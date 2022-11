Ronaldo rassurant ++ Lucien Favre reste en poste

National League: Abdelkader revient à Zoug Image: KEYSTONE/PostFinance Zoug a engagé l'attaquant américain Justin Abdelkader (35 ans) jusqu'à fin décembre, avec option jusqu'au terme de la saison. Le champion réagit ainsi à la blessure de Carl Klingberg. Abdelkader n'est pas un inconnu du côté de Zoug. L'homme aux 803 matches de NHL avait déjà évolué avec le club lors de la phase finale de la saison 2020/21. Il avait contribué au titre en marquant six buts et en donnant trois assists en treize matches de play-off. La saison dernière, il avait effectué une pige à Lugano.

Mondial 2022: Ronaldo se montre rassurant Cristiano Ronaldo: il veut marquer l'histoire Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO Cristiano Ronaldo a assuré que son conflit ouvert avec Manchester United "n'ébranlerait pas" le Portugal durant le Mondial 2022. Le pays de CR7 entamera son tournoi jeudi contre le Ghana (groupe H). Ronaldo (37 ans) a expliqué en conférence de presse n'avoir "aucun doute que cet épisode récent, cette interview" à la télévision britannique où il a estimé que son club l'avait "trahi", "comme d'autres épisodes qui surviennent parfois, peuvent ébranler un joueur, mais n'ébranleront pas l'équipe". Manchester United a annoncé vendredi avoir "enclenché des mesures appropriées" en réponse à des propos au vitriol de Ronaldo contre son entraîneur dans un entretien notamment à la télévision anglaise. Pas de problème relationnel Ronaldo a pour sa part démenti tout problème relationnel avec son coéquipier en sélection et en club Bruno Fernandes. Une vidéo a circulé la semaine passée, semblant témoigner d'un certain froid entre les deux joueurs. "J'ai une super relation avec lui. Son avion était en retard et je lui ai demandé s'il était venu en bateau, je plaisantais avec lui", a assuré CR7. "Il y a toujours des débats, de l'espace pour les rumeurs, je le sais... Mais l'ambiance est vraiment excellente. Mais ne parlez pas de moi avec les autres joueurs. J'ai une carapace à l'épreuve des balles, mais c'est une coupe du monde, parlez aux autres joueurs du Mondial, pas de Cristiano Ronaldo, ce serait super", a-t-il conclu au terme d'une conférence de presse de 20 minutes entièrement tenue en portugais. Le capitaine de la Seleçao dispute sa cinquième et très vraisemblablement ultime Coupe du monde. Il peut devenir le tout premier joueur de l'histoire à marquer lors de cinq Mondiaux différents.

Une soirée contrastée pour Philipp Kurashev Philipp Kurashev au duel avec Casey DeSmith. Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Malgré un but heureux de Philipp Kurashev, Chicago s'est incliné 5-3 à domicile devant Pittsburgh. Les Blackhawks ont concédé une 4e défaite de rang pour occuper l'avant-dernière place de sa division. Mené 3-0 à la 25e, Chicago a pu revenir au score avant de céder sur une réussite de Sidney Crosby à la 57e et un but dans la cage vide de Jeff Carter. Pour son 1000e match en saison régulière, Evgeny Malkin a eu le bonheur d'inscrire un 452e but pour Pittsburgh, le club avec lequel il a tout de même gagné trois Coupes Stanley. Philipp Kurashev a inscrit le 3-3 avec un lancer pris dans le coin derrière la ligne qui a abusé le gardien Casey DeSmith. Auteur de son troisième but de la saison, le Zurichois a toutefois accusé un bilan de -2.

Lucien Favre reste l'entraîneur de Nice Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Lucien Favre sera bien sur le banc de l'OGC Nice le 29 décembre prochain lors de la reprise de la Ligue 1 face à Lens, indique "L'Equipe". Le Vaudois a été conforté à son poste par sa direction. Après des débuts laborieux, Lucien Favre est parvenu à redresser la barre. Son équipe n'a perdu qu'un seul de ses dix derniers matches pour figurer à la fois dans la première partie du classement et se hisser en huitième de finale de la Conference League. Lucien Favre est revenu sur les bords de la Méditerranée cet été quatre ans après avoir quitté l'OGC Nice pour rejoindre le Borussia Dortmund. Avec le soutien d'Ineos, le propriétaire du club, il nourrit l'ambition d'emmener Nice en Ligue des Champions dans deux ans.

Deuxième défaite en 24 heures pour le CP Berne de Söderholm Image: KEYSTONE/TI-PRESS La prise de pouvoir de Toni Söderholm au CP Berne n'a pas encore eu l'effet escompté. Battus 3-1 à domicile par Gottéron samedi en National League, les Ours se sont inclinés 5-1 dimanche à Lugano pour leur deuxième match joué sous la férule du technicien finlandais. Le "SCB" a pourtant ouvert la marque à la 10e minute, sur une réussite de Sven Bärtschi en supériorité numérique. Mais les choses se sont rapidement gâtées pour les Bernois, qui étaient menés 2-1 à la fin du premiers tiers-temps. Lugano a enfoncé le clou 16 secondes seulement après le début de la période médiane grâce à un but de Markus Granlund, avant de prendre le large sur des buts de Morini (31e) et de Marco Müller (53e, à 4 contre 5). Les hommes de Luca Gianinazzi ont ainsi décroché pour la première fois de la saison trois succès consécutifs.

Un 6e Masters pour Djokovic, qui égale le record de Federer Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Novak Djokovic a conclu en beauté la saison 2022 en s'adjugeant son sixième Masters, égalant ainsi le record de Roger Federer. Le Serbe de 35 ans a dominé Casper Ruud 7-5 6-3 dimanche en finale à Turin pour devenir le lauréat le plus âgé de l'histoire des ATP Finals. Vainqueur en deux tie-breaks de Taylor Fritz samedi en demi-finale, Novak Djokovic a dû s'employer l'espace d'un set pour son ultime match de la saison. Mais il n'a jamais semblé en danger face à Casper Ruud, qu'il a battu pour la quatrième fois en autant de duels sans avoir lâché le moindre set. Le Serbe a signé un premier break dans l'ultime jeu de la première manche, au cours de laquelle il n'a perdu que 5 points sur son engagement. Il a fait plus rapidement la différence dans le second set, s'emparant du service adverse dès le quatrième jeu pour s'envoler vers son 91e titre. Novak Djokovic termine ainsi un Masters invaincu pour la quatrième fois de sa carrière après 2012, 2013 et 2014 (même s'il avait bénéficié du forfait de Roger Federer en finale en 2014). Egalement sacré en 2008 et en 2015 dans ce tournoi des Maîtres, il empoche un chèque de 4,74 millions de dollars. 25-1 depuis Roland-Garros Privé notamment d'Open d'Australie et d'US Open en raison de son refus de se vacciner contre le Covid-19, privé de point pour son sacre à Wimbledon, Novak Djokovic a trouvé malgré tout le moyen de terminer l'année à la 5e place mondiale. Il a conquis cinq titres sur les onze tournois qu'il a pu disputer. Novak Djokovic a notamment remporté quatre de ses cinq derniers tournois (Wimbledon, Tel Aviv, Astana et ce Masters). Laver Cup mise à part, il n'a donc perdu qu'un seul match depuis son échec face à Rafael Nadal en quart de finale à Roland-Garros. C'était également à Paris, en finale du Masters 1000 de Bercy face à Holger Rune. A 2000 points d'Alcaraz Son retard sur le no 1 mondial Carlos Alcaraz n'est par ailleurs plus que de 2000 points, soit ce que son sacre sur le gazon londonien lui aurait normalement rapporté... Sachant que Novak Djokovic n'aura aucun point à défendre en janvier en Australie, son retour au sommet semble d'ores et déjà inéluctable. Casper Ruud - qui se serait emparé de la 1re place mondiale s'il avait vaincu Carlos Alcaraz en finale de l'US Open - boucle quant à lui l'année au 3e rang à 1000 points de l'Espagnol. Le Norvégien a conquis trois titres - dont Genève et Gstaad pour la deuxième année consécutive -, mais il a connu la défaite lors des trois premières grandes finales de sa carrière (Roland-Garros, US Open et Masters).

Mondial 2022: l'Equateur bien plus fort que le Qatar Image: KEYSTONE/AP/Thanassis Stavrakis Le Qatar est mal entré dans sa Coupe du monde. Il a en effet été battu 2-0 par l'Equateur dans le premier match du tournoi. Enner Valencia (16e pen/31e) a signé un doublé pour les Sud-Américains. L'attaquant de Fenerbahçe, âgé de 33 ans, avait déjà marqué trois buts il y a huit ans au Brésil, dont un contre la Suisse. Dimanche, il a cru ouvrir le score dès la 3e, mais la réussite a été annulée par la VAR. Valencia est quand même devenu le premier buteur de cette Coupe du monde 2022. Lancé en profondeur, il a obtenu et converti un penalty (16e), avant d'ajouter le numéro deux d'une superbe tête croisée (31e) à la réception d'un centre de Preciado. Pris à la gorge Cette partie a été à sens unique. Les Equatoriens ont pris leurs adversaires à la gorge dès le coup d'envoi. Ils ont été meilleurs dans tous les compartiments du jeu, notamment dans les duels, l'impact physique, la technique individuelle et l'intensité. Jamais encore dans l'histoire de la Coupe du monde un pays organisateur n'avait perdu lors du match d'ouverture devant son public. On peut d'ores et déjà affirmer sans prendre de gros risques que les Qataris n'iront pas au-delà des trois matches dans la compétition. Leurs prochains adversaires dans ce groupe A, le Sénégal et les Pays-Bas - qui s'affronteront lundi -, semblent en effet aussi d'un tout autre calibre. Un échec flagrant Le Qatar se préparait pourtant depuis des années pour faire bonne figure dans son Mondial. Sur la base de cette rencontre, l'échec est flagrant. Mais peut-être que la nervosité et l'enjeu expliquent en partie ce non-match de la part des protégés de l'Espagnol Felix Sanchez. Cela n'explique pourtant pas le nombre élevé d'approximations, d'erreurs techniques et tactiques. La faiblesse du pays organisateur ne doit cependant rien enlever au mérite des Equatoriens. Ceux-ci ont livré une excellente première mi-temps, avant de se contenter de gérer leur avantage après la pause. Ils ont ainsi pu économiser des forces qui pourraient s'avérer précieuses lors des prochaines rencontres.

Genève-Servette domine Ajoie et prend le large Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Les clubs lémaniques ont connu la victoire dimanche en National League. Genève-Servette a dominé Ajoie 5-2, alors que Lausanne s'est imposé 3-2 devant Langnau. Solide leader, Genève-Servette a toutefois dû attendre le deuxième tiers-temps pour concrétiser sa domination face à la lanterne rouge. Des buts signés Tömmernes (22e), Filppula (24e) et Praplan (38e, à 5 contre 4) ont permis aux Aigles de s'envoler. Et le 3-1 de Hazen (39e) n'a pas perturbé le GSHC. La troupe de Jan Cadieux a repris le large dans la troisième période, grâce à des réussites de Richard (45e, 4-1) et d'Antonietti (50e, 5-1), pour décrocher un septième succès dans ses huit dernières parties. La formation des Vernets porte ainsi son avance sur son dauphin Bienne à 11 unités. Un LHC renversant Vainqueur en prolongation à Zoug samedi, Lausanne a donc su enchaîner un deuxième succès en moins de 24 heures. L'équipe du nouvel entraîneur Geoff Ward a pourtant bien mal entamé son duel avec les Tigers, qui menaient 2-0 à la 24e. Mais un doublé de Martin Gernat aux 36e (à 5 contre 4) et 47e minutes a permis aux Lions vaudois de relancer leurs actions. Et le LHC a forcé la décision en infériorité numérique, à 6'05'' de la fin du match, sur une réussite de Cory Emmerton.

Massagno s'impose sur le fil à Monthey Image: KEYSTONE/TI-PRESS Leader de SBL messieurs, Massagno a souffert pour prendre la mesure de Monthey-Chablais dimanche en terre valaisanne. Les Tessinois se sont imposés 76-75. Un panier à 3 points réussi par le "sniper" Dusan Mladjan à 9'' de la fin du match a permis à Massagno de forcer la décision. Monthey, qui a ensuite manqué deux tirs pour la gagne, semblait pourtant avoir fait le plus dur en prenant cinq longueurs d'avance à 1'45'' du "buzzer" (72-67). Mais Massagno a serré sa garde dans le "money time", après avoir vu son adversaire combler un déficit de 19 points (26-45 à 1'02'' de la mi-temps). Roberto Kovac (19 points) et les frères Marko (18 points) et Dusan Mladjan (17 points) ont fait particulièrement mal aux Chablaisiens.

Verstappen gagne à Abou Dhabi, Leclerc vice-champion Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER La saison 2022 de formule 1 a pris fin au GP d'Abou Dhabi en toute logique sur un succès du champion du monde Max Verstappen (Red Bull). Le Néerlandais a fêté sa 15e victoire de la saison. Le double champion du monde en est désormais à 35 Grands Prix gagnés. Il n'a eu aucune difficulté à s'imposer au terme d'une course qui a offert bien peu d'émotions. Le seul enjeu résidait dans l'identité du pilote qui obtiendrait le titre honorifique de vice-champion. Celui-ci est revenu à Charles Leclerc (Ferrari), 2e devant son rival Sergio Pérez (Red Bull). Le Monégasquea pris le meilleur de peu grâce à une stratégie à un seul arrêt, contre deux au Mexicain. Derrière le podium, Carlos Sainz (Ferrari) a terminé 4e devant George Russell (Mercedes), le récent vainqueur du GP du Brésil. Son coéquipier Lewis Hamilton, alors 4e, a dû abandonner peu avant la fin sur problème mécanique. Un point pour Vettel Deux des pilotes qui ne seront pas sur la grille l'an prochain sont entrés de justesse dans les points. Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) a pris la 9e place juste devant Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes). L'Australien devrait devenir pilote de réserve chez Red Bull, alors que l'Allemand, quadruple champion du monde, quitte la F1 au terme de son 299e GP. Les Alfa Romeo-Ferrari ne sont pas parvenues à entrer dans le top 10. Guanyu Zhou a fini 12e alors que Valtteri Bottas a dû se contenter du 15e rang.

Wendy Holdener 2e à Levi, Shiffrin imbattable Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Wendy Holdener a pris la 2e place du deuxième slalom de Levi à 0''28 de Mikaela Shiffrin. Il s'agit du 44e podium en Coupe du monde pour la Schwytzoise de 29 ans. Eh bien ce ne sera pas pour cette fois. Non, Wendy Holdener va devoir encore attendre avant de fêter son premier succès en slalom en Coupe du monde et pouvoir ainsi se débarrasser de son surnom de Poulidor du slalom féminin. La skieuse d'Unteriberg avait pourtant fait presque tout juste. Une première manche solide à seulement 0''21 de Shiffrin, puis un deuxième parcours de feu pour repousser Petra Vlhova à 0''40. Seulement il existe une extraterrestre boulimique de victoires répondant au doux nom de Mikaela Shiffrin. Impériale lors de son second passage, elle est parvenue à aller 7 centièmes plus vite qu'Holdener sur la manche pour finalement s'imposer avec 0''28 de bonus. La dame aux désormais 76 victoires en Coupe du monde s'est offert un sixième renne. Plus que deux et elle pourra concurrencer le Père Noël. Eliminée lors de la première course, Michelle Gisin s'est quelque peu rattrapée dimanche. Mais l'Obwaldienne, qui a changé de matériel à l'intersaison, doit encore s'habituer à cette nouvelle réalité pour elle. La double championne olympique du combiné a fini à la 16e place en perdant cinq places par rapport à son run matinal. Deux autres Suissesses ont marqué des points. 16e au terme du premier parcours, Aline Danioth (28e) a elle aussi rétrogradé après avoir fait une grosse erreur pour son second passage. Cela s'est bien mieux déroulé pour Nicole Good. Excellente 25e en première manche, la Saint-Galloise a fait mieux pour terminer au 19e rang. Good réalise son meilleur résultat en Coupe du monde Cela n'est en revanche pas passé pour Camille Rast, non qualifiée car seulement 32e de la manche initiale à 11 centièmes de la 30e place qualificative.

L'adrénaline est de retour dans l'équipe de Suisse Murat Yakin en discussion avec Granit Xhaka Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'adrénaline est de retour pour l'équipe de Suisse ! A quatre jours de la rencontre contre le Cameroun, l'intensité fut de mise lors de l'entraînement matinal. "Nous sommes sortis de cette séance avec le sentiment d'être vraiment monté en puissance, se félicite Remo Freuler. Je crois que le staff était également très content." Après une rencontre amicale bien trop "neutre" à Abu Dhabi contre le Ghana et une journée de repos samedi, le Zurichois et ses coéquipiers avaient besoin de pousser jusqu'à leurs limites sur la pelouse de la "Doha University of Science and Technology". "Pas vu la Suisse que l'on connaît" "Il est indéniable que nous n'avons vu la Suisse que l'on connait contre le Ghana", avoue Remo Freuler qui était sorti à la pause à Abu Dhabi. Le demi qui honorera sa 50e sélection jeudi ne nourrit aucune inquiétude. Son discours est sans équivoque. "Nous serons prêts, promet-il. Nous savons que le Cameroun est une bonne équipe, plus forte en attaque qu'en défense. Mais nous devons avant tout nous concentrer sur nos forces". L'une d'elle réside bien sûr dans le duo qu'il forme en ligne médiane avec Granit Xhaka. Un duo estampillé aujourd'hui 100 % "Premier League" depuis le transfert de Remo Freuler à Nottingham. Titulaire indiscutable à Forest après un temps d'adaptation nécessaire pour trouver ses repères, le Zurichois a découvert une ambiance et un engouement extraordinaires à Nottingham. La victoire 1-0 du 22 octobre face à Liverpool a, ainsi, été accueillie comme une véritable délivrance. "Je suis allé manger au restaurant après cette rencontre et un supporter m'a dit que cette journée était la plus belle qu'il avait vécue en vingt ans", glisse le Zurichois. Jeudi, on doute que l'ambiance du Al-Janoub Stadium sera aussi volcanique que celle du City Ground. Les Suisses s'efforceront d'éteindre très vite l'ardeur des supporters camerounais avec une maîtrise collective plus affirmée qui doit leur permettre de prendre les commandes du match. L'un des grands points d'interrogation demeure toutefois l'état de forme de Yann Sommer, dont le retour au jeu jeudi après un mois de repos forcé ne fut pas concluant. Feu vert pour Yann Sommer Pour le staff médical, le Bâlois est apte au service. "Yann a joué jeudi sans recourir à des anti-inflammatoires. Sa cheville a tenu. Elle n'a pas gonflé après la rencontre", souligne le docteur Pierre-Etienne Fournier qui avoue avoir nourri une "réelle inquiétude ces trois dernières semaines". "Yann a été victime d'une blessure grave, précise le praticien. Mais aujourd'hui, sa cheville ne pose plus aucun problème." Au gardien désormais de vaincre cette appréhension qu'il n'a pas pu masquer sur les actions des deux buts ghanéens de jeudi. Ménagé contre le Ghana, Ricardo Rodriguez est aussi rétabli. "Ricardo souffrait d'un hématome au genou. Nous n'avons voulu prendre aucun risque avec lui cette semaine, souligne Pierre-Etienne Fournier. Il sera d'attaque jeudi." La présence de Ricardo Rodriguez dans le onze de départ règle la question de l'organisation défensive. La Suisse jouera à nouveau avec une ligne de quatre devant Yann Sommer après l'expérience malheureuse du 3-5-2 contre le Ghana.

Slalom de Levi: Holdener en embuscade, Shiffrin en tête Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Mikaela Shiffrin est en tête du deuxième slalom de Levi. L'Américaine, vainqueure la veille, devance Lena Dürr de 0''07 et Petra Vlhova de 0''10 alors que Wendy Holdener pointe au 4e rang à 0''21. La dame aux 75 victoires en Coupe du monde est donc en course pour aller chercher un sixième succès en Finlande et donc un sixième renne. Plus que deux et elle pourra concurrencer le Père Noël. Mais pour recevoir un nouveau cervidé, il faudra faire comme samedi et réaliser une deuxième manche parfaite. Cinquième hier, Wendy Holdener a fait le job. Partie avec le dossard no 1, la skieuse d'Unteriberg a comme toutes les filles perdu un peu de temps sur la fin face à Shiffrin, mais elle est clairement en embuscade pour viser le podium. Eliminée lors de la première course, Michelle Gisin a donné l'impression d'être un tout petit peu sur la retenue. Mais l'Obwaldienne a rallié l'arrivée à moins d'une seconde de Shiffrin. Elle pointe au 11e rang à 0''92. Les deux autres Suissesses dans le top 30 de la liste de départ ont mieux paru que lors de l'ouverture de la saison. Aline Danioth est pour l'heure 14e à 1''14, tandis que Camille Rast se retrouve provisoirement 21e à 1''88.

Un troisième but en trois matches pour Nino Niederreiter Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Nino Niederreiter s'affirme comme le buteur no 1 de Nashville. Le transfuge de Carolina a encore trouvé le chemin des filets samedi. El Nino a signé son troisième but en trois rencontres lors de la défaite 3-2 en prolongation des Predators à domicile face à Tampa Bay. A la 46e, il a permis à Nashville de mener 2-1 avec sa neuvième réussite de la saison. Mais Tampa Bay pouvait égaliser à la 57e avant de rafler la mise grâce à Steven Stamkos dans la prolongation sur une séquence à 4 contre 3.