Pinot vainqueur sur le Tour de Suisse ++ Bâle recrute un buteur français

Heidrich/Vergé-Dépré battues en demi-finales des Mondiaux Image: KEYSTONE/AP/Alfredo Falcone Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré ont été battues en demi-finale des Mondiaux de Rome. La Zurichoise et la Bernoise se sont inclinées 21-19 21-13 devant les Brésiliennes Duda/Ana Patricia. Il a fallu un peu plus de 40 minutes de jeu aux favorites d'Amérique du sud pour prendre le meilleur sur les médaillées de bronze aux JO de Tokyo. Les Suissesses ont tenu le choc durant le set initial avant de laisser filer les Brésiliennes, têtes de série no 2, lors d'une deuxième manche où l'on a vite senti qu'elles n'y croyaient plus. Revenues à 10-11, les championnes d'Europe 2020 avaient encore une chance de faire douter les Sud-Américaines. Seulement elles n'ont pas été assez précises pour faire trembler leurs adversaires qui ont inscrit dix points contre seulement trois pour les Helvètes. Mais les deux femmes peuvent encore rêver à une médaille mondiale puisqu'elles auront l'occasion de jouer pour le bronze face à une paire qui reste à déterminer. Si elles décrochent le bronze dimanche, il s'agira de la troisième médaille mondiale helvétique. Les deux premières ont été remportées par des duos masculins: les fréres Laciga en 1999 et Paul Laciga avec Sascha Heyer en 2005. L'argent à chaque fois.

L'ex-N.1 mondiale Naomi Osaka annonce son forfait à Wimbledon La Japonaise Naomi Osaka fait l'impasse sur le tournoi de Wimbledon. Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena L'ex-no 1 mondial Naomi Osaka a annoncé samedi sur Twitter qu'elle ne disputera pas le tournoi sur gazon de Wimbledon, qui débute le 27 juin, en raison d'une blessure persistante à un talon d'Achille. "Mon talon d'Achille n'est toujours pas guéri, donc on se verra la prochaine fois", a écrit la Japonaise sur son compte officiel. "On te souhaite une guérison rapide et un retour total à la bonne santé", ont écrit les organisateurs du tournoi sur un autre tweet relayant celui d'Osaka. Il y a trois semaines, la quadruple vainqueur en Grand Chelem avait laissé entendre qu'elle hésitait à s'aligner à Wimbledon faute de points distribués par la WTA en raison de l'exclusion des joueuses russes et bélarusses du tournoi du Grand Chelem londonien. "J'ai l'impression que si je joue à Wimbledon sans points en jeu, ça revient un peu à une exhibition (...) Je n'ai même pas encore pris ma décision, mais je penche plus pour ne pas jouer étant données les circonstances actuelles, mais ça pourrait changer", avait-elle expliqué en conférence de presse après son élimination au premier tour à Roland-Garros. "Chaque fois que j'ai l'impression qu'un tournoi ressemble à une exhibition, je ne peux tout simplement pas y aller à 100%", avait développé la joueuse de 24 ans, retombée à la 43e place et qui n'avait jamais atteint les 8e de finale sur le gazon londonien. La WTA, comme l'ATP, qui gèrent respectivement les circuits féminin et masculin, ont annoncé vendredi ne distribuer aucun point au Majeur londonien s'il maintient sa décision d'exclure Russes et Bélarusses en raison de la guerre en Ukraine.

Pinot s'impose en solitaire à Malbun, Higuita nouveau leader Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Français Thibaut Pinot (Groupama) a remporté détaché la 7e étape du Tour de Suisse, Ambri - Malbun (LIE/194 km). Le Colombien Sergio Higuita a pris le maillot jaune des épaules de Jakob Fuglsang. Déjà vainqueur d'étape sur le Tour de Suisse en 2015 sur l'imposante montée du Rettenbach à Sölden en Autriche, Pinot a enlevé une nouvelle victoire de prestige. Le Français a fait partie de l'échappée du jour, qui s'est formée avant le passage du col du Lukmanier. Ensuite, le groupe de onze coureurs a explosé dès les premières pentes en direction de Malbun. La montée vers le village du Liechtenstein est une des plus exigeantes des Alpes avec ses 12 km à plus de 8% de moyenne. L'Espagnol Ion Izagirre est parti en compagnie du Kazakh Alexey Lutsenko. Pinot a réagi plus tardivement, mais est parvenu à revenir sur les deux hommes et les a irrémédiablement lâchés l'un après l'autre. A l'arrivée, le Français a précédé de 25'' l'Espagnol Oscar Rodriguez, revenu de l'arrière, et de 38'' Lutsenko. A environ 3 minutes des hommes de tête, la bataille a fait rage pour le maillot jaune. Si Geraint Thomas n'a pas quitté la roue de Fuglsang, Sergio Higuita (Bora) s'est montré plus entreprenant alors que la pente était toujours plus sévère. Finalement, le Colombien est parvenu à prendre 11'' à Thomas et 29'' au leader de l'épreuve. Thomas le grand favori Avant le contre-la-montre final (25,6 km) de Vaduz ce dimanche, Higuita a revêtu le maillot jaune avec une marge infime de 2'' sur Thomas, désormais le grand favori pour la victoire finale. Fuglsang pointe à 19'' et devrait accrocher une place sur le podium. La troisième place pourrait bien se jouer entre Higuita, vainqueur à Zinal sur le Tour de Romandie cette année, et l'étonnant Stefan Küng. Le rouleur thurgovien est à nouveau parvenu à hisser ses 80 kg avec les meilleurs grimpeurs avant de lâcher du lest dans les deux derniers kilomètres. Il a perdu 1'40'' sur Higuita et 1'29'' sur Thomas, ce qui lui interdit de rêver à la victoire finale. Avec un débours de 2'19'' sur Higuita, Küng peut encore rêver d'un podium surtout que le tracé du "chrono" sera plat. Le meilleur Suisse de la journée a finalement été Sébastien Reichenbach, 9e sur les hauteurs de Malbun à un peu plus de 2' de son coéquipier. Désormais 6e du général, le Valaisan devra se battre sur le contre-la-montre pour entrer dans les dix premiers.

Bâle engage l'attaquant français Jean-Kévin Augustin Image: KEYSTONE/AP/CLAUDE PARIS Le FC Bâle s'est assuré les services de l'attaquant franco-haïtien Jean-Kévin Augustin (25 ans). L'ancien joueur du PSG s'est engagé pour trois saisons avec les Rhénans. Né et élevé à Paris, Augustin a tout naturellement rejoint le mouvement juniors du Paris St-Germain. En 2015, il avait réussi à forcer les portes de la première équipe, avec qui il a fêté quatre titres (Championnat, Coupe, Supercoupe et Coupe de la Ligue). Après PSG, l'attaquant a pris le chemin de Leipzig, de Monaco, de Leeds et finalement à Nantes. Une dernière saison nantaise largement gâchée par un Covid long.

Jerebko quitte le CSKA Moscou après la polémique Image: KEYSTONE/AP/KENAN ASYALI Le Suédois Jonas Jerebko a quitté le CSKA Moscou, a annoncé le club samedi, moins de trois mois après sa décision controversée de rejoindre la capitale russe malgré l'envahissement de l'Ukraine. "La transition vers le CSKA s'est avérée difficile pour Jonas pour de nombreuses raisons" a expliqué le club. Jonas Jerebko avait été exclu par la fédération suédoise (SBBF) de la sélection scandinave un jour après qu'il avait rejoint le CSKA. Selon elle, sa décision allait "à l'encontre" de ses valeurs et de son positionnement vis-à-vis de la Russie et de la situation en Ukraine. La SBBF a spécifié samedi à l'agence de presse suédoise TT que malgré son départ de Russie, elle ne changerait pas d'avis concernant son exclusion de la sélection. Jonas Jerebko, 35 ans, est à ce jour le seul joueur suédois à avoir joué en NBA. Il y a évolué pendant 10 ans, avec les Detroit Pistons, les Boston Celtics, l'Utah Jazz et les Golden States Warriors entre 2009 et 2019.

Une 15e finale pour Belinda Bencic Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN Belinda Bencic (WTA 17) disputera samedi à Berlin sa 15e finale sur le circuit principal, la deuxième d'affilée sur le gazon allemand. La St-Galloise s'est imposée 6-7 (6/8) 6-4 6-4 face à Maria Sakkari (WTA 6) dans la première demi-finale. Battue par Liudmila Samsonova l'an dernier en finale à Berlin, Belinda Bencic affrontera dimanche Ons Jabeur (WTA 4) ou Coco Gauff (WTA 13). La championne olympique 2021 vise un septième titre, qui serait le deuxième de l'année après son sacre de début avril à Charleston où elle avait justement battu Ons Jabeur en finale. Titrée une seule fois jusqu'ici sur gazon (Eastbourne 2015), la St-Galloise de 25 ans a su attendre son heure face à Maria Sakkari. Elle a ainsi conclu la deuxième manche sur sa cinquième balle de set, grâce à un retour de revers gagnant lâché le long de la ligne, après avoir laissé filer de manière rageante la première manche. 3h07' de jeu Belinda Bencic a ensuite témoigné d'une grande efficacité dans le troisième set - son quatrième en quatre matches cette semaine. Elle a écarté les quatre premières balles de break recensées dans ce set, signant à nouveau l'unique break dans le dernier jeu. Elle a conclu la partie sur une volée de coup droit, avant de s'effondrer au sol. La St-Galloise pourra ainsi effacer de sa mémoire le set initial, conclu par Maria Sakkari grâce à l'aide du filet qui a transformé le puissant retour de coup droit de la Grecque en amortie gagnante. Mais elle pourrait bien regretter dimanche les 3h'07 passées sur le court sous un soleil de plomb. A Bad Homburg, en théorie... Difficile d'ailleurs d'imaginer en l'état que Belinda Bencic dispute comme prévu un ultime tournoi de préparation avant Wimbledon la semaine prochaine, toujours en Allemagne. Elle doit affronter l'Allemande Sabine Lisicki (WTA 988), ex-no 12 mondial et finaliste en 2013 à Wimbledon, au 1er tour à Bad Homburg.

Réélection d'Eliasch: 4 fédérations font recours La r Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Les fédérations nationales de Suisse, d'Autriche, d'Allemagne et de Croatie ont l'intention d'engager une procédure judiciaire contre la réélection de Johan Eliasch à la présidence de la FIS. Dans une lettre, elles ont annoncé qu'elles allaient porter l'affaire devant le Tribunal international du sport (TAS). Un porte-parole de la fédération autrichienne (ÖSV) a confirmé la véracité des informations correspondantes du "Blick" et de "SRF". Les plaignants dénoncent le fait que les principes démocratiques ont été bafoués lors de l'élection, qui s'est tenue dans le cadre du 53e congrès de la FIS à Milan. Les 126 fédérations n'auraient pas eu le choix, mais auraient seulement pu voter pour Eliasch ou ne pas voter du tout. Dans le cas contraire, les votes n'étaient pas validés. Les 70 voix en faveur du controversé Suédois, qui a succédé l'année dernière à Gian Franco Kasper, ont ainsi donné un résultat de 100 pour cent. Président de Swiss-Ski, Urs Lehmann a qualifié l'élection de "Muppet-Show" dans le "Blick". Diego Züger, directeur adjoint de la Fédération suisse, a parlé d'une mauvaise blague. "Une élection où le seul vote valable est un vote positif ne correspond pas à notre compréhension du droit", a déclaré Züger. Swiss-Ski a précisé à "skinews.ch" qu'elle fournirait de plus amples informations en début de semaine prochaine.

"Seulement" trois non partants samedi Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La situation s'est quelque peu détendue sur le Tour de Suisse, après deux journées chaotiques dues à une vague de cas positifs au Covid-19. Seuls trois coureurs n'ont pas pris le départ de la 7e étape samedi à Ambri. L'Autrichien Marco Haller (Bora-Hansgrohe) et le Français Quentin Pacher (Groupama-FDJ) ont tous deux renoncé à la suite de tests positifs au coronavirus. La cause du forfait du Belge Sander Armée n'était pas connue dans l'immédiat. Au total, 84 coureurs ont pris le départ samedi d'une étape de montagne qui relie Ambri et Malbun, au Liechtenstein, sur les 153 partants de ce 85e Tour de Suisse.

RS et demi-finale pour Ponti sur 50 m papillon Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a frappé fort d'entrée dans les Mondiaux en grand bassin de Budapest. Le Tessinois s'est qualifié pour les demi-finales du 50 m papillon, prévues samedi soir, en battant son record national. Le médaillé de bronze olympique (sur 100 m papillon) a signé le 5e temps des séries en 23''04, "explosant" de 0''35 sa meilleure marque établie en mars 2021 à Marseille. Une place en finale est à sa portée s'il se montre aussi performant en demi-finale. Et ce chrono laisse augurer de belles choses pour les 100 et 200 m papillon. Maria Ugolkova a elle aussi décroché un ticket de demi-finaliste, sur 200 m 4 nages, sa discipline de prédilection. Elle a réalisé le 13e chrono des séries en 2'12''27, signant son meilleur temps de l'année. La nageuse d'origine russe devra probablement battre son record de Suisse (2'10''04) samedi soir pour aller en finale. Djakovic et Desplanches éliminés Antonio Djakovic a pour sa part échoué à 0''44 d'une place en finale du 400 m libre, discipline dans laquelle on ne dispute pas de demi-finales. Le Thurgovien de 19 ans a terminé 10e des séries en 3'46''90, battant de plus de deux secondes son meilleur temps de l'année tout en restant à 1''08 de son record national. Jérémy Desplanches a par ailleurs réalisé le 22e temps des séries du 100 m brasse, discipline qui lui sert de mise en jambes dans l'optique du 200 m 4 nages dont les séries sont prévues mardi. Le vice-champion du monde 2019 a nagé en 1'01''24, à 0''95 de son record de Suisse établi aux JO de Tokyo.

Bouchard fait l'impasse à cause de l'absence de points Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Eugenie Bouchard, finaliste de Wimbledon en 2014, a annoncé qu'elle ne participerait pas au tournoi londonien cette année. La Canadienne a pris cette décision après que la WTA a annoncé ne pas y attribuer de points pour le classement mondial. En mai, la WTA comme l'ATP ont annoncé qu'ils ne distribueraient pas de points aux joueurs participant au Majeur londonien: une mesure de rétorsion à la décision du All England Club d'exclure Russes et Bélarusses en raison de l'invasion de l'Ukraine, décision qui, selon les deux organismes, constitue une rupture d'équité entre joueurs. Blessée à l'épaule depuis le tournoi mexicain de Guadalajara, en mars 2021, Eugenie Bouchard (28 ans) est depuis éloignée des courts. "En raison de mon opération à l'épaule, je ne dispose que d'un nombre limité d'entrées au classement protégé", a expliqué l'ex-no 5 mondial sur ses réseaux sociaux. "Aucun sens" "Même si j'aime Wimbledon et que de ne pas y participer me rend triste, utiliser une entrée protégée dans un tournoi sans point de classement n'a aucun sens", a poursuivi la Canadienne. "Je dois utiliser judicieusement mes entrées protégées, a-t-elle insisté, et choisir des tournois qui m'aideront à revenir là où je veux être". Eugenie Bouchard a précisé qu'elle prévoyait de revenir à la compétition cet été, et qu'elle utiliserait ses cartouches en Grand Chelem à l'US Open (29 août - 11 septembre) et à l'Open d'Australie en début d'année prochaine.

Leclerc pénalisé de dix places au départ Image: KEYSTONE/EPA/ANDRE PICHETTE Le Monégasque Charles Leclerc partira avec dix places de pénalité au Grand Prix du Canada de Formule 1 dimanche. Ferrari a en effet décidé de changer vendredi un élément de sa monoplace au-delà du quota autorisé par saison. Après la casse-moteur du GP d'Azerbaïdjan dimanche dernier, Ferrari a dû changer plusieurs pièces de l'unité de puissance de Charles Leclerc, jugée "irréparable". Vendredi, avant la première session d'essais libres, une première batterie de changements avait été annoncée sur la monoplace du 3e du championnat. Ces nouvelles pièces entraient dans les limites autorisées au long d'une saison. Mais en fin de journée, alors que Leclerc avait signé le 2e temps de la deuxième séance derrière le leader du championnat Max Verstappen (Red Bull), une note de la FIA faisait état d'un nouveau changement pour la Ferrari, concernant l'électronique de contrôle du moteur. Or, cet élément est le troisième du genre utilisé par la Scuderia depuis le début de saison, au-delà des deux autorisés par saison. Pour cette infraction, le règlement prévoit dix places de pénalité. Si un autre élément est changé au-delà des limites avant dimanche, Leclerc pourrait encore reculer sur la grille. "Il est évident que nous ne sommes pas dans la meilleure situation possible", avait relevé Leclerc vendredi matin concernant cette pénalité qui planait au-dessus de son casque. Le Monégasque compte 34 points de retard sur Verstappen avant la 9e des 22 manches du championnat du monde. La faute notamment à deux abandons sur problème mécanique en Espagne et à Bakou.

Morikawa et Dahmen prennent les devants Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Collin Morikawa, double vainqueur en Gran Chelem, et l'inattendu Joel Dahmen, 130e mondial, occupaient conjointement la tête de l'US Open après le 2e tour vendredi à Brookline. Les co-leaders étaient suivis de près notamment par Rory McIlroy et Jon Rahm, tenant du titre. En rendant une carte de 66 (cinq birdies, un bogey) soit quatre coups sous le par, Morikawa, 7e mondial, a fait un bond de treize place pour totaliser -5. S'il s'impose dimanche, il deviendra le premier joueur à remporter trois tournois majeurs différents en autant d'années depuis Tiger Woods. "Jusqu'à présent, personne n'a réussi à vraiment s'échapper. Mais vous savez quoi, en ce moment, mon jeu est vraiment bon. Ces derniers jours m'ont permis de gagner en confiance pour ce week-end, et j'espère pouvoir faire la différence d'une manière ou d'une autre", s'est félicité l'Américain de 25 ans, vainqueur du Championnat PGA en 2020 et du British Open l'an passé. McIlroy "en bonne position" Morikawa a longtemps pensé être seul au sommet du classement. Mais son compatriote Joel Dahmen, qui était déjà bien placé en deuxième position la veille, l'a rejoint en réussissant son 4e birdie du jour (contre deux bogeys) au no 15 grâce à un putt impressionnant de 18 mètres. Ce duo devançait d'un coup un quintett, emmené par Rahm (2e mondial) et McIlroy (3e). Le Nord-Irlandais a connu une journée en montagnes russes, débutant par un double bogey au troisième trou, qui a précédé deux bogeys aux nos 6 et 10. Mais il s'est rattrapé avec cinq birdies assurés par une solidité au putt "Je suis dans une bonne position. Je suis vraiment heureux de la façon dont je joue et je pense que c'est la chose la plus importante", a commenté McIlroy, qui court après son premier Grand Chelem depuis 2014 et reste sur une victoire à l'Open du Canada, la semaine dernière à Toronto. Mickelson out Trois Américains, Aaron Wise, Beau Hossler et l'inconnu Hayden Buckley complétaient ce groupe à la 2e place. Un autre quintett, se partageant la 8e place, suivait à deux unités des leaders. Le no 1 mondial et vainqueur du dernier Masters, Scottie Scheffler, en fait partie. Lui aussi s'est distingué avec un eagle sur le no 14 entre deux birdies sur les six derniers trous. Phil Mickelson, de retour en compétition aux Etats-Unis après quatre mois d'absence, a lui échoué à passer le cut. Le sextuple vainqueur de majeurs, banni du PGA Tour jusqu'à nouvel ordre du fait de son adhésion à la Ligue dissidente LIV financée par des fonds saoudiens, a fini avec un total de +11.

Verstappen prend les commandes d'entrée aux essais Max Verstappen devant aux essais Image: KEYSTONE/AP/Sergei Grits Max Verstappen (Red Bull) a remporté la 1re séance d'essais du GP du Canada. Le Néerlandais a devancé Carlos Sainz (Ferrari) de 0''246 et Fernando Alonso (Alpine) de 0''373. Pour cette première heure d'essais, l'écurie leader du championnat a vu son autre pilote, Sergio Pérez, prendre le 4e temps, devançant le rival déclaré de Verstappen pour le titre, Charles Leclerc (Ferrari). Leclerc utilise un nouveau moteur, son unité de puissance de dimanche dernier à Bakou étant "irréparable" selon la Scuderia. En Azerbaïdjan, Ferrari a connu une nouvelle désillusion avec un double abandon sur problèmes mécaniques. L'équipe italienne travaille sur des "contre-mesures pour renforcer le package" moteur, a-t-elle expliqué, assurant que la situation était "sous contrôle". Leclerc n'est pour le moment pas pénalisé sur la grille de départ dimanche, n'ayant pas - encore - dépassé le nombre de composants moteur autorisés par saison. Cela pourrait changer si Ferrari décide de monter un 4e turbocompresseur sur la monoplace du Monégasque, qui prendrait alors 10 places de pénalité. Pour le Japonais Yuki Tsunoda, dont l'AlphaTauri est dotée d'un quatrième moteur, au-delà de la limite, le couperet est déjà tombé: il partira en fond de grille dimanche. Les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton ont pris les 6e et 8e temps. Les deux pilotes Alfa Romeo-Ferrari, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, sont pour l'heure 16e et 17e.

Nico Denz remporte la 6e étape, Küng se bat bien Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'Allemand Nico Denz (Team DSM) a remporté la 6e étape du Tour de Suisse entre Locarno et Moosalp dans le Haut-Valais sur 177,5 km. Il a fallu la photo-finish pour déterminer le vainqueur. Cela s'est joué sur la ligne à plus de 2000 m d'altitude avec Clément Champoussin. Pour sa première victoire sur le World Tour, Denz a su prendre l'intérieur dans les derniers mètres de course. C'est la 27e victoire d'un Allemand sur la boucle helvétique, douze ans après celle de Marcus Burghardt. Dans une étape courue sous une chaleur de plomb avec le passage du mythique col du Nufenen, les favoris n'ont pas souhaité trop se montrer et Jakob Fuglsang a conservé le maillot de leader avec une seconde de bonus sur Geraint Thomas. 7e du général à 49'', Stefan Küng a réalisé une superbe montée et n'a perdu que 29'' sur les meilleurs. Si le covid ne s'attaque pas au peloton restant, la 7e étape conduira samedi les coureurs d'Ambri à Malbun au Liechtenstein sur 194,6 km avec le col du Lukmanier et la sèche montée sur Malbun, seule station de ski de la Principauté.