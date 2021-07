Petkovic voudrait signer à Bordeaux +++ Stump battu

Moret sortie au 3e tour par le no 1 mondial Rachel Moret n'a rien pu faire face au no 1 mondial au 3e tour Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung La belle aventure de Rachel Moret s'est comme prévu achevée au 3e tour du tournoi olympique de Tokyo. La Vaudoise s'est inclinée quatre sets à zéro devant le no 1 mondial, la Chinoise Chen Meng. Le verdict est sévère pour Rachel Moret, classée au 86e rang de la hiérarchie avant ces joutes. La gauchère morgienne de 31 ans n'a inscrit que 18 points, battue 11-3 11-6 11-2 11-7 en 21' de jeu seulement. Elle a néanmoins offert une belle réplique, notamment dans le quatrième set où elle a même pu mener 4-2. Cette défaite logique ne saurait ternir l'excellent bilan de Rachel Moret dans ces joutes. La Vaudoise a su pratiquer un jeu offensif pour atteindre son objectif, à savoir une place en 16es de finale. Elle a ainsi nettement dominé une adversaire mieux classée qu'elle, la Hongroise Georgina Pota (53e mondiale), dimanche au 2e tour.

Koechlin échoue en demi-finale en C1 Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Le rêve olympique de Thomas Koechlin a pris fin en demi-finale de l'épreuve de slalom en canadien mono lundi aux Jeux de Tokyo. Le Genevois a terminé au 13e rang, alors que seuls les 10 premiers décrochaient leur ticket pour la finale. Le Palois d'adoption a échoué à 3''38 seulement de la 10e place de cette demi-finale. Il a écopé de trois pénalités de 2 secondes, la première dès la troisième des 25 portes de l'exigeant parcours tracé sur le site de Kasai. La moue affichée par le céiste de 29 ans sitôt la ligne d'arrivée franchie en disait d'ailleurs long sur sa déception. Seul concurrent à avoir écopé de trois pénalités pour avoir touché une porte, il aurait passé l'épaule s'il n'avait commis qu'une seule faute.

Momiji Nishiya sacrée à 13 ans en street Image: KEYSTONE/EPA/JIJI PRESS Momiji Nishiya est devenue, à 13 ans, la première championne olympique de l'histoire du skateboard lundi à Tokyo. Le podium de l'épreuve de street est d'ailleurs le plus jeune de l'histoire des JO: la Brésilienne Rayssa Leal, 2e, a également 13 ans, la médaillée de bronze Funa Nakayama en ayant quant à elle 16! Médaillée d'argent aux Mondiaux 2021 derrière sa compatriote Aori Nishimura (8e lundi), Momiji Nishiya, qui fêtera ses 14 ans le 30 août, n'est toutefois pas la plus jeune championne de l'histoire des Jeux. Le record de précocité est détenu depuis 1936 par l'Américaine Marjorie Gestring, sacrée au plongeon à 13 ans et 267 jours.

Belinda Bencic: un choc contre la Championne de Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/Patrick Semansky Belinda Bencic (WTA 12) disputera les huitièmes de finale du tournoi olympique. La Saint-Galloise s'est imposée 6-2 6-4 devant la Japonaise Misaki Doi (WTA 94). Après un premier tour convaincant devant l'Américaine Jessica Pegula, Belinda Bencic a cueilli un succès qui ne souffre aucune discussion même si elle a dû écarter quatre balles de 4-2 dans la seconde manche. Son tranchant à la relance lui a permis de prendre très vite les commandes de la partie. Sa prochaine adversaire sera la Championne de Roland-Garros Barbora Krejcikova (WTA 11). Victorieuse de... 22 des 23 derniers matches qu'elle a disputés, la Tchèque affrontera pour la première fois Belinda Bencic dans un choc qui promet. Et dont la gagnante ne sera plus qu'à une victoire de la médaille.

"L'Equipe" annonce Vladimir Petkovic à Bordeaux Image: KEYSTONE/AP/Dmitri Lovetsky La Suisse est en passe de perdre le plus grand sélectionneur de son histoire. Selon "L'Equipe", Vladimir Petkovic s'apprête, en effet, à rejoindre Bordeaux. Selon le quotidien sportif, le Tessinois "souhaite rejoindre les Girondins" et les "négociations menées avec l'Association Suisse de Football ne sont pas simples". Ce choix d'abandonner l'équipe de Suisse qu'il a conduit en quart de finale à l'Euro après avoir éliminé la France est, pour le moins, étonnant. Bordeaux a, en effet, failli être rétrogradé sur le tapis vert en raison de ses problèmes financiers avant d'être repris par l'homme d'affaires Gérard Lopez qui prend le pari de financer les clubs par un endettement massif. S'il rejoint Bordeaux, Vladimir Petkovic (57 ans) devra composer avec un effectif qui sera amputé de ses gros salaires, dont Loris Benito. Les émoluments de l'Argovien, qui a rejoint Bordeaux il y a deux ans, ne collent plus à la nouvelle politique du club. Gérard Lopez avait établi une liste de quatre noms pour succéder à Jean-Louis Gasset dont il ne veut plus. Lucien Favre était en tête de cette liste, mais le Vaudois n'est pas entré en matière. Aujourd'hui, Vladimir Petkovic possède, dans l'esprit du nouveau propriétaire, une belle longueur d'avance sur l'adjoint de Jose Mourinho à la Roma Joao Sacramento et sur l'ancien entraîneur de Reims David Guion.

Titmus sacrée sur 400 m libre, devant Ledecky Image: KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ Ariarne Titmus a détrôné Katie Ledecky sur 400 m libre lundi aux Jeux de Tokyo. L'Australienne de 20 ans s'est offert un premier sacre olympique en devançant de 0''67 l'Américaine en finale. Championne du monde en titre de la discipline, Ariarne Titmus a réalisé un nouveau record d'Océanie (3'56''69). Elle a échoué à seulement 0''23 du record du monde établi par Katie Ledecky en finale des JO de Rio cinq ans plus tôt. Le bronze est revenu à la Chinoise Bingjie Li (4'01''08, record d'Asie). En quête d'un sixième or olympique, Katie Ledecky (24 ans) tentera de prendre sa revanche sur Ariarne Titmus à l'occasion du 200 m libre. Les deux femmes seront d'ailleurs également opposées sur 800 m libre dans ces joutes, alors que l'Américaine sera "débarrassée" de l'Australienne sur 1500 m. Peaty, évidemment Déjà sacré en 2016 à Rio, Adam Peaty, maître incontesté de la discipline à 26 ans, a pour sa part dominé le 100 m brasse. En tête de bout en bout durant une finale remportée en 57''37, le Britannique a devancé le Néerlandais Arno Kamminga (58''00) et l'Italien Nicolo Martinenghi (58''33) pour un podium 100% européen, signe de la singularité de la brasse. Détenteur avant la finale des 16 meilleurs chronos de l'histoire, le nageur d'Uttoxeter a traversé ses trois courses olympiques comme chaque sortie majeure depuis 2014: tout en fréquence gestuelle, et sans laisser planer l'ombre d'un suspense. Mais Arno Kamminga, seul autre nageur à être passé sous les 58'', a confirmé sa progression récente et pourrait titiller la suprématie d'Adam Peaty. Un premier titre pour Dressel Le relais américain composé de Caeleb Dressel, Blake Pieroni, Bowen Becker et Zach Apple a par ailleurs remporté le 4x100 m libre devant l'Italie et l'Australie. Dressel, qui vise six médailles d'or à Tokyo, a donc réussi son premier pari avant de participer à trois épreuves individuelles (50 et 100 m libre, 100 m papillon) et deux autres relais (4x100 m 4 nages et 4x100 m 4 nages mixte).

Stump dominé par le champion d'Europe Image: KEYSTONE/AP/ARIEL SCHALIT Nils Stump n'aura livré qu'un seul combat aux JO de Tokyo. Le Zurichois s'est incliné dès son entrée en lice chez les moins de 73 kg, battu sur ippon par le Kosovar Akil Gjakova. Exempté de 1er tour, Nils Stump a dû s'avouer vaincu aprè 3'52'' de combat face au champion d'Europe en titre. Il a joué de malchance, se blessant rapidement à la lèvre alors qu'il avait parfaitement entamé son quatrième duel avec Akil Gjakova. Le Zurichois, déjà battu par le Kosovar en avril à Lisbonne lors des championnats d'Europe, a perdu sa concentration après cet incident qui lui a valu un épais bandage. Mais il n'a pas à rougir de cette défaite, subie face à l'un des outsiders de ces JO.

Golubic dominée en deux sets par Osaka Image: KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Viktorija Golubic (WTA 50) a logiquement subi la loi de Naomi Osaka (WTA 2) au 2e tour du tableau de simple des JO de Tokyo. La Zurichoise s'est inclinée 6-3 6-2 en 65' devant la Japonaise, qui vise l'or à domicile. Quart de finaliste du récent Wimbledon, Viktorija Golubic n'a pas grand-chose à se reprocher au terme de son premier duel avec Naomi Osaka. Dépassée par la puissance de la Japonaise, elle n'a inscrit que 8 points à la relance. La Zurichoise a résisté jusqu'à 3-3, avant de concéder sept jeux d'affilée. Elle s'est procuré une seule balle de break dans cette partie, à 5-3, mais Naomi Osaka l'a effacée en claquant une grosse première balle de service avant d'armer un smash gagnant.

Djakovic et Mamié sortis en demi-finales Image: KEYSTONE/EPA/Patrick B. Kraemer Antonio Djakovic et Lisa Mamié n'ont pas signé d'exploit lundi matin aux JO de Tokyo. Le Thurgovien, sur 200 m libre, et la Zurichoise, sur 100 m brasse, ont logiquement échoué en demi-finales. Brillant 9e sur 400 m avec un nouveau record national à la clé, Antonio Djakovic (18 ans) n'est toutefois pas passé loin d'une finale grâce à son chrono de 1'45''92. Il lui a manqué 0''22 pour se hisser parmi les huit meilleurs. Le Thurgovien a amélioré de 0''18 son meilleur temps sur 200 m, passant pour la première fois sous les 1'46''. Ces 1'45''92 le placent à 0''12 du record de Suisse, établi par Dominik Meichtry lors des JO de Pékin 2008 avec une combinaison en polyuréthane. Lisa Mamié (22 ans) a échoué plus nettement. Médaillée d'argent aux Européens de Budapest mais sur 200 m brasse, la Zurichoise s'est classée 15e des demi-finales du 100 m brasse, en 1'07''41. Elle se serait qualifiée pour la finale si elle avait battu son record de Suisse (1'06''60).

Sabrina Jaquet à nouveau battue Image: KEYSTONE/AP/Markus Schreiber Sabrina Jaquet n'a pas non plus tenu le choc pour son deuxième match dans le tournoi olympique de Tokyo. Diminuée par une blessure au mollet gauche, la Neuchâteloise s'est inclinée 21-10 21-14 devant la Française Qi Xuefei (BWF 41) dans le cadre du groupe P. Battue 21-7 21-13 par le no 1 mondial Tai Tzu-Ying deux jours plus tôt, Sabrina Jaquet (BWF 46) a résisté jusqu'à 7-7 dans le premier set, avant de concéder 10 points d'affilée. Le scénario de la deuxième manche fut quasiment identique, la Chaux-de-Fonnière menant 6-5 avant de perdre 7 des 9 points suivants. Sabrina Jaquet (34 ans), qui espérait avant tout prendre du plaisir pour la dernière compétition de sa carrière, n'a donc toujours pas gagné le moindre set pour ses troisièmes JO. Sa tâche s'annonce également difficile pour sa troisième partie à Tokyo: elle affrontera la Vietnamienne Thuy Linh Nguyen (BWF 49), qui avait dominé Qi Xuefei 21-11 21-11 samedi.

Max Studer 9e, l'or pour Blummenfelt Image: KEYSTONE/EPA/PETER KLAUNZER Max Studer a signé une belle performance dans le triathlon des Jeux de Tokyo. Le Soleurois a terminé au 9e rang, à 1'02'' du champion olympique Kristian Blummenfelt, manquant de peu son objectif, une place dans le top 8. Programmé pour jouer le podium à Paris en 2024, Max Studer a tout de même concédé 42'' au médaillé de bronze, le Néo-Zélandais Hayden Wilde. Deuxième Suisse en lice, Andrea Salvisberg doit se contenter du 22e rang, à 2'21'' du vainqueur. Le Bernois de 32 ans, leader après la portion de vélo, n'a pas tenu le choc en course à pied. Le nouveau champion olympique Kristian Blummenfelt a forcé la décision dans les deux derniers kilomètres, faussant compagnie à ses deux derniers compagnons d'échappée. Le Norvégien de 27 ans s'est imposé avec 11'' d'avance sur son dauphin britannique et 20'' sur Hayden Wilde.

Servette remporte le derby du Rhône Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Servette a enlevé le premier derby du Rhône de la saison pour la reprise de la Super League. A Tourbillon, les Genevois se sont imposés 2-1. Giflé en Norvège pour son entrée en lice en Conference League, Servette a retrouvé avec un certain plaisir les pelouses helvétiques. En Valais, les joueurs d'Alain Geiger ont été plus incisifs devant le but. Ils ont aussi profité des hésitations de la défense sédunoise et de la mauvaise après-midi de Sandro Theler. Latéral gauche, le jeune joueur a souffert face aux attaquants servettiens. Si Imeri a pu ouvrir le score à la 31e sur un caviar de Stevanovic, le SFC aurait dû marquer plus tôt. On pense notamment à cette action de la 12e lorsque Cognat n'a pas su profiter d'une grosse bévue de Ndoye. Mieux dans son jeu, plus tranchant, Servette a doublé la mise à la 53e sur une belle frappe de Kyei. Dos au mur, Sion s'est ménagé quelques possibilités, mais il a toujours manqué un petit quelque chose dans le dernier geste, comme quand Guillaume Hoarau a dû négocier un ballon un peu trop haut à la 69e. Les Valaisans ont réduit la marque en toute fin de partie sur une tête de Ndoye et surtout une sortie complètement ratée de Frick. Mais le gardien genevois ne sera pas montré du doigt puisque cette réussite ne change rien au tableau. Des victoires à l'extérieur Dans le même temps, Bâle s'est défait de GC 2-0. Un autogoal de Campana (54e) et un but d'Esposito (70e) ont permis aux Rhénans de faire la différence. Opportuniste, Zurich est lui allé chercher trois points à Lugano. Un succès 2-0 qui s'est dessiné en première mi-temps. Une réussite de l'ancien Luganais Guerrero (20e) et un penalty de Marchesano (45e) ont suffi aux Zurichois pour repartir du Tessin avec la totalité de l'enjeu. Le duel des nouveaux coaches a tourné à l'avantage de l'Allemand Andre Breitenreiter. L'entraîneur des Bianconeri, Abel Braga, n'a pas pu insuffler ce petit quelque chose pour faire douter les Alémaniques. Les Tessinois sont passés proches de la réduction du score lorsque Bottani a attrapé le poteau à la 78e. Mais sous le déluge, les Luganais n'ont jamais véritablement convaincu, malgré une certaine domination territoriale.

Les temps records d'Alex Wilson ne seront pas homologués Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Les temps records d'Alex Wilson réalisés dimanche dernier ne seront pas homologués. Le sprinter bâlois avait établi des records de Suisse à Atlanta (USA) tant sur 100 que sur 200 m. Ses 9''84 sur 100 m constituaient même un record d'Europe. Comme Swiss Athletics l'a annoncé, il manquait un système d'information du départ dans ce meeting en Géorgie. Celui-ci informe automatiquement d'un faux départ si l'athlète "grille" le coup de feu du starter. Le système d'information du départ est nécessaire pour homologuer un record d'Europe ou du monde. Les temps de Wilson (9''84 et 19''89) ne seront non plus pas validés comme des records de Suisse. Les recherches de Swiss Athletics ont montré que d'autres exigences pour homologuer les temps n'étaient pas remplies. Les organisateurs d'Atlanta ont ainsi expliqué qu'ils savaient que les temps produits dans ce meeting n'étaient pas corrects. Il n'y avait ainsi ni arbitre sur le lieu des courses et le stade n'était pas homologué selon les standards internationaux. En conclusion, les temps de Wilson ne seront pas validés comme des records ni ne seront enregistrés par Swiss Athletics et World Athletics dans leurs statistiques.