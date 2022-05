Pérez prolonge chez Red Bull +++ Trevisan en demi-finale

Pérez, âgé de 32 ans et qui compte trois succès en F1, était jusqu'à présent engagé jusqu'à fin 2022 avec Red Bull. A l'issue du GP de Monaco, septième manche de la saison (sur 22), il occupe la troisième place au classement général des pilotes avec 110 points, à 15 points du leader, son équipier Max Verstappen, champion du monde en titre, et à neuf longueurs du pilote Ferrari Charles Leclerc.

"Rabat a été très important, ça a été une semaine incroyable et c'était le premier trophée de ma carrière. Je suis arrivée ici avec beaucoup d'énergie", a expliqué l'Italienne, première représentante de son pays à se hisser en demie depuis Sara Errani en 2013.

"Lors de la première balle de match j'étais trop nerveuse, j'ai trop réfléchi en me disant que je n'étais qu'à un point de la demi-finale", a livré la Florentine de 28 ans pour qui c'est une première.

Malgré un sursaut en fin de deuxième manche avec une balle de match sauvée et le tie-break remporté, l'étoile montante de Montréal, qui pointe au 18e rang mondial, a trop multiplié les fautes directes (44) pour espérer regoûter à un dernier carré de tournoi du Grand Chelem.

Ugrinic (23 ans) compte à son actif 119 matches de Super League. Lors de la saison écoulée, il a inscrit 9 buts et fait huit passes décisives (barrage inclus). Il a grandement contribué au succès de Lucerne en 2021 en finale de la Coupe de Suisse, relève YB mardi. "C'est un des meilleurs joueurs de Super League", se félicite le responsable du département sportif des Young Boys Christoph Spycher.

"Avec ces pertes et une masse salariale de 600 millions d'euros, plus que Madrid, que le Barça, renouveler Mbappé, c'est impossible, s'il n'y a pas de tromperie dans le sponsoring ou des apports en capital supérieurs à ce que l'UEFA a établi", a-t-il affirmé.

"Cette année, c'est L'Equipe qui le dit, pas moi, il va passer à 600 millions (d'euros) de masse salariale, il va terminer la saison avec une perte de 300 millions d'euros et avec des revenus commerciaux supérieurs à ceux de Manchester United, du Real Madrid et du Barca, une chose que personne ne croit", a ajouté Tebas.

"Mais nous n'allons pas en rester là, nous allons aller en France, nous avons déjà engagé des avocats français et nous allons dénoncer la position du PSG devant l'organisme de contrôle économique (...) et nous allons dénoncer cette situation devant les tribunaux administratifs là-bas", a expliqué le président de LaLiga.

"La plainte que nous allons déposer auprès de l'UEFA a déjà été rédigée et est en cours d'examen", a assuré Tebas lors d'une conférence de presse.

Le Finlandais âgé de 49 ans s'est engagé pour deux saisons. Durant sa carrière de joueur, il avait disputé treize saisons au plus haut niveau en Suisse.

Petteri Nummelin est de retour en Suisse. L'ancien défenseur vedette de Davos et Lugano a été nommé au poste d'assistant du nouvel entraîneur d'Ajoie Filip Pesan.

Liverpool réclame des excuses au gouvernement français

Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias

Le président de Liverpool Tom Werner a réclamé des excuses au gouvernement français pour avoir imputé aux fans des Reds la responsabilité du chaos survenu lors de la finale de la Ligue des champions.

Bousculades, tentatives d'intrusion d'individus sans billet, supporters - dont des enfants - sous le choc d'une intervention des forces de l'ordre ou victimes de vols... La prestigieuse finale européenne, accueillie au Stade de France à St-Denis et remportée samedi par le Real Madrid contre Liverpool (1-0), a été marquée par des scènes de chaos et de désorganisation autour du Stade de France, sans faire de blessés grave.

La ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a accusé lundi le club de Liverpool d'avoir "laissé ses supporters dans la nature", au contraire du Real Madrid qui lui a accompagné ses supporters de bout en bout.

Les autorités françaises ont aussi mis en cause une "fraude massive" de faux billets des supporters de Liverpool, une version qui laisse sceptique outre-Manche.

Dans une lettre adressée à la ministre et publiée par le quotidien Echo de Liverpool, Tom Werner a fait part de son "incrédulité totale" quant au fait que la ministre Oudéa-Castera puisse faire "une série de déclarations non prouvées sur un sujet d'une telle importance", avant même la tenue d'une enquête indépendante.

"Irrespectueux"

"Vos commentaires sont irresponsables, peu professionnels et totalement irrespectueux des milliers de fans blessés physiquement et émotionnellement", a-t-il ajouté, disant avoir reçu de très nombreux emails de supporters "morts de peur" et dénonçant "une stratégie cherchant à attribuer le blâme aux autres par le biais d'une conférence de presse".

"Au nom de tous les fans qui ont vécu ce cauchemar, je demande des excuses de votre part, et l'assurance que les autorités françaises et l'UEFA permettront à une enquête indépendante et transparente d'avoir lieu".

L'UEFA, l'instance européenne du football, a annoncé lundi qu'elle allait commander un "rapport indépendant sur les événements autour de la finale de la Ligue des champions".

Le club de Liverpool a demandé à ses supporters présents sur place samedi de partager leur expérience de la rencontre via un formulaire en ligne afin de contribuer à une enquête.