Quintuplé pour Meier +++ Medvedev trop fort pour Laaksonen

Viktorija Golubic à la trappe Image: KEYSTONE/AP/Tertius Pickard Après Stefanie Vögele et Henri Laaksonen, Viktorija Golubic (WTA 40) a connu l'infortune de la défaite mardi à Melbourne. Elle s'est inclinée 6-3 6-4 devant la Chinoise Shuai Zhang (WTA 74). Battue en seulement 74 minutes, Viktorija Golubic a été bien loin d'évoluer dans le registre qui lui avait permis il y a deux semaines d'inquiéter Simona Halep lors de l'un des deux tournois WTA 250 organisés à Melbourne. Face à une adversaire contre laquelle elle s'était notamment inclinée sur le score sans appel de 6-2 6-1 au premier tour de l'US Open 2019, la Zurichois n'a pas trouvé la clé. Viktorija Golubic peut désormais se croire maudite à Melbourne. En six participations à l'Open d'Australie, elle n'a encore jamais franchi le cap du premier tour...

Daniil Medvedev trop fort pour Henri Laaksonen Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair Il n'y a pas eu de miracle pour Henri Laaksonen (ATP 91) à Melbourne. Sur la Rod Laver Arena, le Schaffhoussois a été logiquement battu 6-2 6-4 7-6 (7/3) par le no 2 mondial Daniil Medvedev. Même s'il a réussi le break au premier jeu du match et même s'il fut à deux points du gain de la troisième manche à 5-4 30-30 sur le service du Russe, Henri Laaksonen n'a pas vraiment pu croire en son étoile. Daniil Medvedev n'a jamais ouvert la porte à l'image des deux premières balles imparables armées pour conclure ce fameux dixième jeu du troisième set. Coupable de 46 fautes directes, Henri Laaksonen n'a pas témoigné de la constance voulue pour pousser dans ses derniers retranchements un joueur du calibre de Daniil Medvedev. Ainsi, le seul Suisse présent dans le tableau du simple messieurs de cet Open d'Australie devait commettre trois erreurs directes d'affilée dans le jeu décisif de la troisième manche pour offrir trois balles de match à son adversaire. Le Russe transformait la première pour se qualifier tranquillement après 1h54' de jeu. Quatre jeux seulement pour Stefanie Vögele Plus tôt dans la journée, Stefanie Vögele (WTA 145) n'avait, elle aussi, pas été en mesure de déjouer les pronostics. Issue des qualifications, l'Argovienne s'est inclinée 6-3 6-1 devant la Russe Daria Kasatkina (no 25). Dans le vent de Melbourne, Stefanie Vögele n'a gagné que deux des huit jeux de service qu'elle a livrés face à la joueuse de Togliatti. Cette défaite prévisible aura des conséquences fâcheuses sur son classement. Pour la première fois depuis quatre ans, l'Argovienne de 31 ans figurera, en effet, au-delà de la 150e place.

Atlanta brise le signe indien sans Capela Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Après une série noire de dix défaites, Atlanta a, enfin, renoué avec le succès à domicile. Toujours privés de Clint Capela, les Hawks se sont imposés 121-114 devant Milwaukee, le Champion en titre. Cette victoire acquise lors du Martin Luther King Day est improbable dans la mesure où Atlanta était mené 97-86 à neuf minutes de la fin du match. Mais les Hawks ont conclu la rencontre sur un partiel de 35-17. Ils n'ont pris l'avantage que pour la première fois à 4'37'' du buzzer grâce à un tir primé de Danilo Galinari (104-103). Blessé à la cheville gauche, Clint Capela a manqué les cinq derniers matches de ses couleurs. Aucune indication n'a été fournie quant à la date du retour au jeu du Genevois.

Un quintuplé pour Timo Meier Image: KEYSTONE/AP/Darren Yamashita Extraordinaire Timo Meier ! L'Appenzellois est devenu le premier joueur de l'histoire de San Jose à signer un... quintuplé. Il a réussi cette performance XXL lors du succès 6-2 à domicile de Sharks face à Los Angeles. Seuls quatre joueurs avaient également inscrit cinq buts dans une rencontre de NHL en ce 21e siècle. Ce simple rappel souligne l'étendue de l'exploit accompli par Timo Meier qui disputera cette année pour la première fois le All-Star Game. L'Appenzellois a ouvert le score à la 4e minute à cinq contre quatre avant de marquer le 3-0 et le 4-0 en l'espace de 35'' pour réussir le hat-trick dans le premier tiers. Il devait ensuite inscrire le 5-1 et le 6-1, pour son 20e but et 45e point de la saison, au deuxième tiers. "Je ressens un sentiment indescriptible", avouait le héros du match." "Je n'ai jamais vu un attaquant dans un tel état de grâce", soulignait pour sa part son coach Bob Boughner. Joe Malone détient le record de buts inscrit dans un match de NHL avec 7 réussites sous les couleurs des Québec Bulldogs en... 1920. Sept joueurs ont inscrit 6 buts. Timo Meier n'est toutefois pas le premier Suisse à comptabiliser cinq points dans un match. Roman Josi avait délivré cinq passes décisives avec Nahsville en février 2018. Roman Josi, justement, a signé un assist pour son 40e point de la saison lors de la défaite 5-3 de Nashville à Saint-Louis. Le Bernois reste désormais sur une série de six matches avec au moins un point comptabilisé comme s'il ne voulait pas laisser tous les lauriers à Timo Meier. Un but, un assist et une étoile pour Janis Moser Deux autres Suisses ont trouvé le chemin des filets lors de ce lundi historique. A Glendale dans le choc des cancres de la Ligue remporté 5-2 par Arizona devant Montréal, Janis Moser a réussi un but et a délivré un assist. Le Biennois a obtenu la troisième étoile pour rappeler combien ses débuts en NHL avec les Coyotes sont une franche réussite. Enfin, Kevin Fiala a inscrit sa neuvième réussite de la saison à Denver où Minnesota s'est incliné 4-3 aux tirs au but. Le Saint-Gallois a eu l'infortune de rater son penalty lors d'un shootout au cours duquel Mikko Rantanen fut le seul à marquer.

Rappi inflige une 8e défaite consécutive à Langnau Image: KEYSTONE/PostFinance Le "fameux" choc psychologique n'a pas opéré dans le camp de Langnau. Les Tigers se sont inclinés 5-3 sur la glace de Rapperswil-Jona lundi en National League pour leur premier match sous les ordres d'Yves Sarault. Menés 1-0 après 109'' de jeu seulement, les Emmentalois ont pourtant semblé en mesure de stopper leur série négative lorsqu'un but inscrit en infériorité numérique par Harri Pesonen leur a permis de mener 3-1 à la 25e minute. Mais Langnau n'est pas parvenu à éviter une huitième défaite consécutive. Rapperswil-Jona a profité d'une double pénalité mineure infligée à Alexandre Grenier pour revenir à une longueur à la 32e, sur une réussite de Nando Eggenberger. Et les Lakers ont renversé la vapeur dans le dernier tiers, grâce notamment à Roman Cervenka (1 but et 1 assist dans l'ultime période), pour cueillir un quatrième succès dans leurs cinq dernières sorties.

Sarah Atcho au repos forcé Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Sarah Atcho est à nouveau au repos forcé. La Vaudoise a annoncé sur Instagram souffrir d'une péricardite, une inflammation de la membrane recouvrant le coeur. La sprinteuse de 26 ans explique avoir ressenti notamment de premières douleurs dans la poitrine le 27 décembre, soit cinq jours après avoir reçu sa troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Les symptômes ayant persisté, elle s'est rendue chez un cardiologue qui a diagnostiqué une péricardite. "Frustrée" d'être confrontée à de tels effets secondaires, Sarah Atcho doit éviter les efforts trop intenses au cours des prochaines semaines afin de soigner l'inflammation. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour la Vaudoise, qui cherche à retrouver son meilleur niveau après deux saisons marquées par les blessures et une dépression.

Milan, surpris par La Spezia, manque le coche Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'AC Milan, assommé par La Spezia dans une fin de match folle (1-2), a raté l'occasion de prendre provisoirement la tête de la Serie A lundi. Les Lombards voient par ailleurs revenir dans leurs roues Naples (3e), vainqueur à Bologne (2-0) lors de la 22e journée. Battu sur un ultime contre du mal classé ligurien (16e) à la 6e minute du temps additionnel, l'AC Milan reste donc à deux points du leader, l'Inter Milan. Le club cher à Silvio Berlusconi ne compte plus que deux longueurs d'avance sur le Napoli. Rafael Leao a pourtant permis aux Milanais de virer en tête à la pause grâce à un lob astucieux (46e), faisant oublier le penalty tiré à côté quelques secondes plus tôt par Théo Hernandez (45e). Mais les Lombards se sont ensuite endormis, punis par Kevin Agudelo (64e), qui a égalisé quelques instants après son entrée en jeu. Dans le temps additionnel, l'arbitre a d'abord privé les Milanais d'un but de Junior Messias en oubliant de leur laisser l'avantage sur une faute, puis le poteau a sauvé La Spezia. Mais le plus cruel était à venir pour les Rossoneri: sur le dernier contre, Emmanuel Gyasi a jailli pour assommer Mike Maignan et San Siro (96e)!

Lewandowski se succède à lui-même Image: KEYSTONE/AP/Andreas Schaad L'attaquant polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski a été désigné joueur de l'année lundi lors de la cérémonie des FIFA Awards "The Best". Chez les dames, c'est l'attaquante du FC Barcelone Alexia Putellas qui est à l'honneur. Buteur en série du "Rekordmeister", Robert Lewandowski conserve donc le titre de meilleur joueur FIFA de l'année. Le Polonais de 33 ans efface ainsi partiellement sa déception d'avoir été encore doublé par Lionel Messi pour le Ballon d'Or. L'avant-centre triomphe à l'issue d'une année faste sur le plan personnel. Il s'impose devant les deux autres finalistes: l'Argentin Lionel Messi (Paris SG, ex-FC Barcelone), sacré septuple Ballon d'Or fin novembre, et l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool). Capitaine du FC Barcelone, Alexia Putellas (27 ans) signe quant à elle le doublé après son Ballon d'Or reçu en novembre. Son trophée récompense par ricochet l'ensemble du Barça féminin, couronné à la fois en championnat, en Coupe d'Espagne et surtout en Ligue des champions à l'issue d'une saison 2020/21 exceptionnelle. Le Prix Puskas pour Lamela L'Argentin Erik Lamela a pour sa part reçu le prix "Puskas" du plus beau but de l'année 2021, pour son coup du foulard inscrit avec Tottenham contre Arsenal la saison dernière en Premier League. L'actuel ailier du Séville FC succède à son ancien partenaire à Tottenham, le Sud-Coréen Son Heung-min. Le prix du fair-play a été attribué au staff médical et aux joueurs de l'équipe du Danemark. Leur intervention avait permis de secourir et de sauver le Danois Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque en plein match du Championnat d'Europe le 12 juin face à la Finlande. Le titre de meilleur gardien 2021 a été décerné au Sénégalais Edouard Mendy, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea. Chez les femmes, c'est la gardienne de l'Olympique lyonnais Christiane Endler qui a été distinguée. Les coaches de l'année sont Thomas Tuchel et Emma Hayes, tous deux en poste à Chelsea.

Le Cameroun gagne son groupe, le Burkina qualifié Vincent Aboubakar a inscrit lundi son 5e but dans cette CAN 2022 Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Le Cameroun a été tenu en échec par le Cap Vert (1-1) lundi à Yaoundé mais termine à la 1re place du groupe A grâce au cinquième but de Vincent Aboubakar à la CAN. Le Burkina Faso, qui a fait match nul 1-1 face à l'Ethiopie dans le même temps, est également qualifié pour les 8es de finale. Moins brillants offensivement que contre l'Éthiopie (4-1), les "Lions Indomptables" joueront donc leur 8e de finale à Yaoundé, dans un stade d'Olembé proche de sa jauge autorisée (80%) au coup de sifflet final. La suite du programme risque de se corser: le pays-hôte pourrait bien hériter d'un monstrueux 3e de groupe, le Ghana, la Côte d'Ivoire ou l'Algérie! Le Burkina Faso termine deuxième de ce groupe avec 4 points, devançant le Cap Vert de Dylan Tavares (Xamax) qu'il a battu 1-0) lors de la phase de poule. Mais les "Tiburones Azules" (Requins Bleus), avec 4 points également, peuvent espérer finir parmi les quatre meilleurs troisièmes qui participeront aux 8e de finale. Une "Madjer" Le Cameroun, qui a aligné Moumi Ngamaleu (YB) dès le coup d'envoi lundi, a une fois encore compté sur son capitaine Vincent Aboubakar. L'attaquant a repris une frappe déviée par Edilson "Diney" Borges pour ouvrir la marque à la 39e. Après ses deux doublés contre le Burkina Faso (2-1) et l'Éthiopie, il avance au rythme du recordman sur une CAN, le Zaïrois Pierre Ndaye Mulamba (9 buts en 1974). Le Cap Vert a marqué un superbe but lundi. Il a égalisé d'une superbe "Madjer" de Garry Rodrigues (53e) sur un centre de Kenny Rocha Santos. Le Cameroun a ainsi concédé un but à chaque match, un point à surveiller pour l'un des favoris de la compétition. Offensivement, le Cameroun a un peu patiné lundi. Jouant cette fois en jaune, comme lors de la finale de leur première victoire en CAN (1984), les Lions ont pourtant tout fait pour signer une troisième victoire. Mais Karl Toko Ekambi (43e), Pierre Kunde (49e) ou Aboubakar lui-même (66e) ont manqué de précision.

Beat Feuz papa pour la deuxième fois Image: KEYSTONE/AP/Luciano Bisi Beat Feuz est devenu pour la deuxième fois père d'une petite fille, a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle survient alors que le Bernois de 34 ans doit mettre le cap sur Kitzbühel, où le premier entraînement de descente est prévu mercredi. "Bienvenue LUISA. Mama, Papa et Clea sont extrêmement fiers", a écrit sur ses comptes Twitter et Instagram Beat Feuz, tout en publiant une photo de Luisa. Rien ne semble donc s'opposer à la participation du champion du monde 2017 de descente aux épreuves de Kitzbühel le week-end prochain.

La Suisse ira défier l'Angleterre le 26 mars Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse disputera son premier match de l'année à Wembley. La sélection de Murat Yakin se frottera à l'Angleterre le 26 mars dans le mythique stade londonien, avec un coup d'envoi à 18h30 heure suisse. Elle accueillera trois jours plus tard le Kosovo au Letzigrund, à un horaire qui reste déterminer. La Suisse est supposée préparer ses deux premiers matches de l'année à l'occasion d'un camp dans le Sud de l'Espagne, à Marbella plus précisément, pour autant que la situation sanitaire le permette. Elle connaîtra ses adversaires du Mondial au Qatar dans la foulée de ce rassemblement, le tirage des groupes étant prévu le 1er avril.

Le comité organisateur annule la vente de billets Aucun billet ne sera finalement mis en vente Image: KEYSTONE/EPA/WU HONG Coup de froid sur les Jeux de Pékin (4-20 février). Le comité d'organisation annule la vente de tickets au grand public en raison d'une situation épidémique "compliquée". Il était jusqu'ici prévu que les personnes résidant en Chine puissent acheter des billets et assister aux Jeux. Les spectateurs venant de l'étranger n'avaient déjà aucun moyen d'assister aux compétitions. "Etant donné que la situation en matière épidémique est encore ardue et compliquée" dans le pays, où plusieurs villes sont aux prises avec des foyers de Covid-19 ces dernières semaines, le comité d'organisation a annulé la vente de tickets. "Afin de protéger la santé et la sécurité du personnel et des spectateurs (...), il a été décidé d'ajuster le plan initial (et à la place) d'organiser la venue de spectateurs sur les sites (de compétition)", a-t-il indiqué dans un communiqué. Le comité d'organisation n'a pas précisé comment ces personnes seront sélectionnées ni si elles devront effectuer une quarantaine avant de se rendre dans les stades et au bord des pistes de ski. Selon certaines sources, des invitations pourraient notamment être données à des fonctionnaires ou des employés d'entreprises publiques. Lettres contaminées? Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Chine a atteint lundi son plus haut niveau depuis mars 2020 et les autorités sont particulièrement sur le qui-vive à l'approche des Jeux. Un total certes très limité de 223 nouveaux cas ont été signalés dans le pays, dont certains du variant Omicron, très contagieux. Plusieurs régions du pays sont confrontées ces dernières semaines à des rebonds épidémiques. A moins de trois semaines des JO d'hiver de Pékin, les autorités sont mobilisées. D'autant plus que la capitale chinoise a signalé ce weekend un premier cas du variant Omicron. Une responsable de la santé de Pékin, Pang Xinghuo, a indiqué à la presse que le virus avait été trouvé sur une lettre reçue du Canada par la personne contaminée. Selon les autorités, des dizaines de lettres du même lot ont été testées et cinq présentaient des traces de coronavirus. "Boucle fermée" La ville de Pékin exige désormais un test négatif avant le voyage et un test de suivi après l'arrivée. La capitale chinoise a lancé dès la semaine dernière son concept de "boucle fermée". Cette bulle sanitaire doit empêcher tout contact direct entre ses futurs habitants (sportifs, officiels, volontaires, chauffeurs, cuisiniers) et la population chinoise.

Lacoste entend faire le point après l'affaire Djokovic Lacoste entend faire le point avec Novak Djokovic Image: KEYSTONE/EPA/DEAN LEWINS Lacoste, équipementier textile de Novak Djokovic en mains suisses, va discuter "dès que possible" avec le no 1 mondial. La marque entend "faire le point sur les événements qui ont accompagné sa présence sur le territoire australien". Novak Djokovic est arrivé à Belgrade lundi après avoir été expulsé d'Australie, épilogue d'une longue saga autour de son statut vaccinal qui le prive de la possibilité de briguer un 21e trophée majeur, synonyme de record en Grand Chelem. "Les autorités australiennes ont annulé le visa de Novak Djokovic. En conséquence, il ne lui sera pas possible de participer à l'Open d'Australie", a rappelé dans un communiqué la marque au crocodile. "Dès que possible, nous échangerons avec Novak Djokovic pour faire le point sur les événements qui ont accompagné sa présence sur le territoire australien", a ajouté Lacoste, qui habille le no 1 mondial depuis 2017.

Alain Prost et Alpine se séparent Alain Prost ne fait plus partie de l'organigramme d'Alpine Image: KEYSTONE/EPA ANSA Alain Prost ne sera plus directeur non exécutif de l'écurie de Formule 1 Alpine pour la saison 2022. Quatre fois champion du monde de F1 (1985, 1986, 1989 et 1993), Alain Prost avait un rôle d'ambassadeur/conseiller au sein de l'écurie pour le retour de Renault en F1 en 2016, avant d'être nommé directeur non exécutif en 2019. L'ex-pilote de Renault (1981-1983), âgé de 66 ans, avait un contrat annuel au sein de l'organisation et celui-ci n'a pas été reconduit pour la prochaine saison.