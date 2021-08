Pellaud engagé par Trek +++ Medvedev s'impose à Toronto

Dans son histoire, la formation qui porte l'ancien nom de la capitale du Kazakhstan (devenue Nur-Sultan) a déjà connu des luttes pour le pouvoir. Mais Vinokourov, champion olympique 2012 et coureur emblématique du pays, est parvenu à chaque fois à reprendre les commandes.

"Alexandre fait toujours partie de l'équipe mais il ne sera pas en charge des opérations sportives de l'équipe pour le moment et passera à un autre rôle", avait détaillé l'équipe le 24 juin, à deux jours du Grand Départ de Brest.

Fondateur de l'équipe en 2006, Vinokourov a vu son pouvoir réduit à l'approche du Tour de France. Deux de ses proches, les directeurs sportifs Dimitri Sedun et Alexandre Shefer, avaient été licenciés peu avant qu'Astana cantonne l'ancien coureur de 47 ans à un rôle subalterne.

"Le futur est assuré dans le peloton World Tour (le premier échelon du cyclisme mondial, NDLR), puisque les actionnaires kazakhs ont confirmé qu'ils continueraient à être propriétaires et sponsors-titre la saison prochaine", a ajouté Astana.

"Alexandre Vinokourov a été à nouveau nommé manager pour la saison 2022. Il supervisera le recrutement des coureurs et de l'encadrement, ainsi que les opérations sportives", a indiqué l'équipe kazakhe au maillot bleu.

Dans la catégorie reine, l'Espagnol totalise 9 victoires, 28 podiums et 13 pole positions. Il a terminé 3e du championnat à deux reprises, en 2017 et 2019.

"L'équipe officielle pour la saison 2022 de MotoGP est désormais complète, Maverick rejoignant l'Espagnol Aleix Espargaro au guidon de la RS-GP" et remplaçant l'Italien Lorenzo Savadori.

Le transfert de Yamaha à Aprilia en 2022 du pilote espagnol de MotoGP Maverick Vinales a été confirmé lundi. Vinales a signé un contrat d'un an, avec une option de renouvellement, indique Aprilia.

Cette saison, Pellaud est sous contrat avec Androni Giocattoli, en Continental Pro. Ses bons résultats au Tour d'Italie lui ont permis de décrocher un nouveau contrat à l'échelon supérieur, le World Tour, tout comme en 2015 et 2016 où Pellaud roulait pour IAM.

Daniil Medvedev a enlevé son quatrième titre dans un Masters 1000. Il s'avance comme l'un des favoris du prochain US Open dont il fut finaliste il y a deux ans.

Au lendemain de son succès sur John Isner, Daniil Medvedev n'a rencontré aucune difficulté pour s'imposer face à l'autre géant (2,11 m) américain qui disputait sa première finale dans un Masters 1000. "Reilly a fait une grande semaine, il s'est battu jusqu'à la fin, souligne Daniil Medvedev. Jouer une première finale de Masters 1000 n'est jamais facile. Ma première, c'était au Canada, et je n'ai remporté que trois jeux". C'était il y a deux ans à Montréal face à Rafael Nadal.

No 2 mondial, Daniil Medvedev a logiquement enlevé le Masters 1000 de Toronto. Le Russe a cueilli le titre après son succès 6-4 6-3 en finale devant Reilly Opelka (ATP 32).

Bordeaux tient Marseille en échec

Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole

Une semaine après une première ratée - défaite 2-0 devant Clermont -, le Bordeaux de Vladimir Petkovic a relevé la tête. Il a cueilli un bon point à Marseille (2-2).

Menés 2-0 à la pause sur des réussites du Turc Under et de Dimitri Payet, les Girondins sont revenus dans le match en l'espace de six minutes. Introduit à la reprise, Timothée Pembele, qui est est prêté par le PSG, signait le 2-1 à la 51e. A la 57e, Rémi Oudin, libre de tout marquage à l'orée de la surface, pouvait égaliser.

Ce résultat porte la griffe de Vladimir Petkovic. Le plus grand sélectionneur suisse de l'histoire a su trouver les mots pour réveiller ses joueurs après une première période bien terne. Par ailleurs, l'introduction de Pembelé sur le flanc droit fut une franche réussite pour un joueur appelé à jouer en défense centrale.

A noter enfin que Vladimir Petkovic a laissé sur le banc Loris Benito. Il est vrai que l'Argovien avait été l'un des joueurs les plus décevants face à Clermont.