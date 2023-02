Quatrième titre pour Dominic Stricker ++ Victoire pour le FC Lucerne

Cinq minutes de trop pour la Suisse Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Comme face à la Croatie, jeudi, la Suisse a fait la course en tête contre la Pologne. Mais elle a une nouvelle fois manqué de lucidité dans le final contre les demi-finalistes du dernier Euro (70-80). Bien décidée à terminer en tête du groupe, la Pologne n'avait rien laissé au hasard pour cette partie. Le coach Igor Milicic avait ainsi réquisitionné Mateusz Ponitka, l'un des meneurs de jeu du Panathinaïkos, actuel 16e de l'Euroligue. Le distributeur de 29 ans aura souvent mis en difficulté la défense helvétique, réalisant 14 assists. Comme lors de la rencontre aller, les Suisses ont dominé la première mi-temps (42-35), grâce notamment à l'adresse de Kilian Martin (10 points dans le premier quart) et à Arnaud Cotture, véritable métronome dans le jeu intérieur. Problème, les hommes d'Ilias Papatheodorou ont immédiatement été pris à froid, dès la reprise (45-45 à la 24e), avant de retrouver un peu de jeu collectif (55-48 à la 27e). La capacité des Helvètes à faire tourner le ballon sur demi-terrain aura été le point de bascule de cette rencontre qui aura attiré 1789 spectateurs à Fribourg. Lorsque Jonathan Kazadi et ses coéquipiers ont su faire vivre le ballon, ils sont parvenus à mettre en grande difficulté la défense polonaise. Lorsqu'ils auront accumulé les dribbles sur place, ils se seront retrouvés à devoir forcer de nombreux tirs de loin. Money-time fatal A +7 à la 27e, les Suisses auront totalement manqué leur fin de quart (3-10), permettant aux visiteurs de revenir à hauteur (58-58), puis de passer devant à la 32e (64-61). A seulement deux longueurs au début du money-time (66-68 à la 35e), les Suisses ont alors explosé (0-12), craquant mentalement et physiquement. Notre équipe nationale aura encore une chance de se hisser en qualifications pour l'Euro 2025 en disputant quatre matches entre les 19 juillet et 5 août face à deux adversaires encore à désigner. Seul le premier poursuivra sa route.

Le Servette FC tenu en échec par Winterthour Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Après deux succès heureux, le Servette FC n'a pas réussi la passe de trois devant le FC Winterthour. A la Praille, les Genevois ont concédé le nul (1-1) devant le néo-promu. Menés au score à la pause sur une réussite de Yoan Severin, les Zurichois n'ont rien volé. Ils ont égalisé par Joaquin Ardaiz à la 52e minute. Prêté par le FC Lucerne, le meilleur buteur du dernier championnat de Challenge League est peut-être le renfort qui va permettre au FC Witerthour de devancer le FC Sion dans la lutte pour la place peu enviable de barragiste. Avec ce point ramené de Genève, les Zurichois sont revenus à la hauteur des Sédunois. Dans un premier temps... Incapables d'emballer vraiment la rencontre, les Servettiens n'ont plus que deux points d'avance sur le FC St. Gall dans la course à la deuxième place. Une semaine après avoir ramené un point presque miraculeux de Bâle, la formation d'Alain Geiger ne peut pas masquer certains manques au niveau de la jouerie e cette fin d'hiver. Trois jours après sa superbe qualification pour les huitièmes de finale de la Conference League, le FC Bâle a témoigné d'une réelle force de caractère à Lugano. Menés 2-0, les Rhénans ont arraché le point du nul grâce à une tête de Michael Lang à la 83e minute. Après l'exploit de jeudi contre Trrabzonspor, ce résultat au Cornaredo démontre que le directeur sportif Heiko Vogel a bien eu raison de prendre la place d'Alecxander Frei sur le banc...

Haris Seferovic ouvre la voie au Celta Vigo Haris Seferovic a puvert son compteur avec le Celta Vigo. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Titularisé pour la première fois, Haris Seferovic a ouvert son compteur avec le Celta Vigo. Le Lucernois a montré la voie lors du succès 3-0 du Celta devant Valladolid. Prêté au Celta par Benfica après sa parenthèse malheureuse à Galatasaray, Haris Seferovic a inscrit le 1-0 de la tête à la 17e avant d'être remplacé à la 55e. Avec cette victoire, le Celta compte désormais cinq points d'avance sur le premier relégable.

Une magnifique opération pour le LHC Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON A six jours de la fin de la saison régulière, Lausanne se retrouve au 8e rang. La victoire obtenue face à Ambri-Piotta (3-2) ouvre de belles perspectives aux Vaudois. Face à l'un de ses principaux adversaires directs, le Lausanne HC a maitrisé son succès. Dominateurs dès le coup d'envoi, les hommes de Geoff Ward ont ouvert la marque sur leur premier jeu de puissance, par l'Autrichien Michael Raffl (8e), avant de doubler la mise, dès la 11e minute, sur un tir de la bleue signé Lukas Frick. En grande forme actuellement, le Canadien Daniel Audette a signé son troisième but en quatre matches, en transformant un penalty à la 23e, consécutivement à une faute d'Isacco Dotti. A 0-3, Ambri-Piotta n'a pas abdiqué, entrant réellement dans la partie consécutivement à la réussite d'Alex Formeton de la 25e. Le but de Jannick Fischer (37e) n'aura fait que décupler les envies de remontada des Tessinois, sans que ceux-ci ne parviennent à la matérialiser. Titularisé pour la 11e fois, Eetu Laurikainen a fêté son dixième succès sous les couleurs lausannoises. Le portier finlandais, véritable ange gardien, a une nouvelle fois été à la hauteur de l'événement. Quatre équipes à 68 points Avec 68 points au classement, le LHC se retrouve 8e, à égalité avec Kloten, Berne et Lugano, trois équipes qui comptent un match de plus. La formation vaudoise doit encore disputer trois rencontres. Elle recevra Rapperswil (mardi), puis se rendra à Bienne (jeudi), avant d'accueil Zoug (samedi).

Un quatrième titre pour Dominic Stricker Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 153) a cueilli à Rovereto, dans le Trentin, un quatrième titre sur le front des Challengers. Il a battu 7-6 (10/8) 6-2 l'Italien Giulio Zeppieri (ATP 127) en finale. Le Bernois a connu une certaine réussite pour remporter la première manche. Il a dû, en effet, écarter cinq balles de set, une à 5-3 sur le service du Transalpin, et quatre dans le jeu décisif. A la faveur de ce succès, Dominic Stricker sera classé 120e mondial lundi. Il tentera d'enchaîner dès mardi ou mercredi au Challenger de Pau avec un premier tour contre la tête de série no 1 du tableau, le Français Arthur Rinderknecht (ATP 72).

Martin Frydek offre la victoire au FC Lucerne Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Comme les Young Boys et le FC Zurich, le FC Lucerne demeure invaincu en 2023. La formation de Mario Frick a cueilli un succès précieux devant les Grasshoppers. Les Lucernois se sont imposés 1-0 grâce à un superbe coup franc de Martin Frydek à la 76e minute. Du gauche, le Tchèque a trouvé le second poteau d'un André Moreira qui a sans doute marqué un temps de retard. Son vis-à-vis Pascal Loretz a, en revanche, livré une performance de choix. A 19 ans, celui qui est le gardien no 3 du FC Lucerne a fêté sa première victoire en Super League après trois nuls. Sans doute pas la dernière.

Fond: bon cinquième rang pour les Suissesses en sprint par équipes Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Les Suissesses Anja Weber/Nadine Fähndrich ont pris la 5e place du sprint par équipes des Championnats du monde à Planica. Les Suisses se sont contentés du 13e rang. Fähndrich, qui aux côtés de Laurien van der Graaff avait décroché l'argent il y a deux ans, a démontré trois bonnes performances au cours de ses trois relais. Weber (21 ans) a tout donné, mais elle n'a pas encore le calibre pour lutter avec les meilleures nations. Les Suédoises ont confirmé leur rôle de favorites avec Emma Ribom et Jonna Sundling. Elles se sont imposées de manière impériale dans la lutte qui les opposait aux Norvégiennes et aux Américaines. Les championnes olympiques allemandes ont pris la quatrième place. Aux Mondiaux, les Suédoises sont désormais invaincues depuis 2019. Fähndrich a dépassé la Finlandaise dans la dernière boucle et a terminé à 36'' de la gagnante. Pellegrino attaque Klaebo Chez les messieurs, la lutte fut intense entre les Norvégiens et les Italiens. Dans le dernier relais, Johannes Höflot Klaebo, parfaitement lancé par Paal Golberg, a été attaqué par l'Italien Federico Pellegrino. Mais ce fut un coup de bluff, Klaebo a réaccéléré après la fin de la montée pour s'imposer détaché. Pour le Norvégien, il s'agit déjà de son huitième titre mondial, tous glanés en sprint, sprint par équipes et relais. Pour les Suisses Roman Schaad/Janik Riebli se sont classés au 13e rang sur les quinze finalistes. Dans le sprint par équipes, deux athlètes effectuent chacun trois tours en alternance.

Goggia s'impose, les Suissesses hors du podium La joie de Sofia Goggia Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Les Suissesses n'ont pas signé d'exploit dans la descente de Coupe du monde de Crans-Montana, où Sofia Goggia a triomphé pour prendre le large au classement de la discipline. Meilleure représentante de Swiss-Ski, Joana Hählen s'est classée 5e, juste devant la gagnante surprise de 2022 Priska Nufer. Sofia Goggia a frappé fort dans une course qui a démarré avec une bonne demi-heure de retard en raison du brouillard, qui avait déjà gâché la fête samedi. L'Italienne s'est imposée avec 0''15 d'avance sur sa compatriote Federica Brignone et 0''41 sur l'étonnante Française Laura Gauché (3e). Championne olympique 2018 de la discipline, Sofia Goggia fête ainsi son 22e succès en Coupe du monde, le 17e en descente. Elle prend ainsi une sérieuse option sur la conquête du Globe de cristal: elle compte désormais 179 points d'avance sur sa dauphine Ilka Stuhec, 9e dimanche, à deux courses de la fin. Gut-Behrami 13e Joana Hählen a signé la meilleure performance suisse du jour avec sa 5e place, à 0''62 de la gagnante et 0''21 du podium. Priska Nufer a quant à elle terminé à 0''03 de sa compatriote. Une troisième Suissesse s'est classée dans le top 10 dimanche, à savoir Michelle Gisin (8e à 0''72). Lara Gut-Behrami, à l'aise lors de l'unique entraînement jeudi, a en revanche manqué le coche. La Tessinoise, qui n'a pas pris suffisamment de risques avec une visibilité limitée par endroits, s'est classée 13e à 0''89. La championne du monde Jasmine Flury a quant à elle dû se contenter du 17e rang.

Djokovic de retour à Dubaï un mois après Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Novak Djokovic est de retour cette semaine au tournoi de Dubaï, un mois après son triomphe en Australie. Mais il devra peut-être s'astreindre à une nouvelle pause forcée car son refus de la vaccination anticovid pourrait lui fermer les portes de la tournée américaine. Le Serbe s'est entraîné chez lui à Belgrade avant de rejoindre le Proche-Orient. Mercredi, il a assuré que la blessure à la cuisse qui l'a gêné à Melbourne, sans l'empêcher de remporter haut la main son 22e tournoi du Grand Chelem, était "guérie". À 35 ans, il a récupéré la première place mondiale et commencera à Dubaï sa 378e semaine à ce rang, record désormais absolu, hommes et femmes confondus, puisqu'il dépasse d'une unité l'Allemande Steffi Graf. Terrain favorable Djokovic sera en terrain favorable sur les courts en dur de Dubaï où il s'est déjà imposé à cinq reprises, mais il reste sur un souvenir mitigé dans cet ATP 500. C'est là qu'il avait commencé sa saison en 2022 après avoir été privé de l'Open d'Australie faute de vaccination contre le covid et il avait été battu dès les quarts de finale par le Tchèque Jiri Vesely. Ce refus du vaccin, toujours réaffirmé, pourrait cette année l'empêcher de jouer les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, qui ont lieu dans la foulée de Dubaï, car les autorités américaines ont prolongé jusqu'en avril l'obligation de vaccination pour les visiteurs étrangers. Djokovic arrive invaincu dans le Golfe après avoir gagné son tournoi de rentrée à Adelaïde puis l'Open d'Australie en se montrant plus dominateur que jamais. Il en est à douze victoires d'affilée. La tête de série no 2 à Dubaï est Andrei Rublev (5e mondial) mais le premier rival de Djokovic sera peut-être l'autre Russe Andrei Medvedev, vainqueur coup sur coup des tournois de Rotterdam et de Doha et en plein renouveau. Les deux hommes pourraient s'affronter en demi-finale. Il y aura aussi parmi les outsiders le Canadien Félix Auger-Aliassime et l'Allemand Alexander Zverev, toujours à la recherche de son meilleur niveau huit mois après sa grave blessure à Roland-Garros. Djokovic rencontrera un joueur issu des qualifications au premier tour puis au deuxième le vainqueur du match entre le Néerlandais Tallon Griekspoor et le Français Constant Lestienne.

Médaille de bronze pour Fanny Smith, les Suisses éliminés Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Aux Mondiaux à Bakouriani, Fanny Smith a enlevé la médaille de bronze du skicross. Revenue de blessure, la Vaudoise a été départagée à la photo-finish, battue par l'Autrichienne Katrin Ofner. Il s'agit de la sixième médaille mondiale pour Smith (1 or, 3 argent et désormais 2 bronze). Cette dernière est un peu inespérée suite à sa lourde chute à Reiteralm il y a une dizaine de jour. La Vaudoise s'était relevée avec une légère commotion cérébrale et une contusion au ménisque. Elle a peut-être bénéficié du report de la course prévue samedi, mais reportée en raison d'un vent violent. En finale, elle s'est retrouvée quatrième peu après le départ. Elle a fini par doubler la Canadienne Marielle Thompson avant de mourir à quelques centimètres de Ofner. Devant, la Suédoise Sandra Naeslund s'était montrée impériale une fois de plus. La Genevoise Sixtine Cousin a remporté la petite finale. Elle est classée cinquième juste devant Talina Gantenbein. Fanny Smith est une spécialiste des grands rendez-vous. Elle avait été sacrée championne du monde à 20 ans en 2013. Ensuite depuis 2015, elle est à chaque fois montée sur le podium que ce soit aux JO ou aux Mondiaux. Mais jamais plus sur la plus haute marche. Chez les messieurs,la compétition a tourné au désastre pour les Suisses. Tant Marc Bischofberger, Jonas Lenherr que Joos Berry ont connu l'élimination dès les quarts de finale.

Jonas Siegenthaler, Akira Schmid et Nico Hischier dans l'histoire La premi Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Une page d'histoire du hockey suisse s'est écrite samedi soir à Newark ! Pour la première fois, trois joueurs suisses ont obtenu les trois étoiles dans une même rencontre de NHL. Jonas Siegenthaler, avec son but et ses deux assists, Akira Schmid, avec ses 23 arrêts pour le premier blanchissage de sa carrière, et le capitaine Nico Hischier avec son but et son assist, ont été les grands artisans du succès 7-0 de New Jersey face à Philadelphia. Auteur du 3-0, Dawson Mercer symbolise, lui aussi, la réussite actuelle des Devils avec un sixième match de rang qui le voit inscrire au moins un goal. Le trio suisse a choisi le soir où les Devils célébraient les vainqueurs de la Coupe Stanley 2003 pour briller de mille feux. Jonas Siegenthaler a signé son deuxième match à trois points en NHL. Quant à Akira Schmid qui a été rappelé pour pallier l'absence du no 2 Mackenzie Blackwood, il a cueilli sa première victoire depuis le 3 décembre dernier. Enfin Nico Hischier témoigne toujours de la même efficience pour comptabiliser désormais 55 points avec ses 25 buts et ses 30 assists. Denis Malgin a, lui aussi, trouvé les chemins des filets avec Colorado. A Denver, le Soleurois a scellé le score lors du succès 4-1 de l'Avalanche face à Calgary. Il a inscrit son troisième but avec le Champion en titre qui a fêté samedi une cinquième victoire de rang. Enfin à San Jose, Philipp Kurashev a donné la victoire 4-3 au shootout à Chicago. Déjà auteur d'un assist jeudi soir contre Dallas, le Bernois a été l'unique buteur de la séance des penalties pour un cinquième succès de rang des Blackhawks.

Une première réussie pour Roman Bürki et St. Louis Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay L'aventure de Roman Bürki en MLS débute bien. Le portier bernois a connu les délices de la victoire avec St. Louis à Austin. Au Texas, le St. Louis City SC s'est imposé 3-2 grâce à un but du Brésilien Joao Klauss à la 86e minute. 29e franchise de la MLS, St. Louis est la première équipe à gagner le premier match de son histoire depuis le Los Angeles FC en 2018. Barré par Gregor Kobel à Dortmund - il n'avait livré qu'un seul match lors de la saison 2021/2022 -, Roman Bürki (32 ans) a signé un contrat de deux ans avec St. Louis. Le portier international est l'un des trois Suisses engagés cette année en MLS avec Xherdan Shaqiri (Chicago) et Stefan Frei (Seattle).

Odermatt 2e à Palisades Tahoe, à 0''03 de Schwarz Image: KEYSTONE/AP/John Locher Marco Odermatt a manqué de très peu son 20e succès en Coupe du monde samedi. Le Nidwadien a pris la 2e place du géant de Palisades Tahoe, à 0''03 seulement de l'Autrichien Marco Schwarz, qui s'impose quant à lui pour la première fois dans la discipline à ce niveau. En tête après la manche initiale, Marco Odermatt a commis une erreur fatale sur le second tracé. Repoussé à 0''55 de Marco Schwarz au dernier pointage intermédiaire, le double champion du monde de Courchevel (descente et géant) a néanmoins fini en boulet de canon pour s'assurer son 16e podium en 19 courses disputées cet hiver. Le Nidwaldien prend par ailleurs un peu plus ses aises au classement général comme dans celui de géant. Au général, il affiche désormais 1466 points à son compteur 2022/23, alors qu'il en avait cumulé 1639 pour conquérir son premier gros Globe au printemps dernier. Son dauphin Aleksander Aamodt Kilde est à 386 longueurs. Présent sur le podium des 17 derniers géants qu'il a disputés sur la scène internationale (Coupe du monde, JO et Mondiaux), Marco Odermatt a également creusé l'écart sur Henrik Kristoffersen au classement de la spécialité. Il possède désormais 100 points d'avance sur le Norvégien, avec trois courses à disputer. Meillard hors du top 10 Quatre autres Helvètes avaient pu se qualifier pour la seconde manche. Mais seul Gino Caviezel a trouvé le bon rythme sur le second parcours, passant du 11e au 8e rang. Le Grison a aussi profité de la relative contre-performance du vice-champion du monde de Méribel Loïc Meillard, qui a reculé de la 9e à la 11e place. Justin Murisier, 19e après une manche initiale dont il avait accroché l'une des dernières portes, n'a pas non brillé sur un second tracé très tournant. Le Bagnard doit se contenter de la 18e place. Thomas Tumler, 16e à moins d'une seconde du podium à l'issue du premier parcours, a quant à lui terminé 22e.

Nino Niederreiter file à Winnipeg Image: KEYSTONE/AP/Darren Yamashita L'expérience de Nino Niederreiter à Nashville aura très brève. Transféré l'été dernier, El Nino quitte, selon plusieurs sources, les Predators pour rejoindre Winnipeg. A 30 ans, l'ailier va découvrir un cinquième club de NHL après les New York Islanders, Minnesota et Carolina. A Winnipeg, il évoluera dans une équipe qui occupe la deuxième place de la Central Division avec 71 points, soit 9 de plus que Nashville. Cette saison, Nino Niderreiter a inscrit 18 buts et a délivré 10 assists pour Nashville.