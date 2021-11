Ruud en demi-finales +++ Verstappen déjà devant

Ruud complète le dernier carré Casper Ruud est en demi-finale du Masters Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Sacré à Genève et à Gstaad cette année, Casper Ruud (no 8) est le quatrième demi-finaliste du Masters ATP de Turin. Le Norvégien termine à la deuxième place du groupe rouge grâce à son succès 2-6 7-5 7-6 (7/5) obtenu face au Russe Andrey Rublev (no 5) vendredi après-midi. Qualifié pour la première fois de sa carrière pour les "ATP Finals", Casper Ruud (22 ans) défiera un autre Russe samedi après-midi au stade des demi-finales. Il se frottera au tenant du titre Daniil Medvedev (no 2), qui a remporté ses huit derniers matches disputés dans le cadre du Masters. L'autre demi-finale mettra aux prises le no 1 mondial Novak Djokovic et Alexander Zverev (no 3). Casper Ruud fera forcément figure d'outsider face à Daniil Medvedev (25 ans), qui a remporté leurs deux premiers duels sans perdre le moindre set. Il pourra tenter de s'inspirer de Jannik Sinner (no 9), qui a manqué de très peu l'exploit jeudi soir face au vainqueur du dernier US Open: l'Italien a bénéficié de deux balles de match avant de s'incliner 6-0 6-7 (5/7) 7-6 (10/8). Rublev avait le match en main Joueur ayant conquis le plus de titres ATP cette année (5) à égalité avec Novak Djokovic, Casper Ruud est revenu de loin dans ce véritable quart de finale qui l'opposait à Andrey Rublev. Impérial pendant plus de 40', celui-ci a en effet mené 6-2 2-1 40/15 sur son engagement, avant de connaître une grosse baisse de régime. Le Russe a su se remettre de la perte du deuxième set, signant même le premier break de la manche décisive pour mener 3-2. Mais il n'est alors pas non plus parvenu à porter l'estocade. Casper Ruud a effacé immédiatement ce retard, forçant finalement la décision dans un tie-break qu'il a conclu en armant un ace après 2h24' de jeu.

L'incident Verstappen - Hamilton au Brésil ne sera pas revu La bataille fait rage entre Verstappen et Hamilton Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO LACERDA La FIA a rejeté la demande de révision déposée par Mercedes. L'écurie voulait que l'incident entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au 48e tour du GP du Brésil soit à nouveau étudié. Le "droit de révision" réclamé par Mercedes après l'apparition de nouveaux éléments (caméra embarquée dans la Red Bull de Verstappen) n'a donc pas été accordé. Lors de la manoeuvre controversée, le Néerlandais avait forcé son rival anglais à sortir de la piste, et lui-même n'avait pas pu prendre le virage normalement. 14 points d'écart Cette décision entérine pour de bon le résultat de la course d'Interlagos, gagnée finalement par Hamilton devant Verstappen. Ce dernier possède 14 points d'avance au championnat à trois courses de la fin. Toto Wolff, le patron de Mercedes, n'a pas été surpris par le rejet de sa demande. "Je m'y attendais. Ce qu'on voulait, c'était lancer la discussion sur le sujet parce que ce sera un thème sur les prochaines courses. Cet objectif est atteint", a estimé l'Autrichien. Son homologue chez Red Bull, Christian Horner, a affiché sa satisfaction. Il s'agit de "la bonne décision, parce que sinon cela aurait ouvert la boîte de Pandore sur tout un tas d'autres incidents", a déclaré le Britannique.

Swiss Football League: Philipp Studhalter élu à la présidence Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Philipp Studhalter a été élu à la présidence de la Swiss Football League lors de l'assemblée générale tenue à Ittigen. L'ancien président du FC Lucerne a obtenu 15 des 20 voix disponibles. Ses adversaires Werner Baumgartner (président du SC Kriens) et Thomas Grimm (proposé par le FC Schaffhouse) ont ainsi été nettement battus dès le premier tour de scrutin. Philipp Studhalter (45 ans) prend la succession d'Heinrich Schifferle, qui a été président pendant dix ans. Studhalter, qui exerce la profession d'avocat, faisait partie depuis 2017 du comité de la SFL. Sa présidence s'exercera davantage dans le sens d'un président de conseil d'administration, avec accent mis sur le contrôle et la surveillance.

GP du Qatar: Max Verstappen domine les premiers essais libres Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Max Verstappen (Red Bull-Honda) a dominé la première séance d'essais libres du GP du Qatar. Sur le circuit de Losail, le Néerlandais a tourné en 1'23''723. Le leader du championnat du monde a précédé de 0''471 le Français Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda). Les Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton suivent à respectivement à 0''471 et 0''786. Ces chronos devraient être améliorés lors de la deuxième séance qui aura lieu de 15h00 à 16h00.

Genève-Servette: Zurkirchen arrive pour le week-end Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le gardien Sandro Zurkirchen (31 ans) renforcera Genève-Servette pour les deux matches de ce week-end avec une licence B. Il retournera ensuite dans son club de Kloten, en Swiss League. Cet accord momentané a été pris en raison de blessures dans le club des Vernets. Genève-Servette reçoit Zoug vendredi et ira à Davos samedi.

Caviezel et Janka n'iront pas en Amérique du Nord Image: KEYSTONE/AP/GABRIELE FACCIOTTI Swiss-Ski sera privé de Mauro Caviezel et Carlo Janka pour le début des épreuves de vitesse de Coupe du monde en Amérique du Nord. Tous deux ne sont pas aptes à s'aligner en compétition. Mauro Caviezel (33 ans) souffre encore des conséquences de sa terrible chute en janvier à l'entraînement, durant laquelle le Grison avait notamment subi une lourde commotion. Le spécialiste de super-G suit diverses méthodes d'entraînement et de thérapie pour retrouver une vision à 100%. Aucune date n'a été donnée quant à son retour sur les pistes au plus haut niveau. Carlo Janka (35 ans) manquera lui aussi les rendez-vous de Lake Louise et Beaver Creek. Le vétéran grison est handicapé par des problèmes dorsaux.

Le patron de la WTA menace de se retirer de Chine La WTA menace de se retirer de Chine en raison de l'affaire Peng Shuai Image: KEYSTONE/AP Le patron de la WTA n'exclut pas de retirer les compétitions de Chine si Pékin ne fait pas la lumière sur la disparition de Peng Shuai. Le monde du tennis est sans nouvelles de la joueuse depuis qu'elle a accusé début novembre un ancien haut responsable du régime communiste de l'avoir contrainte à un rapport sexuel. "Nous sommes tout à fait prêts à retirer (de Chine) nos activités et à faire face à toutes les complications qui en découlent", a affirmé Steve Simon, le patron du tennis féminin dans une interview accordée jeudi à la chaîne CNN. "Parce que c'est (des accusations de viols) plus important que les affaires", a-t-il souligné. Un ancien haut fonctionnaire accusé Peng Shuai, âgée de 35 ans, a accusé sur les réseaux sociaux l'ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli - qui a été de 2013 à 2018 l'un des sept hommes politiques les plus puissants de Chine - de l'avoir contrainte à une relation sexuelle il y a trois ans, avant d'en faire sa maîtresse. Cette accusation avait été brièvement postée le 2 novembre sur le compte officiel Weibo, équivalent chinois de Twitter, de la joueuse. Depuis, Peng Shuai n'a pas directement communiqué ou fait d'apparition publique et Zhang Gaoli n'a jamais réagi publiquement à ces accusations. Mercredi, la chaîne publique chinoise en langue anglaise CGTN avait dévoilé une capture d'écran d'un courriel attribué à Peng Shuai, que la joueuse chinoise aurait envoyé à la direction de la WTA. Doutes Sur CNN, Steve Simon a réitéré ses doutes sur l'authenticité de ce message dans lequel la championne déclare "fausses" ses accusations contre Zhang Gaoli. "Je ne crois pas du tout que ce soit la vérité", a-t-il indiqué sur CNN, qualifiant de "mise en scène" l'email en question. "Si elle a été contrainte de l'écrire, si quelqu'un l'a écrit pour elle, nous ne le savons pas (...) mais tant que nous ne lui aurons pas parlé en personne nous ne serons pas rassurés", a dit le responsable de la WTA. Interrogés à plusieurs reprises, les porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères ont dit tout ignorer de cette affaire qu'ils se sont refusé à commenter, arguant qu'il ne s'agissait pas d'un dossier diplomatique.

Le retour de Sven Bärtschi Image: KEYSTONE/AP/MICHAEL DWYER Rappelé cette semaine par les Golden Knights, Sven Bärtschi a fait son retour sur une patinoire de NHL jeudi soir. L'attaquant bernois ne s'est toutefois pas illustré sur le plan comptable dans une partie gagnée 5-2 par Vegas face aux Red Wings de Pius Suter. Relégué en AHL par Vancouver puis par les Golden Knights, le no 13 de la draft 2011 n'avait plus évolué en NHL depuis deux ans. Jeudi, il a eu droit à un temps de jeu limité (13'54'') , effectuant un tir cadré pour terminer la partie avec un bilan de -1. Pius Suter affichait le même bilan dans le camp adverse. Deux Suisses se sont illustrés jeudi en réussissant un assist. Kevin Fiala a participé au festival offensif réalisé par Minnesota face à Dallas (7-2) en signant son 10e point de la saison, alors que Timo Meier en est désormais à 15 points après avoir été crédité d'un assist sur le seul but inscrit par San José à St. Louis (4-1).

Presque une victoire pour Servette Chênois Image: KEYSTONE/AP/Adam Davy Bon match pour Servette Chênois en Ligue des Champions. Les championnes de Suisse ne se sont inclinées que 1-0 à Chelsea lors de la 4e journée et se sont rachetées après leur défaite 7-0 à l'aller. Chelsea a certes été nettement supérieur dès le début du match, mais les Genevoises ont longtemps tenu tête aux Anglaises. Ce n'est qu'à la 67e minute que Sam Kerr a marqué le seul but de la rencontre. Peu avant, Servette Chênois avait eu deux occasions d'ouvrir le score. Monica Mendes a d'abord échoué du talon (65e), avant que Jade Boho Sayo ne bute elle aussi sur Zecira Musovic, la gardienne de Chelsea (67e). Le 1-0 est d'ailleurs tombé dans la foulée. En fin de match, Servette Chênois a joué en infériorité numérique après l'expulsion d'Amandine Soulard et Chelsea s'est créé plusieurs occasions. Sans réussite. Servette Chênois tentera de marquer son premier but et de marquer ses premiers points le 8 décembre en accueillant Wolfsburg. Les Allemandes se sont inclinées 2-0 face à la Juventus.

Un mail attribué à la Chinoise Peng Shuai accroît l'inquiétude Image: KEYSTONE/AP Un mail attribué à la championne de tennis chinoise Peng Shuai augmentait l'inquiétude jeudi sur le sort de la joueuse. La WTA cherche à en savoir plus. Celle-ci a accusé début novembre un ancien haut responsable du régime de l'avoir contrainte à un rapport sexuel, et sa disparition suscite l'émoi dans le monde du tennis. Le patron de la WTA, qui gère le circuit professionnel féminin de tennis, a dit douter des informations officielles provenant de Chine sur la championne. "Le communiqué publié aujourd'hui par les médias officiels chinois concernant Peng Shuai ne fait qu'augmenter mon inquiétude quant à sa sécurité et sa localisation", écrit Steve Simon dans un communiqué publié mercredi soir. "J'ai du mal à croire que Peng Shuai ait effectivement écrit l'email que nous avons reçu et qu'elle puisse penser les mots qui lui sont attribués", ajoute-t-il. La chaîne chinoise CGTN, destinée au public international, a dévoilé mercredi soir sur Twitter la capture d'écran d'un mail attribué à Peng Shuai, que la joueuse chinoise aurait envoyé à la WTA, sans que l'authenticité du message puisse être confirmée. Les propos tenus en anglais dans ce message à l'origine suspecte vont à l'encontre des déclarations de Peng Shuai, qui avait accusé un ancien vice-Premier ministre de l'avoir contrainte à un rapport sexuel il y a trois ans. "Les informations, notamment concernant l'accusation d'agression sexuelle, sont fausses", affirmerait la joueuse dans ce message. "Je ne suis ni disparue ni en danger. J'étais juste au repos chez moi, tout va bien. Merci encore d'avoir pris de mes nouvelles." Aveux forcés Mais les messages d'émoi continuent d'affluer dans le monde du tennis. La star Serena Williams s'est dite "bouleversée et choquée". "Ca doit faire l'objet d'une enquête et nous ne devons pas rester silencieux", écrit l'Américaine sur Twitter. "J'espère qu'elle sera bientôt retrouvée, parce que l'on ne parle pas ici d'un match de tennis ou d'une compétition, mais on parle de vie humaine", a de son côté déclaré l'Allemand Alexander Zverev. Le contenu du message de la Chinoise a en effet soulevé des doutes quant à son authenticité: des utilisateurs de Twitter ont relevé qu'un curseur était visible sur le message diffusé par CGTN, un phénomène étrange pour une capture d'écran. Par le passé, le régime communiste a été accusé de diffuser des aveux forcés de suspects sur les médias publics. La même chaîne CGTN s'est vu retirer sa licence au Royaume-Uni en début d'année pour avoir diffusé des "aveux" attribués à un citoyen britannique arrêté en Chine. "Les dernières déclarations de Peng Shuai, publiées par un média public, ne doivent pas être prises pour argent comptant", a déclaré William Nee, de l'association Défenseurs des droits de l'Homme en Chine. "Le gouvernement chinois a une longue expérience consistant à détenir arbitrairement des gens impliqués dans des affaires controversées, à les empêcher de parler librement et à les contraindre à des déclarations publiques", a-t-il estimé dans un communiqué. "Incroyable courage" Le chef de l'organisation internationale du tennis féminin a observé que Peng Shuai avait "fait preuve d'un incroyable courage en décrivant des violences sexuelles dont elle dit avoir été victime de la part d'un ancien haut dirigeant chinois". Il réclame par ailleurs une "preuve indépendante et vérifiable" que la joueuse est en sécurité. "J'ai tenté à plusieurs reprises de la joindre par différents moyens de communication, en vain", souligne-t-il, en réclamant que Peng Shuai "soit autorisée à s'exprimer librement, sans coercition ni intimidation d'aucune sorte." L'ancienne no 1 mondiale en double, âgée de 35 ans, a accusé sur les réseaux sociaux l'ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli, qui a été de 2013 à 2018 l'un des sept hommes politiques les plus puissants de Chine, de l'avoir contrainte à une relation sexuelle avant d'en faire sa maîtresse. Cette accusation avait été brièvement postée le 2 novembre sur le compte officiel Weibo (équivalent chinois de Twitter) de la joueuse. La Chine avait très vite bloqué toute référence à ce message. Depuis, la joueuse n'a pas communiqué ou fait d'apparition publique et Zhang Gaoli n'a jamais réagi publiquement à ces accusations. Interrogés à plusieurs reprises, les porte-paroles du ministère chinois des Affaires étrangères ont dit tout ignorer de cette affaire et se sont refusés à tout commentaire en arguant qu'il ne s'agissait pas d'un dossier diplomatique. De son côté, le CIO n'a pas souhaité commenter plus avant. "L'expérience montre qu'une diplomatie discrète offre la meilleure chance de trouver une solution à des questions de telle nature", a fait valoir un porte-parole.

"Notre règlement va rester en place" prévient Sebastian Coe Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Sebastian Coe a assuré que le règlement sur les athlètes hyperandrogènes allait "rester en place". Ceci au lendemain de la publication par le CIO d'un "cadre" sur les sportifs intersexes. "J'ai lu le cadre du CIO, c'est dans la lignée de ce en quoi nous croyons, le principe d'une compétition juste", a indiqué Sebastian Coe lors d'une conférence de presse qui suivait le Congrès de World Athletics. "Notre règlement va rester en place, a-t-il répété. C'est très important de suivre les recherches que nous avons faites (...) Nous partageons la volonté de nous assurer que le règlement respecte les droits humains fondamentaux et nous pensons sincèrement que c'est le cas". Le CIO a renoncé à établir des directives uniformes quant aux critères de participation des sportifs intersexes et transgenres, laissant la main aux fédérations internationales. L'instance a publié mercredi un "cadre" non contraignant avec 10 principes allant de "l'inclusivité" à l'absence "d'avantage compétitif injuste et disproportionné", en passant par la "primauté de la santé" et le "droit à la vie privée". La Fédération internationale d'athlétisme impose depuis avril 2018 aux femmes présentant un excès naturel d'hormones sexuelles mâles de faire baisser leur taux de testostérone par un traitement afin de s'aligner dans certaines épreuves internationales. Un règlement dénoncé notamment par la double championne olympique sud-africaine Caster Semenya, qui refuse de s'y plier, mais a perdu les recours intentés notamment devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Semenya avait également estimé que sa vie privée n'avait pas été respectée lors de la pratique de tests de féminité et s'était plainte devant le TAS d'avoir été traitée comme un "rat de laboratoire" à partir de 2010, période où elle avait accepté de suivre un traitement hormonal.

Charlotte Chable annonce la fin de sa carrière Charlotte Chable lors de sa 9e place au slalom d'Aspen en 2015 Image: KEYSTONE/FR37383 AP/NATHAN BILOW Charlotte Chable a choisi de ranger ses skis à 27 ans. Pas épargnée par les blessures, la Vaudoise aura disputé 35 courses de Coupe du monde et les Championnats du monde de 2015. Arrivée sur le circuit à Flachau en janvier 2015, la skieuse de Villars ne s'est jamais totalement remise d'une nouvelle blessure grave au genou survenue en septembre 2020. Elle avait réfléchi avant de finalement décider en mai de poursuivre sa carrière. Mais les dernières semaines d'entraînement ont été compliquées. "Je ne me sentais plus capable de donner le 100%, explique-t-elle dans un communiqué. J’ai voulu tenter, une nouvelle fois, de revenir après cette grosse blessure, car mes rêves étaient toujours présents, mais aujourd’hui je sens que mon corps n’est plus prêt à donner ce qu’il faut et à prendre les risques liés à ce sport." Son meilleur rang en Coupe du monde restera une 9e place au slalom d'Aspen en 2015. Elle avait aussi terminé 15e du slalom des Mondiaux de Vail la même année. La Vaudoise va maintenant se consacrer à ses études en communication ainsi qu'à d'autres projets. Elle compte garder un pied dans le milieu du ski.

Zverev défiera Djokovic en demi-finale Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Alexander Zverev (no 3) défiera Novak Djokovic (no 1) samedi en demi-finale du Masters ATP à Turin. L'Allemand s'est assuré la deuxième place du groupe rouge en dominant le Polonais Hubert Hurkacz (no 7) 6-2 6-4 en 64' jeudi après-midi. Sacré en 2018 à Londres, Alexander Zverev se hisse pour la troisième fois dans le dernier carré des "ATP Finals", en cinq participations à ce tournoi des Maîtres. Il a déjà affronté à trois reprises Novak Djokovic dans le cadre de cette épreuve, s'inclinant deux fois, lors du Round Robin en 2018 et en 2020. L'Allemand a toutefois remporté le duel qui comptait le plus au Masters, la finale de l'édition 2018 dans laquelle il s'était imposé 6-4 6-3. Mené 7-3 dans leurs confrontations, il a en outre gagné un seul des quatre matches qu'ils ont livrés en 2021, mais c'était la demi-finale des JO où Novak Djokovic rêvait encore de "Golden Slam". 4-0 en 11' Alexander Zverev, qui reste sur une défaite face au Serbe en demi-finale de l'US Open (6-2 au cinquième set), n'a guère dû s'employer pour décrocher son ticket de demi-finaliste. Il a pris un départ canon face à un Hubert Hurkacz dépassé et démobilisé, menant 4-0 après 11' en n'ayant perdu que 2 points. Le champion olympique a dû serrer sa garde dans le deuxième set. Mais le géant Hambourgeois (1m98) n'a pas dû faire face à la moindre balle de break dans cette partie, et il a profité d'un jeu de service catastrophique livré par le Polonais à 4-4 dans la deuxième manche pour faire la différence. Medvedev-Sinner sans enjeu sportif Le match de 21h entre Daniil Medvedev (no 2) et Jannik Sinner (no 9) est donc sans enjeu si ce n'est les 200 points et 173'000 dollars promis au gagnant. Vainqueur de ses deux premiers matches, le Russe est déjà qualifié pour les demi-finales, où il affrontera Andrey Rublev (no 5) ou Casper Ruud (no 8) samedi. Jannik Sinner, qui a remplacé son compatriote Matteo Berrettini (blessé) après la première journée, est pour sa part éliminé malgré son succès face à Hubert Hurkacz mardi. L'Italien de 20 ans est néanmoins certain de finir l'année dans le top 10 du classement ATP - au 10e rang - pour la première fois de sa prometteuse carrière.

Gerrard: Aston Villa n'est pas qu'un "marche-pied" vers Liverpool Steven Gerrard: sa mission est de relancer Aston Villa Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Steven Gerrard va faire ses débuts sur un banc de Premier League samedi. Aston Villa, son nouveau club depuis son départ des Glasgow Rangers, recevra Brighton. Gerrard (41 ans) a assuré que ce poste n'était pas qu'un "marche-pied" vers celui de manager à Liverpool que beaucoup lui promettent un jour. "C'est très injuste de décrire (ce poste) comme un marche-pied, vous ne m'entendrez jamais en parler comme ça", a protesté l'ancien milieu emblématique et capitaine des Reds. Successeur désigné de Klopp Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Premier League et auteur de 186 buts en 710 matches sous le maillot de Liverpool, avec qui il a joué 18 ans en pro, Gerrard est souvent vu comme le successeur désigné de Jürgen Klopp, sous contrat jusqu'en 2024, quand le technicien allemand quittera les bords de la Mersey. "Liverpool a un entraîneur de classe mondiale avec Jürgen Klopp. S'il décidait de signer un contrat à vie, là, tout de suite, je serais très heureux pour lui et pour eux", a assuré "Stevie G". Tout donner "Je suis complètement investi et je vais tout donner à ce poste pour avoir du succès (...) Je suis impliqué à 100%, tout comme l'est mon staff", a-t-il insisté. Il a toutefois reconnu qu'il n'y avait "rien de mal dans le fait d'avoir des rêves et des ambitions". "L'opportunité de revenir en Premier League et de me rapprocher de ma famille sont deux des raisons pour lesquelles ce poste était bon pour moi", a-t-il expliqué. En attendant le 11 décembre et le déplacement de son équipe à Anfield Road, Gerrard devra essayer de rapidement redresser le club de Birmingham tombé au 16e rang après cinq défaites consécutives.