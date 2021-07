Record pour Noé Ponti +++ Maud Jayet recule

Percutant, rapide et offensif, le jeune international des moins de 20 ans offrira une nouvelle carte à l'entraîneur Marco Walker pour la saison, relève le FC Sion dans un communiqué. "On le suit déjà depuis plusieurs saisons, notamment lors de ses matchs avec les espoirs brésiliens. Il rentre entièrement dans le profil du latéral qu’on voulait avec cette solidité défensive et ses courses vers l’avant capables d’apporter un surnombre offensivement", commente le directeur sportif Barthélémy Constantin.

Mateo Sanz Lanz toujours sur le podium provisoire

Mateo Sanz Lanz figure sur le podium provisoire en RS:X Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia

Mateo Sanz Lanz est toujours en course pour les médailles en planche à voile (RS:X) à Tokyo. Il occupe la 3e place après six des 13 régates au programme olympique, dans une épreuve très serrée.

Sorti en tête dimanche après la première journée, le Suisse des Baléares a bien tenu le choc et la pression lundi dans la baie d'Enoshima, à 70 km de Tokyo, pour les régates 4-6. Mais il est désormais devancé par le Néerlandais Kiran Badloe, vainqueur de la 4e régate et 2e de la 5e lundi, et par l'Italien Mattia Camboni, le plus régulier de tous sur les deux premières journées.

Mateo Sanz Lanz s'est classé 10e de la quatrième régate, 4e de la suivante et 5e de la sixième, ce qui lui vaut un total intermédiaire de 20 points (à l'addition des classements de chacun des six résultats, avec le plus mauvais à biffer). Badloe compte 15 points et Camboni, 16.

Derrière, à l'exception du Français Thomas Goyard (4e avec 23 points), les autres rivaux semblent distancés. Il faisait lundi 28 degrés sur le site, avec 62% d'humidité et une eau légèrement agitée.

Tout se jouera samedi

Tout se jouera lors de la dernière journée, samedi, jour - si les conditions météo le permettent - des quatre dernières régates. La course finale, la "Medal Race", se tiendra au plus près des côtes et comptera deux fois (points doublés).

Vice-champion du monde sur ce plan d'eau d'Enoshima en 2017, Mateo Sanz Lanz garde toutes les cartes en main. La compétition se poursuit mercredi, avec les régates 7 à 9.