Petkovic et Bordeaux humiliés +++ Victoire de Ragettli

Vladimir Petkovic en grand danger Vladimir Petkovic: l'hiver est bien rude... Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Vladimir Petkovic passera-t-il l'hiver à Bordeaux ? Après la défaite cinglante 6-0 concédée dimanche à Rennes, la position de l'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse devient intenable. Ce revers en Bretagne survient après la défaite "historique" à domicile devant Marseille, la première depuis 44 ans qui fait tant de mal aux supporters girondins. Elle survient aussi trois jours après la décision du club de se séparer de quatre joueurs, dont le capitaine Laurent Koscielny. Elle traduit surtout les lacunes édifiantes d'une équipe qui possède la pire défense de Ligue 1 avec... 50 buts encaissés en 21 matches. Pas l'homme de la situation Même si le montant - plus de 2 millions et demi de francs par année - et la durée - au 30 juin 2024 - de son contrat le protègent en raison de la situation financière du club jugée très précaire, Vladimir Petkovic peut nourrir bien des inquiétudes. Celui qui a mené l'été dernier la Suisse en quart de finale de l'Euro n'est pas l'homme de la situation dans cette équipe qui lutte contre la relégation dans un championnat dont il ignorait tout il y a encore six mois. Le fait qu'il ne maîtrise toujours pas le français ne lui facilite sans doute pas la tache pour faire passer ses messages. A Rennes, Bordeaux n'a adressé son premier tir cadré qu'à la... 83e minute. Les Girondins ont tenu une demi-heure avant lâcher complètement prise. Menés 2-0 à la pause, ils ont eu le malheur de se retrouver à dix à la 50e minute après l'expulsion pour deux avertissements du demi Issouf Sissokho. La suite du match ne fut plus qu'un long calvaire pour la formation de Vladimir Petkovic. Et pour les supporters d'un club dont le riche passé riche de six titres de Champion de France semble de plus en plus lointain.

Yule deuxième du slalom de Wengen Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Daniel Yule a offert au slalom masculin helvétique son premier podium de la saison dimanche à Wengen. Le Valaisan a terminé 2e à 0''22 du Norvégien Lucas Braathen, seulement 29e de la première manche et auteur d'une fabuleuse remontée sur une piste alors en parfait état. Huitième de la première manche, Daniel Yule a bien tenu le choc sur un deuxième parcours disputé dans des conditions difficiles. Il a même gagné six places pour cueillir son 11e podium en Coupe du monde, le premier depuis janvier 2020 à Schladming (3e). Il est par ailleurs le premier Suisse à terminer dans le top 3 en slalom à Wengen depuis... 1999 et la 2e place de Michael von Grünigen. Ce slalom a épousé un scénario complètement fou. Leader après la première manche, Henrik Kristoffersen est ainsi parti à la faute à trois portes de l'arrivée alors que la victoire lui tendait les bras. Quatrième après le premier parcours, Ramon Zenhäusern a quant à lui reculé au 15e rang final. Un deuxième Suisse a néanmoins pris place dans le top 10. Seulement 20e sur le premier parcours, Loïc Meillard a signé le 2e chrono sur le second tracé pour grimper au 7e rang. Le skieur d'Hérémence termine ainsi pour la troisième fois consécutive parmi les huit premiers d'un slalom. Marc Rochat s'est pour sa part classé 17e. Aerni éliminé en 2e manche Tanguy Nef et Reto Schmidiger, respectivement 10e et 11e après la première manche, ont commis de nombreuses fautes en finale. Le Genevois se classe en 24e et dernière position, juste derrière le Nidwaldien. Luca Aerni, qui pointait au 13e rang après le premier parcours et restait sur un 5e rang à Adelboden, a quant à lui connu l'élimination sur la manche finale.

Andri Ragettli s'impose pour son retour Image: KEYSTONE/AP The Aspen Times Andri Ragettli a signé un retour gagnant à trois semaines des JO. Le Grison de 23 ans s'est imposé en slopestyle dimanche en Coupe du monde à Font Romeu, où il revenait à la compétition dix mois après sa grave blessure au genou gauche. Fabian Bösch (6e) et Valentin Morel (8e) complètent la belle performance d'ensemble helvétique. Auteur notamment d'un impressionnant Triple Cork 1440 sur son premier "run" en finale, Andri Ragettli disputait son premier concours depuis sa chute survenue le 16 mars à Aspen. Le Grison s'était blessé aux ligaments croisés et internes ainsi qu'au ménisque sur son troisième saut en finale du Big Air des Mondiaux, trois jours après avoir cueilli l'or en slopestyle.

Corinne Suter 2e du super-G de Zauchensee, à 0''04 de Brignone Image: KEYSTONE/AP Corinne Suter a signé dimanche son deuxième podium de l'hiver en Coupe du monde en prenant la 2e place du super-G de Zauchensee. La Schwytzoise a manqué de peu une quatrième victoire à ce niveau, échouant à 0''04 seulement de la gagnante Federica Brignone. Victorieuse la veille en descente, Lara Gut-Behrami a terminé 9e. Troisième de la seconde descente de Lake Louise début décembre, Corinne Suter revient donc sur le devant de la scène à moins de trois semaines des Jeux olympiques. La vice-championne du monde 2021 de super-G a réussi un finish de feu dimanche, elle qui accusait 0''28 de retard sur Federica Brignone après 54'' de course. La Schwytzoise signe son 18e podium à ce niveau, le septième en super-G et le premier dans la discipline depuis février 2021 (3e à Val di Fassa). Elle avait évité de peu la chute samedi en descente, retrouvant miraculeusement son équilibre après un mouvement de terrain mal négocié avant de décrocher la 7e place. Federica Brignone a quant à elle cueilli sa 18e victoire en Coupe du monde, la sixième en super-G. L'Italienne de 31 ans, qui avait déjà enlevé le deuxième super-G organisé à St-Moritz en décembre, conforte sa 2e place dans la Coupe du monde de la spécialité derrière Sofia Goggia. Gut-Behrami à 0''64 Surprenante gagnante de la descente samedi, Lara Gut-Behrami n'a pas signé d'exploit 24 heures plus tard dans sa discipline de prédilection. La Tessinoise, qui manque d'entraînement après sa longue pause forcée due au Covid-19, doit se contenter du 10e rang. Pas encore à 100% de ses moyens, elle a concédé 0''64 à la gagnante.

1re manche: Kristoffersen en tête, Zenhäusern 4e Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Henrik Kristoffersen a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Coupe du monde de Wengen. Meilleur Suisse, Ramon Zenhäusern pointe au 4e rang. Vainqueur à deux reprises en slalom à Wengen (2016, 2017), Henrik Kristoffersen devance de 0''11 son dauphin, l'Autrichien Manuel Feller. La troisième place est occupée par un autre Norvégien, Sebastian Foss-Solevaag, qui a concédé 0''58. Ramon Zenhäusern, qui reste sur une 4e place dans la discipline à Adelboden, a quant à lui perdu 0''62, comme le Français Clément Noël. Le Haut-Valaisan espère offrir enfin au slalom masculin helvétique son premier podium de l'hiver. Deux autres Helvètes figurent dans le top 10 après le passage de 42 concurrents. Daniel Yule a signé le 8e chrono, à 0''88 de Henrik Kristoffersen et à trois dixièmes de la troisième place, alors que Tanguy Nef a réalisé le 10e temps, à 1''05 du leader. Reto Schmidiger (11e à 1''22), Luca Aerni (13e à 1''27) et Loïc Meillard (20e à 1''48) vont également se qualifier pour la deuxième manche, prévue dès 13h30, alors que Marc Rochat (26e à 1''90) est en ballottage. Sandro Simonet ne fait en revanche pas partie du top 30.

Langnau: O'Leary remercié, Sarault à la barre Yves Sarault est le nouveau coach de Langnau Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Jason O'Leary n'est plus l'entraîneur de Langnau. La formation emmentaloise sera dirigée par Yves Sarault pour affronter Rapperswil-Jona lundi en National League. Les Tigers "ont réagi à la série négative persistante et au manque de développement sportif" en se séparant avec effet immédiat de Jason O'Leary, expliquent-ils dans un communiqué. Avant-derniers du classement, ils ont perdu leurs sept derniers matches de championnat. Ancien joueur de Berne et Genève-Servette notamment, Yves Sarault avait entraîné Viège durant l'exercice 2020/21 de Swiss League, après une expérience à la tête des M20 du LHC. Le Canadien de 49 ans a signé un contrat portant jusqu'au terme de la présente saison avec les Tigers, qui avaient engagé Jason O'Leary en février 2021.

Djokovic perd son recours et doit quitter l'Australie Pas d'Open d'Australie pour Djokovic Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Novak Djokovic ne disputera pas l'Open d'Australie, qui débute lundi à Melbourne. La Cour fédérale a rejeté le recours du no 1 mondial, dont le visa avait été annulé à deux reprises. Le Serbe de 34 ans va être expulsé du territoire. Cette décision intervient alors que le programme des matches de lundi à l'Open d'Australie a déjà été officialisé. En conséquence, Novak Djokovic sera simplement remplacé par un "lucky loser", qui prendra sa place tout en haut du tableau masculin.

Novak Djokovic bientôt fixé sur son éventuelle expulsion Image: KEYSTONE/AP/James Ross L'ultime bataille judiciaire entre le no 1 mondial Novak Djokovic et le gouvernement australien s'est tenue dimanche devant la Cour fédérale d'Australie à Melbourne. Le gouvernement australien soutient que le Serbe non-vacciné contre le Covid-19 constitue un "risque sanitaire" et entend l'expulser du pays. La décision de la Cour est attendue dans la matinée en Suisse. Les trois juges de la Cour ont entendu durant plusieurs heures les arguments des représentants du tennisman et ceux du gouvernement, avant de se retirer pour délibérer. Autorisé à quitter le centre de rétention où il a été placé samedi, Djokovic a suivi l'audience en ligne depuis les bureaux de ses avocats. A la veille des premiers coups de raquette de l'Open d'Australie où "Nole" espérait toujours pouvoir remporter un 21e titre du Grand Chelem record, l'audience en référé doit décider si le joueur doit être immédiatement renvoyé chez lui et interdit de territoire australien pendant trois ans, ou si au contraire il peut disputer le tournoi. Dans ses conclusions déposées samedi devant la Cour, le ministre de l'Immigration Alex Hawke a soutenu que la présence de Djokovic dans le pays "est susceptible de représenter un risque sanitaire". Selon lui, elle encourage "le sentiment anti-vaccination" et pourrait dissuader les Australiens de se faire injecter leurs doses de rappel, alors que le variant Omicron se répand à grande vitesse dans le pays. "Troubles civils" La présence en Australie du champion pourrait même "entraîner une recrudescence des troubles civils", a ajouté le ministre. Même s'il a qualifié le risque que Djokovic contamine lui-même des Australiens de "négligeable", le ministre a estimé que son "mépris" passé des règles sanitaires contre le Covid constitue un mauvais exemple. Dimanche devant la Cour, les avocats de Novak Djokovic ont qualifié le placement en rétention de leur client et sa possible expulsion d'"illogique", "irrationnelle" et "déraisonnable". Le gouvernement "ne sait pas quelles sont les opinions de M. Djokovic actuellement", a plaidé l'avocat Nick Wood, affirmant que son client n'a jamais soutenu publiquement le mouvement anti-vaccination. Preuves suffisantes L'avocat du gouvernement, Stephen Lloyd, a répondu que le fait que le champion ne soit pas vacciné près de deux ans après le début de la pandémie et qu'il ait ignoré de façon répétée les règles sanitaires, notamment en omettant de s'isoler alors qu'il se savait infecté, constituaient des preuves suffisantes de sa position. La décision que prendront les trois juges de la Cour fédérale sera pratiquement impossible à contester tant par le gouvernement australien que par Djokovic.

Meier atteint la barre des 40 points Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Timo Meier a signé son 40e point de la saison samedi en NHL. L'Appenzellois a été crédité d'un assist lors d'un match perdu 2-1 après prolongation par San Jose face à Pittsburgh. Les Sharks ont ouvert la marque dès la 8e minute sur une réussite de Rudolfs Balcers. Timo Meier a obtenu sur ce but sa 25e mention d'aide dans cet exercice 2021/22 et atteint ainsi la barre des 40 points en seulement 34 parties. Timo Meier a ainsi repris la main dans le duel qui l'oppose à Roman Josi pour le titre de meilleur compteur suisse de la saison. Le défenseur bernois avait signé son 39e point un peu plus tôt dans la journée, dans un match perdu également après prolongation par son équipe de Nashville (4-3 à Boston).

Bencic et Teichmann en lice dès lundi Image: KEYSTONE/AP/ELISE AMENDOLA Deux Suissesses seront en lice dès la première journée de l'Open d'Australie lundi. Belinda Bencic (no 22) ouvrira les feux dès 1h du matin en Suisse dans la Kia Arena, où elle doit se frotter à la Française Kristina Mladenovic (WTA 91). Jil Teichmann (WTA 37) jouera quant à elle son 1er tour en fin d'après-midi australienne, soit vers 7h du matin en Suisse. La gauchère seelandaise en découdra avec la Croate Petra Martic (WTA 54) sur le court no 8. Le programme de lundi a été dévoilé extrêmement tard, les organisateurs ayant longuement attendu un verdict dans l'affaire Novak Djokovic. Le Serbe est supposé affronter son compatriote Miomir Kecmanovic en "night session", soit vers 11h en Suisse. Il sera remplacé par un "lucky loser" s'il doit renoncer à ce tournoi.

Les Hawks battus pour la 5e fois de suite Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta a subi samedi une cinquième défaite consécutive en NBA. Battus 124-118 à Miami vendredi, les Hawks se sont inclinés 117-108 face aux New York Knicks 24 heures plus tard en Géorgie. Privés pour une quatrième rencontre de suite de Clint Capela, touché à la cheville gauche, les Hawks affichaient un bilan de 17 victoires pour 25 défaites au terme de cette partie. Ils ont perdu neuf de leurs onze derniers matches et se retrouvent à cinq succès des Knicks, 10es à l'Est avec un bilan de 22-21. Atlanta n'a pourtant rien lâché dans cette partie, revenant à deux longueurs des Knicks (93-91) à 7'26'' du buzzer après avoir accusé jusqu'à 17 points de retard dans le troisième quart (70-53). Mais les Hawks ont à nouveau lâché prise dans le "money time" pour subir une 10e défaite d'affilée à domicile.

Le sacre de Kamila Valieva Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS La Russie a réussi le Grand Chelem aux Championnats d'Europe de Tallinn. En Estonie, Kamila Valieva a conclu la démonstration russe avec la conquête du quatrième titre mis en jeu. Alexia Paganini n'a, en revanche, pas obtenu le résultat espéré. Créditée d'un total de 178'10 points, la Suissesse a dû se contenter du dixième rang. Elle avait cueilli une très belle quatrième place il y a deux ans à Graz. La déception est également de mise pour Yasmine Kimiko Yamada qui a terminé au 19e rang. Déjà largement en tête après le programme court et invaincue cet hiver, Kamila Valieva, avec l'insouciance de ses 15 ans, sera la grande favorite pour l'or olympique à Pékin. Le podium européen est 100% russe, puisque Valieva, qui a totalisé 259,06 points, a devancé la championne du monde en titre Anna Shcherbakova (237,42) et Alexandra Trusova (234,36). Les trois Russes, toutes élèves de la sévère Eteri Tutberidze à Moscou, ont intégré au moins un quadruple saut au cours de leur programme libre. Sinitsina/Katsalapov couronnés en couple En l'absence de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ont conservé l'or européen en couple. Papadakis et Cizeron, vice-champions olympiques 2018 en quête d'or aux JO-2022, ont fait l'impasse sur ce rendez-vous par précaution sanitaire. Sinitsina et Katsalapov, titrés une première fois en 2020, se sont imposés avec 217,96 points, devant leurs compatriotes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (213,20) et les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri (207,97). Dans le camp suisse, Jasmine Tessari et Stephane Ealker ont pris le 19e rang avec une performance jugée moyenne en libre (86,57).

Roman Josi est revenu à la hauteur de Timo Meier dans la lutte du meilleur compteur suisse de NHL. Le Bernois a inscrit son 39e point lors de la défaite 4-3 de Nashville à Boston. Roman Josi a signé sa 13e réussite de la saison pour permettre à ses couleurs de revenir à 3-3. Les Predators devaient toutefois céder après 101'' de jeu dans la prolongation sur un but de Taylor Hall. Roman Josi a comptabilisé au moins un point lors des cinq derniers matches qu'il a livrés. Son bilan lors de cette belle série est de deux buts et de sept assists.

Genève-Servette passe une bonne soirée à Berne Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Genève-Servette poursuit sa belle série en National League. Les Genevois se sont imposés 4-1 sur la glace du CP Berne. Rien à faire pour Ajoie face aux Zurich Lions (1-6). Avec huit victoires à l'occasion des neuf derniers matches, les Genevois se sont remis dans le bon chemin. Il paraît pratiquement impossible qu'ils rejoignent le top 6, mais ils devraient pouvoir se préparer sereinement pour les pré-play-off. Cette fois-ci, c'est l'équipe de la capitale qui fait les frais du redressement des Genevois. Un jeu défensif retrouvé, une attaque opportuniste avec des joueurs comme Joël Vermin ou Tyler Moy bientôt au sommet de leur forme. Pour l'occasion, les Genevois alignaient leur sixième (!) gardien de la saison avec Connor Hughes, généreusement prêté par Fribourg-Gottéron. Le Canado-Suisse a rendu une copie propre. Pour Berne, étonnamment amorphe, il s'agit de la quatrième défaite de suite. Privé de leur "âme", Tristan Scherwey, les joueurs de la capitale paraissent manquer de caractère. Les Ajoulots ont concédé leur douzième revers de suite. Face à une des grosses machines du Championnat, les joueurs de Gary Sheehan n'ont pas fait le poids. Privés de compétition depuis le 23 décembre, avec seulement deux seuls renforts étrangers Philip-Michael Devos et Jerome Gauthier-Leduc, difficile pour les Jurassiens de rivaliser avec une équipe zurichoise où certains des joueurs suisses sont supérieurs aux étrangers comme Denis Malgin, décisif. L'international helvétique a d'abord "piqué" le palet à trois Jurassiens mal positionnés près de la bande pour ouvrir la marque (11e). Il a ensuite inscrit le 4-0. Les Lions comptent désormais sept succès consécutifs. Même dans l'attente de Gregory Hofmann, Zoug possède une armada offensive d'une efficacité redoutable. Lugano en a subi les conséquences (5-0). Le Suédois Carl Klingberg a réussi un doublé, bien aidé par un rebond de la bande sur l'ouverture du score. A 3-0, Chris McSorley a sorti son gardien Niklas Schlegel pour le remplacer par Thibaut Fatton. Sans effet surtout par la faute de l'offensive tessinoise bien tendre. Les Rapperswil-Jona Lakers ne sont pas prêts d'abandonner leur place dans les six premiers. Ils ont piégé Davos (2-0), un adversaire direct. Sandro Forrer et Andrew Rowe ont joué les marqueurs dans les rangs saint-gallois. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 34/71 (115-84). 2. Rapperswil-Jona Lakers 37/70 (120-93). 3. Zoug 34/68 (110-79). 4. Zurich Lions 37/67 (125-99). 5. Bienne 36/66 (112-90). 6. Davos 37/65 (107-91). 7. Genève-Servette 36/53 (97-101). 8. Lugano 36/51 (101-106). 9. Lausanne 34/49 (92-97). 10. Berne 36/46 (104-106). 11. Ambri-Piotta 37/43 (91-103). 12. Langnau Tigers 37/32 (103-136). 13. Ajoie 35/18 (62-154).