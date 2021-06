Roger Federer gagne à Halle +++ La République tchèque bat l'Ecosse

Une passe difficile pour Viktorija Golubic Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Viktorija Golubic (WTA 71) n'a pas passé le cap du premier tour du tournoi de Birmingham. Sur le gazon anglais, elle s'est inclinée 3-6 6-2 6-2 devant la Britannique Heather Watson (WTA 70). Brillante en début de saison avec notamment des finales à Lyon et à Monterrey, Vitkorija Golubic traverse une période difficile. Elle a, en effet, été sortie d'entrée de jeu lors de trois des quatre tournois qu'elle a disputés. La Zurichoise sera en lice la semaine prochaine au tournoi WTA 500 d'Eastbourne.

Un retour gagnant sur gazon pour Roger Federer Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler La mission Wimbledon est bien partie pour Roger Federer. Le Bâlois a lancé victorieusement sa saison sur gazon qui doit, dans un monde parfait, la conduire vers un neuvième sacre à Londres. Roger Federer s'est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Halle à la faveur de son succès devant le Bélarus Ilya Ivashka (ATP 90) 7-6 (7/4) 7-5. Après un début de match laborieux - il n'a gagné que deux points sur ses six premiers jeux de relance -, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem a su élever le niveau de son jeu dans le "money time" pour remporter un 69e match dans ce tournoi qu'il a déjà enlevé à dix reprises. Il a toutefois dû attendre le dixième jeu du second set pour se procurer sa première balle de break, qui était d'ailleurs une balle de match. Ilya Ivashka venait la sauver au filet avec l'aide de la bande,mais il devait céder son service à 6-5 sur la quatrième balle de match, Neuf jours après son succès à Roland-Garros face à Dominik Köpfer, Roger Federer a sans doute apprécié cette reprise en gazon en douceur. Il n'avait plus joué sur herbe depuis cette funeste finale de Wimbledon 2019 perdue face à Novak Djokovic malgré deux balles de match en sa faveur sur son service. Mercredi, Roger Federer devra élever le curseur face au vainqueur de la rencontre entre le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 17) et le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 21), finaliste dimanche à Stuttgart devant Marin Cilic. Ces deux hommes peuvent être réellement dangereux.

Euro 2021: la République tchèque s'impose contre l'Ecosse Patrik Schick: deux buts superbes Image: KEYSTONE/EPA/Petr Josek / POOL La République tchèque a pris un départ idéal dans le groupe D de l'Euro 2021. A Glasgow, elle a battu l'Ecosse 2-0 grâce à un superbe doublé de Patrik Schick (42e/52e). Un beau premier but de la tête après un centre de Coufal juste avant le repos, puis un deuxième somptueux - tir lobé pris quasi de la ligne médiane -, l'attaquant du Bayer Leverkusen, âgé de 25 ans, a crevé l'écran à Hampden Park. Mais il n'a pas été le seul Tchèque en vue. Le gardien Tomas Vaclik (32 ans), ancien du FC Bâle, a lui aussi été déterminant en réalisant plusieurs parades de classe, notamment face à Robertson (32e) et Dykes (62e/66e). Les Ecossais, volontaires mais avec certains éléments en-dessous au niveau technique, ont parfois manqué de précision dans leurs frappes. La chance n'a pas été avec eux, comme sur le tir sur la barre d'Hendry (48e) juste avant la fantastique réussite de Schick, qui a parfaitement exploité le fait que le gardien Marshall était loin devant son but. Ce but restera sans doute comme l'un des plus beaux du tournoi.

Belinda Bencic accrochée par une qualifiée Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Belinda Bencic (WTA 12) a lancé victorieusement sa saison sur herbe. La Saint-Galloise s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi de Berlin. Elle s'est imposé 4-6 6-4 7-5 devant Jule Niemeier (WTA 167). Issue des qualifications, l'Allemande de 21 ans a remporté les huit premiers points de la partie pour signifier à son adversaire toute sa détermination. Elle devait toutefois laisser passer sa chance au cinquième jeu du deuxième avec cinq balles de break en sa faveur. Belinda Bencic pouvait "sauver" ce jeu de service et trouver enfin le bon timing pour renverser le cours de la partie longue de 2h12' Sa prochaine adversaire sera la gagnante de la rencontre en la Croate Petra Maric (WTA 25) et l'Américaine Asia Muhammad (WTA 199) qui a battu dimanche Stefanie Vögele dans le tableau des qualifications.

Grégory Hofmann va tenter l'aventure en NHL avec Columbus Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Il y aura un Suisse de plus en NHL la saison prochaine. Grégory Hofmann (28 ans) a en effet signé un contrat d'un an avec les Columbus Blue Jackets. Champion de Suisse avec Zoug ce printemps, Hofmann n'avait jamais caché vouloir aller tenter sa chance outre-Atlantique. Le véloce ailier aura donc désormais l'occasion de faire ses preuves dans l'eldorado que représente la NHL pour tout hockeyeur. Les Columbus Blue Jackets avaient repris en février les droits sur Hofmann qui étaient alors en possession des Carolina Hurricanes. Le club a offert à l'international suisse un contrat one way, qui signifie qu'Hofmann aura un salaire de 900'000 dollars garanti même en cas de rétrogradation en AHL. Le salaire minimum en NHL se situe à hauteur de 700'000 dollars. Dans l'Ohio, Grégory Hofmann retrouvera un compatriote en la personne du défenseur Dean Kukan. Le départ de son attaquant - sous contrat avec le club jusqu'en 2023 - constitue un coup dur pour Zoug. Lors de la saison écoulée, il a marqué 24 buts et donné 31 assists en 51 matches. Avec l'équipe de Suisse, Hofmann a comptabilisé 8 points en autant de rencontres lors du championnat du monde à Riga et a été le meilleur compteur de son équipe.

Buffon va continuer sa carrière, avec un possible retour à Parme Image: KEYSTONE/EPA/ELISABETTA BARACCHI Gianluigi Buffon a écarté toute idée de retraite après son départ de la Juventus en se donnant quelques jours pour trancher son avenir. Il devrait le ramener à son club d'origine, Parme, en Serie B. "Je n'ai pas encore de réponse, je suis en train de mener des réflexions importantes qui, à la fin, m'emmèneront ou à l'étranger, pour disputer la Ligue des champions comme titulaire, ou en Italie", a répondu le légendaire portier italien, 43 ans, au micro de la télévision Mediaset, à l'occasion de l'inauguration de son académie de gardiens de but. "Dans tous les cas, ce sera quelque chose que je n'aurai pas à regretter", a-t-il assuré. Une chose est certaine, a-t-il indiqué: il ne prendra pas sa retraite et il ne refera pas la doublure dans un club, comme il le faisait jusqu'à cette saison à la Juventus. Selon plusieurs médias dont la Gazzetta dello Sport ou le Corriere della Sera, l'option la plus probable est un retour à Parme, relégué en Serie B, avec une place de titulaire et le brassard de capitaine. A la Juventus en 2001 C'est à Parme, en 1995, que Buffon a fait ses débuts en Serie A, à l'âge de 17 ans. Il a remporté avec le club la Coupe de l'UEFA (ex-Ligue Europa) et la Coupe d'Italie en 1999 avant de rejoindre en 2001 la Juventus où il a fait toute la suite de sa carrière, à l'exception d'un passage au Paris Saint-Germain pendant une saison (2018-19). Avec 657 matches, il est le recordman du nombre de matches joués en Serie A.

Fracture de la main pour Jolanda Neff Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La vététiste Jolanda Neff doit faire face à nouveau coup dur. Elle s'est fracturé un os de la main gauche lors de sa chute dans la course Coupe du monde de Leogang dimanche. Malgré sa blessure - survenue au cours de l'avant-dernier tour - Neff a terminé l'épreuve à la quatrième place. La Saint-Galloise a manqué pour 12'' l'accession au podium que l'ancienne championne du monde attend depuis août 2019. Neff avait montré jusqu'à dimanche une progression dans sa forme avec des places 13, 8 et 4 en Coupe du monde. Ce nouveau coup dur aura-t-il une influence sur sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo ? Jolanda Neff ne peut pas encore se prononcer à ce sujet a-t-elle fait savoir par le biais d'une vidéo sur son compte Instragram. La course cross-country dames à Tokyo se disputera le 28 juillet soit dans six bonnes semaines.

Harri Pesonen revient aux Langnau Tigers Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Finlandais Harri Pesonen est de retour aux Langnau Tigers. L'attaquant de 32 ans avait quitté l'Emmental il y a une année pour jouer en KHL. Il a signé un nouveau contrat de deux ans. Après deux premières saisons à Langnau, Pesonen avait tenté sa chance dans le Championnat de KHL. Il a finalement joué 33 matches avec Metallurg Magnitogorsk et 27 parties avec AK Bars Kazan. Le champion du monde 2019 a préféré écourter son séjour en Russie pour revenir dans l'Emmental. "Avec ce retour, nous donnons un signe à l'équipe et à nos supporters", s'est réjoui le directeur sportif du club bernois, Marc Eichmann. En outre, le club de l'Ilfis a complété son staff d'entraîneurs avec l'arrivée du Canadien Dean Fedorchuk, qui a passé les quatre dernières saisons à Fribourg-Gottéron. Il sera l'assistant du nouvel entraîneur Jason O'Leary.

Eriksen, "touché" par le soutien, reste en observation Sorti sur un brancard samedi, Eriksen va bien. Image: KEYSTONE/EPA/Friedemann Vogel Le milieu du Danemark Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque en plein match de l'Euro samedi, va rester en observation à l'hôpital encore au moins lundi. "La moitié de la planète nous a contactés, tout le monde s'est inquiété. Maintenant, il doit seulement se reposer. Il y a avec lui sa femme et ses parents. Il restera en observation encore demain (lundi), peut-être aussi mardi", explique Martin Schoots, cité lundi dans la Gazzetta dello Sport. "Mais en tout cas il veut encourager ses partenaires contre la Belgique", jeudi, ajoute-t-il. "On s'est parlé (dimanche matin). Il a plaisanté, il était de bonne humeur, je l'ai trouvé bien. Nous voulons tous comprendre ce qui lui est arrivé, lui également: les médecins font des examens approfondis, cela prendra du temps", estime l'agent. "Nous avons été en contact avec lui hier (dimanche), nous le sommes aujourd'hui, et ses conditions sont similaires à celles d'hier, stables, bonnes", a confirmé lundi matin un responsable de la communication de la Fédération danoise. "Il est toujours à l'hôpital et il y a des examens pendant la journée", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Helsingor au nord de Copenhague. Dans la Gazzetta, son agent assure avoir senti Eriksen "heureux, parce qu'il a mesuré tout l'amour qu'il y a autour de lui, des messages lui sont arrivés du monde entier". "Il a été particulièrement touché de ceux venus du monde de l'Inter: pas seulement ses coéquipiers avec qui il a parlé dans un +chat+, mais aussi les supporters. Christian ne lâche pas, lui et sa famille tiennent à remercier tout le monde", indique encore Martin Schoots. Samedi, le club milanais où il évolue depuis janvier 2020, son président Steven Zhang, son ex-entraîneur Antonio Conte et le nouveau coach Simone Inzaghi et ses partenaires avaient tous témoigné leur soutien au Danois, âgé de 29 ans, après son impressionnant malaise contre la Finlande. Le Belge Romelu Lukaku, son partenaire en club à Milan mais adversaire du Danemark jeudi, lui avait notamment dédié ses deux buts marqués en soirée contre la Russie.

"Djokovic a écrit l'histoire" s'enthousiasme la presse serbe Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON La presse serbe était unanime pour saluer le succès de Novak Djokovic à Roland-Garros, où il a décroché son 19e trophée du Grand Chelem, relevant que le héros national avait "écrit l'histoire". "Avec cette victoire, Novak Djokovic a écrit l'histoire, devenant le seul joueur de l'ère Open à avoir remporté chacun des tournois du Grand Chelem au moins deux fois", s'est enthousiasmée la chaîne de télévision nationale (RTS). "Lorsque l'on court après l'histoire et les Grands Chelems (...) la pression est un privilège, j'y suis habitué, elle me rend plus fort", a réagi Djokovic sur les ondes de la RTS après sa victoire à Paris. "J'ai beaucoup appris après ces deux jours (la demi-finale contre l'Espagnol Rafael Nadal et la finale contre le Grec Stefanos Tsitsipas, ndlr), il s'agit définitivement d'un des trois meilleurs moments de ma carrière", a-t-il ajouté. "Paris est tombé, Djokovic est le roi du tennis", "Novak est le roi du monde", notaient respectivement de leurs côtés les quotidiens Blic et Vecernje Novosti sur leur Une. Djokovic détient le record du nombre de semaines passées à la place de no 1 du tennis mondial (324), rappellent les médias locaux, suggérant que le champion serbe est désormais lancé sur orbite dans la course au titre du "GOAT" (meilleur joueur de tous les temps). Moins de 48 heures après avoir réussi l'exploit titanesque de renverser le maître des lieux, Rafael Nadal, 13 fois vainqueur à Roland-Garros, en demi-finale, Djokovic a renversé une situation semblant insurmontable alors qu'il était mené deux sets à zéro par Tsitsipas. "C'est sans doute la seule chose qu'il ne nous a pas encore servi en finale de Grand Chelem, revenir après un tel déficit", s'est exclamé le commentateur de la RTS dans le journal du matin. La presse a particulièrement salué le mental de "Nole". "Il n'oublie rien à aucun moment, même après l'effort physique qu'il a investi", note la RTS, relevant que Djokovic avait chaleureusement salué les supporters grecs en dépit de leur comportement à la limite du fair-play pendant le match. La presse, dans son ensemble, ne s'attardait d'ailleurs pas lundi sur l'attitude des supporters du court Philippe-Chatrier envers le champion serbe. Novak Djokovic va désormais se tourner vers ses prochains objectifs: remporter les deux autres Grands Chelems de la saison, à Wimbledon puis l'US Open, et viser la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo.

Küng renonce à défendre son titre de la course en ligne Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Stefan Küng ne défendra pas son titre de champion de Suisse de la course en ligne. Le Thurgovien renonce à participer au Championnat de Suisse dimanche prochain à Knutwil (LU). Le programme entre la fin du Tour de Suisse, qui est terminé dimanche et le départ du Tour de France le 26 juin ne laisse aucune marge à Küng. Le rouleur de l'équipe Groupama-FDJ, qui a remporté le contre-la-montre initial de sa boucle nationale et porté le maillot jaune pendant deux jours, recevra sa deuxième injection de son vaccin anti-Covid cette semaine. "C'est naturellement dommage de devoir abandonner le maillot sans lutter. Mais cet été est vraiment très chargé et je dois me fixer des priorités et m'astreindre encore à un bon bloc d'entraînement afin d'être prêt pour mes prochains grands objectifs", souligne Küng. Toutefois, Küng sera présent mercredi au Chalet-à-Gobet pour le Championnat de Suisse du contre-la-montre. Le champion d'Europe de la spécialité, qui s'alignera aux Jeux olympiques à Tokyo, tentera d'enlever son cinquième titre de rang.

Un huitième succès de rang pour la Seleçao Neymar: un but de plus pour Neymar. Image: KEYSTONE/AP/Eraldo Peres Le Brésil a cueilli la victoire attendue lors du match d'ouverture de la Copa America. A Brasilia, Neymar et ses coéquipiers ont battu le Vénézuéla 3-0. Les buts ont été inscrits par Marquinhos (23e), Neymar (64e) et Gabriel Barbosa (89e). Affaibli par l'absence de huit joueurs touchés par le Covid 19, le Vénézuéla n'avait pas les moyens de s'opposer à la Seleçao qui a remporté un huitième succès de rang, le septième enrichi d'un "clean sheet".

New York s'impose à Tampa Semyon Varlamov: l'homme du match Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Les Islanders ont pris la main en demi-finale des play-off. New York s'est imposé 2-1 à Tampa Bay lors du premier match de la série. Dans l'antre du Champion en titre, les Islanders ont marqué par Mathew Barzal à la 33e et par Ryan Pulock à la 46e. Le Lightning a sauvé l'honneur un brin tardivement par Brayden Point sur une séquence de jeu de puissance à 54'' de la sirène. L'homme du match fut Semyon Varlamov. Auteur de 30 arrêts, le gardien russe a cueilli une quatrième victoire de rang dans ces play-off. A noter que les Islanders s'appuient sur deux gardiens dans ces séries finales avec la titularisation d'Ilya Sorokin lors de cinq rencontres.

Les Suns en finale de la Conférence Ouest Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Emmené par Chris Paul et Devin Boooker, Phoenix s'est hissé en finale de la Conférence Ouest. Les Suns ont remporté 4-0 leur série face à Denver. Phoenix s'est imposé 125-118 dans le Colorado lors de l'acte IV pour attendre le vainqueur de la confrontation qui oppose les Clippers à Utah. C'est la première fois depuis onze ans que les Suns parviennent à ce stade de la compétition. La rencontre a été marquée par l'expulsion au troisième quarter de Nikola Jokic, le MVP de la saison régulière. Le centre des Nuggets s'est rendu coupable d'une faute flagrante sur Cameron Payne. Denver était mené 83-76 à cet instant de la partie. A l'Est, Milwaukee a égalisé 2-2 dans sa série face à Brooklyn. Toujours privés de James Harden blessés, les Nets ont dû déplorer la blessure de Kyrie Irving, touché à la cheville droite lors du deuxième quarter. Kevin Durant s'est alors retrouvé bien seul pour s'opposer à une équipe portée par Giannis Antetokounmpo, décisif avec ses 34 points et ses 12 rebonds.