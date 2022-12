Ronaldo engagé avec Al-Nassr ++ Le contrat de Felix Sanchez n'est pas prolongé

Cristiano Ronaldo s'est engagé avec Al-Nassr Image: KEYSTONE/AP/Aijaz Rahi L'international portugais Cristiano Ronaldo, sans club depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United fin novembre, s'est engagé pour 2 années et demi, jusqu'en juin 2025, avec Al-Nassr. Une source proche du club saoudien a lâché l'information à l'AFP vendredi "Ronaldo a officiellement signé un contrat de deux ans et demi. L'opération coûtera plus de 200 millions d'euros et Ronaldo arrivera la semaine prochaine", a expliqué cette source qui a souhaité resté anonyme. Le transfert retentissant de "CR7" dans le club saoudien pourrait être officialisé dans les heures à venir, selon des informations de la presse saoudienne. Agé de 37 ans, Ronaldo dispose de l'un des plus beaux palmarès du football mondial avec cinq Ballons d'Or, cinq sacres en Ligue des champions (2008, 2014, 2016, 2017, 2018), des titres de champion en Italie (2019, 2020) avec la Juventus Turin, en Espagne (2012, 2017) avec le Real Madrid et en Angleterre (2007, 2008, 2009) avec Manchester United. Il est également le meilleur buteur de la Ligue des champions et de l'histoire de la sélection portugaise, avec qui il a remporté l'Euro-2016. Mais Ronaldo, personnalité la plus suivie sur le réseau social Instagram, reste sur une expérience décevante à Manchester United, le club où il s'est révélé sur la scène internationale entre 2003 et 2009 et où il est revenu en août 2021 après ses passages au Real Madrid (2009-18) et à la Juventus (2018-21). Depuis l'été dernier, Ronaldo cherchait à quitter Manchester United et l'arrivée d'Erik ten Hag sur le banc, qui limitait son temps de jeu, n'a rien arrangé. Pas d'autocritique Dans une interview acerbe en novembre, juste avant le Mondial, il s'en est pris à ses entraîneurs, passés et présents, à ses dirigeants et à ses anciens équipiers, sans une once d'autocritique sur ses propres manquements. Dans la foulée, Manchester United a annoncé la résiliation de son contrat "d'un commun accord". Durant le dernier Mondial, son temps de jeu a été limité et le Portugal a été éliminé en quarts de finale. Al-Nassr, entraîné depuis juillet par le Français Rudi Garcia, a remporté neuf titres de champion d'Arabie saoudite, le dernier en 2019.

Le Qatar ne prolonge pas le contrat de son sélectionneur espagnol Image: KEYSTONE/AP/MOISES CASTILLO La Fédération qatarie de football (QFA) n'a pas prolongé le contrat de son sélectionneur espagnol Felix Sanchez, en poste depuis 2017. Il s'en va après la piètre prestation de son équipe durant le Mondial 2022 organisé à domicile. La QFA "a décidé de ne pas prolonger le contrat de Felix Sanchez comme sélectionneur du Qatar" qui expire le 31 décembre, a-t-elle indiqué dans un communiqué publié vendredi. "Nous avons passé quelques merveilleuses années ensemble, remplies de moments incroyables qui resteront à jamais dans l'histoire du football qatari. Merci pour tout Monsieur Sanchez!", a écrit la QFA sur son compte Twitter. Le départ de Sanchez, 47 ans, n'est pas une surprise: le Qatar a perdu ses trois matches de poules, une première pour un pays-hôte et a été la première nation éliminée du Mondial 2022. Sanchez a fait ses classes en tant qu'entraîneur au sein des prestigieuses équipes de jeunes du FC Barcelone à partir de 1996. Après dix ans à La Masia, le centre de formation catalan, il s'est envolé en 2006 pour Doha et a rejoint l'académie Aspire pour identifier et former les futurs athlètes qataris. En 2013, le technicien est promu à la tête de la sélection des moins de 19 ans, avec laquelle il remporte l'année suivante le championnat d'Asie. Il prend ensuite en charge les moins de 20 ans puis les moins de 23 ans, avant de devenir sélectionneur de l'équipe nationale en 2017 et d'offrir au pays son premier titre à ce niveau, la Coupe d'Asie des nations, en 2019. Mais devant son public, le Qatar a déçu et ne s'est jamais remis de sa décevante entrée en matière contre l'Equateur (2-0).

Le chef du CIO veut un maintien des sanctions sportives en 2023 Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les sanctions sportives imposées à la Russie et au Bélarus en raison de l'invasion de l'Ukraine doivent rester fermement en place en 2023, a dit le président du Comité international olympique (CIO). Thomas Bach a par ailleurs affirmé que les athlètes ukrainiens bénéficiaient de l'entière solidarité du Mouvement olympique et que le CIO souhaitait voir une équipe ukrainienne forte aux JO de Paris 2024. La Russie a envahi l'Ukraine à partir de son territoire et de celui du Bélarus le 24 février, trois jours après la cérémonie de clôture des Jeux d'hiver de Pékin 2022, en violation de la Trêve olympique (qui s'étend d'une semaine avant le début des JO à une semaine après la fin des Jeux paralympiques). Le CIO a sanctionné Moscou et Minsk: depuis, aucun événement sportif international n'est organisé ou soutenu en Russie ou au Bélarus et aucun symbole national de ces pays n'est affiché pendant un événement sportif. "Ces sanctions contre les États et les gouvernements russes et bélarusses doivent rester et resteront fermement en place", a estimé M. Bach dans un message de Nouvel An. "Nous apportons notre soutien et toute notre solidarité aux athlètes et aux membres de la communauté olympique ukrainienne partout" dans le monde, a-t-il poursuivi. Isolement complet "En cette nouvelle année, les athlètes ukrainiens peuvent compter sur l'engagement total du CIO et de l'ensemble du Mouvement olympique en faveur de cette solidarité. Nous voulons voir une équipe forte de (...) l'Ukraine aux Jeux olympiques de Paris 2024 et aux Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026", a encore dit M. Bach. A la mi-décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait réclamé que les athlètes russes soient placés dans un "isolement complet" et qu'ils ne puissent pas revenir aux Jeux olympiques en 2024. M. Zelensky avait notamment indiqué à M. Bach sa ferme opposition à la prise de position du Comité olympique et paralympique américain qui s'est dit favorable à une participation des athlètes de Russie et du Bélarus aux JO de Paris à condition qu'ils ne portent pas les couleurs de leurs pays. Le chef de l'Etat ukrainien a en outre fait savoir à M. Bach qu'il avait été déçu de la présence du président du Comité olympique russe au sommet du CIO le 9 novembre.

Sparta Prague renverse Örebro et file en finale de la Spengler Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Sparta Prague disputera la finale de la Coupe Spengler ce samedi à 12h10. Les Tchèques ont battu 4-3 les Suédois d'Örebro en demi-finale non sans avoir été menés 3-0 ! Les Scandinaves, tombeurs du Team Canada la veille, avaient sans doute pensé avoir fait le plus dur quand Rasmus Rissanen avait inscrit le 0-3 à la mi-match. Les Suédois avaient ouvert la marque par l'ancien Davosien Mathias Bromé dès la 4e minute et le portier tchèque Josef Korenar avait offert le 0-2 sur un tir sans réel danger de Kristian Nakyva (23e). Las, les Tchèques n'ont pas perdu de temps pour recoller au score. David Dvoracek a marqué le 1-3 31 secondes après le 3-0 des Suédois. Et ensuite, ce fut l'avalanche. Le Sparta a réussi ses quatre buts en 4'39''. David Tomasek a inscrit le goal gagnant à 41'' du terme de la deuxième période sur un très beau contre. Les Tchèques disputeront leur première finale de la Coupe Spengler depuis 2004, lorsqu'ils avaient perdu contre un Davos renforcé par les stars de NHL suite au mouvement de grève dans le Championnat nord-américain. Le dernier club tchèque à s'être imposé sur les hauteurs de la station grisonne fut le Dukla Jihlava en 1982.

Young Boys perd Camara pour plusieurs mois Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Les Young Boys devront se passer pendant plusieurs mois de leur défenseur Mohamed Ali Camara. L'international guinéen s'est déchiré le ménisque du genou droit à l'entraînement et sera opéré. Pilier de la défense centrale, Camara (25 ans) était partie prenante de l'excellent comportement de l'arrière-garde bernoise qui n'a concédé que neuf buts en seize matches de Super League. En outre, le club bernois s'est mis d'accord avec le FC Thoune pour interrompre le prêt de Yannick Toure au 31 décembre 2022. L'attaquant a joué dix matches et inscrit deux buts lors de la première moitié de saison avec les Oberlandais. Toutefois, Toure n'a pas été épargné par les blessures et n'a pas pu exprimer tout son potentiel. Dans la capitale, le club va d'abord l'entraîner individuellement pour qu'il retrouve toute sa condition. Il est sous contrat avec Young Boys jusqu'en été 2024.

Fin de carrière pour Maria Ugolkova Maria Ugolkova sort de la piscine Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Maria Ugolkova (33 ans) a annoncé sur Instagram la fin de sa carrière. Née à Moscou, elle avait été naturalisée suisse en 2015. "Je finis l'année en bouclant un très grand et important chapitre de ma vie", a écrit la nageuse. "Un grand merci à tous ceux qui ont toujours été là pour moi et m'ont permis de faire ma carrière sportive." Maria Ugolkova était arrivée en Suisse alors qu'elle avait 16 ans. Elle avait suivi sa mère qui avait été nommée entraîneur à Lugano. La nageuse a disputé deux fois les Jeux olympiques pour son pays d'adoption et a participé à trois Mondiaux. Maria Ugolkova a obtenu trois médailles aux championnats d'Europe sur 200 m 4 nages: le bronze en 2018 et l'argent en 2019 et 2021.

United Cup: la Suisse bat le Kazakhstan Un match solide pour Wawrinka Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE La Suisse a fêté un succès dans le groupe B de la United Cup à Brisbane. Le 3-0 décisif face au Kazakhstan a été apporté par Stan Wawrinka (ATP 148). Le Vaudois a en effet dominé Alexander Bublik (ATP 37) en deux manches, 6-3 7-6 (7/3) et 92 minutes. "J'ai très très bien joué. La préparation pour la nouvelle saison se déroule parfaitement jusqu'ici. Et ce match contre Bublik a été joué à un haut niveau des deux côtés", a déclaré Wawrinka. Le Vaudois a réussi l'unique break de la partie pour mener 4-2 dans le set initial. Il a été intraitable sur son service, n'accordant pas la moindre balle de break à son adversaire. La Suisse disputera son prochain match lundi contre la Pologne. Celle-ci affrontera auparavant le Kazakhstan. Le vainqueur de cette poule à trois sera qualifié pour les quarts de finale.

Urs Kryenbühl à nouveau sérieusement blessé Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Urs Kryenbühl (28 ans) s'est à nouveau sérieusement blessé jeudi lors du super-G de Bormio. Le Schwytzois souffre d'une déchirure du ligament croisé du genou droit. Kryenbühl, qui n'est pas tombé, a stoppé sa course après quelques portes seulement, en raison de "très grosses douleurs", selon son entraîneur Erich Schmidiger. Le skieur suisse a été transporté en hélicoptère jusque dans l'aire d'arrivée. Vendredi matin, les résultats des examens pratiqués dans la clinique Hirslanden à Zurich ont permis de découvrir l'ampleur des dégâts. Kryenbühl va dans un premier temps être soigné de manière conservative. Un nouvel examen sera pratiqué dans la deuxième moitié du mois de février. Cette blessure met un terme aux espoirs du Schwytzois de participer aux Mondiaux de Courchevel (6 au 19 février). Urs Kryenbühl avait déjà connu deux graves blessures consécutives à des chutes, d'abord à Kitzbühel il y a deux ans puis en janvier dernier en Coupe d'Europe à Saalbach-Hinterglemm.

Un deuxième but en deux matches pour Moser Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski La soirée de jeudi fut belle pour Janis Moser et Kevin Fiala en NHL. Le défenseur biennois des Coyotes et l'attaquant saint-gallois des Kings se sont tous deux montrés décisifs. Janis Moser a signé son cinquième but de la saison - le deuxième en deux matches - lors d'une partie gagnée 6-3 par Arizona face à Toronto. Menés 3-2 après deux tiers, les Coyotes ont marqué à quatre reprises dans le troisième tiers, Moser inscrivant le 3-3 d'un tir précis du poignet en supériorité numérique à la 45e minute. Kevin Fiala a quant à lui signé la passe décisive sur le but du 4-4 à la 55e minute pour les Kings, qui se sont imposés 5-4 aux tirs au but devant l'Avalanche de Denis Malgin après s'être retrouvés menés 4-2 au terme des deux premières périodes. Fiala en est à 36 points - dont 10 buts - en 39 parties disputées cette saison. Timo Meier a pour sa part réalisé son 37e point - le 17e assist - en 37 apparitions dans ce championnat 2022/23. Mais l'Appenzellois et son équipe des Sharks ont subi une défaite rageante face aux Philadalphia Flyers, s'inclinant 4-3 après prolongation alors qu'ils avaient marqué le 3-1 à la 41e.

La presse mondiale s'incline devant le "Roi" Image: KEYSTONE/AP/STR Pelé est mort, mais Pelé est "immortel": les médias du monde entier saluent le légendaire Brésilien décédé jeudi à 82 ans, et qui a donné au "futebol" ses heures de gloire et lettres de noblesse. Les images du "Roi" et les commentaires tournent en boucle sur les télévisions de la planète, inondent les réseaux sociaux et phagocytent la Une des sites internet des journaux, avant leur parution. "Deuil" pour le "roi immortel du football", titre le quotidien brésilien O Globo sur son site, avec des images du joueur sous le maillot national, notamment celle, iconique, où tout sourire, il lève le bras droit, porté par son coéquipier Jairzinho vu de dos avec son numéro 7. "Pelé est mort, le footbal perd son roi", titre O Estado de S. Paulo, un homme qui selon la Folha de Sao Paulo "a montré la puissance du sport et a repoussé les limites de la célébrité". "Celui qui est mort, c'est Edson" Sur le site de ce journal pauliste, Juca Kfouri fait l'éloge du "meilleur joueur de l'histoire" et cite l'écrivain Carlos Drummond de Andrade (1902-1987): "Ce n'est pas difficile de marquer mille buts comme Pelé: ce qui est difficile, c'est de marquer un but comme Pelé". Ce journaliste, qui fait autorité au Brésil, conclut ainsi sa belle nécrologie: "Non, ce n'est pas vrai que Pelé est mort. Celui qui est mort, c'est Edson" - le prénom d'Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. En Argentine, pays de Diego Maradona et Lionel Messi, qui postulent eux aussi au titre officieux de meilleur joueur de tous les temps, Clarin voit en Pelé "la première grande star du football", un "grand parmi les grands" selon Luis Vinker. "Le ballon pleure: Pelé est mort", titre Olé. Et le quotidien sportif argentin se montre beau joueur: "Au-delà de la rivalité qui existe entre l'Argentine et le Brésil, personne ne peut douter que Pelé était l'un des plus grands footballeurs de l'histoire, pour beaucoup le meilleur au-delà de Diego Maradona et Lionel Messi. Ce qui est certain, c'est qu'il a marqué une époque depuis ses débuts adolescent, à la fois avec Santos et l'équipe du Brésil". Toujours en Amérique latine, la presse mexicaine privilégie l'image du "Rei" fêtant son 3e titre mondial en 1970, au stade Azteca de Mexico, porté par ses coéquipiers, torse nu et coiffé d'un sombrero. "Le football est en deuil", titre El Universal. En Equateur, El Universo de Guayaquil dit "adieu à Pelé, le +footballeur surnaturel+". "Le plus grand" et "la plus belle" Aux Etats-Unis, pays bien moins porté sur le sport roi, le New York Times évoque la disparition du "visage mondial du soccer", qui "a aidé à populariser ce sport aux Etats-Unis", lors de son passage au Cosmos New York (1975-1977). "Le Brésil et le monde en deuil: il n'y avait qu'un Pelé", reconnaît le Washington Post, sur le site duquel la journaliste sportive Liz Clarke écrit: "On l'a surnommé le roi du football, mais c'est l'autre surnom de Pelé - la +Pérola Negra+, ou Perle noire - qui évoque le mieux l'intelligence rare qu'il renfermait dans son petit gabarit". 22 pages spéciales dans L'Equipe C'est aussi ce talent hors du commun que magnifie Vincent Duluc dans L'Equipe (22 pages spéciales Pelé): "Derrière la tristesse se cache le bonheur de l'avoir vu jouer, de l'avoir vu danser, même sur des images anciennes, et de l'avoir vu donner un autre sens au jeu le plus universel de la planète". L'éditorialiste du quotidien sportif français achève sa colonne dans un soupir de "saudade" en pensant au no 10 brésilien et à la Coupe du monde 1970, "il était le plus grand, et elle était la plus belle". Le plus grand? C'est aussi l'avis du journal français Le Monde à propos du "monarque absolu du ballon rond". "O Rei. Le roi, tout simplement. Avec l'ensemble de ses attributs. Sa couronne, jamais contestée, pas même par Cruyff, Platini, Maradona, Zidane, Messi ou Cristiano Ronaldo", avance Bruno Lesprit.

«Je ne suis pas né capitaine, c'est un travail de longue haleine» Près de trois semaines après la débâcle contre le Portugal (1-6) en huitièmes de finale de la Coupe du monde, Granit Xhaka évoque la fin en queue de poisson de l'équipe de Suisse au Qatar. En interview avec Keystone-ATS, le capitaine de la sélection helvétique s'exprime en détail sur la Coupe du monde au Qatar. Il réagit sur le débat qui entoure son rôle au sein de l'équipe nationale. Xhaka s'est longtemps tu, il a eu besoin de temps pour digérer la sortie manquée à Doha. Après de courtes vacances en famille, il s'est préparé à Londre pour la deuxième partie de la saison de Premier League. Au cours d'un long entretien téléphonique, le milieu de terrain aux 111 sélections a démontré sa détermination. "Personne en Suisse ni à l'étranger ne peut me montrer du doigt en avançant que j'en ai pas assez fait. Je suis très fier de mon parcours." Il n'a pas besoin d'élan de sympathie, mais les discussions autour de son rôle ont irrité la star d'Arsenal. "Je ne suis pas né capitaine, le bandeau n'est pas le résultat d'un seul bon match, derrière se cache un travail franc de longue haleine. Au cours de ma carrière, j'ai dû écarter beaucoup de grosses pierres de mon chemin." "Ce fut un match totalement bizarre" - Granit Xhaka, avez-vous réussi à vous intéresser devant la TV à la suite du Mondial après l'élimination amère de la Suisse ? "J'ai regardé tous les matches, pas seulement la finale. On aurait pu difficilement imaginer une finale plus spectaculaire. Grandiose, wow ! Les Argentins ont cherché le k.-o. comme contre les Pays-Bas. Et si Martinez n'avait pas réussi son incroyable parade à la 123e minute, les Argentins auraient quitté le terrain amers." - Retour sur vous. Que reste-t-il après la débâcle contre le Portugal ? "Très franchement, j'ai eu besoin de plusieurs jours pour digérer ce résultat. Ce fut un match totalement bizarre. Déjà la grande différence dans la performance de nos courses est criante. Les Portugais ont couru dix kilomètres de plus. Ainsi, on n'a aucune chance dans un huitième de finale normal. - Comme cela a-t-il pu se passer ? "Comment, pourquoi ? Evoquer des raisons tactiques est trop simple pour moi. La capacité de courir n'a rien à voir avec la tactique. C'est mon opinion. Ma frustration reste grande parce que je suis persuadé que c'était vraiment une bonne occasion, comme rarement connue, de stopper les Portugais. C'est pourquoi c'est si difficile d'accepter l'ampleur de la défaite. "Nous sommes allés à nos limites" - La question du pourquoi subsiste. L'engagement dans ce moment le plus important du mondial est confus - Les Portugais étaient plus frais, plus reposés. Ils avaient changé huit postes par rapport à leur dernier match de poule. Nous avions des joueurs touchés, mais peu d'autres options. Et c'est clair: le duel intensif contre les Serbes nous a coûté beaucoup de force et d'énergie sur le plan mental. - Vous évoquez le déficit d'énergie. Beaucoup d'observateurs ont tiré le parallèle avec le déroulement du Mondial 2018. Là aussi, après un duel spectaculaire avec les Serbes pour boucler la phase préliminaire, une faible performance avait suivi en huitième de finale contre la Suède. "Laissez-moi lever le bras. Le coup d'envoi de cette Coupe du monde contre le Cameroun (1-0) était o.-k., pas plus. Aurions-nous continué à jouer de la sorte, nous aurions été déclassés par le Brésil et contre la Serbie, l'issue n'aurait pas été positive. Ainsi, la progression nécessaire est venue, une très bonne performance défensive contre l'un des favoris du tournoi (Brésil) et une performance géante contre les Serbes, bien meilleurs qu'il y a quatre ans en Russie. Nous devions en conséquence aller à nos limites." - Votre rôle de capitaine a été critiqué par certains commentateurs. Comment encaissez-vous la critique ? "Cela me dérange que ce soit des gens pas professionnels en relation avec moi qui parle de football. Je ne veux pas y prêter attention et commenter ces paroles. S'ils ont le sentiment que je ne suis pas le bon capitaine, cela ne me préoccupe pas. - Vous restez capitaine ? "Je ne suis pas né capitaine, le bandeau n'est pas le fruit d'un bon match; derrière se cache un travail franc de longue haleine. Au cours de ma carrière, j'ai dû écarter beaucoup de grosses pierres de mon chemin. Personne en Suisse ni à l'étranger ne peut me montrer du doigt en avançant que j'en ai pas assez fait. Je suis très fier de mon parcours. Et les experts ne doivent jamais oublier une chose: en football, tout se décide sur le terrain et rien dans les studios de la TV.

La Suisse fait les frais du réveil américain Image: KEYSTONE/AP/Ron Ward L'équipe de Suisse a logiquement subi la loi des Etats-Unis jeudi à Moncton dans le championnat du monde M20. Les joueurs de Marco Bayer se sont inclinés 5-1 devant la Team USA, qui avait à coeur de se reprendre après avoir été battue par la Slovaquie la veille. Ecrasée 7-1 par ce même adversaire lors du précédent rendez-vous mondial, la sélection helvétique n'a jamais pu croire en l'exploit. "Nous avons manqué de discipline et avons été trop souvent pénalisés", a regretté le capitaine suisse Attilio Biasca, auteur du but de l'honneur - le 4-1 - à 28'' de la fin du deuxième tiers. Les Etats-Unis ont trouvé la faille à deux reprises en supériorité numérique, les deux fois dans un deuxième tiers où ils ont trompé le jeune portier Alessio Beglieri (18 ans) trois fois pour prendre l'avantage 4-0. Jimmy Snuggerud (2 buts) et Logan Cooley (1 but, 1 assist) ont été les garants du succès américain. Cette défaite, la 23e en 25 duels avec les Américains au Mondial M20 (pour deux nuls), ne porte pas à conséquence. Déjà assurée de prendre part aux quarts de finale après ses deux victoires initiales, la formation helvétique abordera son face-à-face avec la Slovaquie sans trop de pression samedi.

Davos défiera Ambri-Piotta en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Melanie Duchene Le public davosien aura droit à sa demi-finale de rêve vendredi soir dès 20h15. Le HC Davos défiera en effet Ambri-Piotta pour une place en finale de la Coupe Spengler. Malmené par le Sparta Prague mercredi soir (9-2), Davos a parfaitement su réagir en battant 3-2 l'IFK Helsinki 24 heures plus tard en quart de finale. Le club-hôte fait donc mieux que lors de la dernière édition, en 2019, lorsqu'il avait subi la loi d'une autre formation finlandaise, le TPS Turku, en quart. Les hommes du coach Christian Wohlwend ont pourtant connu une entame de match délicate, concédant l'ouverture du score à la 8e minute. Une supériorité numérique concrétisée par Matej Stransky (12e) et un but de l'éternel Andres Ambühl (27e) ont permis aux Davosiens de renverser la vapeur. Helsinki a pu égaliser à 2-2 grâce à Eetu Koivistoinen après 64'' de jeu seulement dans le troisième tiers, profitant d'une sortie de zone manquée par Davos. Mais une reprise directe de Marc Wieser sur une passe parfaite d'Enzo Corvi à 5 contre 4 (54e) a permis aux Grisons de reprendre l'avantage pour de bon. Une longue disette Davos reste donc en course pour un 16e sacre dans sa Coupe Spengler, qui lui permettrait d'égaler le record du Team Canada. Le dernier titre du club grison remonte à 2011, alors que l'équipe était encore placée sous la férule du légendaire Arno del Curto.

Pelé "a fait du football un art", dit Neymar Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Les hommages se succèdent à la suite du décès de Pelé. Il "a fait du football un art", a déclaré sur Instagram Neymar, son héritier au sein de la sélection brésilienne. "Avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé, il a fait du football un art (...), il a donné une voix aux pauvres, aux Noirs, et surtout: il a donné de la visibilité au Brésil", a écrit l'attaquant du Paris St-Germain. "Il n'est plus là, mais sa magie va perdurer", a-t-il ajouté, dans un message illustré d'une photo du "Roi" du football portant une couronne et deux autres de lui à ses côtés. Son coéquipier en club Kylian Mbappé a lui aussi rendu hommage à Pelé. "Le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié, repose en paix, Roi", a écrit en anglais sur Twitter l'attaquant français, en légende d'une photo en noir et blanc montrant les deux joueurs côte à côte. "Une source d'inspiration" Autres superstars du football moderne, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont eux aussi exprimés jeudi. "Repose en paix, Pelé", a simplement réagi Messi, vainqueur du récent Mondial avec l'Argentine. Le septuple Ballon d'or a publié son message sur Instagram, en légende de trois photos: deux de lui-même avec Pelé et une autre du légendaire Brésilien célébrant un but en finale de la Coupe du monde 1970 au Mexique. Pelé a été "une source d'inspiration pour des millions" de personnes, "une référence hier, aujourd'hui et demain", a pour sa part souligné CR7. "L'affection dont il a toujours fait preuve à mon égard a été réciproque dans tous les moments, même à distance", a écrit le Portugais sur son compte Instagram, exprimant "la douleur qui touche actuellement tout le monde du football".