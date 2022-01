Rafael Nadal gagne un combat de 4h08 ++ Des morts au Cameroun

Rafael Nadal gagne un combat de 4h08' Image: KEYSTONE/AP/Tertius Pickard Rafael Nadal (no 6) sera bien présent vendredi au rendez-vous des demi-finales de l'Open d'Australie. Le Majorquin a éliminé Denis Shapovalov (no 14) en cinq sets. Victorieux 6-3 6-4 4-6 3-6 6-3 après 4h08' de match, Rafael Nadal affrontera pour une place en finale le vainqueur du duel entre Matteo Berrettini (no 7) et Gaël Monfils (no 17) qui se jouera plus tard dans la journée. Titré en Australie en 2009, Rafael Nadal se hisse pour la septième fois dans le dernier carré à Melbourne. Gêné par des maux d'estomac, le Majorquin a eu peur de revivre le cauchemar de l'an dernier face à Stefanos Tsitsipas contre lequel il s'était incliné en quart de finale après avoir mené deux manches à rien. Mais porté par son service, Rafael Nadal a su resserrer sa garde dans le cinquième set. Après avoir sauve une balle de break au premier jeu sur un ace, le Majorquin signait le break dans le jeu suivant pour reprendre la main sur cette rencontre. La quête d'un 21e titre du Grand Chelem est toujours d'actualité pour Rafael Nadal. Le gaucher a deux jours devant lui pour récupérer pleinement. Vendredi après-midi dans des conditions de jeu qu'il affectionne avec son lift qui prend parfaitement dans la chaleur, Rafael Nadal a toutes les raisons de croire en son étoile. Et si c'était lui l'homme de tous les records ? Plus tôt dans la journée, Madison Keys (WTA 51) avait également validé son ticket pour les demi-finales. L'Américaine s'est imposée 6-3 6-2 devant la Championne de Roland-Garros Barbora Krejcikova (no 4). A 26 ans, Madison Keys retrouve la lumière après une année 2021 bien terne. Victorieuse du tournoi d'Adelaide, elle est désormais invaincue en 11 rencontres depuis son arrivée en Australie.

Une performance de choix pour Dominic Stricker Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Dominic Stricker (ATP 241) reprend des couleurs. Après une tournée australienne décevante, l'espoir bernois a signé une performance de choix au Challenger de Columbus. Dans l'Ohio, Dominic Stricker a battu Tennys Sandgren (ATP 94), l'un des rares membres du top 100 à ne pas être vacciné contre le Covid-19 et aussi le joueur qui avait galvaudé il y a deux ans... sept balles de match contre Roger Federer en quart de finale de l'Open d'Australie. Victorieux 6-4 6-7 (3/7) 7-6 (7/0) de l'Américain dans une rencontre où il n'a dû sauver qu'une seule balle de break, Dominic Stricker est devenu le premier teenager à battre compter des victoires sur des joueurs du top 100 sur terre battue, sur gazon et sur dur depuis Félix Auger-Aliassime Le Bernois sera opposé en huitième de finale à Stefan Kozlov (ATP 169). Un superbe défi si l'on sair que l'Américain a pris un set à Matteo Berrettini la semaine dernière au deuxième tour de l'Open d'Australie...

Bousculade mortelle avant Cameroun - Comores Image: KEYSTONE/AP/Thierry Noukeu Tragique soirée à Yaoundé: une bousculade a fait huit morts et une cinquantaine de blessés lundi soir devant le stade où s'est joué le huitième de finale de la CAN Cameroun - Comores. "Huit décès sont enregistrés", dont celui d'un enfant, a indiqué le ministère dans un rapport que s'est procuré l'AFP. Un premier bilan fourni plus tôt par la télévision publique camerounaise faisait état d'une "demi-douzaine de morts et des dizaines de blessés". Selon le ministère de la Santé, la bousculade s'est produite à l'entrée sud du stade d'Olembé. Les victimes ont été "immédiatement transportées" à bord d'ambulances mais "le trafic routier intense, a ralenti le transport", selon le rapport. Un bébé aurait également été piétiné par la foule, toujours à l'extérieur du stade, au moment du contrôle du pass sanitaire, selon le ministère de la Santé. Le nourrisson, "immédiatement extirpé et conduit à l'hôpital général de Yaoundé" se trouve dans un état "médicalement stable", a précisé le ministère. Selon les autorités sanitaires, une cinquantaine de personnes ont été blessées, dont deux personnes polytraumatisées et deux autres souffrant de traumatismes crâniens. Cette tragédie a eu lieu avant le match de huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, au cours duquel le Cameroun a battu les Comores 2-1. Quelques minutes après le coup de sifflet final de la rencontre, il n'y avait plus de trace de la bousculade aux abords du stade, a constaté un journaliste de l'AFP. Le stade d'Olembé, d'une capacité de 60'000 places, a été spécialement construit pour la CAN. Pour éviter la propagation du coronavirus, une jauge de remplissage des stades à 60% avait été instaurée, augmentée à 80% quand jouent les Lions indomptables, les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun.

Le Canada avec Desharnais, Winnik, Noreau et Carr à Pékin Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La National League sera aussi bien représentée au sein de la sélection du Canada qui disputera les Jeux olympiques. Ainsi, les attaquants Daniel Carr (Lugano), David Desharnais (Fribourg-Gottéron), Daniel Winnik (Genève-Servette) et le défenseur Maxim Noreau (Zurich Lions) ont été retenus par le coach Claude Julien. Le défenseur Mark Barberio, ex-Lausanne, qui a rejoint AK Bars Kazan en KHL il y a quelques semaines, sera lui aussi de la partie. Le prometteur attaquant Mason McTavish, entrevu la saison dernière à Olten, fera également le voyage de la Chine.

Egan Bernal victime d'un accident à l'entraînement dans son pays Image: KEYSTONE/EPA EFE/MANUEL BRUQUE Le Colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour de France en 2019 et champion en titre du Giro, a été victime lundi d'un accident à l'entraînement dans son pays, a déclaré son équipe Ineos. Le coureur, âgé de 25 ans, a été conduit à l'hôpital où il était "en observation" et "conscient", a déclaré Ineos dans un communiqué de presse. L'accident est survenu dans la commune de Gachancipá, à près de trente kilomètres au nord de la capitale, Bogotá. Sur des photographies diffusées par des médias locaux, on peut voir le coureur étendu sur le sol, face à l'arrière d'un autobus et entouré de ses coéquipiers. Le champion "souffre de multiples plaies" et est actuellement dans une clinique aux environs de Bogotá, ont précisé les forces de l'ordre. D'après les autorités, Egan Bernal aurait percuté l'arrière du bus lorsque celui-ci s'est arrêté. D'après la presse colombienne, citant des proches du sportif, il s'est cassé la rotule et le fémur et devra être opéré. Note: Complété

Balotelli convoqué avec l'Italie pour un stage pré-barrages Image: KEYSTONE/EPA ANSA/SIMONE ARVEDA Plusieurs invités surprises, dont Mario Balotelli et l'attaquant brésilien "naturalisé" Joao Pedro, figurent parmi les 35 joueurs convoqués lundi par le sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini. Ils seront présents pour un stage préparatoire aux barrages de qualification pour le Mondial 2022. Le sélectionneur compte profiter de ce stage, organisé de mercredi à vendredi au centre national de Coverciano, à Florence, pour mobiliser tous les sélectionnables pour ces barrages incertains prévus fin mars, contre la Macédoine du Nord puis, en cas de victoire, contre le Portugal ou la Turquie. Mario Balotelli, 31 ans, qui évolue désormais à l'Adana Demirspor, en Turquie, n'a plus été appelé en sélection depuis plus de trois ans. Joao Pedro, attaquant de Cagliari né au Brésil et comptant quelques sélections dans les équipes de jeunes de la Seleçao, a lui obtenu récemment l'autorisation des instances pour pouvoir évoluer avec la sélection italienne. Aucun match n'est toutefois au programme de ce rassemblement hivernal des champions d'Europe, que Mancini compte mettre à profit pour effectuer une large revue d'effectif, avec pas moins de sept joueurs convoqués pour la première fois.

Haaland de nouveau blessé, Dortmund s'inquiète Image: KEYSTONE/AP/Uwe Anspach La répétition des blessures musculaires de Erling Haaland, le colosse norvégien de 21 ans à l'hygiène de vie pourtant rigoureuse, inquiète Dortmund, très dépendant de ses talents de buteur. Samedi, après un sprint, il a de nouveau porté sa main à la région de l'aine en grimaçant, et est sorti à la 63e minute du match remporté 3-2 à Hoffenheim. Cette saison, il a déjà manqué dix matches toutes compétitions confondues, en raison de deux blessures musculaires, et c'est en son absence que le Borussia a été éliminé de la Ligue des champions dès la phase de groupe. Lundi, la nature exacte de sa nouvelle blessure et son temps d'absence n'étaient pas encore connus. "Dimanche et lundi, Haaland a subi des examens complets", a simplement indiqué le club, "il souffre de problèmes musculaires, qui nécessiteront un traitement et de nouveaux examens dans les jours à venir". La pause de deux semaines de la Bundesliga va évidemment donner un peu d'air au canonnier prodige (23 buts en 21 matches cette saison). Mais le BVB, actuel deuxième de la Bundesliga à six points du Bayern, serait affaibli si Haaland manquait les rendez-vous cruciaux de février, en championnat contre Leverkusen et l'Union Berlin, actuels deuxième et troisième du classement, et en Ligue Europa contre les Glasgow Rangers (17 et 24 février). Pendant l'hiver 2020-2021, il avait également dû s'arrêter cinq semaines en raison d'une déchirure musculaire.

Six matches de suspension pour Pouliot Marc-Antoine Pouliot pourrait manquer six matches. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'attaquant canado-suisse de Genève-Servette, Marc-Antoine Pouliot, a été sanctionné de six matches de suspension pour avoir bousculé un arbitre lors du match contre Fribourg-Gottéron le 19 janvier. Pouliot était entré en contact avec l'arbitre Micha Hebeisen près de l'arrondi. Le directeur de jeu n'avait ensuite pas repris le match. En outre, Pouliot devra s'acquitter d'une amende de 8700 francs. L'attaquant au récent passeport suisse a déjà purgé un match contre Bienne samedi. Le club genevois peut faire recours contre la décision du juge unique.

Manuel Akanji dans le onze du Kicker Manuel Akanji (au centre) dans le onze du Kicker. Image: KEYSTONE/EPA/FOCKE STRANGMANN Manuel Akanji figure pour la première fois de la saison dans le onze idéal du Kicker. Le bihebdomadaire l'a récompensé pour sa performance de samedi à Hoffenheim. Borussia Dortmund s'est imposé 3-2 dans cette rencontre de la 20e journée pour rester à six points du Bayern Munich, le leader. Le Zurichois a toutefois dû sortir pour une douleur au mollet. On rappellera qu'il avait été opéré à un genou au début décembre. Agé de 26 ans, Manuel Akanji est sous contrat avec le Borussia jusqu'au 30 juin 2023. Il évolue à Dortmund depuis janvier 2018.

168 athlètes suisses iront à Pékin Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT 168 athlètes représenteront la Suisse aux JO qui débuteront le 4 février à Pékin. Selon le chef de mission Ralph Stöckli, l'objectif de Swiss Olympic est d'égaler les 15 médailles remportées en 2018. 75 femmes et 93 hommes feront donc le voyage en Chine. Les dernières incertitudes concernant les sélectionnés ont été levées avec notamment les 22 skieuses et skieurs qui feront partie de l'équipe de ski alpin. Cette équipe sera emmenée par Marco Odermatt, six fois vainqueur cette saison et leader du classement général de la Coupe du monde. Le Nidwaldien est l'atout majeur d'une équipe pouvant légitimement espérer décrocher des médailles dans les onze disciplines. Les autres cartes de Swiss Ski sont Beat Feuz, Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Wendy Holdener et Michelle Gisin. Les dernières places de l'équipe ont été attribuées à Noémie Kolly, Priska Nufer, Aline Danioth, Andrea Ellenberger et Yannick Chabloz. Les adeptes du skicross font également partie des prétendants au métal à Pékin. Avec toutefois un absent de taille: Marc Bischofberger. Le médaillé d'argent des Jeux de Pyeongchang a échoué face à une forte concurrence interne. La sélection ne comprend pas non plus Sanna Lüdi, qui s'est blessée dimanche en chutant à Idre Fjäll, mais qui pourrait être nommée ultérieurement par Swiss Olympic. La curleuse Silvana Tirinzoni, 42 ans, est l'athlète la plus âgée de l'équipe suisse, tandis que le sauteur à ski et quadruple champion olympique Simon Ammann participe à ses septièmes Jeux olympiques!

Daniil Medvedev qualifié presque dans la douleu Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair Il n'y a pas eu vraiment péril en la demeure, mais il a dû tout de même s'employer pendant 3h30'. Daniil Medvedev a dû retrousser ses manches pour se hisser en quart de finale de l'Open d'Australie. Tête de série no 2, le Russe a battu 6-2 7-6 (7/4) 6-7 (4/7) 7-5 l'Américain Maxime Cressy (ATP 70), l'un des derniers adeptes du service-volée sur le Circuit. La balle de deuxième sauvée presque par miracle et la perte de la troisième manche traduisent les difficultés traversées par Daniil Medevdev dans cette rencontre. "C'est si ennuyeux", lâchait-il d'ailleurs dépité sur le court face à cet adversaire qui ne lui donnait aucun rythme. Mercredi, le grandissime favori du tournoi retrouvera sa filière habituelle dans un quart de finale qui promet. Daniil Medvedev sera opposé à Félix Auger-Aliassime (no 9) dans une rencontre qu'il ne prendra pas à la légère. Sur la lancée de la victoire du Canada à l'ATP Cup à Sydney dont il fut le grand artisan, Félix Auger-Aliassime a laissé une grande impression lundi face à Marin Cilic (no 27) qu'il a battu 2-6 7-6 (9/7) 6-2 7-6 (7/4). N'a-t-il pas concédé la moindre balle de break dans les trois dernières manches ?

Alizé Cornet: la France qui (re)gagne Image: KEYSTONE/EPA/DAVE HUNT La 63e tentative fut la bonne pour Alizé Cornet. A Melbourne, la Française s'est qualifiée pour la première fois pour un quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. 61e joueuse mondiale, Alizé Cornet s'est imposée 6-4 3-6 6-4 devant Simona Halep (no 14) dans un match disputé dans la fournaise de la Rod Laver Arena. Elle avait mené 6-4 3-1 40-30 avant d'accuser un terrible passage à vide qui a permis à la Roumaine de gagner les seize derniers points de ce deuxième set improbable. Alizé Cornet a toutefois su rebondir alors que tous les feux étaient au vert pour Simona Halep. Sa faculté de faire jouer le coup de trop à l'adversaire dans des conditions de jeu aussi extrêmes a payé. A 32 ans, Alizé Cornet redonne avec Gaël Monfils, également qualifié pour les quarts de finale, ses lettres de noblesse à un tennis français en souffrance. Mercredi, elle défiera l'Américaine Danielle Collins (no 27) pour une place dans le dernier carré.

Le Champion en titre tombe à Los Angeles Image: KEYSTONE/AP/Mark LoMoglio Pas de huitième sacre cette année pour Tom Brady. Le légendaire quarterback a connu l'élimination en quart des play-off avec Tampa Bay, battu 30-27 à Los Angeles par les Rams. Face au Champion en titre, les Rams ont forcé la décision grâce à un "field goal" de Matt Gay dans les derniers instants de la partie pour conserver l'espoir de disputer le Super Bowl le 13 février prochain sur leur pelouse d'Inglewood. Los Angeles, qui avait mené 27-3, a concédé l'égalisation à 42'' de la fin du match. Agé de 44 ans, Tom Brady n'a pas voulu se prononcer sur son avenir à la fin du match. Il avait toutefois laissé entendre ces derniers temps son intention de prolonger sa carrière.

Un quatrième succès de rang pour les Hawks Image: KEYSTONE/AP/Rusty Jones Cela va bien mieux pour Atlanta et Clint Capela ! Les Hawk se sont imposés 113-91 à Charlotte pour cueillir un quatrième succès de rang qui les replace dans la course aux play-off. Cette rencontre a été marquée par l'extrême maladresse des Hornets. LaMelo Ball et ses coéquipiers ont, ainsi, raté les... dix-neuf premiers tirs à 3 points qu'ils ont tentés. Face à cet incroyable gâchis, les Hawks ont eu la partie facile. Ils atteignaient la pause avec un avantage de 11 points (55-44) avant d'enfoncer le clou dans un troisième quarter remporté 30-22. Clint Capela a fait le job avec ses 7 points et ses 8 rebonds pour son deuxième match après sa blessure à la cheville. Aligné durant 26 minutes, le Genevois a été crédité d'un différentiel de +16, le deuxième le plus élevé de la soirée.