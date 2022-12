Retour gagnant de Malgin ++ Nygren quittera Davos

Il y a un an encore, Killian Peier affichait une bien meilleure forme. Lors des neuf concours précédant la Tournée des Quatre Tremplins, il s'était classé cinq fois dans le top 10. Mais il avait perdu de sa superbe au cours de la saison, manquant son affaire aux Jeux olympiques de Pékin.

Denis Malgin n'avait plus joué depuis le 29 novembre en raison de son statut de surnuméraire. Face aux Kings, il a bénéficié d'un temps de jeu de 12'56'' sans toutefois peser vraiment sur cette rencontre. Sa production depuis le début de la saison se chiffre à 2 buts et à 2 assists.

De retour au jeu, Denis Malgin a été le seul Suisse victorieux jeudi en NHL. Toronto et le Soleurois se sont, en effet, imposés 5-0 sur leur glace devant le Los Angeles de Kevin Fiala.

Plus tard dans la soirée, l'Argentine de Leo Messi entrera en piste pour défier les Pays-Bas qui semblent monter en puissance après un début de compétition peu emballant. Le sélectionneur batave Louis van Gaal peut désormais compter sur Memphis Depay, dont la condition physique s'est nettement améliorée au fil du tournoi.

Autour de leur métronome Luka Modric, les "Vatreni" (Flamboyants) arrivés sur la pointe des pieds ont déjoué tous les pronostics pour se hisser parmi les huit meilleures nations de la planète. Face aux attaquants auriverdes cependant, l'équipe de Zlatko Dalic devra surmonter la fatigue née de son duel homérique contre le Japon qu'elle a écarté grâce aux exploits de son gardien Livakovic, auteur de trois arrêts dans la séance décisive des tirs au but (1-1, 3-1 tab). Le Brésil part toutefois favori avec dèjà deux succès en autant de confrontations en Coupe du monde (3-1, 1-0).

Il sera suivi par le classique entre l'Argentine et les Bays-Bas (20h00).

Magnus Nygren quittera Davos à la fin de la saison

Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Magnus Nygren, le stratège de la défense du HC Davos, retournera à la fin de la saison dans son pays natal, la Suède. Le défenseur de 32 ans a annoncé sa décision sur le site Internet du club grison.

Nygren a justifié sa décision de quitter la National League après six saisons par la scolarisation de sa fille aînée l'année prochaine.

Nygren avait été transféré de Färjestad à Davos en 2017 et a toujours fait partie des joueurs ayant le plus grand temps de jeu et s'est souvent illustré sur la feuille des marqueurs. Il n'a pas encore décidé dans quel club suédois il poursuivrait sa carrière.