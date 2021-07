Robben range ses crampons ++ Teichmann battue d'entrée à Lausanne

Avec ses nouvelles courses sprint, après quoi court la Formule 1? La Formule 1 teste ce week-end à Silverstone un format inédit en 71 ans d'existence avec, samedi, une course sprint de 100 km qui précédera le Grand Prix dimanche. Au risque de dénaturer celui-ci ? C'est une promesse. Celle d'un "week-end beaucoup plus complet avec trois jours d'intense compétition", développe le directeur sportif de la F1 Ross Brawn, le tout "sans perdre l'intégrité ni la méritocratie" chères à la discipline. Testé à Silverstone, puis à Monza en septembre et lors d'un 3e Grand Prix restant à confirmer (au Brésil si l'événement a lieu malgré la pandémie), le concept offre un avant-goût de la F1 de demain car en cas de succès, il devrait être étendu. Concrètement, ce format fait place à un nouveau triptyque: qualification - sprint - Grand Prix. La qualification classique, habituellement disputée le samedi, est avancée au vendredi. Elle déterminera la grille de départ de la course sprint de 100 km et d'environ trente minutes samedi, qui elle-même définira l'ordre du Grand Prix dimanche. Vendre les vendredis La F1 ne s'en cache pas, elle cherche, selon Ross Brawn, "une meilleure couverture média avec des vendredis qui vont enfin prendre vie". Il est vrai qu'habituellement, peu de spectateurs et téléspectateurs assistent aux essais libres ce jour-là. En Grande-Bretagne, l'horaire même des qualifications, en début de soirée (19h00), a été choisi pour permettre au plus grand nombre d'y assister. Depuis son rachat par les Américains de Liberty Media en 2017, la F1 cherche à rompre sa monotonie, à se moderniser et plaire à un nouveau public, plus jeune, via notamment les réseaux sociaux ou encore la série "Drive to Survive" sur Netflix. "Nous voulons voir si le sprint plaira davantage aux spectateurs, s'il permet de faire venir de nouveaux fans tout en conservant ceux de la première heure", appuie Brawn, ancien patron d'écurie et ex-directeur technique de Ferrari. L'ingénieur britannique sait que cela passera forcément par une réussite sportive: le sprint va "apporter une saveur différente, sans stratégie d'équipes, sans arrêts au stand, sans gestion de carburant; trente minute de course pure avec seulement les pilotes impliqués". Outre le danger de dénaturer la discipline, la F1 court aussi le risque de l'overdose. En proposant une saison record de 23 Grands Prix cette année, et en ajoutant maintenant des courses sprint, le public va-t-il suivre le rythme ?

Arjen Robben arrête définitivement Image: KEYSTONE/EPA ANP/JEROEN PUTMANS Arjen Robben stoppe définitivement sa carrière. L'attaquant néerlandais, hors-norme, se retire à l'âge de 37 ans. Il y a une année, l'ancien international avait quitté le Bayern Munich pour retrouver son club formateur de Groningue. Après une saison difficile, marquée par de nombreuses blessures et seulement sept apparitions sur le terrain, Robben a décidé de quitter la scène du football. "En fin de compte, on doit se montrer franc envers soi-même", précise le Néerlandais dans un communiqué de son club. Robben, qui avait quitté Groningue en 2002, a connu une riche carrière à l'étranger après un passage à Eindhoven, puis Chelsea, le Real Madrid avant un long séjour de dix ans au Bayern. Avec le club bavarois, il a remporté huit titres de champion et une Ligue des champions (2013).

Le patron du CIO se veut rassurant en dépit des inquiétudes Image: KEYSTONE/AP/Rick Rycroft Les mesures anti-Covid aux JO de Tokyo "fonctionnent", a assuré jeudi le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach. L'Allemand a parlé au moment où la capitale japonaise enregistrait un nombre record de nouveaux cas depuis janvier. Par ailleurs, un sportif, récemment arrivé au Japon en prévision des Jeux olympiques (23 juillet-8 août), a été testé positif au coronavirus, ainsi que cinq autres personnes travaillant pour l'événement, ont annoncé jeudi les organisateurs. M. Bach a pour sa part assuré qu'une visite dans la matinée au Village olympique l'avait convaincu que les mesures antivirus étaient "en place et elles fonctionnent". "Nous avons pu voir et nous convaincre que toutes les délégations suivent les règles et soutiennent les règles, parce qu'elles savent qu'il est dans leur intérêt d'être en sécurité", a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike. "C'est dans leur intérêt et en solidarité avec les habitants de Tokyo". Un état d'urgence est de nouveau en vigueur depuis lundi dans la capitale japonaise, où le Covid-19 est en pleine recrudescence avec des craintes de propagation du variant Delta. Bars et restaurants sont appelés à réduire leurs horaires d'ouverture et ne doivent théoriquement pas servir d'alcool. Tokyo a recensé 1308 nouveaux cas de Covid-19 jeudi, dépassant les 1000 cas pour un deuxième jour d'affilée. Le chiffre de jeudi est un record depuis janvier. Judo et rugby Le comité d'organisation de Tokyo 2020 n'a pas donné beaucoup d'informations sur les six personnes testées positives mardi et mercredi, parmi lesquelles quatre sont des résidents du Japon. Les autorités japonaises surveillent d'autres cas. Huit membres du personnel d'un hôtel de Hamamatsu (centre du Japon), où l'équipe de judo du Brésil a pris ses quartiers, ont ainsi été testés positifs, ont annoncé jeudi des responsables sanitaires et sportifs locaux. Ces tests avaient été effectués avant l'arrivée samedi dernier de ces participants aux JO, et aucune des personnes infectées n'a été en contact avec les Brésiliens, ont assuré ces autorités. A Munakata (sud-ouest du Japon), un membre du staff de l'équipe russe de rugby à VII a été testé positif et hospitalisé. Le reste du groupe est désormais confiné dans l'hôtel. En cas de tests négatifs, l'équipe pourra reprendre l'entraînement dès vendredi, selon les autorités locales. Par ailleurs, à Kurume (sud-ouest), huit membres de l'équipe féminine de rugby à VII du Kenya ont été déclarées cas contacts après la découverte d'un cas de coronavirus dans l'avion pris par la délégation. Les tests du groupe kényan se sont révélés négatifs, selon des autorités locales. Avalanche de restrictions Tokyo s'apprête à accueillir des Jeux olympiques à huis clos et avec une avalanche de restrictions pour tous les participants - sportifs, officiels ou encore journalistes venant de l'étranger. Selon l'agence de presse japonaise Kyodo, les organisateurs envisagent d'accueillir moins d'un millier de VIP (officiels et dignitaires étrangers notamment) à la cérémonie d'ouverture des JO le 23 juillet, dans le nouveau stade olympique de 68'000 places. Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach a promis mercredi de "ne faire prendre aucun risque au peuple japonais", alors que l'opinion publique nippone voit toujours dans les JO un potentiel accélérateur de la pandémie dans le pays, peu touché par les premières vagues du Covid-19 avec moins de 15'000 décès officiellement recensés depuis début 2020. Sur plus de 8000 personnes arrivées au Japon entre le 1er et le 13 juillet pour les JO, trois ont été testées positives après leur arrivée et ont été isolées, leurs contacts proches étant également "soumis aux mesures de quarantaine appropriées", avait alors assuré le CIO. Les résidents du Village olympique seront vaccinés à 85% et ce taux est presque de 100% pour les membres du CIO et du personnel des JO arrivant de l'étranger, avait par ailleurs souligné M. Bach.

La Belge Zanevska empêche un duel suisse Jil Teichmann quitte le court battue. Pas de cadeau de Zanevska pour son anniversaire. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Belge Maryna Zanevska a empêché au tounoi de Lausanne la tenue d'un duel suisse au deuxième tour. Elle s'est imposée, en effet, 6-3 2-6 6-2 face à la tête de série no 3, Jil Teichmann (WTA 56). Programmé mardi, puis reportée à mercredi, la rencontre n'avait pu se terminer en raison de la pluie. Les deux joueuses se sont retrouvées jeudi matin alors que le score était de 2-1 pour Zanevska et 30-0 en faveur de la Belge dans la troisième manche sur service de Teichmann. La Biennoise, qui fêtait ses 24 ans, n'a pu égaliser s'est finalement inclinée en 2h15' sur les deux jours. Cette défaite de la mieux classée des Suissesses empêchera donc la tenue d'un duel au deuxième tour contre Stefanie Vögele. L'Argovienne s'est qualifiée mercredi en trois sets contre l'Américaine Francesca Di Lorenzo. Le bilan de Vögele contre Zanevska est maigre. Les deux joueuses se sont affrontées une seule fois il y a six ans sur terre battue à Marseille. La Belge s'était imposée.

Perquisition mercredi à l'hôtel de l'équipe Bahrain à Pau Image: KEYSTONE/EPA/Tim de Waele / POOL Une perquisition a été menée dans la nuit de mercredi à jeudi à Pau à l'hôtel de l'équipe Bahrain engagée dans le Tour de France, a-t-on appris de source proche du dossier. Elle confirme une information du site cyclingnews. Cette perquisition a été menée par les gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp), a précisé cette source à l'AFP. Bahrain, irrésistible depuis le mois de mai, occupe la première place du classement par équipes du Tour de France. Elle a remporté deux victoires d'étape sur la Grande Boucle. Le champion de Slovénie Matej Mohoric s'est imposé dans la 7e étape le 2 juillet au Creusot et son équipier belge Dylan Teuns l'a imité le lendemain dans la 8e étape au Grand-Bornand. Leur équipier Sonny Colbrelli, champion d'Italie au profil de sprinter, s'est, lui, illustré lors de la 9e étape en haute montagne à Tignes, en prenant la troisième place devant bon nombre de grimpeurs. Un autre coureur Bahrain, l'Ukrainien Mark Padun, avait surpris en remportant les deux dernières étapes du Dauphiné, en montagne, début juin. L'équipe a également brillé sur le Giro, où l'Italien Damiano Caruso a pris la 2e place fin mai. Le Bernois Gino Mäder, membre de cette formation, avait remporté une étape au dernier Tour d'Italie. Bahrain est l'une des neuf équipes participant au Tour qui ne font pas partie du Mouvement pour un cyclisme crédible, lancé en 2007 sur la base du volontariat. Le MPCC, en pointe sur l'antidopage, demande à ses adhérents de respecter des règles plus strictes que celles en vigueur.

Lugano conserve Troy Josephs Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le HC Lugano a décidé de conserver son attaquant canadien Troy Josephs pour la saison 2021-2022. Il était arrivé de Viège à la fin du dernier Championnat pour disputer les play-off avec les Tessinois. Josephs (27 ans) avait réussi trois buts et trois assists durant son court séjour - 7 matches - à la Resega. Il complète ainsi la triplette offensive de joueurs étrangers composée des Canadien Mark Arcobello et Daniel Carr ainsi que du Danois Mikkel Boedker.

Des équipes brésilienne et russe font face au Covid-19 Image: KEYSTONE/AP/Takashi Aoyama Au moins huit membres du personnel d'un hôtel japonais hébergeant l'équipe de judo du Brésil ont été testés positifs au coronavirus. Un membre du staff de l'équipe russe de rugby est dans le même cas. S'agissant de l'équipe brésilienne, composée d'une trentaine de personnes, les tests sur le personnel de leur hôtel de Hamamatsu (centre du Japon) avaient été effectués avant l'arrivée samedi dernier de ces participants aux JO de Tokyo (23 juillet-8 août), ont précisé des responsables sanitaires et sportifs locaux. Aucune des personnes infectées n'a été en contact avec les Brésiliens, ont assuré les mêmes autorités. Seuls des employés de l'hôtel dont les tests ont été négatifs interagissent avec cette équipe brésilienne, a déclaré Yoshinobu Sawada, un responsable sportif de Hamamatsu. Un membre de la famille d'un des employés de l'hôtel a également été testé positif. Confinement Ailleurs au Japon, à Munakata (sud-ouest du pays), un membre du personnel de l'équipe olympique russe de rugby à VII a été hospitalisé après avoir été testé positif, a confirmé jeudi un responsable de la municipalité. Cette équipe russe comprenant 16 sportifs et 10 membres du staff avait atterri samedi à Tokyo et n'a pas eu de contacts rapprochés avec d'autres personnes depuis. Le reste du groupe est désormais confiné dans l'hôtel. En cas de tests négatifs, l'équipe pourra reprendre l'entraînement dès vendredi, toujours selon la même source. Trois tests positifs Ces deux incidents séparés surviennent alors que Tokyo s'apprête à accueillir des Jeux olympiques à huis clos et avec une avalanche de restrictions pour tous les participants - sportifs, officiels ou encore journalistes venant de l'étranger. Un état d'urgence est de nouveau en vigueur depuis lundi à Tokyo, où le Covid-19 est en pleine recrudescence. Les bars et restaurants sont appelés à réduire leurs horaires d'ouverture et ne doivent pas servir d'alcool. Mercredi, 1149 cas supplémentaires ont été recensés dans la capitale, un record depuis le 22 janvier. Le président du CIO Thomas Bach a promis mercredi de "ne faire prendre aucun risque au peuple japonais", alors que l'opinion publique nippone voit toujours dans les JO un potentiel accélérateur de la pandémie dans le pays. Sur plus de 8000 personnes arrivées au Japon entre le 1er et le 13 juillet pour les JO, trois ont été testées positives après leur arrivée et ont été isolées, leurs contacts proches étant également "soumis aux mesures de quarantaine appropriées", avait alors assuré le CIO. Les résidents du Village olympique seront vaccinés à 85% et ce taux est presque de 100% pour les membres du CIO et du personnel des JO arrivant de l'étranger, avait par ailleurs souligné M. Bach.

Milwaukee arrache un match étouffant et revient à 2-2 Image: KEYSTONE/AP/Aaron Gash Milwaukee est venu à bout de Phoenix une seconde fois d'affilée mercredi à domicile (109-103) à l'issue un match âpre. Les Bucks reviennent ainsi à 2-2 dans cette finale NBA. Des ballons qui tournent sur le cercle, qui glissent entre les doigts, des retournements de situation comme s'il en pleuvait, ce quatrième match de la finale s'est joué à des détails. Le cinquième aura lieu samedi, en Arizona. Phoenix semblait avoir attrapé la rencontre par le bon bout en début de quatrième quart-temps, prenant neuf points d'avance (85-76) sur un tir à trois points de Cameron Johnson. Mais la cinquième faute de l'arrière Devin Booker, contraint de retourner sur le banc alors qu'il était intouchable jusque-là (38 points à ce moment-là et 42 au final), a relancé Milwaukee. Le contre d'Antetokounmpo Au panache, avec une distribution offensive remarquable, les Bucks sont revenus à hauteur à trois minutes de la fin du temps réglementaire avant de porter l'estocade durant les dernières secondes. Symbole de leur détermination, le contre monumental de Giannis Antetokounmpo sur Deandre Ayton qui s'apprêtait à claquer un dunk à 1'14'' de la fin du match alors que Milwaukee menait 101-99. Le "Greek Freak" a été moins impressionnant que lors des deux précédents matches (42 et 41 points) même s'il a tout de même rayonné (26 points, 14 rebonds et 8 passes décisives). "Il n'a pas été aussi dominant que d'habitude, mais il a pesé par d'autres moyens, et c'est pour ça que nous avons gagné", a déclaré son fidèle lieutenant Khris Middleton sur la chaîne ABC. C'est justement Khris Middleton qui a fait la différence pour la première fois dans cette finale et passé 40 points à la défense des Suns, qui l'a pourtant collé tout le match. Avec son style très terrien et son faux rythme, le numéro 22 a fait parler son basket peu spectaculaire mais perpétuellement dangereux. Il a notamment inscrit 10 points consécutifs dans le quatrième quart. Le récital Booker Après trois matches très enlevés et fluides, ce quatrième volet aura été très haché. La fatigue aussi a semblé s'installer, alors que le compteur approche des 100 matches sur la saison, brouillant la lucidité sur plus d'un choix offensif. Le vétéran Chris Paul (10 points, 5 ballons perdus) a ainsi semblé usé par la défense tout-terrain des Bucks. La défaite in extremis des Suns aura terni la performance de Devin Booker, qui a battu mercredi le record du nombre de points marqués pour une première campagne de play-off. "Book" a donné une véritable leçon de technique offensive mercredi soir. Il s'est néanmoins essoufflé en toute fin de partie, manquant trois de ses quatre derniers tirs.

Le PSG continue de se renforcer Gianluigi Donnarumma: un renfort de poids pour le PSG Image: KEYSTONE/AP/Matt Dunham Le Paris Saint-Germain a officialisé le recrutement jusqu'en 2026 du gardien Gianluigi Donnarumma (22 ans). L'Italien arrive libre en provenance de l'AC Milan. Le club parisien frappe un gros coup en attirant le tout frais champion d'Europe, désigné meilleur joueur du tournoi. Il sera désormais en concurrence avec l'expérimenté Keylor Navas (34 ans). Le PSG n'a pas déboursé la moindre indemnité de transfert. Il avait fait de même avec le défenseur espagnol Sergio Ramos et le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum, en fin de contrat au Real Madrid et à Liverpool respectivement.

Premier succès pour Vögele depuis avril Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Stefanie Vögele a remporté son premier match sur le circuit WTA depuis le mois d'avril. L'Argovienne a battu l'Américaine Francesca Di Lorenzo 3-6 6-2 6-2 au Ladies Open à Lausanne. Depuis plus de trois mois et le tournoi de Bogota, l'attente fut longue pour Stefanie Vögele (WTA 130) pour remporter une rencontre dans le tableau principal d'un tournoi WTA. Et comme la pluie s'est invitée depuis le début de la semaine à Lausanne, l'attente a encore duré deux jours de plus. Au lieu de lundi, Vögele a dû patienter jusqu'à mercredi pour livrer son match du premier tour contre Francesca Di Lorenzo. L'Argovienne de 31 ans a connu également un peu de retard à l'allumage. Elle a perdu la première manche 6-3 contre l'Américaine, classée 31 places derrière elle à la WTA, avant qu'elle ne réagisse à 2-2 dans le deuxième set et qu'elle remporte ensuite dix des douze derniers jeux. Encore la pluie... En huitièmes de finale, elle pourrait rencontrer sa compatriote Jil Teichmann (WTA 56). La Biennoise n'a pas pu finir sa rencontre contre la Belge Maryana Zanevska (WTA 193) en raison de la pluie. Au moment de l'interruption, Zanevska menait 6-3 2-6 2-1 30-0, sur service de la Suissesse. La fin de la partie a été programmée pour jeudi. Mais comme la météo s'annonce une fois encore désastreuse, la patience sera de mise.

Tour de France: le maillot jaune s'impose au col du Portet Tadej Pogacar s'impose au sommet du col du Portet Image: KEYSTONE/EPA Tadej Pogacar (UAE) a gagné la 17e étape du Tour de France au sommet du col du Portet, à 2215 m d'altitude. Le Slovène a ainsi renforcé son maillot jaune de leader. Pogacar, qui a attaqué plusieurs fois dans la terrible montée finale, s'est imposé avec 0'03 d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard et 0'04 sur l'Equatorien Richard Carapaz. Ces deux hommes ont été les seuls à pouvoir suivre le maillot jaune. Pogacar et Vingegaard se sont relayés, alors que Carapaz n'a pas collaboré. Il a lancé une attaque un peu avant la flamme rouge, mais en vain. Le leader de la course tenait absolument à gagner l'étape, ce qu'il a fait avec brio. Cinquième succès d'étape "J'ai essayé plusieurs fois d'attaquer pour gagner seul, mais je n'y suis pas parvenu, j'ai juste sprinté dans les 60 derniers mètres", a constaté le Slovène, qui s'est assis après la ligne pour mieux récupérer. Pogacar (22 ans) a ainsi enlevé son deuxième succès depuis le départ, après le contre-la-montre de Laval (5e étape). Son cinquième dans le Tour, puisqu'il s'était imposé par trois fois l'an passé lors de sa première participation. Il n'avait par contre encore jamais gagné avec le maillot jaune sur les épaules. "L'équipe a tellement travaillé toute la journée, je leur devais bien ça", a-t-il estimé. "C'est un grand bonheur et j'attends l'étape de demain avec impatience". Uran perdant du jour Au général, Pogacar possède désormais 5'39 d'avance sur Vingegaard et 5'43 sur Carapaz. Il se rapproche de plus en plus d'un deuxième succès consécutif dans la Grande Boucle. Deuxième avant cette étape, le Colombien Rigoberto Uran a été le grand perdant du jour. Il recule au 4e rang à 7'17. En ce 14 juillet, les coureurs français ont tenté de s'illustrer. Plusieurs figuraient parmi l'échappée du jour. Le dernier rescapé de celle-ci, Anthony Perez, a été repris à un peu plus de 8 km de l'arrivée. La bagarre entre les favoris s'est concentrée sur la dernière difficulté. Ils n'ont en effet pas bougé lors des ascensions des cols de Peyresourde et de Val Louron-Azet. Le Tourmalet au menu Jeudi, la 18e étape mènera les coureurs de Pau à Luz Ardiden (129,7 km), avec une nouvelle arrivée au sommet. Ils devront auparavant gravir le mythique col du Tourmalet (2115 m), dont le sommet se situera à 35 km de l'arrivée.

Tour de France: les jambes de Marc Hirschi vont "de mieux en mieux" Image: KEYSTONE/EPA Marc Hirschi va mieux après sa chute du début du Tour de France. "Je me suis assez bien remis", a déclaré le Bernois au micro de la SRF avant le départ de la 17e étape. Hirschi (22 ans) s'était blessé à une épaule lors de la 1re étape. Il a serré les dents durant quelques jours, mais a pu continuer. "La forme s'améliore gentiment, les jambes vont de mieux en mieux", a expliqué le Suisse, qui a beaucoup travaillé pour son leader Tadej Pogacar mercredi lors de la grande étape pyrénéenne. Il a notamment dicté le rythme dans la montée du col de Val Louron-Azet avant de finir tranquillement à 23'36 du maillot jaune. De bon augure avant Tokyo Le retour en condition d'Hirschi est de bon augure avant les Jeux olympiques de Tokyo. La course en ligne aura lieu le 24 juillet, soit juste six jours après l'arrivée du Tour de France. Le Bernois sera l'atout numéro un de l'équipe de Suisse, forte de quatre coureurs.

