Perret/Rios éliminés ++ Stricker de nouveau en finale

Fanny Smith peut s'envoler pour Pékin Soulagement pour Fanny Smith. La médaillée de bronze des JO 2018 a annoncé sur son compte Instagram qu'elle allait pouvoir rejoindre Pékin après avoir obtenu le feu vert médical. "Je ne peux pas décrire ce que je ressens. Je suis de retour sur les skis", a également écrit sur le réseau social la Vaudoise, qui avait été victime d'une contusion osseuse à un genou à la mi-janvier à Nakiska. Fanny Smith, qui prévoyait de voyager le 9 février, a enchaîné les séances de physiothérapie depuis sa blessure. Les choses sérieuses débuteront le 17 février pour les spécialistes féminines de skicros, avec les qualifications.

Bolshunov emmène un doublé russe, Baumann 15e Alexander Bolshunov intouchable dimanche sur le skiathlon olympique. Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Les Russes ont dynamité le skiathlon 30 km des JO de Pékin en réalisant un impressionnant doublé. Alexander Bolshunov, meilleur fondeur des deux derniers hivers, a remporté son premier titre olympique, devant Denis Spitsov. Le Finlandais Iivo Niskanen a glané le bronze, au terme d'une course où il aura eu le mérite d'attaquer très tôt, sur les 15 premiers kilomètres en style classique, suivi seulement par Bolshunov, qui s'est ensuite envolé en skating. Les écarts à l'arrivée sont énormes. Sur un tracé extrêmement exigeant et accidenté en altitude (1700 m), Bolshunov, 25 ans, a devancé son compatriote du même âge de 1'11'' et Niskanen de 2 minutes, tandis que le premier Suisse, Jonas Baumann, finissait 15e - un de ses meilleurs résultats dans une épreuve majeure - à près de quatre minutes et demie. Russes guère ébranlés Bolshunov, qui courait sous la bannière olympique du team ROC, a montré que les affaires de dopage qui n'ont cessé d'ébranler la Russie ces dernières années n'ont guère entamé la belle mécanique du fond russe. Bien qu'assez expérimenté, double vainqueur du général de la Coupe du monde (2020 et 2021) et quadruple médaillé aux JO de Pyongchang 2018 (trois fois l'argent, une fois le bronze), Bolshunov fait partie de la nouvelle garde russe et s'annonce, peut-être, comme la figure marquante de ces JO en fond. Il aura bien d'autres occasions de s'illustrer. Bolshunov, par ailleurs détenteur du titre mondial de skiathlon, revient néanmoins d'assez loin, après deux opérations aux gencives subies juste avant l'ouverture de la saison. Les Norvégiens, les battus du jour, terminent au pied du podium avec Hans Christer Holund (4e) et Paal Golberg (5e). Les Suisses ont skié conformément aux attentes. Un temps à la lutte pour une place dans les douze premiers, Baumann a un peu fléchi sur la fin mais a précédé de sept places le Valaisan Candide Pralong (22e). Ce dernier obtenu son meilleur résultat olympique, quatre ans après une 29e et une 30e place à Pyongchang. Jason Rüesch est arrivé 27e. Dario Cologna n'était pas au départ. Il débutera vendredi sur le 15 km en classique.

Perret/Rios éliminés Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Vice-champions olympiques en 2018, Jenny Perret et Martin Rios ne disputeront pas les demi-finales du double mixte aux Jeux de Pékin. La Seelandaise et le Glaronnais ont subi la défaite de trop dans le 11e tour du Round Robin, s'inclinant 9-6 devant l'Australie dans un match qu'ils ne pensaient même pas devoir disputer. Jenny Perret/Martin Rios pensaient en effet s'imposer par forfait après que plusieurs tests au Covid-19 effectués par Tahil Gill s'étaient avérés positifs. Mais la curleuse de 22 ans, placée à l'isolement dans un premier temps, a finalement été autorisée par le corps médical à disputer cette rencontre. Jenny Perret et Martin Rios ont craqué dans le "money time", concédant six points sur les trois derniers ends. Ils avaient pourtant renversé une situation compromise: menés 3-0 par une paire qui avait perdu ses sept premiers matches, ils semblaient avoir le match en main à 6-3 en leur faveur après cinq ends...

Pas de finale pour Bösiger et Huber Image: KEYSTONE/EPA/DIEGO AZUBEL Déception pour les "riders" suisses engagés dans les qualifications du slopestyle aux JO de Pékin. Ni Nicolas Huber ni Jonas Bösiger n'ont pu décrocher leur ticket pour la finale prévue lundi. Le Zurichois (20e avec 54,58 points) et le Schwytzois (25e avec 40,11 points) ont manqué leur affaire dans le Genting Snow Park. Sous pression après un premier run raté, ils n'ont pas su se sublimer sur le second. Nicolas Huber (27 ans) a perdu tout espoir sur son dernier saut, dont il n'est pas parvenu à tenir la réception. "Ca fait mal quand on est si près du but", a expliqué au micro de SRF le Zurichois, qui s'était retrouvé à l'isolement à son arrivée en Chine après un test positif au Covid-19. Jonas Bösiger (26 ans) a échoué plus nettement, partant à la faute dès le premier secteur de rails. Seuls les douze premiers de ces qualifications, remportées par l'étonnant Chinois Su Yiming (17 ans), se sont hissés en finale.

La Russie s'empare de la tête à la veille du dénouement Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip Grâce à la prestation étincelante de Kamila Valieva, la Russie, favorite pour l'or olympique, s'est emparée de la tête de la compétition par équipes des Jeux de Pékin dimanche. Passée en tête à l'issue du programme court dames dans la matinée, l'équipe russe l'a conservée après le premier des quatre programmes libres, celui des messieurs, dominé par le jeune Japonais Yuma Kagiyama. Avec 45 points, la Team ROC devance les Etats-Unis (42) et le Japon (39) avant les trois derniers librés prévus lundi. Kamila Valieva (15 ans) a quant à elle brillé pour ses premiers pas olympiques: elle a délivré un programme court impeccable, récompensé par 90,18 points, tout près de son record du monde (90,45) établi aux Championnats d'Europe il y a moins d'un mois à Tallinn. Elle a ainsi apporté 10 points, le maximum possible, à la Russie. Hanyu toujours invisible Changements dans les compositions d'équipe - deux maximum sont autorisés - pour le programme libre hommes ensuite: le triple champion du monde en titre Nathan Chen, victorieux du court vendredi, a laissé la place à Vincent Zhou pour les Etats-Unis, et Shoma Uno à Kagiyama pour le Japon. Yuzuru Hanyu, double champion olympique en titre en individuel et en quête à Pékin d'un triplé pas réalisé depuis près d'un siècle, se réserve donc pour la compétition individuelle prévue mardi et jeudi. Le Japonais de 27 ans n'est pas encore apparu sur la glace olympique, même à l'entraînement.

Pas de descente messieurs Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Le programme des courses de ski alpin est chamboulé dès le premier jour. La descente des hommes a dû être annulée dimanche en raison d'un vent trop fort. La course aurait dû commencer à 4h, heure suisse. Le départ a été repoussé trois fois d'une heure. La direction de course attendait un créneau horaire favorable après que les prévisions météorologiques ont laissé entrevoir une amélioration de la situation en début d'après-midi. Mais à 6 heures, il était déjà clair que le départ ne pourrait pas être donné dimanche. La date de la descente n'est pas encore connue. Lundi, le slalom géant féminin est au programme des courses alpines, et mardi, le Super-G masculin devrait avoir lieu. Il semble que l'on discute de l'option d'organiser la descente entre les deux manches du slalom géant des femmes lundi. Le prochain jour sans course de ski au calendrier olympique est le samedi 12 février.

Burri manque sa finale, l'or pour Zoi Sadowski Synnott Image: KEYSTONE/EPA/DIEGO AZUBEL Pour sa première olympique, la snowboardeuse Ariane Burri a terminé 12e et dernière de la finale de slopestyle après trois manches ratées. L'or est allé à la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski Synnott. Sadowski Synnott, 20 ans, originaire de Wanaka et née en Australie, a remporté le titre olympique grâce à un dernier run spectaculaire en finale. L'argent et le bronze ont été remportés par l'Américaine Julia Marino et l'Australienne Tess Coady au cours d'une compétition marquée par de nombreuses chutes. L'Américaine Jamie Anderson, championne olympique en 2014 et 2018, n'a terminé que 9e après une épreuve ratée. La finale ne s'est pas non plus déroulée comme souhaité pour Ariane Burri, qui, en tant que 12e des qualifications, était la dernière à se glisser en finale. La Lucernoise de 21 ans, qui a ouvert les feux, a manqué son saut lors du premier kicker et a chuté violemment. Lors du deuxième et du troisième run, Burri n'a pas non plus réussi à tenir son saut. Avec 24,01 points, elle s'est retrouvée en fond de classement. "Logiquement, ce n'est pas le résultat que j'espérais, a déclaré Burri à SRF. Mais la qualification pour la finale est tout de même un succès."

Stricker de nouveau en finale Image: KEYSTONE/MANUEL LOPEZ Dominic Stricker s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP Challenger de Cleveland. Le Bernois a battu l'Américain Michael Mmoh 3-6 6-3 et 7-6. Après avoir perdu le premier set, le joueur de 19 ans est mieux entré dans la partie et a pris pour la première fois le service de son adversaire de 24 ans dès le deuxième jeu. Stricker a ensuite bien défendu son avance et a repoussé pas moins de sept balles de break jusqu'au gain du set. La troisième manche a été très équilibrée avec de nombreuses chances de break. Le Suisse, actuellement 204e mondial, a réussi son premier break à 5-5, avec la possibilité de conclure le match sur son propre service. Stricker a alors ressenti la pression et a cédé son engagement dans la foulée. Lors du tie-break, il a finalement assuré la victoire après près de deux heures et demie et grâce à quelques erreurs de l'Américain, actuellement 38e au classement mondial. Stricker se retrouve ainsi pour la deuxième fois en une semaine en finale du Challenger Tour et a l'occasion de remporter son deuxième titre individuel à ce niveau après son triomphe en mars 2021 à Lugano. Et comme il y a une semaine à Columbus, il affrontera dimanche le Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 123). Le dernier duel avec le joueur de 26 ans a été sans appel. Nishioka s'était imposé 6-2 6-4 en 78 minutes à Columbus.

Super League: le FCZ poursuit son rêve éveillé Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le FC Zurich a signé une huitième victoire de rang au Letzigrund en gagnant le derby de la Limmat contre Grasshopper 3-1. Le FCZ consolide ainsi sa place de leader de Super League. Devant 16'112 fans, les deux clubs zurichois se sont livrés une belle bataille avec de l'intensité, de l'émotion et de la justesse technique. Malgré une légère domination de Zurich, c'est la troupe de Giorgo Contini qui a ouvert la marque juste avant la pause (43e) grâce à une combinaison conclue par Dominik Schmid. Ceesay, le facteur X Au retour des vestiaires, le coach du FCZ André Breintenreiter lançait pour la première fois en 2022 son meilleur buteur Assan Ceesay, de retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Un pari gagnant car le Gambien a égalisé d'une tête rageuse deux minutes plus tard. Sous les yeux du sélectionneur helvétique Murat Yakin, Zurich a continué de pousser et GC a craqué à la 67e lorsque Tosin a profité d'une mésentente entre Kawabe et le portier Moreira pour inscrire le 2-1. En fin de match (83e), Wilfried Gnonto a tué tout suspense en inscrivant le 3-1. Zurich reprend ainsi dix points d'avance sur Bâle en tête du classement, mais avec un match de plus tandis que Grasshopper reste englué à la septième place avec ce deuxième revers de suite.

Alain Casanova: une lueur dans la nuit Alain Casanova a vu une lueur dans la nuit Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Battu mais pas abattu: tel était le sentiment d'Alain Casanova au soir de sa grande première à la tête du LS. Le Français affirme avoir vu une lueur d'espoir à la Praille. Il est peut-être le seul.... "Je suis déçu du résultat. Il a tenu à peu de choses. Je pense bien sûr à l'action litigieuse du penalty de la 90e minute, explique-t-il. Je suis déçu pour les joueurs, pour les supporters et pour le club. On a vu que l'équipe était encore sur une dynamique négative. Qu'elle est fragile et qu'elle a de la peine à prendre ses responsabilités dans le jeu. Je remarque aussi qu'elle n'a, à aucun moment, été surclassée par l'adversaire. Je veux dire ce soir que je suis très décidé pour la suite." La suite, cela sera quart de finale de la Coupe de Suisse mardi à Yverdon dans un derby vaudois qui sent déjà le soufre. Pour Alain Geiger, le discours était bien sûr plus souriant. "C'est un match que l'on doit gagner 2-0 ou 3-0. Nous ne marquons pas assez. Mais je veux retenir notre maîtrise, souligne l'entraîneur du Servette FC. Nous n'avons jamais cédé à la panique ce soir. Il y a, bien sûr, cette dernière action, mais il y avait hors-jeu..." Alain Geiger: le top 3 dans le viseur L'ancien défenseur international nourrit une ambition presque démesurée pour cette fin de saison: accrocher l'une des trois premières places. "Nous devons regarder vers le haut du classement. Je sais que rien ne sera simple dans la mesure où Zurich a pris beaucoup d'avance", reconnaît-il. "On n'attendait pas le FCZ à cette place. A nous de réussir une série comme à la fin de l'année dernière avec 13 points en cinq matches. Il faut retrouver cette cadence. Mais pour y parvenir, nous devons marquer davantage. J'ai Rodelin qui est titulaire aujourd'hui avec ses qualités spécifiques. A Dimitri Oberlin, à Chris Bedia ou à Alex Schalk de le bousculer, de s'affirmer comme l'avait fait Grejohn Kyei." Parti à Clermont-Ferrand, ce dernier a laissé un vide qui doit être comblé au plus vite.

Italie: course au scudetto relancée en Serie A Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI La course au scudetto est relancée de plus belle en Serie A. L'AC Milan, qui a gagné le derby contre l'Inter 2-1, revient ainsi à un point de son éternel rival lombard. L'Inter, champion en titre, a longtemps fait figure de vainqueur dans ce duel. Perisic a concrétisé la domination des nerazzurri à la 38e, mais l'équipe de Simone Inzaghi n'a pas su enchaîner. En seconde période, elle a petit à petit perdu le fil de son jeu. Doublé de Giroud Et contre toute attente, ou presque, les rossoneri sont revenus dans la partie. Une perte de balle d'Alexis Sanchez à mi-terrain a permis à l'AC Milan de lancer un contre conclu par Giroud (75e), titulaire en points en l'absence d'Ibrahimovic, blessé au tendon d'Achille. Trois minutes plus tard, Giroud a endossé le costume du héros en signant le but de la victoire après un joli contrôle dos au but suivi d'une frappe du gauche. Naples, qui jouera dimanche à Venise, aura l'occasion lui aussi de revenir à une longueur de l'Inter au terme de cette 24e journée.

Super League: Servette enfonce encore plus le LS Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le choc psychologique espéré après la nomination d'Alain Casanova à la tête de la première équipe n'a pas joué. Le Lausanne-Sport est tombé sans gloire aucune à Genève. Devant 11'023 spectateurs, les Vaudois se sont inclinés 1-0 devant le Servette FC pour concéder leur douzième défaite de la saison. Toujours barragistes, ils pourraient se retrouver dans la position peu enviable du relégable dimanche si Lucerne ne perd pas à Lugano. Ce n'est pas vraiment d'un nouvel entraîneur qui ignore tout du football suisse dont Lausanne à besoin, mais bien de véritables renforts pour métamorphoser une équipe à la dérive. A la Praille face à un Servette FC qui avait la particularité d'aligner sept joueurs français dans son onze de départ et qui fut loin de livrer un match inoubliable sur une pelouse il est vrai déplorable, les Lausannois furent tout simplement inexistants. Ils ont toutefois pu croire à une improbable égalisation à la 90e minute lorsque l'arbitre sifflait un penalty en leur faveur sur une action anodine pour une main d'Alexis Antunes. Mais la VAR, depuis Volketsvil, devait déjuger M. Horisberger. Et interdire aux Vaudois de réussir le même hold-up que le 25 septembre dernier (1-1). Une extrême fébrilité Articulée autour d'une défense à cinq, la formation d'Alain Casanova a témoigné d'une extrême fébrilité. A commencer par son gardien Mory Diaw qui ne fut pas loin de provoquer l'autogoal le plus stupide de la saison. Devant lui, Lamine Koné n'a pas, lui aussi, transpiré la sérénité. L'ancien joueur de Strasbourg endosse ainsi une lourde responsabilité sur le but inscrit par les Servettiens à la 41e minute. Sa perte de ballon a permis à Ronny Rodelin de trouver la tête de Vincent Sasso pour la seule véritable occasion de la rencontre. Cette défaite va encore alourdir la misère que traîne le Lausanne-Sport depuis le début de la saison. Présent à la Praille, le président Bob Ratcliffe a pu mesurer le désamour du dernier carré de fidèles du club. Le Britannique n'ose pas penser aux effets désastreux que pourraient entraîner une élimination en Coupe de Suisse mardi à Yverdon...

Bundesliga: un jubilé pour Yann Sommer Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Yann Sommer a disputé le 250e match de sa carrière en Bundesliga lors du nul 1-1 du Borussia Mönchengladbach sur la pelouse d'Arminia Bielefeld. Le gardien suisse a sauvé son équipe de la défaite. Le portier de l'équipe nationale a en effet réalisé deux arrêts déterminants en deuxième mi-temps, alors que le score était déjà de 1-1. Deux autres Suisses ont joué pour le Borussia, à savoir Nico Elvedi et Breel Embolo, ce dernier jusqu'à la 82e. Sommer est le premier joueur étranger à atteindre cette marque pour Borussia Mönchengladbach. Dans l'histoire du championnat allemand, seuls deux autres gardiens étrangers ont joué davantage de rencontres, à savoir le Suédois Ronnie Hellström (266) et un autre Suisse, Diego Benaglio (259).

Coupe d'Angleterre: qualification laborieuse pour West Ham Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira West Ham a eu très chaud en 16es de finale de la Coupe d'Angleterre. Les Hammers se sont imposés 2-1 ap sur la pelouse des Kidderminster Harriers, club qui milite en 6e division. Bowen a inscrit le but décisif au bout des prolongations, à la 121e! Les Harriers avaient pris l'avantage par Penny à la 19e et ont longtemps cru pouvoir créer la sensation. Rice a égalisé à la 91e, sauvant ainsi son équipe. Chelsea a aussi eu besoin des prolongations pour se défaire de Plymouth Argyle, formation de 3e division. A Stamford Bridge, les Londoniens ont gagné 2-1 grâce à une réussite de Marcos Alonso (105e). Plymouth a manqué un penalty à la 117e.