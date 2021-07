Pluie de buts à Lucerne +++ Janis Moser drafté par Arizona

YB s'impose 4-3 à Lucerne au terme d'un match splendide Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Les Young Boys ont lancé un message fort à la Super League. Les champions de Suisse ne lâcheront rien dans leur quête d'un cinquième titre consécutif. Les Bernois se sont en effet imposés 4-3 à Lucerne en ouverture de la saison de Super League, au terme d'une partie spectaculaire et riche en buts comme en rebondissements. Car le vainqueur de la Coupe a fait trembler YB durant une heure. Les champions, qui avaient ouvert le score par Elia (14e), avaient été rejoints puis dépassés après les réussites de Schürpf (27e) et Ndiaye (41e). Ils semblaient même au bord du précipice à la 52e après le magnifique 3-1 inscrit par Schürpf. Quatre changements simultanés Mais David Wagner et ses joueurs ont eu la réaction nécessaire. En moins de dix minutes, et après quatre changements simultanés (58e), les Bernois revenaient à la hauteur de leurs adversaires grâce à Siebatcheu (59e) et Elia (68e). La fin de la partie était dominée par les visiteurs, mais Lucerne tenait bon... jusque dans les arrêts de jeu.Tout a bien fini donc pour YB, qui a montré un potentiel offensif redoutable ainsi qu'une profondeur de banc décisive. Par contre, les Bernois devront resserrer les boulons derrière, et notamment sur les côtés, où ils ont été en grosse difficulté.

Janis Moser drafté par Arizona Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Janis Moser est le premier Suisse drafté lors du repêchage 2021 de la NHL. Le défenseur seelandais a été choisi par les Arizona Coyotes au 2e tour (60e position). Agé de 21 ans, le natif de Safnern reste sur une fantastique saison avec Bienne. Il a inscrit 30 points (9 goals) en 48 matches. Il a également représenté la Suisse au Championnat du monde (2 assists en 7 matches). Janis Moser avait disputé le Mondial 2019 à Bratislava avec la Suisse, mais il s'était blessé après trois matches. A noter qu'il est très rare de voir son nom appelé aussi haut à un âge aussi "avancé".

Formule E: Sébastian Buemi au pied du podium à Londres Image: KEYSTONE/EPA EFE/HILDA RIOS La saison 7 de formule E ne sourit décidément pas à Sébastien Buemi (Nissan e.dams). Le Vaudois, arrivé 4e dans la première course du week-end, a été disqualifié. Sa voiture, comme celle de son coéquipier anglais Oliver Rowland, a utilisé trop d'énergie durant la course. Les deux Nissan ont donc été sanctionnées a posteriori. Parti en troisième position, Buemi avait cédé un rang vers la mi-course. Le pilote suisse, vainqueur de 13 e-Prix, n'est toujours pas monté sur le podium lors de cette saison 7. Il aura une nouvelle occasion dimanche sur l'atypique tracé londonien, qui présente une portion indoor et une autre en extérieur, ce qui est une première mondiale. Dennis vainqueur Le Britannique Jake Dennis (BMW i Andretti) s'est imposé pour la deuxième fois de l'exercice après Valence. Il a devancé le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes), auteur d'une spectaculaire remontée puisqu'il était 9e sur la grille, et le Britannique Alex Lynn (Mahindra), qui était parti en pole position. Le Genevois d'origine italienne Edoardo Mortara (Venturi) a échoué à la porte des points (11e). Au championnat, l'Anglais Sam Bird (Jaguar) reste leader malgré son abandon, avec 81 points. Le classement est extrêmement serré puisque Dennis en a 79, Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) 78 et de Vries 77. .

Casper Ruud vers un doublé Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Victorieux en mai dernier à Genève, Casper Ruud (ATP 14) peut s'imposer à nouveau cette année en terre helvétique. Le Norvégien disputera ce dimanche la finale du Swiss Open de Gstaad. Caspar Ruud sera opposé à Hugo Gaston (ATP 155). Le Français a, une fois de plus, déjoué tous les pronostics. Le gaucher s'est imposé 3-6 6-3 6-3 devant le Serbe Laslo Djere (ATP 52). Dans l'Oberland, Hugo Gaston est en passe de justifier toutes les promesses qu'il avait dévoilées l'an dernier à Roland-Garros où il avait éliminé Stan Wawrinka avant d'offrir une magnifique réplique à Dominic Thiem. Comme aux tours précédents devant Federico Delbonis et Cristian Garin, Hugo Gaston a imposé son jeu tout en variations pour se hisser pour la première en finale d'un tournoi de l'ATP Tour. Il devra cependant élever encore le niveau de son jeu pour avoir une chance ce dimanche face à Casper Ruud. Le Norvégien s'est, en effet, montré impitoyable lors de sa demi-finale contre Vit Kopriva (ATP 249). Il s'est imposé 6-3 6-0 devant le qualifié tchèque qui avait pourtant signé le premier break de la rencontre. Avec sa puissance en coup droit, le Champion du Geneva Open possède l'arme absolue sur les hauteurs de Gstaad.

Les Suisses en finale par équipes Image: KEYSTONE/AP/Morry Gash Les Suisses se sont qualifiés pour la finale du concours olympique par équipes de lundi. Christian Baumann, Pablo Brägger, Benjamin Gischard et Eddy Yusof sont sortis 7es qualifications à Tokyo. En outre, Gischard et Yusof se sont qualifiés, de justesse, pour la finale du concours général (top 24) de mercredi. Avec la qualification pour la finale par équipes, réservée au top 8, les gymnastes helvétiques réalisent un objectif manqué de peu en 2016 à Rio (9es). L'épreuve par équipes définit par excellence le niveau de la gymnastique dans un pays. Cette finale constitue l'apogée d'une génération de gymnastes arrivés à maturité et qui ont progressé ensemble tout au long des six ou huit dernières années. Auparavant, avant Rio, il avait fallu attendre 24 ans pour qu'une équipe de Suisse soit représentée aux JO. Chutes Crédités de 249 points dans ces qualifications, les Suisses auraient pu prétendre à mieux sans les deux chutes au dernier appareil, la barre fixe, de Christian Baumann et Pablo Brägger. Celui-ci, champion d'Europe 2017 à cet agrès, n'a pas pu se raccrocher à la barre en redescendant d'une de ses acrobaties. Il ne participera donc pas à la finale individuelle, qui réunit les huit meilleurs à chaque appareil. Pas plus que ses coéquipiers. Christian Baumann a raté de peu le coche aux barres parallèles. Mais l'objectif par équipes est bien atteint. Le quatuor s'est dit "très content" de ses prestations, avant même de connaître le verdict. La formation, très homogène, a su notamment surmonter ses difficultés au cheval d'arçons, sa discipline faible, matérialisées par une chute d'entrée de jeu d'Eddy Yusof.

Desplanches bat le RS du 100 m brasse Desplanches s'est mis en confiance dans l'optique du 200 m 4 nages Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Jérémy Desplanches tient la forme. Le Genevois s'est mis en confiance dans l'optique du 200 m 4 nages en battant le record de Suisse du 100 m brasse lors des séries des JO de Tokyo. Il a nagé en 1'00''29, battant de 0''06 la marque détenue par Yannick Käser depuis l'été 2017 pour terminer 28e des séries. Le vice-champion du monde du 200 m 4 nages espérait simplement battre son meilleur temps sur 100 m brasse. Il lui a finalement mis une claque, améliorant de 0''79 le chrono réalisé lors des séries des Européens 2021 à Budapest. De très bon augure avant le 200 m 4 nages, dont les séries sont prévues mercredi.

Djakovic échoue aux portes de la finale sur 400 m libre Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Antonio Djakovic poursuit son impressionnante progression. Le Thurgovien de 18 ans a manqué de très peu la qualification pour la finale du 400 m libre des JO de Tokyo, terminant 9e des séries avec un nouveau record de Suisse (3'45''82). La frustration doit être grande pour Antonio Djakovic, qui a amélioré de 0''72 la marque lui ayant permis de terminer 6e aux Européens de Budapest en mai (3'46''54). Il échoue à 0''14 seulement du 8e et dernier qualifié, le Tunisien Ahmed Hafnaoui (3'45''68)! Parti comme un boulet de canon (53''54 aux 100 m, 1'50''81 à mi-parcours), Antonio Djakovic a souffert sur les 200 derniers mètres. Sa performance n'en demeure pas moins remarquable: il n'était que le 20e performeur mondial de l'année avant ces joutes. Première représentante de Swiss Aquatics en lice samedi, Maria Ugolkova a elle aussi battu un record national. La Zurichoise d'adoption a nagé le 100 m papillon en 58''22, améliorant de 0''34 sa marque établie lors des récents Européens. Elle termine au 17e rang des séries, à 0''14 d'une place en demi-finales.

Le Soleurois a profité du Covid pour progresser Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Max Studer pourrait être la bonne surprise dans le camp du triathlon helvétique à Tokyo. Le Soleurois a atteint un niveau assez époustouflant en course à pied. Si le déroulement de l'épreuve joue en sa faveur, c'est-à-dire s'il n'est pas décramponné après la natation et le vélo, le tout frais champion d'Europe de triathlon sprint (une nouvelle discipline) s'annonce redoutable sur les 10 km de course à pied. Ce printemps à Uster, Max Studer est devenu champion de Suisse du 10'000 m sur piste (28'51''79), au nez et à la barbe des spécialistes d'athlétisme comme Tadesse Abraham. "La course à pied a toujours été ma discipline favorite. Et j'ai encore bien progressé ces derniers temps en profitant de l'absence de compétitions et de longs déplacements entraînée par le Covid pour augmenter mon volume d'entraînement à pied. Je me sens prêt pour une arrivée au sprint, mais je ne me fixe aucun objectif en termes de place", a déclaré samedi le protégé de Brett Sutton en visioconférence. La course démarrera dimanche à 23h30, heure suisse (06h30 lundi au Japon). Le Bernois Andrea Salvisberg sera également de la partie. Un peu moins attendu, il vise cependant une place dans les huit premiers.

Nicola Spirig "se situe là où elle espérait arriver" Nicola Spirig fait toujours partie des candidates au podium olympique Image: KEYSTONE/URS FLUEELER A 39 ans et après avoir donné naissance à trois enfants, Nicola Spirig n'est plus tout à fait la même athlète. Mais elle fait toujours partie du cercle des candidates aux médailles à Tokyo, "Nous serons une quinzaine à pouvoir briguer un podium (dans la nuit de mardi à mercredi), et j'en ferai partie. Mais il faudra que les conditions de course jouent en ma faveur", a déclaré samedi en visioconférence la sextuple championne d'Europe. "Je me suis bien préparée, sans blessure. Je me situe physiquement là où j'espérais." Si l'ambition est toujours intacte pour ses cinquièmes Jeux, les priorités ont changé. La Zurichoise se considère aujourd'hui d'abord comme une mère, ensuite comme une triathlète. "Le sport est ma passion, la famille est mon amour. J'ai entrepris d'être la meilleure dans ce que je fais mais la famille arrive en première place des priorités", explique-t-elle. Championne olympique à Londres en 2012 et médaillée d'argent à Rio en 2016, avant de devenir maman, la triathlète de Bülach juge qu'elle a vécu son apothéose en 2012. "Les JO de Londres, pour lesquels je m'étais préparée avec tant de méticulosité", resteront insurpassables pour moi." Nouveaux scénarios Mais si elle parvient à "réunir toutes les pièces du puzzle", mercredi matin dès 6h30 heure japonaise (23h30 la veille heure suisse), la Zurichoise est toujours capable de faire valoir sa puissance à vélo ainsi que sa résistance et son intelligence en course à pied. Bonne nouvelle pour elle, son coach australien Brett Sutton est finalement présent à Tokyo. Elle retrouvera une bonne partie de ses "meilleures adversaires" déjà rencontrées à Rio. "Une chose a cependant changé en triathlon. Aujourd'hui, on voit souvent 6 ou 7 athlètes se détacher en natation pour ensuite collaborer à vélo et tenter de garder leur avance", observe Spirig, prête pour cette éventualité aussi. Si elle émerge, ce sera probablement progressivement, à mesure que cette éprouvante compétition de 2 heures environ avance (1,5 km de natation, 40 km à vélo et 10 km de course à pied).

Les Championnes d'Europe assurent Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Championnes d'Europe en titre, Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré ont entamé le tournoi olympique sur une note positive. Elles ont battu 21-8 21-23 15-6 les Allemandes Julia Sude et Karla Boger. A la faveur de cette victoire, la Zurichoise et la Bernoise ont pris une sérieuse option sur leur qualification pour les huitièmes de finale. Elles auraient pu s'imposer plus nettement sans un passage à vide dans le "money time" du deuxième set. Elles devaient, heureusement, retrouver le relâchement nécessaire dans la dernière manche.

Une belle partition pour Belinda Bencic Une belle victoire pour Belinda Bencic. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Belinda Bencic n'a pas failli. Tête de série no 9 du tableau mais bien décevante à Wimbledon, la Saint-Galloise a passé le cap d'un premier tour qu'elle n'abordait pas avec les faveurs du pronostic. Belinda Bencic s'est imposée 6-3 6-3 contre l'Américaine Jessica Pegula (WTA 27). Sa prochaine adversaire sera la gauchère japonaise Misaki Doi (WTA 94) contre laquelle elle compte trois victoires en trois rencontres. Face à Jessica Pegula, quart de finaliste cette année à l'Open d'Australie, Belinda Bencic a délivré une bien belle partition. Très rigoureuse sur ses jeux de service - elle n'a concédé aucune balle de break -, elle a su très vite imposer ses variations pour ne laisser aucune chance à la joueuse de Buffalo. Novak Djokovic facile Dans le simple messieurs, Novak Djokovic a entamé, lui aussi, son tournoi avec une très grande autorité. A la poursuite du "Golden Slam", le Serbe a battu 6-2 6-2 le Bolivien Hugo Dellien (ATP 139). Il affrontera au deuxième tour l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 48), un adversaire dont il devra se méfier.

"Je suis sous le choc mais je continue ma carrière" Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Suspendu neuf mois après un contrôle positif, Kariem Hussein est déterminé à poursuivre sa carrière après son bannissement. "Je suis extrêmement motivé", a déclaré le hurdler, privé des JO de Tokyo. "Ce contrôle positif a été un choc. J'ai commis une faute, je ne peux que m'excuser. C'est absurde et incompréhensible de ma part. Mais le verdict (qui aurait pu être plus sévère) montre que les instances antidopage ont reconnu que j'avais agi de bonne foi, sans aucune intention de me procurer un avantage quelconque", a dit le champion d'Europe 2014 du 400 m haies en vidéoconférence. De fait, le Thurgovien âgé de 31 ans, par ailleurs médecin, a pris le produit incriminé (le Gly-Coramine) après sa finale aux Championnats de Suisse à Langenthal, à fin juin. Il a avalé ce bonbon qui ressemble à un Sugus en présence même du contrôleur antidopage "et d'autres personnes". Sans se douter un seul instant, a-t-il réaffirmé, très ému, que cela pourrait générer un contrôle positif à la nicéthamide (un stimulant). Ce petit remontant, très prisé des randonneurs et alpinistes ayant un coup de fatigue, est autorisé à l'entraînement mais pas en compétition. Le fait que l'athlète l'ait pris après la finale - car il avait "besoin de sucre" - ne change rien à l'affaire. Mondiaux 2022 en ligne de mire "Je prends ce produit depuis l'automne 2019, en général avant mes séances de musculation. A l'époque, j'avais pourtant vérifié les indications et je ne me suis plus jamais posé de questions depuis. Tous mes contrôles antidopage ont été jusque-là négatifs dans ma carrière. J'ai commis une faute, par négligence, et cela m'apprend qu'il importe de toujours vérifier en permanence les moindres détails." Kariem Hussein estime qu'il ne lui revient pas de juger s'il est légitime ou non de réprimer ce produit, en vente libre et assez largement consommé. Il ne fera pas appel du verdict. Il ne veut pas se laisser abattre, même s'il y a dégât d'image. "Les Championnats du monde 2022 à Eugene (USA) seront mon prochain grand objectif", a-t-il relevé. Cet ancien footballeur de 2e ligue n'a commencé l'athlétisme qu'à 20 ans et a encore suffisamment faim. "Cette douloureuse affaire fait partie d'un processus d'apprentissage, c'est ainsi que je le vois", a-t-il encore observé.