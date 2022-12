Roman Josi dans l'Histoire ++ Un Tour de France 2024 différent

Accord de principe entre Lionel Messi et le PSG Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Lionel Messi et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord de principe en vue d'une prolongation de contrat. Il porterait sur une saison supplémentaire pour courir jusqu'au 30 juin 2024. L'affaire n'est toutefois pas scellée. La durée précise et le montant du contrat doivent ainsi être affinés dès le retour de vacances du capitaine de l'Argentine, lors d'une réunion avec le président du PSG Nasser Al-Khelaifi et son conseiller football Luis Campos, écrit le quotidien Le Parisien. Lionel Messi avait rejoint l'équipe parisienne en 2021 pour deux saisons (plus une en option) après avoir effectué toute sa carrière professionnelle avec le FC Barcelone jusque-là. Dimanche au Qatar, "La Pulga" ("la puce") a conquis le seul grand titre qui manquait encore à son énorme palmarès, la Coupe du monde, au terme d'une finale au scénario magnifique remportée face à la France aux tirs au but.

Un record qui fera date Image: KEYSTONE/AP/MARK HUMPHREY Roman Josi a écrit l'histoire mercredi soir à Chicago. Buteur et passeur lors du succès 4-2 de Nashville, le Bernois a battu un record qui fera date. Roman Josi est, en effet, devenu le meilleur compteur des Predators avec 567 points pour devancer désormais David Legwand. "Je n'ai jamais rêvé battre ce record lors de mes débuts en NHL. Mais beaucoup de personnes m'ont témoigné d'une très grande confiance au fil des années, explique le capitaine des Predators. Etablir un tel record est un immense honneur". Face à des Blackhawks qui ont concédé une huitième défaite de rang, Roman Josi a signé son septième but de la saison avec un lancer imparable en backhand pour le 3-2 à la 41e. Il devait ensuite adresser une 18e passe décisive pour permettre à Thomas Novak de sceller le score à la 47e. Roman Josi a obtenu la première étoile dans cette rencontre qui a également souri à Nino Niederreiter. Le Grison a inscrit le premier but des Predators à la 10e pour sa onzième réussite de l'exercice. New Jersey renoue avec la victoire A Sunrise, New Jersey a, pour sa part, retrouvé le chemin de la victoire après une série de six défaites. Les Devils se sont imposés 4-2 devant Florida. Auteur de son onzième assist de la saison, Jonas Siegenthaler a brillé au même titre que son gardien Mackenzie Blackwood, qui a réussi 34 arrêts pour sa première titularisation depuis le 3 novembre. Enfin Denis Malgin a gagné pour son premier match avec Colorado. A Denver, l'Avalanche s'est imposé 2-1 devant Montréal grâce à un but de Mikko Rantanen après 1'51'' de jeu dans la prolongation. Aligné durant 16'21'', Denis Malgin était sur la glace lors de la réussite du Canadien inscrite à la 2e minute. Le transfuge de Toronto a évolué au sein du troisième bloc.

Tour de France: de Florence à Nice en 2024 Image: KEYSTONE/AP/THIBAULT CAMUS La 111e édition du Tour de France ne sera pas comme les autres. En 2024, la Grande Boucle s'élancera de Florence pour s'achever à Nice. Ce sera le premier départ depuis l'Italie. La 111e édition du Tour de France ne sera pas comme les autres. En 2024, la Grande Boucle s'élancera de Florence pour s'achever à Nice. Ce sera le premier départ de l'histoire depuis l'Italie. "Le Tour est parti de tous les pays limitrophes de la France. Il est même parti six fois des Pays-Bas qui n'ont pas de frontière commune avec la France. Mais il n'est encore jamais parti d'Italie. Il y a une sorte d'incongruité qui va disparaître", a expliqué Christian Prudhomme. Le directeur du Tour de France est en Italie jusqu'à vendredi pour présenter ce 26e Grand départ de l'étranger, le troisième consécutif après Copenhague en 2022 et Bilbao en 2023. Au total, il y aura trois étapes en Italie pour lancer l'édition 2024. En raison des Jeux olympiques de Paris, l'épreuve se terminera exceptionnellement à Nice avec, comme l'avaient déjà annoncé les organisateurs. Il y aura un dernier contre-la-montre individuel le 21 juillet, cinq jours avant le début des JO dans la capitale. 3700 m de dénivelé pour la première étape La première étape, le 29 juin, reliera Florence à Rimini - "une étape de moyenne montagne voire de montagne avec un dénivelé positif de 3700 mètres", selon Prudhomme. La deuxième, taillée pour les puncheurs, partira de Cesenatico et se terminera sur un circuit final à Bologne en passant par Imola où Julian Alaphilippe a remporté son premier titre de champion du monde en 2020. La troisième, promise aux sprinteurs, ira de Plaisance à Turin. La quatrième étape devrait, elle aussi, prendre son envol en Italie pour arriver ensuite sur le territoire français. "Florence déserte mais si belle" "Partir de l'étranger, non seulement je l'assume, mais je le revendique. Les forces de sécurité françaises seront énormément sollicitées en 2024, donc un grand départ de l'étranger peut aider", insiste Prudhomme. Pour le Tour, c'est aussi l'occasion de célébrer le cyclisme italien, si riche, alors que 2024 marque le centenaire de la première victoire italienne dans la Grand Boucle, celle d'Ottavio Bottecchia en 1924. "Au kilomètre zéro après Florence, on va passer devant le musée Gino Bartali (double vainqueur du Tour de France en 1938 et 1948). On passera aussi devant le lieu où repose Fausto Coppi. Il y aura un départ d'étape à Cesenatico où est enterré Marco Pantani. Il y a un lien évident avec la légende du cyclisme italien et ses champions", souligne le directeur du Tour. Ce Grand départ d'Italie, 70 ans après le premier lancement depuis l'étranger (Amsterdam en 1954), répare donc une anomalie assez inexplicable pour deux pays voisins aussi épris de cyclisme. L'affaire a failli se conclure plusieurs fois, mais, pour différentes raisons, a toujours été retardée. "À la fin du mois de mars 2020, en pleine pandémie, Matteo Renzi, l'ancien maire de Florence et ex-président du Conseil, m'avait envoyé par texto une photo de sa ville avec ce mot : Florence vide, déserte mais si belle. Je n'ai pas oublié mes rêves de Grand départ. Après la pandémie, voyons. Ça a réenclenché le truc", raconte Prudhomme.

Fanny Smith deuxième à un cheveu de Sandra Naeslund Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER Fanny Smith a retrouvé des forces après avoir été malade à Arosa. La Vaudoise a pris la deuxième place de la première course Coupe du monde à San Candido (ITA). Au terme d'une finale haletante, elle a terminé à 5 centièmes de la Suédoise Sandry Naeslund, victorieuse des quatre courses de la saison. Il a donc manqué très peu à Fanny Smith pour retrouver le goût de la victoire en Coupe du monde. La Vaudoise en est privée depuis son succès à Sunny Valley en Russie en mars 2021. Dans le schuss final d'une finale passionnante, la Vaudoise disposait de l'avantage d'une vitesse supérieure. Les deux concurrentes ont semblé se toucher dans le dernier virage. La Suédoise a pu s'imposer à la faveur de sa ligne de trajectoire. La Scandinave a fêté son douzième succès consécutif. Fanny Smith monte pour la première fois de la saison sur le podium. A l'occasion des trois premières courses de la saison à Val Thorens et Arosa, elle avait été handicapée par une grippe. Talina Gantenbein a complété le bon résultat des Suissesses avec une sixième place. Chez les messieurs, seul Jonas Lenherr a passé le cap des huitièmes de finale des quatre Suisses au départ. En demi-finales, une faute d'inattention peu avant l'arrivée lui a coûté sa place en finale et une chance de fêter un deuxième podium cette saison (3e place à Val Thorens). Lenherr s'est finalement classé 8e. Au moins, les quatre Suisses ont échappé à la chute. Au cours du premier mois de compétition, Luca Lubasch, le champion du monde Alex Fiva et le champion olympique Ryan Regez se sont tous déchiré le ligament croisé du genou. A San Candido, c'est l'Autrichien Johannes Rohrweck, deuxième de la Coupe du monde, qui est tombé lourdement et qui a été évacué sur une civière.

Beat Feuz mettra fin à sa carrière après Kitzbühel Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le champion olympique de descente, Beat Feuz mettra un terme à sa carrière après la descente de Kitzbühel le 21 janvier à l'âge de 35 ans. Avec le retrait du Bernois, qui fêtera ses 36 ans en février, c'est un grand de la vitesse qui s'en va. Feuz a gagné, tout au long d'une carrière pas épargnée par les problèmes de santé, tout ce qu'il y avait à gagner. Il avait sans doute vécu le couronnement de sa carrière avec le titre olympique de la descente à Yanqing/Pékin en février dernier. Il y a près de six ans, il avait été sacré champion du monde devant son public à St-Moritz en 2017. Il s'est assuré à quatre reprises le classement général de la descente en Coupe du monde. L'Emmentalois compte seize victoires en Coupe du monde, treize en descente et trois en Super-G.

Mbappé déjà de retour à l'entraînement avec le PSG Image: KEYSTONE/EPA Kylian Mbappé a effectué mercredi à la surprise générale son retour à l'entraînement avec le PSG, 3 jours à peine après la défaite de l'équipe de France en finale du Mondial 2022 contre l'Argentine. Le PSG avait dans un premier temps diffusé des images sur son compte Twitter montrant l'attaquant sortir d'un van et s'engouffrer dans les locaux du centre d'entraînement situé à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Le tweet est accompagné de la mention "Kylian Mbappé de retour à l'entraînement ce mercredi". Interrogé par l'AFP, le club a confirmé que le joueur reprenait bien les séances avec le PSG. Ce retour est une véritable sensation puisque les joueurs parisiens concernés par la Coupe du monde étaient censés bénéficier d'au moins dix jours de repos avant de rejoindre leurs coéquipiers en club. Le retour de Mbappé, meilleur buteur du Mondial (8 buts) et auteur d'un triplé en finale, était ainsi attendu plutôt à partir du mois de janvier 2023. Le joueur, apparu très marqué par la défaite des Bleus face à l'Argentine, a visiblement souhaité hâter ses retrouvailles avec le terrain, au lendemain de son 24e anniversaire. La suite du programme de Mbappé n'a pas été précisée par le PSG, qui sera opposé à Strasbourg, le 28 décembre pour la reprise de la Ligue 1 au Parc des Princes, puis à Lens le 1er janvier.

Sorti de prison, Becker reconnaît sa culpabilité Image: KEYSTONE/DPA/UWE ANSPACH L'ex no1 mondial de tennis Boris Becker a reconnu être "coupable" des faits de fraude financière qui l'ont conduit en prison, un expérience, au cours de laquelle il dit avoir craint pour sa vie. "J'ai appris une dure leçon. Une leçon très coûteuse. Très douloureuse", a affirmé la star allemande, triple vainqueur de Wimbledon, sur la chaîne de télévision Sat.1. Il s'agissait de sa première interview depuis sa sortie de détention la semaine dernière après huit mois de détention au Royaume-Uni. "Bien sûr que j'étais coupable", a reconnu le sextuple vainqueur de tournois du Grand Chelem. Lors de son procès, il avait plaidé la naïveté ou l'erreur de jugement. La cour avait durement critiqué son manque d'acte de contrition. Fondant plusieurs fois en larmes, l'ancien champion a raconté, dans le détail, son quotidien carcéral, fait de "faim" et de "danger extrême", et de "cours d'anglais et de mathématiques" donnés à ses codétenus. "En prison, tu n'es personne. Tu n'es qu'un numéro. Le mien était A2923EV", a-t-il ajouté. L'ancien tennisman a confié avoir eu plusieurs fois peur pour sa vie, notamment lorsqu'un codétenu a menacé de le tuer, avant que "d'autres prisonniers" n'interviennent. L'ex-champion de tennis de 55 ans a retrouvé la liberté le 15 décembre après avoir purgé une peine de prison pour des infractions financières, principalement une faillite frauduleuse. Il a immédiatement pris le chemin du retour en Allemagne. "La prison a été une bonne chose pour moi. On a le temps de beaucoup réfléchir (...) Toutes ces années, j'ai fait de nombreuses erreurs, eu de mauvais amis, je ne me suis pas assez bien organisé", a-t-il assuré. Boris Becker, qui vivait au Royaume-Uni depuis 2012, avait été condamné en avril pour avoir dissimulé ou transféré illicitement des centaines de milliers d'euros et de livres sterling pour ne pas régler ses dettes après avoir été déclaré en faillite. Il avait été condamné à deux ans et demi de prison par un tribunal londonien mais n'a purgé que huit mois. Miami voire Dubaï L'ancien sportif ne compte pas rester en Allemagne : "Peut être Miami", a-t-il évoqué, affirmant aussi être "un grand fan de Dubaï". Cette interview n'est que la première étape du retour médiatique de l'ancien champion, qui devrait être le héros d'un documentaire présenté hors concours à la prochaine Berlinale, le festival international du film de Berlin. Le synopsis de ce film, réalisé par le cinéaste britannique oscarisé Alex Gibney, promet de raconter l'histoire d'un "jeune talent qui a conquis Wimbledon et, après avoir enflammé un pays, est tombé avec la même grandeur".

Une deuxième étoile pour Kevin Fiala et Timo Meier Kevin Fiala peut avoir le sourire. Il a, en effet, inscrit un but magnifique. Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Kevin Fiala a été le seul Suisse victorieux mardi soir en NHL. Le Saint-Gallois a marqué lors du succès 4-1 de Los Angeles face à Anaheim. Les Kings ont cueilli un troisième succès de rang pour consolider leur deuxième place de la Pacific Division. Kevin Fiala a signé le 4-1 à la 51e minute pour son dixième but de la saison avec un backhand en conclusion d'un superbe mouvement. Sa performance a été récompensée par la deuxième étoile. Avec 35 points, Kevin Fiala demeure le meilleur compteur suisse de la NHL. Il devance de 3 longueurs Timo Meier. L'Appenzellois a inscrit un but et a délivré un assist lors de la défaite 7-3 à domicile de San Jose face à Calgary pour cueillir également la deuxième étoile.. A noter que Timo Meier et ses coéquipiers étaient menés 2-0 après seulement... 30 secondes de jeu. A l'Est, New Jersey a concédé une sixième défaite de rang pour céder la première place de la Metropolitan Division. Les Devils se sont inclinés 4-1 à Raleigh face à Carolina. Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont vécu une soirée encore bien frustrante si l'on sait que les Devils ont adressé 40 tirs vers la cage adverse contre 20 pour Carolina. "Nous avons tout donné ce soir, souligne le capitaine Nico Hischier. Mais une fois de plus, nous nous battons nous-mêmes. Ce n'est plus tolérable."

Genève-Servette, vainqueur, conserve sa place de leader Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Genève-Servette a conservé sa place de leader de National League grâce à succès 4-3 chèrement acquis sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers. Bienne, vainqueur 3-2 de Davos, reste dans son sillage. Les Genevois ont sué pour revenir avec la totalité de l'enjeu sur une glace qui lui réussit peu depuis des années. Ce fut le match des contrastes à l'image de Daniel Winnik auteur de deux buts et de deux assists mais qui s'est également retrouvé à trois reprises sur le banc des pénalités. Les hommes de Jan Cadieux ont failli payer cher leur indiscipline comme lorsqu'ils se sont retrouvés à 3 c ontre 5 pendant 1'53'' ou que Tanner Richard a écopé d'une double pénalité pour canne haute. Le travail du portier Descloux, la prodigalité de Winnik ont permis aux Genevois de prendre trois points précieux. Dans un match haletant, Lausanne a dominé 5-2 Berne. La partie a été marquée par deux "vilaines" actions. L'Autrichien de Lausanne Michael Raffl a d'abord chargé "gratuitement" son compatriote Benjamin Baumgartner. Le même Raffl s'est ensuite retrouvé plus tard chargé à la bande dans le dos par Cody Goloubef. Le Canadien a écopé d'unep pénalité de 5 minutes sans exclusion. Mais quand on a joué au hockey, le spectacle fut plaisant. Les Vaudois ont profité de la pénalité majeure pour inscrire deux buts par Gernat et Sekac. Le Tchèque a même réussi un doublé pour permettre au LHC 3-1. Les Lausannois ont assuré leur succès grâce à deux buts dans la cage vide de Salomäki et Raffl. Pluie de buts à Fribourg où Gottéron a dominé 7-4 Lugano. Les joueurs de Christian Dubé se sont détachés à l'occasion d'un troisième tiers-temps de feu (4-1). Le Finlandais Kuokkanen a réussi un doublé. Les Fribourgeois qui restaient sur trois revers consécutifs ont, en partie, rassuré. Ajoie battu trois fois par Kloten L'arrivée de Julien Vauclair à la bande du côté d'Ajoie n'a pas mis fin à la série de défaites. Les Jurassiens ont concédé un 14e revers sur la glace du néo-promu Kloten (3-5). Les Zurichois ont ainsi remporté les trois matches qui les opposaient aux Ajoulots. Le constat est sans équivoque. Bienne a fait parler son abnégation pour finir par renverser Davos (3-2). Damien Brunner et Sallinen ont inscrit les buts décisifs au cours de la troisième période. Les Zurich Lions n'ont pas laissé de plumes sur la glace des Langnau Tigers comme lors de leur première venue. Texier, Schäppi et Lammiko deux fois ont marqué pour les Zurichois, vainqueurs 4-2. Ambri-Piotta a remporté le derby du Gothard face à Zoug. Les Léventins se sont imposés après prolongation grâce à un but de Spacek. Zoug a concédé son troisième revers de rang. Les champions en titre ont même mené 4-2. Classement: 1. Genève-Servette 30/65 (110-70). 2. Bienne 30/62 (104-74). 3. Zurich Lions 28/56 (92-58). 4. Rapperswil-Jona Lakers 30/49 (95-79). 5. Davos 30/47 (90-85). 6. Berne 30/46 (88-89). 7. Fribourg-Gottéron 27/43 (76-68). 8. Zoug 28/42 (85-95). 9. Kloten 30/42 (72-99). 10. Ambri-Piotta 30/37 (85-93). 11. Lausanne 30/37 (82-95). 12. Langnau Tigers 30/37 (75-93). 13. Lugano 28/35 (79-86). 14. Ajoie 31/20 (73-122).

Ruée sur le "bisht", le manteau offert au champion Messi Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Depuis que l'émir du Qatar a placé un manteau traditionnel arabe noir et or sur les épaules du frais champion du monde argentin Lionel Messi dimanche, le magasin d'Ahmed Al Salim ne désemplit pas. Son entreprise familiale, installée dans le populaire souk Waqif de Doha, a fabriqué le "bisht" que Messi portait quand il a soulevé le trophée en mondovision, déclenchant une pluie de commentaires, certains se demandant si le geste était approprié. En temps normal, l'échoppe, qui fournit de longue date la famille royale du Qatar, vend huit à dix vêtements par jour. Lundi, les ventes ont grimpé à 150 exemplaires, dont trois similaires au manteau haut de gamme porté par Messi, en coton du Japon et fil d'or allemand, d'une valeur de près de 2000 euros. "À un moment donné, il y avait des dizaines de personnes qui attendaient devant le magasin. Presque tous des Argentins", raconte Al Salim à l'AFP, les yeux sur huit supporteurs des nouveaux champions du monde se prenant en photo vêtus d'un bisht, une copie du trophée entre les mains. Un flot continu de fans entrait encore dans sa boutique mardi, tous saluant le geste de l'émir. "Nous avons tous été heureux de voir ça, c'était un cadeau d'un roi à un autre", commente Mauricio Garcia, venu essayer le vêtement mais finalement dissuadé par son prix. Certains commentateurs européens ont estimé que le dirigeant qatari n'aurait pas dû couvrir le maillot de Messi pour la remise du trophée mais le geste a été salué sur les réseaux sociaux arabes. "Honorer et apprécier" "Quand un cheikh habille une personne d'un bisht (traditionnellement porté par les hommes lors des mariages, des remises de diplômes et des événements officiels dans de nombreux pays du Golfe, ndlr), cela signifie l'honorer et apprécier", explique Al Salim. "Du point de vue de la communication, ça va être hyper important parce qu'on sait à quel point ces photos sont conservées et rediffusées, note pour sa part Carole Gomez, doctorante en sociologie du sport à l'Université de Lausanne. C'est de ça dont on se souviendra." Al Salim a regardé l'Argentine battre la France dans un café près de son magasin après avoir remis au comité d'organisation du Mondial deux manteaux faits à la main, aux mensurations du petit Argentin et du capitaine français Hugo Lloris. "Nous ne savions pas pour qui ils étaient et j'étais abasourdi" en voyant Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani en couvrir les épaules de Messi, confie-t-il à l'AFP. Les membres du comité d'organisation du Mondial qui lui ont passé commande "voulaient le tissu le plus léger et le plus transparent possible. J'ai été surpris car nous sommes en hiver, donc il me semble que le but était de laisser voir le maillot argentin et non de le couvrir", ajoute le commerçant. Employant une soixantaine de tailleurs, Al Salim est le plus grand d'environ cinq fabricants de bisht au Qatar. Il faut environ une semaine pour concevoir chacune de ses pièces, fruits d'une réalisation en sept étapes au cours desquelles différents ouvriers brodent au fil d'or le col et les bras.

Christian Weber n'est plus l'entraîneur de Bâle Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le EHC Bâle a décidé de ne pas prolonger le contrat de son entraîneur Christian Weber, qui arrive à son terme à la fin de la saison. Toutefois son départ est immédiat. Il ne sera pas à la bande ce mardi pour le déplacement à Biasca pour affronter les Ticino Rockets. Selon le club de Swiss League, il va prendre une nouvelle orientation professionnelle. Le rôle d'entraîneur sera occupé jusqu'à la fin de la saison par son assistant, Eric Himelfarb. Le Canadien de 39 ans sera assisté par Michel Zeiter, un ancien coéquipier de Weber aux Zurich Lions. Weber (56 ans) dirigeait Bâle pour la troisième saison. Après l'ascension décrochée la saison dernière, le club avait plutôt réussi son Championnat avec 37 points en 28 matches et le 8e rang sur dix équipes de Swiss League.

Alvyn Sanches lié avec Lausanne-Sport jusqu'en 2026 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Alvyn Sanches (19 ans) et le Lausanne-Sport ont prolongé leur entente jusqu'en été 2026. Le meneur de jeu a été formé au Centre de Performance du Team Vaud. Il a rejoint le groupe des professionnels de la Pontaise lors de la saison 2020-2021. Le milieu de terrain a déjà inscrit quatre buts et réussi trois passes décisives dans le présent Championnat. Désormais détenteur du passeport suisse, Alvyn Sanches fait partie aujourd'hui du cadre de l'équipe de Suisse M20 avec laquelle il a inscrit deux buts en deux apparitions et espère pouvoir intégrer en 2023 la sélection M21 dirigée par Patrick Rahmen.

La Kényane Kipyokei suspendue six ans par l'antidopage Image: KEYSTONE/AP/CHARLES KRUPA La marathonienne kényane Diana Chemtai Kipyokei, victorieuse à Boston en 2021, a été suspendue six ans pour plusieurs infractions au règlement antidopag. Le jugement a été annoncé par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). Après l'annonce en octobre de sa suspension provisoire, l'AIU a rendu publique mardi une sanction de six ans pour altération de preuves et utilisation d'un produit interdit, la triamcinolone, un glucocorticoïde encore autorisé sous certaines formes en 2021, avant d'être totalement interdit depuis janvier en compétition. Diana Chemtai Kipyokei (28 ans) avait remporté en octobre 2021 le marathon de Boston, l'un des six marathons "majeurs", à l'issue duquel elle avait été contrôlée à la triamcinolone. Elle avait ensuite utilisé de faux documents venant d'un hôpital pour se justifier, une attitude qui lui vaut une sanction alourdie. Kipyokei a été déchue de sa victoire à Boston et sera suspendue jusqu'en juin 2028. L'AIU a également annoncé mardi la suspension pour cinq ans d'une autre athlète kényane, Purity Cherotich Rionoripo, pour un contrôle positif au furosémide (diurétique) et l'utilisation de faux documents également. Rionoripo (29 ans) avait notamment remporté le marathon de Paris en 2017 et celui de Prague en 2021. L'athlétisme kényan est miné depuis plusieurs années par les affaires de dopage, avec plus de 25 cas en 2022. Le gouvernement a promis en novembre des investissements de cinq millions de dollars par an pendant cinq ans pour financer l'antidopage (tests, personnel, enquêtes). World athletics a renouvelé en novembre sa confiance envers les autorités locales et la fédération kényane, qui travaille de concert avec l'AIU.

Zoug prolonge Abdelkader jusqu'à la fin de la saison Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Justin Abdelkader restera à Zoug jusqu'au terme de la saison. Le champion de Suisse a activé l'option du contrat de l'Américain et a prolongé le bail qui devait se terminer à la fin de l'année. L'attaquant de 35 ans avec l'expérience de 803 matches de NHL avait débarqué en Suisse centrale à la fin du mois de novembre pour suppléer le Suédois Carl Klingberg, gravement blessé. Il avait déjà porté les couleurs zougoises lors de la saison 2020-2021 conclue par un titre de champion. Depuis son retour, il a disputé six matches de National League (1 assist) et deux matches de Ligue des champions (1 but).