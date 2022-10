Ritschard sacré à Hambourg ++ Varane blessé

Super League: Bâle domine Winterthour Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle s'est un peu relancé en Super League. Lors de la 13e journée, les Rhénans ont battu Winterthour 3-1 pour enlever un peu de pression sur les épaules de l'entraîneur Alex Frei. Le FCB a marqué par Comas (2e/8e) et Fink (58e). Sur ces trois réussites, la passe décisive est venue des pieds de Males. Grâce aux deux premiers buts tombés rapidement, le FCB a pu passer un après-midi relativement tranquille face à un adversaire assez limité, qui a sauvé l'honneur dans les arrêts de jeu par Seiler.

Ritschard remporte la finale 100% suisse, sur abandon Image: KEYSTONE/AP/JOHN MINCHILLO Alexander Ritschard (ATP 216) a remporté la finale 100% suisse du Challenger ATP de Hambourg en profitant de l'abandon de Henri Laaksonen (ATP 182). Le Zurichois cueille ainsi à 28 ans son premier trophée dans un tournoi de cette catégorie. Ce sacre lui permettra de gagner environ 45 places dans la hiérarchie. Henri Laaksonen, qui avait servi pour le gain du premier set à 5-4 avant de perdre trois jeux de suite, a quelque peu gâché la joie de son compatriote. Le Schaffhousois a jeté l'éponge avant de devoir faire face à une balle de match, alors qu'il était mené 7-5 6-5 30/40 sur son service... Mais cette saison est bien celle de l'éclosion pour Alexander Ritschard, qui représentait encore les Etats-Unis l'an dernier. Le Zurichois a fêté son premier succès sur l'ATP Tour, en juillet à Gstaad, et disputé ses premiers matches en Grand Chelem (à Wimbledon et à l'US Open), avant de s'offrir dimanche son plus beau titre. Cette finale était la deuxième finale 100% suisse de l'histoire sur le front des Challengers, antichambre du circuit ATP. La première s'était déroulée en 1989 à Nyon, où le futur champion olympique Marc Rosset avait battu Roland Stadler en finale.

Un 12e succès en Coupe du monde pour Odermatt Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marco Odermatt a repris là où il s'était arrêté ce printemps. Vainqueur du dernier géant de l'exercice précédent en mars à Méribel, le Nidwaldien s'est imposé dans sa discipline fétiche dimanche à Sölden en ouverture de la saison 2022/23. Le patron du ski mondial masculin, qui avait déjà triomphé douze mois plus tôt sur le glacier du Rettenbach, a signé ainsi son neuvième podium consécutif en Coupe du monde de géant après son sans faute de 2021/22 (8/8). Sans compter son sacre olympique de Pékin. Dimanche, Marco Odermatt (25 ans depuis le 8 octobre) a frappé fort en devançant de 0''76 son dauphin Zan Kranjec, 3e après le premier tracé à 0''69. Le vainqueur du dernier gros Globe de cristal a pourtant commis une grosse faute sur le second parcours. Meillard 7e Mais sa confiance, quasi inébranlable, et son talent lui ont permis de ne pas tergiverser. Marco Odermatt a maîtrisé son sujet dans les passages les plus techniques pour s'offrir une 12e victoire en Coupe du monde, la huitième en géant, et un 30e podium pour son 99e départ sur le Cirque blanc. Derrière Zan Kranjec, le podium est complété par le Norvégien Henrik Kristoffersen (3e à 0''97), qui a donc brillé pour ses débuts avec la nouvelle marque de skis de Marcel Hirscher. Quatrième de la première manche, le Neuchâtelo-Valaisan Loïc Meillard a pour sa part reculé au 7e rang final, à 1''19 de Marco Odermatt. Une première pour Livio Simonet En l'absence de Justin Murisier, pas suffisamment remis après son opération d'une hernie discale, deux autres Suisses ont terminé dans le top 30. Gino Caviezel a manqué le coche et doit se contenter d'une modeste 21e place. Livio Simonet, 25e avec le dossard 44, a quant à lui obtenu ses premiers points en Coupe du monde.

Varane blessé, l'ossature de la France fragilisée Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY À un mois de son premier match au Mondial, l'équipe de France s'inquiète pour Raphaël Varane, sorti blessé et en larmes samedi. Il s'agit d'un nouveau coup dur après le forfait de N'Golo Kanté et l'incertitude entourant Paul Pogba, autre pilier influent du titre de 2018. Les soucis d'infirmerie polluent l'atmosphère des Bleus à l'approche de leur entrée en lice, le 22 novembre à Doha contre l'Australie, et le sélectionneur doit se demander s'il est maudit. Didier Deschamps pourra-t-il cocher le nom de Varane dans sa liste de mondialistes? Le défenseur central de Manchester United s'est blessé aux ischios-jambiers (arrière de la cuisse), selon son entourage, sur la pelouse de Chelsea. Il est longuement resté au sol avant de quitter le terrain, en marchant mais en larmes, le visage enfoui sous son maillot ou dans ses mains. Ce type de pépin physique n'est pas inédit pour lui et il peut laisser craindre plusieurs semaines d'absence. Le Red Devil a par exemple raté un mois et demi et neuf matches avec son club pour une lésion similaire de début novembre à fin décembre, la saison dernière. Deschamps catégorique L'ancien taulier du Real Madrid pourrait revivre l'épisode malheureux de l'Euro 2016, manqué à cause d'une blessure à la cuisse gauche. Car Deschamps s'est montré catégorique: tout blessé n'ayant pas pleinement récupéré restera à la maison, peu importe son statut. "Je ne partirai pas avec un joueur, quel qu'il soit, qui ne puisse pas être apte physiquement pour le premier match", a annoncé le sélectionneur mi-septembre, comme ce fut le cas "avec des cadres comme Varane avant l'Euro" il y a six ans. "Là-dessus, je n'aurai pas d'évolution", a-t-il appuyé. Un forfait du Mancunien créerait un grand vide dans le vestiaire tricolore, tant son influence a grandi ces derniers mois. Deschamps a déjà perdu son infatigable milieu récupérateur N'Golo Kanté, opéré des ischios-jambiers et indisponible pour quatre mois, et croise les doigts pour que Paul Pogba, un de ses relais privilégiés dans l'équipe, guérisse à temps de sa grave blessure au genou droit. Inquiétude aussi pour Maignan S'il suit son programme de reprise dans les temps, le milieu de la Juventus Turin a toutefois des chances d'être du voyage à Doha, comme Lucas Hernandez, autre grand blessé sur le retour. Le défenseur du PSG Presnel Kimpembe est aussi espéré rapidement. L'inquiétude est en revanche plus vive concernant Mike Maignan, la doublure officielle d'Hugo Lloris dans la cage. Le gardien de 27 ans s'est de nouveau blessé à un mollet, mercredi, et l'AC Milan estime qu'il ne pourra pas rejouer avec les Rossoneri d'ici à la Coupe du monde.

1re manche: Odermatt en tête du géant de Sölden Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marco Odermatt a frappé fort dès la première manche du géant de Sölden, épreuve d'ouverture de la saison. Vainqueur l'an dernier sur le glacier du Rettenbach, le Nidwaldien a signé le meilleur temps en laissant ses rivaux à plus de quatre dixièmes. Loïc Meillard a pour sa part réalisé le 4e chrono. Présent sur le podium à l'issue des huit géants disputés lors de la Coupe du monde 2021/22, Marco Odermatt a devancé de 0''41 le Norvégien Lucas Braathen (2e) et de 0''69 le Slovène Zann Kranjec (3e). Huitième, Alexis Pinturault pointe déjà à plus d'une seconde du champion olympique 2022 de la discipline. Loïc Meillard peut quant à lui viser le podium. Particulièrement à l'aise sur le haut du parcours, le Neuchâtelo-Valaisan a concédé 0''81 à Marco Odermatt, et 0''12 à Zan Kranjec. Troisième Suisse présent dans le top 15 de la liste de départ, Gino Caviezel (16e) a en revanche manqué son affaire, lâchant 1''70 sur son chef de file. Parti avec le dossard 30, Daniele Sette peut par ailleurs trembler pour sa place en deuxième manche. Le Grison, qui a perdu 2''83 sur Marco Odermatt, occupe le 29e rang après le passage de 40 concurrents. Semyel Bissig (36e) et Fadri Janutin (37e) ont échoué dès la première manche.

Bagnaia vainqueur mais pas encore sacré Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Francesco Bagnaia a remporté dimanche le GP de Malaisie et augmenté son avance sur son dernier rival pour le titre, Fabio Quartararo. Grâce à sa 3e place, ce dernier ménage néanmoins le suspense jusqu'à la dernière manche de la saison, le 6 novembre à Valence. Au classement général, Bagnaia (Ducati) compte désormais 23 points d'avance sur Quartararo (Yamaha), une victoire valant 25 points. L'Italien n'aura donc besoin que de marquer deux points à Valence pour valider son titre, quelque soit le résultat du Français. L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), 10e dimanche à Sepang, et l'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini), 2e de cette course derrière Pecco Bagnaia, ne peuvent en revanche plus viser le titre.

5e défaite de suite pour les Predators Image: KEYSTONE/AP/Peter Klaunzer Nashville a concédé samedi sa cinquième défaite d'affilée en NHL. Les Predators de Roman Josi et Nino Niederreiter se sont inclinés 3-1 face à Philadelphie dans le Tennessee. Les Preds, qui avaient battu San Jose à deux reprises à Prague en ouverture de saison, n'ont donc pas gagné depuis leur retour en Amérique du Nord. Samedi, ils étaient menés 2-0 dès la 19e minute et n'ont inscrit le but de l'espoir (le 3-1 en l'occurrence) qu'à la 58e grâce à Matt Duchene. Capitaine de Nashville, Roman Josi n'a d'ailleurs pas inscrit le moindre point dans les cinq derniers matches. Omniprésent face aux Flyers samedi (29'45'' de temps de jeu, 7 tirs mais un bilan de -2), le défenseur bernois n'avait pas connu de disette aussi longue durant toute sa brillante saison régulière 2021/22 (96 points).

Neymar promet de dédier à Bolsonaro son 1er but au Mondial Image: KEYSTONE/AP/Joan Mateu Parra Neymar a réitéré samedi son soutien au président d'extrême droite Jair Bolsonaro en vue du second tour de la présidentielle au Brésil, le 30 octobre. L'attaquant de la Seleçao a promis de lui dédier son "premier but" à la Coupe du monde en cas de réélection. "Premier but: avec deux mains", a lancé Neymar en référence au "22", le numéro que les électeurs doivent indiquer pour voter Bolsonaro, qu'il mimerait avec les doigts pour célébrer son premier but au Mondial 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre), lors duquel le Brésil entre en lice le 24 novembre contre la Serbie avant d'affronter la Suisse le 28. "La Coupe est proche. Ce serait vraiment merveilleux, Bolsonaro réélu, le Brésil champion et tout le monde heureux", a dit le no 10 de la Seleçao lors d'une transmission en ligne avec le président sortant, en campagne à Sao Paulo. "Ney" avait déjà apporté son soutien à Jair Bolsonaro avant le premier tour du 2 octobre, un soutien rare parmi les footballeurs, qui sont pour la plupart restés silencieux. Neymar et Jair Bolsonaro ont conversé pendant plus d'une demi-heure, sur un ton détendu, mais le joueur du PSG est devenu plus sérieux pour justifier son soutien public, en disant que "les valeurs que le président représente sont semblables" à celles de sa famille et lui. Il a aussi avancé que c'était un geste de remerciement pour le président qui l'avait soutenu publiquement "dans le moment le plus difficile" de sa vie. S'il n'a pas précisé de quoi il s'agissait, en 2019, la superstar avait été accusée de viol et M. Bolsonaro s'était dit convaincu de son innocence. L'affaire a été classée. Une autre lecture Lula avait proposé mardi sur YouTube une autre lecture de ce soutien. "Je pense qu'il a peur que si je remporte l'élection, je saurai ce que Bolsonaro lui a pardonné (au sujet) de sa dette (en matière) d'impôt sur le revenu", a déclaré le candidat de gauche, en riant. "Il est évident que Bolsonaro a passé un accord avec le père" de Neymar, a ajouté l'ex-président (2003-2010), faisant référence aux décisions favorables que le joueur a obtenues dans une affaire d'évasion fiscale au Brésil. Dans une déclaration publiée en ligne, la famille de l'attaquant a rejeté les "fausses" informations, en ajoutant: "Les responsables devront prouver le contraire dans les instances appropriées".

Sainz Jr offre à Ferrari sa première pole à Austin Image: KEYSTONE/EPA/GREG NASH Carlos Sainz Jr (Ferrari) a signé samedi la pole position du GP des Etats-Unis, la troisième de sa carrière en Formule 1. Il a offert à la Scuderia sa toute première pole au circuit des Amériques. L'Espagnol a devancé en qualifications son coéquipier Charles Leclerc. Mais le Monégasque, pénalisé après l'installation de nouvelles pièces sur son unité de puissance, s'élancera dix rangs plus bas à la 12e place. Du coup, c'est le double champion du monde Max Verstappen (Red Bull), auteur du 3e chrono, qui partira en première ligne juste derrière Sainz. Red Bull, qui a appris en préparant cette séance de qualifications le décès à 78 ans de son cofondateur et propriétaire, l'Autrichien Dietrich Mateschitz, peut espérer remporter le titre des constructeurs dimanche. Plusieurs scénarios sont possibles, le plus simple étant que ses pilotes, Max Verstappen et le Mexicain Sergio Perez, qui s'élancera en 9e position, finissent devant Sainz Jr et Leclerc. Une possibilité réelle tant la domination des Red Bull en course est écrasante depuis le début de saison. Affecté par la mort de Dietrich Mateschitz, Verstappen a convenu avoir traversé une fin de journée délicate. "C'est une nouvelle difficile pour tout le monde, pour Red Bull et pour le sport, et pour moi en général", a dit le Néerlandais, vainqueur à Austin l'an passé et qui pourra, s'il s'impose, égaler le record de 13 victoires dans une saison, pour l'heure copropriété des Allemands Michael Schumacher et Sebastian Vettel.

Fribourg a transpiré pour dominer Ajoie Image: KEYSTONE/PostFinance Fribourg-Gottéron a vécu un week-end plein avec deux succès en National League. Après s'être imposé à Ambri, les Fribourgeois ont dominé difficilement samedi un Ajoie sans complexe (4-2). Le dernier arrivé à Fribourg, Victor Rast, s'est mis en évidence avec l'ouverture du score après 74'' de jeu en profitant d'une erreur défensive des Ajoulots. Benoît Jecker a doublé la mise à la 15e en profitant d'un mauvais rebond de Damiano Ciaccio. La suite fut plus laborieuse pour les hommes de Christian Dubé. Les Jurassiens ont même recollé au score au début de la troisième période sur une habile déviation de Philip-Michael Devos (42e). Moins de 2 minutes plus tard, Mauro Dufner transperçait Ciaccio d'un tir masqué par plusieurs joueurs. Menés 3-2 après la deuxième réussite de Devos, les Ajoulots se sont sans doute montrés trop gourmands en sortant leur gardien à près de 3 minutes du terme du temps réglementaire. David Desharnais n'a pas manqué l'occasion d'asseoir le succès fribourgeois dans la cage vide. Avec un quatrième succès lors des cinq derniers matches, Gottéron revient à des hauteurs plus raisonnables au classement (4e). Outre la victoire, les Fribourgeois ont eu le bonheur de retrouver leur attaquant suédois Marcus Sörensen, blessé dès le premier match de Ligue des champions et qui n'avait pas encore joué en Championnat. Le retour de l'ancien attaquant de Djurgarden a poussé son compatriote Jacob De la Rose en tribune. Troisième revers de Lausanne L'embellie lausannoise aura été de courte durée. Les Vaudois ont concédé un troisième revers de rang contre Davos (4-5 tab). Les joueurs de John Fust avaient sans doute pensé avoir fait le plus dur en annihilant une pénalité de 5 minutes infligée à Joël Genazzi, auteur d'une charge à la tête de Wellinger (22e). Mais à peine, les Lausannois s'étaient retrouvés à cinq que Chris Egli inscrivait le 3-1 pour les Grisons avant que le Tchèque Panik ne réduise une nouvelle fois le score 13'' plus tard pour son premier but. Le chassé-croisé s'est poursuivi jusqu'aux tirs au buts. Le Canadien Audette avait arraché le droit de disputer une prolongation pour le LHC avec un but digne du manuel (57e). Dans la "fusillade", Enzo Corvi s'est montré le plus habile en transformant ses deux tirs au but. A Lugano, le réveil de Mark Arcobello a permis aux joueurs du jeune entraîneur Luca Gianinazzi de battre Rapperswil-Jona (6-3). L'Américain a inscrit ses deux premiers buts de la saison. Le Canadien Brent Connolly et le Finlandais Markus Granlund ont également réalisé un doublé. Les Zurich Lions semblent posséder un effectif pour être au minimum... champion. Mais les joueurs de Rikard Gronborg livrent parfois des performances consternantes. Ainsi lors du derby face à la lanterne rouge Kloten, ils ont réussi à se prendre les pieds dans le tapis (1-2). Le néo-promu s'est imposé grâce à des buts de Dario Meyer et du Finlandais Miro Aaltonen. Langnau n'est plus l'équipe sans mordant du début de saison. Les Emmentalois ont remporté contre Zoug (3-1) leur troisième succès lors des quatre derniers matches. En revanche, les Zougois, avec Luca Hollenstein dans les buts, n'y sont plus à l'extérieur avec une troisième défaite de rang. Berne s'est imposé 4-3 ap contre Ambri-Piotta. Ramon Untersander a marqué le but victorieux après 1'29'' de temps supplémentaire. Au début de la prolongation, l'Allemand de Berne Dominik Kahun s'est blessé à l'épaule lors de l'engagement.

Super League: un bon point pour Sion chez le leader Balotelli transforme souverainement un penalty Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Les Young Boys et Sion se sont séparés sur un nul 1-1 dans le choc de la 13e journée de Super League. Cela constitue un bon point pour les Valaisans, pour qui le voyage à Berne est toujours difficile. Les deux réussites de la partie ont été inscrites sur penalty. Les visiteurs ont frappé les premiers par Balotelli (53e), après une faute de Benito sur le remuant Itaitinga. YB a répliqué par Nsame (64e), qui avait été ceinturé dans la surface par Schmied. Les deux équipes ont eu des occasions pour emporter la totalité de l'enjeu. La plus nette est revenue dans les arrêts de jeu au remplaçant bernois Rrudhani, qui tirait au-dessus du cadre du but valaisan. Sion - qui a bien réagi après sa défaite à Winterthour - attend donc toujours un succès à Berne qui le fuit en championnat depuis le... 17 août 1996! A l'époque, l'actuel entraîneur de YB, Raphaël Wicky, évoluait avec les Sédunois. Depuis, en 38 matches, il y a eu 6 nuls et 32 défaites pour le club de Tourbillon.

Equipe de Suisse: Omlin blessé à son tour Jonas Omlin: une blessure qui tombe mal Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Jonas Omlin est sorti sur blessure peu avant la mi-temps lors du match de Ligue 1 entre Montpellier et Lyon. Le gardien suisse semble s'être tordu la cheville gauche, très enflée selon les images TV. Bingourou Kamara a remplacé Omlin dans la cage de Montpellier à la 43e. Cette blessure doit inquiéter Murat Yakin à un mois de la Coupe du monde, d'autant qu'elle arrive après celle qui a récemment touché Yann Sommer.

Bundesliga: le Bayern Munich à un point du leader Union Berlin Musiala ouvre le score pour le Bayern Image: KEYSTONE/AP/Michael Probst Le Bayern Munich et Fribourg ont mis la pression sur Union Berlin lors de la 11e journée de Bundesliga. Les Bavarois ont gagné 2-0 à Hoffenheim, Fribourg l'emportant 2-0 aussi contre Werder Brême. Le Bayern a fait la différence en première mi-temps grâce à des réussites de Musiala (17e) et Choupo-Moting (37e). Le tenant du titre est à un point du leader berlinois, qui jouera dimanche sur la pelouse de la lanterne rouge Bochum. Fribourg, qui a évolué en supériorité numérique dès la 14e, s'est imposé avec des buts de Kübler (56e) et Grifo (80e/penalty) pour revenir à deux points de la tête. Ruben Vargas a inscrit son premier but de la saison avec Augsburg. L'international suisse a signé le 3-0 à la 64e, mais cela n'a pas suffi à son équipe pour gagner. Leipzig a en effet arraché le nul 3-3 en marquant notamment à la 89e et à la 90e.

Wawrinka-Ruud au 1er tour à Bâle Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man Stan Wawrinka (ATP 193) devra sortir le grand jeu au 1er tour des Swiss Indoors de Bâle. Le tirage au sort lui a réservé le finaliste de l'US Open Casper Ruud (ATP 3) comme adversaire. Présent dans le tableau principal grâce à un classement protégé, Stan Wawrinka se mesurera pour la première fois au Norvégien, tête de série no 2 du tableau. Le Vaudois reste sur un échec mortifiant subi au 1er tour à Anvers, où il avait manqué trois balles de match face à Richard Gasquet. Vainqueur du récent tournoi ATP 250 de Sofia mais battu d'entrée à Astana puis à Anvers, Marc-Andrea Hüsler (ATP 62) n'aura pas non plus la tâche facile au 1er tour. Le gaucher zurichois se mesurera au Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 10), tête de série no 3, qui a cueilli le titre à Florence dimanche dernier. Troisième Suisse admis directement dans le tableau final, l'invité Dominic Stricker (ATP 136) retrouvera quant à lui Maxime Cressy (ATP 33) pour son entrée en lice. Le Bernois garde un excellent souvenir de son précédent face-à-face avec l'Américain, qu'il a battu en trois tie-breaks sur le gazon de Stuttgart cet été. Tête de série no 1 du tableau rhénan, le no 1 mondial Carlos Alcaraz en découdra quant à lui avec Jack Draper (ATP 48) au 1er tour. Il s'agira pour le vainqueur du dernier US Open du premier duel avec le talentueux gaucher britannique.