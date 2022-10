Roberto Bautista Agut sans pitié ++ Un volcan s'éveille

Roberto Bautista Agut sans pitié pour Andy Murray Roberto Bautista Agut toujours aussi solide. Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Stan Wawrinka connaît son adversaire en quart de finale des Swiss Indoors s'il a le bonheur de s'imposer ce soir contre Brandon Nakashima. C'est Roberto Bautista Agut qui se dressera sur sa route. 22e joueur mondial, le joueur de Villarreal s'est imposé très aisément 6-3 6-2 devant Andy Murray (ATP 49). Il a confirmé le succès... 6-0 6-1 remporté en février dernier contre un Ecossais qui a fait son âge - 35 ans - à la Halle St. Jacques. Même s'il a signé le premier break pour mener 2-1, Andy Murray a commis trop de fautes directes pour espérer un meilleur sort contre un adversaire toujours aussi solide. Vainqueur de deux tournois cette année, à Doha et à Kitzbühel, Roberto Bautista Agut reste une valeur sûre. Pouvoir le battre signifie que l'on joue bien au tennis.

Lausanne: longue absence pour Castella Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sorti sur blessure vendredi dernier lors de la rencontre face au FC Thoune, le portier du Lausanne-Sports, Thomas Castella a passé des examens qui ont révélé une fracture déplacée du cubitus. Le gardien vaudois a été opéré lundi. L'opération s'est bien déroulée. Thomas Castella est sorti mercredi de la clinique et a commencé son processus de guérison entouré par l’encadrement médical du club. La durée de son indisponibilité est estimée entre deux et trois mois.

Un volcan s'éveille Image: KEYSTONE/AP / L'EQUIPE Un volcan s'éveille. 35 ans après sa dernière apparition, le Puy de Dôme fait son grand retour au milieu d'autres géants, lors d'un Tour de France 2023 résolument tourné vers la montagne. Visite des cinq massifs de montagnes de l'Hexagone. Un record de trente cols. Près de 56'000 mètres de dénivelé positif. Quatre arrivées au sommet. Et un seul contre-la-montre de 22 km comprenant un raidard mythique: il faudra avoir la socquette légère en juillet prochain! Dévoilé jeudi à Paris, le parcours 2023 prend de la hauteur. Ce n'est pas toujours une garantie de spectacle. Mais au moins cela fait saliver pendant les huit mois qui précèdent le grand départ donné le 1er juillet à Bilbao, deuxième lancement depuis l'Espagne et 25e depuis l'étranger dans l'histoire plus que centenaire de l'épreuve. Le tracé de la 110e édition ressemble à une flèche qui traverse la France en diagonale, du sud-ouest au centre-est, du Pays basque à l'Alsace, délaissant du coup des pans entiers du territoire, au risque de froisser des terres de vélo comme la Bretagne, le Nord et le Sud méditerranéen. Mais les massifs montagneux, il n'en oublie aucun, parcourant successivement les Pyrénées, le Massif Central, le Jura, les Alpes et les Vosges, où une étape comprenant six ascensions propose de faire durer le suspense jusqu'à la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées le 23 juillet. Le retour du col de la Loze S'il ne fallait retenir qu'un grand rendez-vous symbolique, ce serait celui du 9 juillet lorsque le Tour de France renouera avec les pentes redoutables du Puy de Dôme, 35 ans après son dernier passage et 59 ans après le duel légendaire entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor. Le volcan d'Auvergne, qui a célébré des champions comme Coppi, Bahamontes, Ocana ou van Impe, est propice au mythe et le peloton pourrait entrer en éruption ce jour-là, notamment dans les quatre derniers kilomètres à près de 12% de moyenne et sans public, vu l'étroitesse des lieux. Mais il y a bien d'autres endroits pour secouer le Tour 2023. Les coureurs vont escalader des mythes comme le Tourmalet, alors que les Pyrénées sont au menu dès la 5e étape, entre Pau et Laruns, avec les cols de Soudet et de Marie Blanque. Les sprinters, qui pourront se consoler sur les étapes menant à Bayonne, Bordeaux, au circuit automobile de Nogaro ou à Limoges, vont également maudire des sommets plus récents, appelés à devenir de grands classiques. En premier lieu, l'infernal col de la Loze avec ses passages à plus de 20%, découvert en 2020, et qui sera emprunté cette année juste avant la plongée sur Courchevel pour l'étape-reine. Mais aussi le Grand Colombier, juge de paix du Jura, où l'arrivée aura lieu, le 14 juillet, pour la deuxième fois seulement de l'histoire, deux ans après la terrible défaillance d'Egan Bernal. Un seul chrono, dans les Alpes Dans l'ensemble, le Tour 2023, dont la dernière étape partira du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, semble plus que jamais promis à un champion qui aime la grimpette, et ce dès la première étape avec une boucle autour de Bilbao proposant un dénivelé positif de 3300 m. Le seul chrono au programme, entre Passy et Combloux, est placé à cinq jours du dénouement. Il ne fait que 22 kilomètres - au cumul c'est l'étiage le plus bas de l'histoire après les 13 km en 2015 - et passe par la côte de Domancy (2,5 km à 9,4%), où Bernard Hinault avait écoeuré la concurrence dans une ambiance de corrida pour devenir champion du monde en 1980. S'il fallait convaincre le Belge Remco Evenepoel, très à l'aise dans l'exercice chronométré, d'attendre 2024 pour faire ses débuts dans le Tour de France, les organisateurs ne s'y seraient pas pris autrement! Avec d'autres ascensions corsées dans les Alpes (Ramaz, Joux Plane, Forclaz, Croix Fry, Le Bettex), le parcours 2023 semble, à ce stade, dresser d'abord une scène rêvée pour un remake du duel entre Jonas Vingegaard, vainqueur sortant, et Tadej Pogacar, lauréat en 2020 et 2021, qui rêve de prendre sa revanche l'été prochain.

Rikard Grönborg quittera Zurich pour la Finlande Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Rikard Grönborg quittera les Zurich Lions à la fin de la saison 2022/23. Le Suédois de 54 ans aurait accepté une offre de Tappara Tampere selon les médias finlandais. Entraîneur des Lions depuis 2019/20, Grönborg avait un contrat jusqu'à la fin de la saison en cours. Le club précise qu'il voulait attendre et suivre l'évolution du club cette saison avant de lui proposer une éventuelle prolongation. Préférant assurer la suite de sa carrière, le Suédois a répondu favorablement à l'appel d'un autre club, vraisemblablement Tappara Tampere. Triple champion du monde avec la Suède, Grönborg a failli offrir le titre au "Z" la saison passée, mais les Lions ont été battus 4-3 en finale par Zoug alors qu'ils menaient 3-0 dans la série.

Une première victoire à l'extérieur pour Atlanta Clint Capela (de dos) au duel avec Isaiah Stewart. Image: KEYSTONE/AP/Carlos Osorio Atlanta et Clint Capela ont réussi leur première de la saison à l'extérieur. Les Hawks se sont imposés 118-113 à Detroit. Atlanta cueille ainsi une troisième victoire en quatre rencontres. Les Hawks la doivent aux 35 points de Trae Young, l'homme du match. Clint Capela a également apporté sa contribution à ce succès. Avec ses 6 points et ses 10 rebonds, le Genevois a été crédité d'un différentiel de +22, le plus élevé de la soirée. Atlanta tentera de récidiver ce vendredi avec un deuxième match contre les Pistons qui se déroulera encore à Detroit.

Dominic Stricker perd au bout de la nuit Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Déjà victime des horaires improbables du Circuit, Domimic Sticker a perdu au bout de la nuit son 2e tour des Swiss Indoors. Comme Marc-Andrea Hüsler, le Bernois n'est pas passé loin de l'exploit. 129e joueur mondial, Dominic Stricker s'est incliné 7-5 6-7 (3/7) 6-4 devant Pablo Carreno Busta (ATP 15), vainqueur cette année du Masters 1000 de Montréal. Dans la dernière manche, le gaucher a cédé son engagement au cinquième jeu après avoir bénéficié de trois balles de break pour mener 2-0. Malgré l'amertume de cette défate consommée bien au-delà de minuit, Dominic Stricker gardera un très bon souvenir de sa grande première aux Swiss Indoor. Les 45 points qui ont récompensé sa victoire au premier tour devant l'Américain Maxime Crassy le qualifieront très certainement pour le prochain Masters Next Gen de Milan. Et, par ailleurs, le niveau de jeu qu'il a présenté avec notamment un coup droit très percutant est riche de promesses. Très bientôt, Dominic Stricker sera im joueur qui pourra briller lors des pus grands tournois de l'année. Après les éliminations de Marc-Andrea Hüsler et de Dominic Strricker, Stan Wawrinka demeure le seul joueur suisse encore en lice dans le tableau. Il affrontera ce jeudi à 19.00 l'Américain Brendon Nakashima.

L'Inter vole en 8es, Barcelone se contentera de l'Europa League Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort L'Inter a décroché sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue de champions en dominant les Tchèques de Plzen (4-0). Battu 3-0 par le Bayern, le Barça devra se contenter de l'Europa League. La qualification, loin d'être écrite d'avance pour les Lombards dans ce groupe C relevé, s'est accompagnée d'une bonne nouvelle avec le retour gagnant de Romelu Lukaku. Entré en toute fin de match, "Big Rom" a signé le quatrième but milanais, ovationné pour sa première apparition depuis sa blessure à une cuisse, fin août, à quatre semaines du premier match de la Belgique au Mondial 2022. Brouillons au début, les Nerazzurri ont toutefois rapidement remis de l'ordre dans leur jeu et donné le tournis à une défense tchèque. Henrikh Mkhitaryan (35e) et Edin Dzeko (42e) ont montré la voie. Dzeko y est allé de son doublé avant l'entrée de Lukaku qui n'a mis que cinq minutes à trouver le chemin des filets. Au Camp Nou, le Barça n'avait pas franchement le coeur à la fête en connaissant le résultat de l'autre match. Les Bavarois ont donc joué sur du velours pour repartir de Catalogne avec un cinquième succès en autant de rencontres. Sadio Mané a ouvert le score à la 10e avant que Choupo-Moting ne double la mise à la 31e. Lewandowski pensait pouvoir réduire le score sur penalty juste avant la pause face à son ancienne équipe, mais après consultation de la VAR, l'arbitre a refusé ce cadeau à l'attaquant polonais. La VAR a annulé le 3-0 allemand à la 56e pour un hors-jeu au millimètre de Gnabry qui avait pourtant parfaitement enroulé son ballon. Celui-ci est finalement tombé dans les arrêts de jeu. Dans le groupe D, tout est toujours aussi serré après la victoire de l'Eintracht Francfort sur Marseille 2-1 et le nul de Tottenham face au Sporting 1-1. Harry Kane pensait bien avoir donné les trois points à son club en toute fin de partie, mais la VAR l'a vu hors-jeu pour une histoire de millimètres là encore. Tottenham compte 8 points, le Sporting et l'Eintracht 7 et l'OM 6. La dernière journée sera passionnante. Tout est en revanche réglé dans le groupe B où l'Atlético Madrid devra se battre pour une place en Europa League. Vainqueur de Bruges 4-0, Porto a consolidé sa deuxième place et les Colchoneros n'ont pu faire mieux qu'un nul 2-2 contre le Bayer Leverkusen, malgré un penalty dans les arrêts de jeu des arrêts de jeu. Mais Carrasco a vu son essai repoussé par le gardien, puis par la barre sur une tête madrilène. Dans le groupe A pour terminer, plus aucun suspense avec un Napoli invaincu qui a dominé les Rangers 3-0 et Liverpool qui est allé s'imposer sur le même score à Amsterdam face à l'Ajax.

Une simple formalité après la frayeur Image: KEYSTONE/AP/Georgios Kefalas Quarante-huit heures après avoir accusé une grosse frayeur face à Jack Draper, Carlos Alcaraz a déroulé. Le no 1 mondial s'est aisément qualifié pour les huitièmes de finale des Swiss Indoors. L'Espagnol s'est imposé 6-4 6-2 en moins d'une heure et demie devant le Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 35). Même s'il fut mené 2-0 dans la seconde manche, Carlos Alcaraz a parfaitement maîtrisé son sujet pour annoncer en quelque sorte la couleur. Il est venu à Bâle pour tenir tout simplement son rang... Vendredi, Carlos Alcaraz sera opposé au vainqueur de la rencontre entre son compatriote Pablo Carreno Busta (ATP 15) et le Bernois Dominic Stricker (ATP 129).

Jonas Omlin souffre d'une entorse à la cheville Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Jonas Omlin souffre d'une entorse à la cheville gauche et sera indisponible dimanche à Rennes lors de la 13e journée de Ligue 1. Mais il devrait être remis pour aller au Qatar avec la Suisse. Omlin (28 ans) s'est blessé samedi à la 40e minute de jeu lors de la défaite face à Lyon (2-1). L'ancien gardien du FC Bâle, qui a passé des examens lundi, est mis au repos pour une semaine. De quoi rassurer sans doute le sélectionneur Murat Yakin qui attend également de bonnes nouvelles concernant son gardien titulaire Yann Sommer, lui aussi à l'infirmerie. Omlin est le remplaçant de Sommer en équipe de Suisse.

Marc Andrea Hüsler: la réplique espérée Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Marc-Andrea Hüsler (ATP 62) est resté à la porte du plus bel exploit de sa carrière. A Bâle, le Zurichois a vraiment poussé le no 9 mondial Felix Auger-Aliassime dans ses derniers retranchements. Le Canadien de 22 ans s'est finalement imposé 6-7 (3/7) 6-4 6-4 devant le no 1 suisse pour cueillir un neuvième succès de rang. Titré à Florence et à Anvers lors de ces deux dernières semaines, Felix Auger-Aliassime a démontré à la Halle St. Jacques pourquoi Roger Federer le considère depuis des mois comme l'un des joueurs promis à un très grand avenir. Il n'a pas concédé la moindre balle de break sur ses seize jeux de service face à Marc-Andrea Hüsler qui a pourtant pratiqué un tennis de haut niveau. Le gaucher zurichois avait enlevé la première manche grâce à un jeu décisif parfait après avoir sauvé deux balles de set à 5-4 et à 6-5. Il devait malheureusement concéder d'entrée de jeu son service dans la deuxième manche. Le doute ne s'est ainsi pas immiscé bien longtemps dans la tête du Canadien qui devait signer le break décisif du troisième set à 4-4 pour s'offrir un huitième de finale jeudi face au Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 28) et pour rester, surtout, dans une position enviable pour une place au Masters de Turin. Battu pour la troisième fois de suite dans un premier tour après ses défaites à Astana contre Emil Ruusuvuori et à Anvers face à Francisco Cerundolo, Marc-Andrea Hüsler n'a toujours pas gagné un seul match après son titre à Sofia. Mais le public rhénan a compris que sa victoire en Bulgarie n'était pas le fruit du hasard. Avec ses 13 aces, ses 67 % de réussite en première balle, il a développé un jeu agressif qui aurait emporté bien des joueurs mercredi. Sa "malchance" fut de tomber sans doute sur l'homme fort du moment.

Stahl: "Nous sommes fiers, mais nous restons vigilants" Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Président de Swiss Olympic, Jürg Stahl tire un bilan forcément positif de l'exercice sportif 2022, marqué notamment par l'obtention de 15 médailles - dont 7 en or - aux JO d'hiver de Pékin. "Nous sommes fiers, mais nous restons vigilants", souligne-t-il. "A Swiss Olympic, nous nous demandons chaque jour si le sport suisse se porte bien. La réponse est oui", lâche l'ancien conseiller national UDC, présent dans un hôtel de Lausanne mercredi matin pour une rencontre avec les médias romands. "On peut même dire qu'il se porte très bien. Nous avons réalisé de grosses performances sur la scène internationale, notamment aux Jeux de Pékin. Nous étions aussi très présents dans des sports comme la natation (réd: quatre médailles conquises lors des Européens de Rome) et l'athlétisme (réd: six médailles glanées aux Européens, une aux Mondiaux) où la concurrence est très forte", se réjouit-il. "Nous pouvons aussi compter sur des stars comme le hockeyeur Roman Josi. C'en est terminé de l'image du "petit Suisse". Nous avons une nouvelle génération d'athlètes décomplexés, qui travaillent avec acharnement et ont une grande confiance en leurs moyens", poursuit le Zurichois. "Cela montre que l'argent a été particulièrement bien investi", se réjouit-il. Un travail sur le long terme "Le travail effectué par les Fédérations, les clubs et les coaches dans toutes les régions porte ses fruits. Mais c'est un travail sur le long terme. Les succès d'aujourd'hui sont les résultats de plus d'une décennie d'efforts. Des moyens financiers plus grands nous ont permis de professionnaliser le sport suisse dans son ensemble", explique encore Jürg Stahl. Dès 2023, la distribution des fonds générés par les loteries ne sera plus gérée par la Société du Sport-Toto, laquelle a permis à Swiss Olympic de redistribuer quelque 48 millions de francs au sport suisse dans son ensemble, mais par la Fondation suisse pour l'encouragement du sport (FSES). "Le mécanisme sera différent, mais nous sommes prêts pour ce nouveau système", assure Jürg Stahl. Serein, le Zurichois est néanmoins conscient des immenses défis que rencontre le sport suisse dans son ensemble. "On ne recherche de toute manière pas le succès à tout prix. Nous voulons instaurer un environnement qui soit le plus sain possible, avec un fair-play éthique maximal", souligne-t-il. "Le sport est confronté aux mêmes problèmes que la société dans son ensemble, avec la crise du covid, la guerre en Ukraine ou la crise énergétique et leurs répercussions, poursuit-il. Nous sommes fiers, mais nous restons vigilants face à ces différentes problématiques."

Shaqiri à Lugano: rester en forme et se détendre Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay "En pleine forme et reposé", c'est ainsi que Xherdan Shaqiri veut arriver à la Coupe du monde au Qatar. L'international helvétique a déclaré mercredi à Lugano, où il va se tenir en forme, qu'il était très confiant pour les semaines à venir, malgré le manque de compétition. L'équipe de Suisse a dû trouver une solution pour Shaqiri après que son club, le Chicago Fire, a manqué les play-off. Il s'agit maintenant de se maintenir en forme avant de rejoindre le camp d'entraînement avec la sélection. "Je suis content que nous ayons trouvé une solution. Il y avait quand même quelques obstacles", a déclaré Shaqiri lors d'une conférence de presse mardi en présence du directeur de l'équipe nationale Pierluigi Tami et de l'entraîneur de Lugano Mattia Croci-Torti. Le fait que Chicago soit le club partenaire de Lugano a aidé à régler les problèmes d'assurances et à trouver une solution acceptable pour toutes les parties. Après une pause de deux semaines, avec entre autres quelques jours de plage au Mexique, un détour par Manchester et Bâle, Shaqiri est à Lugano depuis lundi. "XS" s'entraîne une fois par jour avec le club tessinois de Super League jusqu'au 13 novembre. Il est toujours agréable de s'entraîner sous la direction d'un autre coach, car il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Le Bâlois n'a posé d'ailleurs aucune exigence. Et Croci-Torti a expliqué qu'il n'avait pas non plus donné d'instructions particulières à ses joueurs, par exemple en ce qui concerne la fermeté dans les duels avec leur hôte de marque. Shaqiri a laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention d'en faire trop au cours des prochaines semaines. Sa préparation en vue de la Coupe du monde comprend également une certaine récupération. "Il est important que je me sente bien", a-t-il souligné. Il ne craint pas de manquer de compétition lors des matches: "J'ai disputé suffisamment de rencontres cette année. Je ne vais rien désapprendre." En ce qui concerne la Coupe du monde qui débute le 20 novembre, il s'est montré prudent. "Je veux regarder match par match", a-t-il déclaré en évoquant les objectifs de la Suisse. Nous devons d'abord passer le difficile premier tour, ensuite tout est possible. Nous pouvons être une équipe surprise de la Coupe du monde."

Décès de Mike Birch, premier vainqueur de la Route du Rhum Image: KEYSTONE/AP/FRANCK PREVEL Le skipper canadien Mike Birch, vainqueur de la première édition de la Route du Rhum, est décédé mercredi à son domicile de Brec'h (Morbihan) à l'âge de 90 ans, a-t-on appris auprès de sa famille. "Il était diminué depuis plusieurs mois. Il est mort tout doucement cette nuit dans son sommeil", a déclaré à l'AFP France Birch, épouse du marin qui avait remporté la Route du Rhum en 1978, avec 98 secondes d'avance seulement sur le Français Michel Malinovsky.

Audi annonce son alliance avec Sauber pour son arrivée en 2026 Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Le constructeur allemand Audi a annoncé mercredi dans un communiqué avoir choisi l'écurie Sauber pour son arrivée en tant que motoriste en Formule 1 en 2026. Cette alliance entre la célèbre marque du groupe Volkswagen et l'équipe suisse était pressentie depuis fin août et l'annonce de la fin du partenariat entre Sauber et son sponsor Alfa Roméo fin 2023.