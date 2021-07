Petkovic voudrait signer à Bordeaux +++ Pas de finale pour Koechlin

Gérard Lopez avait établi une liste de quatre noms pour succéder à Jean-Louis Gasset dont il ne veut plus. Lucien Favre était en tête de cette liste, mais le Vaudois n'est pas entré en matière. Aujourd'hui, Vladimir Petkovic possède, dans l'esprit du nouveau propriétaire, une belle longueur d'avance sur l'adjoint de Jose Mourinho à la Roma Joao Sacramento et sur l'ancien entraîneur de Reims David Guion.

Selon le quotidien sportif, le Tessinois "souhaite rejoindre les Girondins" et les "négociations menées avec l'Association Suisse de Football (ASF) ne sont pas simples". Elles ont connu une première phase dimanche avec une démarche officielle de la part des dirigeants bordelais auprès de l'ASF. Ils ont manifesté leur intérêt pour la venue de Vladimir Petkovic qui est sous contrat avec l'ASF jusqu'à la fin du tour préliminaire de la Coupe du monde 2022. L'ASF précise que "son contrat sera prolongé automatiquement au 31 décembre 2022 en cas de qualification et qu'elle n'a pas d'autres déclarations à faire pour le moment". Mais selon Vinicio Fioranelli, son agent, Vladimir Petkovic et les Girondins ont déjà finalisé un accord qui porte sur trois ans.

Nino Schurter et Mathias Flückiger sont parvenus à durcir très vite la course pour opérer une sélection impitoyable sur un parcours exigeant. Seulement, les deux Suisses ont été désarmés devant l'attaque de Tom Pidcock après la mi-course. Victorieux ce printemps de la Flèche brabançonne sur route, le coureur de Leeds excelle vraiment dans toutes les disciplines. A 21 ans, il est promis à une carrière extraordinaire.

Nino Schurter et Mathias Flückiger sont parvenus à durcir très vite la course pour opérer une sélection impitoyable sur un parcours exigeant. Seulement, les deux Suisses ont été désarmés devant l'attaque de Tom Pidcock après la mi-course. Victorieux ce printemps de la Flèche brabançonne sur route, le coureur de Leeds excelle vraiment dans toutes les disciplines. A 21 ans, il est promis à une carrière extraordinaire.

Médaillée d'argent aux Mondiaux 2021 derrière sa compatriote Aori Nishimura (8e lundi), Momiji Nishiya, qui fêtera ses 14 ans le 30 août, n'est toutefois pas la plus jeune championne de l'histoire des Jeux. Le record de précocité est détenu depuis 1936 par l'Américaine Marjorie Gestring, sacrée au plongeon à 13 ans et 267 jours.

Sa prochaine adversaire sera la Championne de Roland-Garros Barbora Krejcikova (WTA 11). Victorieuse de... 22 des 23 derniers matches qu'elle a disputés, la Tchèque affrontera pour la première fois Belinda Bencic dans un choc qui promet. Et dont la gagnante ne sera plus qu'à une victoire de la médaille.

Gérard Lopez avait établi une liste de quatre noms pour succéder à Jean-Louis Gasset dont il ne veut plus. Lucien Favre était en tête de cette liste, mais le Vaudois n'est pas entré en matière. Aujourd'hui, Vladimir Petkovic possède, dans l'esprit du nouveau propriétaire, une belle longueur d'avance sur l'adjoint de Jose Mourinho à la Roma Joao Sacramento et sur l'ancien entraîneur de Reims David Guion.

Titmus sacrée sur 400 m libre, devant Ledecky

Image: KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ

Ariarne Titmus a détrôné Katie Ledecky sur 400 m libre lundi aux Jeux de Tokyo. L'Australienne de 20 ans s'est offert un premier sacre olympique en devançant de 0''67 l'Américaine en finale.

Championne du monde en titre de la discipline, Ariarne Titmus a réalisé un nouveau record d'Océanie (3'56''69). Elle a échoué à seulement 0''23 du record du monde établi par Katie Ledecky en finale des JO de Rio cinq ans plus tôt. Le bronze est revenu à la Chinoise Bingjie Li (4'01''08, record d'Asie).

En quête d'un sixième or olympique, Katie Ledecky (24 ans) tentera de prendre sa revanche sur Ariarne Titmus à l'occasion du 200 m libre. Les deux femmes seront d'ailleurs également opposées sur 800 m libre dans ces joutes, alors que l'Américaine sera "débarrassée" de l'Australienne sur 1500 m.

Peaty, évidemment

Déjà sacré en 2016 à Rio, Adam Peaty, maître incontesté de la discipline à 26 ans, a pour sa part dominé le 100 m brasse. En tête de bout en bout durant une finale remportée en 57''37, le Britannique a devancé le Néerlandais Arno Kamminga (58''00) et l'Italien Nicolo Martinenghi (58''33) pour un podium 100% européen, signe de la singularité de la brasse.

Détenteur avant la finale des 16 meilleurs chronos de l'histoire, le nageur d'Uttoxeter a traversé ses trois courses olympiques comme chaque sortie majeure depuis 2014: tout en fréquence gestuelle, et sans laisser planer l'ombre d'un suspense. Mais Arno Kamminga, seul autre nageur à être passé sous les 58'', a confirmé sa progression récente et pourrait titiller la suprématie d'Adam Peaty.

Un premier titre pour Dressel

Le relais américain composé de Caeleb Dressel, Blake Pieroni, Bowen Becker et Zach Apple a par ailleurs remporté le 4x100 m libre devant l'Italie et l'Australie. Dressel, qui vise six médailles d'or à Tokyo, a donc réussi son premier pari avant de participer à trois épreuves individuelles (50 et 100 m libre, 100 m papillon) et deux autres relais (4x100 m 4 nages et 4x100 m 4 nages mixte).