Première défaite pour Atlanta ++ La plus belle victoire de Pegula

Meier, Suter et Kurashev gagnent Un assist pour Pius Suter. Image: KEYSTONE/AP/PAUL SANCYA Trois matches et trois victoires: le troisième dimanche d'octobre a souri aux Suisses de NHL. Le San Jose de Timo Meier s'est imposé 3-0 à Philadelphie pour cueillir son deuxième succès en six matches. Malgré cinq lancers à l'adresse de la cage adverse, l'Appenzellois n'a comptabilisé aucun point. Pius Suter a, en revanche, délivré un assist lors de la victoire 5-1 à domicile de Detroit face à Anaheim. Le Zurichois a été impliqué sur le 3-1 pour son troisième point de la saison. Enfin, le Chicago de Philipp Kurashev a battu 5-4 Seattle. Sur leur glace, les Blackhawks ont inscrit deux buts en l'espace de 13'' pour renverser le cours de la partie dans l'ultime période.

La plus belle victoire de Jessica Pegula Image: KEYSTONE/EPA/Francisco Guasco Fille d'un milliardaire propriétaire des Buffalo Bills (NFL) et des Buffalo Sabres (NHL), Jessica Pegula a raflé le jackpot à Guadalajara. Elle a signé la plus belle victoire de sa carrière. No 5 mondiale, l'Américaine de 28 ans a enlevé son premier tournoi WTA 1000. Au Mexique, elle a battu 6-2 6-3 Maria Sakkari (WTA 6) en finale après seulement 1h.10' de match. Elle a remporté dimanche son 41e match de l'année. Seules Iga Swiatek (62) et Ons Jabeur (46) ont gagné plus de rencontres que la joueuse de Buffalo. Il reste maintenant à Jessica Pegula de donner sa pleine mesure dans les grands rendez-vous. On pense au Masters de Forth Worth qui débutera la semaine prochaine et, bien sûr, aux tournois du Grand Chelem. A ce jour, ses meilleurs résultats dans les Majeurs demeurent des quarts de finale à Melbourne (2), Paris et New York.

Une première défaite pour Atlanta Image: KEYSTONE/AP/Brett Davis Un différentiel de -19 pour son premier double double de la saison: Clint Capela a vécu un dimanche bien contrasté face à Charlotte. Sur son parquet, Atlanta s'est incliné 126-109 devant les Hornets pour concéder sa première défaite de l'exercice après deux victoires initiales. Clint Capela, crédité de 14 points et de 10 rebonds, et ses coéquipiers ont sombré dans un troisième quarter perdu 45-29. Les Hawks avaient pourtant entamé la rencontre de la plus belle des manières avec un partiel de 11-0 qui leur a permis de mener 15-5. "Nous n'avons pas su défendre ce soir", fulmine le coach d'Atlanta Nate McMilan. Emmené par Kelly Oubre Jr, auteur de 24 points, Charlotte a pris sa revanche sur la défaite infligée par les Hawks lors des play-in du printemps temps dernier. Après ce dimanche sombre, Atlanta tentera de rebondir mercredi à Detroit pour son premier déplacement de la saison. A noter par ailleurs la troisième défaite en trois rencontres des Lakers. Devant leur public, LeBron James et ses coéquipiers se sont inclinés 106-104 devant Portland alors qu'ils menaient pourtant 102-95 à 1'56'' du buzzer.

GP des Etats-Unis: Verstappen s'impose devant Hamilton Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Max Verstappen (Red Bull) a gagné un GP des Etats-Unis animé à Austin. Le Néerlandais a fêté son 13e succès de la saison, égalant ainsi un record détenu par Michael Schumacher et Sebastian Vettel. Verstappen a dû batailler pour devancer Lewis Hamilton (Mercedes), qu'il a passé au 50e des 56 tours. Le double champion du monde avait perdu du temps lors de son deuxième changement de pneus, mais il est parvenu à revenir et à gagner pour la 33e fois de sa carrière en F1. Charles Leclerc (Ferrari) a complété le podium. Red Bull a par ailleurs décroché le titre des constructeurs, qui lui tendait les bras. L'écurie a ainsi rendu un bel hommage à son fondateur et propriétaire Dietrich Mateschitz, décédé samedi à lâge de 78 ans. Impressionnant vol plané Cette course a notamment été marquée par un incident qui aurait pu avoir de graves conséquences au 22e tour. Fernando Alonso (Alpine) a touché la roue arrière gauche de Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) en le dépassant, le Canadien faisant un mouvement à gauche à ce moment. La voiture d'Alonso a décollé et effectué un impressionnant vol plané, mais l'Espagnol a pu rentrer aux stands puis continuer la course. Il s'est classé 7e au volant d'une voiture un peu endommagée, mais bien solide. Derrière les trois premiers, les places d'honneur sont revenues à Sergio Pérez (Red Bull/4e), George Russell (Mercedes/5e) et Lando Norris (McLaren-Mercedes/6e). Auteur de la pole position, Carlos Sainz (Ferrari) a dû abandonner dès le 1er tour après avoir été touché par Russell au premier virage. Les Alfa Romeo-Ferrari n'ont une fois encore pas inscrit de point. Guanyu Zhou a fini 13e, alors que Valtteri Bottas a abandonné au 18e tour après une sortie de route.

Andres Ambühl terrasse Genève-Servette Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les soirs se suivent et se ressemblent pour le HC Davos. Comme la veille à Lausanne, les Grisons se sont imposés à Genève après le temps réglementaire. Victorieux au shootout à Malley, les Davosiens ont cette forcé la décision sur un exploit personnel de l'éternel Andres Ambühl, auteur du 5-4 après 101'' de jeu dans la prolongation. Cette issue tient presque du miracle pour les Grisons qui furent menés 3-0 à la 19e, puis 4-1 à la 26e. C'est la onzième fois de sa carrière que le capitaine davosien marque dans une prolongation. Le grand mérite du HC Davos fut de ne jamais renoncer face à un leader supérieur, mais sans doute un brin suffisant. Les deux réussites inscrites juste avant les sirènes des premier et deuxième tiers temps leur ont fait le plus grand bien. Elles leur ont permis de rester dans le match alors que tout semblait perdu. Battu également en prolongation mardi à Rapperswil, Genève-Servette a concédé pour la première fois depuis le début de la saison deux défaites de rang. Le rebond est attendu mardi pour la venue d'un Zoug en grande souffrance.

Super League: un champion qui joue les cancres Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le FC Zurich continue sa descente aux enfers. Le tenant du titre, qui n'a pas encore gagné cette saison en Super League, a été balayé 4-1 par Grasshopper dans le derby lors de la 13e journée. Le FCZ reste ainsi dernier avec six points de retard sur Winterthour. La situation devient vraiment très sérieuse et inquiétante pour le club du président Canepa. GC s'est montré bien plus réaliste et efficace que son rival local et a marqué par Schettine (30e/50e), Pusic (45e) et Herc (94e). Dzemaili a sauvé l'honneur, ou ce qu'il en reste, sur un penalty à la 90e. Zurich a en plus été réduit à dix à la 63e après l'expulsion de Rohner, décidée après le recours à la VAR. Rien ne va décidément plus pour les champions de Suisse, qui se trouvent au fond du trou... Un point pour Servette Servette n'a pour sa part pas pu profiter du nul de YB samedi contre Sion (1-1) pour se rapprocher de la tête. Les Genevois ont aussi fait 1-1, à Saint-Gall, où il n'est jamais facile d'aller gagner. les hommes d'Alain Geiger restent à cinq longueurs du leader. Les visiteurs ont ouvert le score à la 41e par Kutesa, qui concrétisait une bonne phase des Grenat. Mais les Brodeurs sont parvenus à égaliser par Schmidt (52e), sur un tir légèrement dévié par un défenseur servettien.

Granit Xhaka marque mais Arsenal cale La superbe reprise du droit de Granit Xhaka pour l'ouverture du score. Image: KEYSTONE/EPA/Vince Mignott Malgré une superbe réussite de Granit Xhaka, Arsenal a égaré deux points à Southampton. Le leader de la Premier League a concédé son premier nul (1-1) de la saison. Comme trois jours plus tôt face au PSV Eindhoven, Granit Xhaka a marqué du droit. Buteur pour la troisième fois en championnat, le Bâlois pensait bien avoir placé son équipe sur la bonne orbite. Mais les Gunners devaient accuser un trou d'air vers l'heure de jeu. L'Ecossais Stuart Armstrong égalisait à la 65e minute après un magnifique travail préparatoire de l'ex-Bâlois Mohamed Elyounoussi. Arsenal conserve la tête du classement. Il ne compte plus toutefois que deux points d'avance sur Manchester City.

Super League: Bâle domine Winterthour Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle s'est un peu relancé en Super League. Lors de la 13e journée, les Rhénans ont battu Winterthour 3-1 pour enlever un peu de pression sur les épaules de l'entraîneur Alex Frei. Le FCB a marqué par Comas (2e/8e) et Fink (58e). Sur ces trois réussites, la passe décisive est venue des pieds de Males. Grâce aux deux premiers buts tombés rapidement, le FCB a pu passer un après-midi relativement tranquille face à un adversaire assez limité, qui a sauvé l'honneur dans les arrêts de jeu par Seiler.

Ritschard remporte la finale 100% suisse, sur abandon Image: KEYSTONE/AP/JOHN MINCHILLO Alexander Ritschard (ATP 216) a remporté la finale 100% suisse du Challenger ATP de Hambourg en profitant de l'abandon de Henri Laaksonen (ATP 182). Le Zurichois cueille ainsi à 28 ans son premier trophée dans un tournoi de cette catégorie. Ce sacre lui permettra de gagner environ 45 places dans la hiérarchie. Henri Laaksonen, qui avait servi pour le gain du premier set à 5-4 avant de perdre trois jeux de suite, a quelque peu gâché la joie de son compatriote. Le Schaffhousois a jeté l'éponge avant de devoir faire face à une balle de match, alors qu'il était mené 7-5 6-5 30/40 sur son service... Mais cette saison est bien celle de l'éclosion pour Alexander Ritschard, qui représentait encore les Etats-Unis l'an dernier. Le Zurichois a fêté son premier succès sur l'ATP Tour, en juillet à Gstaad, et disputé ses premiers matches en Grand Chelem (à Wimbledon et à l'US Open), avant de s'offrir dimanche son plus beau titre. Cette finale était la deuxième finale 100% suisse de l'histoire sur le front des Challengers, antichambre du circuit ATP. La première s'était déroulée en 1989 à Nyon, où le futur champion olympique Marc Rosset avait battu Roland Stadler en finale.

Un 12e succès en Coupe du monde pour Odermatt Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marco Odermatt a repris là où il s'était arrêté ce printemps. Vainqueur du dernier géant de l'exercice précédent en mars à Méribel, le Nidwaldien s'est imposé dans sa discipline fétiche dimanche à Sölden en ouverture de la saison 2022/23. Le patron du ski mondial masculin, qui avait déjà triomphé douze mois plus tôt sur le glacier du Rettenbach, a signé ainsi son neuvième podium consécutif en Coupe du monde de géant après son sans faute de 2021/22 (8/8). Sans compter son sacre olympique de Pékin. Dimanche, Marco Odermatt (25 ans depuis le 8 octobre) a frappé fort en devançant de 0''76 son dauphin Zan Kranjec, 3e après le premier tracé à 0''69. Le vainqueur du dernier gros Globe de cristal a pourtant commis une grosse faute sur le second parcours. Meillard 7e Mais sa confiance, quasi inébranlable, et son talent lui ont permis de ne pas tergiverser. Marco Odermatt a maîtrisé son sujet dans les passages les plus techniques pour s'offrir une 12e victoire en Coupe du monde, la huitième en géant, et un 30e podium pour son 99e départ sur le Cirque blanc. Derrière Zan Kranjec, le podium est complété par le Norvégien Henrik Kristoffersen (3e à 0''97), qui a donc brillé pour ses débuts avec la nouvelle marque de skis de Marcel Hirscher. Quatrième de la première manche, le Neuchâtelo-Valaisan Loïc Meillard a pour sa part reculé au 7e rang final, à 1''19 de Marco Odermatt. Une première pour Livio Simonet En l'absence de Justin Murisier, pas suffisamment remis après son opération d'une hernie discale, deux autres Suisses ont terminé dans le top 30. Gino Caviezel a manqué le coche et doit se contenter d'une modeste 21e place. Livio Simonet, 25e avec le dossard 44, a quant à lui obtenu ses premiers points en Coupe du monde.

Varane blessé, l'ossature de la France fragilisée Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY À un mois de son premier match au Mondial, l'équipe de France s'inquiète pour Raphaël Varane, sorti blessé et en larmes samedi. Il s'agit d'un nouveau coup dur après le forfait de N'Golo Kanté et l'incertitude entourant Paul Pogba, autre pilier influent du titre de 2018. Les soucis d'infirmerie polluent l'atmosphère des Bleus à l'approche de leur entrée en lice, le 22 novembre à Doha contre l'Australie, et le sélectionneur doit se demander s'il est maudit. Didier Deschamps pourra-t-il cocher le nom de Varane dans sa liste de mondialistes? Le défenseur central de Manchester United s'est blessé aux ischios-jambiers (arrière de la cuisse), selon son entourage, sur la pelouse de Chelsea. Il est longuement resté au sol avant de quitter le terrain, en marchant mais en larmes, le visage enfoui sous son maillot ou dans ses mains. Ce type de pépin physique n'est pas inédit pour lui et il peut laisser craindre plusieurs semaines d'absence. Le Red Devil a par exemple raté un mois et demi et neuf matches avec son club pour une lésion similaire de début novembre à fin décembre, la saison dernière. Deschamps catégorique L'ancien taulier du Real Madrid pourrait revivre l'épisode malheureux de l'Euro 2016, manqué à cause d'une blessure à la cuisse gauche. Car Deschamps s'est montré catégorique: tout blessé n'ayant pas pleinement récupéré restera à la maison, peu importe son statut. "Je ne partirai pas avec un joueur, quel qu'il soit, qui ne puisse pas être apte physiquement pour le premier match", a annoncé le sélectionneur mi-septembre, comme ce fut le cas "avec des cadres comme Varane avant l'Euro" il y a six ans. "Là-dessus, je n'aurai pas d'évolution", a-t-il appuyé. Un forfait du Mancunien créerait un grand vide dans le vestiaire tricolore, tant son influence a grandi ces derniers mois. Deschamps a déjà perdu son infatigable milieu récupérateur N'Golo Kanté, opéré des ischios-jambiers et indisponible pour quatre mois, et croise les doigts pour que Paul Pogba, un de ses relais privilégiés dans l'équipe, guérisse à temps de sa grave blessure au genou droit. Inquiétude aussi pour Maignan S'il suit son programme de reprise dans les temps, le milieu de la Juventus Turin a toutefois des chances d'être du voyage à Doha, comme Lucas Hernandez, autre grand blessé sur le retour. Le défenseur du PSG Presnel Kimpembe est aussi espéré rapidement. L'inquiétude est en revanche plus vive concernant Mike Maignan, la doublure officielle d'Hugo Lloris dans la cage. Le gardien de 27 ans s'est de nouveau blessé à un mollet, mercredi, et l'AC Milan estime qu'il ne pourra pas rejouer avec les Rossoneri d'ici à la Coupe du monde.

1re manche: Odermatt en tête du géant de Sölden Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marco Odermatt a frappé fort dès la première manche du géant de Sölden, épreuve d'ouverture de la saison. Vainqueur l'an dernier sur le glacier du Rettenbach, le Nidwaldien a signé le meilleur temps en laissant ses rivaux à plus de quatre dixièmes. Loïc Meillard a pour sa part réalisé le 4e chrono. Présent sur le podium à l'issue des huit géants disputés lors de la Coupe du monde 2021/22, Marco Odermatt a devancé de 0''41 le Norvégien Lucas Braathen (2e) et de 0''69 le Slovène Zann Kranjec (3e). Huitième, Alexis Pinturault pointe déjà à plus d'une seconde du champion olympique 2022 de la discipline. Loïc Meillard peut quant à lui viser le podium. Particulièrement à l'aise sur le haut du parcours, le Neuchâtelo-Valaisan a concédé 0''81 à Marco Odermatt, et 0''12 à Zan Kranjec. Troisième Suisse présent dans le top 15 de la liste de départ, Gino Caviezel (16e) a en revanche manqué son affaire, lâchant 1''70 sur son chef de file. Parti avec le dossard 30, Daniele Sette peut par ailleurs trembler pour sa place en deuxième manche. Le Grison, qui a perdu 2''83 sur Marco Odermatt, occupe le 29e rang après le passage de 40 concurrents. Semyel Bissig (36e) et Fadri Janutin (37e) ont échoué dès la première manche.

Bagnaia vainqueur mais pas encore sacré Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Francesco Bagnaia a remporté dimanche le GP de Malaisie et augmenté son avance sur son dernier rival pour le titre, Fabio Quartararo. Grâce à sa 3e place, ce dernier ménage néanmoins le suspense jusqu'à la dernière manche de la saison, le 6 novembre à Valence. Au classement général, Bagnaia (Ducati) compte désormais 23 points d'avance sur Quartararo (Yamaha), une victoire valant 25 points. L'Italien n'aura donc besoin que de marquer deux points à Valence pour valider son titre, quelque soit le résultat du Français. L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), 10e dimanche à Sepang, et l'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini), 2e de cette course derrière Pecco Bagnaia, ne peuvent en revanche plus viser le titre.

5e défaite de suite pour les Predators Image: KEYSTONE/AP/Peter Klaunzer Nashville a concédé samedi sa cinquième défaite d'affilée en NHL. Les Predators de Roman Josi et Nino Niederreiter se sont inclinés 3-1 face à Philadelphie dans le Tennessee. Les Preds, qui avaient battu San Jose à deux reprises à Prague en ouverture de saison, n'ont donc pas gagné depuis leur retour en Amérique du Nord. Samedi, ils étaient menés 2-0 dès la 19e minute et n'ont inscrit le but de l'espoir (le 3-1 en l'occurrence) qu'à la 58e grâce à Matt Duchene. Capitaine de Nashville, Roman Josi n'a d'ailleurs pas inscrit le moindre point dans les cinq derniers matches. Omniprésent face aux Flyers samedi (29'45'' de temps de jeu, 7 tirs mais un bilan de -2), le défenseur bernois n'avait pas connu de disette aussi longue durant toute sa brillante saison régulière 2021/22 (96 points).