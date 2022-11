Ruud bat Auger-Aliassime ++ Uni-hockeyeurs suisses chocolat

Casper Ruud domine FAA en deux sets à Turin Image: KEYSTONE/EPA Casper Ruud (no 3) a entamé de la meilleure des manières le Masters ATP à Turin. Le Norvégien a créé une relative surprise en dominant Félix Auger-Aliassime (no 5) 7-6 (7/4) 6-4 dimanche après-midi. Vainqueur coup sur coup à Florence, Anvers et Bâle cet automne, Félix Auger-Aliassime partait avec les faveurs du pronostic face au finaliste de Roland-Garros et de l'US Open. Redoutable au service (14 aces), le Canadien n'a cependant jamais trouvé la solution à la relance, commettant en outre trop de fautes directes (26 au total). Casper Ruud n'a, ainsi, pas dû faire face à la moindre balle de break dans ce match. Le Norvégien a fait la différence dans le premier set en remportant les trois derniers points du jeu décisif, avant de convertir l'unique balle de break enregistrée dans ce match dans le septième jeu de la seconde manche. Demi-finaliste l'an dernier pour sa première participation aux ATP Finals, Casper Ruud peut légitimement espérer atteindre pour la deuxième fois consécutive le dernier carré. Le Norvégien affrontera le vainqueur du duel entre Rafael Nadal (no 1) et Taylor Fritz (no 8) mardi dans la deuxième journée de ce groupe vert.

Super League: Servette fait les frais du réveil du FC Zurich Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le FC Zurich a sans doute livré son meilleur match de la saison en Super League. La lanterne rouge a nettement battu Servette 4-1 lors de la 16e journée, grâce notamment à trois buts de Tosin. Le tenant du titre a ainsi cueilli seulement sa deuxième victoire de l'exercice. Ce succès est mérité, car les Zurichois ont été bien plus dangereux que des Genevois très timides offensivement. Si Jérémy Frick a retardé l'échéance en plusieurs circonstances, la défense des Grenat a fini par craquer. Superbe volée Tosin a signé un triplé (31e/62e/86e), alors que Katic a ouvert son compteur en Super League d'une somptueuse et inattendue volée (50e). Servette, tout comme déjà dimanche dernier contre YB, a terriblement peiné à créer le danger. Sa seule occasion nette est venue sur une tête de Vouilloz après un corner (21e), mais Brecher a sauvé. Le but de l'honneur signé Stevanovic est tombé à la 88e. L'équipe d'Alain Geiger part en pause sur cette défaite, mais elle reste au deuxième rang du classement. Elle a donc globalement réussi une bonne première partie de saison.

La Suisse chocolat chez elle Image: KEYSTONE/WALTER BIERI La Suisse n'a pas décroché de médaille lors de son Championnat du monde à Zurich et Winterthour. Dans le match pour le bronze, les Helvètes se sont inclinés 5-3 contre la Finlande. Jusqu'à la 15e minute, les débats furent équilibrés. La Finlande avait certes ouvert le score sur un penalty, mais les Suisses avaient globalement plus d'emprise sur le jeu. C'est alors que les Finlandais ont scoré deux fois à la 15e et à la 16e minute, prenant de vitesse la défense suisse à deux reprises. Les joueurs de David Jansson ont rejoint le vestiaire pour la première pause avec un retard de trois buts. Ils ont davantage tiré au but que leur adversaire, mais les attaquants n'ont pas su se montrer efficaces. Que ce soit un défenseur, Jan Bürki en l'occurrence, qui ait marqué le premier but peu avant la mi-temps prouve bien que les avants n'ont pas eu de réussite. Ce 4-1 fut celui de l'espoir et il a redonné un peu de vie à des Suisses forcément groggy après le 4-0 finlandais et la fessée 11-3 subie en demi-finale la veille face aux Tchèques. Les Helvètes ont recommencé à y croire lorsque Patrick Mendelina inscrit son cinquième but du tournoi sur power-play. Poussée par une salle comble (11'254 spectateurs), la Suisse a retrouvé de l'énergie. Mais si Jan Zaugg a pu réduire la marque à la 51e, cela n'a malheureusement pas suffi pour arracher une prolongation. En sortant leur gardien, les Suisses se sont exposés à un but dans la cage vide qui est tombé lors de la dernière minute. Les Finlandais se sont ainsi "vengés" de leur défaite 7-5 en phase de poules face à la Suisse. L'entraîneur David Jansson quitte donc la sélection sur une défaite après plus de huit ans de bons et loyaux services. C'est en plus la deuxième fois consécutive que la Suisse n'a pas remporté de médaille lors d'un championnat du monde. Cela ne s'était encore jamais produit depuis la première organisation des championnats du monde en 1996.

La Suisse bat la Tchéquie et termine deuxième du tournoi La Suisse a battu la Tch Image: KEYSTONE/AP/Vesa Moilanen L'équipe de Suisse a battu la Tchéquie 3-2 ap pour son 3e et dernier match de la Karjala Cup à Turku. La sélection de Patrick Fischer termine au 2e rang du tournoi. Trois matches, deux victoires et une défaite en prolongation, le bilan de la Suisse en Finlande est plutôt réjouissant. Pour cette reprise internationale, on retiendra que la Suisse a parfaitement tenu son rang dans ce tournoi face à des adversaires de grande valeur. Aller en prolongations à trois reprises avec un contingent certes expérimenté mais incomplet est à mettre au crédit du staff de Patrick Fischer. Face à la Tchéquie, les Suisses ont donné l'impression d'être fatigués, mais ils ont toujours affiché un vrai caractère. Si Smejkal a pu ouvrir le score à la 10e, l'égalisation est tombée 42 secondes plus tard de la crosse d'Andres Ambühl. L'éternel attaquant, qui fêtait son 300e match sous le maillot national, a bénéficié d'une passe complètement ratée des Tchèques pour loger le puck au-dessus de l'épaule du portier Roman Will. Seulement les Suisses n'ont pas pu se réjouir longtemps de cette réussite, puisque les Tchèques ont repris l'avantage à la 13e sur leur premier power-play. Après douze secondes, les hommes de Kari Jalonen ont trouvé la faille grâce à un superbe lancer de Spacek, l'attaquant d'Ambri. Dans une partie qui a baissé d'intensité au fil des minutes - normal pour une troisième partie en quatre jours - la Suisse est pourtant parvenue à recoller au score en fin de période médiane (38e). C'est un envoi de Mirco Müller, dévié deux fois, qui a battu le gardien tchèque. C'est Noah Rod qui a été crédité de ce but. Au cours des cinq dernières minutes du troisième tiers, Zdrahal pour les Tchèques et Senteler pour les Suisses ont eu la possibilité d'inscrire le but de la victoire, mais à chaque fois les gardiens ont dit non. La décision est tombée en prolongation de la canne de Senteler qui a pu se racheter de son action manquée quelques minutes avant. Le Zougois a surtout parfaitement transformé une deuxième offrande tchèque après seulement vingt secondes de temps supplémentaire. La Suisse clôt ce tournoi à la deuxième place derrière la Suède qui doit encore jouer contre la Finlande à 15h30. Mais les Suédois, à égalité de points avec la Suisse, sont certains d'être devant puisqu'ils ont battu les Helvètes samedi 3-2 ap.

Neuf à la suite pour les Devils Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Les Devils sont inarrêtables. New Jersey a cueilli samedi grâce à son trio helvétique sa neuvième victoire consécutive en NHL, la 12e en 15 matches cette saison, en battant les Arizona Coyotes 4-2. Titularisé pour la première fois devant le filet des Devils dans cet exercice 2022/23, Akira Schmid a été crédité de 16 arrêts dans une partie dominée par son équipe. Le Bernois de 22 ans, qui avait effectué 7 parades au moment de remplacer Vitek Vanecek deux jours plus tôt face à Ottawa, a obtenu la troisième étoile. Une première depuis 2007 Jonas Siegenthaler a pour sa part réussi un assist sur le 3-2 inscrit par Jesper Boqvist (52e), trois minutes après que les Coyotes avaient égalisé à 2-2 (avec un assist de Janis Moser à la clé). Quant au capitaine Nico Hischier, il a signé un assist sur l'ouverture du score des Devils par Tomas Tatar à la 7e. Le centre valaisan (17 points en 14 parties) a inscrit au moins un point dans ses sept derniers matches. Il est l'un des grands artisans de la fabuleuses série des Devils, qui n'avaient plus obtenu neuf succès consécutifs depuis l'automne 2007. New Jersey a d'ailleurs gagné les 11 matches dans lesquels Nico Hischier a compté. Un 5e but pour Fiala La soirée fut également belle pour Kevin Fiala, auteur de son cinquième but sous le maillot des Kings dans une partie remportée 4-3 par L.A. face aux Red Wings de Pius Suter. Roman Josi a réussi pour sa part son 6e assist dans ce championnat lors d'un match gagné 2-1 par ses Predators face aux New York Rangers.

Embiid et les Sixers font plier les Hawks Joel Embiid (21) a fait souffrir Clint Capela (15) et les Hawks Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Atlanta a subi les foudres de Joël Embiid samedi en NBA. Les Hawks se sont inclinés 121-109 sur le parquet des Sixers, qui ont forcé la décision grâce notamment aux 42 points et 10 rebonds de leur star camerounaise. Battu 104-95 jeudi soir à Atlanta, Philadelphie a pris une belle revanche. Les Sixers ont notamment su parfaitement étirer la défense des Hawks en faisant sortir Clint Capela de sa zone de confort, la raquette. Joël Embiid en a pleinement profité, réussissant également 6 passes décisives (ainsi que 2 interceptions et 2 contres). Les Hawks ont d'ailleurs dominé les débats sous les panneaux (43 rebonds à 31) grâce notamment aux 15 prises de leur intérieur genevois, auteur de 14 points samedi (à 7/9 au tir). Mais ils ont manqué cruellement d'adresse derrière l'arc (6/24 à 3 points) et ont surtout "offert" 34 points aux Sixers avec leurs 19 pertes de balle. Menés de 27 points au milieu du troisième quart-temps (89-62), les Hawks ont trouvé les ressources pour recoller à six longueurs de Philadalphie à 2'28'' du "buzzer" final (113-107). Mais les Sixers ont parfaitement géré la fin de match pour infliger à Atlanta une 5e défaite en 13 matches cette saison.

Une 2e finale consécutive pour la Suisse en BJK Cup Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung L'équipe de Suisse disputera sa deuxième finale consécutive en Billie Jean King Cup dimanche à Glasgow, face à l'Australie. En mission en Ecosse, la sélection du capitaine Heinz Günthardt est venue à bout de la République tchèque avant même le double en demi-finale. "Ce serait énorme" de remporter un premier titre dans cette compétition, a lâché Heinz Günthardt. "Les hommes l'ont fait en Coupe Davis (en 2014) avec Roger Federer et Stan Wawrinka, on peut aussi le faire. Il nous reste une rencontre à gagner", a poursuivi le Zurichois. "Génial" Comme lors de ses deux premières parties de la semaine, la Suisse a fait la différence en simple. Belinda Bencic (WTA 12) n'a pas non plus flanché samedi au moment de porter l'estocade, s'imposant 6-2 7-6 (8/6) devant Karolina Pliskova (WTA 37). Viktorija Golubic (WTA 77) avait auparavant battu Karolina Muchova (WTA 149) 6-4 6-4. Impressionnante jusqu'ici à Glasgow, Belinda Bencic a néanmoins dû s'employer face à Karolina Pliskova. Impuissante dans la deuxième manche jusqu'à 2-5, la championne olympique de simple a trouvé les ressources pour renverser la vapeur face à une joueuse dont le manque de constance à l'échange est souvent rédhibitoire. "C'est génial d'être à nouveau en finale", a lâché Belinda Bencic. "La pression est immense, car on a envie de bien faire pour soi-même et pour son équipe. La marge entre une joie intense et une grosse déception est infime, on l'a vu avec la Grande-Bretagne" qui s'est inclinée face à l'Australie dans le super tie-break du double samedi. Une occasion peut-être unique La Suisse a donc rempli la première partie de son contrat en atteignant pour la troisième fois la finale de cette compétition. Belinda Bencic et Cie espèrent bien offrir à leur pays un premier sacre, pour effacer les échecs subis en finale en 1998 à Palexpo face à l'Espagne et l'an dernier à Prague face à la Russie. L'occasion est belle, et peut-être même unique. L'Australie ne peut en effet plus compter sur l'ex-no 1 mondial Ashleigh Barty, jeune retraitée. Elle s'appuie sur Ajla Tomljanovic (WTA 33), quart de finaliste du récent US Open, et sur Storm Sanders (WTA 237), qui n'est pourtant que no 8 dans la hiérarchie australienne. Les Suissesses seront forcément sur leurs gardes, même si elles avaient survolé les débats l'an dernier en demi-finale face à cette même équipe. Jil Teichmann avait écrasé Storm Sanders 6-3 6-0 en ouverture, Belinda Bencic dominant Ajla Tomljanovic 6-3 6-2 pour envoyer la Suisse en finale.

GP du Brésil: George Russell s'adjuge le sprint Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner George Russell (Mercedes) a remporté le sprint du Grand Prix du Brésil à Interlagos. Le jeune Anglais a devancé l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et son compatriote Lewis Hamilton (Mercedes). Cette course a été animée, plus que les précédentes. Max Verstappen (Red Bull) a pris la tête au début du 3e tour en passant l'étonnant Kevin Magnussen (Haas-Ferrari). Mais le Néerlandais n'a pas pu creuser l'écart, bien au contraire. Au 15e des 24 tours, Russell a porté une attaque décisive sur le double champion du monde. Il a ensuite fait le trou pour aller signer son premier succès en F1, même si ce n'est pas un vrai Grand Prix. Parti en 8e position sur la grille, Hamilton a réussi une belle remontée, démontrant ainsi que les Mercedes sont en forme en cette fin de saison. Sainz étant pénalisé de cinq places pour la course dominicale, les Flèches d'argent monopoliseront donc la première ligne de départ pour un Grand Prix qui s'annonce passionnant.

La Suisse mène 1-0 face aux Tchèques Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung L'équipe de Suisse est à mi-chemin d'une deuxième finale consécutive dans la Billie Jean King Cup. La sélection du capitaine Heinz Günthardt mène 1-0 en demi-finale face à la République tchèque samedi à Glasgow. Viktorija Golubic (WTA 77) lui a apporté un premier point en battant Karolina Muchova (WTA 149) 6-4 6-4. Titularisée aux dépens de Jil Teichmann (WTA 35) comme la veille face au Canada, Viktorija Golubic a encore une fois pleinement justifié la confiance de Heinz Günthardt. La Zurichoise avait pourtant été battue par Karolina Muchova lors de leurs deux précédents affrontements, dont un fin septembre à Tallinn. Mais Viktorija Golubic est capable de se sublimer lorsqu'elle défend les couleurs de son pays. Vice-championne olympique de double au côté de Belinda Bencic à Tokyo, elle l'a prouvé une nouvelle fois samedi en dominant les débats face à une joueuse qui pointait au 19e rang mondial l'an passé avant d'être freinée par des blessures. La Zurichoise a pris un départ de rêve, menant 3-0 service à suivre, et a pu conserver un de ces breaks d'avance pour conclure la première manche en 43'. Le deuxième set fut plus accroché, Karolina Muchova résistant jusqu'à 3-3. Mais Viktorija Golubic a signé le break décisif dans le septième jeu et n'a plus lâché son os. A Bencic de conclure Belinda Bencic (WTA 12) a donc l'opportunité de plier l'affaire dès le deuxième simple, qui l'oppose à l'ex-no 1 mondial Karolina Pliskova (WTA 37). La St-Galloise affiche un bilan de 1-1 face à la Tchèque, qui a remporté leur plus récent duel au 3e tour du récent US Open (5-7 6-4 6-3).

La Suisse échoue largement en demi-finale Image: KEYSTONE/WALTER BIERI L'équipe de Suisse ne défiera pas l'ogre suédois en finale de son championnat du monde à Zurich. Lourdement battue (11-3) par la Tchéquie en demi-finale, la sélection de David Jansson devra se contenter de lutter pour le bronze face à la Finlande dimannnche. La déception est à la mesure des ambitions affichées par cette équipe de Suisse, qui visait la deuxième finale de l'histoire de l'unihockey masculin helvétique voire plus si affinités. Mais elle a manqué son affaire face aux Tchèques, qui avaient signé un petit exploit en arrachant un point à la Suède dans la phase de groupes. Les Helvètes ont pourtant su se remettre d'un début de match cauchemardesque. Menés au score - une première pour eux dans cette compétition - après seulement 1'50'' de jeu, ils ont rapidement renversé la vapeur grâce à des réussites de Christoph Meier (4e) et de Patrick Mendelin (7e). 7-2 à la 35e Mais la Suisse n'est pas parvenue à enflammer cette rencontre, malgré le soutien de son nombreux et bouillant public. Redoutable d'efficacité, la Tchéquie a su profiter de la moindre ouverture pour reprendre très vite - et très nettement - l'avantage. Le changement de gardien, effectué après 31 secondes au deuxième tiers alors que les Tchèques venaient d'inscrire le 4-2, n'a rien changé. Patrick Eder n'a pas été plus heureux que Pascal Meier, encaissant le 5-2 107 secondes après son entrée. La messe était dite après le 6-2, tombé à la 33e sur le 10e tir cadré par les Tchèques. La Suisse a bien réduit à nouveau l'écart grâce à Patrick Mendelin (37e, 7-3), mais elle n'a jamais pu croire en un improbable "comeback".

Super League: Saint-Gall écrase Sion 7-2 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Sion a fait naufrage pour son dernier match de la saison. Lors de la 16e journée de Super League, les Valaisans ont été écrasés 7-2 chez eux à Tourbillon, après avoir ouvert le score dès la 5e. Mario Balotelli avait alors transformé un penalty, mais cet avantage n'a servi à rien. Saint-Gall a rapidement pris le jeu à son compte, gagnant les duels et se montrant bien plus dynamique. Et une fois que Latte Lath a égalisé (27e), les Sédunois se sont littéralement écroulés. Les Brodeurs ont ainsi marqué... quatre fois avant le repos, par Akolo (31e), Latte Lath encore (39e) et Görtler (43e/44e)! Le gardien Lindner, abandonné par une défense à la rue, a vraiment fait de la peine, lui qui a encore évité plusieurs buts. Piteuse impression Malgré un changement de système à la reprise, avec un 4-4-2 au lieu d'un 3-5-2 qui n'a pas fonctionné, Sion n'a pas pu réagir, tant s'en faut. Latte Lath (50e) et Stillhart (60e) ont encore salé l'addition contre une équipe qui a laissé une bien piteuse impression. Les Valaisans, qui ont scellé le score par Saintini (90e), ont manqué de tout dans ce match, et la longue pause qui les attend risque d'être marquée par beaucoup de questions...

Fischer satisfait malgré la défaite Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le sélectionneur Patrick Fischer dressait un bilan positif malgré la neuvième défaite consécutive subie contre la Suède (3-2 ap) samedi dans le cadre de la Karjala Cup. "Je suis dans l'ensemble satisfait", a-t-il lâché, conscient que ses joueurs n'avaient pas entamé cette partie avec toute l'intensité requise. "Nous nous sommes battus, et nous avons finalement trouvé le moyen de tirer au but. Les solutions contre leur +forechecking+ ont bien fonctionné, nous avons pu effectuer des sorties de zone propres, avec de la vitesse", a relevé Patrick Fischer. "Tout cela m'a plu. Mais nous devons à nouveau être plus présents devant le gardien adverse. Nous avons quelque peu péché dans ce domaine aujourd'hui", a poursuivi le coach helvétique, qui se réjouissait de la réaction affichée par ses joueurs après avoir encaissé le 2-1 au troisième tiers. "Nous ne nous sommes pas contentés de défendre après le 2-2, cela montre le caractère de cette équipe. Le fait que nous puissions désormais rivaliser avec les meilleurs de manière constante nous donne confiance", a-t-il conclu. "Beaucoup de bonnes choses" Même pour Christoph Bertschy, dont la "pénalité stupide" a offert une supériorité numérique décisive à la Suède en prolongation, le positif l'emporte. "Nous avons fait beaucoup de bonnes choses. En défense, nous avons travaillé dur, comme nous le voulions", a souligné l'attaquant de Gottéron. "En attaque, nous avons pu faire beaucoup de +cycling+. De plus, comme jeudi (réd: face à la Finlande), notre forechecking a été un point fort, nous les avons bien mis sous pression à plusieurs reprises avec notre vitesse et notre énergie. C'est ce qui fait notre jeu", a encore expliqué le Fribourgeois, pour qui il s'agit maintenant d'améliorer la dernière passe et la finition: "Nous aurons alors un bel avenir devant nous".

Premier League: Brentford crée la sensation Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson La 16e journée de Premier League s'est ouverte sur une sensation. Brentford s'est en effet imposé 2-1 sur la pelouse de Manchester City grâce à un doublé de Toney (16e/98e). Les tenants du titre ont ainsi perdu pour la première fois de la saison à domicile. Haaland privé de bons ballons, c'est Foden qui a égalisé pour les Citizens à la 45e. Ce revers des champions pourrait faire les affaires d'Arsenal: en cas de succès en soirée à Wolverhampton, les Gunners prendront cinq points d'avance avant la pause...

La Suisse s'incline en prolongation devant la Suède La s Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ L'équipe de Suisse n'a pas pu enchaîner un deuxième succès consécutif dans la Karjala Cup. Victorieuse aux tirs au but de la Finlande jeudi (3-2), la troupe de Patrick Fischer a été battue 3-2 après prolongation par la Suède samedi en début d'après-midi à Turku. La Suisse s'est ainsi inclinée pour la neuvième fois consécutive face à la Suède, qu'elle n'a plus battue depuis avril 2016. Désormais entraîné par le jeune Sam Hallam (43 ans), le Tre Kronor n'aligne pourtant que des joueurs évoluant au pays dans cette Karjala Cup. Cette défaite est rageante pour une équipe de Suisse valeureuse. La Suède a eu besoin d'une supériorité numérique pour forcer la décision après 1'05'' en "overtime", après que Christoph Bertschy a été pénalisé pour avoir retenu avec la crosse un adversaire peu enclin à rester sur ses patins. Une belle réaction Privée du redoutable Sven Andrighetto, ménagé sur demande des Zurich Lions, la formation helvétique avait eu le mérite de se remettre d'une entame de match catastrophique. Trop passifs, Andres Ambühl (299e sélection) et ses équipiers pouvaient s'estimer heureux de n'accuser qu'un but de retard après le premier tiers. Les Helvètes ont ainsi affiché un visage plus conquérant après l'égalisation, signée Damien Riat sur un tir imparable à la 35e en supériorité numérique (1-1). Ils ont d'ailleurs aussi parfaitement su réagir après le deuxième but suédois, dû à une déviation malheureuse de Santeri Alatalo (48e). Patrik Geering a pu marquer le 2-2 à la 54e, profitant d'une passe d'un Gregory Hofmann très en vue au côté de Dario Simion et de Ken Jäger dans ce tournoi. Et la Suisse aurait même pu rafler la mise si Hofmann n'avait pas manqué son tir sur réception à moins de 25 secondes de la fin du temps réglementaire. Dimanche face aux Tchèques Convaincante jeudi face aux champions olympique et du monde finlandais, la Suisse n'a donc pas su confirmer ce succès malgré un Sandro Aeschlimann convaincant devant son filet (21 arrêts). Elle aura l'occasion de se reprendre dimanche face à la Tchéquie, à nouveau à 12h30 locales.