Record du monde pour Duplantis +++ Le prologue pour Ganna

Lausanne domine le champion et se rapproche de la 6e place Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lausanne poursuit sa série positive en National League avec une quatrième victoire de rang mais reste à la 7e place. La victime s'appelle Zoug, battu 4-0 à Malley. La donne était assez simple pour les Vaudois avant cette dernière semaine décisive de championnat: gagner un maximum de matches. Cinq en huit jours, rien que ça. Mais le programme des autres clubs se veut lui aussi assez costaud. Au terme de ce joli succès, il en reste quatre en sept. Après trois victoires convaincantes, peut-être un brin chanceuse à Bienne, Lausanne avait face à lui le champion en titre pour un test de premier ordre. Et le moins que l'on puisse dire c'est que les Lions ont offert le même visage que lors de leurs trois dernières sorties. Le nouvel étranger Andy Miele a ouvert le score dès la 2e minute, sur un bon travail de Francis Paré et du revenant Ronalds Kenins. A la 10e, c'est la première ligne qui a fait des étincelles avec Jason Fuchs à l'engagement pour Damien Riat qui a trouvé la lucarne de Genoni pour le 2-0. Les joueurs de John Fust auraient parfaitement pu inscrire un troisième but, mais un poil de maladresse ainsi qu'un Genoni impeccable ont laissé le score en l'état. Kovar envoyé au vestiaire Tout s'est décanté lors de la troisième période lorsque Jan Kovar a croisé la route de Luca Boltshauser - auteur d'un blanchissage - derrière la cage vaudoise. Le Tchèque a été puni de 5 minutes et d'une pénalité de match pour une charge à la tête. Il avait déjà connu ça le 9 octobre contre Rapperswil. Si la pénalité est confirmée, Kovar ne pourra pas jouer la revanche mardi soir à Zoug. Car comme Fribourg la semaine passée, les Vaudois auront droit à un back to back contre les joueurs de Dan Tangnes avec le retour mardi soir en Suisse centrale. En supériorité numérique, le LHC a trouvé la faille à deux reprises grâce à Ken Jäger. Peu enthousiasmant il y a encore deux semaines, le jeu des Lions s'est métamorphosé avec une première ligne de feu, un nouvel étranger impliqué et des défenseurs appuyant l'attaque. Reste à savoir si ce Lausanne peut aller chercher la sixième place et se qualifier directement pour les play-off. La dernière semaine de la saison régulière s'annonce quoi qu'il arrive passionnante.

Le Suédois Armand Duplantis bat le record du monde de la perche Image: KEYSTONE/EPA/Fredrik Sandberg Le Suédois Armand Duplantis a battu son propre record du monde du saut à la perche en sautant à 6m19 m à son 3e essai lors du meeting en salle de Belgrade. Le champion olympique de 22 ans détient le record depuis février 2020, lorsqu'il avait franchi 6m17 à Torun (Pologne) puis 6m18 à Glasgow (Ecosse) à une semaine d'intervalle. Véritable prodige du saut à la perche, "Mondo", qui est né et a grandi aux Etats-Unis à Lafayette (Louisiane), concourt sous les couleurs de la Suède, pays de sa mère, qui l'entraîne avec son père. A 22 ans, Duplantis plane au dessus de la concurrence: il était devenu champion d'Europe en 2018 à Berlin à seulement 18 ans, et a conquis le titre olympique l'été dernier à Tokyo avec un saut à 6,02 m. Il s'avance en immense favori des Mondiaux en salle disputés dans la même arène à Belgrade la semaine prochaine, pour décrocher l'un des deux titres qui manque à son palmarès, avec le titre mondial en plein air qu'il aura l'occasion de gagner en juillet à Eugene (Oregon). Lundi, il a battu le record du monde dans une salle quasiment vide, et sur un concours où il était le seul perchiste de niveau international. Après avoir franchi aisément 5m61, 5m85 puis 6 m, il a passé 6m19 à sa 3e tentative avant de se précipiter dans les bras de sa compagne au bord de la piste.

Ganna remporte le contre-la-montre inaugural de Tirreno Filippo Ganna ou la perfection sur la machine. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le champion du monde italien de la spécialité Filippo Ganna a remporté le contre-la-montre inaugural de Tirreno - Adriatico à Lido di Camaiore. Il a devancé deux des grands favoris à la victoire finale, Remco Evenepoel (2e) et Tadej Pogacar (3e). Ganna (Ineos), favori de cette 1re étape de 13,9 kilomètres consistant en un aller-retour entièrement plat sur le littoral toscan, s'impose avec 11 secondes d'avance sur le prodige belge (Quick-Step) et 18 secondes sur le double vainqueur slovène du Tour de France (UAE). Pogacar, qui réalise une jolie performance deux jours seulement après sa démonstration sur les chemins de gravier des "Strade bianche", samedi, confirme qu'il entend bien défendre sa couronne dans la "Course des deux mers", que convoite Evenepoel. Julian Alaphilippe, autre favori de l'épreuve, termine 32e de cette première étape, à 58 secondes du vainqueur. Unique Suisse au départ, le Lucernois Michael Schär (AG2R) a pris la 103e place à 1'31'' de Ganna. Ce chrono était le seul au programme de cette course de sept étapes qui se poursuit jusqu'à dimanche.

Jakobsen enlève une 2e étape très intense Image: KEYSTONE/EPA/LUIS FORRA Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick-Step) a remporté au sprint la 2e étape de Paris - Nice, très intense en raison du vent qui a facilité de nombreuses cassures dans le peloton. Le Français Christophe Laporte (Jumbo), très présent à l'avant de la course, a conservé le maillot de leader. Jakobsen a devancé le champion de Belgique Wout van Aert et le Slovène Luka Mezgec pour régler un premier peloton d'une quarantaine d'éléments. Le vainqueur sortant, l'Allemand Maximilian Schachmann, a perdu près d'une minute et demie tout comme le Portugais Joao Almeida et le Français Guillaume Martin, au sein d'un deuxième groupe. Jakobsen (25 ans) a remporté son sixième succès de la saison. Le Belge, qui ne s'était encore jamais imposé dans Paris-Nice, a été très grièvement accidenté en 2019. Le Thurgovien Stefan Bissegger (EF Education) a tenté sa chance en solitaire à 5 km de l'arrivée. Il a été repris 3 km plus tard sous l'impulsion des équipes de sprinters. Stefan Küng (15e) et Silvan Dillier (20e) ont terminé dans le temps du vainqueur. Le champion d'Europe, l'Italien Sonny Colbrelli, qui souffre de bronchite selon son équipe Bahrain, a renoncé à prendre le départ à Auffargis (Yvelines). Mardi, la troisième étape présente un profil plus vallonné dans sa seconde moitié du parcours long de 190,8 kilomètres entre Vierzon (Cher) et Dun-le-Palestel (Creuse).

YB limoge son entraîneur allemand Wagner Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les Young Boys ont limogé leur entraîneur David Wagner, deux jours après le très décevant match nul (2-2) à domicile contre Lucerne, en Super League. Les Bernois, quadruples champions de Suisse en titre, comptent 15 points de retard sur Zurich, le leader. Wagner avait succédé à Gerardo Seoane l'été dernier. YB indique lundi avoir nommé Matteo Vanetto, jusque-là coach assistant du technicien allemand, comme entraîneur par intérim jusqu'à la fin de la saison.

Medvedev garde la tête, sans le drapeau russe Image: KEYSTONE/EPA/David Guzman Les nouveaux classements ATP et WTA ont subi très peu de changements. La semaine dernière a été consacrée chez les hommes au tour de qualification pour la phase finale de la Coupe Davis. Daniil Medvedev entame ce lundi sa deuxième semaine à la place de numéro 1, mais sans le drapeau russe. L'ATP et la WTA ont en effet accepté que les joueurs russes et bélarusses puissent continuer à participer à leurs tournois, mais sous statut neutre, à la suite de l'invasion russe en Ukraine à laquelle collabore le Bélarus. Son compatriote Andrey Rublev, lui aussi privé de drapeau, est l'un des rares joueurs du top 20 à perdre une place (il recule à la 7e), avec le Polonais Hubert Hurkacz (désormais 11e). Roger Federer reste 27e, tandis que Henri Laaksonen passe de la 89e à la 87e place. A la WTA, la Zurichoise Viktorija Golubic descend du 35e au 51e rang. Belinda Bencic demeure 25e, et Jil Teichmann est 37e (+1). Le reste top 10 est largement inchangé et toujours dominé par l'Australienne Ashleigh Barty qui compte près de 3000 points d'avance sur la Tchèque Barbora Krejcíková.

Pas de médaille suisse en super-combiné Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Robin Cuche et Theo Gmür ont manqué l'occasion de s'illustrer lundi lors du super-combiné des Paralympiques de Pékin. Cuche, 4e après le super-G (catégorie debout), a flanché lors de la seconde manche en slalom et s'est classé 8e. Théo Gmür, qui avait décroché le bronze en descente samedi, était bien placé après le super-G mais a été éliminé lors de la manche de slalom, tout comme Thomas Pfyl (6e après le super-G). La victoire est revenue au Français Arthur Bauchet, déjà sacré samedi dans la descente. Dans la catégorie assis, Pascal Christen ont connu l'élimination dans le slalom.

Leylah Fernandez double la mise au terme d'un final électrique Image: KEYSTONE/EPA/MIGUEL SIERRA Leylah Fernandez a remporté pour la 2e année d'affilée le tournoi de Monterrey (MEX), au terme d'un final électrique lors duquel elle a sauvé cinq balles de match face à la Colombienne Camila Osorio. La Canadienne (WTA 21), finaliste du dernier US Open et âgée de 19 ans, s'est finalement imposée 6-7 (5/7) 6-4 7-6 (7/3) après 2h52' de match face à la Sud-Américaine de 20 ans (35e). La native de Montréal remporte ainsi son deuxième titre WTA, un an après son premier sacre dans la métropole du nord-est du Mexique, et semble avoir enfin digéré son parcours éblouissant à New York en septembre. A l'US Open, elle avait dominé la tenante du titre Naomi Osaka puis la deuxième mondiale Aryna Sabalenka avant de perdre sa première finale en Grand Chelem contre une autre novice de moins de 20 ans, la Britannique Emma Raducanu. Depuis, elle n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale en trois tournois.

Shevchenko en larmes à la télé italienne Image: KEYSTONE/AP Pool AFP L'ex-international ukrainien Andriy Shevchenko a demandé à l'Italie d'aider son pays natal, l'Ukraine, lors d'une interview chargée en émotions dans une des plus grandes émissions d'actualité du pays. "Je vous le demande: ouvrez vos coeurs à mon peuple, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées qui ont tellement besoin de votre aide... Faites-leur ressentir ce que vous m'avez fait ressentir", a lancé, les larmes aux yeux, l'ex-star de l'AC Milan, âgée de 45 ans, s'exprimant depuis Londres dimanche soir dans l'émission "Che Tempo Che Fa" de la RAI, la chaîne publique italienne. L'ancien attaquant ukrainien Shevchenko, meilleur buteur de l'histoire de sa sélection, est une des légendes de l'AC Milan pour avoir marqué plus de 170 buts pour le club de Serie A, et remporté un titre de champion ainsi que la Ligue des champions 2003. "Ma mère, ma soeur et d'autres membres de ma famille sont toujours en Ukraine, je leur parle tous les jours. C'était leur choix de rester", a livré "Sheva". "Je ne peux pas regarder ce qui arrive à mon pays sans pleurer", a-t-il décrit. "Ils me disent la vérité sur ce qui se passe en Ukraine, des villes bombardées, des enfants et des personnes âgées tués." "Nous devons essayer de convaincre la Russie de cesser le feu, de trouver une solution diplomatique et d'arrêter cette guerre." Shevchenko, sélectionneur de l'Ukraine de 2016 à 2021, participait à cette émission pour promouvoir une initiative de collecte de fonds menée par la Croix-Rouge italienne dans le cadre de ses efforts humanitaires destinés à l'Ukraine.

El Nino marque et gagne Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Nino Niederreiter a été le seul Suisse à trouver le chemin des filets dimanche en NHL. Le Grison a inscrit son 17e but de la saison lors du succès 3-2 de Carolina face à Seattle. El Nino a marqué le 1-1 sur une séquence à cinq contre quatre. Les Hurricanes ont forcé la décision en prolongation grâce à une réussite du Tchèque Martin Nevas. Deuxième meilleure équipe de la Ligue, Carolina a prolongé une belle série: onze matches de rang à domicile sans défaite dans le temps réglementaire. Kevin Fiala, Timo Meier et Nico Hischier ont, à la fois, comptabilisé un point et connu l'infortune de la défaite. Kevin Fiala et Minnesota se sont inclinés 6-3 sur leur glace devant Dallas. Le Wild accuse un terrible passage à vide avec huit défaites lors de ses dix derniers matches. Celui du San Jose est encore plus terrifiant: onze défaites lors des treize derniers matches pour Timo Meier et ses coéquipiers. Au lendemain de l'humiliation subie devant Nashville - une défaite 8-0 -, les Sharks se sont inclinés 3-2 en prolongation à Anaheim. Auteur de son 54e point de la saison, Timo Meier a au moins su rebondir après être resté "muet" lors de ses trois dernières rencontres. Auteur d'un assist lors de la défaite 3-2 pour son 38e point de la saison en prolongation de New Jersey devant St. Louis, Nico Hischier surfe, en revanche, sur la bonne vague: un quatrième match consécutif avec au moins un point. Le capitaine des Devils en comptabilise d'ailleurs 14 depuis le 1er février.

Premier League: Manchester City domine son voisin United 4-1 Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Manchester City a battu son voisin Manchester United 4-1 dans le derby de la 28e journée de Premier League. Kevin De Bruyne, avec deux buts et un assist, a été l'homme du match. Les hommes de Pep Guardiola ont nettement dominé les débats face aux Red Devils. Ils ont marqué par De Bruyne (5e/28e) et Mahrez (68e/92e), alors que Man U - privé de Ronaldo (blessé), Varane et Shw (Covid-19) - avait égalisé grâce à Sancho (22e). Les Citizens mènent le classement avec six points d'avance sur Liverpool. Les Reds ont toutefois joué un match de moins. Ce revers constitue une mauvaise affaire pour Manchester United, bouté hors du top 4. Arsenal, qui a gagné 3-2 à Watford, est désormais 4e avec un point d'avance et un match de moins que les Red Devils.

Super League: Servette s'impose sur la pelouse de GC Rodelin scelle le score final Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Servette est allé l'emporter 4-2 au Letzigrund contre Grasshopper lors de la 25e journée de Super League. Les Genevois consolident ainsi leur 5e rang au classement. Les hommes d'Alain Geiger ont fait la course en tête sur la pelouse du promu. Les buts ont été inscrits par Imeri (36e/penalty), Schalk (44e) et Rodelin (78e/92e). Les Sauterelles sont parvenues deux fois à égaliser par Herc (41e) et Kawabe (53e) avant de céder dans le final. Sion a quant à lui obtenu un point méritoire à Saint-Gall en faisant 1-1. Les Brodeurs ont ouvert le score par Schubert (45e) avant que Stojilkovic ne remette les équipes à égalité. Saint-Gall a manqué un penalty par Toma en fin de rencontre (82e).

Berne perd pour la troisième fois de suite Le Canadien Zach Mitchell a ouvert le score pour les Rapperswil-Jona Lakers. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Lors de l'unique match de National League au programme ce dimanche, les Rapperswil-Jona Lakers se sont imposés 4-2 sur la glace de Berne, battu pour la troisième fois de suite. Corollaire: les Bernois n'ont toujours pas validé leur ticket pour les pré-play-off, restant sous une hypothétique menace d'Ambri-Piotta. Même avec un Roman Cervenka, plus discret que d'habitude, les Saint-Gallois ont passé une après-midi tranquille face à un adversaire, qui leur avait bien réussi jusque-là avec sept points en trois matches. Zack Mitchell et Yannick Brüschweiler ont donné deux fois l'avantage aux Lakers. Entre-temps, le défenseur au long cours Beat Gerber a inscrit son premier but de la saison sur le 1-1. Au cours des 37 dernières minutes, les Bernois n'ont jamais pu revenir. Même au cours d'une phase finale turbulente Les Lakers ont désormais assuré leur place en play-off après ce succès.

Triplé Jumbo dans la 1re étape, Laporte en jaune Image: KEYSTONE/AP/Francois Mori L'équipe Jumbo a frappé dès la première étape de Paris-Nice, dimanche à Mantes-la-Ville (Yvelines), où le Français Christophe Laporte s'est imposé devant deux de ses coéquipiers. Laporte a précédé sur la ligne le Slovène Primoz Roglic et le Belge Wout van Aert qui ne lui ont pas disputé la victoire. Le Français, recruté à l'intersaison, a endossé le premier maillot jaune dans cette course longue de huit étapes. Le Français Pierre Latour a pris la quatrième place, en avant-garde du peloton, à une vingtaine de secondes, au terme des 159,8 kilomètres. L'équipe néerlandaise a provoqué la décision dans la dernière côte du parcours (1,2 km à 6 %), à 6 kilomètres de l'arrivée. Le Tchèque Zdenek Stybar a été le seul à garder le contact avant de lâcher prise en haut de la côte. Le meilleur Suisse est Gino Mäder, 60e à 36'' du vainqueur. Lundi, la deuxième étape met le cap plein sud à travers la plaine de la Beauce pour relier Auffargis (Yvelines) à Orléans sur un parcours de 159,2 kilomètres, plat et exposé au vent.