, où elle avait perdu en prolongation contre la Russie.

Slalom de Madonna: le père Noël en tête, Suisses à la peine Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Clément Noël vire en tête après la première manche du slalom de Madonna. Le Français a mis tout le monde d'accord, alors que les Suisses sont à la peine. Sur une piste qui a bien réussi aux Helvètes ces dernières années, le premier représentant de Swiss-Ski ne pointe qu'au 8e rang. C'est Luca Aerni qui a le mieux négocié cette piste italienne, lui qui a signé le seul podium de sa carrière en Coupe du monde en 2017 (2e). Les autres slalomeurs à croix blanche ont eu de la peine à maîtriser les contours de cette piste. Ramon Zenhäusern est provisoirement 12e, Loïc Meillard 21e, Marc Rochat 22e et Daniel Yule 25e. Vainqueur en 2018 et 2020 dans la station italienne, le skieur du Val Ferret n'a jamais trouvé le bon rythme. Surprenant, surtout après sa très belle 4e place à Val d'Isère. Pas sûr de retrouver le Valaisan en deuxième manche, pareil pour Sandro Simonet, 26e. Eliminé à Val d'Isère après avoir enfourché la première porte sur le second parcours, Tanguy Nef n'a une fois de plus pas rallié l'arrivée.