Richard Carapaz gagne l'étape du Tour d'Espagne ++ Un Bayern Munich décevant

Super League: Sion s'impose 2-1 à Saint-Gall Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Sion a confirmé de belle manière ses bonnes dispositions actuelles. Les Valaisans sont allés gagner 2-1 sur la pelouse du leader Saint-Gall lors de la 8e journée de Super League. Les hommes de Paolo Tramezzani ont marqué en première mi-temps grâce à des réussites de Chouaref (18e) et Stojilkovic (28e). Celui-ci a donné l'assist du premier but et a profité d'une belle ouverture de Lavanchy sur le deuxième. Saint-Gall a tardivement repris espoir grâce à Grégory Karlen (87e). Les Brodeurs se sont rués à l'attaque dans le premier quart d'heure, mais sans pouvoir surprendre le bloc défensif sédunois, très à son affaire. Une fois l'orage passé, Sion a pu desserrer l'étreinte et a su exploiter à merveille les espaces laissés dans l'arrière-garde adverse. Ylias Chouaref, titularisé pour la deuxième fois, a montré l'étendue de son talent. Ses dribbles et sa force de percussion ont posé de gros problèmes aux Saint-Gallois, tout comme l'activité de harcèlement de Filip Stojilkovic. Mais c'est toute la formation valaisanne qui a convaincu, faisant preuve de lucidité et d'une grande solidarité, même si la fin de la rencontre a été un peu plus difficile. Entré à la 63e, Mario Balotelli a forcé Zigi à un arrêt à la 76e. Mais l'Italien a vite semblé avoir les jambes lourdes. Il n'est de loin pas encore au top de sa condition.

Et de trois pour Carapaz sur la 20e étape, Evenepoel près du but Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon L'Equatorien Richard Carapaz a remporté en solitaire son troisième succès sur le Tour d'Espagne 2022, samedi entre Moralzarzal et le col de Navacerrada. Le Belge Remco Evenepoel n'est plus qu'à une étape de sa première victoire dans un grand Tour. Le grimpeur sud-américain de la formation Ineos a dompté la dernière étape de montagne, au nord de Madrid, qui comportait cinq cols à 1800 m d'altitude, franchissant la ligne avec 8'' d'avance sur Thymen Arensman (DSM) et 13'' sur Juan Ayuso (UAE). Destitué de son statut de leader au général au sein d'Ineos après avoir concédé près de 20 minutes à l'issue de la première semaine, Carapaz a résisté au retour du groupe des favoris dans le final samedi. A 29 ans, le champion olympique rafle une troisième victoire, après ses succès sur les 12 et 14e étapes, et s'assure définitivement le maillot à pois de meilleur grimpeur. Paré de rouge depuis deux semaines, Remco Evenepoel (Quick-Step) s'est lui montré intouchable tout au long de cette 20e et avant-dernière étape, en dépit des attaques de ses rivaux dans les cols de la Morcuera et de Cotos (1re catégorie). Au général, le Belge de 22 ans conserve plus deux minutes d'avance sur Enric Mas (Movistar) et plus de cinq minutes sur le prodige de 19 ans, Juan Ayuso (UAE). Les Suisses Gino Mäder et Sébastien Reichenbach, à l'attaque dans cette dernière étape de montagne, ont finalement terminé 26e et 27e de l'étape à près de 5' du vainqueur. A la veille de l'arrivée de la Vuelta dimanche à Madrid, "le petit cannibale" est en passe de devenir le premier Belge à remporter un Grand Tour depuis 44 ans et le sacre de Johan de Muynck sur le Giro en 1978.

Bundesliga: décevant nul du Bayern Munich Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER La 6e journée de Bundesliga n'a pas souri au Bayern Munich, qui a concédé un nul inattendu à domicile contre le VfB Stuttgart (2-2). Borussia Dortmund s'est pour sa part incliné 3-0 à Leipzig. Le Bayern, qui avait laissé plusieurs titulaires sur le banc, a marqué par Tel (36e) et Musiala (60e). Les visiteurs ont égalisé une première fois par Fuhrich (57e), puis sur un penalty de Guirassy à la 92e... Sans Gregor Kobel, toujours blessé, Dortmund a fait les frais du réveil du RB Leipzig. Pour sa première sur le banc, Marco Rose a joué un mauvais tour à son ancien club. Orban (6e), Szoboszlai (45e) et Haidara (84e) ont inscrit les buts du succès de Leipzig. Au classement, le SC Fribourg, qui recevra Borussia Mönchengladbach dimanche, reste leader avec 12 points. Le Bayern Munich, Hoffenheim et Dortmund en ont autant, mais avec un match joué en plus. Union Berlin, le club dirigé par Urs Fischer, suit à une longueur. L'équipe de la capitale jouera dimanche à Cologne.

Les Zurich Lions déjà qualifiés pour les huitièmes de finale Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA A la faveur de leur succès 5-1 contre les Hongrois de Fehervar, les Zurich Lions ont déjà assuré leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions à deux matches de la fin. Les Zurichois auront encore deux parties à disputer contre les redoutables Suédois de Rögle, les tenants du titre, qui occupent la tête du groupe D avec 12 points en quatre matches. Les Lions pointent à deux unités. Le large succès acquis contre des courageux Hongrois est très flatteur pour les joueurs de l'entraîneur Rikard Grönborg. Malgré la présence de tous leurs joueurs vedettes comme Mikko Lehtonen, Dean Kukan, Alexandre Texier ou Lucas Wallmark, les Zurichois ont longtemps séché devant le portier Horvath. Un doublé du Suédois Wallmark a placé l'équipe sur la voie de la victoire. Un succès assuré avec deux buts dans la cage vide en fin de rencontre. Pas forcément rassurant à cinq jours du début du Championnat de National League contre Rapperswil-Jona.

GP d'Italie: Charles Leclerc signe la pole Une 17e pole position en F1 pour Charles Leclerc Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI Charles Leclerc (Ferrari) s'élancera en pole position dimanche lors du Grand Prix d'Italie à Monza. Le Monégasque sera pour la 17e fois de sa carrière dans cette position privilégiée. Leclerc a établi le meilleur chrono lors de son deuxième essai en Q3. Il a tourné en 1'20''161, précédant Max Verstappen (Red Bull) de 0''145. Le champion du monde néerlandais devra cependant reculer de cinq rangs sur la grille en raison d'une pénalité. Pas moins de neuf pilotes ont été sanctionnés pour des changements d'éléments de moteur ou de boîte de vitesses. Auteur du 6e temps des qualifications, George Russell (Mercedes) se voit dès lors propulsé en première ligne aux côtés de Leclerc.

De Vries remplace Albon (Williams), victime d'une appendicite Alexander Albon manquera le GP d'Italie. Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Le Néerlandais Nyck de Vries va piloter pour Williams au Grand Prix d'Italie samedi et dimanche, en remplacement du titulaire Alex Albon, soigné pour une appendicite. "Williams Racing peut confirmer que, après s'être senti mal ce matin et avoir demandé l'avis médical de la FIA et d'un hôpital local, Alex Albon est maintenant soigné pour une appendicite", a expliqué l'équipe britannique dans un communiqué. "Nous pouvons confirmer que le pilote de réserve de l'équipe, Nyck de Vries, conduira à la place d'Alex pour le reste du week-end", a continué l'équipe. De Vries sera donc dans le baquet du pilote thaïlandais pour la dernière séance d'essais samedi à 13h00, puis pour les qualifications à 16h00 et pour la course dimanche (15h00). Le Néerlandais avait piloté vendredi pour la première séance d'essais libres à Monza, mais pour l'écurie Aston Martin. De Vries avait déjà pu participer à des essais libres cette saison, avec Williams en Espagne puis en France avec Mercedes, écurie pour laquelle il est aussi pilote de réserve. Champion de Formule 2 en 2019 puis champion du monde de Formule E (électrique) avec Mercedes en 2021, il n'a en revanche jamais couru en Grand Prix de F1.

Alcaraz s'impose pour la troisième fois de suite en cinq sets Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer L'enjeu sera immense dimanche en finale de l'US Open (dès 22h heure suisse). Le vainqueur du duel entre Carlos Alcaraz (no 3) et Casper Ruud (no 5) décrochera son premier trophée du Grand Chelem tout en accédant à la 1re place mondiale. L'Espagnol, qui peut devenir à 19 ans et 4 mois le plus jeune no 1 mondial de l'histoire chez les messieurs, a rejoint le Norvégien en gagnant un troisième match consécutif en cinq sets. Il s'est imposé 6-7 (6/8) 6-3 6-1 6-7 (5/7) 6-3 en 4h19' devant l'Américain Frances Tiafoe (no 22) vendredi soir à New York. Carlos Alcaraz, qui avait écarté une balle de match dans son quart de finale épique face à Jannik Sinner (5h15' de jeu), ne s'est pas retrouvé aussi près de la défaite. Mais il aurait pu s'éviter une cinquième manche puisqu'il a bénéficié d'une première balle de match à 5-4 dans le quatrième set, sur le service adverse. Frances Tiafoe, qui espérait bien offrir au tennis masculin américain son premier titre majeur depuis 2003, n'a cependant rien lâché. Il a également effacé un break de retard concédé d'entrée dans la cinquième manche pour recoller à 2-2. Mais Carlos Alcaraz s'est montré plus percutant dans le "money time". "Essayer de profiter de ce grand moment" Promis depuis son plus jeune âge à un avenir radieux, Carlos Alcaraz disputera sa première finale majeure dimanche soir. Il a remporté les deux duels livrés face à Casper Ruud, dont le plus récent en finale du Masters 1000 de Miami ce printemps sur dur (7-5 6-4), mais se veut forcément prudent à l'évocation de ce face-à-face. "Casper joue un tennis incroyable. Et il a déjà disputé une finale de Grand Chelem" ce printemps à Roland-Garros, où le Norvégien avait subi la loi de Rafael Nadal. "Mais je vais essayer de profiter de ce grand moment, et on verra bien ce qui se passe", a lâché sur le court un Carlos Alcaraz qui semble indestructible.

Une deuxième finale majeure pour Ruud Casper Ruud jouera dimanche sa 2e finale de Grand Chelem Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Casper Ruud (no 5) disputera sa deuxième finale de Grand Chelem de l'année dimanche à l'US Open. Le Norvégien s'est imposé 7-6 (7/5) 6-2 5-7 6-2 en 2h59' devant Karen Khachanov (no 27) en demi-finale. Rafael Nadal ne retrouvera donc pas la 1re place mondiale lundi. Elle reviendra à Casper Ruud (23 ans) ou à Carlos Alcaraz (no 3), lequel doit battre Frances Tiafoe (no 22) dans la deuxième demi-finale puis conquérir le titre pour devenir à 19 ans et 4 mois le plus jeune no 1 de l'histoire. La finale comportera donc un double enjeu si elle oppose Casper Ruud à Carlos Alcaraz. Le vainqueur s'offrirait un premier trophée majeur tout en se retrouvant au sommet de la hiérarchie. Un double bonheur promis depuis longtemps au prodige espagnol, mais que le Norvégien n'aurait pas imaginé pouvoir vivre il y a quelques jours à peine. Casper Ruud abordera cette finale en pleine confiance, et fort de l'expérience vécue à Roland-Garros où il avait subi la loi de Rafael Nadal en finale. Il n'a en outre pas gaspillé trop d'énergie face à un Karen Khachanov bien moins "saignant" que dans son quart de finale gagné en cinq sets face à Nick Kyrgios (no 22). 19 défaites de suite face aux top 10 Visiblement émoussé, Karen Khachanov a lâché prise après le premier tie-break, dans lequel il a payé cash la faute directe commise sur son premier point de service. Bien plus solide à l'échange, Casper Ruud a enfoncé le clou dans un deuxième set où il n'a pas perdu le moindre point sur son engagement. Karen Khachanov a retrouvé des couleurs dans la troisième manche, profitant aussi de la nervosité de son adversaire pour se relancer. Mais l'embellie n'a pas duré. Et Casper Ruud a su serrer sa garde dans le quatrième set pour infliger au Russe sa... 19e défaite consécutive face à un membre du top 10.

Tour d'Espagne: Mads Pedersen s'adjuge la 19e étape Image: KEYSTONE/AP/Angel Fernandez Le Danois Mads Pedersen a remporté la 19e étape du Tour d'Espagne, longue de 138,3 km, autour de Talavera de la Reina. Le maillot vert a ainsi fêté sa 3e victoire dans cette édition de la Vuelta. Le coureur de la Trek-Segafredo, sûr de sa force, n'a eu aucun mal à s'imposer devant l'Anglais Fred Wright et le Belge Gianni Vermeersch, au terme d'une étape plutôt tranquille qui n'a rien changer au classement général. Le maillot rouge est toujours solidement accroché sur les épaules du Belge Remco Evenepoel (Quick-Step), à deux jours de l'arrivée à Madrid. Il lui reste une très grosse étape à négocier samedi, mais son avance de 2'07 sur l'Espagnol Enric Mas devrait lui permettre de gérer cette 20e étape. Les coureurs de l'équipe Ineos Grenadier portaient un crêpe noir vendredi suite au décès de la reine d'Angleterre, Elizabeth II, jeudi soir.

La Suisse face au Pays de Galles ou la Bosnie en barrage Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO L'équipe de Suisse dames affrontera à domicile au 2e tour des barrages de la Coupe du monde 2023 le mardi 11 octobre le vainqueur du match entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine. Galloises et Bosniennes se seront affrontées cinq jours auparavant pour le 1er tour des barrages en vue d'une qualification pour le Mondial 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Suissesses semblent avoir bénéficié d'un tirage au sort favorable. Au classement FIFA, la Suisse figure au 21e rang tandis que le Pays de Galles (30e) et surtout la Bosnie-Herzégovine (63e) sont classés bien plus loin. La sélection nationale dames n'a encore jamais perdu contre les Galloises. Quatre victoires et un nul (0-0) lors du dernier duel il y a quatre ans à la Coupe de Chypre. Elle n'a jamais affronté la sélection bosnienne. Uun succès dans le barrage garantirait presque à la Suisse un billet pour une deuxième participation à la Coupe du monde après 2015. Seuls deux des trois vainqueurs du 2e tour des barrages seront directement qualifiés pour le tour final du 20 juillet au 20 août 2023. La Suisse grâce à ses bons résultats en qualification devrait toutefois être épargnée par l'ultime barrage intercontinental, qui attribuera la dernière place au Mondial. Nyon. Tirage des barrages européens pour la Coupe du monde dames 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. 1er tour (6 octobre); Ecosse - Autriche, Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine, Portugal - Belgique. 2e tour (11 octobre): Vainqueur de Portugal/Belgique - Islande, vainqueur Ecosse/Autriche - Eire, Suisse - vainqueur Pays de Galles/Bosnie-Herzégovine. Les équipes vainqueures du 2e tour qualifiées pour la Coupe du monde ou pour un barrage intercontinental.

Les matches de Premier League du week-end reportés Pas de matches sur les pelouses britanniques ce week-end. Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Tous les matches de Premier League anglaise du week-end ont été reportés, en signe de respect après le décès de la reine Elizabeth II jeudi, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué vendredi. "Lors de notre rencontre ce (vendredi) matin, les clubs de Premier League ont rendu hommage à sa majesté la reine Elizabeth II," a rapporté la Premier League dans son communiqué. "En honneur de sa vie extraordinaire et de sa contribution à la nation, et en signe de respect, la journée de Premier League de ce week-end sera reportée, y compris la rencontre de lundi soir", ont annoncé les organisateurs. La Premier League a pris cette décision alors même que le gouvernement britannique a indiqué que le report de compétitions sportives n'était pas obligatoire en cette période de deuil national. Toutes les rencontres des divisions inférieures professionnelles et du championnat féminin ont également été ajournées. Plusieurs autres événements sportifs prévus vendredi et ce week-end ont été annulés, toujours en signe de respect pour la reine Elizabeth II. Les responsables des courses hippiques britanniques ont suspendu les compétitions après le décès de la monarque britannique, qui a manifesté une passion intense pour ce sport tout au long de sa vie. De même la fédération écossaise de rugby a décidé de suspendre toutes les compétitions nationales prévues ce week-end, dont le match de préparation au Mondial de l'équipe féminine face à l'Espagne programmé dimanche. Le Tour de Grande-Bretagne écourté Avant cela, l'England and Wales Cricket Board (ECB) avait déclaré que le match de vendredi entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud n'aurait pas lieu. Le championnat PGA de Wentworth, près de Londres, a lui été suspendu jeudi soir lorsque la nouvelle du décès de la reine de 96 ans a été annoncée et il a ensuite été confirmé qu'il n'y aurait pas de match vendredi. Le Tour de Grande-Bretagne cycliste, qui devait s'achever dimanche sur l'île de Wight, a été entièrement annulé après la cinquième étape de jeudi. En revanche, le match de football de Manchester United en Ligue Europa contre la Real Sociedad a bien eu lieu, mais une minute de silence a été observée avant le coup d'envoi et les joueurs ont porté des brassards noirs.

La lutte pour le maintien, l'autre enjeu de la fin de saison Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon C'est l'autre grand enjeu de la fin de saison et il crispe une partie du peloton: plusieurs équipes luttent pour leur maintien dans le World Tour, la première division du cyclisme. Un système complexe et souvent décrié régit l'élite du cyclisme. Certains s'y préparent depuis des mois: les Mondiaux sur route, du 18 au 25 septembre en Australie, sont un rendez-vous incontournable. Pourtant, plusieurs coureurs majeurs n'y seront pas. Interdits de voyage par leur équipe professionnelle qui préfère les voir multiplier les courses d'un jour et chasser les points UCI nécessaires pour se maintenir parmi les dix-huit formations de l'élite. Fin 2019, l'Union cycliste internationale a mis en place un classement général basé sur le cumul des points remportés sur les courses professionnelles, de la plus prestigieuse à la plus modeste. A l'heure du bilan, calculé sur les trois dernières saisons, les équipes les moins bien classées sont rétrogradées à l'échelon inférieur, les ProSeries, pour les trois prochaines années. L'enjeu est important: être membre du World Tour offre une participation automatique aux plus grandes courses. Descendre vous expose à perdre des contrats de sponsors ainsi que des coureurs. A ce stade, Lotto Soudal et Israel-Premier Tech naviguent en zone rouge. Alpecin-Deceuninck et Arkéa Samsic, actuellement en deuxième division, sont prêts à les remplacer. Movistar, BikeExchange, EF Education voire Cofidis restent sous la menace. "De la folie pure" Fin octobre, le verdict tombera. Et la tension monte, ainsi que les critiques par rapport à un classement qui obnubile les structures concernées par une éventuelle descente. Quitte donc à empêcher leurs coureurs d'aller aux Championnats du monde qui distribuent certes des points (600 pour le vainqueur, 475 pour le deuxième, etc...) mais mobilisent les coureurs pendant une semaine au moins à cause du déplacement et du décalage horaire. Plutôt que d'aller chercher fortune en Australie, ces formations préfèrent enquiller les courses, en Europe surtout, devant un plateau moins relevé la plupart du temps. C'est le programme qui attend par exemple le leader de la Cofidis, Guillaume Martin. "Cofidis attend que je sois présent pour scorer. Un voyage en Australie forcément long, avec le décalage horaire, risque de faire pâtir mon équipe", a-t-il confié au podcast Bistro vélo. Dans la même veine, l'équipe de Belgique sera privée aux Mondiaux des coureurs de l'équipe Lotto et le sélectionneur espagnol déplore que seuls deux des huit coureurs qu'il avait en tête sont disponibles. Le vénérable Alejandro Valverde, 42 ans, pourrait ainsi être privé d'une ultime tentative pour le maillot arc-en-ciel, afin d'aider son équipe Movistar à assurer le maintien. Eusebio Unzué, le manager de Movistar, a fait part de son exaspération dès juin: "c'est de la folie pure, il faut réformer ce système", a-t-il dit au site spécialisé Cyclingnews. Au coeur des critiques: la répartition des points et le fait que les courses de deuxième, voire troisième niveau récompensent parfois davantage qu'une épreuve renommée. Calculs d'épicier Si le Tour de France rapporte 1000 points au vainqueur du classement général, une victoire d'étape, aussi prestigieuse soit-elle, n'apporte ainsi "que" 120 points et une sixième place rien du tout (seuls les 5 premiers d'étape sont récompensés). A comparer avec la Polynormande, course d'un jour de la Coupe de France, où un succès permet d'empocher 125 points et une 6e place encore 40 points. "Essayez d'expliquer ca aux supporters d'autres sports, ça ne fait aucun sens", dénonce Unzué. Plusieurs coureurs ne ménagent pas leurs critiques non plus à l'image de Michael Woods qui regrette que le poids accordé aux petites courses "encourage une manière de courir bizarre" avec des calculs d'épicier pouvant frôler l'absurde. Certains coureurs déplorent aussi que le classement sur trois ans ait été maintenu malgré la pandémie du Covid. Dans ces conditions "mettre en péril l'avenir d'équipes vieilles de plusieurs dizaines d'années" n'est "tout simplement pas juste", a fustigé Tao Geoghegan Hart, vainqueur du Giro en 2020. Mais tout le monde ne partage pas ces critiques. Et renvoient au spectre d'une ligue fermée sclérosée qui décourage les prétendants à la montée et les investisseurs.

Aucune interpellation après les affrontements entre supporters Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Il n'y a eu aucune interpellation jeudi soir, après les affrontements entre supporters de Nice et de Cologne, à l'Allianz Riviera, avant le coup d'envoi de la rencontre de Ligue Europa Conférence. "Il n'y a pas eu d'interpellation, mais des enquêtes seront diligentées avec notamment un travail d'analyse de la vidéo" pour identifier les supporters responsables, a indiqué vendredi à l'AFP le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme. Au total 32 personnes, dont deux policiers et un stadier, ont été blessées jeudi soir, lors des violents affrontements entre supporters des deux clubs, dans les tribunes du stade niçois. Ces affrontements ont entraîné le report du coup d'envoi du match de près d'une heure, de 18h45 à 19h40. Ce bilan de la préfecture n'avait pas évolué vendredi matin. Parmi les quatre supporters hospitalisés se trouve notamment un supporter parisien "très alcoolisé" infiltré parmi les fans du club allemand et victime d'une chute de 5 mètres entre deux niveaux des tribunes, avait révélé la préfecture des Alpes-Maritimes jeudi soir. Son pronostic vital n'est plus engagé, a-t-on confirmé vendredi matin de même source. "Ce sont les Allemands qui ont chargé", avait affirmé dès jeudi soir la préfecture. De fait, une heure avant le coup d'envoi du match de cette 1re journée de Ligue Europa Conférence, la plus petite des trois Coupes d'Europe, ce sont plusieurs centaines de supporters cagoulés aux couleurs du club de Cologne, sur les plus de 8000 présents dans la tribune Ray, qui ont envahi la tribune présidentielle, ou tribune Ségurane, pour aller en découdre avec les supporteurs niçois, installés eux en tribune populaire sud, ont constaté des journalistes de l'AFP dans le stade. Les supporters en sont venus aux mains, parfois armés de fauteuils ou de barres de fer arrachées dans le stade. Facture adressée au club allemand Selon la préfecture, 650 policiers et gendarmes avaient été déployés jeudi pour assurer la sécurité autour de ce match, ainsi que 600 stadiers au sein de l'Allianz Riviera. "Nous allons faire le point avec @Interieur_Gouv sur les faits et responsabilités derrière les graves incidents de ce soir à Nice et cette violence inacceptable que nos forces de l'ordre mobilisées autour du préfet et du maire mettent tout en oeuvre pour finir de juguler", avait twitté mercredi en fin de soirée la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. "Je déplore les comportements inciviques et scandaleux des supporters de @fckoeln et le non respect de la ville qui les accueille de manière généreuse et fraternelle. Nous adresserons les factures liées aux dégradations et au nettoyage des espaces publics au club de Cologne", avait twitté de son côté jeudi soir le maire de Nice, Christian Estrosi.

Le frère du footballeur se dit "totalement étranger" aux extorsions Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Mathias Pogba se dit "totalement étranger" aux extorsions dénoncées par son frère, Paul Pogba, qui font l'objet depuis une semaine d'une information judiciaire confiée à deux juges d'instruction. "Compte tenu de l'évolution de l'affaire et de son retentissement médiatique, Mathias Pogba tient à indiquer avec force qu'il est totalement étranger à toute manoeuvre d'extorsion à l'égard de son frère, Paul Pogba", écrit Me Richard Arbib, avocat de Mathias Pogba. "Il est clair que les difficultés éprouvées par la famille Pogba sont la résultante de menaces extérieures dont la justice, désormais saisie, prendra la mesure", ajoute-t-il. "Mathias Pogba, qui aspire plus que tout à apaiser la situation avec son frère, réservera dorénavant sa parole aux juges d'instruction en charge de ce dossier, le cas échéant", poursuit Me Arbib. Dans une plainte déposée le 16 juillet auprès du parquet de Turin, Paul Pogba dénonce des tentatives d'extorsion entre mars et juillet 2022 se chiffrant à plusieurs millions d'euros. Cette plainte a entraîné l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris le 3 août, puis d'une information judiciaire le 2 septembre pour notamment extorsion avec arme, enlèvement ou séquestration en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. L'affaire a été révélée au grand jour avec la publication le 27 août d'une vidéo énigmatique de Mathias Pogba, lui-même footballeur professionnel, qui promettait des "révélations" sur Paul. La star de l'équipe de France de football a raconté lors de sa première audition avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes encagoulés, armés de fusils d'assaut, lui reprochant de ne pas les avoir aidés financièrement, selon France Info. Paul a reconnu Mathias Une somme de 13 millions d'euros lui aurait été réclamée et il assure avoir versé 100'000 euros. Il avait alors affirmé avoir reconnu son frère aîné Mathias parmi les suspects. Lors d'une autre audition, il a estimé auprès des enquêteurs que son frère Mathias était "sous la pression" des personnes voulant lui soutirer de l'argent. Dans cette affaire, le nom de la star du football français Kylian Mbappé apparaît aussi, à son corps défendant: Paul Pogba a expliqué aux enquêteurs que "ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lequel il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort" à l'attaquant du PSG, ce que le joueur de la Juve dément.