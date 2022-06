Sadio Mané au Bayern +++ Teichmann mord le gazon

Le Bayern s'offre Sadio Mané Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA "Le transfert royal du Bayern": pour la presse allemande, le recrutement de l'attaquant sénégalais Sadio Mané, officialisé mercredi, est le coup le plus spectaculaire de l'histoire du "Rekordmeister". Le Bayern s'est en effet rarement offert de joueur de ce standing. Sadio Mané, candidat au Ballon d'Or, quitte Liverpool et arrive en Bavière au sommet de sa gloire, dans un club d'ordinaire habitué à attirer des joueurs prometteurs pour les hisser ensuite vers le statut de stars: Franck Ribéry, Arjen Robben, Manuel Neuer, Robert Lewandowski,... A 30 ans, Mané aura coûté aux Allemands un montant estimé à 40 millions d'euros environ (presque la même somme en francs), pour un contrat qui court jusqu'en 2025. Mais l'investissement semblait indispensable, alors que deux des attaquants vedettes munichois, Robert Lewandowski et Serge Gnabry, pourraient quitter l'effectif en fin de saison. Le buteur polonais, double meilleur joueur FIFA 2020 et 2021, a très clairement exprimé son désir de partir, quitte à aller au clash avec ses dirigeants, alors qu'il lui reste une année de contrat. Certes ses statistiques ne font pas de Mané un clone de Lewandowski, l'homme à plus de 40 buts par saisons. Mais le Sénégalais a tout de même marqué 111 fois en 263 matches en Premier League avec Southampton (de 2014 à 2016) et Liverpool (à partir de 2016), plus 47 passes décisives. Lors de ses 55 apparitions en Ligue des champions, il a marqué 24 buts, accompagnés de huit passes décisives. Avant de rejoindre l'Angleterre, Mané s'était fait un nom au RB Salzburg (63 matchs/31 buts), où il a appris l'allemand. Football, fitness et prière Mais c'est à Liverpool qu'il a acquis son statut de star mondiale, et qu'il est devenu une légende pour les milliers de supporters des Reds. La vie de Mané tourne autour de trois pôles: le football, l'entretien de son corps pour être aussi compétitif que possible, et la prière, la religion ayant une place importante mais discrète dans sa vie. Mais à 30 ans, après avoir offert la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire au Sénégal, puis un billet pour le Qatar, en transformant deux tirs au but décisifs, Mané a eu le sentiment d'avoir besoin d'un nouveau défi. Il avait annoncé avant même la finale perdue de la Ligue des champions son intention de quitter Liverpool.

Jil Teichmann s'incline Image: KEYSTONE/EPA Jil Teichmann (WTA 23) a mordu le gazon dès le 1er tour du tournoi d'Eastbourne (GBR). L'Alémanique, tête de série no 10, a été battue en trois sets par l'Anglaise Harriet Dart. La 103e joueuse mondiale s'est imposée de haute lutte, 7-6 (9/7) 4-6 6-3. Meilleure au service, Dart a conclu l'affaire mercredi après-midi après que le match a dû être interrompu par l'obscurité la veille, à un set partout.

Antoine Bellier en quarts de finale Antoine Bellier tient la grande forme. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Antoine Bellier a signé peut-être le plus bel exploit de sa carrière au 2e tour du tournoi de Majorque. Le Genevois a éliminé en deux sets l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 19e joueur mondial. Bellier, 303e à l'ATP, s'est imposé 6-3 6-4 en 1h24' de jeu. Le grand blond de Vessy a converti sa deuxième balle de match, après avoir ravi le service de son adversaire à la fin du deuxième set. Dans ce match, il est allé sans cesse vers l'avant en allant gagner 41 points au filet. Et en claquant dix aces. La veille, Bellier (25 ans) avait remporté le premier match de sa carrière sur le circuit ATP, contre l'Argentin Federico Delbonis (ATP 85) 6-3 7-6 (8/6). Il a donc doublé la mise face à un adversaire coté, qui compte six titres à l'ATP. Certes, tous les trophées gagnés par Carreno Busta l'ont été sur terre battue ou sur dur, mais l'Espagnol restait tout de même sur deux victoires sur le gazon de Halle, face à Holger Rune et Sebastian Korda. En quarts de finale de ce tournoi majorquin doté de 886'000 euros, Antoine Bellier jouera contre le vainqueur du match entre le Slovaque Alex Molcan (ATP 50) et le Néerlandais Tallonn Griekspoor (ATP 53).

La blessure de Joana Heidrich est profonde Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Joana Heidrich ne s'est pas "juste" déboîté l'épaule droite dimanche lors du match pour la médaille de bronze aux Mondiaux de Rome. L'articulation est plus gravement touchée. La Suissesse souffre de "dommages structurels" à l'épaule, indique mercredi un communiqué de Swiss Volley à la suite d'un examen effectué à la Clinique Schulthess de Zurich. Concrètement, cela signifie que la blessure n'est pas une simple luxation mais se révèle plus profonde, a précisé à Keystone-ATS Yvonne Rochat, manager de Joana Heidrich et de sa partenaire Anouk Vergé-Dépré. En raison du liquide présent dans l'articulation, un diagnostic plus précis s'avère impossible pour l'instant. Des examens plus approfondis vont avoir lieu, qui détermineront si l'épaule devra être opérée ou non, et le cas échéant, quand. La durée de l'indisponibilité de la joueuse reste inconnue. La blessure est d'autant plus douloureuse que Heidrich/Vergé-Dépré étaient toutes proches de remporter le match et donc la médaille de bronze, ce qui eût été une première pour le beach féminin suisse. Elles menaient 21-16 10-7 au moment où l'accident, terrible avec les cris de Joana Heidrich, est arrivé, alors que la Zurichoise était au service. La suite de la saison d'Anouk Vergé-Dépré, désormais privée de partenaire, reste à déterminer, en discussions avec son coach Spiros Karachalios et avec Sebastian Beck, chef du sport d'élite du beachvolley suisse. Médaillées de bronze l'été dernier aux JO de Tokyo, Heidrich-Vergé-Dépré sont classées no 4 mondiales.

Désillusion pour les épéistes suisses Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Les Suisses se sont inclinés contre l'Italie en quarts de finale de la compétition par équipes à l'épée aux Championnats d'Europe à Antalya (TUR). La bonne prestation d'Alexis Bayard n'a pas suffi. Le Valaisan, co-médaillé de bronze dimanche avec le Schwytzois Max Heinzer dans l'épreuve individuelle, a permis à la Suisse de prendre quatre touches d'avance en dominant 9-2 Federico Vismara dans son dernier duel. Las, le dernier tireur, Max Heinzer, a craqué en perdant 11-3 son dernier combat. Au final, les Helvètes se sont inclinés 45-41. En 8es de finale, ils avaient éliminé la Suède (45-34), et Heinzer s'était montré impeccable. Outre Bayard - excellent contre l'Italie avec quatre duels gagnés sur cinq - et Heinzer, l'équipe s'est alignée avec Lucas Malcotti et Hadrien Favre, Valaisans comme Bayard. Favre (20 ans) a disputé deux duels contre les Italiens, à la place de Malcotti. La dernière médaille suisse dans l'épreuve par équipes remonte aux Européens à Montreux il y a sept ans (bronze).

Mityukov et Mamié qualifiés pour les demi-finales Roman Mityukov poursuit son parcours. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov, sur 200 m dos, et Lisa Mamié, sur 200 m brasse, ont assuré l'essentiel mercredi matin aux Mondiaux de Budapest en se qualifiant pour les demi-finales. Mais le Genevois et la Zurichoise devront se montrer bien plus performants dans la session du soir pour se hisser en finale. Eliminé dès les séries du 100 m libre la veille, Roman Mityukov a signé le 12e temps des séries du 200 m dos. Le Genevois, médaillé de bronze aux Européens 2021 dans la spécialité, a réalisé son meilleur temps de l'année (1'58''61). Il devra certainement s'approcher de son record de Suisse (1'56''33) en demi-finales (dès 19h36) pour faire partie des huit finalistes. Le constat est le même pour la vice-championne d'Europe 2021 du 200 m brasse Lisa Mamié. Forfait pour le 100 m brasse dans ces joutes en raison d'une douleur à une cuisse, la Zurichoise a elle aussi terminé 12e des séries avec un chrono modeste (2'27''28). Elle devra faire beaucoup mieux en demi-finales (dès 19h22) pour accéder à la finale prévue jeudi. Troisième représentante de Swiss Aquatics engagée mercredi matin dans le grand bassin de la Duna Arena, Maria Ugolkova a quant à elle échoué dès les séries du 100 m libre. La nageuse d'origine russe a terminé 18e avec un temps de 54''78 (son meilleur chrono de l'année), manquant pour 0''22 une place dans le top 16.

Le NUC doit dire non à La Ligue des champions Les joueuses du NUC se rabattront sur la CEV Cup la saison prochaine. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le NUC renonce à disputer la Ligue des champions féminine la saison prochaine. Les dirigeants du club neuchâtelois préfèrent ne pas s'engager dans cette aventure dévoreuse de ressources en termes financiers, logistiques et humains. Le comité central tire ainsi "les leçons de la participation à la phase qualificative de la Ligue des champions la saison passée", selon un communiqué du club champion de Suisse publié mercredi notamment dans Arcinfo. "La structure du club et les infrastructures de la ville ne permettent pas actuellement de respecter le cahier des charges" pour disputer la prestigieuse compétition. En cas de qualification pour la phase de groupes, l'équipe aurait dû disputer ses matches en dehors du canton. A la place, le NUC jouera la CEV Cup (2e compétition européenne), dont le tirage au sort aura lieu le 28 juin.

Pas de deuxième Norris Trophy pour Josi Image: KEYSTONE/AP/MARK HUMPHREY Ses 96 points inscrits en saison régulière n'auront pas suffi. Désigné meilleur défenseur de la saison 2019/20, Roman Josi n'a pas été récompensé par un deuxième Norris Trophy dans cet exercice 2021/22. Le Bernois a terminé au 2e rang du vote des journalistes spécialisés, derrière l'arrière de Colorado Cale Makar. Il s'en est fallu d'un rien pour que Roman Josi ne signe le doublé. Le capitaine des Nashville Predators a hérité de 1606 points, contre 1631 pour Cale Makar. Maigre consolation, il a été placé au 1er rang à 98 reprises, contre 92 pour Cale Makar. Il fait en outre partie du All Star Team, en compagne de Makar, Auston Matthews, Johnny Gaudreau, Mitch Marner et du portier des Rangers Igor Shesterkin. Ancien joueur des Zurich Lions, Auston Matthews a par ailleurs été désigné MVP de la saison régulière (Hart Trophy). L'attaquant de Toronto, auteur de 60 buts durant la phase préliminaire du championnat, a devancé Connor McDavid (Edmonton) et Igor Shesterkin. Le centre de 24 ans a également reçu le Ted Lindsay Award, attribué au meilleur joueur de la saison selon le vote de ses pairs.

Pas de finale pour Desplanches sur 200 m 4 nages Pas de finale pour Desplanches sur 200 m 4 nages Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Déception pour Jérémy Desplanches aux Mondiaux de Budapest. Le vice-champion du monde 2019 n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale du 200 m 4 nages. Les craintes du Genevois étaient donc fondées. Dans le dur depuis qu'il a rejoint le groupe d'entraînement de Philippe Lucas l'automne dernier, il n'était pas encore prêt à en découdre au plus haut niveau. Ces Mondiaux, ajoutés au calendrier en février, constituaient bien un "cadeau" empoisonné pour lui. Jérémy Desplanches avait entretenu la flamme lors des séries, signant le 3e temps avec son meilleur chrono de l'année (1'58''29). Il a dû se contenter de 1'58''31 en demi-finales, terminant à la 11e place, à 0''57 de la huitième et dernière place qualificative.

Mondiaux de Budapest: Ponti 4e du 200 m papillon Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Noè Ponti n'a pas signé d'exploit en finale du 200 m papillon mardi aux Mondiaux de Budapest. Le Tessinois a dû se contenter de la pire des places, la 4e. La course a été remportée par le grandissime favori Kristof Milak, auteur d'un nouveau record du monde (1'50''34). Ponti, médaillé de bronze olympique du 100 m papillon, a échoué à 0''68 de la troisième marche du podium, occupée par le Japonais Tomoru Honda. Après avoir battu son record de Suisse tant en séries (2e en 1'54''75) qu'en demi-finales (3e en 1'54''20) la veille, il n'a pu faire mieux que 1'54''29. Noè Ponti rêvait forcément de conquérir une nouvelle médaille dans la discipline, après s'être paré d'argent lors des Mondiaux en petit bassin l'hiver dernier. Mais il n'en avait pas fait un objectif. Il aura qui plus est l'occasion de se refaire dans ces joutes, sur 100 m papillon, dont les séries sont programmées jeudi.

Tour de Suisse dames: succès final d'une Néerlandaise Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Néerlandaise Lucinda Brand a fait coup double à Lenzerheide au terme de la 4e et dernière étape du Tour de Suisse dames. Elle a remporté l'étape et le classement général. Dans l'ultime montée, Brand a dépassé l'Américaine Kristen Faulkner, qui portait le maillot jaune. Sous une pluie battante, Faulkner est revenu dans la roue de la Néerlandaise, avant de chuter à 150 m de la ligne dans un virage serré à gauche. Malgré cette mésaventure, elle a sauvé la 2e place de l'étape et aussi du général. Avant cette dernière étape, Brand (32 ans) accusait un retard de quatre secondes sur Faulkner. Au final, la coureuse du Team Trek-Segafredo l'a emporté avec 17 secondes de marge sur l'Américaine. Une autre Néerlandaise, Pauliena Rooijakkers, a complété le podium, à 1'19 de sa compatriote. Jolanda Neff 5e Côté suisse, Jolanda Neff a conclu la boucle nationale au 5e rang final, à un peu plus de trois minutes de la gagnante. La championne olympique de VTT s'est classée 10e de l'étape. A 17 km de l'arrivée, elle s'était échappée avec Brand dans une descente. Le duo a compté jusqu'à 55 secondes d'avance. La Saint-Galloise a par contre un peu coincé dans la dernière montée. En l'absence de Marlen Reusser et Elise Chabbey, deux des meilleures cyclistes du pays, la deuxième Suissesse la mieux classée a été Alessandra Keller, 14e du général final à 5'22.

Berrettini, Thiem, Ruud et Wawrinka de la partie Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Le tournoi ATP 250 de Gstaad (17 au 24 juillet) aura fière allure. Les organisateurs annoncent la présence de Casper Ruud (ATP 5), tenant du titre, Matteo Berrettini et Dominic Thiem, entre autres. Berrettini (ATP 11) sera en vedette, avec Ruud. L'Italien fut finaliste à Wimbledon en 2021 et vient de gagner les tournois sur gazon de Stuttgart et du Queens. Le Norvégien Casper Ruud, finaliste à Roland-Garros, se profile comme l'autre favori, d'autant qu'il a remporté les trois derniers tournois sur terre battue disputés en Suisse (Gstaad 2021 et Genève 2021 et 2022). Il visera un quatrième titre d'affilée dans l'Oberland bernois. Le public suivra par ailleurs de près les efforts de l'Autrichien Dominic Thiem, vainqueur de l'édition 2015 à Gstaad et de l'US Open 2020, qui tente un difficile retour au premier plan après une longue blessure. Le vainqueur de 2019, l'Espagnol Albert Ramos Viñolas (ATP 41), Roberto Bautista Agut (ATP 20), Lorenzo Sonego (ATP 32), Sebastian Baez (ATP 36), le Français Hugo Gaston (ATP 65) et ses compatriotes Richard Gasquet (ATP 69) et Benoît Paire (ATP 76) seront également de la partie. Côté suisse, Stan Wawrinka et Dominic Stricker (tous deux titulaires d'une wild card) avaient déjà confirmé leur participation au préalable.

Une sélection avec seize mercenaires et trois Romandes Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Seize joueuses évoluant dans des clubs étrangers ont été retenues dans la sélection suisse pour l'Euro en Angleterre le mois prochain. Trois Romandes y figurent. Le sélectionneur national, le Danois Nils Nielsen, a annoncé mardi à Zurich la sélection officielle, dans laquelle se trouvent trois gardiennes, neuf défenseures, six milieux de terrain et cinq attaquantes. Plus de la moitié de ces joueuses (14) avaient déjà pris part à l'Euro 2017 aux Pays-Bas. "La bonne phase de préparation ne m'a pas facilité la sélection", a expliqué Nils Nielsen dans un communiqué de l'ASF. "Nous avons constitué un cadre de joueuses qui apportent des forces et des qualités différentes. Cela nous aide à être le mieux préparés possible pour affronter différents adversaires à l'Euro." Thalmann, Mauron, Maendly La troisième phase finale de la préparation pour l'Euro débutera le mardi 21 juin à Zurich avec 22 joueuses. Fabienne Humm ne rejoindra l'équipe qu'après le match international contre l'Allemagne. Le test contre l'équipe de Martina Voss-Tecklenburg (ex-sélectionneuse de la Suisse) aura lieu le vendredi 24 juin à Erfurt. Les trois Romandes de l'équipe sont les joueuses de milieu de terrain Sandy Maendly (Servette Chênois), Sandrine Mauron (Servette Chênois) et la gardienne Gaëlle Thalmann (Real Bétis Feminas). Pour son dernier match international avant l'Euro, l'équipe de Nielsen recevra l'Angleterre, hôte de cette compétition, le jeudi 30 juin au Letzigrund de Zurich. L'équipe suisse se rendra en Angleterre le lundi 4 juillet et s'installera à Leeds dans son camp de base. Son premier match à l'Euro sera contre le Portugal, le 9 juillet à Leigh. Suivront les parties contre la Suède, le 13 juillet, et les Pays-Bas, le 17 juillet.

Stade de France: l'UEFA démonte les chiffres du gouvernement Image: KEYSTONE/EPA/PIOTR PEDZISZEWSKI L'UEFA, qui a commencé son enquête sur le fiasco sécuritaire de la finale de Ligue des champions, a évoqué mardi un chaos lié à des "causes multiples" au Stade de France. L'instance a démonté devant le Sénat les chiffres de faux billets avancés par les autorités françaises. Alors que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait maintenu devant les sénateurs le chiffre controversé de "35'000 supporters" munis, selon lui, de billets falsifiés ou dépourvus de billet, un responsable de l'UEFA, instance organisatrice de la Ligue des champions, a battu en brèche ce total. "On sait qu'on a eu autour de 2600 billets apportés au tourniquet qui étaient faux", a dit Martin Kallen, directeur général d'UEFA Events, filiale de l'instance européenne chargée des opérations commerciales événementielles. "Mais beaucoup de faux billets ne sont jamais arrivés aux tourniquets (...) Combien ? on ne sait pas, on ne pouvait pas vraiment vérifier. On ne croit pas que c'était le chiffre mentionné après les premiers jours en France, soit plus ou moins 30'000 à 40'000", a-t-il asséné, tout en évoquant "plusieurs milliers de billets qui étaient faux". Dans les premières heures après cette finale houleuse entre le Real Madrid et Liverpool (1-0), Gérald Darmanin avait jugé les supporters britanniques responsables des incidents, évoquant une "fraude massive" sur la billetterie et suscitant la colère des associations de supporters. Devant les sénateurs le 1er juin, le ministre de l'Intérieur a ensuite esquissé un mea culpa sur l'organisation de la finale lors de son audition, tout en maintenant sa version controversée sur le nombre de faux billets. Des supporters de Liverpool et du Real Madrid doivent être à leur tour auditionnés par le Sénat mardi après-midi. "Délinquants présents" Entendu mardi matin devant les sénateurs, Martin Kallen est revenu sur le rôle dans cette finale de l'UEFA, qui garde en particulier la main sur la billetterie. Pour le dirigeant suisse, les billets papiers, plus aisément falsifiables, étaient moins opportuns que les billets électroniques certifiés. Mais "ce n'est pas seulement les billets papiers qui ont créé le chaos devant les portes", a-t-il fait valoir. "Les causes sont multiples: grève des transports, mauvaises réactions des stadiers, des forces de l'ordre, il y a eu des délinquants (dans le périmètre, ndlr), un flux extrêmement grand devant le stade sans billet ou avec des faux billets", a-t-il développé, avant de formuler quelques recommandations pour l'avenir. Comme par exemple "travailler le plus possible avec des billets électroniques", "avoir plus de travail sur les périmètres" de sécurité autour du stade, ou "avoir une meilleure communication avec les acteurs en place pour être informés sur la situation à l'intérieur et l'extérieur du stade". Il a précisé que l'UEFA allait prendre "quelques mesures" qu'elle communiquerait ultérieurement, en attendant l'enquête indépendante qu'elle a commandité fin mai, qui a débuté ses travaux "cette semaine" et qui devrait rendre ses conclusions en septembre. "On a pensé que l'enquête prendrait minimum deux ou trois mois. Comme ça commence maintenant, on pourrait dire quelque part en septembre", a-t-il avancé devant la délégation sénatoriale qui planche sur les incidents du Stade de France. L'UEFA a confié cette enquête interne à l'ancien ministre portugais de l'Education, de la Jeunesse et des Sports, Tiago Brandao Rodrigues.