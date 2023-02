Pinturault en or, Meillard sixième

Formule 1: Alfa Romeo en rouge et noir Image: KEYSTONE/ALFA ROMEO L'écurie Alfa Romeo a présenté à Zurich son bolide pour la saison 2023 de formule 1. La voiture C43 arbore un nouveau look rouge et noir, au lieu du blanc et rouge des saisons précédentes. L'équipe basée à Hinwil disputera son dernier championnat sous le nom d'Alfa Romeo. Elle retrouvera son nom originel de Sauber en 2024 avant de passer officiellement sous la bannière Audi dès 2026. La C43 sera toujours dotée d'un groupe propulseur Ferrari. L'équipe dirigeante est nouvelle: l'Allemand Andreas Seidl a été nommé CEO, alors que l'Italien Alessandro Alunni Bravi fonctionnera comme responsable d'équipe. Le duo succède au Français Frédéric Vasseur, parti diriger Ferrari. Aucun changement au niveau des pilotes. Les voitures seront encore aux mains du Finlandais Valtteri Bottas et du Chinois Guanyu Zhou.

Meillard seulement 6e du combiné, Pinturault en or Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard a pris la 6e place du combiné des Mondiaux à Courchevel. Alexis Pinturault a remporté l'or devant les Autrichiens Marco Schwarz et Raphael Haaser. Grosse déception pour la délégation suisse en Savoie. Favori de l'épreuve, Loïc Meillard n'a pu faire mieux que 6e à 1''20 du skieur de Courchevel. C'est logiquement lors de la manche de Super-G que le Valaisan d'origine neuchâteloise a vu ses espoirs de breloque s'évanouir. Trop gentil dans son ski, Meillard n'a pas pu rattraper son retard matinal d'1''34 en slalom où il n'a finalement repris que quatorze centièmes au Français. Sur la plus haute marche du podium, on retrouve donc un Alexis Pinturault maître chez lui. Auteur d'un magnifique Super-G, le Tricolore a su résister à la pression sur le virage court. Il devance Marco Schwarz de dix centièmes. Le tenant du titre peut d'ailleurs s'en vouloir après avoir commis une immense erreur en fin de parcours. Sans ça, l'Autrichien aurait conservé son titre. Pinturault ajoute une sixième médaille mondiale à son palmarès, la deuxième en or après celle du combiné à Are en 2019. Schwarz quant à lui se pare d'une cinquième médaille lors des Mondiaux. Le podium est complété par Raphael Haaser qui imite sa soeur Ricarda, bronzée la veille à l'occasion du combiné féminin. Marco Odermatt éliminé lors du Super-G et Stefan Rogentin présent pour se familiariser avec la piste, seul Justin Murisier était encore en lice avec Loïc Meillard. Sixième à l'issue du Super-G, le Valaisan avait l'occasion de confirmer sa 4e place de Pékin. Mais le Bagnard a connu l'élimination lors du slalom en enfourchant la...première porte.

Combiné messieurs: Meillard décevant, Pinturault mène Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard va devoir cravacher pour accrocher une médaille lors du combiné des Mondiaux à Courchevel. Le skieur d'Hérémence pointe au 12e rang à 1''34 d'Alexis Pinturault après le Super-G. Déception pour Loïc Meillard. Auteur d'une course un peu trop tendre, le Valaisan d'origine neuchâteloise a accumulé passablement de retard par rapport à ses principaux adversaires avant le slalom. Des adversaires qui se nomment Alexis Pinturault et Marco Schwarz, brillantissimes sur la manche de vitesse. Le Français a quasiment skié la manche parfaite. Mais le régional de l'étape ne possède que six centièmes de bonus sur le tenant du titre autrichien. Et en slalom cet hiver, Schwarz est meilleur que le Savoyard. Si Justin Murisier a limité la casse en se classant 6e à 1''03 de Pinturault, le Bagnard n'est pas un spécialiste de slalom. Au contraire d'un Atle Lie McGrath, superbe 10e à 1''25 et qui pourra se battre pour les médailles. Marco Odermatt a pour sa part été éliminé en toute fin de parcours après avoir manqué une porte. Le Nidwaldien était dans le coup, mais il n'aurait pas pu devancer Pinturault. Venu pour disputer une manche de Super-G, Stefan Rogentin a pris la 9e place. Le slalom est agendé pour 14h30.

Super League: Alex Frei remercié par le FC Bâle Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Alex Frei (43 ans) n'est plus l'entraîneur du FC Bâle. L'ancien international a été limogé par le club rhénan en raison des mauvais résultats de l'équipe. Il était en poste depuis l'été 2022. Après 19 matches, le FC Bâle occupe le 7e rang avec 22 points (5 succès, 7 nuls, 7 défaites). Il ne compte que 3 longueurs d'avance sur le duo de queue composé de Zurich et Winterthour. La direction du club a estimé ne plus avoir de perspective et ne plus croire à une amélioration rapide. "Cette décision a évidemment été très dure à prendre pour nous tous. Mais nous devons penser au FCB et à son développement. C'est pourquoi il a fallu agir afin de donner de nouvelles impulsions à l'équipe", a déclaré le directeur sportif Heiko Vogel, qui assurera l'intérim en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur. "Dans notre situation, la défaite 1-0 contre GC ce week-end a malheureusement été celle de trop", a encore expliqué Vogel. Alex Frei était arrivé à Bâle en début de saison. L'ancien attaquant venait de réussir l'exploit de faire monter Winterthour en Super League. Mais il n'a pas pu enchaîner sur les bords du Rhin.

La Coupe Davis doit se réinventer Vice-président et trésorier de la Fédération Internationale (ITF), René Stammbach a été l'un des hommes qui a milité pour le changement de format de la Coupe Davis. Malgré la rupture de contrat entre l'IITF et le groupe Kosmos, celui qui est également le président de Swiss Tennis ne regrette rien. "Nous avons organisé 36 rencontres de Coupe Davis le week-end dernier. Je n'ai eu que des retours positifs, se félicite René Stammbach. Sur le plan financier, 6 millions de dollars étaient redistribués aux fédérations et le prize money pour les joueurs s'élevait à 6,8 millions de dollars avant la réforme de 2018. Aujourd'hui, nous versons 10 millions aux fédérations et 16 millions aux joueurs." Selon René Stammbach, ces montants seront toujours de mise pour 2023 malgré le retrait de Kosmos. "Des assurances ont été finalisées pour couvrir le prize money de 2023, précise-t-il. Quant à celui de 2022, il sera réglé ces prochaines semaines. Les joueurs qui n'ont pas encore touché leur argent vont être indemnisés." Se "réinventer" en 2024 René Stammbach est toutefois pleinement conscient que la Coupe Davis devra se "réinventer" dès l'année prochaine pour faire face au retrait du groupe Kosmos de Gerard Piqué qui s'était engagé pour un contrat de... 25 ans chiffré à 3 milliards de dollars. "L'ITF se penchera sur cette question au mois de mars. Nous devons chercher des solutions", lâche-t-il. Le président de Swiss Tennis n'ignore pas que les tournois du Grand Chelem souhaitent redonner à la Coupe Davis son lustre d'antan. "J'ai pris connaissance des critiques émises par Gilles Moretton, le président de la Fédération française. Mais quelles sont les propositions avancées par les tournois du Grand Chelem ? Je ne vois rien venir !" L'engouement suscité par les "qualifiers" du week-end dernier - on a notamment joué à guichets fermés à Trèves pour la rencontre Allemagne-Suisse - a rappelé combien le public pouvait apprécier ces rencontres à domicile qui ont toujours fait beaucoup pour la promotion du tennis. "L'idéal serait de jouer les huitièmes et les quarts de finale sur un match +sec+ comme on le faisait jusqu'en 2018 et d'organiser ensuite un Final 4", plaide pour sa part Marc Rosset. Finaliste de la Coupe Davis en 1992 lors d'une campagne mémorable, le Genevois veut croire que l'épreuve qu'il chérit a encore un avenir. Victime du Big Three "La Coupe Davis a été en quelque sorte la victime des fabuleux succès du Big Three. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic l'ont jouée au début de leur carrière avant de courir derrière le record des titres du Grand Chelem", note Marc Rosset. "On peut comprendre que la Coupe Davis, qu'ils ont tous les trois gagnée, n'était plus un objectif premier pour eux. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de joueurs capables de remporter 20 titres du Grand Chelem. Pour un Stefanos Tstsipas, un Carlos Alcaraz, un Alexander Zverev, un Roger Auger-Aliassime, un Jannik Sinner, la Coupe Davis est un must. J'en suis persuadé", glisse-t-il. A Trèves en sa qualité de consultant pour la RTS, le Genevois a pu constater que la magie de la Coupe Davis opère toujours pour l'équipe de Suisse. A 37 ans bien passés, Stan Wawrinka s'est battu comme un lion pour lui donner le point de la victoire. Transcendé par l'événement, Marc-Andrea Hüsler a sorti le match de sa vie pour battre Alexander Zverev. Quant à Dominic Stricker, il avait des étoiles plein les yeux après son double avec Stan Wawrinka malgré l'amertume de la défaite. "Croyez-moi, jouer une rencontre de Coupe Davis dans un stade à guichets fermés au côté d'un triple vainqueur en Grand Chelem fut une expérience extraordinaire. J'en redemande", lançait le Bernois. René Stammbach a sans doute reçu le message de celui qui est aujourd'hui le plus grand espoir de sa fédération. Il n'a franchement pas le droit de le décevoir.

New Jersey gagne encore Image: KEYSTONE/AP/Bill Kostroun New Jersey surfe toujours sur la vague du succès. Dans leur antre de Newark, les Devils se sont imposés 5-4 devant Vancouver pour une neuvième victoire en onze matches. New Jersey a forcé la décision grâce à une réussite de Jesper Bratt après 4'18'' de jeu dans la prolongation. Avec son 20e but de la saison, le Suédois a fait oublier une seconde partie de rencontre bien laborieuse de la part des siens. Grâce notamment à trois goals inscrits en l'espace de 50 secondes, New Jersey menait, en effet, 4-1 à la 31e avant de balbutier son hockey. Si le capitaine Nico Hischier est resté "muet", Jonas Siegenthaler a comptabilisé son 15e point de la saison grâce à un assist sur le 2-1 inscrit par Ondrej Palat. Avec son bilan de +25 sur l'ensemble de la saison, le défenseur zurichois s'affirme à 25 ans comme l'un des hommes de base des Devils.

Ronny Hornschuh n'entraînera plus les sauteurs suisses Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Fédération suisse de ski (Swiss-Ski) et l'entraîneur allemand Ronny Hornschuh ne prolongeront pas leur collaboration au-delà de cette saison. Hornschuh (48 ans) s'est occupé des sauteurs suisses pendant 8 ans. Un nouveau chef des entraîneurs devra apporter un vent frais au sommet de l'équipe messieurs de saut à skis helvétique dès la saison prochaine. Le déroulement de la saison actuelle a été très décevant au niveau du développement des athlètes. L'Allemand Berni Schödler restera le chef du saut à skis au sein de Swiss-Ski. Ronny Hornschuh est à la recherche d'un nouveau challenge. "Les huit années en Suisse m'ont marqué en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur. Ce furent des expériences enrichissantes et pour la plupart belles avec en point d'orgue la médaille de bronze de Killian Peier aux Mondiaux. Désormais, il est temps de faire place à de nouvelles forces et de nouvelles idées."

Une tribune de Sion fermée pour un match Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Des incidents avaient émaillé l'après-match entre Sion et St-Gall le 12 novembre, qui s'était terminé sur un revers historique de 7-2 pour les St-Gallois. La SFL a sévi. La Commission de discipline de la Swiss Football League (SFL) a infligé une fermeture pour un match de la tribune Nord du stade de Tourbillon. Cette tribune regroupe les fans sédunois. Elle restera fermée pour la venue de... St-Gall le 25 février. Le FC Sion disputera sa prochaine rencontre à Tourbillon face au FC Saint-Gall, le samedi 25 février à 18h00, sans l'appui de ses fans de la tribune nord. La Commission de discipline de la SFL rappelle "qu’elle a déjà prononcé dans le passé des fermetures de secteur lors de jets d’engins pyrotechniques en direction de personnes, créant un danger concret pour la vie et l’intégrité physique". 20'000 francs d’amende pour les deux clubs En outre, le FC Sion et le FC Saint-Gall écopent d’une amende de 20'000 francs chacun. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal de recours de la Swiss Football League dans un délai de 5 jours.

Wendy Holdener se pare d'argent lors du combiné Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Wendy Holdener a décroché l'argent du combiné des Mondiaux à Méribel. La Schwytzoise n'a été devancée que par l'Italienne Federica Brignone. La première épreuve des Mondiaux a souri à l'équipe de Suisse puisque Wendy Holdener est allée chercher du métal. Pas l'or espéré, mais l'argent à 1''62 de Federica Brignone. 15e après le Super-G, la double championne du monde de la discipline (2017 et 2019) a réussi la meilleure manche de slalom. Insuffisant pour revenir sur la Valdôtaine, mais suffisant pour passer devant l'Autrichienne Ricarda Haaser. Elle empoche sa quatrième médaille aux Championnats du monde. Grosse déception en revanche pour Michelle Gisin. La double championne olympique a perdu deux secondes en slalom sur Federica Brignone! Elle termine au 6e rang à 3''43. Titrée à 33 ans, Federica Brignone mérite amplement cette médaille d'or. Vainqueure de cinq combinés en Coupe du monde, dont quatre à Crans-Montana, la Transalpine n'avait jusqu'ici remporté que le bronze olympique dans cette discipline. Elle ajoute une deuxième médaille mondiale à sa collection après l'argent obtenu en géant en...2011 à Garmisch Sixième de la manche initiale à 0''96, Mikaela Shiffrin était en passe d'aller chercher l'or. Mais la tenante du titre, emportée par sa fougue, est sortie à quelques portes de l'arrivée. La femme aux 85 succès en Coupe du monde a-t-elle été rattrapée par les démons de Pékin? Car on se souvient que lors des derniers JO, l'Américaine était passée complètement à côté de ce grand rendez-vous. A noter que plusieurs femmes ont utilisé la manche de vitesse comme un entraînement, puisque la FIS l'autorise. Ainsi Lara Gut-Behrami a pu par exemple se tester en prenant la 2e place du Super-G à 0''71 de Brignone.

Bellier rejoint Hüsler dans le tableau principal Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Antoine Bellier (ATP 190) a décroché de haute lutte son ticket pour le tableau final à Montpellier. Le Genevois a effacé trois balles de match face au Russe Ivan Ghakov (ATP 250) avant de s'imposer 3-6 7-6 (12/10) 6-4 au 2e tour des qualifications. C'est la troisième fois que le gaucher de 26 ans parvient à sortir des qualifications dans un tournoi ATP. Il y était parvenu pour la première fois en juin 2022 sur l'herbe de Majorque, se hissant jusqu'en demi-finales après avoir écarté deux balles de match au dernier tour des qualifications. Antoine Bellier, qui avait passé un tour l'automne dernier à Stockholm pour sa deuxième apparition sur le circuit principal, s'est retrouvé à un point de la défaite face à Ivan Ghakov dans le tie-break du deuxième set. Il fut ainsi mené 5/6, 7/8 puis 9/10. Auteur de 17 aces dans cette partie, Bellier a fait plus facilement la différence dans la troisième manche. Il a signé son premier break dans ce match - sur sa septième opportunité - pour mener 2-1 et a conservé cet avantage jusqu'au bout. Le Genevois rejoint dans le tableau principal le no 1 helvétique Marc-Andrea Hüsler (ATP 49). Celui-ci doit affronter au 1er tour l'espoir français Luca van Assche (ATP 145), âgé de 18 ans et au bénéfice d'une invitation. S'il s'impose, le Zurichois défiera Holger Rune (ATP 9) en 8e de finale.

Zoug et Cehlarik se séparent Peter Cehlarik (34) quitte Zoug Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Zoug et Peter Cehlarik (27 ans) ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur contrat, a annoncé le champion de Suisse en titre. Les deux parties étaient liées jusqu'en 2024. L'attaquant slovaque, médaillé de bronze aux JO 2022 et meilleur attaquant du Mondial 2021, n'a pas répondu aux attentes depuis son arrivée au début de la saison. Il affiche 24 points à son compteur personnel, en 38 matches de National League.

Tobias Stephan arrêtera en fin de saison Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Tobias Stephan mettra fin à sa carrière à l'issue de la saison 2022/23, annonce le Lausanne HC dans un communiqué. Le gardien, qui a fêté ses 39 ans le 21 janvier, évolue depuis l'été 2019 à Malley. Il avait auparavant défendu les couleurs de Kloten, Genève-Servette et Zoug en National League. "Je me suis toujours dit que le jour où je ne serais plus au top dans un des trois domaines que sont la forme physique, la forme mentale et la performance sportive, alors le moment serait venu d’arrêter", souligne dans ce communiqué le Zurichois, qui avait tenté sa chance en Amérique du Nord entre 2006 et 2009 (11 matches disputés en NHL avec Dallas). "Mon corps ne me permet plus d’être à 100% au service de mon équipe. Ma décision est donc logique et réaliste, même si j’éprouve toujours autant de plaisir à venir à l’entraînement", poursuit l'ancien international, qui a participé à trois Jeux olympiques et à cinq championnats du monde sous le maillot de l'équipe de Suisse (70 sélections au total). Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2019 avec Zoug, Tobias Stephan n'a jamais été sacré en championnat: il a perdu les trois finales qu'il a disputées, en 2010 avec Genève-Servette puis en 2017 et en 2019 avec Zoug, à chaque fois face à Bernne. Il n'a disputé que sept matches de National League dans ce championnat 2022/23 en raison d'une blessure au bas du corps.

Combiné dames: Brignone mène, Gisin et Holdener trop tendres Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Michelle Gisin et Wendy Holdener devront sortir une manche de slalom de feu pour espérer une médaille lors du combiné des Mondiaux à Méribel. Elles sont à plus d'1''50 de Federica Brignone. 14e et 15e, à respectivement 1''58 et 1''66, les deux atouts suisses ont manqué d'agressivité dans le Super-G. La double championne olympique a d'ailleurs reconnu au micro de la RTS avoir pris trop de marge et avoir été trop "gentille". Même si les deux Suissesses n'allaient pas calculer, elles devront prendre énormément de risque lors du slalom. En tête on retrouve Federica Brignone qui a parfaitement su négocier tous les pièges de cette première course. La Valdôtaine, plus hésitante en slalom, devra attaquer comme une folle car Mikaela Shiffrin pointe au 6e rang à 0''96. En plus de ces deux femmes, les Suissesses devront aussi garder à l'oeil la performance de Franziska Gritsch, excellente 7e du Super-G à 1''07. L'Autrichienne de bientôt 26 ans compte quatre top 10 en slalom cet hiver. A noter que plusieurs femmes ont utilisé cette manche de vitesse comme un entraînement, puisque la FIS l'autorise. Ainsi Lara Gut-Behrami, 2e à 0''71 de Brignone, a pu prendre contact avec la piste et les conditions de neige. Sofia Goggia s'est pour sa part montrée plus attentiste en prenant la 20e place à 1''92.

Super-G: Suter fait partie des cinq Suissesses inscrites Corinne Suter fait bien partie des cinq Suissesses inscrites en super-G Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Corinne Suter fait bien partie des cinq skieuses retenues par Swiss-Ski pour le super-G des Mondiaux. Reste à voir si la championne olympique 2022 de descente prendra bien le départ mercredi à Méribel. Victime d'une commotion cérébrale deux semaines plus tôt lors de sa chute à Cortina, Corinne Suter doit être alignée mercredi en compagnie de la tenante du titre Lara Gut-Behrami, de Michelle Gisin, Jasmine Flury et Joana Hählen. La Schwytzoise s'était parée d'argent dans la discipline lors des Mondiaux 2021 à Cortina. Corinne Suter, qui avait cueilli l'or en descente à Cortina, est par ailleurs l'une des quatre Suissesses assurées de disputer la descente samedi prochain avec Lara Gut-Behrami, Joana Hählen et Jasmine Flury. Le dernier ticket sera attribué à Michelle Gisin ou à Priska Nufer, la décision devant être prise vendredi après le dernier entraînement.