Premier titre pour Pecco Bagnaia ++ Arsenal s'impose face à Chelsea

Premier titre en MotoGP pour Pecco Bagnaia Image: KEYSTONE/EPA/BIEL ALINO Francesco Bagnaia (Ducati) a décroché dimanche à Valence son premier titre mondial en MotoGP. L'Italien de 25 ans, à qui une 14e place suffisait pour succéder au palmarès à Fabio Quartararo (Yamaha), a terminé 9e de ce Grand Prix. Il avait déjà été sacré en Moto2, en 2018, juste avant de passer dans la catégorie-reine. Fabio Quartararo devait absolument s'imposer dimanche sur le Circuit Ricardo Tormo pour espérer conserver son bien. Mais le Français n'a jamais semblé en mesure de se hisser sur le podium et a terminé 4e d'une course gagnée par l'Espagnol Alex Rins, qui a offert à Suzuki une dernière victoire avant que l'équipe ne quitte le championnat. Francesco Bagnaia est donc le premier Italien titré depuis la légende Valentino Rossi en 2009. Il est aussi devenu le premier pilote de Ducati à grimper sur le toit du monde du MotoGP depuis 2007 et l'Australien Casey Stoner. L'écurie est présente dans la catégorie depuis 2003 soit un an après l'instauration des moteurs à quatre temps. Depuis le début de l'ère MotoGP en 2002, avec des machines de 1000 cm3 face aux 500 cm3 précédemment utilisées, jamais un Italien n'avait gagné au guidon d'une moto italienne. "Pecco" réussit donc là où son illustre aîné Valentino Rossi, son mentor qui l'a formé au sein de l'académie VR46, avait échoué. En 2011 et 2012, le "Docteur" avait en effet tenté l'aventure Ducati: pour deux saisons décevantes, 7e puis 6e mondial sans aucune victoire au compteur.

Premier League: Arsenal s'impose sur le terrain de Chelsea Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Arsenal a repris la tête de la Premier League, cédée samedi à Manchester City. Les Gunners ont gagné 1-0 sur la pelouse de Chelsea lors de la 15e journée et comptent 2 points de plus que les Citizens. Ce derby londonien n'a pas atteint des sommets à Stamford Bridge. Il a été décidé sur une réussite du défenseur Gabriel (63e). Arsenal, avec Granit Xhaka, a démontré une belle solidité comme depuis le début de la saison. L'équipe de Mikel Arteta est vraiment un candidat au titre crédible. Denis Zakaria n'a pas quitté le banc de Chelsea. Les Blues, qui occupent le 7e rang, accusent déjà 13 points de retard sur les Gunners.

Ligue 1: Mvogo sort sur blessure face au PSG Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La poisse colle décidément aux crampons des gardiens de l'équipe de Suisse. Après Yann Sommer et Jonas Omlin, Yvon Mvogo s'est à son tour blessé dimanche, à deux semaines du match d'ouverture de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Le portier fribourgeois de Lorient a été remplacé dès la 13e minute du match opposant les Merlus au Paris St-Germain lors de la 14e journée de L1. Il a été touché sur un choc avec son coéquipier Bonke Innocent peu après avoir été poussé à la faute sur un dégagement par le pressing de Neymar, auteur de l'ouverture du score (9e).

Augusto Fernandez sacré champion du monde de Moto2 Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Augusto Fernandez (Kalex) est devenu champion du monde de Moto2 dimanche à Valence. L'Espagnol a terminé au 2e rang du dernier GP de la saison, derrière son compatriote Pedro Acosta (Kalex). Leader du championnat avec 9,5 points d'avance sur son dernier rival Ai Ogura avant cette course, Augusto Fernandez n'a pas eu à forcer son talent dimanche. Le Madrilène a profité de l'élimination sur chute du Japonais dans le premier tiers de ce GP. Augusto Fernandez, qui a décroché neuf podiums cette saison (dont quatre victoires), succède ainsi à l'Australien Remy Gardner au palmarès du championnat du monde de Moto2. Il passera en MotoGP dès la saison prochaine.

Yann Sommer optimiste, mais prudent La cheville gauche de Yann Sommer va mieux Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Blessé à la cheville gauche le 18 octobre en Coupe d'Allemagne, Yann Sommer s'est confié à Blick dans une longue interview. "Je pense que ça se présente bien pour la Coupe du monde", lâche-t-il. "Même si je suis prudent dans mes pronostics et mes déclarations", explique notamment le portier de l'équipe de Suisse et du Borussia Mönchengladbach. Sa cheville va "beaucoup mieux", souligne-t-il. "Nous verrons au jour comment elle réagit", poursuit Yann Sommer, qui ne sait pas s'il sera en mesure de tenir sa place mardi en Bundesliga à Bochum. "Parfois, j'ai du liquide qui s'accumule à nouveau dans ma cheville après un effort. D'autres fois, tout va bien", précise-t-il. "On ne peut jamais dire comment les choses vont évoluer. Mais je pars du principe que cela ne durera pas trop longtemps", estime encore le natif de Morges, qui se soumet pour l'heure à de nombreux soins "tout en essayant en même temps d'augmenter l'intensité de mon entraînement." "Sur le moment, ça fait mal" Yann Sommer, qui peut désormais marcher normalement, est revenu sur les sentiments qui l'ont animé lorsqu'il s'est blessé. "Sur le moment, ça fait mal. On pense surtout à soigner la blessure. Les réflexions sur la Coupe du monde viennent après coup", lâche-t-il. "Lorsque j'attendais mon IRM, j'ai bien sûr espéré que le résultat soit le plus positif possible. Quand le diagnostic de déchirure des ligaments est tombé, on s'est très vite reconcentré sur l'évacuation de l'eau de l'articulation. Permettre à l'enflure de diminuer pour commencer la rééducation dès que possible", détaille-t-il.

Le départ sera donné mercredi à 14h15 Alan Roura et les autres participants de la Route du Rhum partiront mercredi de St-Malo Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le départ de la 12e édition de la Route du Rhum sera donné mercredi à 14h15 à Saint-Malo, ont annoncé dimanche les organisateurs. Initialement prévu dimanche, il a été reporté en raison de la météo. "Le départ sera donné mercredi après-midi à 14h15 sur la ligne prévue à la pointe du Grouin(...) la météo est plus favorable. Cela reste engagé, mais c'est tout à fait acceptable", a expliqué Francis Le Goff, directeur de la course, en conférence de presse. Les 138 skippers engagés devaient initialement s'élancer dimanche, mais les conditions météorologiques très dégradées annoncées au large de la Bretagne à partir de lundi avaient entraîné un report, une première dans l'histoire de la course. "Sur le nouveau créneau, les conditions météorologiques s'annoncent très maniables avec un vent d'Ouest d'une quinzaine de noeuds, a détaillé Francis Le Goff. La situation sera favorable pour la sortie de la Manche, avec une fiabilité de la prévision excellente (...) Le début de course sera donc beaucoup moins délicat que si le départ avait été donné ce dimanche". La Route du Rhum, célèbre course transatlantique en solitaire, part tous les quatre ans depuis 1978 de Saint-Malo à destination de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Les voiliers les plus rapides espèrent traverser l'Atlantique en environ une semaine.

Le Los Angeles FC sacré pour la première fois Le Los Angeles FC savoure le premier titre de son histoire en MLS Image: KEYSTONE/AP/Marcio Jose Sanchez Le Los Angeles FC a remporté samedi pour la première fois de son histoire le championnat nord-américain. La franchise californienne s'est imposée 3-0 aux tirs au but face à l'Union de Philadelphie en finale à Los Angeles. Si l'équipe de Pennsylvanie a fini par craquer mentalement dans la séance fatidique, ses trois premiers tireurs n'ayant pas mis le ballon au fond des filets, contrairement à Denis Bouanga, Ryan Hollingshead et Ilie Sanchez, c'est parce que quelques instants plus tôt, Gareth Bale lui a fait remettre le champagne au frais. Le Gallois, guère utilisé depuis son arrivée en Californie cet été, mais qui venait d'entrer en jeu à la place de l'autre star de l'équipe Carlos Vela, a placé une tête égalisatrice après huit minutes d'arrêts de jeu en prolongation. De quoi sauver son équipe, qui venait quatre minutes plus tôt d'encaisser le but du 3-2.

Caroline Garcia dernière qualifiée pour les demi-finales Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Caroline Garcia (no 6) s'est qualifiée pour les demi-finales du Masters WTA samedi à Fort Worth. Victorieuse 4-6 6-1 7-6 (7/5) de Daria Kasatkina (no 8) lors de la dernière journée du Round Robin, elle affrontera la Grecque Maria Sakkari (no 5) dimanche pour une place en finale. La Française avait déjà atteint ce stade de la compétition lors de sa première participation à l'épreuve en 2017. L'autre affiche du dernier carré opposera la Polonaise Iga Swiatek (no 1) à la Bélarusse Aryna Sabalenka (no 7). C'est au bout de 2h27' d'une lutte féroce que Caroline Garcia a fini par avoir le dernier mot sur la Russe Daria Kasatkina, récompensée par sa persévérance à se défaire d'une coriace adversaire, en s'appuyant sur son jeu offensif. "C'était un match fou. J'ai dû tout donner pour le gagner, rester positive jusqu'au bout. Daria est une telle combattante, je suis heureuse de l'avoir été autant qu'elle", a expliqué Caroline Garcia, 2e du groupe Tracey Austin derrière l'intouchable Iga Swiatek, qui a écrasé 6-3 6-0 Coco Gauff (no 4) dans un match sans enjeu.

Un 6e succès de suite pour les Devils Image: KEYSTONE/AP/Larry MacDougal New Jersey a décroché samedi son sixième succès consécutif en NHL. Le capitaine Nico Hischier et ses équipiers sont allés s'imposer 4-3 après prolongation sur la glace de Calgary. Le centre valaisan a signé son 7e assist de la saison - son 12e point en 11 matches disputés - sur le 2-1 des Devils inscrit par Fabian Zetterlund à la 8e minute. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler ne s'est pas illustré sur le plan comptable mais a terminé la partie avec un bilan de +2. New Jersey, qui menait 3-1 dès la 17e, n'est pas parvenu à conserver cet avantage. Les Devils ont néanmoins pu forcer la décision en "overtime", en supériorité numérique, sur une reprise directe de Fabian Zetterlund à 2'22'' de la fin. Ils n'avaient plus remporté six matches de suite depuis la fin de la saison régulière 2011/12, soit juste avant leur dernière finale de Coupe Stanley. Niederreiter en verve La soirée fut également belle pour Nino Niederreiter et Roman Josi. Le Grison a ainsi réussi un but - son 6e dans cet exercice 2022/23 - et un assist lors d'un match remporté 4-3 aux tirs au but par Nashville à Vancouver, où les Predators étaient pourtant menés 3-0 à l'issue du premier tiers-temps. Auteur d'un assist, Kevin Fiala a également connu les joies de la victoire avec Los Angeles, qui a battu Florida 5-4. Timo Meier a pour sa part brillé en vain samedi. Ses 3 points n'ont en effet pas suffi pour les Sharks, qui ont subi face à Anaheim leur quatrième défaite consécutive (5-4 aux tirs au but).

Capela réussit 21 points et 19 rebonds face à New Orleans Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Clint Capela a livré son meilleur match de la saison samedi en NBA. L'intérieur genevois fut l'un des artisans du succès 124-121 après prolongation des Hawks face aux New Orleans Pelicans. Aligné durant 35 minutes, Clint Capela a réussi 21 points et 19 rebonds, ses deux meilleurs totaux de la saison. Il en était déjà à 13 points et 10 rebonds à la mi-temps. "J'essaie simplement d'avoir la même mentalité chaque soir", a expliqué le Meyrinois, cité sur le site d'ESPN. "Courir après chaque tir, être présent défensivement, mettre en place les écrans, essayer de finir fort près du panier. C'est ce qui s'est passé ce soir et nous avons gagné grâce à cela. C'est donc la chose la plus importante", a poursuivi Clint Capela, qui a également bloqué 4 tirs adverses. Atlanta a également pu compter sur son duo d'arrières pour faire la différence et décrocher son sixième succès en neuf parties, le deuxième d'affilée. Dejounte Murray s'est fait l'auteur de 22 points, 11 passes décisives et 10 rebonds, alors que Trae Young a réussi 34 points et 10 assists.

Berne limoge Johan Lundskog Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Après la pause de l'équipe nationale, Berne aura un nouvel entraîneur. Immédiatement après la victoire 4-3 à domicile contre Zurich, les Bernois ont annoncé le départ de leur coach Johan Lundskog. Le Suédois de 38 ans était en poste depuis le début de la saison dernière. Après les 20 premiers matches de championnat, les Ours pointent au 6e rang. Le moment du licenciement peut paraître étonnant, mais la remontada contre l'un des favoris du championnat n'a pas pu sauver le poste du Suédois. "Nous avons donné à Johan Lundskog le temps de développer l'équipe jusqu'à la pause de l'équipe nationale, explique le CEO Raeto Raffainer. Au classement, nous sommes 6es, mais nous avons toujours dit que c'est avant tout le processus. Nous avons dû constater que depuis quelques semaines, le développement va dans la mauvaise direction. Nous devons impérativement nous améliorer si nous voulons être présents au printemps dans la lutte pour les places directes en play-off. C'est pourquoi nous procédons maintenant à un changement." Lundskog ne peut nier les faits. ContreZurich, Berne n'a fêté que sa quatrième victoire sur les neuf derniers matches. A la PostFinance-Arena, on a vu davantage de défaites que de victoires. Les défaites à domicile contre Langnau, Bienne et Kloten ces dernières semaines ont eu un impact négatif que même une victoire contre les Lions n'a pu compenser. Le choix du coach et de l'entraîneur du SCB pour ces matches se fera pendant la pause de l'équipe nationale. Lundskog a dirigé le CP Berne pendant une saison et demie. La saison dernière, Berne a même manqué les pré-playoffs. Aucun autre entraîneur n'avait réussi à rester aussi longtemps en poste à Berne avec des résultats aussi faibles.

Genève s'impose difficilement dans le derby lémanique Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le deuxième derby lémanique de National League a une fois encore souri à Genève. Les Aigles ont dominé des Lions revenchards 4-3 tab. Pour son dernier match à la barre du club avant de reprendre son poste de directeur technique, John Fust avait envie de laisser une marque. Surtout que la veille le LHC avait livré un très bon match contre Berne et avait semblé enfin se diriger vers la lumière après une longue période dans l'ombre. On l'a vu ces derniers temps, Genève-Servette peut être sujet à des passages à vide comme ce fut le cas à Langnau. Mais on l'a aussi observé, ce GSHC-là dispose d'une capacité rare, celle de se sortir de n'importe quelle situation compromise. Face au LHC, les Genevois ont tenu le couteau par le manche en prenant les devants 2-0 grâce à un power-play létal. A la 14e, c'est Noah Rod qui a pu ouvrir le score. Puis à la 30e, c'est Teemu Hartikainen qui a puni les Vaudois en inscrivant son 12e but de la saison. Lorsqu'il est posé dans le slot, le Finlandais ressemble à un char d'assaut. Le bouger relève du miracle. Et quand Daniel Winnik le sert dans d'excellentes conditions, tout devient trop simple pour les Grenat. Mais ce LHC-là donne l'impression d'être mieux dans sa tête. Car lorsque Linus Omark a scoré le 3-1 à la 41e, là encore en jeu de puissance, les chances lausannoises étaient minces. Sauf que cette équipe dispose d'un véritable caractère et d'un Damien Riat retrouvé. L'ancien Servettien a inscrit un doublé et surtout le 3-3 à la 60e alors que les Vaudois évoluaient sans leur gardien. Bienne s'arrête à dix La série de victoires de Bienne s'arrête donc à dix. Les Seelandais sont ressortis battus de leur déplacmeent à Lugano (5-3). Les Bianconeri ont fait la différence au cours du tiers médian. Tout s'est joué à la 38e lorsque les Tessinois ont frappé à deux reprises en l'espace de 29 secondes. Marco Müller et Troy Josephs ont fait passer la marque de 3-2 à 5-2. Les joueurs de Luca Gianinazzi ont ensuite su gérer ces trois buts d'avance. Le troisième but biennois de la 60e ne fut que purement cosmétique. Ajoie battu A Porrentruy, Filip Pesan avait procédé à un choix extrêmement fort. Phil-Michael Devos, fort de ses 427 matches consécutifs sous le maillot frappé de la Vouivre, s'est ainsi retrouvé dans les tribunes. Le topscorer québécois et l'entraîneur tchèque n'apparaissent pas être sur la même longueur d'ondes en ce moment. Cela aurait pu avoir un effet favorable sous les casques jurassiens, mais malheureusement ce sont les Grisons qui ont décroché les trois points. Menés 3-2, les Davosiens ont refait leur retard pour virer en tête à 5-3. Luca Cereda est entré dans l'histoire d'Ambri-Piotta. Le Tessinois a coaché son 296e match avec les Biancoblu, lui permettant d'égaler la marque établie par Serge Pelletier. Cela n'a pas insufflé l'énergie nécessaire aux Léventins pour ramener un résultat positif de Rapperswil. Les Lakers ont gagné 4-0. Berne a réussi à prendre le meilleur sur Zurich 4-3 alors que les Ours étaient menés 3-1. Dans le dernier match, Zoug a finalement dominé Kloten 5-4.

Super League: après sept matches, Saint-Gall gagne enfin Stillhart inscrit le but de la victoire Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Saint-Gall a mis fin à une série de sept matches sans victoire en battant Grasshopper 2-1 lors de la 15e journée de Super League. Les Brodeurs se hissent ainsi provisoirement sur le podium. L'équipe de Peter Zeidler avait vraiment besoin de retrouver le succès. Elle y est parvenue grâce à des réussites de Guillemenot (20e) et Stillhart (55e). Les visiteurs zurichois avaient égalisé par Herc (48e). Saint-Gall peut dire un grand merci à son gardien Zigi, auteur d'une parade décisive dans les arrêts de jeu après une reprise de la tête de Kawabe. L'équipe de l'est de la Suisse occupe désormais le troisième rang du classement, à dix longueurs des Young Boys.

Novak Djokovic rejoint Holger Rune en finale Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Novak Djokovic, tenant du titre, a éliminé le Grec Stefanos Tsitsipas 6-2 3-6 7-6 (7/4) et s'est ainsi qualifié pour sa huitième finale du Masters 1000 de Paris. Il sera opposé au Danois Holger Rune. Le Serbe de 35 ans vise un septième titre dans la salle parisienne, le 39e en Masters 1000 (record), tandis que Rune, 19 ans, accède pour la première fois de sa carrière à la finale d'un tournoi de cette importance. Djokovic restait sur sept victoires consécutives contre Tsitsipas, mais ce dernier était le seul joueur à ne pas avoir encore concédé son service du tournoi. Signe de la domination du "Djoker" au premier set, il n'a commis qu'une seule faute directe (contre onze pour Tsitsipas) et inscrit neuf coups gagnants (contre six pour le Grec). Et alors que Djokovic avait remporté au cours du premier set tous les points joués sur sa première balle de service, son pourcentage est tombé à 65% dans le deuxième. Ayant commis douze fautes directes (contre 10 pour Tsitsipas), c'est cette fois le Serbe qui a cédé deux de ses jeux de service et permis à son adversaire d'égaliser à un set partout. Dans la manche décisive, par deux fois Djokovic a eu deux balles de break (à 1-1 et 4-4), mais n'ayant su concrétiser, les deux joueurs en sont arrivés au tie-break. Tsitsipas a réussi le mini-break pour mener 4/3, mais Djokovic a alors aligné une série de quatre points pour mettre un point final à la rencontre. Avec cette quatorzième victoire d'affilée à Bercy, depuis sa défaite en finale en 2018 contre le Russe Karen Khachanov, Djokovic étend également à treize sa série victorieuse depuis septembre. Djokovic et Tsitsipas sont qualifiés pour les Masters ATP qui débutent le 13 novembre à Turin et regroupent les huit meilleurs joueurs de la saison.