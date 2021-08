Philipsen gagne la 5e étape de la Vuelta +++ GP du Japon annulé

Philipsen gagne la 5e étape, Elissonde prend le maillot rouge Image: KEYSTONE/AP/Alvaro Barrientos Le Belge Jasper Philipsen a remporté au sprint la 5e étape de la Vuelta entre Tarancon et Albacete. L'Estonien Rein Taaramäe a perdu le maillot rouge après une chute au profit de Kenny Elissonde. A 12 km de l'arrivée, une chute massive impliquant une centaine de coureurs a envoyé le leader du général Rein Taaramäe au sol, avant qu'il ne puisse repartir plus de 1'30 plus tard. Malgré ses efforts, l'écart à combler était déjà trop important pour espérer conserver sa tunique rouge, endossée par Elissonde, jusque-là 2e du général, à seulement 25 secondes. Si le groupe qui a pu éviter la chute s'est relevé pour permettre au peloton de se regrouper, certains coureurs, en plus du maillot rouge, ont perdu trop de terrain pour rentrer. Le Français Romain Bardet, leader de l'équipe DSM, est arrivé plus de cinq minutes après la tête de course, très marqué par la chute. Philipsen a lui remporté sa 2e victoire sur cette édition de la Vuelta, après celle acquise lors de la 2e étape à Burgos, déjà devant Fabio Jakobsen, vainqueur mardi à Molina de Aragon. L'Italien Alberto Dainese (DSM) a pris la 3e place de l'étape.

Thiem ne défendra pas son titre à l'US Open Dominic Thiem ne jouera plus en 2021 Image: KEYSTONE/EPA EFE/ATIENZA L'Autrichien Dominic Thiem, vainqueur sortant, ne défendra pas son titre à l'US Open qui débutera le 30 août. Il a annoncé son forfait sur les réseaux sociaux. Thiem a pris cette décision en raison de la blessure au poignet droit qui le perturbe depuis plusieurs mois. Elle l'oblige à mettre un terme à sa saison. "Je dois prendre la décision de déclarer forfait pour l'US Open et de mettre un terme à ma saison 2021, mon poignet me fait à nouveau mal", a déclaré le no 6 mondial dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Formule 1: le GP du Japon passe à la trappe Image: KEYSTONE/EPA/Zsolt Szigetvary Le Grand Prix du Japon a été annulé pour la deuxième année consécutive en raison de la situation sanitaire. La course devait se tenir sur le circuit de Suzuka le 10 octobre. Après des discussions "avec les autorités au Japon, la décision a été prise par le gouvernement japonais d'annuler la course cette saison à cause des difficultés liées à la pandémie qui perdure dans le pays", a écrit le promoteur de la discipline, la société américaine Formula One. Les patrons de la F1 travaillent à une éventuelle révision du calendrier. Les courses prévues cette année au Canada, à Singapour et en Australie ont déjà été annulées.

Mercedes quittera la formule E à fin 2022 Nyck de Vries sur sa Mercedes Image: KEYSTONE/AP/David Davies Le constructeur automobile allemand Mercedes va se retirer de la formule E au terme de la saison 2022. La marque vient de remporter le championnat 2021. Ce retrait était dans l'air depuis quelques jours. Mercedes suit le mouvement initié par deux autres grandes marques allemandes, à savoir Audi et BMW qui ont toutes deux arrêté au terme de la saison qui vient de s'achever à Berlin. "Dans le cadre de ses nouvelles orientations stratégiques, la marque a décidé de transférer ses ressources dans le cadre d'une électrification accélérée de sa gamme visant à proposer trois plateformes totalement électriques qui seront lancées en 2025", a annoncé Mercedes. "En conséquence, Mercedes va transférer les ressources consacrées au championnat du monde de Formule E pour utiliser l'expérience acquise en compétition vers des produits développés en série", a ajouté la marque à l'étoile. Mercedes participe sous son nom à ce championnat, avec une écurie officielle, depuis la saison 2019/2020, et vient de remporter les deux titres mondiaux de la saison 7: côté pilotes avec le Néerlandais Nyck de Vries et côté constructeurs. Mercedes est aussi présent en Formule 1 où elle a remporté tous les titres pilotes et constructeurs depuis 2014, notamment grâce au Britannique Lewis Hamilton, dans des monoplaces à moteur hybride. "Le groupe consacrera ses activités dans les sports mécaniques sur la Formule 1, renforçant le statut de cette discipline comme le meilleur laboratoire pour développer et tester des technologies durables et efficaces à l'avenir", ajoute le communiqué.

CP Berne: trois ans de plus pour Ramon Untersander Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Ramon Untersander (30 ans) reste fidèle au CP Berne. Le défenseur a prolongé de trois ans son contrat avec le club de la capitale, soit jusqu'au terme de la saison 2023/24. Untersander est arrivé chez les Ours en 2015, en provenance de Bienne. En 291matches de championnat, il a accumulé 172 points, dont 55 buts. Trois fois champion Le défenseur a fêté trois titres de champion et une Coupe de Suisse avec les Bernois. Il faisait par ailleurs partie de l'équipe de Suisse vice-championne du monde en 2018.

La revanche de la finale des Jeux pour Belinda Bencic Une nouvelle victoire pour Belinda Bencic. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Dix-huit jours après la conquête de l'or olympique, Belinda Bencic gagne toujours. La Saint-Galloise a rejoint Jil Teichmann parmi les qualifiées au deuxième tour du tournoi WTA 1000 de Cincinnati. Dans l'Ohio, Belinda Bencic (WTA 11) a battu 6-3 7-5 Marketa Vondrousova (WTA 42), sa malheureuse adversaire lors de la... finale des Jeux de Tokyo. Clinique sur les balles de break en sa faveur - 3 sur 3 -, la Championne olympique a cueilli une victoire bien plus exécutive qu'à Tokyo où elle avait dû effacer un break de retard au troisième set. La clé de son succès fut également sa plus grande efficacité derrière sa seconde balle avec 14 points gagnés sur 26 contre 9 sur 25 pour la Tchèque. Ce mercredi, Belinda Bencic sera opposée au deuxième tour à l'Américaine Shelby Rogers (WTA 43) contre laquelle elle reste sur trois victoires. Quant à Jil Teichmann (WTA 65), elle rencontrera également une Américaine en la personne de Bernarda Pera (WTA 83). Les deux joueuses n'ont encore jamais été opposées à ce jour.

Supercoupe d'Allemagne: le Bayern bat Dortmund 3-1 Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Le Bayern Munich a remporté la Supercoupe d'Allemagne. Les Bavarois ont battu le Borussia Dortmund, pourtant sur sa pelouse, sur le score de 3-1. Les champions ont marqué par l'inévitable Lewandowski, auteur d'un doublé (41e/74e), et Müller (49e). Les Suisses Gregor Kobel et Manuel Akanji - fautif sur le 3-1 - étaient titulaires du côté du BVB, qui a réduit l'écart par Reus (66e). Le buteur norvégien Haaland, privé de ballons exploitables, a connu un match frustrant. Ce succès du Bayern contre l'un de ses plus grands rivaux donne ainsi un premier trophée à Julian Nagelsmann, le nouvel entraîneur du "Rekordmeister".

Cristiano Ronaldo écarte tout retour au Real Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Cristiano Ronaldo a écarté tout projet de retour au Real Madrid, comme évoqué par certains médias. Le Portugais, qui évolue à la Juventus, a regretté que certains "jouent avec (son) nom". "Mon histoire au Real Madrid est écrite. C'est enregistré. En mots et en chiffres, en trophées et en titres, en records et en gros titres", écrit (en anglais) sur Instagram "CR7", qui a joué au Real pendant neuf saisons (2009-18). Rumeurs "Au-delà de cet épisode le plus récent en Espagne, il y a eu des informations fréquentes m'associant à un certain nombre de clubs dans différents championnats, sans que personne ne se soucie jamais d'essayer de chercher la vérité", ajoute Ronaldo. Le Portugais est au coeur de nombreuses rumeurs de transferts depuis plusieurs mois alors qu'il doit entamer sa quatrième et dernière année de contrat à Turin. "Je brise le silence aujourd'hui pour dire que je ne peux pas autoriser les gens à continuer à jouer avec mon nom. Je reste concentré sur ma carrière et sur mon travail, engagé et préparé pour tous les défis qui m'attendent", ajoute la star de 36 ans, meilleur buteur du championnat d'Italie la saison dernière, sans pour autant confirmer explicitement qu'il va rester à la Juve.

Pré-qualifications Coupe du monde: la Suisse bat la Slovaquie Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse a remporté son dernier match du groupe F des pré-qualifications de la Coupe du monde. A Skopje, elle a battu la Slovaquie 65-60. Longtemps, les Helvètes - qui avaient pris le large lors du deuxième quart gagné 26-11 - ont semblé promis à un très large succès. Ils menaient en effet de 17 points après le troisième quart. Mais un certain relâchement, associé à la réaction slovaque, a permis à leurs adversaires de revenir à une longueur (57-56) à 2'04 de la fin. Assurer l'essentiel Les hommes du sélectionneur Ilias Papatheodorou ont cependant su serrer la garde et assurer l'essentiel dans une phase finale nerveuse et hachée. Ils ont ainsi pris leur revanche sur les Slovaques, contre qui ils avaient perdu vendredi (56-64). Les meilleurs marqueurs helvètes ont été Rocak (14 points), Kazadi (13), Coutture (12) et Kovac (11). La Suisse conclut donc son tournoi avec un bilan de deux victoires et deux défaites. Elle devra attendre le résultat de la rencontre de mercredi entre les Slovaques et la Macédoine du Nord pour savoir si elle finit à l'une des deux premières places du groupe.

Tour d'Espagne: Fabio Jakobsen vainqueur de la 4e étape Image: KEYSTONE/AP/TOMASZ MARKOWSKI Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck) s'est imposé au sprint à Molina de Aragon au terme de la 5e étape du Tour d'Espagne, longue de 164 km. L'Estonien Rein Taaramäe reste maillot rouge. Jakobsen (24 ans) a devancé dans l'emballage final le Français Arnaud Démare, pourtant idéalement lancé par deux coéquipiers. Le Néerlandais a ainsi fêté son premier grand succès depuis sa terrible chute lors du Tour de Pologne le 5 août 2020, dans laquelle il avait failli perdre la vie. Coma artificiel Après avoir été plongé dans un coma artificiel et opéré pendant cinq heures, il avait pu être sauvé. Sa convalescence a été longue puisqu'il n'a retrouvé la compétition que lors du Tour de Turquie en avril. Jakobsen avait renoué avec la victoire lors du Tour de Wallonie en juillet, gagnant la 2e et la 5e étape. Pour sa part, Taaramäe (Intermarché-Wanty) a été victime d'une chute à un peu plus de 2 km de l'arrivée. Grâce au règlement qui gèle les temps à 3 km de la ligne en cas de chute, il portera encore le maillot de leader mercredi. La 5e étape reliera Tarancon à Albacete sur 184 km. Le parcours est dénué de difficulté, de sorte qu'un nouveau sprint semble probable.

AS Rome: 40 millions d'euros pour Tammy Abraham Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL L'attaquant anglais Tammy Abraham (23 ans) quitte Chelsea. Il s'est engagé jusqu'en 2026 avec l'AS Rome de José Mourinho. Le club italien a déboursé plus de 40 millions d'euros pour le transfert. Le montant de la transaction - 40 millions d'euros auxquels s'ajouteront des bonus - en fait la recrue la plus onéreuse de l'histoire des Giallorossi, se positionnant plus ou moins au même niveau que le Tchèque Patrik Schick en 2017. L'arrivée d'Abraham à la Roma conclut un mouvement triangulaire qui a vu Romelu Lukaku quitter l'Inter Milan pour Chelsea puis Edin Dzeko partir de la Roma pour succéder au Belge chez les Nerazzurri. L'international anglais (6 sélections) va hériter du no 9 laissé libre par le Bosnien.

Demba Ba quitte déjà Lugano Demba Ba, 48 minutes et basta Image: KEYSTONE/Ti-PRESS/Samuel Golay Après seulement 48 minutes de jeu en trois matches, l'aventure de Demba Ba en Super League est déjà finie. Selon la RSI, le Sénégalais de 36 ans a déjà quitté le FC Lugano et est retourné en France. L'ancien attaquant de Chelsea avait rejoint le Tessin au début du mois de juillet en tant que joueur libre. Par ailleurs l'actionnaire majoritaire Angelo Renzetti a trouvé un acheteur pour le club aux États-Unis. Les nouveaux investisseurs autour du milliardaire américain Joe Mansueto doivent être présentés mercredi après-midi. Mansueto est propriétaire du club de MLS Chicago Fire depuis 2019 avec les Suisses Raphaël Wicky (entraîneur) et Georg Heitz (directeur sportif).

Naomi Osaka fond en larmes en conférence de presse Image: KEYSTONE/AP/Patrick Semansky Naomi Osaka, no 2 mondiale et quatre fois titrée en Grand Chelem, a fondu en larmes pour sa première conférence de presse sur le circuit WTA depuis mai. C'était lundi lors du tournoi de Cincinnati. Osaka, 23 ans, avait renoncé à Roland-Garros après sa victoire au premier tour puis fait l'impasse sur Wimbledon pour régler ses problèmes d'anxiété, une décision qui avait suscité une controverse mais provoqué le soutien de différentes personnalités. "C'est quelque chose que j'avais besoin de faire pour moi. Au départ, je suis restée chez moi pendant quelques semaines et j'étais gênée de sortir car je ne savais pas si les gens porteraient un regard différent sur moi", a expliqué Osaka lors de sa première conférence de presse, en format traditionnel, depuis le tournoi de Rome au printemps. "La révélation pour moi a été d'aller aux Jeux olympiques, quand les athlètes sont venus me voir pour me dire qu'ils étaient très heureux de ce que j'avais fait", a-t-elle poursuivi. Osaka, dont le père est haïtien, avait annoncé la semaine dernière vouloir offrir la totalité des gains qu'elle percevra lors du tournoi de Cincinnati aux victimes du séisme en Haïti. Cette conférence de presse précédait son entrée en lice dans le tournoi. Plus tard, lors de la même conférence, elle a fondu en larmes à la suite d'une autre question. Fin juillet, Osaka avait estimé que "le format des conférences de presse est dépassé et devrait être revu", dans une chronique pour le magazine Time: "Je pense que nous pouvons l'améliorer, le rendre plus intéressant et plus agréable pour tout le monde", avait-elle écrit. "Mon intention n'était pas de lancer un appel à la révolte, mais plutôt d'avoir un point de vue critique sur la façon de travailler et demander ce qu'il est possible de mieux faire", s'est-elle justifiée depuis. Lors des Jeux olympiques de Tokyo, la superstar américaine de la gymnastique Simone Biles, multi-médaillée olympique, avait elle aussi indiqué publiquement vouloir prendre soin de sa santé mentale, en évoquant une pression trop lourde à gérer.

Jil Teichmann passe sans trembler Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Jil Teichmann (WTA 65) n'a pas connu de problèmes au premier tour du tournoi WTA de Cincinnati. La Biennoise s'est débarrassée de la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 40) 6-2 6-0. La Seelandaise n'a pas fait de détails dans cette rencontre à sens unique. Elle a ainsi pris à cinq reprises l'engagement de la Roumaine sans concéder le sien. Elle n'a d'ailleurs eu qu'une balle de break à sauver, lors du premier set. La gauchère s'impose donc pour la deuxième fois en deux duels face à Cirstea. Elle avait déjà pris le meilleur sur elle à Linz en 2018, là aussi en deux sets. Au prochain tour, Teichmann affrontera au tour suivant la gagnante du duel entre l'Américaine Pera (WTA 83) et la Russe Pavlyuchenkova (WTA 17).