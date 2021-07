Pogacar reste devant ++ Verstappen imbattable

Lea Sprunger 8e en 55''27, Femke Bol phénoménale Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Lea Sprunger n'a pu faire mieux qu'un 8e rang sur 400 m haies dimanche en Ligue de diamant à Stockholm. La Vaudoise a coupé la ligne en 55''27, à 0''11 de son meilleur chrono de l'année. La championne d'Europe 2018 de la discipline, qui avait réussi 55''46 jeudi soir à Oslo, a donc fait légèrement mieux trois jours plus tard. Mais le temps commence à presser à moins d'un mois des JO de Tokyo, dernier grand rendez-vous de sa carrière. D'autant plus que ses rivales tiennent pour la plupart déjà la grande forme. Sa partenaire d'entraînement Femke Bol a ainsi amélioré une nouvelle fois le record des Pays-Bas à Stockholm, s'imposant dans l'extraordinaire chrono de 52''37 en profitant d'excellentes conditions. Femke Bol (21 ans) a amélioré de près d'une seconde sa marque précédente, établie à Oslo, pour devenir la quatrième performeuse de tous les temps. Elle se retrouve à moins d'une demi-seconde du record du monde établi par l'Américaine Sydney McLaughlin lors des récentes sélections américaines (51''90). Kora 2e en 11''31 La délégation suisse a pu fêter un podium dimanche à Stockholm. Salomé Kora a terminé au 2e rang du 100 m, en 11''31. La St-Galloise, qui a battu son record personnel le 12 juin à Genève (11''12), n'a été battue que par l'Américaine Kayla White (11'23). Trois autres Suisses étaient en lice dimanche à Stockholm. Salome Lang (1m93 à la hauteur), Angelica Moser (4m61 à la perche) et Benjamin Gföhler (7m80 à la longueur) ont tous terminé au 5e rang de leur concours respectif. Duplantis échoue à 6m19 Armand Duplantis n'est par ailleurs pas parvenu à améliorer son record du monde à la perche (6m18) dans ce meeting. Le Suédois a échoué à trois reprises devant une barre placée à 6m19, après avoir effacé 6m02 à son premier essai.

O'Connor en solo, Pogacar consolide son jaune Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena L'Australien Ben O'Connor (AG2R Citroën) a enlevé en solitaire la 9e étape du Tour de France, la seconde dans les Alpes, dimanche à Tignes. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE), porteur du maillot jaune, a distancé ses rivaux directs dans le final et a grignoté une trentaine de secondes supplémentaires à la veille de la journée de repos. Pogacar a changé de dauphin, puisque O'Connor a accédé à la deuxième place du classement, à 2'01'' du Slovène. Froid et pluie ont durci la course dans cette étape partie une nouvelle fois tambour battant, sans deux acteurs majeurs, le Slovène Primoz Roglic et le Néerlandais Mathieu van der Poel, d'ores et déjà tournés vers les JO de Tokyo. Le Colombien Nairo Quintana, en quête du maillot à pois de meilleur grimpeur, a pris les devants dans la descente du col des Saisies, à plus de 90 kilomètres de l'arrivée. Il a été rejoint avant le col du Pré, la troisième des cinq ascensions du jour, par d'autres membres de l'échappée (Higuita, O'Connor, Hamilton, Poels puis Woods). Quintana a gardé avec lui Higuita et O'Connor dans le Cormet de Roselend avant d'essuyer une défaillance au pied de la très longue montée vers Tignes (21 km à 5,6 %). A son tour, Higuita a coincé à 18 kilomètres de l'arrivée et a laissé O'Connor seul en tête. Pogacar une nouvelle fois supérieur Le peloton aminci autour de Pogacar, dont le retard avait culminé à 9 minutes jusqu'à octroyer un maillot jaune tout à fait virtuel à O'Connor, a commencé à se rapprocher dans cette ascension très roulante avant de lâcher du lest de nouveau. Le maillot jaune a bénéficié de l'impressionnant travail de Marc Hirschi, qui s'est sacrifié dans les deux premiers cols. Le Bernois a couru sans gant malgré une pluie glaçante ! Sur la ligne, O'Connor a précédé de plus de quatre minutes l'Italien Mattia Cattaneo, en contre-attaque dans le final. Le champion d'Italie Sonny Colbrelli, pourtant catalogué routier-sprinter, a pris la troisième place devant le Français Guillaume Martin. Dans les 4 derniers kilomètres, Pogacar a contré un démarrage de l'Equatorien Richard Carapaz et a franchi la ligne en sixième position, dans le sillage des coureurs intercalés. Le Français David Gaudu a lâché prise et a cédé près d'une minute à ses rivaux pour le classement général derrière Pogacar, une nouvelle fois supérieur en montagne. O'Connor, âgé de 25 ans, a rejoint l'élite en 2017. Vainqueur de l'étape de montagne de Madonna di Campiglio l'an passé sur le Giro, il a été recruté à l'intersaison par l'équipe française de Vincent Lavenu pour laquelle il s'est fait remarquer au récent Dauphiné (8e). L'Australien, qui participe pour la première fois au Tour de France, occupait la 14e place à 8'13'' de Pogacar. Note: Suivra synthèse week-end

Troisième succès d'affilée pour Verstappen Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Déjà vainqueur du GP de Styrie une semaine plus tôt, Max Verstappen (Red Bull-Honda) a triomphé une deuxième fois consécutive sur le circuit de Spielberg. Le Néerlandais a remporté dimanche le GP d'Autriche pour conforter sa 1re place au championnat du monde de F1. Ce succès est même le troisième d'affilée pour Max Verstappen, qui avait également gagné la course précédente en France. Intouchable sur un Red Bull Ring où il s'est imposé pour la quatrième fois au total, il a devancé de près de 18'' son dauphin, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes). Lewis Hamilton (Mercedes) doit se contenter du 4e rang derrière un autre Britannique, Lando Norris (McLaren). Le septuple champion du monde et quadruple tenant du titre accuse désormais un retard de 32 points sur Max Verstappen, qui s'est offert la 15e victoire de sa carrière, la cinquième en neuf manches cette saison. Les monoplaces de l'écurie Alfa Romeo-Ferrari n'ont une nouvelle fois pas signé d'exploit dimanche. Antonio Giovinazzi a terminé au 14e rang, Kimi Räikkönen au 16e. L'Italien et le Finlandais ont tous deux concédé un tour au vainqueur.

Flückiger gagne la dernière course avant Tokyo Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Trois semaines avant la course olympique de cross-country à Tokyo, Mathias Flückiger a donné un échantillon de sa forme étincelante. Le Bernois s'est imposé en Coupe du monde aux Gets (FRA). A 32 ans, l'Alémanique a remporté sa quatrième victoire de sa carrière en Haute-Savoie après un long raid solitaire. Il a devancé de 25'' le Tchèque Ondrej Cink et de 35'' le Français Jordan Sarrou. Nino Schurter a dû se contenter de la cinquième place. Pour Flückiger, il s'agit de son deuxième succès de la saison après Leogang. En l'absence du Néerlandais Mathieu van der Poel, qui n'a pas pris le départ de la 9e étape du Tour de France à quelques kilomètres de là à Cluses, le Bernois accroît son avance au classement général. Chez les dames, les Suissesses sont restées très discrètes dans une course dominée par la Française Loana Lecomte, qui avait déjà remporté les trois premières épreuves Coupe du monde de la saison. En l'absence de Jolanda Neff, blessée, Sina Frei s'est montrée la meilleure Suissesse avec son 7e rang.

Roglic et van der Poel abandonnent Image: KEYSTONE/AP/Benoit Tessier Le Tour de France est reparti dimanche pour sa deuxième journée alpestre sans deux de ses acteurs majeurs. Primoz Roglic et Mathieu van der Poel ont en effet jeté l'éponge avant le départ de la 9e étape à Cluses. Le Slovène, 2e du Tour l'an passé, et le Néerlandais, maillot jaune pendant six jours cette semaine, ont tous deux en tête le rendez-vous des JO de Tokyo (23 juillet-8 août), juste après le Tour qui se termine le 18 juillet. Mais les deux cas sont bien différents: Roglic, qui visait le classement général, est diminué par des blessures suite à sa chute de lundi dernier. Van der Poel choisit quant à lui de récupérer afin de préserver ses chances après ses débuts tonitruants sur le Tour, à l'âge de 26 ans. L'or du VTT comme objectif "On a pris la décision ce matin avec l'équipe (Alpecin)", a déclaré le Néerlandais, qui s'est présenté sur la zone de départ de Cluses pour se retirer dignement. A Tokyo, +VDP+ visera rien moins que la médaille d'or olympique dans l'épreuve de cross-country de VTT. "Nous avons décidé qu'il était dans mon intérêt d'arrêter la course et de me concentrer sur les JO", a ajouté le petit-fils de Raymond Poulidor, qui avait annoncé samedi, après avoir perdu le maillot jaune, attendre la journée de repos programmée lundi pour trancher. "Ca ne sert à rien de continuer" A l'opposé, Primoz Roglic a passé une semaine tout aussi incroyable, mais dans le mauvais sens du terme. Le Slovène a chuté lundi dernier à une dizaine de kilomètres de l'arrivée de la troisième étape à Pontivy et a souffert ensuite de multiples contusions. "Ça ne sert à rien de continuer ainsi", a déclaré le Slovène de l'équipe Jumbo. "Il est maintenant temps de récupérer et de me concentrer sur mes nouveaux objectifs", a-t-il poursuivi. "Je suis très déçu de devoir quitter le Tour mais je dois l'accepter. Je reste optimiste et regarde vers l'avenir", a poursuivi l'ancien sauteur à ski qui avait fait part en début d'année de deux objectifs majeurs, le Tour et la course sur route des JO programmée le 24 juillet. Pointé à près de 40 minutes de son compatriote Tadej Pogacar, vainqueur l'année passée et qui s'est emparé du maillot jaune samedi dès la première journée alpestre, Primoz Roglic n'avait plus aucune ambition pour le classement général.

Abandon de Primoz Roglic Image: KEYSTONE/AP/Benoit Tessier Deuxième du Tour de France 2020 derrière Tadej Pogacar, Primoz Roglic abandonne l'édition 2021 avant le départ de la 9e étape. Son équipe Jumbo l'a annoncé dimanche matin dans un communiqué. Tombé lors de la troisième étape et relégué à près de 40 minutes du maillot jaune Tadej Pogacar samedi soir au Grand-Bornand, Primoz Roglic explique dans ce communiqué vouloir "récupérer et (se) tourner sur de nouveaux objectifs." "J'ai essayé d'être concentré sur le moment présent, de passer les journées les unes après les autres", souligne le Slovène. "Mais après quelques jours j'ai vu que ça ne me menait nulle part et que ça n'avait plus de sens de continuer."

L'Argentine écrase l'Equateur et file en demies Messi et l'Argentine sont en demi-finale de la Copa America Image: KEYSTONE/EPA/Alberto Valdes L'Argentine a écrasé samedi l'Equateur 3-0 et affrontera la Colombie en demi-finale de la Copa America mardi. L'autre demi-finale mettra aux prises le Brésil et le Pérou. Lionel Messi fut à nouveau décisif samedi en quart de finale. Le capitaine de l'Albiceleste a d'abord servi Rodrigo De Paul (40e) et Lautaro Martínez (84e), qui ont marqué les deux premiers buts au stade olympique de Goiania, avant de clore en beauté la rencontre avec un coup franc imparable dans le temps additionnel (93e). "C'était l'un de nos objectifs d'être parmi les quatre meilleures équipes. Nous savions que nous allions avoir un adversaire très difficile" en demi-finale, a expliqué Lionel Messi, qui espère pouvoir se venger des trois finales perdues en Copa America et rompre une période de 28 ans sans titre pour son équipe. Messi a souligné que la Colombie est "une équipe très dure, avec de très bons joueurs, avec de l'expérience, avec des joueurs très rapides qui défendent bien". La Colombie s'est pour sa part qualifiée en battant l'Uruguay aux tirs au but 4-2 (0-0) plus tôt dans la journée.

Atlanta sorti en six matches par Milwaukee Capela (15) et les Hawks ne disputeront pas la finale NBA Image: KEYSTONE/EPA/JOHN AMIS Clint Capela devra patienter avant de disputer sa première finale NBA. Atlanta s'est en effet incliné en six matches en finale de la Conférence Est face à Milwaukee, qui est venu s'imposer 118-107 samedi en Géorgie lors de l'acte VI. C'est la troisième fois que Clint Capela échoue aux portes de la finale. Le pivot des Genevois avait déjà vécu cette désillusion sous le maillot des Rockets en 2015 pour sa saison de "rookie", puis en 2018 alors qu'il était membre du cinq de base. Houston avait été à chaque fois battu par les Warriors de Stephen Curry. Transféré en février 2020 à Atlanta, Clint Capela n'a pas connu plus de bonheur pour sa première saison à l'Est. Les Hawks avaient pourtant récupéré leur meneur Trae Young, qui avait manqué les deux précédents matches en raison d'une blessure à un pied, alors que les Bucks évoluaient toujours sans le double MVP Giannis Antetokounmpo. Mais Milwaukee a parfaitement géré l'absence de sa star, comme lors du match no 5. Kris Middleton a ainsi brillé en réussissant 32 points, 7 assists, 4 rebonds et 3 interceptions. L'ailier a notamment inscrit 23 points dans un troisième quart-temps décisif, au terme duquel les Bucks comptaient 19 longueurs d'avance (91-72). 14 points et 9 rebonds pour Capela Du côté des Hawks, Trae Young a dû se contenter de 14 points (à 0 sur 6 à 3 points), 9 assists et 4 rebonds, le meilleur marqueur étant Cam Reddish (21 points en sortant du banc). Clint Capela s'est pour sa part fait l'auteur de 14 points et 9 rebonds - dont 7 en phase offensive - pour un différentiel de -5. Meilleur rebondeur de la Ligue en saison régulière avec 14,3 prises par match, le Meyrinois n'a pas eu le même rendement lors des play-off. Il a tourné à 9,8 points - contre 15,2 dans le championnat régulier - et 11,3 rebonds par match, ses moyennes chutant même à 9,5 points et 10,3 prises face aux Bucks. Une première depuis 1974 Des Bucks qui atteignent la finale pour la première fois depuis 1974. A l'époque, la franchise était emmenée par les stars Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson, qui avaient mené Milwaukee à son unique titre de champion en 1971. Les Bucks défieront en finale les Phoenix Suns, qui auront l'avantage du parquet.

Euro 2021: les Anglais en démonstration Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo L'Angleterre a fourni une impressionnante démonstration de force dans le dernier quart de finale de l'Euro 2021 à Rome. Elle a en effet écrasé l'Ukraine 4-0 dans un match à sens unique. Les Three Lions, qui n'ont toujours pas encaissé le moindre but depuis le début de la compétition, ont livré leur prestation la plus aboutie sur le plan offensif. Ils ont marqué par Kane (4e/50e), Maguire (46e) et Henderson (63e), les trois dernières réussites étant inscrites de la tête. Ce succès permettra à l'Angleterre de défier le Danemark mercredi à Wembley pour une place en finale. Les hommes de Gareth Southgate ont en tout cas fait le plein de confiance, mais ils devront quand même se méfier: les explosifs Danois semblent plus à même de leur poser des problèmes qu'une équipe d'Ukraine qui a affiché ses limites. Kane retrouvé Les Anglais sont très bien rentrés dans la partie et ont eu la joie d'ouvrir le score sur leur première occasion à la 4e. Un service de Sterling permettait à Kane de montrer qu'il avait retrouvé son sens du but. Les Three Lions n'ont par contre pas enchaîné, se mettant rapidement à reculer et se contentant de contrôler le jeu. Leur défense, bien protégée par les milieux Rice et Phillips, se montrait aussi solide que depuis le début du tournoi. Devant, la vitesse de Sancho et Sterling posait des problèmes aux Ukrainiens quand ils se décidaient à accélérer. Le show de Shaw Le match a tourné en faveur des Anglais dès la reprise grâce à deux buts de la tête inscrits par Maguire (46e) et Kane (50e), à chaque fois sur un service de la gauche signé de l'excellent Shaw. Le capitaine Harry Kane, qui avait traversé les trois premières rencontres de son équipe comme un fantôme, s'est bien réveillé depuis le début de la phase à élimination directe. Il compte désormais trois réussites à son actif. Entré en jeu peu auparavant, Henderson a signé le quatrième but - aussi de la tête - sur un corner botté par Mount. Il s'agissait de la première réussite en sélection pour le capitaine de Liverpool. 55 ans après... L'Angleterre retrouve ainsi le dernier carré de l'Euro pour la première fois depuis l'édition 1996. Mais cela ne suffit pas pour ses fans. Rien d'autre qu'un succès final, 55 ans après la victoire en Coupe du monde, n'est espéré. Ce n'est évidemment pas encore fait, mais cela faisait longtemps que les Anglais n'avaient pas semblé aussi bien placés pour aller au bout.

Medvedev brise un plafond et atteint les huitièmes de finale Le Russe Daniil Medvedev pourrait retrouver Roger Federer sur sa route en quarts de finale. Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Daniil Medvedev (no 2 mondial) a remonté deux sets et battu Marin Cilic (37e et finaliste 2017) 6-7 (3/7) 3-6 6-3 6-3 6-2, à Wimbledon où il atteint pour la première fois les huitièmes de finale. Le Russe, qui restait sur trois échecs de suite au troisième tour sur le gazon anglais, affrontera lundi le Polonais Hubert Hurkacz (18e) pour tenter de se hisser en quarts. Il pourrait alors retrouver Roger Federer si le Bâlois se qualifie lundi contre l'Italien Lorenzo Sonego. Chez les dames, Ashleigh Barty, no 1 mondiale, a éliminé la Tchèque Katerina Siniakova (64e) 6-3 7-5 et s'est ainsi qualifiée pour les huitièmes de finale, un stade où elle avait été éliminée lors de la dernière édition en 2019. L'Australienne, qui ne compte à son palmarès qu'un seul titre du Grand Chelem (Roland-Garros 2019), affrontera lundi la Tchèque Barbora Krejcikova (17e), lauréate du dernier Roland-Garros pour une place en quarts.

Euro 2021: le Danemark poursuit sa route Image: KEYSTONE/EPA/Dan Mullan / POOL Le Danemark a décroché son billet pour le Final Four de l'Euro 2021 à Wembley. Sous la chaleur étouffante de Bakou, il a battu la République tchèque 2-1 après un match très disputé. Les Danois - qui retrouvent les demi-finales pour la première fois depuis 1992 et leur inattendu sacre - ont pris l'avantage en première mi-temps grâce à des réussites de Delaney (5e) et Dolberg (42e), ce dernier après un somptueux assist de Maehle. Les Tchèques ont réagi grâce à l'inévitable Schick (49e), auteur de son cinquième but du tournoi, mais ils ne sont pas parvenus à arracher les prolongations. Vaclik en verve C'est plutôt le Danemark qui est passé plus près du 3-1. Mais Vaclik, une fois encore, s'est montré très à son affaire. L'ancien gardien du FC Bâle a notamment sauvé devant Poulsen (78e) et Maehle (82e). La République tchèque a beaucoup poussé après le thé, mais elle a trouvé sur sa route un Kaspar Schmeichel irréprochable lui aussi. Le conte de fée se poursuit donc pour un Danemark qui ne s'attendait sans doute pas à un tel bonheur avant le tournoi... et aussi après y avoir perdu ses deux premières rencontres. L'équipe avait de plus été traumatisée par l'accident cardiaque survenu au meneur de jeu Christian Eriksen lors du revers initial contre la Finlande. Supplément d'âme Avec le recul, ce malheur a peut-être encore davantage soudé et motivé ses coéquipiers, ce qui leur donne un supplément bienvenu de force et d'âme. Son futur adversaire mercredi dans le temple de Wembley est prévenu: il devra terriblement se méfier...

Federer en deuxième semaine à Wimbledon Federer a atteint pour la... 69e fois le stade des 8es de finale en Grand Chelem Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Roger Federer (no 6) a rempli un premier objectif à Wimbledon en se qualifiant pour les 8es de finale. L'octuple vainqueur du tournoi s'est imposé 6-4 6-4 5-7 6-4 devant le Britannique Cameron Norrie (no 29) samedi au 3e tour. Présent pour la 81e fois dans le tableau final d'un tournoi majeur, Roger Federer se hisse au 4e tour pour la 69e fois au total, la 18e sur l'herbe londonienne! Il devra vaincre l'Italien Lorenzo Sonego (no 23) lundi pour se retrouver pour la... 58e fois en quart de finale d'un Grand Chelem. Le Bâlois de bientôt 40 ans aurait pu (dû?) aborder ce 8e de finale en totale confiance. Mais la baisse de régime qu'il a connue samedi sur le Centre Court en fin de troisième manche incite à une certaine prudence. Elle lui a coûté un set, et a entamé quelque peu une réserve d'énergie qui n'est plus inépuisable. Une baisse de régime évitable Roger Federer avait pourtant réussi le match parfait jusqu'à 6-4 6-4 5-5 et 15/40 sur le service adverse. Mais il n'est pas parvenu à convertir ces balles de break, qui avaient le poids de balles de match tant le Bâlois avait totalement maîtrisé son sujet jusque-là sur son engagement. Frustré d'avoir laissé passer ces opportunités, Roger Federer a concédé son premier break de la partie dans la foulée pour offrir la troisième manche à son adversaire. Sa sérénité s'est alors envolée. Si bien qu'il fut incapable de conserver le break que Cameron Norrie lui a offert dans le cinquième jeu du quatrième set. Le Bâlois a néanmoins su éviter une cinquième manche de tous les dangers, serrant cette fois-ci son jeu dans le "money time". Il a signé son quatrième break de l'après-midi dans le neuvième jeu du quatrième set et a conclu cette partie dans la foulée sur sa première balle de match, après 2h34' de jeu. "Super soulagé" "Je suis super soulagé. C'était une grosse bataille, alors que j'étais tellement proche de pouvoir servir pour le match" dans la troisième manche, a lâché sur le court Roger Federer, qui avait laissé éclater sa joie au terme de cette partie. "Mais Cameron a mérité de gagner le troisième set", a-t-il souligné. "Je suis dans l'ensemble satisfait de mon niveau de jeu", a poursuivi le Bâlois, bien plus conquérant dans ses deux derniers matches que dans son 1er tour face à Adrian Mannarino (ATP 41). Pour mémoire, il avait été malmené par le Français jusqu'à l'abandon de ce dernier à l'entame du cinquième set. "Il s'agit de mon dernier tournoi du Grand Chelem avant de passer le cap des 40 ans" le 8 août prochain. "Ce n'est que du bonus de me retrouver à nouveau ici", a encore expliqué Roger Federer, qui aura l'occasion de recharger ses batteries dimanche lors de la traditionnelle journée de repos en vigueur à Wimbledon. Sonego tient la forme Roger Federer devra être en pleine possession de ses moyens lundi. Il a certes dominé Lorenzo Sonego (26 ans) lors de leur seul précédent affrontement. Mais ce duel remonte à l'édition 2019 de Roland-Garros, où le Bâlois s'était imposé 6-2 6-4 6-4. Depuis, son adversaire a beaucoup progressé. Vainqueur de son premier titre ATP sur le gazon d'Antalya quelques semaines après leur premier face-à-face, Lorenzo Sonego a confirmé ce printemps qu'il était à l'aise sur herbe. Le Turinois a en effet atteint la finale à Eastbourne juste avant le début de cette quinzaine. Il a donc de quoi croire en son étoile.

Suisse: Petkovic restera-t-il ? Plutôt oui que non Le coach national Vladimir Petkovic dit croire en la marge de progression de son groupe. Il pourrait rester jusqu'en 2022. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Un jour après la défaite contre l'Espagne, Vladimir Petkovic est resté assez vague sur son avenir à la tête de l'équipe de Suisse. Il n'a donné aucune garantie malgré un contrat valable. Ses réponses laissent plutôt supposer un oui qu'un non. A peine 18 heures après l'élimination en quart de finale de l'Euro contre l'Espagne, Vladimir Petkovic a jeté un regard en arrière sur les jours intensifs vécus entre Rome, Bakou, Bucarest et St-Pétersbourg. "Il est important que nous ayons amélioré notre statut dans le monde. Nous sommes devenus sympathiques. Le monde a une meilleure image de nous qu'auparavant. J'ai reçu beaucoup de réactions dans ce sens. C'est un grand compliment et un grand pas en avant." Naturellement, Petkovic a évoqué l'avenir. Son avenir. Pendant le tournoi, plusieurs rumeurs ont circulé sur des offres du Zenit St-Pétersbourg ou de Fenerbahce Istanbul. "Les médias ne sont pas bien informés. Fenerbahce a désormais un nouvel entraîneur." A propos d'un possible engagement au Zenit, Petkovic n'a rien conclu. Malgré tout, Petkovic n'a pas assuré samedi qu'il allait remplir ses obligations contractuelles jusqu'à la Coupe du monde 2022. "En football, tout peut aller très vite - et non seulement dans un match. Comme entraîneur, je ne prends pas les décisions moi-même." Toutefois, les paroles de Petkovic semblaient plutôt pencher vers le oui que le non. "Pour exercer cette profession, il faut de la passion pour le football et la confiance dans un groupe que l'on doit entraîner. C'est une équipe qui peut encore progresser. C'est pourquoi je ne vois pas la raison pour laquelle je ne devrais pas continuer dans la même direction." A sa manière, Petkovic avait son regard déjà dirigé vers l'avenir après la défaite contre l'Espagne. "J'ai dit à l'équipe lors du repas de midi: ce que vous avez réussi à l'Euro, vous devez le prendre comme un point de départ. Comme si vous deviez repartir de zéro."

Pogacar prend le maillot jaune, victoire de Teuns Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Le Slovène Tadej Pogacar, de loin supérieur, s'est emparé samedi du maillot jaune du Tour de France après la 8e étape gagnée dans la station du Grand-Bornand par le Belge Dylan Teuns (Bahrain). Pogacar, vainqueur sortant du Tour, a estoqué ses adversaires dans les deux dernières ascensions de cette première et pluvieuse journée alpestre, les cols de Romme et de la Colombière. Le Slovène a mis ses rivaux k.-o. dès la première étape de montagne du Tour. Il a creusé des écarts monumentaux, plus de trois minutes sur ses rivaux directs, trois jours après avoir pris déjà le dessus dans le contre-la-montre. Le jeune Slovène, 22 ans, a pris la suite du Néerlandais Mathieu van der Poel, qui portait le maillot jaune depuis dimanche. Le leader de l'équipe UAE a endossé son troisième maillot jaune. L'année passée, il avait revêtu le maillot de leader après le contre-la-montre de La Planche des Belles Filles, à la veille seulement de l'arrivée sur les Champs-Elysées. Au Grand-Bornand, Pogacar a pris la 4e place de l'étape derrière l'Espagnol Ion Izagirre et le Canadien Michael Woods, devancés d'une quarantaine de secondes par Teuns. La deuxième de Teuns Pogacar, sûr de sa force, a porté son attaque en deux fois dans le col de Romme, à l'approche des 30 derniers kilomètres. Sur son second démarrage, il a distancé l'Equatorien Richard Carapaz, le seul à avoir gardé péniblement le contact la première fois. En 3 kilomètres, le Slovène a distancé Carapaz de plus d'une minute. Parti dans un "one man show", il a rejoint et déposé les rescapés de l'échappée avant la dernière descente qu'il a négociée avec prudence. Une première moitié d'étape trépidante, marquée par de nombreuses attaques, a condamné très vite le Gallois Geraint Thomas, distancé dès la première côte à la sortie d'Oyonnax, puis le Slovène Primoz Roglic, lâché après une trentaine de kilomètres. Thomas, vainqueur du Tour 2018, et Roglic, deuxième en 2020, ont chuté lundi dernier dans la troisième étape. Pogacar en personne a muselé le Belge Wout van Aert qui a cherché à partir à l'avant avant que l'échappée, forte de 18 coureurs, prenne forme avant la mi-course (Km 72) derrière le Néerlandais Wout Poels, très actif en début de parcours. Woods, parti à l'avant dès le pied de Romme, a été rejoint à 3 kilomètres du sommet de la Colombière par Teuns qui l'a distancé ensuite. Teuns, 29 ans, a enlevé son deuxième succès dans le Tour, deux ans après celui acquis au sommet de La Planche des Belles Filles dans les Vosges. Il a donné à l'équipe Bahrain sa deuxième victoire en deux jours, après le Slovène Matej Mohoric au Creusot. Dimanche, la 9e étape, la plus difficile dans les Alpes, comporte 51 kilomètres de montée sur le parcours de 144,9 kilomètres entre Cluses (Haute-Savoie) et Tignes (Savoie) où le Tour revient après une arrivée manquée en 2019 à cause d'une coulée de boue rendant la route impraticable. Note: 1re version