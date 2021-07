Ponti en demi-finale +++ Fahrni/Siegenthaler 4e en voile

Giulia Steingruber a composé avec les moyens du moment Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Giulia Steingruber s'est battue avec ses armes en finale du concours général olympique à Tokyo. Elle s'est classée 15e, un peu moins bien qu'à Rio 2016 (10e) et qu'à Londres 2012 (14e). En l'absence de la superstar Simone Biles, en proie à des problèmes psychologiques mais surtout à un phénomène de "perte de repères dans l'espace propres aux gymnastes, le titre a été décroché par la surprenante Américaine Sunisa Lee (57,433 points), 18 ans et triple médaillée aux Mondiaux 2019. L'argent revient à Brésilienne Rebeca Andrade (57,298) et le bronze à la Russe Angelina Melnikova (57,199). Giulia Steingruber a totalisé 53,366 pts. Elle s'est montrée sous un bon jour au saut, son appareil de prédilection, avec 14,833 points, malgré une imperfection à la réception qui lui a coûté deux ou trois dixièmes. La multiple championne d'Europe s'est également bien défendue au sol (13,333 points). En revanche, elle manifeste toujours des carences à la poutre et aux barres asymétriques, où le coefficient de difficulté de ses figures reste insuffisant. Ayant manqué d'un souffle la finale du saut de ce week-end, Giulia Steingruber (27 ans) en a fini avec ces Jeux. Sa seule présence à Tokyo est un petit exploit, vu les multiples blessures subies après les JO 2016 à Rio et le traumatisme provoqué par la mort de sa soeur. Au Japon, elle a évolué avec un gros bandage autour de la cuisse gauche. Les "twisties" de Biles Le public en sait un peu plus sur les problèmes qui ont poussé Simone Biles à se retirer en plein concours par équipes après un seul saut, et à déclarer forfait pour le saut. L'Américaine a expliqué qu'elle ne "voulait pas risquer de se faire mal ou de faire quelque chose de stupide en participant à cette compétition". Évoquant sa santé mentale, elle a au passage parlé de "twisties" (littéralement tortillons), un phénomène connu dans le monde de la gym et du trampoline, qui peut aussi toucher les golfeurs. Soudain, le sportif perd les commandes, son corps ne répond plus et ses repères disparaissent, une sorte de déconnexion conduisant à une désorientation.

Bencic/Golubic assurent une 8e médaille à la Suisse Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Belinda Bencic décrochera deux médailles olympiques à Tokyo. La St-Galloise s'est hissée en finale du double au côté de Viktorija Golubic quelque quatre heures après s'être qualifiée pour celle du simple. La paire helvétique a battu les Brésiliennes Laura Pigossi/Luisa Stefani 7-5 6-3 en demi-finale. La tâche de Belinda Bencic et Viktorija Golubic s'annonce extrêmement délicate en finale. Elles défieront dimanche la paire tchèque Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, tête de série no 1 du tableau et victorieuse de trois titres du Grand Chelem dont un il y a un peu plus d'un mois à Roland-Garros. Ces deux médailles seront les septième et huitième pour la délégation helvétique dans ces joutes, les sixième et septième conquises par des femmes. L'objectif fixé par Swiss Olympic, qui visait au moins sept podiums soit autant qu'en 2016 à Rio, est donc d'ores et déjà atteint alors qu'il reste dix jours de compétition. Une entame catastrophique Bencic/Golubic ont pourtant entamé de la pire des manières leur demi-finale, qui a débuté à peine plus de deux heures après la qualification de la Saint-Galloise pour la finale du simple. Menées 4-0 après avoir perdu 16 des 18 premiers points, elles se sont parfaitement ressaisies pour prendre peu à peu l'ascendant. Les deux copines ont écarté une balle de set dans la première manche, à 5-4, remportant finalement les quatre derniers jeux du set initial. Elles ont fait plus rapidement la différence dans la deuxième manche, signant le break décisif dans le sixième jeu en profitant de deux doubles fautes consécutives de Luisa Stefani.

Belinda Bencic offre une septième médaille à la Suisse Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig La Suisse tient sa septième médaille à Tokyo. Belinda Bencic (WTA 12) disputera la finale du tournoi olympique après son succès 7-6 (7/2) 4-6 6-3 devant la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 20). Portée par un supplément d'âme sans lequel rien ne serait possible, la Saint-Galloise abordera cette finale avec les faveurs du pronostic. Elle a vraiment les moyens d'offrir à la Suisse un deuxième titre olympique en simple vingt-neuf ans après le succès de Marc Rosset à Barcelone. Son adversaire samedi sera la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42), qui a remporté ce printemps à Miami leur seul précédent duel (4-6 6-4 6-4). Tombeuse de Naomi Osaka au 3e tour de ce tournoi, Marketa Vondrousova a fait forte impression jeudi en écrasant Elina Svitolina (WTA 6) 6-3 6-1. Une énorme force de caractère Face à Elena Rybakina, Belinda Bencic a témoigné d'une énorme force de caractère. Elle a ainsi gagné la première manche 7/2 au jeu décisif après avoir écarté six balles de set, deux à 5-4 et quatre à 6-5. Enfin dans la dernière manche, Belinda Bencic a été menée 3-2 40-15 sur le service de Rybakina avant de renverser le cours de la partie alors que tout semblait perdu. "Je ne sais plus si j'ai pu respirer lors du dernier jeu, a avoué Belinda Bencic au micro de SRF. Je n'arrivais plus à penser vraiment." La Saint-Galloise parle d'un rêve qui s'est réalisé. "Je n'arrive pas à trouver les mots. J'ai cru plusieurs fois que je n'y arriverais pas, que j'avais foiré cette demi-finale. Mais je suis revenue à chaque fois. J'ai tout donné. C'est cela qui fait la beauté du sport."

Belinda Bencic offre une septième médaille à la Suisse Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig La Suisse tient sa septième médaille à Tokyo. Belinda Bencic (WTA 12) disputera la finale du tournoi olympique après son succès 7-6 (7/2) 4-6 6-3 devant la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 20). Portée par un supplément d'âme sans lequel rien ne serait possible, la Saint-Galloise abordera cette finale avec les faveurs du pronostic. Elle a vraiment les moyens d'offrir à la Suisse un deuxième titre olympique en simple vingt-neuf ans après le succès de Marc Rosset à Barcelone. Son adversaire samedi sera la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42), qui a remporté ce printemps à Miami leur seul précédent duel (4-6 6-4 6-4). Tombeuse de Naomi Osaka au 3e tour de ce tournoi, Marketa Vondrousova a fait forte impression jeudi en écrasant Elina Svitolina (WTA 6) 6-3 6-1. Avec cette septième médaille, la sixième pour une femme, la Suisse égale déjà le total réussi il y a cinq ans aux Jeux de Rio. Et Belinda Bencic peut encore en cueillir une huitième ce jeudi si elle gagne la demi-finale de double qu'elle dispute avec Viktorija Golubic contre les Brésiliennes Luisa Stefani/Laura Pigossi. Une énorme force de caractère Face à Elena Rybakina, Belinda Bencic a témoigné d'une énorme force de caractère. Elle a ainsi gagné la première manche 7/2 au jeu décisif après avoir écarté six balles de set, deux à 5-4 et quatre à 6-5. Enfin dans la dernière manche, Belinda Bencic a été menée 3-2 40-15 sur le service de Rybakina avant de renverser le cours de la partie alors que tout semblait perdu. "Je ne sais plus si j'ai pu respirer lors du dernier jeu, a avoué Belinda Bencic au micro de la SRF. Je n'arrivais plus à penser vraiment." La Saint-Galloise parle d'un rêve qui s'est réalisé. "Je n'arrive pas à trouver les mots. J'ai cru plusieurs fois que je n'y arriverais pas, que j'avais foiré cette demi-finale. Mais je suis revenue à chaque fois. J'ai tout donné. C'est cela qui fait la beauté du sport."

Ponti passe en demi-finales du 100 m papillon Ponti disputera les demi-finales du 100 m papillon vendredi Image: KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ Noè Ponti n'a pas manqué ses débuts dans sa discipline de prédilection aux JO de Tokyo. Le Tessinois de 20 ans s'est qualifié pour les demi-finales du 100 m papillon, programmées vendredi matin, en réussissant le 5e temps des séries. Ponti a réalisé le deuxième meilleur temps de sa carrière, en 51''24, à 0''09 de son record de Suisse établi en décembre dernier à Rotterdam. Engagé dans la septième et avant-dernière série, dominée par Kristof Milak (50''62), il ne pointait qu'au 8e rang après 50 m avant d'accélérer la cadence pour terminer 2e. Le meilleur chrono a été l'oeuvre du grand favori, le recordman du monde de la spécialité Caeleb Dressel. L'Américain, sacré sur 100 m libre durant la session matinale jeudi, a frappé fort en signant un nouveau record olympique (50''39). Le Hongros Kristof Milak a terminé 2e de ces séries.

Nikita Ducarroz ne cache pas ses ambitions Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Nikita Ducarroz entend bien participer à la moisson suisse aux JO de Tokyo. "Je veux une médaille", lâche la Genevoise, qui sera l'une des favorites de l'épreuve de BMX freestyle samedi et dimanche. "Je ressens un peu de pression", concède la vice-championne du monde 2021 d'une discipline qui fait son entrée au programme olympique, avec seulement neuf concurrentes au départ. "Mais je me la mets moi-même. Je sais que je vais devoir rester calme pour atteindre mon objectif. Car je veux une médaille", poursuit-elle. Nikita Ducarroz est-elle inspirée par l'excellent début de Jeux olympiques de la délégation helvétique et notamment par les remarquables performances des cyclistes féminines? "C'est cool de voir ça. J'ai pu regarder quelques compétitions à la télévision au Village. J'espère avoir la chance de faire de même", glisse-t-elle. Une certaine nervosité La Genevoise, née à Nice d'un père suisse et d'une mère américaine, ne cache pas ressentir une certaine nervosité. Qui l'a d'ailleurs gagnée dès son arrivée dans le Village olympique. "J'ai alors pris conscience de l'ampleur de l'événement. Tu comprends tout de suite ce que sont des Jeux olympiques", explique-t-elle. "Je suis toujours nerveuse avant une compétition. Mais je parviens à me relâcher dès que je lance mon run", enchaîne Nikita Ducarroz, qui a pleinement profité du confinement pour poursuivre sa progression. "Le niveau général a beaucoup augmenté depuis quelques années. J'étais surprise de ma 2e place aux Mondiaux." Le travail paie "J'espère toujours figurer sur le podium. Mais je pensais être capable de terminer 5e ou 6e à Montpellier", théâtre au début du mois de juin de ces championnats du monde. "C'est la première fois que j'ai pu voir que tout le travail effectué depuis un an en Caroline du Nord a payé", explique-t-elle. Sa tactique est claire pour la finale programmée dimanche. "Je livre un premier run propre, solide, avant d'y aller à fond sur le deuxième en envoyant mes meilleures +tricks+", explique Nikita Ducarroz, dont les principales adversaires seront l'Américaine Hannah Roberts, championne du monde en titre, la Britannique Charlotte Worthington, 3e mondiale, et l'Australienne Natalya Diehm. Des troubles de l'anxiété Avant de pouvoir se retrouver dans la peau d'une candidate à un podium olympique, la Genevoise de bientôt 25 ans a été confrontée, comme bon nombre d'adolescent(e)s et de sportives et sportifs, à des troubles de l'anxiété. "Je ne sais plus quand ça a commencé, j'avais peut-être cinq ou six ans. Ca a empiré jusqu'à mes 14 ans. Je ne pouvais alors plus sortir de chez moi", raconte-t-elle. "C'est le BMX qui m'a aidée à m'en sortir. L'entraînement, la compétition, les voyages, tout cela m'a aidée", souligne la Genevoise. "Le vélo m'a permis de surpasser mes peurs, en compétition et dans la vie de tous les jours. Sans le BMX, je serais peut-être encore coincée à la maison", avait-elle également confié juste avant son départ pour Tokyo.

Fahrni/Siegenthaler 4es au classement provisoire Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER La voile suisse se défend bien à Enoshima. Linda Fahrni/Maja Siegenthaler sont 4es après quatre régates en 470. Les Bernoises Linda Fahrni et Maja Siegenthaler sont à l'aise sur leur dériveur. Avec leur 4e rang provisoire jeudi après quatre des onze régates, elles ont progressé de quatre places par rapport à la veille, terminant 2es de la 4e manche, juste derrière le bateau de la championne olympique Hannah Mills. Le duo du Lake Thun Yacht Club, médaillé de bronze aux derniers Championnats d'Europe, n'est qu'à cinq points des troisièmes. En planche à voile, Mateo Sanz Lanz a conservé sa 8e place après les régates 9 à 12 et s'est qualifié pour la "Medal Race" qui réunira samedi les dix meilleurs. Il peut viser un "top 8" à ces JO mais est hors course pour le podium. Sorti en tête après la première journée et encore 2e après six régates, l'Hispano-Suisse avait fléchi mercredi avec le rafraîchissement des conditions de navigation. La manche finale, samedi, comptera double et peut encore redistribuer des cartes pour le podium. Mais la victoire ne devrait pas échapper au Néerlandais Kiran Badloe, dominateur dès la deuxième journée. En Laser Radial, Maud Jayet n'est que 18e après huit régates. La Vaudoise a mal négocié ses manches 7 et 8. Mais elle avait démontré son potentiel en remportant la 6e. Dans la classe 49er, les Lémaniques Sébastien Schneiter et Lucien Cujean sont 14es après six régates sur 13. Une disqualification en 6e manche leur a coûté cher jeudi, après leur très belle performance lors de la précédente (4es).

Belinda Bencic offre une septième médaille à la Suisse Belinda Bencic disputera samed la finale du simple dames. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Suisse tient sa septième médaille à Tokyo. Belinda Bencic (WTA 12) disputera la finale du tournoi olympique après son succès 7-6 (7/2) 4-6 6-3 devant la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 20). Son adversaire en finale samedi sera la gagnante de la rencontre entre l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 6) et la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42). Portée par un supplément d'âme sans lequel rien ne serait possible, la Saint-Galloise abordera cette finale avec les faveurs du pronostic. Elle a vraiment les moyens d'offrir à la Suisse un deuxième titre olympique en simple vingt-neuf ans après le succès de Marc Rosset à Barcelone. Avec cette septième médaille, la sixième pour une femme, la Suisse égale déjà le total réussi il y a cinq ans aux Jeux de Rio. Et Belinda Bencic peut encore en cueillir une huitième ce jeudi si elle gagne la demi-finale de double qu'elle dispute avec Viktorija Golubic contre les Brésiliennes Luisa Stefani/Laura Pigossi. Face à Elena Rybakina qu'elle rencontrait pour la première fois, Belinda Bencic a témoigné d'une énorme force de caractère. Elle a ainsi gagné la première manche 7/2 au jeu décisif après avoir écarté six balles de set, deux à 5-4 et quatre à 6-5. Enfin dans la dernière manche, Belinda Bencic a été menée 3-2 40-15 sur le service de Rybakina avant de renverser le cours de la partie alors que tout semblait perdu. "Je ne sais plus si j'ai pu respirer lors du dernier jeu, avouait Belinda Bencic au micro de la SRF. Je n'arrivais plus à penser vraiment." La Saint-Galloise parle d'un rêve qui s'est réalisé. "Je n'arrive pas à trouver les mots, poursuit-elle. J'ai cru plusieurs fois que je n'y arriverais pas, que j'avais "foiré" cette demi-finale. Mais je suis revenue à chaque fois. J'ai tout donné. C'est cela qui fait la beauté du sport."

Belinda Bencic offre une septième médaille à la Suisse Belinda Bencic disputera samed la finale du simple dames. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Suisse tient sa septième médaille à Tokyo. Belinda Bencic (WTA 12) disputera la finale du tournoi olympique après son succès 7-6 (7/2) 4-6 6-3 devant la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 20). Son adversaire en finale samedi sera la gagnante de la rencontre entre l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 6) et la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42). Portée par un supplément d'âme sans lequel rien ne serait possible, la Saint-Galloise abordera cette finale avec les faveurs du pronostic. Elle a vraiment les moyens d'offrir à la Suisse un deuxième titre olympique en simple vingt-neuf ans après le succès de Marc Rosset à Barcelone. Avec cette septième médaille, la sixième pour une femme, la Suisse égale déjà le total réussi il y a cinq ans aux Jeux de Rio. Et Belinda Bencic peut encore en cueillir une huitième ce jeudi si elle gagne la demi-finale de double qu'elle dispute avec Viktorija Golubic contre les Brésiliennes Luisa Stefani/Laura Pigossi. Face à Elena Rybakina qu'elle rencontrait pour la première fois, Belinda Bencic a témoigné d'une énorme force de caractère. Elle a ainsi gagné la première manche 7/2 au jeu décisif après avoir écarté six balles de set, deux à 5-4 et quatre à 6-5. Enfin dans la dernière manche, Belinda Bencic a été menée 3-2 40-15 sur le service de Rybakina avant de renverser le cours de la partie alors que tout semblait perdu.

L'Américain Brian Flynn quitte Ambri-Piotta pour New Jersey Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'attaquant américain Bryan Flynn (33 ans) quitte la National League après une saison à Zoug et deux à Ambri-Piotta. Il a signé un contrat à deux volets avec les New Jersey Devils, l'équipe des Suisses Nico Hischier et Jonas Siegenthaler. La saison dernière, il avait disputé 50 matches avec les Léventins, inscrivant 34 points (9 buts/25 assists). Flynn avait joué en NHL pour les Buffalo Sabres et le Canadien de Montréal avant d'arriver en Suisse.

Premier défi pour les sprinteuses suisses Image: KEYSTONE/EPA ANSA/GIUSEPPE FAMA Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji et Salomé Kora entrent en piste vendredi à Tokyo pour un des points forts des JO, le 100 m. Leur course donnera des indications sur le potentiel du relais suisse. Les trois fusées ont suivi une préparation sous des cieux très différents. Ajla Del Ponte a fait la navette entre les Pays-Bas, où est basé son coach Laurent Meuwly, Lausanne où elle réside, Macolin et son Tessin chéri. Salomé Kora a passé de nombreux mois en Serbie, auprès de son coach Goran Obradovic, après avoir quitté sa région natale de St-Gall et s'être préparée un temps à Lausanne. Chemin inverse pour Mujinga Kambundji, de retour au bercail, à Berne, après quelques pérégrinations, une capitale fédérale où elle côtoie au quotidien sa petite soeur Ditaji, en lice sur 100 m haies à Tokyo. "Meilleure qu'avant" Après le premier tour, vendredi, qui ne sera pas une formalité, l'objectif minimal du trio est l'accès aux demi-finales de samedi. Il y a embouteillage au sommet de la hiérarchie du 100 m, une densité telle qu'il faudra sans doute passer sous 11 secondes pour aller en finale. A priori, seule la recordwoman de Suisse Mujinga Kambundji, avec sa meilleure marque à 10''95, en est capable. "J'ai le sentiment d'être meilleure que les années passées", a déclaré à Tokyo celle qui fut médaillée de bronze aux Mondiaux 2019 sur 200 m et et Mondiaux indoor 2018 sur 60 m. Ajla Del Ponte a été retardée dans sa préparation pour avoir contracté la Covid ce printemps. "Finale ou pas, je serai contente si je passe sous 11 secondes à Tokyo", a déclaré la plus studieuse du trio, qui prépare son mémoire sur la poésie italienne du 16e siècle à l'Université de Lausanne. La championne d'Europe en salle du 60 m, créditée de 11''07 il y a un mois aux Championnats de Suisse, semble prête pour son pic de forme à Tokyo. Idem pour Salomé Kora, qui a battu Del Ponte le mois dernier à Genève (en 11''12) et est remise de sa blessure à un genou survenue en 2019. Les trois Suissesses n'ont a priori jamais semblé aussi rapides. Si cela se confirme ce week-end sur la ligne droite, les rêves les plus fous sont permis pour le relais 4 x 100 m en lice en fin de semaine prochaine, d'autant que la quatrième de l'équipe, Riccarda Dietsche, est aussi en progrès.

Forfait de Sam Kendricks, des Australiens à l'isolement Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Champion du monde en titre à la perche, Sam Kendricks est contraint de déclarer forfait pour les JO de Tokyo. L'Américain a été testé positif au Covid-19, a annoncé le Comité olympique américain. Il était l'un des favoris du concours avec le Suédois Armand Duplantis, recordman du monde de la discipline. Plusieurs athlètes de la délégation australienne ont en outre été placés à l'isolement en tant que cas contacts de Sam Kendricks. Le Comité olympique australien (AOC) ne précise pas le nombre d'athlètes concernés. Mais il indique que ces athlètes sont actuellement soumis à des tests, en lien avec le protocole établi.

Pistolet sportif: Diethelm Gerber au 19e rang provisoire Heidi Diethelm Gerber peut viser la finale au pitsolet sportif Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Heidi Diethelm Gerber s'est montrée solide pour la première partie des qualifications du pistolet sportif aux JO de Tokyo. La Thurgovienne pointe au 19e rang provisoire. Médaillée de bronze dans la discipline aux Jeux de Rio en 2016, Heidi Diethelm Gerber (52 ans) a obtenu 288 points (98, 96 puis 94) jeudi matin. Elle en avait cumulé 291 dans cette épreuve de précision à Rio. La Thurgovienne, qui mettra fin à sa carrière après ces JO, accuse trois longueurs de retard sur la 8e place, la dernière qui donnera accès à la finale. La deuxième partie des qualifications, le tir de vitesse, se déroulera vendredi matin.

Premier titre olympique individuel pour Dressel Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Caeleb Dressel s'est paré d'or sur 100 m libre jeudi aux Jeux de Tokyo. L'Américain s'est imposé en 47''02 pour décrocher son premier titre olympique en individuel. La finale de la discipline-reine a tenu toutes ses promesses. Sacré deux fois en relais en 2016 et une fois à Tokyo (sur 4x100 m libre), le favori Caeleb Dressel (24 ans) a fait la course en tête pour réaliser la quatrième performance de l'histoire. Il lui a manqué 0''11 pour égaler le record du monde de Cesar Cielo. Sixième aux JO de Rio 2016 sur la distance, l'Américain a résisté jusqu'au bout aux assauts du champion olympique en titre, l'Australien Kyle Chalmers, 2e en 47''08. Le Russe Kliment Kolesnikov, auteur du meilleur temps des demi-finales avec un nouveau record d'Europe (47''11), a terminé au 3e rang en 47''44.