Ronaldo n'est pas sûr de jouer contre Young Boys

Décès de Leo Schumacher Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Le hockey suisse est orphelin de Leo Schumacher. L'entraîneur professionnel de longue date s'est éteint dimanche à l'âge de 68 ans des suites d'une maladie grave. Schumacher était connu dans tout le hockey suisse. Après avoir dû mettre un terme à sa carrière de joueur à l'âge de 22 ans pour des raisons de santé, le Zougois a commencé une carrière d'entraîneur en 1982 au sein de la relève du CP Zoug et comme assistant dans le staff de la première équipe. Après un périple qui l'a mené à Coire, GCK, Arosa, Bulach et Berne, il était revenu à Zoug au début du siècle. Il avait accompagné les débuts professionnels de joueurs comme Raphael Diaz, Fabian Schnyder ou Luca Sbisa. Après un passage de deux ans dans l'organisation des Zurich Lions, où il avait décroché le titre de champion de Suisse en 2018 aux côtés de Hans Kossmann, Schumacher avait ensuite pris les rênes du club de Seewen en MySports League. Il avait dû abandonner son poste au printemps en raison de problèmes de santé.

Steve Guerdat a triomphé dans le Grand Prix à Calgary Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Steve Guerdat a remporté le Grand Prix du CSI de Calgary (5 étoiles), une épreuve dotée de 2,5 millions de dollars canadiens de prix. Le Jurassien a triomphé en montant Venard de Cerisy. Le champion olympique de Londres a devancé les deux Américains Kent Farrington et McLain Ward. De toutes les paires, Guerdat et le hongre de douze ans, Venard de Cerisy ont été les seules à réussir deux "sans-fautes". Pour son triomphe dans l'Alberta, le Romand percevra un chèque à la hauteur de 600'000 francs. "Déjà comme enfant, j'avais rêvé gagner dans cette épreuve. Aussi loin que j'y repense des succès à Calgary et à Aix-la-Chapelle constituaient des objectifs. J'ai eu le grand bonheur de gagner quelques fois à Genève, mais Aix-la-Chapelle et Calgary manquaient encore à mon palmarès", précisait le Jurassien. Avec Bois-le-Duc, ces trois concours forment le Grand Chelem en saut.

Djokovic "avait beaucoup de pression, moi aussi", assure Medvedev Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo Novak "Djokovic avait beaucoup de pression, mais moi aussi", a affirmé Daniil Medvedev. Le Russe a remporté à l'US Upen son premier tournoi Majeur et privé du même coup le Serbe d'un Grand Chelem calendaire historique, dimanche à New York. - Quel sentiment ressentez-vous avec ce premier sacre ? "Tout ce qui arrive pour la première fois est spécial. Quand j'ai gagné mon premier tournoi junior, cela signifiait beaucoup pour moi. Je pense que lorsque vous répétez quelque chose, les émotions sont un peu différentes, sauf si c'est pour entrer dans l'histoire. Là, je ressens beaucoup de bonheur. Là, je sais que je n'ai rien qui m'attends dans un avenir proche, et je sais aussi comment faire la fête. Les Russes savent comment faire la fête (sourire). J'espère que je ne ferai pas la une des journaux. Si je le fais, ce sera dans le bon sens, promis. Mais je vais vraiment célébrer ça!" - Pouvez-vous décrire votre approche du match ? Vous avez fait un pari en prenant beaucoup de risques sur votre deuxième service. "Avec mon coach, on parle toujours tactique la veille du match. Habituellement ça prend cinq, dix minutes. Quand c'est contre Novak, ça prend probablement 30 minutes. Pourquoi? Parce que nous avions déjà joué huit fois avant celui-ci, et il est tellement bon que chaque match est différent. Et lui aussi change sa tactique. Qu'avais-je de différent par rapport à l'Open d'Australie (où il avait perdu en finale face à Djokovic) ? Un plan clair, qui a semblé fonctionner. Était-il à son meilleur niveau ? Peut-être pas. Il avait beaucoup de pression. J'en avais aussi. Quant à la prise de risque sur mes seconds services, elle a simplement résulté de la confiance que j'avais en moi." - Avez-vous senti à un moment donné qu'il commençait à s'écrouler sous la pression ? "Je l'ai battu une fois en deux sets consécutifs. C'était aux Masters l'an passé à Londres. Le tennis est un sport tellement brutal, qu'il n'y a pas de place pour l'erreur quand vous jouez les meilleurs. Je suis un joueur de haut niveau, il est un joueur de haut niveau. A Londres, je m'étais dit après-coup +comme c'est étrange, c'était facile+. Après c'est un tout. Peut-être qu'il a eu une mauvaise journée. A Melbourne, je n'avais pas joué mon meilleur tennis. C'est toujours une question de petits détails." - Quand le public l'a soutenu au troisième set, quel était votre état d'esprit ? "C'était vraiment difficile. J'ai certainement fait les doubles fautes à cause de ça. Ce qui rend encore plus agréable le fait que j'ai finalement réussi à passer un premier service sur la troisième balle de match. Je savais que la seule chose que je pouvais faire, c'était me concentrer. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer s'il était revenu à 5-5. J'aurais pu commencer à devenir fou ou autre chose. Mais ce n'est pas arrivé. S'agissant du public, je pense que ce n'était pas contre moi. C'était plutôt plus pour lui. Ils voulaient voir leur favori réaliser un Grand Chelem !" - Avoir mis fin à sa quête du Grand Chelem rend-il votre succès plus agréable encore ? "Je suis désolé pour Novak. Je ne peux pas imaginer ce qu'il ressent. Je ne connais pas ce sentiment. Mais un Grand Chelem est un Grand Chelem. Je l'aurais gagné contre Botic van de Zandschulp (117e mondial, qu'il avait éliminé en quarts), je serais probablement aussi heureux. Après, savoir que j'ai battu quelqu'un qui a eu un bilan de 27 victoires et 0 défaite en Majeur, ça va m'apporter encore plus de confiance." - Au micro, sur le court, vous lui avez rendu hommage en estimant qu'il était le plus grand joueur de tous les temps... "Oui, bon je ne vais probablement pas le répéter encore une fois (sourire). Je l'ai dit honnêtement. Je sais que ça peut être un peu irrespectueux vis-à-vis d'autres gars. Mais je le pense."

Djokovic se souviendra "pour toujours" du soutien du public Djokovic se souviendra "pour toujours" du soutien du public Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo "C'est quelque chose dont je me souviendrai pour toujours", a confié Novak Djokovic après sa défaite en finale de l'US Open. Le Serbe était partagé entre "tristesse" de n'avoir pu réaliser le Grand Chelem calendaire et sentiment "merveilleux" d'avoir gagné le coeur du public, autre quête longtemps inassouvie. - Quelles émotions vous ont traversé vers la fin du match et après ? "Elles étaient multiples. A la fin c'était du soulagement, j'étais content que ce soit fini parce que la préparation du tournoi et tout ce que j'ai dû gérer mentalement et émotionnellement au cours des deux dernières semaines, c'était beaucoup. En même temps, j'ai ressenti de la tristesse, de la déception, mais aussi de la gratitude pour le public et pour ce moment particulier qui m'a été réservé. Bien sûr, une partie de moi est très triste. C'est difficile à avaler, cette défaite, quand on sait tout ce qui était en jeu. Mais d'un autre côté, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti de ma vie ici à New York. Le public m'a fait me sentir très spécial. Je ne dirais pas que je ne m'attendais à rien, mais la quantité de soutien, d'énergie et d'amour que j'ai reçu des spectateurs... C'est quelque chose dont je me souviendrai pour toujours. C'est la raison pour laquelle, au moment du dernier changement de côté j'ai juste pleuré. L'émotion était si forte. C'est aussi fort que de gagner 21 tournois du Grand Chelem. C'est ce que j'ai ressenti, en toute honnêteté. Ils ont touché mon coeur. C'est le genre de moments que nous chérissons. Oui, c'était juste merveilleux." - En finale de Roland-Garros, alors que Stefanos Tsitspas menait deux sets à zéro, vous aviez dit avoir pensé que si vous réussissiez le break, vous pourriez gagner le match. Avez-vous eu cet espoir aujourd'hui ? "C'était différent parce que mes sensations sur le court n'étaient pas aussi bonnes qu'à Paris. Je manquais d'énergie. Il y a eu une opportunité avant, au début de la seconde manche. J'ai des balles de break, j'étais très proche. Qui sait ce que serait devenu le match ? Avec le soutien des fans, je me serais senti probablement différent. Mais Daniil a été incroyable. Tout le mérite lui en revient. Il a été le meilleur, mentalement, dans son approche du match, dans son jeu. Il a mérité de gagner. Quant à moi, je sais que j'aurais pu et dû faire mieux. Mais c'est le sport." - Alexander Zverev, médaillé d'or à Tokyo, Medvedev désormais sacré en Majeur, pensez-vous qu'une période de transition s'ouvre au sommet du tennis ? "Cela avait déjà commencé avec la victoire de Dominic Thiem l'année dernière. La transition est inévitable. Les anciens s'accrochent encore. Nous essayons toujours de faire briller la lumière sur le monde du tennis autant que nous le pouvons. Mais cette génération n'est pas nouvelle, elle est actuelle. Ils vont prendre la relève et je pense que le tennis est entre de bonnes mains, parce que ce sont tous des gars sympas et de très, très bons joueurs." - Est-ce que les précédents matches vous ont rattrapé aujourd'hui physiquement ? "Possible. J'ai passé plus d'heures sur le court par rapport à Daniil. Mais la période était aussi très éprouvante émotionnellement, ces 5 ou 6 derniers mois, entre Roland-Garros, Wimbledon et les Jeux olympiques (réd: où il a perdu en demi-finale). Tout devait s'aligner pour moi, malheureusement, je n'ai pas réussi à franchir la dernière marche. Mais je dois être fier de ce que j'ai accompli cette année, il y a quand même trois victoires en Grand Chelem et une finale. D'autres défis m'attendent. J'ai appris à surmonter ce genre de rudes défaites dans les Majeurs, celles qui font le plus mal. Je vais essayer d'en tirer des leçons, d'apprendre, d'être plus fort et de continuer à avancer. J'aime toujours ce sport et je me sens toujours bien. Tant qu'il y a cette motivation, je continuerai à courir."

Medvedev brise les rêves de grandeur de Djokovic Medvedev a cueilli son 1er titre majeur dimanche Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Daniil Medvedev (no 2) a brisé les rêves de grandeur de Novak Djokovic (no 1) dimanche en finale de l'US Open. Vainqueur 6-4 6-4 6-4 en 2h15', le Russe de 25 ans a cueilli son premier trophée majeur tout en privant le Serbe d'un historique Grand Chelem calendaire. La pression était probablement trop grande sur les épaules de Novak Djokovic (34 ans), qui reste donc à hauteur de Roger Federer et Rafael Nadal avec 20 Majeurs à son palmarès. Le no 1 mondial n'a jamais pu vraiment l'évacuer dans un match qui était sans doute le plus important de son impressionnante carrière. Les statistiques sont d'ailleurs éloquentes: Nole a commis pas moins de 38 fautes directes dans cette finale, pour seulement 27 coups gagnants. Il n'a en outre passé que 54% de premières balles de service, alors qu'il était à 64% de moyenne dans ses six premiers matches de la quinzaine. Medvedev en patron Sacré à Melbourne - où il avait donné la leçon à Daniil Medvedev en finale -, à Roland-Garros - où il avait remonté un handicap de deux sets face à Stefanos Tsitsipas en finale - puis à Wimbledon cette année, Novak Djokovic n'est jamais véritablement rentré dans cette finale. Daniil Medvedev l'a quant à lui abordée en patron. Le Russe, qui avait subi la loi de Rafael Nadal en cinq sets en 2019 à Flushing Meadows pour sa première finale majeure, a signé le break d'entrée en profitant de la nervosité bien légitime de son adversaire. Il a ensuite servi le plomb, avec 8 aces et 100% de points gagnés derrière sa première balle dans la manche initiale. Les larmes de Djokovic Novak Djokovic a eu sa chance à l'entame du deuxième set. Mais il n'est parvenu à convertir aucune des cinq balles de break dont il a bénéficié sur ses deux premiers jeux de retour. Et il n'a pu masquer sa frustration dans le quatrième jeu, fracassant sa raquette pour écoper d'un avertissement. Le Serbe s'est alors à nouveau crispé, cédant son propre service dans la foulée pour retomber dans ses travers. De plus en plus solide et relâché, Daniil Medvedev a signé un nouveau break dans la foulée pour prendre un ascendant définitif. Le Russe a, forcément, tremblé au moment de conclure. Le vainqueur du Masters 2020 a ainsi commis deux doubles fautes consécutives à 5-2, dont une sur une balle de match. Mais il a su maîtriser ses nerfs à 5-4, concluant sur sa troisième balle de match juste après avoir commis une nouvelle double faute, alors que Novak Djokovic avait fondu en larmes au changement de côté précédent...

Un assist pour Shaqiri Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani Xherdan Shaqiri n'a pas manqué ses grands débuts sous le maillot de l'Olympique lyonnais. Titularisé par le coach Peter Bosz, le Bâlois a réalisé l'assist sur le deuxième but de l'OL, qui s'est imposé 3-1 devant Strasbourg dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. L'international helvétique s'est fait l'auteur d'un somptueux centre rentrant du pied droit qui a trouvé la tête de Jason Denayer à la 64e minute. Il a été ovationné par le public lorsqu'il a été remplacé à la 74e par Lucas Paqueta, lui-même auteur du 3-0 (87e). L'OL, qui avait ouvert la marque dès la 8e grâce à Moussa Dembele, a cueilli dimanche son deuxième succès de la saison en championnat. Vladimir Petkovic attend quant à lui toujours son premier succès en L1. Bordeaux a en effet été battu 3-2 à domicile par Lens et se retrouve 20e et dernier avec deux points seulement. Menés de deux longueurs à la pause, les Girondins ont égalisé à la 88e mais ont cédé sur un penalty transformé à la 96e par Sotoca.

Bundesliga: un but pour Denis Zakaria Image: KEYSTONE/AP/Federico Gambarini Grâce notamment à un but de Denis Zakaria, Mönchengladbach a fêté son premier succès de la saison en Bundesliga. Lors de la 4e journée, les coéquipiers de Yann Sommer ont battu Arminia Bielefeld 3-1. "Gladbach" s'est imposé grâce à un doublé de Stindl (35e/69e) suivi d'une réussite de Zakaria (72e). Sommer, Nico Elvedi et Zakaria étaient titulaires pour le Borussia, pour qui Breel Embolo est entré à la 77e. Cedric Brunner a disputé tout le match pour Bielefeld.

Premier League: large succès de Liverpool à Leeds Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Liverpool s'est imposé 3-0 à Leeds lors de la 4e journée de Premier League. Avec 10 points, les Reds rejoignent en tête Manchester United et Chelsea. Mohamed Salah a ouvert le score à la 20e, signant ainsi le 100e but de sa carrière en championnat d'Angleterre. Fabinho a ajouté le numéro deux à la 50e, concrétisant enfin la domination des hommes de Jürgen Klopp. Après avoir gâché plusieurs occasions, Mané trouvait enfin la cible dans les arrêts de jeu (92e). Grave blessure Leeds a été réduit à dix à l'heure de jeu après l'expulsion de Struijk, auteur d'un tacle qui semble avoir gravement blessé le jeune Elliott, qui a dû sortir sur une civière. Les médias anglais évoquent une jambe cassée.

Sonny Colbrelli gagne la course en ligne à Trente Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Suisse n'a pas conquis de médaille dans la course en ligne des championnats d'Europe à Trente. Le Bernois Marc Hirschi s'est classé sixième d'une course remportée par l'Italien Sonny Colbrelli. Hirschi a livré une bonne course, mais il n'a pas pu suivre l'attaque décisive d'un trio à 22 km de l'arrivée. Dans le sprint pour la quatrième place, le Suisse a été devancé par l'ancien champion d'Europe Matteo Trentin et le double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar. Quatrième succès italien de suite Devant, Sonny Colbrelli a offert à l'Italie un quatrième succès consécutif dans cette épreuve après ceux de Matteo Trentin (2018), Elia Viviani (2019) et Giacomo Nizzolo (2020). Il a dominé au sprint le jeune prodige belge Remco Evenepoel. Le Français Benoît Cosnefroy, qui a longtemps suivi les deux premiers, a lâché prise dans l'ultime des huit ascensions de la côte de Povo (3,6 Km al 4,7%), à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Il termine troisième, à 1'30 du vainqueur.

Monza: Ricciardo s'impose devant Norris lors du GP d'Italie L'image de la course: Verstappen et Hamilton s'accrochent Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI McLaren a renoué avec la victoire en formule 1. Daniel Ricciardo a remporté le GP d'Italie à Monza devant son coéquipier Lando Norris. L'équipe n'avait plus gagné depuis le GP du Brésil 2018. Ricciardo a fêté le huitième succès de sa carrière, le premier depuis Monaco 2018 quand il courait chez Red Bull. Le sympathique Australien, âgé de 32 ans, a pris la tête au départ en surprenant Max Verstappen (Red Bull-Honda). Il n'a ensuite pas commis la moindre erreur. Verstappen et Hamilton s'accrochent La lutte pour le championnat a connu un nouvel épisode mouvementé. Au 26e tour, Verstappen et Lewis Hamilton (Mercedes) se sont accrochés à la première chicane après le changement de pneus du septuple champion du monde anglais. La voiture du Néerlandais est retombée sur la Mercedes, mais Hamilton a bien été protégé par le halo. Verstappen conserve ainsi cinq points d'avance au championnat avant la prochaine course, le 26 septembre en Russie à Sotchi. Pas de point pour Alfa Romeo Derrière Ricciardo, son coéquipier Norris a assuré le premier doublé McLaren depuis le GP du Canada 2010. Le podium a été complété par Valtteri Bottas (Mercedes), auteur d'une folle remontée puisque le Finlandais s'était élancé en 19e position. Les Alfa Romeo-Ferrari n'ont pas réussi à entrer dans les points. Antonio Giovinazzi a terminé 13e juste devant Robert Kubica.

Servette déroule contre St-Gall Anthony Sauthier buteur pour le 2-0 servettien Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Servette a passé une après-midi tranquille à l'occasion de la 6e journée de Super League. Les Grenat ont facilement écarté St-Gall 5-1 à la Praille. La tâche des hommes d'Alain Geiger a été rendue plus simple à la 3e minute lorsque Jérémy Guillemenot a écopé d'un carton rouge pour une vilaine semelle sur la jambe de Sasso. L'ancien junior genevois, sans doute excité d'évoluer devant sa famille et ses amis, a par son trop-plein d'énergie précipité la chute des siens. Il a d'ailleurs quitté la pelouse en pleurs. Parce que derrière, Servette ne s'est pas gêné de profiter de cette supériorité numérique. A la 7e, Clichy a ouvert le score d'une jolie volée, déviée au passage par un Saint-Gallois. Puis à la 14e, c'est Sauthier qui a doublé la mise sur une passe bien dosée de Stevanovic. Le Bosnien a ensuite offert deux nouveaux buts à Cognat (18e) et Rouiller (26e). Trois défenseurs pour quatre réussites, voilà une statistique peu banale. Trop confiants, les Grenat ont laissé les Brodeurs réduire la marque à la 36e à la suite d'une erreur de communication entre le gardien Frick et Rouiller. Un Steve Rouiller qui a inscrit un doublé à la 71e sur un corner pour asseoir encore plus la domination genevoise. Et dire que Schalk a trouvé le poteau à la 57e... Toujours est-il que le SFC passe à dix points avec deux victoires et un nul lors des trois dernières sorties.

Thomas Lüthi chute en Moto2, victoire de Raul Fernandez Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Journée noire pour Thomas Lüthi (Kalex) à l'occasion du Grand Prix d'Aragon de Moto2. Le Bernois a chuté au troisième tour d'une course remportée par Raul Fernandez. Comme plusieurs autres pilotes, Lüthi est parti à la faute. L'Emmentalois de 34 ans, alors 17e, a vu sa course s'arrêter au 5e tour. Plutôt bien parti compte tenu de sa 16e place sur la grille et remonté dans les points après le départ, Lüthi avait ensuite reculé avant sa chute. A cinq courses de la fin, la lutte fait rage en tête du championnat. Malgré un métacarpe cassé, Raul Fernandez s'est imposé de manière souveraine devant Remy Gardner. L'Australien mène désormais de 39 points sur son rival espagnol. Marco Bezzecchi, 3e du Championnat du Monde, a chuté, tout comme le poleman et 4e du classement, Sam Lowes. Il y a aussi eu de la casse en Moto3. Les deux premiers du championnat, les Espagnols Pedro Acosta et Sergio Garcia, ont tous les deux chuté. Ces erreurs ont profité à l'Italien Dennis Foggia (Honda). Acosta conserve toutefois la tête du championnat avec 46 points d'avance sur Garcia grâce aux cinq victoires déjà remportées pour sa première saison en Moto3.

Bertschy signe pour 7 ans à Fribourg Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le transfert de Christoph Bertschy à Fribourg était plus qu'un bruit de couloir et n'attendait qu'une confirmation. Le joueur de 27 ans, actuellement au LHC, a signé pour 7 ans avec les Dragons. Il s'agit d'un retour aux sources pour l'attaquant qui a commencé sa carrière dans le mouvement juniors de Gottéron, avant de rejoindre l'Amérique du Nord via Berne, où il est devenu champion suisse en 2013, sans réussir à s'imposer durablement dans l'organisation de Minnesota. Il est actuellement dans sa quatrième saison avec Lausanne, où il a amassé 107 points en 152 matches. Ce contrat de longue durée fait écho à celui signé par Tristan Scherwey en février 2019. Le Fribourgeois avait paraphé un bail de 7 ans qui le lie aux Ours jusqu'à la fin de la saison 2026/27.

Djokovic peut s'assurer le statut de "GOAT" dimanche Novak Djokovic a l'occasion de clore le débat dimanche à New York. S'il remporte l'US Open, dimanche en finale contre Daniil Medvedev (no 2), le no 1 mondial sera de facto le "GOAT", le plus grand joueur de tous les temps. S'il s'impose, Novak Djokovic réussira d'une part le Grand Chelem calendaire, que seuls deux hommes ont accompli dans toute l'histoire du tennis. Il comptera d'autre part 21 titres majeurs, soit un de plus que ces deux éternels rivaux Roger Federer (40 ans) et Rafael Nadal (35 ans). "Plus qu'un match. Je vais y mettre mon coeur, mon âme, mon corps et ma tête. Je vais le jouer comme si c'était le dernier de ma carrière", a promis le Serbe de 34 ans, qui peut entrer dans le club très fermé des cinq joueurs et joueuses à avoir remporté l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open la même année. Cette performance, côté masculin, n'a plus été réussie depuis 1969 et Rod Laver, qui l'avait même fait une première fois en 1962, après le pionnier américain Donald Budge en 1938. Chez les dames, Steffi Graf est la dernière à l'avoir réalisée, en 1988, bien après Margaret Court (1970) et Maureen Connoly (1953). "Il est le plus grand", estime Zverev Si Novak Djokovic réussit son pari monumental, il ne pourra plus se voir contester, sur le plan du palmarès tout du moins, le statut de "GOAT". Il cumule déjà le plus grand nombre de semaines passées en tête du classement mondial - 337 jusqu'ici - et continuera donc d'améliorer ce record. "Sur le plan statistique comme celui du tennis pur, il est le plus grand", a tranché Alexander Zverev (no 4), sa victime des demi-finales, alors que le débat reste vif dans le microcosme du tennis. "Mentalement, c'est le meilleur joueur qui ait jamais joué. Dans les moments les plus importants, je préférerais jouer contre n'importe qui d'autre que lui", a ajouté l'Allemand. Novak Djokovic, qui avait parfois donné l'impression de jouer avant tout contre lui-même dans ses quatre premiers matches, a subitement élevé son niveau pour balayer Matteo Berrettini (no 6) en quarts. Et malgré l'opposition valeureuse d'Alexander Zverev, il est encore monté d'un cran, comme s'il se libérait de toute pression à mesure qu'il s'approche du Graal. "Dans les livres d'histoire" "C'est sûr qu'il va la ressentir la pression, mais d'un autre côté, c'est ce qui va le rendre encore meilleur dans les moments difficiles", a résumé Daniil Medvedev, dont le parcours à Flushing Meadows aura jusqu'ici ressemblé à une promenade de santé avec des victoires en moins de deux heures en moyenne. "Tout s'est passé en douceur. Je suis heureux d'avoir réussi à conserver beaucoup de force physique et d'énergie mentale. C'est important", a estimé Daniil Medvedev, qui est en quête d'un premier sacre en Grand Chelem après deux échecs subis en finale. Le Russe avait cédé face à Rafael Nadal, après un combat épique à l'US Open en 2019, et s'était fait balayer par Djokovic en février à l'Open d'Australie (7-5 6-2 6-2). "J'en retire de l'expérience", a-t-il assuré. "La chose que j'ai comprise après Melbourne, c'est que je n'ai pas laissé mon coeur sur le court. C'est ce que je vais essayer de faire cette fois. Je vais donner tout ce qu'il me reste." Un triomphe du Moscovite signifierait que Novak Djokovic échouerait dans sa quête ultime. "Si j'y arrive, je serai probablement quelque part dans les livres d'histoire comme ayant été celui qui ne l'a pas laissé faire", a souri Daniil Medvedev. Impertubable Si proche d'un exploit dont le public new-yorkais veut depuis trois jours être le témoin privilégié après l'avoir plutôt chahuté en début de quinzaine, Novak Djokovic rêve d'avoir la même place que Roger Federer et Rafael Nadal dans le coeur des fans. Il se veut imperturbable. "Pourquoi devrais-je être heureux en ce moment ? Le travail n'est pas terminé", a-t-il dit en citant une phrase de Kobe Bryant, prononcée avant de gagner un dernier match menant à un de ses cinq titres NBA avec les Lakers. "L'excitation est là. La motivation est là, sans aucun doute. Probablement plus que jamais. Mais il me reste encore un match à gagner", a rappelé Novak Djokovic.