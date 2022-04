Record inattendu d'Abraham ++ Leclerc écrase la concurrence

Abraham complète avec ce nouveau record et cette victoire un palmarès élogieux: l'or européen sur semi-marathon en 2016, 7e place du marathon olympique à Rio la même année, l'argent aux Européens de Berlin 2018 sur marathon et une 9e place au marathon des Mondiaux 2019 à Doha.

Plus grand monde n'attendait Abraham à un tel niveau. A Sapporo dans le cadre des JO de Tokyo l'été dernier, il avait abandonné vers le 27e km, à bout de souffle. Il avait fait son retour en septembre à Vienne avec une 6e place en 2h12'26. Puis Abraham s'est fait discret et est allé préparer son coup de Zurich en altitude au Kenya, à Iten, haut lieu de la course à pied.

Abraham a du même coup remporté la course. Il a signé au passage un petit chef-d'oeuvre, tactique et physique, en courant en "negative split": deuxième partie (nettement) plus rapide que la première. Il a parcouru les 21,1 premiers kilomètres en 1h03'50 et les suivants en 1h02'47, allant chercher le record à l'arraché sur les deux derniers kilomètres.

Face à un adversaire qui a cueilli un septième succès de rang et qui est en train de traverser la plus belle saison de son histoire, Nashville et son capitaine ont manqué de réussite. Roman Josi a, en effet, galvaudé une occasion en or d'égaliser à 2-2 dans le troisième tiers. On rappellera que le Bernois avait inscrit six points lors de ses deux derniers matches.

Pas de miracle pour Tiger Woods

Image: KEYSTONE/AP/Hyosub Shin

Tiger Woods est humain: le vent et la fatigue ont anéanti ses espoirs d'un sixième sacre au Masters d'Augusta, où il effectue un retour déjà miraculeux treize mois après son accident de voiture.

Scottie Scheffler, pour sa part, s'accroche au rêve d'un premier titre Majeur. Le no 1 mondial, qui avait une avance de 5 coups à l'entame de ce troisième tour, a connu une journée en dents de scie. Il l'a d'abord portée à 6, fort de quatre birdies dans le premier neuf. Mais elle s'est réduite de moitié à cause de trois bogeys entre les no 12 et no 15, pendant que Cameron Smith rendait la meilleure carte du jour (68). L'Américain totalise -9, l'Australien -6 et le Sud-Coréen Sung-jae Im -4.

Les jeux ne sont donc pas faits pour le gain de ce 86e Masters, que ne remportera donc pas Tiger Woods, sauf miracle. L'Américain de 46 ans, vainqueur de 15 Majeurs, a réalisé un score de 78 (+6). Son plus mauvais dans un tour, en 24 participations à cette épreuve, la fatigue se faisant de plus en plus forte, dans des conditions venteuses qui n'ont rien arrangé.

"Ç'a été dur. Aujourd'hui, c'était un défi car les conditions étaient difficiles. Elles l'étaient hier déjà au départ, mais au moins on avait eu un peu d'accalmie à la fin. Aujourd'hui, le vent a soufflé toute la journée", a-t-il soufflé. Totalisant +7 après 54 trous, il a dévissé à la 41e place dans un petit groupe où se trouve également le no 2 mondial Jon Rahm.