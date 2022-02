Pelé reste à l'hôpital +++ Niederreiter décisif en NHL

Le 4 septembre, Pelé avait été opéré dans ce même hôpital pour retirer une tumeur au côlon détectée lors d'examens de routine. Il était ensuite resté une dizaine de jours dans une unité de soins intensifs, avant d'y retourner brièvement quelques jours plus tard en raison de difficultés respiratoires.

"Les conditions cliniques sont stables, et il devrait sortir de l'hôpital dans les prochains jours", a indiqué l'établissement dans un communiqué.

Huit jours après son admission, l'hôpital a annoncé avoir détecté une infection urinaire lors d'examens de routine, entraînant une prolongation de l'hospitalisation d'Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé.

"El Nino" a ouvert le score après 24'' de jeu dans la deuxième période pour signer sa quinzième réussite de l'exercice lors de son... 700e match en saison régulière. Le but de la victoire a été inscrit par Brett Pesce à 18'' de la sirène de la prolongation.

La vie est toujours belle pour Nino Niederreiter et Carolina. Les Hurricanes se sont imposés 4-3 dans la prolongation à Philadelphia grâce à une réussite du Grison.

MLS: objectif titre pour Shaqiri avec le Chicago Fire

Georg Heitz pose avec sa recrue Xherdan Shaqiri Image: KEYSTONE/AP/Brian Cassella

Xherdan Shaqiri a été officiellement présenté par son nouveau club, Chicago Fire. L'international suisse veut relancer sa carrière en MLS après son bref passage raté à Lyon.

Les attentes sont grandes de la part des fans et des responsables du club sis dans l'Illinois. Shaqiri, arrivé vendredi sur place, a déjà participé à ses premiers entraînements. Le Bâlois devrait être la star de son équipe.

Gagner le titre

"Mon objectif est clair. Je veux aller en play-off avec le club et gagner le titre", a déclaré le joueur suisse âgé de 30 ans. "Avec mon expérience, je veux donner confiance aux jeunes joueurs sur le terrain, mais aussi en dehors", a-t-il ajouté, prenant de facto un rôle de leader.

Shaqiri n'a pas voulu s'étendre sur les raisons qui l'ont poussé à quitter Lyon après six mois seulement. "Je ne veux pas dire grand-chose sur Lyon, je parle plus volontiers de Chicago", a-t-il lâché, avant de préciser quand même qu'il n'était pas sur la même longueur d'ondes que l'entraîneur de l'OL Peter Bosz, "sur le plan tactique et personnel."

Mentalité de vainqueur

Le directeur sportif de Chicago, Georg Heitz, a été décisif dans la venue de son compatriote en MLS. Il a souligné la mentalité de vainqueur de Shaqiri. "Il nous manquait une telle personnalité", a-t-il dit.

L'entraîneur Ezra Hendrickson est quant à lui déjà conquis par son nouveau numéro 10. "Les premiers entraînements avec lui ont été les meilleurs durant cette préparation de la saison."

Shaqiri pourrait donc effectuer sa première apparition pour son nouveau club samedi lors de l'ouverture du championnat. Chicago Fire se déplacera sur la pelouse de l'Inter Miami, le club de David Beckham.