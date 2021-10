Reprise du basket suisse +++ Pogacar finit fort

Le Genevois occupera le flanc droit de la défense. Il a été préféré à Silvan Widmer qui avait jusqu'à présent une longueur d'avance sur lui. Steven Zuber et Renato Steffen, comme on pouvait le pressentir, seront alignés sur les flancs. Le duo d'attaque sera composé du capitaine Xherdan Shaqiri et de Breel Embolo, deux des grands absents avec bien sûr Granit Xhaka du match de Belfast le mois dernier.

Le Britannique Adam Yates (Ineos) a pris la 3e place, à 51'', devant le Slovène Primoz Roglic (Jumbo), l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) et les Français Julian Alaphilippe (Deceuninck), le champion du monde qui s'est classé 6e, David Gaudu (Groupama-FDJ) et Romain Bardet (DSM).

Battue lors de ses cinq premières sorties, la Lituanie a forcé la décision dans les dix dernières minutes du temps réglementaire sur un doublé de son meneur de jeu Fedor Cernych (82e et 84e). Les Baltes n'avaient marqué qu'un seul but jusqu'ici dans ces éliminatoires.

Les pilotes de l'écurie Alfa Romeo ont connu une nouvelle journée décevante. Antonio Giovinazzi et Kimi Räikkönen ont terminé la qualification dès la 1re partie aux rangs 18 et 19. Le recul sur la grille de départ de Carlos Sainz sur Ferrari leur permet de gagner un rang.

Hamilton s'est montré le plus rapide sur sa Mercedes de 13 centièmes aux dépens de Bottas dans la phase décisive de la qualification. Toutefois, le Britannique ne pourra pas bénéficier de l'avantage de partir de la meilleure position à cause d'un changement de moteur vendredi au-delà du quota autorisé par saison. Le leader du Championnat du monde a écopé de dix places de pénalité sur la grille de départ.

La NBA, n'obligeant pas ses joueurs à se faire vacciner, a instauré un protocole sanitaire très restrictif pour les non-vaccinés et décidé que ceux qui manqueraient des matches pour cette raison verraient leur salaire réduit. Pour Irving, cette perte s'élèverait à 381'000 dollars par rencontre non jouée.

Interrogé en conférence de presse, son entraîneur Steve Nash a dit qu'il espérait qu'Irving rejoigne l'équipe pour l'entraînement de samedi, mais n'en était pas encore certain. "C'est positif de pouvoir l'accueillir à nouveau dans nos locaux et de le voir enfin faire de nouveau partie de l'équipe... On dirait que ce sont des nouvelles positives", a-t-il déclaré.

"Aliaksandra est une adversaire expérimentée. J'ai dû m'adapter aux conditions, c'était ma première fois à Indian Wells et elle était meilleure que moi. Elle méritait de gagner", a reconnu Emma Raducanu. "C'est une leçon pour l'avenir (...) Il va me falloir du temps pour m'adapter aux expériences que je vis", a souligné la Britannique, révélée en atteignant les 8es de finale à Wimbledon.

Véritable sensation à New York où, issue des qualifications, elle avait passé dix tours comme un ouragan en écartant sans ménagement toutes ses adversaires - dont Belinda Bencic et Stefanie Vögele - en deux sets secs, Emma Raducanu était attendue comme la nouvelle star du circuit dans le désert californien. Mais elle a totalement manqué son retour sur les courts.

Pour le Trophée Kopa, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans parmi 10 candidats, sont notamment en lice l'Espagnol Pedri, les Anglais Jude Bellingham, Mason Greenwood et Bukayo Saka ou encore l'Allemand Jamal Musiala, le Belge Jérémy Doku (Rennes) et le Portugais Nuno Mendes (PSG).

Présents également, l'attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, Soulier d'or européen (41 buts) et l'attaquant norvégien de Dortmund Erling Haaland, meilleur buteur de la C1 (10 buts). Tout comme les Anglais Harry Kane, Mason Mount, Phil Foden et Raheem Sterling, finalistes de l'Euro. Le défenseur Danois Simon Kjaer, demi-finaliste de l'Euro, se glisse dans les 30.

Quintuple vainqueur du trophée et troisième en 2019, Cristiano Ronaldo ne manque pas à l'appel et retrouve à ses côtés son ancien coéquipier du Real Madrid Karim Benzema, pièce maîtresse des Merengues et de retour chez les Bleus. En revanche, Antoine Griezmann, autre attaquant de l'équipe de France, ne fait pas partie de la liste.

Vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, sacré champion d'Europe avec l'Italie et déjà couronné joueur UEFA de l'année, le milieu de terrain Jorginho est évidemment présent. Son coéquipier français N'Golo Kanté, élu homme du match en demi-finales et finale de C1, est aussi dans la liste.

Après une année 2020 sans lauréats en raison des compétitions tronquées par le covid, 30 joueurs et 20 joueuses sont à nouveau en lice pour les Ballons d'Or, désignés par un panel de journalistes internationaux et qui seront décernés le 29 novembre au Théâtre du Châtelet à Paris.

Fribourg leader, Genève s'enterre plus profond

Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI

Fribourg est désormais leader de National League. Les Dragons ont dominé Ajoie 4-1, alors que Bienne a cédé chez lui 5-1 devant Zurich.

Fribourg continue son superbe début de saison. Les joueurs de Christian Dubé ont pris la tête du championnat à la faveur de leur sixième succès de rang. Et on va dire que ce succès était attendu contre Ajoie. Déjà largement plus faibles que les Fribourgeois, les Jurassiens devaient en plus composer sans deux de leurs quatre étrangers et avec un Devos diminué.

Mais Fribourg a mis un peu de temps avant de véritablement se détacher. Les Fribourgeois ont fait plier les Ajoulots dans les cinq dernières minutes par Desharnais et Walser.

Genève creuse encore

Genève vit une situation inverse à celle de Gottéron. Les Aigles alignent les contre-performances et les défaites, la dernière en date à Rapperswil 4-2. Quatrième revers consécutif pour les joueurs de Pat Emond. L'entraîneur doit encore trouver la bonne formule pour redonner du feu dans le jeu de ses ouailles.

Malgré un volume de tirs supérieur aux Saint-Gallois, les Servettiens n'ont pas su prendre le meilleur sur des Lakers qui ont joué leur partition comme depuis le début de la saison. Et à Genève, ce sont de nouveau les étrangers, en l'occurence Filppula, et Jooris, qui ont permis aux Aigles d'y croire un peu. Mais lorsque Cervenka a transformé son penalty à la 53e, les Grenat ont débranché la prise.

Le LHC enchaîne

Six points en deux matches pour le LHC, c'est la fête! Un succès important 4-3 à Langnau qui offre un peu d'air. Les Lions devaient absolument trouver de la constance. Parce qu'ils n'étaient pas mauvais en ce début de saison, loin de là. Mais ils n'arrivaient pas à enchaîner deux victoires de suite. Eh bien c'est désormais chose faite. Après une belle victoire obtenue à Lugano samedi dernier, les Vaudois ont confirmé dans l'Emmental face aux Langnau Tigers.

Il semblait ne pas y avoir de véritable discussion dans une partie bien maîtrisée par les hommes de John Fust. La défense a fait ce que l'on attendait d'elle et l'attaque a trouvé un peu de consistance. Après un tiers initial vierge de but, les débats se sont animés au cours de la période médiane. Les fers de lance lausannois (Kenins, Bertschy, Fuchs) ont fait passer le score de 0-0 à 0-3. Langnau n'a pu rester dans la partie que grâce à ses étrangers (Saarela et Olofsson). Pierre d'achoppement dans les rangs vaudois, le jeu de puissance a produit un but à la 50e par Gernat. Et puis Salzgeber a réduit l'écart à une unité et la partie s'est emballée. Tobias Stephan a maintenu son équipe dans le match, mais les Lausannois ont eu chaud. Surtout lorsque Pesonen n'a pu reprendre le puck devant la cage vide.

Zurich impressionne

Dans le match au sommet de la soirée, Bienne a dû s'avouer vaincu devant les Zurich Lions. Les hommes de Grönborg ont été solides pour signer une belle victoire 5-1. Les cinq réussites zurichoises sont toutes venues d'un joueur différent, preuve que le collectif marche bien du côté du Hallenstadion.

A Bienne, c'est Yakovenko qui a marqué son quatrième but de la saison. Antti Törmänen doit pourtant être satisfait de voir que le retour de Gaëtan Haas se précise. Avec l'ancien attaquant des Oilers, il aura une arme de plus et une colonne de centres un peu plus solide.

Ambri a trouvé la solution sur la fin pour se défaire de Berne. Les Léventins l'ont emporté 3-2 avec un but de Kneubühler à la 57e. Dans le dernier match, Davos a écarté Lugano 3-1.