Lyon avec Shaqiri contre Strasbourg Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'Olympique Lyonnais recevra Strasbourg dimanche soir (20h45) avec Xherdan Shaqiri, annonce "L'Equipe" sur son site. Arrivé tardivement dans la capitale des Gaules en provenance de Liverpool, l'international helvétique n'avait pas pu disputer les trois matches de l'équipe de Suisse contre la Grèce, l'Italie et l'Irlande du Nord. Débarqué à court de forme au camp d'entraînement de la sélection helvétique, il était rentré rapidement dans son nouveau club pour parfaire sa condition physique. Il est désormais prêt selon l'entraîneur Peter Bosz. Après quatre journées, Lyon occupe la 9e place du classement avec 5 points. Strasbourg compte une unité de moins.

Breel Embolo proche d'un retour Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Breel Embolo est proche de sa première apparition de la saison avec le Borussia Mönchengladbach. L'attaquant bâlois fait partie du cadre retenu pour affronter dimanche à domicile Arminia Bielefeld. Embolo n'a pas manqué seulement à Mönchengladbach. En raison de sa blessure musculaire à la cuisse subie à l'Euro, il a dû renoncer aux trois derniers matches de l'équipe de Suisse. Il s'était présenté à la fin août au camp de la sélection helvétique, mais il était vite reparti en direction de son club pour se préparer.

La FIFA ouvre une nouvelle guerre du foot Le Stade Al Janoub qui accueillera des matches de la Coupe du monde 2022. Image: KEYSTONE/AP/HASSAN AMMAR En voulant doubler la fréquence de ses Coupes du monde, de quatre à deux ans, la FIFA jette le football dans une nouvelle bataille, au risque du divorce avec les clubs et ligues européennes. Déjà émise en vain dans les années 1990, l'idée d'un Mondial biennal a été ressuscitée début mars par Arsène Wenger, le directeur du développement au sein de la FIFA, en première ligne cette semaine pour défendre cette proposition. Mais personne ne croit à l'initiative isolée: fin mai, l'instance mondiale a engagé une "étude de faisabilité" suggérée par la fédération saoudienne, proche du président de la FIFA Gianni Infantino. Et le dirigeant italo-suisse s'est dit ouvert à "tout" pour réformer le calendrier, en se posant en unique rempart face aux inégalités dans le football. Une phase finale chaque été Politiquement, c'est le principal argument de la FIFA: un Mondial tous les deux ans, c'est plus de revenus redistribués en particulier aux fédérations africaines, asiatiques ou sud-américaines, plus dépendantes de cette manne que le prospère football européen. Selon Arsène Wenger, l'idée serait d'avoir une phase finale chaque été à partir de 2025-2026, alternant Coupes du monde et tournois continentaux comme l'Euro et la Copa America, tout en regroupant les qualifications sur le seul mois d'octobre, ou en octobre et mars. Il balaie le risque d'épuiser un peu plus les internationaux, puisqu'ils subiraient moins de longs déplacements et bénéficieraient de "25 jours au minimum" de repos après leurs compétitions estivales en sélection. Hostilité en Europe Si le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a condamné cette proposition dès la mi-juin, la jugeant "impossible" dans une interview à l'AFP, le débat s'est surtout engagé cette semaine, augurant de mois agités avant une "décision" promise d'ici "la fin d'année" par Gianni Infantino. Lundi, M. Ceferin a assuré qu'un Mondial tous les deux ans "diluerait" ce "joyau" du football, dont l'attrait sans égal repose sur son rythme quadriennal immuable depuis 1930 chez les hommes et 1991 chez les femmes. L'Association européenne des clubs (ECA) a estimé de son côté qu'il n'y avait "pas la place" dans le calendrier actuel pour une phase finale chaque année, précisant n'avoir pas reçu "la moindre proposition" concrète de la FIFA pour en discuter. Enfin, le Forum mondial des Ligues (WLF) a promis mercredi de "s'opposer" à un tel projet, qui sert les "intérêts court-termistes" de la FIFA au détriment de "l'économie du football et de la santé des joueurs". Majorité silencieuse ? Mal partie dans la bataille de l'opinion, la FIFA a riposté en conviant jeudi à Doha une brochette d'anciens joueurs et entraîneurs, ambassadeurs de l'instance, venus vanter ce Mondial biennal. "On était tous d'accord", a affirmé à la presse le Danois Peter Schmeichel, pendant que le Brésilien Ronaldo assurait que "si quelqu'un demande" leur avis à Messi et Cristiano Ronaldo, "ils diront oui". Surtout, quelles que soient les réactions, la FIFA détient la clé de la décision finale: elle reviendra soit à son exécutif soit à son Congrès, selon les changements de statuts nécessaires à la faire adopter, et les adversaires déclarés du projet y sont pour l'heure en minorité.

Jooris et Ugazzi à Genève-Servette Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Alors qu'il a déjà disputé un match de National League, Genève-Servette annonce deux nouvelles arrivées dans son contingent. L'attaquant de Lausanne, Josh Jooris débarque jusqu'à la fin de la saison. Le club des Vernets a également engagé pour quelques semaines le jeune défenseur de Lugano Nicolo Ugazzi, venu prêter main-forte à un compartiment décimé par les blessures. Jooris, un centre canadien à licence suisse a été transféré de Lausanne. Il a signé une entente jusqu’au terme de la présente saison. Josh Jooris possède une belle fiche dans le monde du hockey sur glace. Après avoir disputé 222 matchfs de NHL (23 buts, 32 assists) et 177 rencontres d’AHL (20 buts, 29 assists), le centre arrive en Suisse en 2019. En 84 parties avec le LHC, il s’est fait l’auteur de 45 points (16 buts, 29 assists).

L'Argentine s'impose avec un triplé de Messi Image: KEYSTONE/EPA Un triplé de Lionel Messi a permis à l'Argentine de battre à plate couture la Bolivie (3-0) en match de qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Le Brésil a pour sa part dominé le Pérou 2-0. Face à une laborieuse Bolivie, Lionel Messi a marqué aux 14e, 64e et 88e minutes. La star du PSG a ainsi mis en liesse les 25'000 spectateurs d'un stade Monumental de Buenos Aires ouvert au public pour la première fois depuis le début de la pandémie. Messi a, surtout, pu battre le record des buts en sélection en Amérique du Sud. Avec désormais 79 buts inscrits sous le maillot de l'Albiceleste, il améliore le record du légendaire Brésilien Pelé, qui était de 77 buts. "J'ai attendu ça longtemps. Maintenant je peux en profiter, c'est un moment unique après avoir attendu si longtemps, je suis très heureux", a déclaré le buteur, dont c'était la 153e sélection, comblé par l'émotion au point de fondre en larmes. Neymar s'illustre aussi Avec 18 points, l'Argentine est deuxième du classement de la zone AmSud derrière le Brésil, vainqueur 2-0 à Recife face au Pérou. Avec un but et une passe décisive de Neymar, le Brésil a obtenu son huitième succès en autant de rencontres, quatre jours après le choc avorté contre Argentine. "Ney" a inscrit son 69e but en 113 matches, à huit longueurs du record brésilien de Pelé. Lors de la célébration, le numéro 10 de la Seleçao a levé son maillot, montrant ses abdominaux saillants pour faire taire les critiques sur son supposé embonpoint, alors qu'il vient juste de redémarrer sa saison avec le PSG. Plus en jambes que lors de la victoire poussive de la semaine dernière face au Chili (2-0), la superstar a également délivré une passe décisive pour Everton Ribeiro. Mais malgré ces statistiques avantageuses, Neymar était encore loin de son meilleur niveau, avec de nombreuses passes ratées.

Deux juniors suisses en demi-finales Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les juniors suisses sont à la fête à l'US Open. Jérôme Kym et Sebastianna Scilipoti se sont en effet tous deux qualifiés pour les demi-finales jeudi. Jérôme Kym, qui s'entraîne à Kitzbühek sous la férule de l'Autrichien Markus Hipfl, s'est imposé 4-6 6-3 6-4 en quart de finale devant l'Américain Samir Banerjee. Il a tremblé au moment de conclure face à l'Américain, tête de série no 2 et titré à Wimbledon cet été, concédant son service alors qu'il menait 5-2. Auteur de 16 aces dans cette partie, l'Argovien de 18 ans a en revanche su maîtriser ses nerfs à 5-4, convertissant sa première balle de match après 1h59' de jeu. Il se mesurera vendredi en demi-finale à l'Espagnol Daniel Rincon, tête de série no 3. Scilipoti pas surprise Sebastianna Scilipoti a elle aussi pris la mesure de la tête de série no 2 du tableau jeudi. La Genevoise de 18 ans a dominé en quart de finale la favorite philippine Alexandrea Eala 7-5 6-3 en 1h42', réussissant sept breaks dans cette partie. "Beaucoup de choses peuvent se passer en tennis. Leylah Fernandez a bien battu Aryna Sabalenka, qui était pourtant no 2 sur le papier", a relevé Sebastianna Scilipoti, pas trop surprise par son exploit. Elle se frottera en demi-finale à la Bélarusse Kristina Dmitruk, tête de série no 6.

Improbable finale chez les dames à New York Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Le rêve se poursuit pour Emma Raducanu (WTA 150) comme pour Leylah Fernandez (WTA 73). Les deux "teenagers" seront en effet opposées samedi en finale de l'US Open! Emma Raducanu (18 ans) est devenue la première joueuse de l'histoire issue des qualifications à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem. La Britannique, tombeuse de Belinda Bencic (no 11) en quart, s'est imposée 6-1 6-4 devant la Grecque Maria Sakkari (no 17) dans la deuxième demi-finale. Autre sensation du tournoi, Leylah Fernandez (19 ans) a pour sa part signé un nouvel exploit. Après avoir écarté successivement Naomi Osaka (no 3), Angelique Kerber (no 16) et Elina Svitolina (no 5), la gauchère canadienne s'est offert le scalp d'Aryna Sabalenka (no 2). Elle a battu la Bélarusse 7-6 (7/3) 4-6 6-4.

Ajla Del Ponte a prouvé sa constance Image: KEYSTONE/GAETAN BALLY Belle soirée zurichoise pour la 2e partie des finales de la Diamond League. Du côté suisse, on retiendra la 3e place sur 100 m d'Ajla Del Ponte en 10''93. Cela sonne un peu comme la litanie de septembre, les héroïnes et les héros sont fatigués. Après les pics de forme tokyoïtes, on savait que les athlètes auraient peut-être davantage de peine à battre leurs records personnels. Eh bien l'air de la Limmat a dû faire son petit effet parce que les chronos ont été de très bonne facture. Sur le 100 m dames, Elaine Thompson-Herah a fusé en 10''65 devant Dina Asher-Smith en 10''87 et Ajla Del Ponte en 10''93. La Tessinoise continue d'aligner les chronos sous les 11 secondes. Son entraîneur, Laurent Meuwly, n'a d'ailleurs pas boudé son plaisir: "Elle peut faire mieux sur les vingt premiers mètres, mais sa deuxième partie de course est superbe. Elle revient d'ailleurs sur deux concurrentes. C'est son cinquième temps de 10''97 ou moins cette saison et elle a vraiment trouvé la consistance qu'on voulait pour terminer 3e de la finale de la Diamond League." Kambundji améliore son record Juste derrière à la 5e place, on retrouve Mujinga Kambundji en 10''94 avec, justement, un record personnel à la clef. La médaillée de bronze des derniers Mondiaux de Doha s'est également présentée sur le demi-tour de piste. Elle a cette fois pris la 4e place en 22''27, soit à un centième de sa meilleure marque. Brillante ces derniers temps, Christine Mboma a enlevé cette course en 21''78 et a du même coup abaissé son propre record du monde M20. La Namibienne est véritablement un phénomène avec une cinquième performance sous les 22 secondes alors qu'elle a à peine 18 ans! Belle course de la Jamaïcaine Shericka Jackson en 21''81. Kenny Bednarek a remporté le 200 m en 19''70 devant Andre de Grasse en 19''72. La ligne droite est allée à Fred Kerley en 9''87 devant...de Grasse en 9''89. Dans la famille Kambundji, on demande la petite soeur, Ditaji. Après la déception de la finale des Mondiaux M20, on attendait de voir ce que la Bernoise pouvait faire sur un 100 m haies de haute volée. La cadette des Kambundji n'a pas réussi à descendre sous les 13 secondes, mais ses 13''01 ne sont qu'à 7 centièmes de son record personnel. La victoire est allée à la Nigérianne Tobi Amusan en 12''42, ce qui constitue un record d'Afrique. Sidorova franchit 5m01 A la perche féminine, Anzhelika Sidorova a réussi la meilleure performance mondiale de l'année en effaçant une barre à 5m01. L'exploit est de taille puisque la Russe devient la quatrième femme à franchir cette marque mythique après Sandi Morris (5m00), Jennifer Suhr (5m03 en salle) et l'incroyable Yelena Isinbayeva (6 sauts de 5m00 à 5m06). "Lors de l'échauffement, je ne pensais pas être en mesure de franchir 5 m, a expliqué la Russe. Je voulais juste faire quelques sauts sans forcément penser à un saut parfait dans des conditions parfaites. Je n'en reviens toujours pas d'avoir franchi 5m01. Mais je sais que j'aime ce stade parce que c'est là que je suis devenue championne d'Europe." Yulimar Rojas avait épaté à Lausanne avec un concours de folie, elle semble conserver une belle envie en écrasant la concurrence en étant la seule à dépasser les 15 m au triple saut. A Zurich, elle s'est posée à 15m48. Sur le 400 m haies, Femke Bol a réalisé une course de toute beauté pour s'imposer en 52''80. Quant à Lea Sprunger pour son avant-dernière course, elle a piétiné devant les haies pour finir sur un temps de 55''87 bien loin de ses standards. Dans la course masculine, Karsten Warholm a coupé la ligne en 47''35, au troisième départ! Plutôt solide compte tenu des circonstances. Le champion olympique Gianmarco Tamberi a fait le show devant l'un des virages du Letzigrund pour empocher le diamant avec 2m34. Ce Weltklasse s'est terminé par la perche masculine avec Mondo Duplantis, vainqueur en 6m06, et qui s'est attaqué sans succès à son record du monde avec trois barres manquées à 6m19.

Violences conjugales: Jérôme Boateng condamné à une lourde amende Image: KEYSTONE/EPA Getty Images POOL Un tribunal de Munich a condamné le défenseur allemand Jérôme Boateng à 1,8 million d'euros d'amende. Il a été reconnu coupable de violences contre son ex-compagne et mère de ses deux enfants. Les magistrats l'ont reconnu coupable de coups et blessures après une journée d'audience et lui ont infligé une amende correspondant à trente fois 30'000 euros, soit au total 1,8 million d'euros, ont constaté sur place les journalistes. L'ancien défenseur international allemand et du Bayern Munich, qui a récemment signé un contrat de deux avec Lyon, était passible d'une peine maximale de cinq ans de prison pour ces faits survenus pendant des vacances dans les Caraïbes en juillet 2018.

Championnats d'Europe: Stefan Küng conserve son titre Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Stefan Küng a conservé son titre européen du contre-la-montre à Trente. Le Suisse s'est imposé avec 7''70 d'avance sur l'Italien Filippo Ganna et 14''56 sur le Belge Remco Evenepoel. Küng a roulé à une moyenne hallucinante de 54,86 km/h sur les 22,5 km du parcours. Troisième au temps intermédiaire après 10,5 km à 3''75 de Ganna, il a réalisé une deuxième moitié de course fantastique pour finalement devancer l'Italien, champion du monde de la discipline. Cruelle déception Ce magnifique succès met du baume au coeur du Thurgovien âgé de 27 ans. Cet été, il avait manqué son objectif de gagner un "chrono" sur le Tour de France, finissant une fois deuxième et une fois quatrième. Il avait aussi connu une cruelle déception à Tokyo lors des JO, terminant au pied du podium dans le contre-la-montre. L'autre Thurgovien, Stefan Bissegger, a pour sa part hérité de la médaille en chocolat puisqu'il a fini au 4e rang. Il a concédé 23''12 à son compatriote suisse.

Marlen Reusser en or Marlen Reusser toujours en grande forme. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Marlen Reusser a décroché l'or du contre-la-montre aux Championnats d'Europe à Trente (ITA). La Bernoise a distancé de 19 secondes la Néerlandaise Ellen Van Dijk et de 1'02 l'Allemande Lisa Brennauer. Vice-championne olympique de la spécialité à Tokyo, Marlen Reusser (29 ans) ne décompresse pas. Elle a terminé 2e dimanche dernier du classement général du Challenge by Vuelta, un Tour de quatre jours en Espagne, et 2e encore, une semaine plus tôt, du Simac Tour aux Pays-Bas. Avant ces joutes à Trente, elle avait dit être dans la forme de sa vie. La championne olympique en titre, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, n'était pas au départ jeudi. Elle se réserve pour les Mondiaux à la fin du mois dans les Flandres.

Djokovic à deux marches de la gloire Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Novak Djokovic n'est plus qu'à deux victoires d'un 21e titre majeur qui serait synonyme de Grand Chelem calendaire. Le no 1 mondial a dominé l'Italien Matteo Berrettini (no 6) 5-7 6-2 6-2 6-3 en 3h2' dans le dernier quart de finale de l'US Open. Le Serbe a certes concédé un set pour la quatrième fois en cinq matches. dans ce tournoi Mais il a nettement dominé les débats dès l'entame de la deuxième manche pour atteindre pour la 42e fois le stade des demi-finales dans un "Major". Il se retrouve à quatre unités du record en la matière, détenu par Roger Federer. 11 fautes en 3 sets Novak Djokovic, qui avait aussi lâché le premier set en finale à Wimbledon face à Matteo Berrettini deux mois plus tôt, a connu une entame de match difficile avec 17 fautes directes à son passif dans la manche initiale. Mais il a ensuite survolé les débats, ne commettant plus que 11 erreurs non provoquées par la suite. "J'ai essayé d'oublier au plus vite la première manche. J'ai su élever mon jeu à un tout autre niveau dès l'entame du deuxième set, et j'ai réussi à le maintenir", a relevé Nole. "J'ai essayé de rester dans ma zone, de ne penser qu'au prochain point. C'est très difficile, alors qu'il est très aisé de sortir de cette zone." Cette 26e victoire d'affilée en Grand Chelem, la 26e de l'année après ses sacres de Melbourne, Paris et Londres, permet au Serbe de rejoindre Alexander Zverev (no 4) en demi-finale. Il mène 6-3 dans son face-à-face avec l'Allemand, lequel n'a pas encore perdu le moindre set dans ce tournoi. La revanche de Tokyo Novak Djokovic reste toutefois sur une défaite face à son futur adversaire, qui l'avait privé de "Golden Slam" en demi-finale des JO de Tokyo (1-6 6-3 6-1). Quatrième de ces Jeux, il se frottera en outre à un joueur peut-être plus confiant que lui: sacré à Tokyo puis à Cincinnati, Alexander Zverev a gagné ses 16 derniers matches.

Pelé assure qu'il récupère bien de son opération Image: KEYSTONE/AP Pelé a assuré mercredi qu'il récupérait bien de son opération d'une tumeur "suspecte" au côlon réalisée samedi à Sao Paulo. La légende brésilienne a 80 ans. "Je récupère bien", a déclaré l'ancienne superstar de la Seleçao sur les réseaux sociaux. Il l'a souligné dans un message de condoléances envoyé au chanteur brésilien Roberto Carlos qui a perdu mercredi l'un de ses enfants, victime d'un cancer. Le dernier bulletin médical de l'ancien joueur précisait lundi qu'il se portait bien, et qu'il se trouvait dans une unité de soins intensifs après cette opération. L'hôpital a indiqué mercredi qu'il n'y avait pas de nouveauté, sans préciser si Pelé avait quitté cette unité de soins intensifs. La tumeur a été découverte durant des examens de routine.

Sakkari rejoint Raducanu en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Maria Sakkari (no 17) disputera sa deuxième demi-finale de l'année en Grand Chelem jeudi à l'US Open. La Grecque, qui retrouvera la Britannique Emma Raducanu (WTA 150) pour une place en finale, a dominé Karolina Pliskova (no 4) 6-4 6-4 dans le dernier quart de finale. Plus solide, plus agressive (22 coups gagnants contre 14) et moins en proie aux erreurs directes (12 contre 19), Maria Sakkari n'a pas laissé d'espoir à la Tchèque. Elle retrouve le dernier carré d'un Majeur quatre mois après avoir manqué une balle de match face à la future championne Barbora Krejcikova à Roland-Garros. Impressionnante sur son engagement, la Grecque a aussi remporté à un moment donné 22 points d'affilée sur son service: les 20 derniers qu'elle a dû négocier dans la première manche, et les 2 premiers de la seconde manche. "J'ai confiance en mon service. Mais maintenant, je vais lui faire encore plus confiance", a-t-elle souri. Victorieuse en 1h22', Maria Sakkari s'est par ailleurs bien économisée après son match marathon de 3h30' face à Bianca Andreescu en 8e de finale. Elle a à peine 24 heures pour récupérer et préparer sa demi-finale prévue jeudi soir contre la Britannique Emma Raducanu, qui a écarté Belinda Bencic en quart.