Rune ne s'arrête plus ++ Alcaraz n'ira pas au Masters

Les Suisses ont pourtant toujours fait la course en tête face aux Norvégiens. Ils avaient pris deux longueurs d'avance à l'issue du tiers initial grâce à des réussites de Schiess et Laely. Leurs adversaires ont répliqué lors de la période intermédiaire, revenant à 3-3. Maurer avait inscrit le 3-1 avant un doublé de Kronberg.

Carlos Alcaraz souffre d'une "déchirure musculaire" aux abdominaux et doit renoncer à jouer le Masters et la phase finale de la Coupe Davis. Le no 1 mondial l'a annoncé sur les réseaux sociaux.

Bien plus agressif et plus constant, le Danois a nettement dominé les débats face au Canadien pour cueillir son 18e succès dans ses 20 derniers matches. Il atteint ainsi sa quatrième finale consécutive après Sofia - où il a subi la loi du Zurichois Marc-Andrea Hüsler -, Stockholm - où il a conquis le titre - et donc Bâle.

Holger Rune en découdra pour sa part avec Brandon Nakashima (ATP 50), Jiri Lehecka (ATP 75) et Francesco Passaro (ATP 122) dans le groupe vert. Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales. Les matches se dérouleront au meilleur des cinq sets, mais avec le premier à quatre jeux et la règle du "No Ad".

Premier Suisse qualifié pour ce Masters réservé aux moins de 21 ans, Dominic Stricker entamera son tournoi face à Lorenzo Musetti. Il s'agira de son premier duel avec l'Italien, quart de finaliste du Masters 1000 de Paris cette semaine. Le gaucher n'a encore jamais affronté non plus Jack Draper et Chun-Hsin Tseng.

Ancien coach éphémère du Real Madrid, le Basque de 56 ans avait été démis de ses fonctions au Séville FC au début du mois d'octobre après plus de trois ans à la tête du club andalou, marqués notamment par une victoire en Europa League en 2020. Auparavant, il avait effectué un court passage de 14 matches sur le banc du Real au début de la saison 2018, et dirigé Porto de 2014 à 2016.

Depuis plusieurs jours, l'inquiétude montait sur les pontons de Saint-Malo chez les marins engagés, mélange d'amateurs et de professionnels, quant aux conditions météorologiques dégradées annoncées après le départ. La direction de la course justifie cette décision par "une très forte houle soulevée par la tempête tropicale Martin".

L'annonce a été faite à l'issue d'un briefing météo fourni aux 138 marins engagés sur cette prestigieuse course qui a lieu tous les quatre ans depuis 1978. "C'est une bonne décision qui vise à optimiser la sécurisation de la flotte et les meilleures conditions possibles au succès sportif de l'épreuve, pour les marins et le grand public", ont estimé les organisateurs.

Cette mise à l'écart pourrait néanmoins durer plus longtemps, la franchise Brooklyn expliquant qu'au-delà des excuses formulées, il restait du chemin à faire. "Les actions sont plus éloquentes que les mots. Et donc il aura du temps pour réfléchir à tout ça", a dit le manager général des Nets, souhaitant notamment qu'Irving "rencontre des leaders de la communauté juive de Brooklyn afin de s'éduquer sur les questions liées à l'antisémitisme".

Les Nets l'ont néanmoins suspendu pour au moins cinq matches, se disant "consternés par son incapacité à désavouer l'antisémitisme" et par son refus trop longtemps persistant de s'excuser pour avoir fait la promotion sur ses réseaux sociaux d'un film à caractère antisémite, "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" en mettant des liens vers le site d'Amazon pour le louer ou l'acheter.

Irving, qui a fini par présenter ses excuses "à toutes les familles et communautés juives qui ont été blessées et affectées" par son message, n'est lui pas encore totalement lâché, ni par son club, ni par la NBA qui ne l'a pas encore sanctionné, ni par Nike donc.

Cette décision fait écho à celle plus forte et définitive encore d'Adidas, qui avait rompu il y a dix jours le contrat liant la marque aux trois bandes avec le rappeur Kanye West, suspendu de Twitter et Instagram après avoir écrit qu'il allait s'attaquer aux Juifs.

En attendant, "le lancement dans le commerce de la chaussure +Kyrie 8+", élaborée avec le joueur, "n'aura pas lieu", comme cela était prévu ce mois-ci, a ajouté la marque à la virgule, se disant "profondément attristée et déçue par cette situation et son impact sur tout le monde".

L'autre affiche du dernier carré reste à déterminer. Si Maria Sakkari était assurée d'être qualifiée depuis mercredi, sa prochaine adversaire ne sera connue que samedi. Ce sera la gagnante du duel entre la Française Caroline Garcia (no 6) et la Russe Daria Kasatkina (no 8).

Victorieuse 6-3 7-5 de Jessica Pegula (no 3), la Bélarusse a validé son ticket après la défaite (6-2 6-3) subie par Ons Jabeur (no 2) face à Maria Sakkari (no 5).

C'est au cours de la troisième période que les Vaudois ont construit ce succès après six revers de rang. Et comme un symbole, les Lausannois ont frappé à des moments-clés. Jelovac a égalisé juste avant la première pause et Fuchs a marqué le 2-1 décisif après 39 secondes dans le dernier tiers. Et puis il y a aussi cette envie retrouvée au sein d'un LHC solidaire qui a inscrit ses buts parce qu'il en voulait davantage que les Bernois.

Eh bien réaction il y a eu. On peut même avancer que le LHC vu ce soir à Malley correspond à ce que l'on imaginait avant le début de la saison. Les Lausannois ont dominé leur adversaire et lorsqu'ils ont pris trois longueurs d'avance, il était certain que les Lions n'allaient pas gaspiller cet avantage.

A Lausanne, on attendait beaucoup de l'équipe pour voir si réaction il y allait avoir après le remue-ménage en coulisses et l'éviction de Petr Svoboda de l'aspect sportif.

Et surtout, les hommes de Jan Cadieux n'ont jamais tremblé. Parce qu'ils ont ouvert le score rapidement par Hartikainen (5e) sur un puck relâché par Connor Hughes. A la 11e, c'est Filppula qui y est allé de son dixième but de l'exercice pour égaler son compatriote. Les étrangers de Genève, si forts en ce début de saison, ont encore trouvé la faille à la 21e grâce à Winnik.

Alcaraz, massé au changement de côté précédent sous les côtes, côté gauche, a dit stop à 3 points à 1 en faveur de Rune dans le jeu décisif du deuxième set. Cette blessure de l'Espagnol, devenu le plus jeune no 1 mondial de l'histoire à 19 ans après son sacre à l'US Open en septembre, intervient à neuf jours du début du Masters de fin de saison à Turin (13-20 novembre).

La FIFA exhorte les sélections à "se concentrer sur le football"

Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar

Les dirigeants de la FIFA ont appelé les 32 équipes participantes au Mondial qatari (20 novembre-18 décembre), cerné par les controverses sur les droits humains, à "se concentrer sur le football"

"Vous portez sur vos épaules les espoirs et les rêves de votre nation et ses habitants (...). Donc s'il vous plaît, concentrons-nous maintenant sur le football", exhortent Gianni Infantino et Fatma Samoura, respectivement président et secrétaire générale de l'instance, dans un courrier révélé par Sky News et confirmé à l'AFP par la FIFA.

Inhabituelle par son ton, cette lettre fait allusion, sans les nommer, aux prises de position de plusieurs sélections sur le respect des droits des travailleurs et des personnes LGBT+ par le petit émirat, également critiqué pour le coût environnemental du tournoi.

Pas de réponse

"Nous savons que le football n'existe pas dans le vide, et nous sommes tout aussi conscients des nombreux défis et difficultés à caractère politique dans le monde", concèdent les deux dirigeants. "Mais s'il vous plaît, ne laissez pas le football être entrainé dans chaque bataille idéologique ou politique".

Concrètement, la FIFA ne dit pas si elle approuve ou désapprouve le port annoncé par plusieurs capitaines de sélections européennes - dont l'Angleterre, la France et l'Allemagne -, de brassards aux couleurs de l'arc-en-ciel, avec le message "One Love", dans un pays qui pénalise les relations homosexuelles.

Elle ne répond pas non plus à la vidéo diffusée la semaine dernière par 16 membres de l'équipe australienne, qui critiquent le non respect des droits humains et expliquent avoir "écouté des organisations telles qu'Amnesty" International et, "plus important, des travailleurs étrangers au Qatar".

Respecter toutes les opinions

Mais, en termes très généraux, Gianni Infantino et Fatma Samoura disent "essayer de respecter toutes les opinions et croyances, sans pour autant donner des leçons de morale au reste du monde", appelant au respect de la "diversité".

"Aucun peuple, aucune culture ou nation n'est +meilleur+ qu'un autre. Ce principe est la pierre angulaire du respect mutuel et de la non discrimination. Et c'est aussi l'une des valeurs fondamentales du football", martèlent-ils.