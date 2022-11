Première défaite pour le Real ++ Le Brésil avec Neymar et Dani Alves

Atlanta inflige une première défaite à Milwaukee Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Atlanta a infligé sa première défaite de la saison à Milwaukee, lundi en NBA. Clint Capela et les Hawks se sont imposés 117-98 face aux Bucks, qui avaient gagné leurs neuf premiers matches dans ce championnat 2022/23. Meilleur rebondeur du match avec ses 12 prises, Clint Capela n'a guère brillé sur le plan offensif, avec 5 points à 2 sur 7 au tir. En l'absence de Trae Young, blessé, c'est Dejounte Murray qui a mené les Hawks à la victoire, leur 7e en 10 matches: l'arrière a réussi 25 points, 11 assists, 8 rebonds et 3 interceptions. A.J. Griffin a quant à lui inscrit 24 points en sortant du banc, pour un différentiel de +28 (+4 pour Dejounte Murray). Les Hawks ont forcé la décision dans un troisième quart-temps remporté 37-22, alors qu'ils étaient menés 58-52 par Giannis Antetokounmpo (25 points, 7 rebonds) et ses équipiers à la mi-temps.

Caroline Garcia décroche son plus beau titre Image: KEYSTONE/AP/Ron Jenkins Caroline Garcia a bouclé 2022, année de sa spectaculaire renaissance, avec un quatrième titre, le plus beau de sa carrière, au Masters WTA lundi à Fort Worth. Deuxième Française à remporter ce tournoi après Amélie Mauresmo, la Lyonnaise de 29 ans a battu 7-6 (7/4) 6-4 en finale la Bélarusse Aryna Sabalenka. Caroline Garcia va donc finir la saison à la 4e place mondiale. Un classement qu'elle avait déjà atteint en 2018 avant de vivre quatre années difficiles, entre crise de confiance, tennis en perdition et soucis physiques récurrents, qui l'ont fait sombrer au 74e rang en toute fin d'année dernière. Arrivée au Texas il y a dix jours dans une relative incertitude, après le départ inattendu de l'entraîneur Bertrand Perret, "Caro" a trouvé les ressources mentales et physiques, les jambes sont lourdes en cette fin d'année -, pour valider de plus belle son retour dans les cimes du tennis mondial et cueillir un 11e titre en simple. "Il a fallu accepter la situation et me concentrer sur le moment présent. Mais je savais que mon jeu était là", avait-elle souligné après sa victoire en demi-finale contre la Grecque Maria Sakkari, déterminée à ne conserver que le meilleur de cette collaboration fructueuse avec Perret. Elle y est brillamment parvenue. Intraitable au service Face à Aryna Sabalenka (24 ans), qui visait elle aussi un 11e titre après sa performance de taille en demi-finale aux dépens du no 1 mondial Iga Swiatek, Carolina Garcia a été d'une solidité désarmante, au service notamment. Elle n'a ainsi pas dû faire face à la moindre balle de break. Une bataille dépassant rarement quatre coups par échange s'est engagée, les deux joueuses conservant leur mise en jeu avec autorité. La décision s'est faite durant le jeu décisif, où Aryna Sabalenka a fini par craquer en commettant deux doubles fautes dont celle qui a offert la manche à sa rivale. Caroline Garcia a en revanche fait rapidement la différence au deuxième set, signant le seul break dès le premier jeu. Elle est ensuite restée intraitable sur son engagement. Et elle a conclu sur sa deuxième balle de match, avant de s'écrouler de joie, mains sur le visage, et d'aller embrasser les siens. Presque en apesanteur. Mauresmo en exemple à suivre Troisième Tricolore à atteindre ce stade de la prestigieuse épreuve, Caroline Garcia rejoint au palmarès Amélie Mauresmo, qui avait triomphé aux dépens de Mary Pierce en 2005. Trois mois plus tard, dans une euphorie toujours pas retombée, Amélie Mauresmo s'était offert l'Open d'Australie. Et si "Caro" suivait cet exemple pour apporter à la France un premier sacre Majeur depuis 2013 ?

Le Real essuie sa première défaite Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Le Real Madrid a trébuché pour la première fois de la saison. Les Merengue sont allés perdre 3-2 contre le Rayo Vallecano. Ce revers fait le jeu du Barça qui reste leader avec ses 34 points. Les Madrilènes suivent à deux points. Rien n'est allé pour les joueurs de Carlo Ancelotti. Menés 1-0, ils ont pourtant pris les devants en moins de cinq minutes grâce à Modric (37e) et Eder Militao (41e). Seulement Le Rayo a pu égaliser juste avant la mi-temps. Puis à la 67e, le Rayo Vallecano a bénéficié d'un penalty transformé par Trejo. L'arbitre a accordé huit minutes d'arrêts de jeu mais les locaux ont parfaitement résisté à un éventuel retour du Real.

Le Brésil avec Neymar et Dani Alves, mais sans Firmino Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Neymar en tête d'affiche, Dani Alves appelé à 39 ans et Roberto Firmino seul absent de marque. Le sélectionneur brésilien Tite a annoncé une liste de 26 joueurs sans surprise majeure. L'une des principales incertitudes concernait Alves. L'ancien latéral du FC Barcelone et du PSG est un des hommes de confiance de Tite, mais il n'a pas joué le moindre match depuis deux mois. Depuis son départ du Barça en fin de saison dernière pour rejoindre les Pumas, au Mexique, le vétéran de la Seleçao s'est montré loin de la forme de ses plus belles années et s'est blessé au genou. Il avait joué les amicaux face à la Corée du Sud (5-1) et au Japon (1-0), en juin, mais n'avait pas été appelé pour les deux dernières rencontres de préparation, disputées en France, face au Ghana (3-0) et à la Tunisie (5-1). Alves est le joueur brésilien le plus âgé retenu pour une Coupe du Monde, effaçant des tablettes le record de Djalma Santos (37 ans en 1966). "Il apporte une qualité technique qui contribue de façon impressionnante à la créativité de l'équipe", a déclaré Tite en conférence de presse. La sélectionneur pourra s'appuyer sur l'expérience d'un autre quasi quadra: Thiago Silva, 38 ans, qui, contrairement à Alves, joue régulièrement et continue d'enchaîner de solides performances avec Chelsea. Ils retrouveront en défense Marquinhos, 28 ans, avec qui ils avaient fait les beaux jours du PSG. - Stage à Turin - Mais le club parisien sera surtout représenté par Neymar, 30 ans, attendu au tournant pour son troisième Mondial. Les deux premiers ont eu un goût amer, en raison de problèmes physiques. En 2014, blessé au dos en quarts, il a assisté impuissant à la déroute de la Seleçao, humiliée à domicile par l'Allemagne en demi-finale (7-1). Quatre ans plus tard, en Russie il revenait tout juste d'une grave blessure au pied et avait été raillé pour ses chutes théâtrales. Le Brésil avait été éliminé en quarts par la Belgique (2-1). Ces derniers mois, il est en grand forme, avec un début de saison canon sous le maillot du PSG (15 buts et 12 passes décisives en 19 matches, toutes compétitions confondues). Au Qatar, "Ney" sera épaulé par d'autres attaquants très en vue cette saison, comme Vinicius Junior (Real Madrid) ou Gabriel Jesus (Arsenal). Avant-centre titulaire au Mondial 2018, en Russie, sans inscrire le moindre but, ce dernier n'avait pas été appelé lors du dernier rassemblement, mais il garde toute la confiance de Tite et semble avoir trouvé un nouveau souffle chez les Gunners. Roberto Firmino, lui, ne sera pas du voyage. En perte de vitesse ces dernières saisons à Liverpool, il était un des seuls attaquants des Reds à surnager lors d'un début d'exercice décevant, mais cela n'a pas été suffisant pour garder sa place au sein de la Seleçao. Tite lui a préféré Jesus, mais aussi Richarlison (Tottenham), de retour de blessure, et Pedro, buteur de Flamengo. Gabriel Martinelli, 21 ans, compère de Jesus à Arsenal a également été retenu pour apporter une touche de fraîcheur à la Seleçao. Le Brésil, qui est actuellement en tête du classement FIFA et figure parmi les grands favoris, fera ses débuts au Qatar le 24 novembre, face à la Serbie, avant d'affronter la Suisse, le 28, puis le Cameroun, le 2 décembre. Les 26 sélectionnés seront libérés par leurs clubs après les matches du week-end et devront se présenter lundi prochain à Turin, où ils s'entraîneront durant cinq jours dans les installations de la Juventus, avant de s'envoler pour le Qatar. La liste des 26 Brésiliens appelés pour le Mondial 2022: Gardiens: Alisson (Liverpool/ENG), Ederson (Manchester City/ENG), Weverton (Palmeiras) Défenseurs : Daniel Alves (Pumas/MEX), Danilo (Juventus/ITA), Alex Sandro (Juventus/ITA), Alex Telles (Séville/ESP), Bremer (Juventus/ITA), Marquinhos (Paris SG/FRA), Thiago Silva (Chelsea/ENG), Éder Militao (Real Madrid/ESP) Milieux: Casemiro (Manchester United/ENG), Fabinho (Liverpool/ENG), Fred (Manchester United/ENG), Everton Ribeiro (Flamengo), Bruno Guimaraes (Newcastle/ENG), Lucas Paqueta (West Ham/ENG) Attaquants: Neymar (Paris SG/FRA), Vinicius Jr (Real Madrid/ESP), Richarlison (Tottenham/ENG), Raphinha (Barcelona/ESP), Rodrygo (Real Madrid/ESP), Antony (Manchester United/ENG), Gabriel Jesus (Arsenal/ENG), Gabriel Martinelli (Arsenal/ENG), Pedro (Flamengo)

Bâle face à Trabzonspor en barrage d'accession aux 8es Image: KEYSTONE/AP Le FC Bâle a hérité d'un adversaire difficile à manoeuvrer pour le barrage d'accession aux 8es de finale de la Conference League. Les Rhénans se frotteront aux Turcs de Trabzonspor les 16 et 23 février, avec un match retour programmé au Parc St-Jacques. Actuel 7e du championnat de Turquie mais tenant du titre national, Trabzonspor a été reversé en Conference League après avoir terminé 3e du groupe H de l'Europa League. La formation entraînée par Abdullah Avci a tout de même récolté 9 points, soit 1 de moins que Ferencvaros et Monaco qui poursuivent l'aventure en Europa League. La tâche du FC Bâle s'annonce donc délicate, même si l'équipe entraînée par Alex Frei a décroché sans trop trembler la 2e place de son groupe en Conference League. Les Rhénans, largués en Super League, auront toutefois certainement à coeur de briller sur la scène européenne après la longue pause due au Mondial qatari.

Barcelone-Manchester United en barrages d'accession aux 8es Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le tirage au sort des barrages d'accession aux 8es de finale de l'Europa League a accouché du plus gros choc possible. Le FC Barcelone défiera en effet Manchester United. Reversé en C3 après une campagne de Ligue des champions calamiteuse, le Barça de Xavi défiera les Red Devils les jeudi 16 et 23 février, avec le match retour programmé en Angleterre. Une nouvelle élimination européenne précoce serait un camouflet pour les Catalans, déjà incapables de battre le Bayern Munich et l'Inter Milan en quatre confrontations, mais également défaits lors du clasico face au Real Madrid, 3-1 mi-octobre. Mais les Mancuniens sont également en convalescence, dans le sillage de Cristiano Ronaldo, rarement titulaire sous l'entraîneur Erik Ten Hag et surtout beaucoup moins efficace qu'à ses plus belles heures, à 37 ans. Rien n'assure d'ailleurs que le Portugais reviendra à Manchester après sa cinquième Coupe du monde. Salzbourg face à la Roma Vainqueur de la Conference League la saison dernière, l'AS Rome a pour sa part hérité de Salzbourg, qui compte deux Suisses parmis ses titulaires (Philipp Köhn et NNoah Okafor). La Juventus affrontera elle l'un des trois clubs français présents à ce stade, le FC Nantes. Le Séville FC défiera le PSV Eindhoven, tandis que le Shakhtar Donetsk, bouleversé par la guerre en Ukraine, tentera de s'offrir un avenir européen contre Rennes. Le Bayer Leverkusen affrontera par ailleurs l'AS Monaco de Breel Embolo dans un duel équilibré.

Des chocs Liverpool-Real et PSG-Bayern en 8es de finale Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions a réservé quelques chocs. Le plus attendu verra Liverpool défier le Real Madrid, alors que le PSG se frottera au Bayern Munich. Ces deux affiches constituent tout simplement des "remakes" des finales 2022 et 2020 de la plus prestigieuse compétition interclubs. Le Real s'était offert son 14e sacre en battant les Reds 1-0 en mai au Stade de France, le Bayern ayant vaincu le Paris St-Germain sur le même score dans la "bulle" de Lisbonne fin août 2020. Ligue des champions. Tirage au sort des huitièmes de finale: RB Leipzig - Manchester City, Bruges - Benfica Lisbonne, Liverpool - Real Madrid, AC Milan - Tottenham, Eintracht Francfort - Naples, Borussia Dortmund - Chelsea, Inter Milan - Porto, Paris St-Germain - Bayern Munich. Les matches aller se dérouleront les 14/15 et 21/22 février, les matches retour les 7/8 et 14/15 mars 2023..

Paris et Liverpool, têtes d'affiche à éviter Retrouvailles PSG-Real Madrid, choc Bayern-Liverpool ? Pour les cadors européens du chapeau no 1, le Paris St-Germain et Liverpool sont les clubs à éviter lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, lundi à midi à Nyon. Qui héritera des Reds et du PSG de Messi, Neymar et Mbappé ? Huit affiches seront tirées au sort entre équipes du chapeau 1, têtes de série ayant décroché la première place en phase de groupes, et équipes du chapeau 2, au sein duquel plusieurs grands d'Europe ont échoué. Au jeu des probabilités, Liverpool a plus d'une chance sur deux d'hériter soit du Real Madrid, pour un remake de la dernière finale remportée par les Espagnols (1-0), soit du Bayern Munich. Bayern-Liverpool est même le tirage le plus probable de cette cérémonie, qui s'explique par les restrictions imposées par l'UEFA à ce stade de la compétition : deux clubs de même pays ne peuvent pas s'affronter, ni deux clubs ayant fait partie du même groupe. Les Reds ne peuvent donc pas retrouver leurs compatriotes anglais - Chelsea, Manchester City et Tottenham - et les Bavarois évitent Dortmund, Leipzig et Francfort. Une seule défaite pour Liverpool En fin de cycle si l'on en juge par leurs résultats décevants en Premier League (neuvièmes, à dix points du podium), les joueurs de Jürgen Klopp n'en demeurent pas moins redoutables en Europe, avec une seule défaite lors de la phase de groupes, contre Naples (4-1) dans son bouillant stade Diego Armando Maradona. S'en est suivie une série de victoires contre l'Ajax, les Rangers de Glasgow, et une revanche à Anfield contre les Napolitains (2-0), seule défaite des Italiens cette saison toutes compétitions confondues, où même Mohamed Salah et Darwin Nunez, en difficulté en Championnat, ont été décisifs. La "MNM" en épouvantail Si d'aventure les Bavarois évitaient Liverpool, ils pourraient se frotter à des adversaires plus abordables, comme Bruges ou Francfort, mais aussi à d'autres grands noms comme l'AC Milan ou le PSG. Le club parisien a laissé échapper la première place de son groupe au profit de Benfica au bout du suspense, quand Joao Mario a inscrit un sixième but contre le Maccabi Haïfa (92e) pour donner un avantage aux Lisboètes au nombre de buts inscrits à l'extérieur, le 7e critère de départage... Si Paris est aujourd'hui friable défensivement et compte encore trop sur son trio Messi-Neymar-Mbappé en attaque, rien ne dit qu'il n'aura pas gommé ses imperfections en février, à l'heure des huitièmes de finale, tant sa marge de progression est encore importante. Le PSG peut également retrouver Manchester City, Chelsea ou le Real Madrid de Karim Benzema, son bourreau dès les huitièmes lors de l'édition précédente. L'Inter en trouble-fête? De la même façon, Madrid et Chelsea peuvent hériter de l'Inter Milan, contrairement au Bayern, qui était dans sa poule. Sortis du groupe le plus relevé aux dépens du FC Barcelone, les Interistes pourraient jouer les trouble-fête. Contre City par exemple. Parmi les équipes que les joueurs de Pep Guardiola pourraient tirer, l'Inter est la plus probable. Avec son prodige norvégien Erling Haaland en attaque, City semble encore mieux armé que la saison passée et vise toujours la Ligue des champions, objectif premier de ses propriétaires émiriens. Les Citizens sont toujours invaincus dans cette campagne européenne. À l'inverse, les Portugais de Porto et Benfica apparaissent comme les clubs les plus abordables du chapeau 1.

La F1 doit freiner son expansion Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings La Formule 1 devrait calmer le jeu après une période de croissance effrénée. La F1 devrait éviter d'ajouter encore des courses à un calendrier déjà très chargé, affirment les responsables des écuries Haas et Williams, Günther Steiner et Jost Capito. Pour le Team Principal de Haas F1 Günther Steiner, le passage à 24 courses la saison prochaine, dont trois aux Etats-Unis (Austin, Miami, Las Vegas), représente un risque. "Vingt-quatre courses, ça suffit. Nous devons stabiliser au niveau où nous sommes, à mon avis, et ne pas faire plus de courses", estime l'Autrichien, alors que le Qatar et la Chine devraient faire leur retour au calendrier mondial après une courte absence. Pour le Team Principal de Williams F1, l'Allemand Jost Capito, "c'est un gros changement d'avoir 22 courses cette année et 24 l'an prochain. Ca fait beaucoup pour les équipes et on voit bien qu'en fin de saison tout le monde est épuisé, a hâte que ça se termine". Logistique compliquée Il reste deux Grands Prix cette saison, au Brésil et à Abou Dhabi, mais les deux titres de champion du monde, pour les pilotes et les constructeurs, sont déjà garantis à Max Verstappen, quatorze fois victorieux en vingt courses, et Red Bull Racing. "Je ne sais pas si on perd de l'audience, mais je sais que pour les équipes, en matière de logistique, tout devient très compliqué. Je pense que c'est déjà un gros changement de passer à 24 courses par an, donc il faut attendre pour voir si on peut en faire 25 ou 26", a ajouté Capito. "Depuis quatre ou cinq ans, depuis que Liberty Media a pris le contrôle de la F1, il y a eu beaucoup de changements, mais à un moment il faut se calmer", estime encore Günther Steiner, dont l'écurie est américaine, comme le promoteur et propriétaire de la F1. "Aux Etats-Unis, il faut rester à trois courses, ne pas essayer d'en faire quatre ou cinq d'ici deux ou trois ans, sinon ce sera trop", ajoute l'Autrichien pour qui il faut attendre quelques années avant de se demander comment faire encore grandir la F1. Domenicali se concentre sur le futur Le patron de la F1, Stefano Domenicali, était avec Steiner et Capito ce week-end à Las Vegas pour faire la promotion du Grand Prix de l'an prochain. Pour lui, "il n'est pas utile de ralentir. Nous devons nous concentrer sur notre croissance future", a-t-il affirmé à l'AFP. "Il y a deux ans seulement, des gens disaient que la F1 était sur une pente descendante. Je suis très heureux de constater que ce n'est pas le cas", a dit Domenicali, ancien directeur sportif de la Scuderia Ferrari. "Ving-quatre courses, c'est beaucoup. Ca pourrait être moins. Ou plus. Mais c'est que ce nous, en tant que +business+, nous sommes en mesure de proposer aux fans. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons fait", a ajouté Domenicali.

Pius Suter marque face aux Rangers Kubalik (ex-Ambri) inscrit le but de la victoire pour Detroit Image: KEYSTONE/AP/John Munson Pius Suter tient la forme. L'attaquant zurichois des Red Wings a inscrit dimanche au Madison Square Garden son troisième but de la saison en NHL, le deuxième en l'espace de 24 heures. Déjà buteur samedi face aux Islanders, Pius Suter a marqué le 2-2 pour Detroit qui s'est imposé 3-2 après prolongation sur la glace des New York Rangers. Il a trouvé la faille à la 39e minute en reprenant un rebond accordé par Jaroslav Halak. L'ancien joueur des Zurich Lions en est à 5 points dans ce championnat 2022/23. Les Red Wings, qui étaient menés 2-0 à l'issue du premier tiers, ont forcé la décision en supériorité numérique en prolongation. C'est l'ex-attaquant d'Ambri-Piotta Dominik Kubalik qui a signé le but de la victoire, après 2'43'' en "overtime", sur une reprise directe à bout portant.

Sabalenka surprend Swiatek et défiera Garcia en finale La hargne de Sabalenka, tombeuse de Swiatek en demi-finale du Masters WTA Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Aryna Sabalenka (no 7) a signé l'exploit de battre Iga Swiatek (no 1) dimanche en demi-finale du Masters WTA de Fort Worth. La Bélarusse affrontera Caroline Garcia (no 6) lundi en finale. La puissance de frappe d'Aryna Sabalenka, qui se laisse parfois submerger par le stress dans les grands matches, a fini par faire rompre Iga Swiatek. Battue à quatre reprises par la Polonaise en quatre duels livrés en 2022, elle s'est imposée 6-2 2-6 6-1. Iga Swiatek semblait elle n'avoir plus d'essence dans son réservoir, au bout d'une saison de rêve dans laquelle elle a régné en patronne après la retraite-surprise d'Ashleigh Barty. Elle a conquis huit titres dont deux Majeurs (Roland-Garros et US Open), et remporté 37 matches d'affilée au printemps. A Fort Worth, Iga Swiatek avait continué d'impressionner en balayant ses trois adversaires de groupe, dont Caroline Garcia en deux sets secs, au point qu'on ne voyait pas comment ce Masters pourrait lui échapper. Et pourtant, c'est bien Aryna Sabalenka que retrouvera Caroline Garcia en finale. Une Caroline Garcia qui a surclassé la Grecque Maria Sakkari (no 5) 6-3 6-2 en réalisant son match le plus abouti du tournoi. Toujours aussi agressive, elle a constamment mis son adversaire sur le reculoir et souvent à la faute. La Française de 29 ans visera lundi soir, comme Aryna Sabalenka, le plus beau titre de sa carrière.

Holger Rune s'offre son premier Masters 1000 en détrônant Djokovic Image: KEYSTONE/EPA Le Danois Holger Rune, 18e mondial, s'est offert à Paris son premier Masters 1000 à 19 ans. Il a battu le tenant du titre Novak Djokovic 3-6 6-3 7-5 en finale. "Tu es un de mes joueurs préférés, je te regarde depuis que je suis enfant. Ca va être mon tournoi préféré maintenant", a lancé Rune à Djokovic à l'issue de la rencontre. Il sera lundi le premier Danois à intégrer le Top 10 mondial (10e) depuis la création de l'ATP en 1973 et sera ainsi le premier remplaçant au Masters de fin d'année à Turin (13-20 novembre). Rune jouait sa quatrième finale en autant de tournois: il avait perdu à Sofia contre Marc-Andrea Hüsler, gagné à Stockholm et de nouveau perdu à Bâle. Après avoir remporté en mai à Munich le premier tournoi de sa carrière, il décroche à Paris son troisième et plus beau titre, tant par le prestige du tournoi que celui des adversaires éliminés: après avoir sauvé trois balles de match au premier tour contre Stan Wawrinka, il a battu cinq membres du Top 10 mondial: Hubert Hurkacz (10e), Andrey Rublev (9e), Carlos Alcaraz (no 1, abandon), Félix Auger-Aliassime (8e) et Djokovic (7e). "Tu mérites complètement cette victoire, lui a dit Djokovic. Quelle semaine extraordinaire, je ne suis pas content que tu m'aies battu, mais je suis content pour toi." Rune devient le premier joueur depuis la création de l'ATP à battre cinq joueurs du Top 10 dans le même tournoi (hors Masters de fin d'année). Il devient également le plus jeune vainqueur à Paris depuis Boris Becker qui avait 18 ans lorsqu'il a remporté la première édition du tournoi en 1986. Djokovic, impérial sur sa mise en jeu (aucune balle de break à défendre), a remporté la première manche et laissé craindre une finale à sens unique. Mais il n'a su concrétiser aucune des trois balles de break consécutives qu'il s'est procurées d'entrée de deuxième set et la rencontre a alors basculé en faveur de Rune qui jouait sa première finale de Masters 1000. Le Danois a en effet tenu sa mise en jeu et pris celle de son adversaire dans la foulée en profitant de sa toute première balle de break de la partie. Il a conservé son avantage jusqu'à la fin et poussé le match dans un set décisif. Djokovic a semblé faire le plus dur en y réussissant le break pour mener 3-1. Mais il n'a su confirmer sur sa propre mise en jeu et a laissé son adversaire lui reprendre son service puis égaliser à 3-3. Les deux joueurs en sont ainsi arrivés à 5-5 quand Rune a refait le break pour mener 6-5 et servir pour le gain du match. Fébrile, fatigué, il a dû sauver six balles de débreak et s'est imposé sur sa deuxième balle de match en bénéficiant d'une demi-volée de Djokovic qui n'a pas franchi le filet.

Le Kényan Evans Chebet s'adjuge le marathon de New York Image: KEYSTONE/EPA/HERB SWANSON Le Kényan Evans Chebet, déjà vainqueur à Boston en avril, a remporté le marathon de New York en 2h08'41. Il offre un doublé à son pays après la victoire de Sharon Lokedi chez les femmes. Agé de 34 ans, il a pris le meilleur l'Ethiopien Shura Kitata, relégué à 13 secondes sur la ligne. Le Néerlandais Abdi Nageeye, médaillé d'argent aux JO de Tokyo l'an passé, complète le podium. Chebet a pris les commandes de la course après que le Brésilien Daniel Do Nascimento, parti comme une flèche, a fini par s'effondrer. Il n'a plus jamais laissé d'espoir à ses rivaux. Il succède au palmarès à son compatriote Albert Korir. La célèbre course disputée dans les rues de la Grosse pomme était la dernière de l'année et a couronné l'écrasante domination du Kenya, ses coureurs ayant réalisé un 6/6 en 2022. Le double champion olympique Eliud Kipchoge s'est en effet imposé à Tokyo (6 mars) puis Berlin (25 septembre), Evans Chebet à Boston (18 avril) avant New York, Amos Kipruto à Londres (2 octobre) et Benson Kipruto à Chicago (9 octobre). C'est la première fois qu'une nation réalise le Grand chelem depuis que le circuit mondial a été élargi à six courses, avec l'ajout du marathon de Tokyo en 2013.

Geoff Ward nouvel entraîneur du LHC, Andersson assistant Image: KEYSTONE/FR171450 AP Annoncé par Blick vendredi dernier, Geoff Ward est bel et bien le nouvel entraîneur du LHC. Le Canadien de 60 ans, qui a signé jusqu'en 2025, possède une immense expérience. En NHL, Ward a surtout officié comme assistant, notamment à Boston, à New Jersey et à Anaheim. Il a son nom gravé sur la Coupe Stanley pour la victoire en 2011. En tant que coach principal dans la meilleure ligue du monde, le Canadien n'a passé que seize mois à la tête des Calgary Flames entre 2019 et 2021. Mais Ward a connu plusieurs expériences en Allemagne (2000/01, 06/07 et 14/15). Il a d'ailleurs mené Mannheim au titre en 2015 et a été sacré coach de l'année. Il fut aussi pendant quatre ans assistant en équipe d'Allemagne au Championnat du monde. A Lausanne, Geoff Ward prend la succession de John Fust qui retrouve son poste de directeur sportif après le retrait du directeur des opérations hockey, Petr Svoboda. Il sera assisté du Suédois Peter Andersson qui fut assistant à Lugano de 2013 à 2016. Le technicien de 57 ans, père du défenseur Calle Andersson, était ensuite reparti en Suède. Il a signé un contrat jusqu'en 2024. Les deux techniciens seront présents à Lausanne dès l'entraînement du jeudi 10 novembre.