Power bat le record d'Andretti ++ Manu Ginobili entre au Hall of Fame

Power bat le record d'Andretti avec une 68e pole Will Power a battu un record de Mario Andretti en signant sa 68e pole en IndyCar Image: KEYSTONE/FR123854 AP/AJ MAST Will Power a obtenu la 68e pole position de sa carrière en IndyCar samedi à Laguna Seca. L'Australien a battu ainsi le record d'une légende du sport automobile, l'Américain Mario Andretti. "Je n'en reviens pas d'être tout en haut avec Mario! Mais il ne faut pas que je fête trop ça parce que je dois rester concentré sur la course de demain", a dit Power, en lice pour décrocher en Californie son deuxième titre de champion d'IndyCar. Ancien champion du monde de Formule 1, Mario Andretti, âgé de 82 ans, était présent à Laguna Seca pour féliciter son successeur. Il détenait le record des pole positions depuis 1985.

Manu Ginobili entre au Hall of Fame Image: KEYSTONE/AP/Jessica Hill L'Argentin Manu Ginobili, champion olympique et quatre fois champion NBA, a été intronisé samedi au Hall of Fame. L'ancien arrière, âgé de 45 ans, a passé seize saisons (2002-2018) aux San Antonio Spurs, après avoir gagné l'Euroligue en 2001 avec la Virtus Bologne. "Je ne suis pas ici parce que j'étais très spécial mais parce que j'ai fait partie de deux des plus grandes équipes des années 2000, San Antonio et l'Argentine", a déclaré le Sud-Américain dans son discours d'intronisation à Springfield dans le Massachusetts. Deux fois All Star, Ginobili formait le trio majeur de la franchise texane avec le pivot Tim Duncan et le meneur Tony Parker, vainqueurs de la NBA en 2003, 2005, 2007 et 2014 sous les ordres de l'entraîneur Gregg Popovich. Ces trois joueurs ont gagné ensemble 575 matchs de saison régulière. Manu Ginobili a été champion olympique en 2004 à Athènes et faisait partie de l'équipe qui battit pour la première fois une sélection américaine entièrement composée de joueurs de NBA, au Championnat du monde 2002, où l'Argentine avait fini deuxième. Six autres grands noms du basket sont entrés au "Panthéon de la gloire" dans la promotion 2022: Tim Hardaway, les ex-joueuses de WNBA Swin Cash et Lindsay Whalen et les entraîneurs George Karl, Del Harris et Marianne Stanley.

Chicago vainqueur, Shaqiri buteur Shaqiri a inscrit samedi son 5e but en MLS Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Chicago a mis fin à une série de cinq matches sans victoire samedi en MLS. Et Xherdan Shaqiri a retrouvé le chemin des filets pour le Fire, vainqueur 3-1 de l'Inter Miami de Gonzalo Higuain. Le Bâlois a signé le 2-0 à la 64e minute, inscrivant son cinquième but de la saison en reprenant d'une demi-volée du gauche à bout portant un ballon mal dégagé par la défense. Il n'avait pas marqué au cours de ses sept précédentes apparitions. Seulement 12e de la Conférence Est, Chicago était d'ailleurs à la peine sur le plan offensif depuis plusieurs semaines. Auteur d'un doublé samedi, Jhon Duran a mis fin à une disette de 439 minutes - soit près de 5 matches - à la 40e lorsqu'il a ouvert la marque. Cette victoire, la 9e en 30 parties, permet au Fire de rester mathématiquement dans la course pour les play-off. Mais Chicago accuse 6 longueurs de retard sur la barre, avec seulement quatre matches à disputer.

Swiatek est particulièrement fière de son sacre à l'US Open Image: KEYSTONE/AP/Matt Rourke A 21 ans, Iga Swiatek a remporté samedi à l'US Open, sur surface dure, le troisième tournoi du Grand Chelem de sa carrière, après deux Roland-Garros sur terre battue. La Polonaise en est particulièrement fière car "les gens ne m'attendaient pas", a-t-elle déclaré en conférence de presse après son succès 6-2 7-6 sur Ons Jabeur en finale. - Que ressentez-vous après cette victoire ? "Je suis super fière de moi parce que ce n'était pas un match facile. Même si j'ai dominé le début de la partie, je savais que ce serait serré et je savais qu'Ons tirerait profit de chacune de mes erreurs. Dans le second set, le match est devenu très physique et je suis contente que mon niveau d'énergie soit encore monté d'un cran pour pouvoir être un peu plus précise dans les moments clés et conclure. Nous avons joué à un très haut niveau. Et je suis particulièrement fière de mon niveau mental, je ne craque pas dans les moments difficiles. Après les matches, même si j'ai perdu, je n'ai aucun regret parce que je sais que j'étais à 100%. Je suis également fière d'avoir bien plus de solutions dans mon jeu qu'avant, du point de vue du tennis mais aussi du mental. J'utilise très bien ces possibilités et j'en suis fière parce que je sais ce que c'est que d'être sur le court et de ne pas savoir quoi faire pour changer le cours d'un match. Ca fait longtemps que je ne me suis pas retrouvée à court d'idées, donc ça prouve que je progresse." - Etait-ce important de remporter un titre du Grand Chelem sur une autre surface que la terre battue ? "Bien sûr ! En début de saison, j'ai réalisé que je pouvais peut-être avoir de bons résultats sur le circuit. Je suis aussi arrivée en demi-finales à l'Open d'Australie. Mais je n'étais pas sûre d'être au niveau pour gagner un tournoi du Grand Chelem, surtout sur une surface aussi rapide qu'à l'US Open. Je ne m'y attendais pas, c'est certain. C'est aussi une confirmation que je n'ai pas de limite." - Alors ce titre est-il plus satisfaisant que les deux de Roland-Garros ? "Il est difficile de comparer. A Roland-Garros, je sens toujours que je suis en contrôle et je me sens bien sur le court Philippe-Chatrier. Ici, sur le Arthur Ashe, j'ai du mal à m'habituer à l'atmosphère. Pour mon deuxième titre à Roland-Garros, j'avais beaucoup de pression et tout le monde s'attendait à ce que je gagne. Ici, j'avais des objectifs moins élevés et j'ai réussi à les dépasser. Et je pense que les gens ne m'attendaient pas beaucoup sur dur. Donc je pense que Roland-Garros était un peu plus compliqué. Mais si on ne parle que de tennis et de physique, c'était plus difficile ici."

Iga Swiatek asseoit sa domination avec un 3e sacre majeur Iga Swiatek a cueilli samedi son 3e titre du Grand Chelem Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Iga Swiatek (no 1) a assis un peu plus sa domination sur le tennis féminin en s'adjugeant samedi son premier US Open. La Polonaise a battu Ons Jabeur (no 5) 6-2 7-6 (7/5) en finale à Flushing Meadows. Déjà titrée à deux reprises à Roland-Garros (2020, 2022), Iga Swiatek affiche ainsi trois trophées du Grand Chelem à son palmarès alors qu'elle a fêté ses 21 ans le 31 mai. Si l'on excepte les soeurs Serena (23 titres majeurs) et Venus Williams (7), seule Naomi Osaka (4) a fait mieux parmi les joueuses en activité. La Polonaise était pourtant restée discrète depuis son deuxième sacre à Paris, où elle avait remporté un sixième titre consécutif sur le circuit en moins de quatre mois. Battue au 3e tour à Wimbledon où elle avait vu sa série de victoires d'arrêter à 37, elle n'avait pas dépassé les quarts dans ses trois tournois suivants. Une baisse de régime sans conséquence Mais Iga Swiatek a ressurgi au meilleur moment, montant en puissance dans cette quinzaine new-yorkaise. Samedi, elle aurait même pu s'imposer bien plus nettement face à Ons Jabeur, qui s'était déjà inclinée en finale du dernier Wimbledon face à Elena Rybakina pour sa première finale majeure. La Polonaise a en effet manqué trois balles de 4-0 dans la deuxième manche, avant de se crisper. Ons Jabeur a su en profiter pour se relancer, se procurant même trois balles de break qui auraient pu tout changer à 4-4. La Tunisienne, qui a effacé une première balle de match à 5-6 sur son engagement, a également eu sa chance dans un tie-break où elle mena 5/4 avec deux points à suivre sur son service. Mais Iga Swiatek a serré sa garde au meilleur moment pour remporter une... dixième finale consécutive depuis son premier sacre à Roland-Garros. Un écart énorme Avec désormais sept titres et 57 matches gagnés en 2022, Iga Swiatek creuse par ailleurs un peu plus l'écart dans le classement WTA. Première joueuse à remporter deux trophées majeurs la même année depuis Angelique Kerber en 2016, elle comptera lundi 10'365 points, soit près du double de sa nouvelle dauphine Ons Jabeur (5090).

Un incident médical en tribunes interrompt Cadix-FC Barcelone Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Le match entre Cadix et le FC Barcelone, comptant pour la 5e journée de Liga, a été interrompue samedi en raison d'un incident médical en tribune. L'arbitre a renvoyé les joueurs aux vestiaires après une vingtaine de minutes d'interruption, alors que le Barça menait 2-0. Auparavant, on avait vu le gardien de Cadix Jeremias Ledesma porter en courant un défibrillateur vers la tribune pour secourir la victime. Le défenseur blaugrana Ronald Araujo s'est mis à prier sur la pelouse. Les protagonistes de la rencontre, joueurs et encadrements, sont restés debout de longues minutes, sous le choc de cet incident.

Contrôle antidopage positif pour Abdelwahed Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Ahmed Abdelwahed a été contrôlé positif au meldonium, une substance interdite depuis 2016. L'Italien s'est paré d'argent sur 3000 m steeple aux récents Championnats d'Europe de Munich. La Fédération italienne (Fidal) a indiqué avoir "reçu la notification de la positivité à un contrôle antidopage" de son athlète, confirmant une information de La Repubblica. Selon le quotidien, le contrôle a eu lieu à Munich pendant les Européens. "J'ai été suspendu de façon provisoire en raison de la présence d'une substance dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai découvert pour la première fois l'existence du meldonium quand j'ai été informé qu'il en avait été trouvé dans mes analyses", a pour sa part écrit Ahmed Abdelwahed sur Instagram. Inscrit depuis 2016 sur la liste des produits dopants de l'Agence mondiale antidopage (AMA), le meldonium était à la base un médicament protecteur des cellules cardiaques vendu dans les seuls pays d'Europe de l'Est et avait été largement détourné à des fins de dopage. Depuis cette date, de nombreux cas positifs ont été enregistrés, notamment parmi des sportifs russes, dont l'ex-star du tennis Maria Sharapova. Elle avait été suspendue quinze mois. "Je n'ai jamais pris volontairement cette substance. J'essaie donc de comprendre pourquoi elle était dans mes urines", a encore affirmé sur Instagram Ahmed Abdelwahed.

Super League: Sion s'impose 2-1 à Saint-Gall Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Sion a confirmé de belle manière ses bonnes dispositions actuelles. Les Valaisans sont allés gagner 2-1 sur la pelouse du leader Saint-Gall lors de la 8e journée de Super League. Les hommes de Paolo Tramezzani ont marqué en première mi-temps grâce à des réussites de Chouaref (18e) et Stojilkovic (28e). Celui-ci a donné l'assist du premier but et a profité d'une belle ouverture de Lavanchy sur le deuxième. Saint-Gall a tardivement repris espoir grâce à Grégory Karlen (87e). Les Brodeurs se sont rués à l'attaque dans le premier quart d'heure, mais sans pouvoir surprendre le bloc défensif sédunois, très à son affaire. Une fois l'orage passé, Sion a pu desserrer l'étreinte et a su exploiter à merveille les espaces laissés dans l'arrière-garde adverse. Ylias Chouaref, titularisé pour la deuxième fois, a montré l'étendue de son talent. Ses dribbles et sa force de percussion ont posé de gros problèmes aux Saint-Gallois, tout comme l'activité de harcèlement de Filip Stojilkovic. Mais c'est toute la formation valaisanne qui a convaincu, faisant preuve de lucidité et d'une grande solidarité, même si la fin de la rencontre a été un peu plus difficile. Entré à la 63e, Mario Balotelli a forcé Zigi à un arrêt à la 76e. Mais l'Italien a vite semblé avoir les jambes lourdes. Il n'est de loin pas encore au top de sa condition.

Et de trois pour Carapaz sur la 20e étape, Evenepoel près du but Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon L'Equatorien Richard Carapaz a remporté en solitaire son troisième succès sur le Tour d'Espagne 2022, samedi entre Moralzarzal et le col de Navacerrada. Le Belge Remco Evenepoel n'est plus qu'à une étape de sa première victoire dans un grand Tour. Le grimpeur sud-américain de la formation Ineos a dompté la dernière étape de montagne, au nord de Madrid, qui comportait cinq cols à 1800 m d'altitude, franchissant la ligne avec 8'' d'avance sur Thymen Arensman (DSM) et 13'' sur Juan Ayuso (UAE). Destitué de son statut de leader au général au sein d'Ineos après avoir concédé près de 20 minutes à l'issue de la première semaine, Carapaz a résisté au retour du groupe des favoris dans le final samedi. A 29 ans, le champion olympique rafle une troisième victoire, après ses succès sur les 12 et 14e étapes, et s'assure définitivement le maillot à pois de meilleur grimpeur. Paré de rouge depuis deux semaines, Remco Evenepoel (Quick-Step) s'est lui montré intouchable tout au long de cette 20e et avant-dernière étape, en dépit des attaques de ses rivaux dans les cols de la Morcuera et de Cotos (1re catégorie). Au général, le Belge de 22 ans conserve plus deux minutes d'avance sur Enric Mas (Movistar) et plus de cinq minutes sur le prodige de 19 ans, Juan Ayuso (UAE). Les Suisses Gino Mäder et Sébastien Reichenbach, à l'attaque dans cette dernière étape de montagne, ont finalement terminé 26e et 27e de l'étape à près de 5' du vainqueur. A la veille de l'arrivée de la Vuelta dimanche à Madrid, "le petit cannibale" est en passe de devenir le premier Belge à remporter un Grand Tour depuis 44 ans et le sacre de Johan de Muynck sur le Giro en 1978.

Bundesliga: décevant nul du Bayern Munich Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER La 6e journée de Bundesliga n'a pas souri au Bayern Munich, qui a concédé un nul inattendu à domicile contre le VfB Stuttgart (2-2). Borussia Dortmund s'est pour sa part incliné 3-0 à Leipzig. Le Bayern, qui avait laissé plusieurs titulaires sur le banc, a marqué par Tel (36e) et Musiala (60e). Les visiteurs ont égalisé une première fois par Fuhrich (57e), puis sur un penalty de Guirassy à la 92e... Sans Gregor Kobel, toujours blessé, Dortmund a fait les frais du réveil du RB Leipzig. Pour sa première sur le banc, Marco Rose a joué un mauvais tour à son ancien club. Orban (6e), Szoboszlai (45e) et Haidara (84e) ont inscrit les buts du succès de Leipzig. Au classement, le SC Fribourg, qui recevra Borussia Mönchengladbach dimanche, reste leader avec 12 points. Le Bayern Munich, Hoffenheim et Dortmund en ont autant, mais avec un match joué en plus. Union Berlin, le club dirigé par Urs Fischer, suit à une longueur. L'équipe de la capitale jouera dimanche à Cologne.

Les Zurich Lions déjà qualifiés pour les huitièmes de finale Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA A la faveur de leur succès 5-1 contre les Hongrois de Fehervar, les Zurich Lions ont déjà assuré leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions à deux matches de la fin. Les Zurichois auront encore deux parties à disputer contre les redoutables Suédois de Rögle, les tenants du titre, qui occupent la tête du groupe D avec 12 points en quatre matches. Les Lions pointent à deux unités. Le large succès acquis contre des courageux Hongrois est très flatteur pour les joueurs de l'entraîneur Rikard Grönborg. Malgré la présence de tous leurs joueurs vedettes comme Mikko Lehtonen, Dean Kukan, Alexandre Texier ou Lucas Wallmark, les Zurichois ont longtemps séché devant le portier Horvath. Un doublé du Suédois Wallmark a placé l'équipe sur la voie de la victoire. Un succès assuré avec deux buts dans la cage vide en fin de rencontre. Pas forcément rassurant à cinq jours du début du Championnat de National League contre Rapperswil-Jona.

GP d'Italie: Charles Leclerc signe la pole Une 17e pole position en F1 pour Charles Leclerc Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI Charles Leclerc (Ferrari) s'élancera en pole position dimanche lors du Grand Prix d'Italie à Monza. Le Monégasque sera pour la 17e fois de sa carrière dans cette position privilégiée. Leclerc a établi le meilleur chrono lors de son deuxième essai en Q3. Il a tourné en 1'20''161, précédant Max Verstappen (Red Bull) de 0''145. Le champion du monde néerlandais devra cependant reculer de cinq rangs sur la grille en raison d'une pénalité. Pas moins de neuf pilotes ont été sanctionnés pour des changements d'éléments de moteur ou de boîte de vitesses. Auteur du 6e temps des qualifications, George Russell (Mercedes) se voit dès lors propulsé en première ligne aux côtés de Leclerc.

De Vries remplace Albon (Williams), victime d'une appendicite Alexander Albon manquera le GP d'Italie. Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Le Néerlandais Nyck de Vries va piloter pour Williams au Grand Prix d'Italie samedi et dimanche, en remplacement du titulaire Alex Albon, soigné pour une appendicite. "Williams Racing peut confirmer que, après s'être senti mal ce matin et avoir demandé l'avis médical de la FIA et d'un hôpital local, Alex Albon est maintenant soigné pour une appendicite", a expliqué l'équipe britannique dans un communiqué. "Nous pouvons confirmer que le pilote de réserve de l'équipe, Nyck de Vries, conduira à la place d'Alex pour le reste du week-end", a continué l'équipe. De Vries sera donc dans le baquet du pilote thaïlandais pour la dernière séance d'essais samedi à 13h00, puis pour les qualifications à 16h00 et pour la course dimanche (15h00). Le Néerlandais avait piloté vendredi pour la première séance d'essais libres à Monza, mais pour l'écurie Aston Martin. De Vries avait déjà pu participer à des essais libres cette saison, avec Williams en Espagne puis en France avec Mercedes, écurie pour laquelle il est aussi pilote de réserve. Champion de Formule 2 en 2019 puis champion du monde de Formule E (électrique) avec Mercedes en 2021, il n'a en revanche jamais couru en Grand Prix de F1.

Alcaraz s'impose pour la troisième fois de suite en cinq sets Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer L'enjeu sera immense dimanche en finale de l'US Open (dès 22h heure suisse). Le vainqueur du duel entre Carlos Alcaraz (no 3) et Casper Ruud (no 5) décrochera son premier trophée du Grand Chelem tout en accédant à la 1re place mondiale. L'Espagnol, qui peut devenir à 19 ans et 4 mois le plus jeune no 1 mondial de l'histoire chez les messieurs, a rejoint le Norvégien en gagnant un troisième match consécutif en cinq sets. Il s'est imposé 6-7 (6/8) 6-3 6-1 6-7 (5/7) 6-3 en 4h19' devant l'Américain Frances Tiafoe (no 22) vendredi soir à New York. Carlos Alcaraz, qui avait écarté une balle de match dans son quart de finale épique face à Jannik Sinner (5h15' de jeu), ne s'est pas retrouvé aussi près de la défaite. Mais il aurait pu s'éviter une cinquième manche puisqu'il a bénéficié d'une première balle de match à 5-4 dans le quatrième set, sur le service adverse. Frances Tiafoe, qui espérait bien offrir au tennis masculin américain son premier titre majeur depuis 2003, n'a cependant rien lâché. Il a également effacé un break de retard concédé d'entrée dans la cinquième manche pour recoller à 2-2. Mais Carlos Alcaraz s'est montré plus percutant dans le "money time". "Essayer de profiter de ce grand moment" Promis depuis son plus jeune âge à un avenir radieux, Carlos Alcaraz disputera sa première finale majeure dimanche soir. Il a remporté les deux duels livrés face à Casper Ruud, dont le plus récent en finale du Masters 1000 de Miami ce printemps sur dur (7-5 6-4), mais se veut forcément prudent à l'évocation de ce face-à-face. "Casper joue un tennis incroyable. Et il a déjà disputé une finale de Grand Chelem" ce printemps à Roland-Garros, où le Norvégien avait subi la loi de Rafael Nadal. "Mais je vais essayer de profiter de ce grand moment, et on verra bien ce qui se passe", a lâché sur le court un Carlos Alcaraz qui semble indestructible.