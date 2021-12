Qualification à Oberstdorf: Peier bon 5e +++ Odermatt 2e à Bormio

Premier League: les Reds perdent du terrain Image: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON Liverpool a mal fini l'année. Les Reds ont été battus 1-0 à Leicester lors de la 20e journée de Premier League. Ce revers les laisse déjà à six points du leader Manchester City. Les hommes de Jürgen Klopp ont dominé, mais manqué de réalisme, échouant à marquer pour la première fois cette saison en championnat. Salah a raté un penalty puis touché la barre (15e), alors que Mané n'a pas cadré alors qu'il arrivait seul face à Schmeichel (55e). Quatre minutes plus tard, Lookman marquait pour les Foxes qui tenaient ensuite bon jusqu'au bout malgré la pression adverse. Même à onze contre dix durant plus d'une mi-temps, Tottenham a concédé le nul 1-1 à Southampton, ce qui constitue une mauvaise affaire dans la lutte pour le top 4. Ward-Prowse avait ouvert le score à la 25e pour les Saints. Kane a égalisé sur penalty (41e). West Ham a pour sa part gagné 4-1 à Watford. Les Hammers se hissent au 5e rang avec 31 points, une longueur devant les Spurs qui ont toutefois joué deux rencontres de moins.

Qualification à Oberstdorf: Peier bon 5e Killian Peier vole dans le ciel au-dessus d'Oberstdorf Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Les sauteurs suisses engagés dans la qualification pour le concours d'Oberstdorf, première étape de la Tournée des quatre tremplins, ont franchi le cap. Killian Peier a été le meilleur d'entre eux. Le Vaudois, très en forme cet hiver, s'est classé 5e avec un saut à 130,5 m. La météo a compliqué les choses sur le tremplin allemand, où plusieurs interruptions ont été nécessaires en raison du vent et de la pluie. Simon Ammann, qui entame sa 24e Tournée, a terminé 30e avec un saut de 113 m. Gregor Deschwanden a été crédité d'une distance similaire, mais son classement a été moins bon (44e). Duels La première manche mercredi dès 16h30 se jouera avec le système du duel. Peier sera opposé au Polonais Pawel Wasek, Ammann affrontera le Slovène Lovro Kos et Deschwanden sera aux prises avec l'Autrichien Stefan Kraft, l'un des favoris. Les 25 vainqueurs et les cinq meilleurs perdants disputeront la finale. La prime de 3200 francs réservée au premier de la qualification est revenue au Japonais Ryoyu Kobayashi. Il a devancé le leader de la Coupe du monde, l'Allemand Karl Geiger.

Tour de Ski: Klaebo et Diggins gagnent la 1re étape à Lenzerheide Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER C'est parti pour le Tour de Ski. La 1re étape, un sprint à Lenzerheide, a permis au Norvégien Johannes Hösflot Klaebo et l'Américaine Jessie Diggins de s'imposer. Ce premier rendez-vous s'est conclu sur une grosse déception pour Nadine Fähndrich, la figure de proue du fond féminin helvétique. La Lucernoise, qui avait été la plus rapide lors de la qualification, a été victime d'une chute dans son quart de finale. Dans le dernier grand virage à gauche, elle a touché le ski de Diggins et s'est retrouvée au sol. Elle s'est relevée, mais n'a pu finir que 5e de sa série et a donc été éliminée. Eliminée pour un centième de seconde Le parcours de Laurien van der Graaff a aussi pris fin s'est dès les quarts de finale. Il ne lui a manqué qu'un centième de seconde pour passer en demi-finales. Côté masculin, six Suisses se sont hissés en quarts de finale. Deux sont même allés jusqu'en demi-finales, où ils ont été sortis. Roman Furger (9e) a été le meilleur devant le jeune Valerio Grond (11e). Janik Riebli, Jovian Hediger, Erwan Käser et Roman Schaad ont eux été éliminés en quarts de finale. Cologna vise certaines étapes Quant à Dario Cologna, il a nettement manqué le cut des 30 meilleurs. Le Grison s'en remettra, lui qui ne vise pas le général mais seulement quelques étapes, dont le 15 km de mercredi.

Rast sauve l'honneur suisse avec un 7e rang Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Camille Rast a sauvé l'honneur helvétique mardi dans le géant de Lienz. La Valaisanne a pris la 7e place d'une épreuve remportée par la Française Tessa Worley, victorieuse pour la 15e fois en Coupe du monde. En l'absence de Lara Gut-Behrami, qui a manqué une cinquième course consécutive en raison du coronavirus, c'est donc Camille Rast qui a joué les premiers rôles côté helvétique. La Valaisanne de 22 ans, 9e après le tracé initial, a parfaitement tenu le choc en finale malgré sa blessure à un pouce. Un sixième top 15 Brillante sur le front de la Coupe d'Europe en décembre dans la discipline, Camille Rast a franchi un cap. Neuvième puis 12e la semaine dernière à Courchevel, la skieuse de Vétroz a obtenu mardi le sixième top 15 de sa carrière. Son meilleur résultat demeure un 6e rang cueilli en slalom à Flachau en janvier dernier. Camille Rast a concédé au final 1''41 à Tessa Worley (32 ans), dont les 15 succès en Coupe du monde ont tous été fêtés en géant. La deuxième place est revenue à Petra Vlhova, qui se rapproche donc quelque peu de Mikaela Shiffrin, l'autre grande absente du jour, au classement général. La Suédoise Sara Hector complète le podium. Gisin seulement 21e Troisième du premier géant de Courchevel, Michelle Gisin n'a quant à elle pas confirmé son retour vers les sommets. L'Obwaldienne, 16e sur le premier tracé, a également souffert en seconde manche pour échouer à une modeste 21e place, à 2''11 de Tessa Worley. Elle a même été devancée par Andrea Ellenberger, 19e. Quatrième Suissesse engagée en deuxième manche, Wendy Holdener a pour sa part perdu un ski dans le haut d'un mur final qu'elle avait mal entamé. Cet échec est rageant pour la Schwytzoise, 15e sur le parcours initial et encore en tête au troisième pointage intermédiaire dans sa deuxième manche.

Odermatt 2e derrière l'intouchable Paris Image: KEYSTONE/AP/Luciano Bisi Marco Odermatt tient son premier podium en descente. Le Nidwaldien a terminé 2e mardi à Bormio, où l'intouchable Dominik Paris a triomphé pour la... sixième fois déjà dans la discipline. Il a concédé 0''24 à l'Italien au terme d'une course marquée aussi par la 3e place de Niels Hintermann et l'élimination de Beat Feuz. Quatrième à Lake Louise en descente fin novembre, Marco Odermatt a confirmé mardi l'excellente impression laissée la veille à l'entraînement sur l'exigeante Stelvio. Porteur du dossard no 8, le leader du classement général de la Coupe du monde a pris les commandes en devançant de 0''88 Aleksander Aamodt Kilde). Mais sa joie fut de courte durée. Neuvième à s'élancer, le maître des lieux Dominik Paris a en effet réalisé une nouvelle démonstration à Bormio. L'Italien de 32 ans s'offre ainsi son 20e succès en Coupe du monde, le septième au total sur une piste où il avait également remporté un super-G en 2018. Hintermann confirme Vainqueur en 2011, Didier Défago demeure donc le seul Suisse à s'être imposé en Coupe du monde de descente à Bormio. Mais la journée fut tout de même réussie pour Swiss-Ski, qui a placé un deuxième coureur sur la "boîte": vainqueur de l'entraînement de lundi, Niels Hintermann a en effet accroché la 3e place. Le Zurichois a concédé 0''80 au vainqueur, réussissant comme Marco Odermatt une excellente fin de parcours. Troisième à Val Gardena dix jours plus tôt, le surprenant vainqueur du combiné de Wengen en 2017 s'offre ainsi son deuxième podium consécutif dans la discipline, son troisième au total à ce niveau. Fin de série pour Feuz Toujours en quête d'un premier succès à Bormio, Beat Feuz a en revanche connu une rare élimination après avoir commis une faute sur le ski intérieur à mi-course. Le quadruple détenteur du Globe de la discipline accuse ainsi 62 longueurs de retard sur le nouveau leader du classement de la spécialité, Dominik Paris. Troisième à Lake Louise et à Beaver Creek, 5e à Val Gardena, Beat Feuz n'avait plus connu l'élimination en descente depuis le mois de janvier 2017, à Kitzbühel! L'Emmentalois de 34 ans avait en outre terminé dans le top 10 lors des 36 dernières descentes de Coupe du monde, une série entamée à Lake Louise à l'automne 2017.

1re manche: Worley aux commandes, Rast 9e Image: KEYSTONE/AP/Marco Tacca Tessa Worley a réussi le meilleur temps de la première manche du géant de Lienz, en devançant de 0''12 Sara Hector. Meilleure Suissesse, Camille Rast occupe un prometteur 9e rang. Partie avec le dossard no 1 sur la piste du Schlossberg, Tessa Worley a signé un chrono que seule la Suédoise Sara Hector est parvenue à approcher. Troisième, Ragnhild Mowinckel pointe à 0''29 de la Française, qui vise un 15e succès en Coupe du monde en l'absence notamment de Mikaela Shiffrin (testée positive au Covid). Toujours privée de la championne du monde de la discipline Lara Gut-Behrami, dont le test PCR subi avant cette étape de Lienz s'est avéré positif, l'équipe de Suisse a pu compter sur une Camille Rast en pleine confiance. La Valaisanne, 9e puis 12e à Courchevel la semaine dernière, a lâché 0''84 sur Tessa Worley. Troisième du premier géant de Courchevel, Michelle Gisin a en revanche manqué son affaire sur ce premier tracé. L'Obwaldienne, 15e après le passage de 30 concurrentes, a concédé 1''30. Wendy Holdener a fait un peu mieux, se classant 14e à 1''28 de Tessa Worley et à 0''99 du podium provisoire.

Dominic Thiem renonce à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA EFE/CHEMA MOYA L'Autrichien Dominic Thiem (ATP 15) renonce à prendre part à l'Open d'Australie (17 au 30 janvier) à Melbourne. Le finaliste de l'édition 2020 et vainqueur de l'US Open 2020 a planifié son retour sur le circuit à fin janvier sur la terre battue à Cordoba en Argentine. Thiem a manqué toute la deuxième moitié de la saison 2021 en raison d'une blessure au poignet. Il avait disputé son dernier match en juin sur le gazon de Majorque.

Lugano, Zoug et Rapperswil-Jona en quarantaine préventive Image: KEYSTONE/TI-PRESS La pandémie du coronavirus poursuit ses ravages sur la National League. Après Ambri-Piotta, Davos et Genève-Servette, c'est au tour de Lugano, de Zoug et de Rapperswil-Jona d'être touchés. Les trois équipes ont été placées en quarantaine préventive, annonce la National League. Au Tessin, six membres du club ont été contrôlés positifs ces derniers jours. Ils se portent tous bien et ne souffrent pas de symptômes importants, indique le club tessinois dans un communiqué. Le médecin cantonal tessinois a tout de même placé l'équipe en quarantaine jusqu'au 2 janvier prochain. Le match du dimanche 2 janvier à Ajoie est reporté. Deux matches de Zoug et un de Rapperswil reportés A Zoug, six joueurs sont également apparus positifs après un test lors des dernières 24 heures. Tous les joueurs étaient vaccinés et ne ressentent que des symptômes légers. Ils se trouvent actuellement en isolation, indique le champion de Suisse dans un communiqué. Le médecin cantonal zougois a placé toute l'équipe en quarantaine pour une durée indéterminée. Toutefois, les matches du dimanche 2 janvier contre Fribourg-Gottéron à domicile et du mardi 4 janvier à Lausanne sont déjà reportés. Les Rapperswil-Jona Lakers sont également touchés par la vague de Covid-19. L'équipe saint-galloise a été placée en quarantaine préventive et son match du 2 janvier contre les Zurich Lions est reporté.

Protocole Covid-19 pour Roman Josi Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Le meilleur joueur suisse de la NHL n'a pas échappé au coronavirus. Roman Josi, le capitaine des Nashville Predators, a été placé sur la liste du protocole Covid-19 de la NHL. Josi n'est pas le seul touché dans son équipe puisque les attaquants Tommy Novak et Colton Sissons l'accompagnent sur la liste des joueurs placés en isolement. Le Bernois a déjà disputé 30 matches cette saison et compte près d'un point par rencontre (10 buts/19 assists).

La ligue réduit la durée d'isolement des joueurs positifs au Covid Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Les joueurs de NBA testés positifs pourront désormais sortir de quarantaine après seulement six jours s'ils sont vaccinés et asymptomatiques. La Ligue a officialisé cette décision lundi dans une note transmise aux équipes et consultée par ESPN. L'ancien protocole anti-Covid imposait un isolement de dix jours minimum. Les joueurs concernés devront toujours fournir deux tests négatifs en moins de 24h pour retrouver les parquets. La NBA suit les recommandations des autorités sanitaires qui ont annoncé le même jour la réduction de la quarantaine de dix à cinq jours pour les personnes infectées à condition qu'elles soient asymptomatiques. Cette nouvelle règle se fonde sur des preuves scientifiques selon lesquelles un individu est le plus contagieux au début de la maladie, soit un ou deux jours avant l'apparition des symptômes, et deux ou trois jours après. La NBA fait face à une flambée épidémique depuis deux semaines, qui a mis sur la touche plus de 170 joueurs - parmi lesquels Clint Capela - et contraint au report de neuf matches. Son patron Adam Silver ne compte pas pour autant mettre en pause la saison. "Ce virus ne va pas disparaître et nous allons devoir apprendre à vivre avec lui", a-t-il expliqué au micro d'ESPN le 21 décembre.

Les Hawks battus pour la 8e fois de suite à domicile Trae Young a fait son retour au jeu lundi, mais cela n'a pas suffi pour les Hawks Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Le retour inattendu de son meneur de jeu Trae Young n'a pas suffi pour Atlanta en NBA. Les Hawks ont subi lundi leur huitième défaite consécutive à domicile, s'inclinant 130-118 devant Chicago. Sorti du protocole Covid à peine 90 minutes avant le coup d'envoi, Trae Young a répondu présent, réussissant 29 points et 9 passes décisives en 40' passées sur le parquet. Le Meyrinois Clint Capela, qui était quant à lui revenu au jeu le jour de Noël, a pour sa part signé 8 points, 16 rebonds et 3 assists. Mais les Hawks doivent toujours composer sans 10 joueurs soumis au protocole Covid, parmi lesquels John Collins, Kevin Huerter et Danilo Gallinari. Difficile dans ces conditions d'espérer un meilleur sort face aux Chicago Bulls, deuxièmes de la Conférence Est avec 21 victoires et 10 défaites. Cam Reddish (33 points) a pourtant sorti le grand jeu dans le camp d'Atlanta, dont le bilan est de 15 succès pour 18 défaites. Mais Chicago, qui ne compte que trois joueurs dans le protocole Covid, a pu s'appuyer sur tous ses leaders pour cueillir une quatrième victoire consécutive: DeMar DeRozan a inscrit 35 points, Zach LaVine 30 et Nikola Vucevic 24 tout en captant 17 rebonds.

La Suisse s'incline 4-2 face à la Russie Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI La Suisse a logiquement connu la défaite lundi pour son entrée en lice dans le championnat du monde M20 au Canada. Les protégés du coach Marco Bayer se sont inclinés 4-2 devant la Russie à Red Deer. Leur préparation fut tout sauf idéale, avec une quarantaine de deux jours imposée le 23 décembre à la suite du test positif au Covid-19 de leur capitaine désigné Simon Knak. Et leur entame de match fut compliquée, puisqu'ils étaient menés 3-0 après 17'39'' de jeu. Mais le portier Kevin Pasche et ses équipiers ont su parfaitement réagir pour s'éviter une correction, qui aurait de toute manière été sans conséquence en l'absence de relégation. Attilio Biasca a ainsi inscrit le 3-1 77'' seulement après le troisième but russe. La Suisse a ensuite parfaitement limité les dégâts, se montrant particulièrement disciplinée dans sa zone de défense. Le quatrième but russe n'est d'ailleurs tombé qu'à la 52e minute au terme d'une contre-attaque conclue par Matvei Michkov, Fabian Ritzmann scellant le score à la 59e. 18 tirs cadrés, mais des regrets L'équipe de Suisse a donc entamé ces joutes sur une défaite honorable. Mais si elle n'a cadré que 18 tirs - dont 9 dans le 3e tiers -, elle aurait pu faire douter encore plus la Russie. Joshua Fahrni (21e) et Joel Henry (48e) ont ainsi vu leur tir s'écraser sur les montants du but russe alors que le score était de 3-1...

Shaqiri et Lyon exclus de la Coupe de France Les Lyonnais sont exclus de la Coupe de France. Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani Après des incidents dans les tribunes lors d'un match de Coupe de France, Paris FC (L2) et Lyon sont tous les deux exclus de la compétition. Le 17 décembre dernier, au stade Charléty du Paris FC, des scènes de violences avaient éclaté dans les tribunes à la mi-temps. En premier lieu, les incidents avaient été initiés par les supporters lyonnais, qui avaient fait le déplacement. Après une interruption de 50 minutes, la partie avait été définitivement interrompue. L'Olympique Lyonnais, qui compte dans ses rangs Xherdan Shaqiri depuis l'été dernier, a été suspendu avec sursis de la compétition. De surcroît, les fans lyonnais sont interdits de déplacement jusqu'à la fin de la saison y compris en Championnat. Le Paris FC, dont le concept de sécurité a été jugé insuffisant, devra jouer ses cinq prochains matches à domicile dans un autre stade. L'exclusion des deux équipes profite à Nice du Suisse Jordan Lotomba qui est directement qualifié pour les huitièmes de finale.

103 cas positifs de Covid en une semaine en Premier League Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL La Premier League a annoncé lundi qu'elle avait recensé 103 cas positifs au Covid-19 parmi les vingt clubs de 1re division anglaise entre le 20 et le 26 décembre. C'est un chiffre jamais atteint depuis le début des tests en 2020. Dans son communiqué, la Premier League a indiqué que ces 103 cas ont été révélés parmi les "15'186 tests administrés aux joueurs et membres des staffs". La semaine précédente, le chiffre de cas positifs s'était établi à 90, déjà un record depuis 2020. Le variant Omicron a déjà fortement perturbé le bon déroulement du Championnat d'Angleterre depuis début décembre, avec quinze rencontres annulées, dont trois matches du Boxing Day dimanche. De nombreux matches ont également été reportés dans les trois divisions inférieures du football britannique. "La sécurité de chacun est une priorité et la Premier League prend toutes les mesures nécessaires afin de répondre à l'impact du variant Omicron" a précisé la Premier League qui a décidé de soumettre desormais "joueurs et personnel des clubs à un test antigénique quotidien et à deux tests PCR par semaine", contre "deux tests antigéniques par semaine" auparavant. Les dirigeants de la Premier League ont choisi la semaine passée de ne pas faire de pause dans la saison. Les matches peuvent toujours se dérouler si chaque équipe dispose de 13 joueurs de champ aptes, et d'un gardien de but.