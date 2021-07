Rashford demande pardon +++ Les tenniswomen suisses dans le dur

Les Suissesses ne passent pas le 1er tour Image: KEYSTONE/EPA/- Leonie Küng (WTA 157) et Conny Perrin (WTA 261) se sont inclinées au 1er tour du tournoi sur dur de Prague. La Schaffhousoise et la Neuchâteloise ont perdu en deux sets, contre la Chinoise Xinyu Wang (WTA 147) et la Taïwanaise Liang En-Shuo (WTA 284). Leonie Küng, 20 ans, a été sortie sur le score de 6-2 6-2 par une adversaire d'un an sa cadette. Conny Perrin, qui était lucky loser, a perdu 6-3 6-4 face à une joueuse également repêchée.

Sion introduit les billets nominatifs pour parer aux problèmes Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Sion devient le premier club en Suisse à introduire des billets nominatifs pour assister aux matches. Les problèmes récurrents observés dans les stades helvétiques ont poussé le canton et la Ville de Sion à prendre cette décision, indique le club. Un tel système existe déjà en Italie et en Angleterre. "Le FC Sion se devait de collaborer à la bonne mise en place de ce projet qui renforcera la sécurité au stade de Tourbillon et permettra à un public encore plus nombreux d'y retourner", précise le club mardi dans un communiqué. Dans un premier temps, le secteur visiteurs ne sera plus ouvert, et les places seront attribuées. Sion disputera son premier match de Super League le 25 juillet à Tourbillon, contre Servette. Concernant le volant sanitaire, le FC Sion indique que pour voir les matches, il faudra avoir un passeport Covid (avec une présentation de la carte d’identité) ou présenter un test PCR négatif effectué dans les 72 heures ou un test antigénique négatif passé dans les 48 heures. Dans l’enceinte, le port du masque ne sera plus obligatoire, et les buvettes seront à nouveau ouvertes.

Aucune chance pour Tess Sugnaux Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Tess Sugnaux (WTA 608) a subi un revers sévère devant son public, au 1er tour du Ladies Open à Lausanne. La Vaudoise s'est inclinée 6-1 6-0 devant l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA 241). La Transalpine était sortie victorieuse lundi des qualifications après son succès contre la Valaisanne Ylena In-Albon. Elle n'a laissé aucune chance à Tess Sugnaux, qui bénéficiait d'une invitation à Vidy. La Vaudoise qui s'entraîne à Cannes est la troisième Suissesse à devoir tirer sa révérence dès le 1er tour sur la terre battue de Vidy. La veille, Susan Bandecchi et Simona Waltert avaient également cédé en deux sets.

Leonie Küng ne passe pas le 1er tour Image: KEYSTONE/EPA/- Leonie Küng s'est inclinée au 1er tour du tournoi sur dur de Prague. La Schaffhousoise âgée de 20 ans (WTA 157) a été sortie (6-2 6-2) par la Chinoise Xinyu Wang (WTA 147), d'un an sa cadette. Le match a duré une heure et demie. L'an dernier, Leonie Küng avait franchi le 1er tour lors de ce Prague Open, qui se jouait alors sur terre battue, en automne.

La Canadienne et le Belge n'iront pas aux Jeux Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA La Canadienne Bianca Andreescu, 5e joueuse mondiale, et le Belge David Goffin (ATP 20) ne participeront pas au tournoi des JO de Tokyo. Leurs forfaits, annoncés mardi, allongent la liste des absents. "Je sais au fond de mon coeur que c'est la meilleure décision", a déclaré sur Instagram Bianca Andreescu, âgée de 21 ans, qui avait créé la surprise en remportant l'US Open en 2019. La Roumaine ajoute son nom à la liste des forfaits qui comprend déjà Rafael Nadal, Serena Williams, Simona Halep, Dominic Thiem et, depuis mardi, David Goffin. Ce dernier renonce à Tokyo car il "n'est pas suffisamment remis d'une blessure à la cheville". "Le tournoi commence le 24 (juillet), je n'ai toujours pas repris la raquette (...) ça sera trop court pour moi pour les JO cette fois-ci", a déclaré le Liégeois à la chaîne de radio-télévision francophone RTBF. "Ce n'est pas une bonne nouvelle car j'étais déterminé à participer à ces Jeux, même dans ces conditions très spéciales, sur un site qui me réussit bien", a-t-il ajouté au journal Le Soir. Goffin s'était blessé lors du tournoi de Halle en Allemagne à la mi-juin et avait déclaré forfait pour Wimbledon dans la foulée. Il dit souffrir d'un micro-arrachement osseux à la cheville, doublé d'une fissure ligamentaire. Désormais, le Belge espère être d'attaque "pour la tournée américaine en août".

Tokyo, ville "la mieux préparée de tous les temps" Image: KEYSTONE/AP/Takashi Aoyama Le président du CIO, Thomas Bach, a qualifié mardi Tokyo de ville hôte "la mieux préparée de tous les temps" aux Jeux. Le dirigeant allemand s'est exprimé à l'ouverture du Village olympique dix jours avant l'ouverture des JO (23 juillet-8 août). Des mesures draconiennes ont été prises pour ces Jeux qui se dérouleront à Tokyo entièrement à huis clos pour limiter les risques de propagation du Covid-19. M. Bach, qui est arrivé au Japon la semaine dernière et qui a passé trois jours en quarantaine, a déclaré à la présidente de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, que les organisateurs faisaient "un travail fantastique". "Vous avez réussi à faire de Tokyo la ville la mieux préparée de tous les temps pour des Jeux olympiques", a-t-il affirmé, ajoutant: "C'est encore plus remarquable dans les circonstances difficiles auxquelles nous devons tous faire face". Aucune précision M. Bach et Mme Hashimoto se sont rencontrés alors que les premiers sportifs commençaient à entrer dans le Village olympique qui a ouvert ses portes mardi sans cérémonie, ni événement médiatique. Les organisateurs ont refusé de préciser quelles équipes entraient dans le Village ou combien de sportifs s'y trouvaient. Selon des règles très strictes, les sportifs ne peuvent entrer dans le Village que cinq jours avant leurs épreuves et doivent le quitter dans les 48 heures suivant la fin de celles-ci. Il est temps "d'être performants" et "de montrer le meilleur de vous-mêmes, ce que vous avez préparé pendant si longtemps", a dit M. Bach. Déplacements limités A dix jours de l'ouverture des JO, Tokyo est de nouveau sous le régime d'un état d'urgence sanitaire par crainte d'une augmentation du nombre de cas de Covid-19. Sportifs, entraîneurs, officiels et journalistes seront soumis à des tests de dépistage réguliers et leurs déplacements seront limités. Des sondages ont régulièrement indiqué ces derniers mois que la plupart des Japonais préféreraient que les Jeux soient encore reportés ou tout simplement annulés.

Deux de chute pour l'équipe américaine face à l'Australie L'apport de Kevin Durant (ici face au Nigeria) n'a pas suffi contre l'Australie non plus. Image: KEYSTONE/AP/David Becker Les Etats-Unis, déjà défaits samedi par le Nigeria, se sont à nouveau inclinés lundi face à l'Australie 91-83 en match de préparation pour les JO de Tokyo. C'est le quatrième revers en cinq matches de la Team USA depuis la Coupe du monde 2019, où elle avait terminé à une embarrassante 7e place. La sélection reste cependant favorite pour les Jeux. Si cette équipe américaine n'est pas la meilleure possible, LeBron James, Steph Curry ou Kawi Leonard n'en faisant pas partie, elle compte toutefois plusieurs stars comme Damian Lillard, Jayson Tatum ou Kevin Durant, meilleur scoreur lundi avec 17 petits points. Patty Mills a de son côté inscrit 22 points pour l'Australie, qui a infligé un 6-0 aux Etats-Unis dans les trente dernières secondes du match. Jayson Tatum s'est distingué par un airball dans la dernière minute et Kevin Durant a manqué un tir à 3 points en toute fin de rencontre. L'Australie, candidate au podium au Japon, n'a jamais battu les États-Unis dans le tournoi olympique masculin en huit tentatives depuis 1964. Les États-Unis, qui restent sur trois titres olympiques après s'être contentés du bronze aux JO d'Athènes de 2004, cherchent à retrouver leur domination mondiale. Mais ils enchaînent pour l'instant les contre-performances. Samedi, le Nigeria, qu'ils avaient atomisé de 83 points lors des JO de Londres en 2012, leur a ainsi infligé la première défaite de leur histoire (90-87) face à un pays africain. Trois joueurs encore actifs dans les finales de la NBA viendront renforcer l'équipe américaine d'ici Tokyo.

Les Européens au Vélodrome de Granges en octobre Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les prochains Championnats d'Europe sur piste (5 au 9 octobre) auront finalement lieu au vélodrome suisse de Granges, en remplacement de Minsk où ils étaient initialement prévus. La cité soleuroise avait déjà accueilli ces joutes il y a six ans. En raison de l'instabilité politique du pays, l'UCI a retiré ce printemps l'organisation de ces Championnats à la Biélorussie, où ils auraient dû se dérouler en juin. Granges en hérite et hébergera quelque 300 athlètes en provenance de 25 pays, qui se disputeront les médailles dans 22 épreuves. "C'est pour nous un grand honneur de mettre sur pied ces Championnats. Notre équipe a déjà entamé les préparatifs, relève Peter Wirz, directeur de la société du Vélodrome Suisse, dans un communiqué mardi. Afin de faciliter le travail dans les trois mois qui restent avant l'ouverture, le Vélodrome Suisse pourra compter sur le soutien de Swiss Cycling.

Rashford "ne s'excusera jamais d'être celui qu'il est" Image: KEYSTONE/AP/John Sibley L'attaquant anglais Marcus Rashford, victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux après la défaite face à l'Italie en finale de l'Euro, a demandé pardon lundi soir d'avoir raté son tir au but. Mais il a affirmé dans le même élan qu'il "ne (s'excuserait) jamais d'être celui qu'il est". "Je suis Marcus Rashford, un homme noir de 23 ans originaire de Withington et Wythenshawe, dans le sud de Manchester. Si je n'ai rien d'autre, j'ai ça", a écrit la star de Manchester United dans un message émouvant sur Twitter. "En dormant" Et de raconter ses états d'âme depuis son pénalty manqué, les insultes racistes sur les réseaux sociaux, dont ont aussi été victimes ses coéquipiers Jadon Sancho et Bukayo Saka, également noirs et défaillants durant la séance de tirs au but (3-2 tab pour l'Italie) qui a scellé la défaite de l'Angleterre (1-1 à la fin des prolongations). "Un pénalty, c'était l'unique contribution à l'équipe qu'on m'avait demandé d'apporter. Je peux en marquer même en dormant, alors pourquoi pas celui-ci ?", s'est-il interrogé. Graffitis racistes "Je n'arrête pas d'y penser depuis que j'ai frappé la balle et il n'y a probablement pas de mot pour décrire ce que je ressens. (...) Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé. J'aurais aimé que ça se passe différemment", a-t-il poursuivi. A Withington, une fresque murale à l'effigie de Marcus Rashford a été recouverte de graffitis racistes. "On peut critiquer ma performance toute la journée, mon pénalty n'était pas assez bon, il aurait dû rentrer, mais je ne m'excuserai jamais d'être celui que je suis", a lancé le joueur, qui également tweeté une photo de cette fresque en noir et blanc, où les graffitis ont été recouverts de drapeaux anglais ou de messages multicolores, souvent en forme de coeur. "Incassable fraternité" Fier d'avoir fait partie de la première sélection anglaise à atteindre une finale depuis 55 ans, Marcus Rashford a loué "l'incassable (...) fraternité" qui le lie désormais aux autres internationaux. Les insultes racistes ayant visé Saka, Sancho et lui ont été unanimement condamnées lundi en Angleterre, où des joueurs sont victimes de racisme en ligne depuis des années. Durant l'Euro, les Three Lions avaient posé le genou à terre pour dénoncer le racisme, une attitude abondamment commentée, et parfois critiquée, en Angleterre. Une enquête policière est en cours après cette dernière vague d'insultes racistes.

La Canadienne Bianca Andreescu n'ira pas aux Jeux Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA La Canadienne Bianca Andreescu, 5e joueuse mondiale, ne participera pas au tournoi des JO de Tokyo "en raison de tous les défis provoqués par la pandémie". "Je sais au fond de mon coeur que c'est la meilleure décision", a déclaré sur Instagram la joueuse, âgée de 21 ans, qui avait créé la surprise en remportant l'US Open en 2019. Andreescu ajoute son nom à la liste des forfaits qui comprend déjà Rafael Nadal, Serena Williams et Dominic Thiem.

Euro 2021: les Italiens reçus en héros dans les rues de Rome Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Les champions d'Europe ont savouré en héros un bain de foule à Rome. Juchés sur un bus à impériale, ils ont été acclamés par des milliers d'Italiens qui avaient envahi les rues de la capitale. L'Italie a célébré toute la journée le retour triomphal de son équipe victorieuse dimanche soir contre l'Angleterre à Londres. Cet Euro victorieux agit comme un pansement pour le pays après une période douloureuse. Juchés sur un autobus bleu à étage, les joueurs italiens, euphoriques mais visiblement fatigués, ont brandi leur coupe en direction de leurs supporters. Ceux-ci ont immortalisé ce moment historique avec leurs téléphones portables, tout en brandissant des drapeaux italiens. Tardif bain de foule Durant toute la journée, les champions s'étaient déplacés dans un bus fermé aux vitres teintées pour éviter les rassemblements, circulant devant des fans tout de même amassés sans trop endosser leur masque derrière des barrières métalliques. Mais les autorités leur ont accordé un tardif bain de foule en bonne et due forme. "It's coming to Rome" avait hurlé de plaisir à Londres le défenseur Leonardo Bonucci, auteur du but égalisateur avant de transformer son tir au but dans une finale irrespirable au stade de Wembley (1-1 ap, 3-2 tab). Le héros italien parodiait ainsi l'inoxydable hymne pop des Anglais, "Football's coming home" ("Le football revient chez lui"), pour le plus grand bonheur des tifosi. Et c'est son comparse Giorgio Chiellini, capitaine des Azzurri, qui a brandi le trophée dans la nuit londonienne, avant de le présenter à ses supporters à sa descente d'avion à Rome lundi à l'aube, coiffé d'une couronne face à la foule venue accueillir les vainqueurs. Spinazzola acclamé Leonardo Spinazzola, héros malheureux de cet Euro après sa grave blessure à un tendon d'Achille contre la Belgique en quarts de finale, a sauté les marches de l'avion et a traversé le tarmac en s'appuyant sur ses béquilles, sous les acclamations des médias et du personnel de l'aéroport qui prenait des photos. Les Azzurri se sont ensuite reposés dans un hôtel de luxe avant d'être reçus par le président italien Sergio Mattarella (79 ans), qui s'était rendu à Londres pour les encourager. L'occasion pour Giorgio Chiellini, le capitaine de l'équipe italienne, de dédier la victoire à Davide Astori, l'international italien de la Fiorentina, mort en 2018 à l'âge de 31 ans d'une anomalie cardiaque. "Nous aurions aimé l'avoir ici avec nous", a-t-il glissé."Nous ne sommes pas ici parce que nous avons marqué un penalty supplémentaire, mais parce que nous croyons aux valeurs de l'amitié", a-t-il ajouté. Reçus par le Premier ministre L'équipe, ainsi que Matteo Berrettini, le finaliste de Wimbledon, a aussi été accueilli chez le Premier ministre Mario Draghi, en présence du gouvernement quasi au complet. Dans toute la péninsule les Italiens ont célébré le premier titre de la Nazionale depuis le Mondial 2006, son deuxième sacre européen après celui de 1968, dans un concert de klaxons et de cornes de brume et dans un nuage de fumigènes. L'image de la sélection, quadruple championne du monde (1934, 1938, 1982 et 2006), avait été sérieusement écornée par son absence à la Coupe du monde 2018 en Russie, pour laquelle elle n'avait pas réussi à se qualifier. Mais le cauchemar est oublié et l'Italie du sélectionneur Roberto Mancini sera parmi les favorites du Mondial 2022 l'année prochaine au Qatar. "C'est une renaissance pour le football italien", s'est ému Bonucci.

Tour de France: les confidences du maillot jaune Tadej Pogacar: il domine le Tour de France Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Tadej Pogacar a assuré "comprendre" les questions que peuvent soulever ses performances sur la Grande Boucle. Le Slovène domine avec plus de 5 minutes d'avance sur son premier poursuivant. "Je ne suis pas en colère", a répondu Pogacar à un journaliste lors d'une conférence de presse organisée par son équipe UAE Emirates à l'occasion de la seconde journée de repos. "Ce sont des questions inconfortables, car l'histoire du cyclisme n'a pas été rose, mais je comprends totalement pourquoi il y a toutes ces questions", a expliqué le maillot jaune. Influencer la tactique "Je n'ai pas préparé mes réponses. J'aime monter sur mon vélo et peu importe ce que ça implique, je l'accepte", a développé le vainqueur sortant, qui est par ailleurs revenu sur son choix de ne pas publier ses données de performance. "Si tu partages tes données, ça peut influencer la tactique. D'autres équipes peuvent voir quelle est ta limite sur certains terrains", a justifié Pogacar. "En mode défensif" Le Slovène est passé en "mode défensif" lors de la deuxième semaine, a-t-il reconnu. "Je cours au jour le jour. Si j'ai une occasion de prendre du temps à mes adversaires, c'est bon à prendre. Il suffit d'une mauvaise journée pour que n'importe quelle étape soit compliquée ou décisive", a conclu Pogacar, qui devance Rigoberto Uran de 5'18 et Jonas Vingegaard de 5'32 avant les six dernières étapes.

Covid-19: Ons Jabeur vend sa raquette pour la bonne cause Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Ons Jabeur, première Arabe en quarts de finale à Wimbledon, va vendre sa raquette pour aider les hôpitaux de son pays. La Tunisie est confrontée à un nombre record de contaminations au Covid-19. "C'est pour la bonne cause (...) je ne peux pas rester là à regarder mon pays traverser des situations difficiles", a indiqué sur Instagram la joueuse. Elle a précisé que l'argent serait destiné à acheter "médicaments et équipements médicaux nécessaires". Don personnel Elle ajoutera un don personnel à la somme récoltée lors de la vente. La raquette mise en vente à 2000 dinars (environ 610 euros) vers midi lundi, avait atteint la somme de 7270 dinars (environ 2210 euros) deux heures plus tard, selon la militante Hajer Driss, qui s'occupe de récolter les dons. La raquette, qui a servi à battre tour à tour Venus Williams (sacrée cinq fois à Wimbledon), Garbine Muguruza (lauréate en 2017) et Iga Swiatek (9e et vainqueur de Roland-Garros 2020), est mise aux enchères pour une durée fixée pour le moment à 48 heures, a-t-elle précisé.

Holger Badstuber dans l'équipe de Fabio Celestini Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Lucerne a engagé l'ancien défenseur international allemand Holger Badstuber. Âgé de 32 ans, il arrive en droite ligne de Stuttgart, libre de tout droit. Badstuber a joué 177 matches officiels avec le Bayern Munich entre 2009 et 2017, devenant six fois champion d'Allemagne et remportant une fois la Ligue des champions avec les Bavarois. Mais diverses blessures ont freiné sa carrière. Le défenseur central aux 31 sélections a aussi joué pour Schalke et Stuttgart (dès 2017). Lors de la saison écoulée, il a joué en Regionalliga (4e division) avec la 2e équipe du VfB Stuttgart. Lucerne est entraîné par l'ancien coach de Lausanne Fabio Celestini.